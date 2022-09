Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del martes 20 septiembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y recibieron cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, vamos a informar, como todos los martes, acerca de la situación de salud en el país, con dos temas: el avance en el plan de garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos y el comportamiento de la pandemia.

También hoy, 20, como cada mes, corresponde a informar sobre la situación de seguridad y van a informarnos los integrantes del Gabinete de Seguridad.

Y va a haber también un informe sobre el sismo del día de ayer.

Esa es la agenda que vamos a tratar. Pues comenzamos con el doctor Alcocer.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Muy buenos días a todas, a todos ustedes.

En forma breve, como ha señalado el señor presidente, en principio el maestro Zoé Robledo les presentará los avances del Plan de Salud para el Bienestar, en particular los que se han sucedido en esta semana en Nayarit, Tlaxcala y Colima y desde luego incluido en una nueva presentación sobre la productividad médica en Nayarit y en Colima.

Mientras que el doctor Hugo López-Gatell les comunicará el informe técnico de la pandemia, al cumplirse 10 semanas de continuo descenso y en qué está la política de vacunación en nuestro país.

Muchas gracias.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente. Muy buenos días.

Muy puntualmente informamos sobre el estado que guarda la pandemia de COVID. Si me pasan la primera.

Como hemos mencionando a lo largo de las 10 semanas más próximas, hay una reducción continua de la epidemia y uno de los elementos más destacables es desde luego que las unidades COVID están ya en desocupación con tres y uno por ciento de uso en las camas generales y con ventilador.

Pero sobre todo que ya pasamos a una mortalidad mínima, en donde hemos tenido días sin defunción alguna por COVID, esto es muy positivo. Se ve el porcentaje promedio semanal donde tenemos ya menos de una defunción en promedio porque ha habido días sin defunciones.

Y lo último, seguimos vacunando. Esta semana, les muestro el calendario, vamos a tener ya, recibimos un millón 142 mil vacunas y entre jueves y viernes estaremos recibiendo un millón 886 mil 400 dosis adicionales, para un total de tres millones 28 mil 800 del tercer embarque de la vacuna pediátrica que viene por el mecanismo Covax, ya sólo nos restaría el último embarque para completar los 10 millones. Seguimos avanzando en ello.

Gracias.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Secretarios, directores.

Vamos a ver los avances de esta semana de los tres estados.

En el caso de Nayarit, continuamos con los avances en la cobertura de médicos especialistas, que ya está al 100 por ciento y de 97 por ciento es el avance de cobertura de médicos generales y de personal de enfermería.

La basificación está al 65 por ciento y la capacitación ya al 100 tanto en el segundo como en el primer nivel de atención.

En infraestructura y rehabilitación de unidades de un total de 237 millones de pesos para la rehabilitación de unidades médicas, 15 hospitales ya se concluyó esta intervención y 219 unidades de primer nivel tienen un avance del 80 por ciento. Hay un nuevo grupo de unidades de primer nivel que inician sus intervenciones el día 17 de octubre.

En el abasto, se alcanzó un porcentaje en Nayarit de 98.6 por ciento de recetas surtidas y en este momento estamos en el proceso de adquisición de cuatro mil 330 piezas de equipo médico por un importe de 194 millones de pesos.

Para la proveeduría de 15 de 17 partidas, ya se cuentan completas y el fallo será el próximo 3 de octubre.

Si podemos ver el caso de Tlaxcala, tenemos presencia ya en el 100 por ciento de las unidades, estos son 10 hospitales y 195 centros de salud.

La cobertura de médicos especialistas alcanzó el 95 por ciento y médicos generales y personal de enfermería con 87 por ciento de cobertura.

La basificación está al 66 por ciento.

La capacitación al 100 por ciento en hospitales y al 77 por ciento en centros de salud.

La rehabilitación de unidades médicas en Tlaxcala responde a una inversión de 157 millones de pesos, que ya concluyó en 10 hospitales y para 50 unidades de primer nivel se tiene un avance del 60 por ciento.

El 1º de octubre arranca este grupo de unidades de primer nivel, centros de salud, por parte del Insabi.

Y en el abasto tenemos un 91 por ciento de recetas surtidas completas.

En equipamiento, se encuentra en proceso la adquisición de dos mil 855 piezas de equipo por 66 millones de pesos y mil 351 piezas para segundo nivel por 229 millones de pesos.

En el caso de Colima tenemos los avances generales con presencia en el 100 por ciento de las unidades, cinco hospitales, un centro de hemodiálisis y 132 unidades de primer nivel de atención.

Una cobertura del 100 por ciento de médicos especialistas y del 74 por ciento en medicina general y enfermería.

El proceso de basificación, ya se tiene a 241 de 729 trabajadores basificados y 100 por ciento capacitados en hospitales, 98 por ciento en centros de salud.

Las obras de infraestructura y rehabilitación de unidades médicas son una inversión de 130 millones de pesos para rehabilitación de cinco hospitales con un avance al 100 por ciento y 64 unidades de primer nivel con un avance del 60 por ciento.

El abasto de medicamentos está al 92 por ciento en recetas surtidas de manera completa y en proceso de adquisición tres mil 606 piezas de equipo médico.

Y tenemos, para finalizar, la siguiente. Este nuevo indicador que queremos traer a todo el pueblo de México que nos ve, la productividad de las unidades de salud, es decir, el número de servicios que se prestan en cada uno de los hospitales y las unidades de primer nivel.

Este es un comparativo del último mes antes del IMSS-Bienestar contra el promedio de los cinco meses, abril, mayo, junio, julio y agosto, donde ya estuvo IMSS-Bienestar en Nayarit.

El primer indicador son las consultas de medicina familiar, pasamos de 341 consultas al mes a seis mil 904, es decir, un incremento de mil 924 por ciento. En total, se han hecho 35 mil consultas de medicina familiar en Nayarit en los últimos cinco meses.

En consulta de especialidad, pasamos de mil 884 a 12 mil 155, es decir, un incremento de 545 por ciento, para un acumulado de 59 mil 630 consultas de especialidad en cinco meses.

Y en el caso de cirugías, pasamos de 627 en un mes a mil 594, con un incremento de 154 por ciento, es decir, se han realizado en cinco meses siete mil 894 cirugías.

Y en el caso de aplicaciones de pruebas de detección de diabetes, el promedio mensual pasó de 503 a cuatro mil 496.

Para el caso de atenciones de partos, el promedio mensual pasó de 369 a 593, un incremento del 61 por ciento. Esto significa que muchas de estas atenciones antes se tenían que atender de manera privada, en los medios privados, que generaban gasto de bolsillo.

En el caso de la productividad de Colima, las consultas de medicina familiar pasaron de 259 a dos mil 91. Este es el comparativo de dos meses, de julio, antes de IMSS-Bienestar, a agosto ya con el IMSS-Bienestar.

Las consultas de especialidad pasaron de cuatro mil 387 a seis mil 502, un incremento del 48 por ciento.

Las cirugías pasaron de 389 a 748, un incremento del 92 por ciento.

Y la aplicación de pruebas de detección de diabetes pasaron de 30 detecciones, pruebas de detección al mes, a 642, es un incremento del seis mil 703 por ciento.

También para la aplicación de pruebas de cáncer cervicouterino, papanicolau, pasaron de nueve aplicaciones a 88.

Finalmente, informar, seguimos avanzando en los estados de Sonora, Baja California Sur, Sinaloa y Campeche en las áreas tanto de abasto como de equipamiento y en la capacitación de personal.

Sería todo por mi cuenta, señor presidente.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ustedes.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos.

Hoy venimos a informar a la población, con responsabilidad y datos precisos, que hemos avanzado en las tareas de construcción de la paz y seguridad en el país.

Como cada mes, por instrucción del señor presidente, presentamos el informe en materia de seguridad, que es producto de la coordinación y colaboración con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad para dar resultados a la ciudadanía y construir la paz que queremos para las familias mexicanas. En este informe se muestran los datos que al 31 de agosto envían las 32 fiscalías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Hoy vivimos mejores condiciones de paz y queda de manifiesto que la Estrategia Nacional de Seguridad funciona. Cada gobierno y cada dependencia hace su trabajo, con retos, pero también con avances evidentes. Es un logro colectivo con beneficio de la población. El corazón de la Estrategia Nacional de Seguridad es la atención a las causas que generan la violencia y esto se hace también a través de las Mesas de Paz en las 32 entidades. Seguimos coordinando acciones para combatir a todas las estructuras criminales para que haya cero impunidad y cero corrupción.

Pasemos a las cifras.

En relación con la incidencia delictiva del fuero federal, se tuvo una reducción de 23.3 por ciento y en casi todos los delitos hubo reducciones.

Adelante. Y en el homicidio doloso disminuye 14.6 por ciento, es el agosto más bajo desde hace cinco años en materia de este delito.

Adelante. Aquí tenemos los primeros ocho meses del 2019, del 2020, el 2021 y del 2022, son los ocho meses de enero a agosto y aquí están los promedios diarios y con relación a los anteriores tenemos una disminución de menos 8.4, de menos 12 y menos 10.6 por ciento de los tres años anteriores.

Adelante. También está aquí la comparativa de homicidios que se presenta mes a mes y seguimos teniendo la variación. Recordar que en la época de Carlos Salinas se tuvo un aumento de 9.2, en la época, en el sexenio de Zedillo de menos 31 por ciento, también una variación en el sexenio de Fox de más 1.6 por ciento, de Calderón de más 192.8 por ciento y de Peña de más 59 por ciento, en la presente administración se lleva menos 10.6 por ciento.

Adelante. Seis entidades concentran el 48.7 por ciento, siendo que son las entidades de Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua quienes concentran esta cifra de homicidios.

En cada una de las entidades, aquí vemos las gráficas muy rápidamente, en el caso de Guanajuato cómo va la tendencia a la baja también.

También ―el que sigue― en Baja California también a la baja.

En el caso de Michoacán también a la baja.

Adelante. En el Estado de México también.

Adelante. En el caso de Jalisco también a la baja.

En el caso de Chihuahua hay tres meses que está contenido.

Adelante. Y para el homicidio doloso en los 50 municipios prioritarios en donde se concentra una gran parte de ellos, tiene una reducción de 14 por ciento.

Adelante. En los delitos del fuero común también en su gran mayoría se registran reducciones importantes. Y seguimos fortaleciendo, en este caso, la buena coordinación con las autoridades estatales para mejorar los resultados. Así, en los delitos del fuero común, el robo total disminuye 18 por ciento.

Adelante. En el robo de vehículo seguimos teniendo baja, con una reducción de 40 por ciento.

También en el delito de feminicidio, 33.6 por ciento.

Adelante. También, en el caso de secuestro, 73.5 por ciento. Y esta baja en los delitos de secuestro se debe al trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestro y de todas las unidades antisecuestros de los estados.

Se han detenido en este tiempo, de julio a agosto de 2022, cuatro mil 557 personas, desarticuladas 518 bandas y dos mil 57 víctimas liberadas.

