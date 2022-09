Libros México: los títulos más populares en Amazon hoy

Tiendas online como Amazon se han convertido en un aliado de los lectores, facilitando y agilizando la compra de libros, especialmente para aquellos quienes no tienen disponible tanto tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros producen experiencias y placeres a quienes disfrutan de la lectura y han hecho de ésta una actividad esencial en su vida.

Títulos de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances tecnológicos, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, entre otras herramientas.

Sin embargo, hay un problema: con la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, podría resultar difícil elegir el siguiente libro a leer, pero en respuesta a ello, ya existen rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta decisión.

A continuación un listado de los libros más vendidos de Amazon México este miércoles 14 de septiembre y unas breves reseñas:

1. World Cup Qatar 2022 Box 104 sobres de estampas.

Autor: Fifa

Número de páginas: 0

¡El álbum oficial de Panini ha llegado! El evento más grande del fútbol está de regreso y con él, la colección más esperada.El álbum Panini es la guía que necesitas para estar pegado a la Copa del Mundo, podrás coleccionar los escudos, los equipos y a cada uno de los jugadores de las 32 selecciones participantes. Además, podrás ver estadísticas, calendario de juegos y mucho más de lo que te espera en Qatar.Descubre y colecciona tu álbum.

2. México en el precipicio

Autor: Macario Schettino

Número de páginas: 192

«¿Por qué llegamos a este precipicio?» parecen preguntarse los mexicanos ante el desastre. La respuesta de Macario Schettino se reduce a un nombre: Andrés Manuel López Obrador. El autoritarismo, los atavismos, las ocurrencias y el desprecio por instituciones que han sido creadas a lo largo de décadas, han llevado al país a una ruina no solo económica, sino moral. Schettino aporta datos acerca de la economía del país y de los proyectos alucinantes del presidente. Desde la perspectiva de un profesional de la economía y de la administración pública, vemos cómo las ideas y fantasías de López Obrador han conducido a México a varias tragedias innecesarias: covid-19, explosión en Tlahuelilpan, desabasto de medicamentos y, claro, la militarización del país. Un texto breve pero sustancioso para documentar el pesimismo y, a partir de ahí, planear la reconstrucción de un país ya irreconocible.

3. World Cup Qatar 2022. Album pasta blanda + 4 sobres de estampas

Autor: Fifa

Número de páginas: 80

¡El álbum oficial de Panini ha llegado! El evento más grande del fútbol está de regreso y con él, la colección más esperada. El álbum Panini es la guía que necesitas para estar pegado a la Copa del Mundo, podrás coleccionar los escudos, los equipos y a cada uno de los jugadores de las 32 selecciones participantes. Además, podrás ver estadísticas, calendario de juegos y mucho más de lo que te espera en Qatar. Descubre y colecciona tu álbum.

4. World Cup Qatar 2022. Ecoblister 10 sobres de estampas.

Autor: Fifa

Número de páginas: 0

¡El álbum oficial de Panini ha llegado! El evento más grande del fútbol está de regreso y con él, la colección más esperada. El álbum Panini es la guía que necesitas para estar pegado a la Copa del Mundo, podrás coleccionar los escudos, los equipos y a cada uno de los jugadores de las 32 selecciones participantes. Además, podrás ver estadísticas, calendario de juegos y mucho más de lo que te espera en Qatar. Descubre y colecciona tu álbum.

5. World Cup Qatar 2022 Album pasta dura

Autor: Editorial Panini

Número de páginas: 0

¡El álbum oficial de Panini ha llegado! El evento más grande del fútbol está de regreso y con él, la colección más esperada. El álbum Panini es la guía que necesitas para estar pegado a la Copa del Mundo, podrás coleccionar los escudos, los equipos y a cada uno de los jugadores de las 32 selecciones participantes. Además, podrás ver estadísticas, calendario de juegos y mucho más de lo que te espera en Qatar. Descubre y colecciona tu álbum.

6. Orgullo y prejuicio/ Pride and Prejudice

Autor: Jane Austen

Número de páginas: 448

Nominada por los estadounidenses como una de las 100 mejores novelas en la serie de PBS The Great American ReadPenguin Clásicos publica en una cuidada edición esta obra maestra de la literatura inglesa de todos los tiempos, para conmemorar el bicentenario de la publicación original de la novela en 1813. A lo largo de una trama que discurre con la precisión de un mecanismo de relojería, Jane Austen perfila una galería de personajes que conforman un perfecto y sutil retrato de la época: las peripecias de una dama empeñada en casar a sus hijas con el mejor partido de la región, los vaivenes sentimentales de las hermanas, el oportunismo de un clérigo adulador.. El trazado de los caracteres y el análisis de las relaciones humanas sometidas a un rígido código de costumbres, elementos esenciales de la narrativa de la autora, alcanzan en Orgullo y prejuicio cotas de maestría insuperable.«Pero mi locura no ha sido el amor sino la vanidad.» ENGLISH DESCRIPTION Penguin Classics has published this all-time masterpiece of British literature in a special edition to commemorate the bicentennial of the original novel's publication in 1813. Throughout a plot that flows with the precision of clockwork, Jane Austen profiles a gallery of characters who make up a perfect yet subtle portrait of the time: the drama of a lady determined to marry off her daughters to the biggest catches in the area, the ups and downs of the sisters, the opportunism of a sweet-talking minister.. the outline of the characters and analysis of the human relationships subjected to a rigid code of customs, essential elements of the author's narrative, reach insurmountable heights of mastery in Pride and Prejudice. But vanity, not love, has been my folly.

