De ‘Narcosantos’ a ‘Las Hermanas’: estos son los 10 K-dramas más populares de la semana en Netflix

Los dramas coreanos, también conocidos como K-dramas, son series provenientes de Corea del Sur que, a pesar de existir desde la década de 1960, se han popularizado a nivel internacional al inicio del nuevo milenio hasta llegar a la actualidad con éxitos como Squid Game en Netflix.

Recientemente, en la 74 entrega de los premios Emmy, Squid Game logró llevarse varios premios a casa de las 14 nominaciones que había recibido, ganando en las categorías Mejor Actriz Invitada de una Serie Dramática, Efectos Especiales Sobresalientes en un Solo Episodio, Actuación Sobresaliente en Acrobacias, Diseño de Producción Sobresaliente para un Programa Narrativo Contemporáneo (de una hora o más), Mejor Actor de una Serie de Drama y Mejor Dirección en una Serie de Drama.

Con formatos diferentes a los de la series de televisión y las telenovelas de occidente, los K-dramas suelen durar pocos capítulos, alrededor de 16 episodios en promedio y sin tener secuelas, aunque en en el último año, tras el éxito de varios títulos, Netflix ha anunciado la producción de segundas temporadas como es el caso de Woo, una abogada extraordinaria; Squid Game, Estados Muertos, y más.

Los dramas coreanos incluyen un sinfín de temáticas y en un mismo título, por ejemplo un K-drama de género escolar, se puede encontrar acción, romance, psicología, comedia, misterio, fantasía, suspenso, terror, entre otros.

Ante la reciente popularidad, plataformas de streaming han apostado por producirlas, como es el caso de Netflix, que incluso ha lanzado su propio ranking de las series más vistas en Corea del Sur.

Aquí el top de los 10 K-dramas más populares de la semana del 5 al 11 de septiembre:

1. Narcosantos

1 semana en el ranking

Un empresario se une a la misión secreta del Gobierno para capturar a un capo de la droga coreano que opera en Sudamérica. Basada en hechos reales.

Protagonistas: Han Jung-woo; Hwang Jung-min; Park Hae-Soo y más.

2. Las hermanas

1 semana en el ranking

Tres hermanas muy unidas que crecieron solas y en la pobreza se ven enredadas en una conspiración que involucra a los ricos y poderosos.

Protagonistas: Kim Go-Eun, Nam Ji-Hyun, Park Ji-Hu y más.

3. Alquimia de almas

12 semanas en el ranking

Una poderosa hechicera atrapada en el cuerpo de una mujer ciega se encuentra con un integrante de una prestigiosa familia, que necesita su ayuda para cambiar su destino.

Protagonistas: Lee Jae-wook, Jung So-min,Hwang Min-hyun

4. Woo, una abogada extraordinaria

11 semanas en el ranking

La genial abogada Woo Young‑woo, una mujer en el espectro autista, enfrenta desafíos dentro y fuera del juzgado tras empezar a ejercer en un despacho de abogados.

Protagonistas: Park Eun-bin, Kang Tae-oh, Kang Ki-young

5. I am Solo - Parte 9*

6. El buen detective

6 semanas en el ranking

Una antigua condena por asesinato comienza a cuestionarse. Nada como la experiencia de un veterano y el ímpetu de un novato para desentrañar las verdades más ocultas.

Protagonistas: Son Hyun-Joo, Jang Seung-Jo, Lee Elijah y más.

7. Love after divorce, temporada 3

10 semanas en el ranking

Recién solteros y listos para mezclarse, hombres y mujeres divorciados ingresan a Dolsing Village buscando salir, cohabitar y encontrar el amor nuevamente.

Protagonistas: Sung Hoon, Park Joo-Mi, Kim Eung-Soo, y más.

8. Días de cambio - Temporada 2

13 semanas en el ranking

En un destino romántico, parejas a punto de terminar sus relaciones tienen dos opciones: enmendarlas o buscar un nuevo amor.

Protagonistas: Jang Do-youn, Yang Se-chan, Code Kunst.

9. Legend of Fuyao*

10. Insider

7 semanas en el ranking

Kim Yo Han trabaja como aprendiz judicial, es deliberado en sus acciones y tiene cara de póquer. Kim Yo Han realiza una investigación interna y se ve envuelto en un caso inesperado. Esto lleva a que se convierta en un prisionero y a su lucha por sostener una oportunidad para cambiar su destino en prisión.

Protagonistas: Kang Haneul, Lee Yoo Young, Sung Yi Roo y más.

Nota: los títulos señalados con un asterisco (*) no son K-dramas sino producciones extranjeras o realities, pero entran en la lista de lo más visto de Corea del Sur.

Algunos de estos títulos también se encuentran dentro del top 10 de los rankings de lo más visto en otras regiones, como es el caso de Narcosantos, que es tendencia en 13 países entre ellos varios territorios de América como Bahamas, Guadalupe, Jamaica y Martinica.

En la lista también está Las Hermanas, que es tendencia en 12 países; Alquimia de Almas, popular en 24 países entre ellos Bolivia, Brasil, Perú y República Dominicana.

Pese a que Woo, una abogada extraordinaria, llegó a su fin hace un par de semanas sigue estando en el top 10 de 35 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Popularidad de los K-dramas

Póster del K-drama "Las hermanas". (Netflix)

Para saber por qué títulos de series como Goblin, Boys Over Flowers, Moon Lovers, You Are Beautiful y otros títulos han sido tan exitosos no se puede dejar de hablar del origen del hallyu.

Este fenómeno fue llamado así por primera vez a finales de los años noventa cuando el periódico chino The Peoples Daily usó el término para referirse a la buena acogida de la cultura coreana en países como Hong Kong, Taiwán, Singapur, Vietnam e Indonesia.

El hallyu no es más que la consolidación de dramas televisivos, películas, K-pop, celebridades o idols, gastronomía, maquillaje entre otros aspectos que han aumentado su consumo a nivel global. Una ola que ha brincado océanos y ha tocado los más alejados rincones del planeta, incluso en aquellas naciones en donde se han puesto barreras a lo ajeno, como en Corea del Norte.

Los K-dramas son diferentes a las producciones de Hollywood, los culebrones árabes o incluso a las telenovelas mexicanas, pues luego de la guerra con Japón y con Corea del Norte han brindado una oportunidad a la sociedad coreana de reconfigurarse ante la mirada del mundo.

Finalmente, pero no menos importante, también está la industria del pop coreano (K-pop) que está intrínsecamente relacionado con la industria televisiva pues los original soundtracks (OST) son de igual forma una de las bases para publicitar las producciones y ganar más espectadores.