Solamente mencionar a grandes rasgos las acciones de prevención que se llevan a cabo en los 50 municipios prioritarios, como las redes de prevención con estudiantes de secundarias y estudiantes de nivel medio superior, que tienen que ver con prevenir las violencias y las adicciones. también el desarme voluntario se continúa y otras acciones como, por ejemplo, Tianguis de Bienestar. Tenemos todos los días acuerdos en las 32 mesas estatales y 266 mesas regionales. Y la verificación de giros negros, así como centros de rehabilitación de adicciones.

Adelante. Seguir con el robo de hidrocarburos, en donde vemos claramente, cuando inició la administración había un número de 72 mil barriles diarios, ahora se tienen, se ha bajado a 5.8 en promedio diario de miles de barriles diarios y esto significa 91.9 por ciento de baja en el robo de hidrocarburos en general y significa un ahorro estimado, del 1º de diciembre de 2018 al 31 de agosto pasado, de más de 226 mil millones de pesos.

Adelante. Solamente decir que sí se continúa con el plan Caseta Segura, lo que evita la pérdida de 12 mil 217 millones durante 2022, pero en todo lo que va del 2020 al 2022 se han ahorrado 35 mil 926 millones de pesos con motivo de este plan de Caseta Segura que se realiza en las casetas del país.

Adelante. Solamente decir y subrayar que la coordinación de esfuerzos del Gabinete de Seguridad, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador da resultados y hay una baja visible en la incidencia delictiva de nuestro país.

Adelante. Ahora también daremos el reporte de la regularización de los autos de procedencia extranjera. Muy brevemente decir que este programa se inicia por instrucciones del señor presidente, se aplica para modelos 2016 para atrás que ya están en nuestro país.

Este programa tiene tres objetivos:

Dar certeza jurídica y patrimonial a las familias en la propiedad de sus vehículos.

Dos, sacar del anonimato a los vehículos extranjeros irregulares, que son usados en la comisión de los delitos. Aproximadamente el 80 por ciento de las unidades que son empleadas para cometer delitos no tienen un registro apropiado; ahora tienen rostro, nombre, domicilio del propietario y están inscritos en el Repuve, en el Registro Público Vehicular.

¿Para qué se emplean los recursos obtenidos?

Recordar que también, por instrucción del presidente, se ocupan en el bacheo de las calles de los estados que están incorporados a esta actividad. Para ello, se considera un pago de dos mil 500 pesos por vehículo y se ocupa para el bacheo de las calles de estos estados.

Participan en el programa la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, la Consejería Jurídica y el equipo de seguridad encabezado por las Mesas de Paz aquí. Este programa se llevó a cabo del 19 de marzo al 19 de septiembre. Se instalaron 126 módulos en estos 13 estados.

Y se tiene un resultado, me da mucho gusto informar, señor presidente, de 557 mil 697 vehículos regularizados hasta el día de ayer, nosotros nos habíamos comprometido con 500 mil para el 19 de septiembre, rebasamos la meta. Y hay que agradecer a los 13 estados beneficiados, como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nayarit, Michoacán, Puebla.

Y ―adelante― estos son los resultados del programa de los módulos que están operando, las citas generadas por el sistema y los autos regulados.

Hay que decir y hay que aplaudir la participación de la regularización de los vehículos de tres estados, 124 mil 651 en Baja California, primer lugar; Chihuahua segundo y Sonora tercero. Estos tres estados tienen el 55.3 del total.

Adelante. Aquí están los recursos que se obtuvieron con esta medida, mil 394 millones de pesos que precisamente se tienen al 19 de septiembre, ayer 19 de septiembre.

Adelante. Entonces, el anuncio que por instrucción del presidente es que, dado la demanda de más citas, ayer en la tarde se publicó el decreto que amplía el plazo del programa al 31 de diciembre. Y, además, también por instrucción del señor presidente, se agrega al estado de Jalisco a la lista donde habrá módulos de atención.

Adelante. Pues solamente agradecer a los que participan en este programa y darle la palabra al general Rodríguez Bucio.

LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.

Me voy a permitir informar el avance de la Guardia Nacional en el último mes.

En cuanto a efectivos y reclutamiento, continuamos con un estado de fuerza de 118 mil 188 elementos; de ellos, 105 mil es realmente la fuerza operativa. Tenemos todavía 10 mil 45 elementos por reclutar en este año para poder tener al final del año el estado de fuerza de 128 mil 233 integrantes de la Guardia Nacional.

En cuanto a capacitación, que es la parte fuerte ahorita en la Guardia Nacional, tenemos: en el presente mes culminaron su capacitación de formación inicial dos mil 624 integrantes; de ellos, fueron mil 785 de nuevo ingreso que correspondió al quinto escalón de adiestramiento 2022 y 744 veteranos que integraban el tercer escalón de adiestramiento 2022, ellos lo hicieron en línea, recordando que para nuevo ingreso son 20 semanas y para el personal de veteranos ocho semanas.

Continuamos actualmente con seis mil 542 elementos realizando este curso de formación inicial, corresponden a los sextos, séptimo, octavo, noveno y décimo escalones, el décimo escalón inició el día de ayer y tendrá duración de ocho semanas.

En cuanto a veteranos, tenemos mil 325 en este adiestramiento que corresponde al cuarto escalón de en línea y 634 elementos, aquí tenemos únicamente sargentos primeros y segundos realizado este curso.

En la capacitación en línea, que son cursos que van desde cuatro días hasta tres meses, más o menos, tenemos ocho mil 873 en diferentes cursos, cinco mil 514 en cursos presenciales y tres mil 359 en cursos que se reciben a través de internet.

En lo que corresponde a construcción de instalaciones de la Guardia Nacional, tuvimos la inauguración de la compañía ubicada en Colotlán, Jalisco, por el señor presidente de la República.

Y de las 594 compañías que se tendrán al final del sexenio, de ellas tenemos ya 100 espacios asignados por la Secretaría de la Defensa Nacional, 242 compañías ya concluidas, 83 están en construcción y 169 pendientes por iniciar su construcción.

Pero también tenemos otras instalaciones en el programa, que son 63, de ellas, 12 son coordinaciones estatales, o sea, la instalación para la coordinación estatal de la Guardia Nacional, una en cada estado, tenemos consideradas 12, de ellas hay cuatro en construcción; 41 construcción de batallón, de ellas hay 13 en construcción; y 10 unidades habitacionales, actualmente ya tenemos cuatro en construcción.

Adelante. Algunos apoyos proporcionados por la Guardia Nacional en el presente mes, como en los meses anteriores, en este mes también se proporcionaron 981 apoyos de seguridad para la dispersión de recursos de los programas sociales, como son: las becas ‘Benito Juárez’, Producción para el Bienestar, la pensión de adultos mayores, pensión para personas discapacitadas y Bienestar de Niños y Niñas de Madres Trabajadoras.

A la fecha ya llevamos 12 mil 18… Perdón, en este año llevamos 12 mil 18 apoyos, en el cual se han utilizado 85 mil 69 elementos de la Guardia Nacional para proporcionar este tipo de apoyos a la Secretaría de Bienestar en las 32 entidades federativas del país.

Adelante. Otro apoyo que se proporciona regularmente por la Guardia Nacional es la seguridad a la distribución de fertilizantes a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En el presente mes tuvimos seguridad al transporte de 15 mil 427 toneladas de fertilizantes, esto fue en 437 viajes.

Los lugares donde se inicia el movimiento de escolta es de Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos y La Barca, Jalisco, a los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Durango, Nayarit, Campeche, Puebla y Zacatecas.

Adelante. El apoyo que se da a la comisión nacional y a las comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas, en el presente mes se dieron 23 apoyos, 22 a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y una a la Comisión Estatal de Querétaro. En estos estados fue donde se proporcionaron los apoyos, 23 en total. Se emplearon 407 elementos para este tipo de apoyos y de enero a la fecha llevamos 294 apoyos de este tipo, 236 a la comisión nacional, 51 a comisiones estatales y siete a fiscalías especializadas de atención a denuncias por personas desaparecidas.

El apoyo que normalmente se proporciona es la seguridad en el traslado a los lugares donde se realiza la búsqueda, peritajes forenses y el empleo de binomios caninos para la búsqueda de restos humanos.

Sería cuanto. Me permito cederle la palabra al almirante secretario.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE MARINA: Gracias. Con su permiso, señor presidente.

Seguimos con el informe mensual. Los efectivos desplegados en el territorio nacional, los efectivos, realmente estamos hablando de 192 mil 248, que es un 79 por ciento de la fuerza operativa.

Y las actividades de diversos apoyos a las operaciones es un 21 por ciento, 51 mil 615 elementos para apoyos logísticos.

Y estas son las diferentes, Sedena, lo que tiene desplegado, la Secretaría de Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en lo que se refiere a vehículos, barcos, aviones, etcétera.

Del personal desplegado en estas siete actividades, son 36 mil 772 elementos, los vamos a ir viendo una por una.

En lo que se refiere al mantenimiento del Estado de derecho a la mar, la Secretaría de Marina en la tierra, en el aíre y en el mar, en la tierra se llevaron 920 operaciones, en el aire 890 operaciones y en el mar 730 operaciones durante el mes.

Los infractores detenidos en el mes, 11; total en lo que va del año 136.

La droga, es cocaína. En lo que va del mes mil, 738; en lo que va del año, más de 20 toneladas.

Embarcaciones, dos menores y tres de bajo perfil en lo que va del mes, 48 en lo que va del año.

Combustible, mil 700 en el mes; 47 mil en lo que va del año.

Numerario, 70 mil pesos de moneda nacional y en afectación económica se estiman más de cinco mil millones de pesos.

La que sigue, por favor. En la protección marítima portuaria, en la seguridad en los puertos, se tienen desplegados mil 660 elementos.

Estas son las inspecciones que se han hecho, las que se hicieron en el mes, vehículos, personas, contenedores a buques, embarcaciones, maletas y equipajes, inspecciones a buques con drones submarinos, etcétera.

Lo que se aseguraron, 89 paquetes con mercancía ilícita, 10 kilógramos de marihuana y 72 mil 100 moneda nacional.

Esto fue en contenedores no admitidos por plagas, fueron dos, en total van siete.

La que sigue, por favor. En aduanas marítimas interiores tenemos nosotros 245 elementos; personal civil, mil 988. En total, dos mil 233. Son 16 marítimas y dos interiores, una en el aeropuerto y otra aquí en la Ciudad de México, en Pantaco.

La recaudación anual en comparación del año, agosto del 21 a agosto del 22, hubo un aumento del 22 por ciento. Y también la comparación semestral de recaudación en las aduanas a cargo de Semar, de enero a agosto a enero a agosto de este año un aumento del 15 por ciento. En las aduanas marítimas interiores se aporta más o menos el 56 por ciento de la recaudación.

La que sigue, por favor. La coordinación estratégica aquí en la seguridad aeroportuaria en el aeropuerto de la Ciudad de México, tenemos mil 500 elementos.

Las acciones que se han llevado a cabo:

Apoyos totales, tres mil 643.