7. Netter Cuaderno de anatomía para colorear

Autor: Phd John T. Hansen

Número de páginas: 392

Magnífica obra para el aprendizaje basada en imágenes Netter y "estilo Netter" elaboradas por el Dr. Carlos Machado, que, gracias a la actividad de colorear, representa una nueva forma de estudiar la anatomía humana. La obra se convierte en una herramienta de aprendizaje activo ya que los ejercicios para colorear, las leyendas, el texto explicativo, las listas de puntos clave y las tablas ayudan a comprender la importancia anatómica y funcional de las distintas regiones del cuerpo humano. Se organiza en las mismas secciones que el Atlas y cada una de las láminas contiene referencias cruzadas al libro. Al final de cada sección se incluyen preguntas de repaso con las correspondientes respuestas correctas. La obra incluye acceso a material online en inglés a través de la plataforma StudentConsult.com en la que se encuentran la totalidad de las láminas correctamente coloreadas y un banco de preguntas de autoevaluación.

8. La biblioteca de la media noche

Autor: Matt Haig

Número de páginas: 336

La biblioteca de la medianoche Matt Haig PREMIO GOODREADS 2020 A LA MEJOR OBRA DE FICCIÓN "Entre la vida y la muerte hay una biblioteca. Y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones.. ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad?". Nora Seed aparece, sin saber cómo, en la Biblioteca de la Medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento. Nora siente que ha defraudado a todos y también a ella misma. Pero esto está a punto de cambiar. Los libros de la Biblioteca de la Medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga, tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho (o no haber hecho), en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían y pronto sus decisiones enfrentarán a la Biblioteca y a ella misma en un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote: ¿cuál es la mejor manera de vivir? Año de publicación: 2021 Encuadernación: Pasta dura Páginas: 336

9. El Nacimiento de la Tragedia

Autor: Friedrich Nierzsche

Número de páginas: 226

El nacimiento de la tragedia marca el debut filosófico de Friedrich Wilhelm Nietzsche. El joven filólogo alemán, catedrático de la Universidad de Basilea, de Suiza, contaba con tan sólo veintiocho años al momento de su publicación. La primera versión del texto surgió a partir de dos conferencias que Nietzsche presentó en 1870, las cuales, lo llevaron a continuar su trabajo acerca de la tragedia griega. Éste resultó ser un libro más que controvertido para su tiempo porque mostró su oposición a la formación tradicional de la filología alemana, reconocida por su rigor metodológico, a la precisión en la elección de las fuentes y al cuidado en el trabajo historiográfico.

10. El niño que tocó las estrellas

Autor: J. Hernández

Número de páginas: -

Después de 5 años de haber publicado El cosechador de estrellas, los autores nos presentan una versión especialmente diseñada para los más pequeños. Biografía del astronauta mexicano-estadounidense José Hernández Moreno, ingeniero de vuelo especialista de la misión STS-128 del transbordador Discovery.

México y sus lectores

Asistentes a la edición número 33 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. (FOTO: EFE/Francisco Guasco/Archivo)

Las personas mayores de 18 años de edad que viven en México leen en promedio 3.9 libros al año, lo que implica una alza con respecto a los 3.7 libros registrados en el 2021, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dado a conocer en 2022.

Según el estudio, la lectura de revistas y periódicos en formato digital alcanzó su punto más bajo en los últimos seis años; por el contrario, las páginas de internet, foros y blogs tuvieron un aumento.

En comparación con las cifras del 2016, la lectura de las revistas digitales pasaron de 51.4% a 34.9%; los periódicos digitales pasaron de 57.6% a 33.9%; mientras que las páginas de internet, fotos y blogs tuvieron un incremento al pasar de 45.2% a 57.6 por ciento.

Los libros leídos por la población adulta lectora fueron 3.9 ejemplares, la cifra más alta registrada desde 2016. Además, las mujeres se mantienen al frente de la lectura de libros con 65.9% frente a un 54.4% de hombres lectores; no obstante, los hombres leen más cuando de periódicos se trata, con un 44.1% frente a 23.5%, así como en las historietas al registrar un 9.6 frente a un 7.3 por ciento

De la población de 18 años alfabeta lectora de libros, el 44.1% declaró que el motivo principal para leerlos es por entretenimiento, mientras que el 23.8% lo hizo por trabajo o estudio, el 20.7% por cultura general, el 10.1% por religión y el 1.4% por otro motivo.

El tipo de libros que leyó la población alfabeta de 18 y más años en los últimos doce meses, fue los temas de literatura (novela, cuento, ciencia ficción, poesía, teatro, etcétera) con 39.5%, seguido de libros especializados, 29.5%; autoayuda, superación personal o religioso, con 29.5%; cultural general, 26.5%; y manuales, guías o recetarios con 8.4 por ciento.

