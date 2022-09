Los mejores filmes de Hulu Estados Unidos para ver en cualquier momento

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Hulu, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Hulu ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Hulu Estados Unidos:

1. Elvis

La película explora la vida y la música de Elvis Presley (Butler) a través del prisma de su relación con el coronel Tom Parker (Hanks), su enigmático manager. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. Y en el centro de ese periplo está Priscilla Presley (Olivia DeJonge), una de las personas más importantes e influyentes en la vida de Elvis.

2. Predator: La presa

Ambientada hace 300 años en la Nación Comanche. Naru es una joven guerrera, feroz y altamente hábil, que se crió a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las Grandes Llanuras. Cuando el peligro amenaza su campamento, se dispone a proteger a su gente. La presa a la que acecha y, en última instancia, se enfrenta, resulta ser un depredador alienígena evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado, lo que deriva en un enfrentamiento cruel y aterrador entre los dos adversarios.

3. 9 Balas

Una exbailarina de burlesque convertida en autora (Lena Headey) descubre una segunda oportunidad en la vida y la redención cuando arriesga todo para rescatar a su joven vecino después de que presencia el asesinato de sus padres. Ahora, huyendo del jefe del crimen local (Sam Worthington), quien resulta ser su ex de toda la vida, hace un intento desesperado por poner al niño a salvo.

4. Sed de Venganza (Vendetta)

Cuando su hija es asesinada, William Duncan se toma la justicia por su mano y emprende una búsqueda de venganza. Después de matar al matón callejero responsable de su muerte, se encuentra en medio de una guerra con el hermano del matón, el padre y su pandilla, quienes están igualmente empeñados en vengarse. Lo que sigue es un tenso juego de venganza de ida y vuelta. Al final, William descubre que la búsqueda de venganza nunca tiene un ganador.

5. Van Helsing

Tras pasar tres años en coma, Vanessa se despierta en un mundo asolado por vampiros. Ella y un variopinto grupo de amigos supervivientes luchan por seguir con vida.

6. Como Dios

Tras pasar el peor día de su vida, el descontento reportero de televisión Bruce Nolan consigue un poder divino, pues recrimina a Dios a que no tiene ni idea de cómo está llevando "el asunto". Ante tal desafío, Dios decide darle todos sus poderes para ver si es capaz de hacerlo mejor que Él.

7. Si fuera fácil

El director y productor Judd Apatow ('Virgen a los 40'), regresa a su particular universo tragicómico derivado de la crisis de la mediana edad partiendo esta vez de dos personajes conocidos: Debbie (Leslie Mann) y Pete (Paul Rudd), el matrimonio que ya aparecía en su exitosa 'Lío embarazoso' y que ahora adquiere el máximo protagonismo en este spin-off titulado 'This Is 40'. A partir de ellos, el director profundizará en los conflictos derivados del matrimonio y la familia a partir de sus altibajos, sus incovenientes y sus problemas, así como en las cuestiones derivadas en torno a la paternidad. Si en 'Lío embarazoso' descubríamos que esta pareja no era todo lo equilibrada y madura que podría parecernos en un principio, ahora descubriremos por qué, nos introduciremos en sus excentricidades y en la forma en la que afrontan las responsabilidades.

8. Los padres de ella

Greg Focker es un enfermero algo patoso que, tras anunciar su compromiso con novia Pam, tiene que pasar unos días con los padres de ella, para conocerles. Su encuentro inicial no será muy afortunado, en especial por las suspicacias que Greg levanta en el estricto padre de la novia, un padre protector exagente de la CIA al que es muy difícil impresionar. Desde el principio, Jim rechaza por completo a Greg, pero a medida que lo conoce mejor, su rechazo se convierte en absoluto desprecio y se encarga de convertirse en la peor pesadilla de este hombre que, a pesar de amar a su novia y querer dar una buena primera impresión, cada vez se hunde más en el lodo de su propia ineptitud y deberá luchar mucho para poder cambiar la pésima opinión que tienen de él los parientes de su novia.

9. Spider-Man: No Way Home

Peter Parker es desenmascarado y por tanto no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un súper héroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

10. Madeas Big Happy Family

Madea, la contundente abuela que le hizo popular primero en teatro y luego en cine. En esta nueva entrega, la peculiar abuela Madea (Tyler Perry) entrará en acción cuando se entere de que su sobrina Shirley (Loretta Devine) ha recibido muy malas noticias acerca de su estado de salud. Madea quiere que la familia esté ahora más unida que nunca, para apoyar a Shirley en tan duro momento, sin embargo, lograr esto será difícil, pues los tres hijos de Shirley están muy ocupados con sus propios problemas: Tammy (Natalie Desselle) no es capaz de controlar a sus desobedientes hijos ni de arreglar su desastroso matrimonio, Kimberly (Shannon Kane) paga sus problemas y su mal humor con su marido y Byron (Bow Wow), después de pasar dos años en la cárcel, tiene que evitar caer en la venta de drogas de nuevo. ¿Logrará Madea reunir a toda la familia, que todos solucionen sus propios problemas y que estén al lado de Shirley? Para conseguirlo contará con la ayuda de la alocada tía Bam (Cassi Davis).

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Más series y películas que te recomendamos en Qué puedo ver.

Hulu en la guerra del streaming

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es un servicio de suscripción de video on demand que permite a los usuarios disfrutar de series y películas que fue creada en octubre de 2017, sin embargo, a principios de 2021 fue adquirido por la compañía The Walt Disney+.

Actualmente funciona en Estados Unidos y Japón, mientras que en otras regiones como Latinoamérica el servicio llega a través de Star+.

Fue en el 2010 cuando Hulu lanzó su sistema de suscripción, aunque en ese entonces lo hizo a través del nombre Hulu Plus, que poseía contenido de News Corporation y NBC Universal. Más tarde, en el 2017, la empresa lanzó su servicio Hulu With Live TV.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Ilustración: Anayeli Tapia)

En 2019 la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores; fue entonces cuando en marzo de ese mismo año ; mientras que AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024, por lo que ahora Hulu operará junto a Disney+ y ESPN+, en donde sólo se enfocará a transmitir contenido hecho fuera de estudios y para la familia.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, en donde se encuentran títulos como The Handmaid’s Tale o la docuserie Wu-Tang: An American Saga y más.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Entretenimiento

Más sobre streaming

Más sobre Hulu