Municiones que se han decomisado, 249.

Apoyo a migrantes, los inadmitidos, tres mil 599 personas.

Acciones y revisiones de equipo antiexplosivos se han llevado 403.

Personas detenidas por diferentes delitos, 11 personas.

Metanfetaminas, lo que se ha asegurado, 24.2 kilos en lo que va del mes.

La que sigue, por favor. Operaciones de búsqueda y rescate, salvaguarda de la vida humana en la mar, se cuentan con 33 estaciones de búsqueda y rescate, 22 en el Pacífico y 11 en el golfo de México.

Se cuenta con un Centro de Coordinación Nacional, cuatro centros y 28 subcentros coordinadores regionales de Búsqueda y Rescate Aéreo, esto es por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Atención, se han dado atención a 86 llamadas de auxilio, seis evacuaciones médicas en la mar y 17 remolques.

La Sedena cuenta con un Centro Nacional de Búsqueda y Rescate, cuatro centros regionales y 19 subcentros como lo dije anteriormente.

El personal desplegado, 226 elementos.

Accidentes aéreos atendidos, dos.

Y la operación de salvavidas de verano 22, se emplearon dos mil 700 personas, se hicieron 660 rescates diversos, 339 apoyos médicos.

Personal localizado, 40.

Patrullajes marítimos, aéreos y terrestres, mil 670.

La que sigue. En lo que se refiere a la operación de seguridad del ferrocarril interoceánico en las tres vías que se tiene bajo control de la Secretaría de Marina, tenemos desplegados cuatro mil 300 elementos, en la línea de Coatzacoalcos a Salina Cruz, también tenemos desplegado la que va de Coatzacoalcos a Palenque y la de Ixtepec a Ciudad Hidalgo.

En atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, es una operación que se está llevando hace aproximadamente dos meses, se han dado en los estados de Baja California, Baja California Sur, Oaxaca y Chiapas.

Consultas atendidas han sido… comunidades, perdón, comunidades atendidas, 97; consultas, más de 10 mil; y personas en pláticas de salud, nueve mil 71 elementos.

Dependencias participantes, la Secretaría de Marina, el IMSS, la Secretaría de Salud del estado, de los estados que están aquí, Bienestar y otras dependencias, como el DIF, etcétera. Estas son las atenciones que se dan, medicina general, medicina familiar, traumatología y, sobre todo, odontología.

Y, la última, en atención a emergencia sanitaria y vacunación pediátrica contra el COVID, hay desplegados para la atención de emergencia sanitaria del COVID, 11 mil 497 elementos de los cuales vacunas recepcionadas se han recepcionado 3.6 millones, vía aérea 1.3 millones, vía terrestre 2.3 millones, se han empleado dos aeronaves, 19 operaciones aéreas, 19 horas de vuelo, 36 rutas terrestres.

Y con lo que se refiere a vacunación, hay seis mil 400 elementos desplegados y en instalaciones de la Sedena y de Semar se han atendido 403 pacientes.

Es lo que se tiene. Le cedo la palabra al general.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente.

Continuamos con el informe mensual. Adelante, por favor. Estas son otras misiones, nueve misiones más que se cumplen por parte de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional para, dentro del ámbito de la seguridad.

Para estas misiones se tiene un total de 146 mil 559 elementos realizando lo que es la estrategia nacional o aplicando la estrategia nacional de seguridad pública, la estrategia para el fortalecimiento de aduanas, la vigilancia del territorio y el espacio aéreo nacional, las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, la estrategia migratoria, la atención a desastres en su fase de recuperación y también la seguridad a instalaciones estratégicas y erradicación intensiva de plantíos. Todas estas misiones, repito, son efectivos de 146 mil 559 elementos empeñados en estas actividades.

Adelante, por favor. Aquí tenemos los resultados del mes, con empleo de la inteligencia que dispone el Estado mexicano, que es el Centro Nacional de Inteligencia, con sus dos áreas, el área del Centro Nacional de Fusión e Inteligencia y los Centros Regionales de Fusión e Inteligencia que tiene a través de todo el territorio nacional, también lo que es la parte de inteligencia de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados, inclusive de las policías en algunos estados. Todo un esfuerzo de inteligencia.

En el mes se logró la detención de 189 personas; de estas 189, 30 son relevantes, son nueve eventos en los que se privilegió la inteligencia para poderlos desarrollar.

Aquí tenemos el primero, el 20 de agosto, en Miacatlán, Morelos, por parte de la Secretaría de Marina y la Coordinación Estatal de Seguridad de ese estado, donde se detuvo a una persona integrantes de Los Rojos, objetivo prioritario ahí en ese estado y generador de violencia.

El día 22 de agosto en Culiacán, Sinaloa, también la CNI, la Guardia Nacional, Sedena y la Fiscalía General de la República, se detuvo a productor de pastillas de fentanilo, también este es de la facción del Mayo Zambada, el cártel del Pacífico. Es generador de violencia o era generador de violencia en Culiacán y Tijuana.

El día 23 en Guaymas, también Guardia Nacional hace la detención de otra persona del grupo delictivo de Los Salazar, con una persona más.

El 24 en Apodaca, Nuevo León, con todo un apoyo importante de varias instituciones, en las que está la Sedena, Guardia Nacional, CNI, policía estatal, fuerza civil y fiscalía general del estado, se logra la detención de un delincuente que era el jefe de plaza en Tijuana, del grupo delictivo Arrellano Félix. Es el principal generador de violencia en Baja California, dedicado al trasiego de droga hacia a los Estados Unidos. Y otras siete personas más se detienen en este evento.

En Calvillo, Aguascalientes, el 2 de septiembre, Sedena, Guardia Nacional y fiscalía general del estado hacen la detención de un operador logístico de Los Mezcales, que es generador de violencia en el estado de Colima.

En Tapalpa, Jalisco, el 4 de septiembre se detiene a un operador relevante del cártel Jalisco Nueva Generación, de los cofundadores de este grupo delictivo. Tenía una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos. Se detienen a otras tres personas más, estos eran generadores de violencia en lo que es Guadalajara y Zapopan, Jalisco.

En el día 9 de septiembre, en Cuauhtémoc, en la delegación Cuauhtémoc y Venustiano Carranza también una actividad que se genera por varias dependencias con las instancias de inteligencia, Sedena, Policía de Investigación de la Ciudad de México, CNI, Cenfi, Cerfi, se logra detener al encargo de dirigir células delictivas dedicadas a la extorsión, clonación de tarjetas, invasión de previos, venta y distribución de drogas y también a otras cuatro personas más.

El 9 de septiembre, en Caborca, Guardia Nacional, Sedena y policía estatal detienen al hermano de ‘el Duranguillo’. Esta fue la persona que se detuvo hace algunas semanas en Sonora, donde hubo una agresión al personal militar que estaban en un Oxxo, a lo mejor lo recordarán, que hicieron ahí una actividad de rodear al personal militar. Entonces, este es el hermano de esa persona, con cuatro más integrantes de la célula delictiva ‘los Deltas’, ‘los Cazadores’, afines al cártel del Pacífico, generadores de violencia en Altar, Sonora.

El día 12, en Metepec, Estado de México, la Sedena y la Fiscalía General de Justicia del estado logran la detención de un jefe de célula del grupo delictivo La Familia, con presencia en Metepec y también una persona más.

Esos son los eventos relevantes con el uso de la inteligencia del Estado mexicano.

Adelante, por favor, la que sigue. Lo que tenemos de resultados de todas las operaciones que se realizan a nivel nacional en estos 30 días, las armas de fuego, fueron 721 en estos 30 días de operaciones, 48 granadas, seis mil 910 cargadores, 68 mil 128 cartuchos, 620 vehículos, una aeronave, cinco embarcaciones, 794 detenidos, cuatro mil 959 kilógramos de marihuana, mil 385 kilógramos de metanfetaminas, dos mil 240 de cocaína, tres kilógramos de heroína, un kilogramo de goma de opio, 164 kilógramos de fentanilo, 11 laboratorios clandestinos para producir metanfetaminas, 59 inmuebles asegurados, 21.4 millones de pesos moneda nacional y 720 mil 830 dólares americanos.

Adelante, por favor. En lo que es el fortalecimiento de las aduanas, también tenemos resultados que se dieron en las aduanas, importantes, 4.3 kilógramos de cocaína, 66 detenidos, 21 armas, cargadores, cartuchos, 17.7 millones de pesos, 575 mil 359 dólares.

Adelante, por favor. En cuanto a la aplicación de la conferencia de interoperabilidad regional entre países latinoamericanos y del caribe, en materia de vigilancia y seguridad del espacio aéreo, la Fuerza Aérea Mexicana aseguró el 31 de agosto una aeronave. A través del sistema de vigilancia se detecta, se le da seguimiento y se activan fuerzas para poder realizar el aseguramiento. Fueron 652 kilógramos de cocaína y mil 500 litros de combustible y la aeronave que se usó para este vuelo ilícito.

Adelante, por favor. En el combate ilícito de combustibles, seguimos con Hidalgo con mayor presencia de tomas clandestinas.

En el plan de transporte a apoyo a Pemex, se movieron 139 millones de litros de combustible con seis mil 970 autotanques en 197 rutas.

Los resultados en cuanto al combate al mercado ilícito, fueron 448 mil 633 litros de combustible recuperado, 285 tomas clandestinas identificadas, 51 vehículos asegurados y 29 detenidos. Estamos empleando tres mil 387 elementos para realizar esta actividad.

Adelante, por favor. Aquí vemos en esta gráfica cómo de abril, que fue el momento en que se llegó a su máximo nivel de robo de combustible, se han adoptado una serie de acciones tendentes a ampliar tecnología, presencia de mayor personal, empleo de drones para identificación y se ha ido reduciendo, tenemos ahorita 5.6 millones de barriles diarios que se están extrayendo irregularmente.

Adelante, por favor. Aquí vemos en esta gráfica los resultados que se han tenido en la Guardia Nacional. Se tomaron estos 10 indicadores, es del esfuerzo nacional. Aquí está es una estadística que llegaba a la Fiscalía General de la República, el Cenapi. Y de ahí se tomaron estos 10 para ver el comportamiento de las acciones que lleva la Guardia en beneficio de la seguridad.

Aquí vemos que de estos resultados que tenemos de goma de opio, ampolletas de fentanilo, detenidos, rescate humanitario, aeronaves, vehículos terrestres, armas cortas, cartuchos, moneda nacional y dólares americanos asegurados, de todo esto, de estos 10 rubros, la Guardia Nacional aporta el 55 por ciento y de otras dependencias, es decir, las Fuerzas Armadas, otras dependencias de seguridad, el 45.

El total de rubros son 21 que se llevan en la fiscalía, pero tomamos estos 10 para ver el comportamiento de los ámbitos en lo que impacta la seguridad pública y que tiene una relación directa con la Guardia Nacional.

Adelante, por favor. En cuanto a la estrategia migratoria, en junio se tomó la decisión de reforzar esta actividad, incrementar efectivos para tener una mayor efectividad en el rescate humanitario.

Llevamos 86 días de operaciones, se han logrado 124 mil 300 rescates. En comparación con 86 días hacia atrás de antes de iniciar el refuerzo, tenemos un 115 por ciento más; en ese periodo, 86 días antes del inicio teníamos 57 mil 859 rescates humanitarios. Entonces, ha dado buen resultado esta estrategia con ese porcentaje de incremento.

Finalmente, en la aplicación del Plan de la Guardia Nacional, Plan DN-III y Plan Marina, se emplearon en 47 eventos en este mes 17 mil 289 elementos, se atendieron desde la tormenta tropical Lester, el huracán Kay, 20 lluvias fuertes, nueve accidentes vehiculares, cuatro explosiones, cuatro derrumbes, dos fugas de gas atendidas y el sismo. Hubo cuatro incendios urbanos y un incendio forestal.

Aquí tenemos los efectivos por fuerza: Guardia Nacional, tres mil 188 elementos; Ejército y Fuerza Aérea, 13 mil 41; y el Plan Marina, mil 60 elementos.

Es todo, señor presidente.

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA, COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Con su permiso, señor presidente. Muy buen día para todos y para todas.

El día de ayer 19 de septiembre de 2022, a las 12:19 horas se llevó a cabo el simulacro nacional programado en todo el país, en la cual tuvo una participación excelente, con mucho respeto, con mucho compromiso por parte de todos los ciudadanos.

Participaron las 32 entidades federativas. Se tiene un estimado promedio de 30 millones de participantes.

A las 12:19, como menciono, se activaron las alertas sísmicas en nueve estados de la República y se llevó a cabo este simulacro.

A las 12:45 horas se instaló y se activó el Comité Nacional de Emergencias, encabezado por la secretaria Rosa Icela Rodríguez, el secretario Luis Cresencio Sandoval y el secretario Rafael Ojeda.

A las 13:05 de la tarde se suscita el sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Coalcomán, Michoacán, a una profundidad de 15 kilómetros a 63 kilómetros al sur de Coalcomán.

De manera inmediata, estando presentes todos en el Comité Nacional de Emergencias, se realizó la activación de planes y los protocolos de auxilio a la población y la evaluación de daños, que todavía continúa el día de hoy, en las entidades cercanas al epicentro, así como en aquellas ubicadas en el Valle de México.

Hasta las 7:00 de la mañana del día de hoy se han registrado 692 réplicas del sismo magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán, siendo la de mayor magnitud de 5.8 a las 3:22 de la mañana del día de hoy.

Las acciones implementadas de manera inmediata y que siguen vigentes al día de hoy es la comunicación con las entidades federativas y las dependencias del Gobierno de México ubicadas en las zonas afectadas.

La activación y el despliegue de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y Guardia Nacional, a través de los planes de auxilio a la población., las acciones de evacuación, así como de búsqueda y rescate en las zonas de afectaciones a infraestructura, el recorrido de evaluación en los diferentes sectores y además el restablecimiento del servicio de energía y telecomunicaciones, así como el aseguramiento de abasto de agua potable.

El día de ayer por la tarde-noche se realizó el despliegue de una misión de enlace y comunicación de la Coordinación Nacional de Protección Civil a los estados de Colima y de Michoacán para apoyar en las labores de atención de emergencia y apoyar a los gobiernos estatales y municipales en el levantamiento de la evaluación de daños.

Tras los primeros recorridos de evaluación de daños realizados por las autoridades de los tres niveles de gobierno, es posible ubicar la mayor afectación en los estados de Colima y de Michoacán.

En el estado de Colima dos fallecidos, los cuales fueron en Manzanillo: una mujer que fue severamente lastimada porque le cayó un muro y falleció y un hombre que también fue, recibió severas heridas y falleció por el colapso de un techo en una plaza comercial.

Hubo nueve lesionados en Colima y en… Nada más nueve. Por lo pronto, estamos en Colima. Los lesionados fueron en Manzanillo y en Tecomán.

Y se estima aproximadamente 153 viviendas afectadas por daños estructurales y en fachadas, 20 inmuebles con daños estructurales y dos templos religiosos, siete unidades médicas, cinco puentes dañados, ocho derrumbes carreteros y la Conagua está realizando una evaluación de la presa Trojes por la presencia de grietas.

En el estado de Michoacán un lesionado por caída de vidrio en un hospital rural del IMSS en Coalcomán, un colapso en fachadas de vivienda, 30 escuelas con daños y 21 unidades médicas afectadas.

Tenemos aproximadamente estos daños hasta el momento, mañana será con mayor precisión, los daños realizados en estos dos estados.

La participación de las Fuerzas Armadas ha sido muy importante, tres mil 600 elementos de la Sedena, de la Marina y de la Guardia Nacional.

Se activó de manera inmediata el Plan DN-III en su fase de auxilio, el Plan Marina y el Plan Guardia Nacional también en la fase de auxilio.

Nos encontramos en este momento ya respaldando a los gobernadores, a la gobernadora de Colima y gobernador de Michoacán, en el levantamiento de daños y además en respaldar a la población que resultó afectada.

Considerando que fue un sismo de alta magnitud, de 7.7, el resultado de las afectaciones no son de mayores riesgos. Lamentamos profundamente los dos fallecimientos en el estado de Colima, pero las afectaciones a la infraestructura y además a estructura privada son menores y serán atendidas en el menor plazo.

Quedo a sus órdenes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mujeres, una, dos, tres, ya, tres mujeres quedaron pendientes. No quedaron pendientes, sino que ayer fueron tres hombres.

PREGUNTA: Buenos días, presidente y buenos a sus invitados, buenos días a todos.

Nancy Flores, de la revista Contralínea.

Presidente, el Instituto Nacional de Transparencia, al igual que INE, han encontrado una manera para estar censurando a periodistas y a medios de comunicación.

En el caso del INAI, que además es un organismo que nos cuesta mucho a los mexicanos, ahora están utilizado esta figura de los datos personales para estar hostigando a la prensa, a los periodistas en casos donde en notas periodísticas, en informaciones periodísticas, incluso artículos de opinión, donde se mencionan a personas físicas o morales y estas van a quejarse al INAI de que se está haciendo un presunto uso, mal uso de sus datos personales, pues el instituto está dando cabida a estos reclamos de estas personas físicas y morales, a pesar de la Constitución mexicana en sus artículos 6º y 7º garantizan el derecho humano a la información y también la libertad de expresión y por tanto protegen estos contenidos periodísticos.

Al dar cabida a estos procesos de supuesta protección a datos personales, lo que hace el INAI es llevar un proceso, le llaman un proceso de revisión del uso o presunto mal uso de estos datos personales.

Y aunque estos recursos no prosperan, al final encuentra la manera de decir que los medios de comunicación y los periodistas han tenido alguna falla administrativa como, por ejemplo, no responderle a tiempo a estas personas que no puede aplicarse los datos personales porque se trata de un contenido periodístico.

Con esto empiezan a aplicar multas, ya han estado aplicando multas a medios de comunicación y a periodistas por esta situación, por supuestas fallas administrativas, porque no les contestaste a tiempo a estas personas que reclaman un supuesto uso de datos personales.

El tema es, presidente, que estos nombres de empresas o de personas se utilizan para identificar a quienes cometen o presuntamente están cometiendo actos de corrupción que también incurren en ilegalidades o que incurren en violaciones a derechos humanos.

Preguntarle, presidente, cuál es su opinión acerca de estos organismos autónomos que están buscando todos estos vericuetos para tratar de alguna manera ir censurado a periodistas, a medios de comunicación y en este caso específicamente el INAI, que se supone que está para garantizar el derecho humano a la información.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, estamos padeciendo todavía de estos aparatos que se crearon durante el periodo neoliberal, todo este andamiaje de organismos autónomos, fachadas que sirvieron para justificar el robo, el saqueo de bienes nacionales durante mucho tiempo.

Ya hemos hablado del INAI, de cómo se creó un instituto para la transparencia y su primer acto, cuando se creó, durante el gobierno de Fox, fue declarar como secreto el manejo del expediente de las empresas que habían recibido condonación de impuestos, el instituto de la transparencia esa fue su primera decisión importante.

Y luego ocultaron toda la información sobre Odebrecht, la empresa esta brasileña. Y pues es igual que otras, ¿no?: el instituto que se creó para supuestamente combatir los monopolios.

INTERVENCIÓN: La Cofece.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La Cofece y se ha dedicado a defender a las empresas particulares en contra de las empresas públicas, como la Comisión Federal de Electricidad, como Pemex. Hay jueces que se crearon o juzgados que se crearon con ese propósito y están también al servicio de las empresas particulares.

El organismo que se constituyó para evitar los monopolios en los medios de comunicación, que terminó también al servicio de las grandes corporaciones de información en el país y de comunicación.

Entonces, todo este andamiaje pues existe. El mismo INE. No hay que desaparecerlos; sencillamente, pues hay que buscar que se dediquen a cumplir con su función, que no estén al servicio de un grupo, de una minoría y que no se conviertan también en órganos de represión a ciudadanos, como en este caso, ¿no?

Es algo parecido a lo del INE y del tribunal, acusando a periodistas por participar en procesos electorales, violando la Constitución, el derecho a la libre expresión de las ideas. Pero, en fin, hay que estarlo denunciando y hay que buscar que esto cambie.

Ya nosotros, en lo que a mí me corresponde como presidente, en el tiempo que nos queda, ya va a ser muy difícil, pero son procesos que deben de continuarse, no dejar de denunciarlos, porque eso es muy importante, la denuncia y en su momento llevar a cabo reformas para que esto cambie, hay que terminar de desmontar todo el aparato neoliberal o neoporfirista que se creó en el transcurso de 36 años.

INTERVENCIÓN: ¿Por decreto, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no se puede, tiene que ser con reformas constitucionales y se tiene que optar cuáles son esas reformas que ayudan más, que son indispensables y pensando también en que vienen otros gobiernos y que debe haber continuidad con cambio, esto es que debe de terminar de consolidarse la transformación.

Porque fue mucho tiempo, fueron 36 años. Siempre recuerdo, para no olvidar, que el porfiriato fueron 34 años y fue tan penetrante que no pudo la Revolución, posterior, terminar con todas las prácticas. Se avanzó mucho con la Revolución, estamos hablando de la revolución más importante en el mundo y más profunda en lo social, sobre todo, en lo económico; pero en lo político no se avanzó, el sistema antidemocrático que implantó Porfirio Díaz con su simulación política se trasladó casi íntegro al periodo posrevolucionario.

Siempre hablamos de que ya no era don Porfirio, sino doña Porfiria, pero de ahí viene el tapado de Porfirio Díaz, de ahí viene el dedazo, de ahí viene la simulación de que se respeta a la Constitución en la forma, pero se viola en el fondo, de ahí viene el besamanos, de ahí viene de que el poder de los poderes es el Ejecutivo, de ahí vienen muchas cosas.

El que se celebren elecciones, pero que no se respete el voto. Durante los 34 años de Porfirio Díaz nunca dejó de celebrarse una elección, pero ya de antemano se sabía quién iba a ganar. Mandaba las listas a sus hombres fuertes en los estados, las llamadas ‘palomas mensajeras’ y ya se sabía quién iba a ser diputado, quién iba a ser senador.

Además, no había muchos cambios. Como había reelección, casi se morían en los curules, pasaban de un curul a otro. Eso decía Alfonso Reyes de su maestro Manuel Sánchez Mármol, decía que —era diputado y luego lo pasaron al senado— era una curul más muelle, más cómoda y cuando despertó, pues estaba ya apunto de fallecer. Entonces, pasaba muchísimo tiempo.

Pues todo eso —ya lo hemos visto y lo vamos a seguir tratando— pues implementó, se impuso después de la Revolución.

Acuérdense de lo que fue el callismo, el llamado Maximato. El presidente Calles influye para nombrar a cuatro presidentes, cuatro y él es el creador del PRI, que se fundó en 1929 como Partido Nacional Revolucionario.

Con el porfiriato, por ejemplo, se define la regla que se aplica después de la Revolución, de que el presidente pone a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores y los gobernadores imponen a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los miembros del Poder Judicial. Todas esas fórmulas se mantienen a pesar de la Revolución y fueron 34 años. Pues ahora fueron 36 años de política neoliberal, por eso hablamos del neoporfirismo.

Entonces, va a llevar tiempo, lo importante es que ya comenzó el proceso de transformación y hay una revolución de las conciencias, porque mucha gente está participando para que las cosas verdaderamente cambien. Eso es también lo que lleva al coraje a las minorías, que antes dominaban y eran los dueños de México, o se sentían los dueños de México y que fueron los que crearon todo ese andamiaje al que haces tú referencia.

Hay muchas cosas que faltan, porque es un proceso de transformación, pero se ha ido avanzando y vamos a dejar muy cambiado al país; sin embargo, va a hacer falta seguir adelante, seguir transformando y consolidando lo logrado.

Y no hay que dejar de denunciar todas estas arbitrariedades y transparentarlas sin agredir a nadie, sin ser groseros, sin insultar, con apego a la verdad, no estar inventando cosas, sino un buen debate sobre lo que está sucediendo en el país, cómo se está cambiando esta realidad y yo espero que sigamos avanzando en ese sentido.

Y vamos bien, vamos muy bien. Ahora con las fiestas patrias la gente estaba muy contenta, mucho muy contenta en el Zócalo, en el desfile. Participaron miles de ciudadanos, no sólo en la noche en el Grito, sino al día siguiente. En toda la ruta del desfile había gente, miles de ciudadanos. Y vamos avanzando. La gente muy orgullosa de nuestro país, porque México es un gran país. Es indiscutible la grandeza cultural de México.

Y enfrentamos todas las calamidades, ayer fue un día difícil, pero la gente supo comportarse con aplomo. Y tuvimos suerte porque fue, como aquí se dijo, un temblor de considerable intensidad. Y es lamentable la pérdida de las vidas humanas, aunque sean dos, pero no pasó a mayores.

Así como se puede decir qué mala suerte de que el mismo día, a la misma hora, también de lo otro, qué buena suerte de que no paso a mayores. Ya cada quien que haga sus reflexiones, pero por lo que a mí corresponde, como gobernante del país, podría decir que el resultado no fue tan dramático, tan grave afortunadamente. O sea, algunos podrán decir: ‘Estamos con mala suerte’; yo digo: Estamos con buena suerte, tenemos protección.

INTERLOCUTORA: Y solidarizarnos con las víctimas, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: En otro tema, presidente, preguntarle, en Contralínea tuvimos acceso a esta discusión que se llevó a cabo en la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex del pasado 10 de agosto, en la cual el tema central fue el presupuesto de la refinería Olmeca allá en Dos Bocas, Tabasco.

En esa discusión que llevaron a cabo los consejeros y las consejeras de Petróleos Mexicanos, pues se habló precisamente del presupuesto, del costo que ha tenido esta refinería Dos Bocas. Indicaron que su costo es 11 mil 900 millones de dólares, el costo total de la obra y que a este costo se le adicionan otras cosas como, por ejemplo, esto de los mil 800 millones de dólares de obras asociadas.

Estas obras asociadas no estaban dentro del proyecto original, se tuvieron que ir haciendo pues porque, como ocurre con cada obra de infraestructura de esta naturaleza, se va requiriendo cosas, ¿no? Por ejemplo, el gasoducto de más de 75 kilómetros; también la carretera allá en Paraíso pues es una zona muy pobre que no tenían ni siquiera una buena carretera, un buen camino para trasladar toda esta infraestructura tan impresionante de la refinería Dos Bocas.

Además de eso, se estima que se va a gastar y eso es la parte que discutieron los consejeros y las consejeras, 750 millones de dólares en las pruebas y arranques de 90 mil equipos. Esto pues incluye la utilización de algunos minerales muy caros, como, por ejemplo, el platino, que es más caro que el oro. Esto es necesario en cualquier refinería que se esté construyendo.

Sin embargo, presidente, existe una campaña mediática, una campaña de desprestigio hacia la refinería Dos Bocas, donde se afirma que el costo… Estos montos son sin impuestos, olvidé decir esto, porque los impuestos se regresan a la hacienda pública.

En todo caso, esta campaña mediática indica, sin presentar ningún documento, que la refinería Dos Bocas tiene un costo de 20 mil millones de dólares, que esto significa alrededor de un 200 por ciento más de gasto.

Preguntarle cuál es la información que usted tiene, si a usted ya le habían informado estos montos que se discutieron el 10 de agosto pasado en esa sesión extraordinaria, donde el Consejo de Administración aprobó este presupuesto para la refinería Dos Bocas.

Y también, ¿qué opina de esa campaña en contra de la refinería Dos Bocas?, que va a permitir, junto con todo lo que se está haciendo con las otras seis refinerías y la compra de Deer Park, ubicada en Texas, garantizar la soberanía energética de nuestro país, que es muy importante.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es que, la verdad, que los mandamases de antes están muy molestos y sobre todo sus achichincles, entonces todo les incomoda.

En el caso de la refinería deberían de estar aceptando que se llevaban más de 40 años sin construir una nueva refinería, o sea, reconociendo eso, que desde 1980 no se hacía una refinería en México.

Que vendíamos petróleo crudo y comprábamos gasolinas y que ahora la política es procesar nuestra materia prima, que es de sentido común, de juicio práctico.

Que nos conviene darle valor agregado a la materia prima.

Que, si se construye una obra en México, se da empleos, se beneficia el país.

Que producir aquí los combustibles significa que no nos pase lo que está sucediendo lamentablemente en Europa.

Que llevábamos años con gasolinazos y que ahora, por la política que se ha aplicado, llegó a estar más barata la gasolina y sigue estando, sobre todo en la frontera y en lo que tiene que ver con la frontera con California, más barata que en Estados Unidos y mucho más barata que en Europa.

Todo eso deberían de estarlo considerando.

El otro día vi un debate de un ciudadano con criterio que lo invitaron a un programa.

INTERVENCIÓN: Edy Smol.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, él, sí y muy informado, argumentando lo que se está haciendo.

En el caso de la refinería de Dos Bocas, pues fue el presupuesto que autorizó el Consejo de Administración de Pemex, autorizaron hasta 12 mil millones de dólares. Y seguramente van a destinarse otros recursos porque se está integrando la refinería y se están haciendo otras obras, pero no 20 mil millones de dólares; sin embargo, es tanta la ceguera del conservadurismo, la molestia, que no entienden razones.

El fin de semana llegaron al extremo, estoy hablando de articulistas del Reforma, llegaron a decir de que estaba yo ya en fase terminal; luego, tuvieron que borrar sus mensajes. Pero traen mucho coraje y son muy falsarios e hipócritas.

Entonces, es eso, la refinería, es el Tren Maya, es el istmo. Bueno, el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, que ya lo han dejado un poco en paz, con más tranquilidad, es todo.

A mí me sirve porque esto permite que se pueda polemizar. ¿Cómo creamos consciencia, cómo orientamos, cómo formamos a las nuevas generaciones si no hay debate?

Y luego es muy bueno también porque lo que más dañaba a México —hablaba yo hace un momento de Porfirio Díaz, se puede considerar como el padre de la simulación— decir una cosa y hacer otra. Entonces, ahora esa práctica de la simulación se derrumbó o está a punto de derrumbarse por entero. Porque antes fingían que eran liberales, que eran independientes, que pertenecían a la sociedad civil.

Hay un tuit de Fabrizio, que es así, certero. Para los jóvenes, pero nosotros padecimos bastante sobre esa mentira, ese sofisma, de la llamada sociedad civil, que supuestamente son los que no tienen partido, que son independientes, que son autónomos. Claro que tienen partido y claro que no son independientes, o son independientes del pueblo, no del poder.

Pero conductores de radio, de televisión, articulistas independientes, viene este proceso de transformación y ya no hay para dónde hacerse, no hay término medio entre estar a favor, por ejemplo, de las empresas extranjeras de la industria eléctrica o a favor de la Comisión Federal de Electricidad, ya es de definición. Como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse.

Y entonces empieza una temporada extraordinaria porque empiezan a quitarse las máscaras, empieza a salir el clasismo, el racismo, todo eso que estaba oculto, el sentirse superiores.

Entonces, todo lo que está pasando es verdaderamente importante, mucho muy importante, ayuda a que se continúe cambiando la mentalidad de nuestro pueblo, sobre todo la formación en jóvenes, es la llamada revolución de las conciencias.

Y todo está en no enojarnos y en respetar, o sea, que no haya insultos y mucho menos agresiones, aunque, aunque los conservadores son muy dados a odiar, a ser agresivos, pues de ahí viene el fascismo, el nazismo, el franquismo, se ponen muy furiosos, entonces no hay que caer en ninguna provocación y hay que seguir defendiendo la razón con la verdad por delante y no viendo a nadie como enemigo, sino como adversarios, no odiar.

¿No está Fabrizio, sobre sociedad civil? Es que es… O sea, pero sí, ¿a poco no está aleccionador?

Adelante.

INTERLOCUTORA: Presidente, por último, en este tema de Pemex, preguntarle si el ingeniero Octavio Romero Oropeza le ha informado cómo va el proceso de extinción de las empresas privadas, que ahí ya Pemex, que se fueron constituyendo desde el sexenio de Miguel de la Madrid, alcanzó a tener más de 61 empresas privadas Petróleos Mexicanos, incluso en paraísos fiscales. Preguntarle si le ha comentado el ingeniero Romero Oropeza cómo va ese proceso de extinción, no sólo del Grupo PMI, sino también de Mex Gas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos avanzando, se va consolidando Pemex, se recuperó la capacidad de producción de Pemex, tenemos reservas suficientes de petróleo, está asegurada la producción para abastecer las refinerías y no se permite la corrupción.

Muchas obras que quedaron pendientes, en proceso, abandonadas, ya se echaron a andar. Por ejemplo, quedó en el abandono la coquizadora de Tula con dos mil millones de dólares de inversión y tomamos la decisión de continuarla, también con una inversión de más de dos mil millones de dólares. Pero teníamos que decidir porque, si no, se quedaba todo tirado y se iban a convertir en chatarra las plantas que ya habían adquirido, tanques de almacenamiento y plantas adquiridas. Ya de eso salimos.

Ya salimos de lo de Odebrecht, que fue una herencia… No quiero usar la palabra así, tan fuerte, pero una mala herencia. Imagínense, un contrato en donde se le tenía que entregar a la planta de Odebrecht gas de Pemex subsidiado y, si no se entregaba el gas, Pemex se hacía acreedor a multas. Esto lo firmaron, lo aceptaron el gobierno de Calderón. Dejaron sin gas a las plantas petroquímicas del complejo de Pajaritos para entregar a Odebrecht. Pues eso ya se resolvió, ya no hay multas, Odebrecht tiene que transportar su gas y no hay subsidio.

Otro entuerto que yo recuerde, cuando Calderón también. ¿Se acuerdan de lo de las aguas profundas? Invirtieron en una plataforma para extraer gas en el golfo de México, dejaron dos mil millones de dólares enterrados, Lakach, ahí en frente de Alvarado o de Lerdo de Tejada, en el mar. Ya se logró un acuerdo con una empresa para que invierta en una sociedad con Pemex, se va a extraer el gas, se va a congelar y se va a llevar a Europa.

Estamos hablando de tres casos.

Luego, lo que tiene que ver con la entrega de los contratos para extraer petróleo. Hay uno, la empresa Talos, que ese es un contrato también manchado por la corrupción, fueron de las primeras llamadas rondas y se entregaron estos campos, que ya se sabía que había petróleo, a empresas extranjeras, pero como México está bendito resultó que junto a ese campo había otro no entregado, de la nación, con más petróleo.

Entonces, como es el mismo yacimiento con dos campos, la ley establece que debe de operar la explotación la empresa con más experiencia y que posea más petróleo y resultó después de varias consultas que le correspondía a Pemex. Y es un campo que tiene una capacidad para producir hasta 150 mil barriles diarios de petróleo.

Entonces, todo eso se ha ido resolviendo en Pemex y se está consolidando como empresa.

Y lo mismo la Comisión Federal de Electricidad. Acuérdense de los gasoductos que se contrataron con tarifas elevadas para transportar gas, se viene la crisis del gas, pero ya habíamos negociado bajar tarifas y ahora con la crisis del gas lo que eran pérdidas se van a ir convirtiendo en utilidades para la Comisión Federal de Electricidad, porque a tiempo se negociaron o se renegociaron los contratos.

Entonces, va bien Pemex. Y estas empresas que tú mencionas pues están desapareciendo y van a terminar por desaparecer, porque ahora Pemex Internacional, que era la encargada de vender y de comprar petróleo o derivados en el extranjero, pues ya no va a tener razón de ser porque todo el petróleo se va a procesar en nuestro país y se va a convertir en gasolinas y en diésel y va a estar destinado al mercado interno. Entonces, Pemex Internacional, que crearon en la época de Salinas y que hacían jugosos negocios, muchos en beneficio de particulares, eso ya desaparece. Es parte de los cambios que se están llevando a cabo.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali y Frontera, de Tijuana. Buenos días a todos.

Preguntarle, presidente, el gobernador Alfonso Durazo acaba de cumplir un año de su gobierno. Preguntarle cuál es su opinión de este primer año de mandato.

Y también preguntarle qué ha pasado con las obras que ha propuesto el gobernador Durazo, donde hasta ahorita no se ven todavía grandes avances.

Preguntarle sobre la carretera de Guaymas-Chihuahua, la reubicación de las vías del tren en Nogales y lo del complejo logístico que va a haber ahí por Guaymas, que incluye lo de la ampliación del aeropuerto, si hay recursos ya en el presupuesto de 2023 para estas obras. Yo estuve haciendo una revisión del presupuesto y sí vi recursos etiquetados específicamente en algunos ramos para las obras con los yaquis, el distrito 18, lo del agua para los yaquis y otras obras, pero para estas en específico al menos no las vi etiquetadas específicamente. No sé si se me pasó o si vengan en algún otro rubro que no está especificado ahí en el presupuesto.

Sería mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo pienso que, así, en términos generales, las inversiones comprometidas para Sonora deben de llegar a cerca de 30 mil millones de pesos, voy a mencionar algunas:

Todo lo que tiene que ver con la modernización del puerto de Guaymas, incluida la ampliación de la carretera de Chihuahua a Guaymas, es una inversión.

Podríamos tener ahora eso con Juan Pablo, si tiene la inversión del fideicomiso de aduanas, lo que corresponde a Marina en Guaymas y lo que corresponde a Nogales y a Agua Prieta, en Sonora, para que…

Esas son dos obras, la desviación del ferrocarril para que no atraviese Nogales, que ya está contemplado, ya están los estudios, ya está el presupuesto y lo de Guaymas.

Luego, está la planta solar de Peñasco. A ver si nos mandan también la información, eso sería la Comisión Federal de Electricidad, cuánto estiman de inversión. Ya se inició la primera etapa en Peñasco, tres.

Cuatro, si puede Germán Martínez enviarnos el costo global de inversión en los pueblos yaquis. Pues sí, van a ser como 30 mil millones de inversión para Sonora.

Y hay un plan especial para Sonora que se va a iniciar vinculando electricidad, litio, baterías e industria automotriz, ese es el plan Sonora, ese lo estamos trabajando y eso va a significar mucha, mucha inversión, sobre todo inversión pública e inversión privada, mucha inversión privada para el desarrollo, porque tiene Sonora, como Chihuahua, como Baja California, como Coahuila, como Tamaulipas, todos los estados fronterizos, tienen muchas posibilidades de crecimiento, porque México está convertido en uno de los países más atractivos para la inversión extranjera en el mundo, en el norte y también en el sureste, que también estamos allá desarrollando lo de los parques industriales en el istmo con el mismo propósito, pensando en la costa este de Estados Unidos, en el comercio con la costa este de Estados Unidos.

Pero en Sonora va a haber muchísimo crecimiento.

Entonces, ha sido muy buena la participación del gobernador Alfonso Durazo. Le doy un dato:

En Sonora estuvieron a punto de caer en una crisis parecida a la de Monterrey y la zona conurbada por falta de agua y la actuación del gobernador ayudó mucho porque consiguió bombas especiales. Las tomas de agua de abasto para Hermosillo se quedaron arriba, porque no había agua y se tuvo que meter bomba para sacar el agua, la poca agua que había.

Y luego la suerte, que siempre participa en todo. La suerte, lo que decía Maquiavelo, la política es virtud y es fortuna; virtud y suerte. Entonces, ya vinieron las lluvias y ya saben ustedes cómo están las presas ahora y, bueno, afortunadamente también en Nuevo León y en todo el país, en la Laguna están las presas llenas y eso pues es vida.

Entonces, Alfonso silenciosamente, porque no había que alarmar a la población, lo que había que hacer era aplicarse y lo hizo, nada más me informó para que en un momento dado interviniéramos, pero él pudo solo. Entonces, es un buen gobernador.

INTERLOCUTORA: Nada más para precisar, presidente, entonces en el presupuesto de 2023 vienen recursos ya para todas estas grandes obras.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En 2023 hay, por ejemplo, lo de los yaquis son 10 mil millones, alrededor de 10 mil millones, porque es un acueducto para que no les falte agua a los pueblos.

INTERLOCUTORA: Y el distrito de riego.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es un distrito de riego, más obras de infraestructura.

En el caso de Guaymas y de Nogales, puede llegar a ser como 10 mil, también, millones. Todas las aduanas y las obras, porque en el caso de Guaymas no sólo es el puerto, es mejorar vialidades de Guaymas, de la ciudad y la carretera hacia Chihuahua, ampliarla. Entonces, todo eso está contemplado en el programa.

No sé si se pudiera…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Tres mil 927 millones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuánto?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Tres mil 927 millones en Guaymas y la ampliación de la carretera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuánto?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Tres mil 927.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tres mil 900, casi cuatro mil millones, sólo Guaymas y la ampliación de la carretera, sí. ¿Y Nogales?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ahorita que nos lo manden.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, te entregamos después.

INTERLOCUTORA: Sí, gracias, presidente. Gracias, presidente.

Y, bueno, ya en una segunda, un segundo punto, preguntar ahorita aprovechando que está el Pulso de la Salud, hasta cuándo van a ser obligatorios los cubrebocas en los aeropuertos de México y en los aviones, debido a que ya ha bajado bastante la pandemia, Si seguirá pidiendo esta solicitud ahí en los aeropuertos.

Y también preguntar sobre lo del programa de regularización de ‘autos chocolate’, de estos más de mil millones de pesos que se recaudaron, ¿cuándo empezarán las transferencias? o si ya empezaron a los estados que están participando.

Sería todo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sobre lo último…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Son seis mil 500 millones para lo de Nogales.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Seis mil 500 millones para Nogales, más cuatro mil de Guaymas, son 10 mil, 10 mil para los pueblos yaquis, 20 mil; más la planta solar, que tiene varias etapas, en Peñasco y otras obras. Y todavía falta contemplar la inversión del Plan Sonora, lo que implica electricidad, el litio, baterías y la industria automotriz, es un acuerdo, es un complejo.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Van a ser cinco plantas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cinco plantas, pero, ¿el costo estimado?

Sí, eso es básicamente.

Pero acerca de los recursos y esto aplica para todos los estados, que se están obteniendo por cooperación al regularizar los vehículos extranjeros. Esos recursos se están entregando, ya empezaron a entregarse a los estados.

Y estamos recomendando, no es más que eso, que se utilicen para mejorar las calles en las ciudades, porque también con las aguas se destrozan las calles y carreteras y hay que estar dando mantenimiento. Eso es lo que nos gustaría y ese es el compromiso, más que nada la recomendación.

Y acerca de lo de salud, ahí sí me gustaría que contestara el doctor Hugo sobre eso.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Con gusto, presidente. Shaila Rosagel, muchas gracias por darle seguimiento a este tema, usted lo ha preguntado varias veces, con mucho gusto lo volvemos a explicar.

En las distintas acciones que México, que el Gobierno de México tomó para enfrentar la pandemia de COVID tomamos una serie de decisiones cuidando mucho siempre el balance entre la intención de proteger la salud mediante distintos mecanismos, la sana distancia, en su momento el cubrebocas, varias otras acciones, pero cuidar a la sociedad, sobre todo a quienes tienen mayores carencias que podían estar en grandes dificultades para cumplir esto.

Y recordará que una y otra vez especificamos que en México no íbamos a acudir a medidas de fuerza, hacer obligatorio para las personas el cumplir determinadas acciones. No lo es la vacuna, no es obligatoria, aunque recomendamos muchísimo que la gente se vacuna y hemos logrado cobertura del 92 por ciento en personas adultas.

No lo es el cubrebocas y México ha sido uno de los países, el pueblo de México, uno de los pueblos que más utiliza el cubrebocas y que durante más tiempo ha utilizado el cubrebocas.

Entonces, seguimos convencidos que, informando, persuadiendo, explicando la importancia que tienen las distintas medidas de salud pública, se logran los cambios más profundos, porque el pueblo de México adopta esas decisiones.

Ahora, algunos gobiernos estatales o incluso municipales, sin tener las competencias legales para ello, los estatales sí las tienen, decidieron establecer que el cubrebocas fuera obligatorio. Lo que estamos viendo hoy es que algunos de estos gobiernos están ya teniendo que retractarse del significado obligatorio y declarando que ya no es obligatorio el cubrebocas.

Pero el gobierno federal de México nunca no declaró obligatorio; por lo tanto, no tenemos que declarar que deje de ser obligatorio porque nunca lo fue, lo hemos recomendado.

Ahora, ¿cuál es la utilidad que hoy en este momento que tenemos mínima actividad de la epidemia de COVID seguimos aclarando?

El cubrebocas es útil mayormente para evitar que los virus respiratorios, no solo SARS-CoV-2, causante de COVID, sino otros salgan de la vía respiratoria, de boca, nariz, garganta, de una persona que esté infectada hacia a las demás personas, pero es de mínima utilidad o de utilidad limitada para evitar que lleguen esas partículas de virus a la persona que no está infectada.

Por lo tanto, la mayor utilidad del cubrebocas es en espacios públicos cerrados en donde no se puede conservar una sana distancia, una distancia adecuada entre personas. En el transporte público, sobre todo el terrestre, puede seguir siendo de utilidad y la utilidad depende desde luego de qué tantas personas pudieran estar infectadas.

En este momento con índices de contagio mínimos, posiblemente los menores que hemos tenido, no sólo en México, sino en general en el mundo donde ya todos los países están en una sincronía de reducción de la epidemia, el cubrebocas es aun de menor utilidad.

Esa es la situación del cubrebocas.

INTERLOCUTORA: Nada más, doctor, en los aeropuertos, por ejemplo, en los aviones lo piden para poder entrar, incluso los guardias te lo piden; si no, no entras. Entonces, ¿sería ilegal el que estén pidiendo como obligatorio el cubrebocas?

¿Y qué tanta utilidad tendría, por ejemplo, en los aviones?, que sí hay bastante gente, la sana distancia, pero no sé si nos pudiera comentar.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Cómo no, podemos comentar de manera específica sobre las aeronaves.

Los aviones tienen sistemas de filtrado del aire, eso también lo explicamos varias veces en las conferencias vespertinas, un sistema muy eficiente, utilizan unos filtros que se llaman filtros HEPA, filtros de alta eficiencia y además tienen un sistema de flujo de aire que aproximadamente en cada dos minutos recambia por completo el aire de toda la cabina; desde luego, aviones más grandes tienen mayor potencia del sistema. Por lo tanto, la cifra de dos minutos para recambiar todo el aire de la cabina más o menos aplica a cualquier aeronave pequeña, mediana o grande.

Por lo tanto, la necesidad imperiosa de tener cubrebocas no es tal, no es como sí lo puede ser en un microbús, en el Metro, en los vagones del Metro, donde no existen ese tipo de sistemas.

Se empezó a utilizar en las aeronaves no por indicación del Gobierno de México, sino por imitación de otros países o de otras agencias administrativas de la aeronáutica civil que empezaron a recomendar su uso y en los aeropuertos mexicanos o las aerolíneas mexicanas empezaron a promover su utilización.

No es propiamente legal, tienen competencias las autoridades de aeronáutica para tomar ciertas decisiones sobre la protección general de las personas viajeras, pero no fue una obligación de obligatoriedad para las personas.

Ahora, sí existe una confusión importante con un elemento que estamos ya modificando. Cuando terminamos la Jornada Nacional de Sana Distancia, que duró seis semanas y pasamos a lo que en su momento llamamos la nueva normalidad, que es este proceso de incorporación de la vida pública en una forma controlada o regulada respecto a ciertas actividades de protección, el presidente estableció un comité de cuatro instituciones, que se le llama el Comité de Nueva Normalidad. Lo encabeza el IMSS, aquí presente su director general; participa, desde luego, la Secretaría de Salud, porque el secretario es autoridad sanitaria; y también la secretaria del Trabajo y la secretaria de Economía.

Conjuntamente decidimos sobre una serie de medidas de seguridad sanitaria en las unidades de trabajo, que son muchísimas, incluye los aeropuertos, incluye los aviones y hay una serie de intervenciones, acciones, como los filtros, como el uso del cubrebocas, como la disponibilidad de alcohol gel y varias otras que en su momento fueron indispensables para un retorno seguro a las actividades laborales.

En este momento ya no son indispensables, poco antes de la quinta ola ya lo eran y queríamos suspender la vigencia de esas actividades que fueron decretadas en el Diario Oficial en julio del año pasado, antepasado ya. Pero vino la quinta ola y, desde luego, consideramos que era inoportuno que ese fuera el momento de suspenderlas.

En este momento ya está en revisión y ese acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial, con la disposición del secretario de Salud, el titular del IMSS y las secretarias de Trabajo y Economía, ya va a ser abrogado, eliminado y sustituido por una serie de recomendaciones que sólo tendrán ese carácter de recomendaciones, pero ya no un carácter obligatorio para las empresas o las unidades comerciales que son de carácter laboral.

Yo calculo que en la próxima semana ya tendremos completamente listo ese acuerdo y será enviado al Diario Oficial para que sea abrogado el que todavía es vigente y sustituido por recomendaciones que ya son de carácter general.

INTERLOCUTORA: Gracias.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire tengo el dato de la planta solar de Puerto Peñasco en todas sus etapas, pienso, más las líneas de transmisión a Baja California, mil 600 millones de dólares.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Treinta y dos mil millones de pesos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Treinta y dos mil millones de pesos.

Me quedé corto cuando te… Pero Sonora está recibiendo muchos apoyos como todo el país, en todo el país hay inversiones, tenemos inversiones.

Y nos faltas tú. Pero les doy una buena noticia ¿no?, o sea, después de lo de ayer, sí, una buena, buena, buena, porque es parte de mi trabajo, es parte de mi trabajo, o sea, yo tengo que estar promoviendo la confianza y promoviendo el optimismo; desde luego, real, no inventando.

Imagínense un gobernante que se pare aquí a decir: ¡Qué barbaridad! ¡Todo está remal, qué mala suerte ayer!’ Les voy a dar dos buenas. O sea, una no quiso Hugo, o sí la puso y no me di cuenta. Pongan una lámina de Hugo. Ya hemos tenido días sin fallecimientos por COVID.

INTERVENCIÓN: Sí lo dijo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Sí lo dijo? Bueno.

Es buena. Después de tanto sufrimiento, ¿cómo no va a ser bueno? Ayer que nos estaban informando…

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso Hugo se hace cargo de explicarlo, pero no ahora, después.

Porque tú me estás preguntando, porque ayer le preguntaron al presidente Biden, sí y él respondió, incluso no mal, pero como hay adversarios… Él respondió bien, él dijo: ‘Va a seguir habiendo COVID, pero ya no se puede considerar como pandemia’.

Entonces, porque también allá hay amarillismo y sensacionalismo, eso es mundial, entonces manejaron de que ya declaraba el fin de la pandemia, por decreto.

Pero esa es una muy buena noticia, esa es muy buena noticia.

Y la otra muy buena noticia es que hoy, porque si no a lo mejor no se van a enterar, no va a aparecer en los medios convencionales, hay un crecimiento de la economía en agosto, 2.9, es buena noticia.

Ahora sí vamos.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Stephanie Palacios —buenos días, gabinete— de la agencia internacional Sputnik, de Rusia.

Hoy es la visita del presidente de Alemania, Frank-Walter y me gustaría saber sobre su opinión, ya que esta nación ha sido una de las promotoras de las sanciones contra Rusia.

Me gustaría saber cuáles son los temas y cuáles son lo que va a hablar, porque será como muy… un punto clave de hablar sobre el tema del conflicto de Rusia con Ucrania.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues el planteamiento nuestro ya se dio a conocer el día 16 de septiembre y lo va a presentar en la Asamblea de la ONU el secretario Marcelo Ebrard.

INTERLOCUTORA: ¿Lo va a presentar este jueves o no se sabe todavía?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Este jueves.

INTERLOCUTORA: Este jueves.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé jueves, viernes, pero va a ser en esta semana.

INTERLOCUTORA: Y que también había comentado que se iba a reunir posterior a entregar este mensaje con las…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, va a buscar reuniones previas con homólogos, cancilleres, secretarios de relaciones exteriores de otros países. Y lo mismo está haciendo con embajadores nuestro representante en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, él está hablando ya sobre este tema.

Y vamos con mucho gusto a recibir al presidente de la Alemania el día de hoy y vamos a tener una entrevista, una conversación.

Y también vamos a tener una convivencia, va a haber una comida con empresarios alemanes que vienen acompañándolo y tienen interés en hablar con nosotros. No sólo es lo de la guerra y los efectos, sino de las relaciones económicas, comerciales que existen entre México y Alemania y cómo consolidarlas, cómo fortalecer nuestras relaciones.

INTERLOCUTORA: Pero, ¿no tocarán el tema comercial, por ejemplo, los bloqueos internacionales, por ejemplo, con Rusia?, porque Alemania fue uno de los promotores que fue que quitaran este comercio internacional.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nosotros lo que queremos es que se consiga la paz en todo lo que podamos ayudar con ese propósito y vamos a seguir manteniendo esa postura.

Y vamos a dar a conocer nuestro punto de vista si se trata el tema, porque lo que lleva al encuentro es el fortalecimiento de nuestras relaciones económicas y comerciales y por eso vienen empresarios alemanes.

Y esto se inscribe en la situación que prevalece, de que México es un país atractivo para la inversión extranjera. Desde hace mucho tiempo Alemania tiene inversiones en México, inversiones muy importantes, es un socio comercial importante de México y queremos fortalecer esas relaciones y son también relaciones de amistad con el pueblo alemán.

INTERLOCUTORA: Que esta es una… Bueno, entiendo que esta es una posición del Gobierno de México, aunque el presidente y algunos funcionarios visitarán el Senado de la República y que se ha promovido desde también de algunos grupos legislativos los bloqueos contra estas agencias rusas y además como promover también que México se posicione ante este conflicto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nosotros no estamos de acuerdo con la invasión, no estamos de acuerdo con las sanciones, no estamos de acuerdo con el envío de armas, nosotros estamos a favor de la paz y consideramos que es indispensable el inicio de un diálogo para conseguir la paz, indispensable.

Porque es una guerra, como todas, irracional, como todas las guerras. Produce mucho sufrimiento, pérdida de vidas humanas, desplazados, refugiados y, además de eso, que es lo más preocupante, la pérdida de vidas humanas, que eso parece no tomarlo en cuenta quién está pensando en prolongar el conflicto y en estar enviando armas o que no se haga nada por detener la confrontación. Si fuese poco todo eso, habría que agregar que esa guerra desató la inflación mundial.

INTERLOCUTORA: Hablando sobre el tema de la inflación, presidente, hace unos días se dio a conocer que el presidente ruso iba a distribuir miles de fertilizantes gratuitos a países en desarrollo, pero la Unión Europea no ha podido desbloquear este envío de estos fertilizantes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es por eso conveniente el diálogo y hacer a un lado la propaganda.

Y esto no es de buenos y malos, aquí lo que se tiene que poner por delante es el interés de la gente, el sufrimiento de la gente. Una cosa son los intereses cupulares y otra cosa son los intereses de los pueblos. Y los pueblos no quieren guerra y los pueblos no quieren sufrir por la guerra, esto tiene que ver con las élites políticas, económicas y con los aparatos de información mundial, pero no tiene que ver con los pueblos, a los pueblos esas decisiones cupulares los perjudican.

INTERLOCUTORA: Además, por lo del gas, que habían comentado, sobre el gas en Europa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo del gas y los alimentos básicos y la inflación y más que nada el estar viviendo una guerra, el estar padeciendo una guerra.

Es muy cómodo, ¿no?, estar dando órdenes —como la canción de Silvio, Qué fácil es, se llama— cuando no te cae la bomba cerca del refrigerador, qué fácil es la politización, ¿no?, el debate arriba. Es muy irresponsable.

Y ya no estarnos regodeando con el sufrimiento de la gente y por la irresponsabilidad de las potencias hegemónicas y de los intereses bélicos. Todos deberíamos de estar buscando la paz.

Por cierto, me decían que el papa Francisco había planteado que era legal el uso de…

INTERVENCIÓN: Moralmente correcto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, las armas. Y no lo he encontrado así; al contrario, él condena la guerra, pues eso está en los evangelios, incluso hay un cambio, si nos vamos a lo teológico.

INTERLOCUTORA: ¿En algún punto usted desearía hablar con el presidente ruso, hacerle un llamado, muy aparte de lo que dé el mensaje en la ONU?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No quiero yo jugar un papel protagónico, nosotros estamos como gobierno haciendo una propuesta para ver si se acepta por el conducto más conveniente, que es la ONU. Se va a hacer esta propuesta porque, suceda lo que suceda, se acepte o no acepte, nunca es en vano luchar por la justicia y por la paz.

Entonces, lo que estamos proponiendo es que se constituya un comité que lo integre el papa Francisco, el primer ministro Modi, de la india.

¿Por qué el ministro Modi, de la India?

Porque es de las autoridades de los gobernantes del mundo con más respaldo por sus ciudadanos, primer lugar en aprobación mundial.

Y el tercer participante en este comité que proponemos es el secretario general de Naciones Unidas. Entonces, los tres podrían ayudar mucho hablando con los presidentes de Ucrania, de Rusia, para que cese el fuego, que se dialogue, que se llegue a un acuerdo y que además se busque una tregua.

Porque se da esta guerra después de la pandemia. Si de por sí la pandemia precipitó, profundizó la crisis económica, viene la guerra, complica más las cosas en el mundo, afecta a millones, si no es que a miles de millones de personas. Entonces, ¿cómo no hacer nada?

Y lograr pues una tregua, mínimo de cinco años, para que todos los gobiernos del mundo se dediquen a atender los grandes y graves problemas económicos, de bienestar social, lo que tiene que ver con la producción de alimentos, lo que tiene que ver con la salud, la inflación, todo esto que nos está afectando.

Entonces, ¿para qué seguir azuzando?, ¿a quién le conviene la guerra? Entonces, el planteamiento es ese de nuestra parte.

Y no hemos querido hablar ni con el gobierno de Rusia ni con el gobierno de Ucrania. Lo que estamos haciendo es una propuesta para que se consiga la paz, es una postura de neutralidad que consideramos importante.

INTERLOCUTORA: Y me gustaría preguntarle, en el tema del canciller Marcelo Ebrard, sobre las críticas de los medios británicos sobre las fotografías que se tomó ahora que fueron los…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero eso es otra cosa. En Londres hay una prensa muy amarillista también, muy alarmista, de allá son los que se dedican a perseguir a personalidades, allá predominan.

PREGUNTA: Los paparazzis.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo no los menciono así, pero…

Marcelo Ebrard es un extraordinario servidor público y es un muy digno representante de México, fue allá porque a él le correspondía, yo tenía que atender aquí lo de las fiestas patrias y tengo otras actividades, él me representa muy bien.

Y ahora, como estamos en temporada, también ya empezó la temporada política, pues cualquier cosa que hagan él o Claudia, o Adán o cualquier otro posible candidato, es motivo de cuestionamiento y así va a ser ya hacia adelante.

Pero yo los respeto mucho a los tres, son como mis hermanos y otros más, yo tengo muchos hermanos y hermanas y amigas y amigos y compañeras y compañeros, millones, millones.

INTERLOCUTORA: Para finalizar, presidente, ahorita, aprovechando que está el secretario de Salud, había comentado ya hace unos meses sobre los médicos que tienen esta especialidad de médicos cirugía estética. Parece que esa especialidad no existe en México, pero que además es una asociación civil creada por el expresidente Felipe Calderón.

Esos meses en donde yo pregunté para ese informe nunca me entregaron nada de ese informe de esos médicos. ¿Qué pasa con esa asociación civil?, porque además se supone que son sin fines de lucro, pero cobra para las certificaciones de estos médicos.

Se habló hace unos días también sobre una universidad, que también había como una guerra sucia ahí contra ellos.

Entonces, a raíz de estas investigaciones ¿qué es lo que está pasando?, porque además gente confía en que se realiza una cirugía estética con médicos certificados cuando no existe una especialidad en México que esté certificada por la SEP.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Tú puedes plantear?

JORGE ALCOCER VARELA: Se lo mandamos. Perdón, con permiso.

Sí, efectivamente, el tema ha sido tratado, ha sido ubicado en los estados, en particular esto que menciona, porque ahí todavía, todavía, pero está en proceso de cambio, las autorizaciones de estas especialidades son a nivel estatal y estamos trabajando para que esto se federalice, hay varios estados que hoy se puede hacer.

Pero le entregamos particularmente lo que sucedió, en su… No sé si la propuesta salió de usted, pero de quien lo hizo ver, que creo que es la compañera que está acá, para el estado de Veracruz.

INTERLOCUTORA: Sí, además porque si estás certificaciones son reales, porque además creo que la SEP no certifica este tipo de…

JORGE ALCOCER VARELA: Sí, el permiso este, el RVOE famoso, es precisamente la clave para desburocratizar y desde luego conducir en forma totalmente honesta esta capacitación que deben tener los médicos, porque hay médicos que trabajan, son de diferente especialidad y toman esta subespecialidad, pero son mínimos comparados con los que utilizan supuestamente esta preparación inadecuada, incompleta y desde luego sujeta a corrupción y a la gravedad que es lo principal en la salud.

No hacer daño y aquí el gran problema y con ello termino, es de que se hace daño a la salud por una situación personal. No estamos señalando al usuario como el culpable, es una decisión de complementar su físico en particular, no sólo es el físico, sino también otros tejidos y esto en condiciones inadecuadas de todo tipo, no sólo de calidad médica, sino de situaciones donde se hacen en los establecimientos que juegan una parte del quehacer de la belleza, por decirlo, de la estética, pero que no es la profundidad de alguien que está capacitado a modificar.

Voy a poner un pequeño ejemplo, pero muy marcado, por ejemplo, el labio leporino en los niños, que son cirujanos que tienen esa capacidad de modificar ciertas estructuras. o aquellos que pierden parte de su cara y que requieren reconocimiento por un grupo, no es solo el médico que los recibe como efecto traumático, pero que sí es necesario que tenga toda la capacidad muy profunda de conocimiento y no sólo de estas condiciones.

INTERLOCUTORA: Que usted habló que la Conacem había casos de corrupción y que también se habían girado órdenes de aprehensión desde la Fiscalía General de la República.

JORGE ALCOCER VARELA: Así es.

Se lo entregamos lo que tenemos para eso.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a desayunar; si no, me voy a seguir debilitando.

PREGUNTA: (inaudible) la deuda. ¿Qué le respondería?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, que es mentira, que es mentira y que hay muchas mentiras. Pero mañana seguimos y aclaramos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno me quedé hasta la séptima entrada.

Aquí hay alguien que le iba a Sultanes. Bueno, un abrazo, un abrazo a todos los jugadores, a los directivos, a los aficionados de los Leones de Yucatán. Un abrazo a los jugadores, directivos, a Francisco González, mi amigo; a todos los aficionados de Monterrey, de Nuevo León a los que le iban a los Sultanes.

Pero así es el béisbol. Estuvo bien. No aguanté más que ya hasta la séptima entrada y creo que iban 6-0.

INTERVENCIÓN: 6-1

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quedaron 6-1? O sea, ¿sí hubo una carrera después?, porque me quedé con dos hombres en base y vino el cuarto bate de Yucatán de los Leones y díganle que no a esa pelota, metió jonrón. Y ya no aguanté porque pues hay que levantarse temprano. Pero me dio muchísimo gusto.

Les cuento una anécdota sobre eso. Fui hace como 15 días, fuimos allá a la supervisión del Tren Maya y estaban jugando allá, en Monterrey, Sultanes con Leones de Yucatán y llevaban dos perdidos los Leones. Y me fue a ver el gerente, el dueño, el directivo, porque saben que me gusta el béisbol, fue a verme al hotel en la mañana y le dije: Tómate una foto conmigo. Le digo: Les voy a traer suerte. Y se tomó la foto.

Y luego nos fuimos a la supervisión del Tren Maya y estaba el gobernador Vila, le digo, también tomate la foto porque les voy a traer suerte, les va a ir bien.

Y, fíjense lo que es el béisbol, llegaron a Monterrey pues en una situación difícil porque ya iban tres juegos ganados de Sultanes, dos de Leones y a jugar los últimos dos en Monterrey. Y el domingo, que se pensaba que ya era la coronación de Sultanes, gana Yucatán. Y ayer estaban tres a tres, ya el último, gana Yucatán. Así es el béisbol, como todos los deportes.

Qué bien, qué bien, qué bien, que se siga promoviendo el béisbol, el fútbol, el basquetbol, el atletismo, todos los deportes. Y no sólo deportes profesionales o de alto rendimiento, sino todos tenemos que seguir haciendo ejercicio. Es medicina preventiva, nos hace muy bien, hay que hacer un esfuerzo para caminar, para ejercitar el cuerpo; además, es una cuestión física, pero también mental, ayuda mucho al fortalecimiento, yo decía, de lo racional y de lo espiritual el deporte.

Y, bueno, pues felicidades.

Tú estás contento ¿no?

INTERVENCIÓN: Yo estoy muy contento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, es que él es de Yucatán.

INTERVENCIÓN: Soy león.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Entonces, es león. Bueno.

