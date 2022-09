Series para maratonear hoy disponibles en Disney+ España

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Disney+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla sin preguntarse cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares de Disney+ España para disfrutar en un maratón o en los ratos libres.

1. She-Hulk: abogada Hulka

Jennifer Walters es abogada, soltera y algo tímida pero muy profesional. Su vida parece la típica de una chica en la treintena.. excepto si se enfada. Si Jennifer se altera, se convierte en She-Hulk, una superheroína de 2 metros de color verde y con una fuerza sobrehumana. Tan solo su primo, Bruce Banner alias Hulk, entiende su experiencia y la ayudará con sus transformaciones.

2. Los Simpson

Comedia americana de animación creada por Matt Groening para la compañía Fox. La serie es una parodia satírica del estilo de la clase media americana encarnada por una familia con ese mismo nombre, compuesta por Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson. La trama se desarrolla en la ciudad ficticia de Springfield y parodia la cultura, la sociedad, la televisión estadounidense y muchos otros aspectos de la condición humana.

3. Anatomía de Grey

La vida de Meredith Grey no es nada fácil. Intenta tomar las riendas de su vida, aunque su trabajo sea de esos que te hacen la vida imposible. Meredith es una cirujana interna de primer año en el Hospital Grace de Seattle, el programa de prácticas más duro de la Facultad de Medicina de Harvard. Y ella lo va a comprobar. Pero no estará sola. Un elenco de compañeros de promoción tendrán que superar la misma prueba. Ahora están en el mundo real, son doctores del hospital. Y en un mundo donde la experiencia en el trabajo puede ser un factor de vida o muerte, todos ellos tendrán que lidiar con los altibajos de sus vidas personales.

4. Bluey

Bluey es una perrita de seis años incansable. Esta pastor ganadero australiano azul convierte el día a día con su familia en una aventura extraordinaria y desarrolla así tanto su imaginación como su capacidad mental, física y emocional.

5. Modern Family

Narrada desde la perspectiva de un documental, la serie ofrece un panorama honesto y divertido sobre la vida de varias familias, en donde se presentan la relación entre padres e hijos, diferencias generacionales y culturales.

6. Cars: en la carretera

Pixar Animation Studios vuelve al mundo de “Cars” con una nueva serie original, “Cars: en la carretera.” Los episodios siguen a Rayo McQueen y su mejor amigo Mate mientras se dirigen hacia el este desde Radiador Springs en un viaje a través del país para reunirse con la hermana de Mate. Por el camino, cada parada es toda una aventura, con impresionantes atracciones de carretera y pintorescos nuevos personajes.

7. Cómo conocí a vuestra madre

How I Met Your Mother. Exitosa serie de la CBS que, en su primera temporada, obtuvo excelentes índices de audiencia además de ganar dos premios Emmy: uno a la dirección artística y otro a la fotografía. En el año 2030, Ted (Josh Radnor) relata a sus dos hijos adolescentes cómo conoció a su madre y cómo fue su vida hasta que, por fin, encontró el amor verdadero. Todo empezó cuando Marshall (Jason Segel), su mejor amigo, decidió casarse con Lily (Alyson Hannigan), su novia de toda la vida. Entonces Ted decidió lanzarse a la búsqueda del amor verdadero y formar una familia. Para conseguirlo contó con el apoyo de su amigo Barney (Neil Patrick Harris), un joven algo extravagante y muy hábil para conocer mujeres. Cuando, por fin, Ted conoce a Robin (Cobie Smulders), una impresionante joven canadiense que acaba de mudarse a Nueva York, está completamente seguro de que es amor a primera vista, pero el destino aún puede depararle muchas sorpresas.

8. Mike: Más allá de Tyson

Explore la vida y la carrera salvajes, trágicas y controvertidas del campeón de peso pesado Mike Tyson, una de las figuras más polarizadoras de la cultura deportiva.

9. Padre de familia

Padre de familia es una comedia de animación para adultos creada por Seth MacFarlane para la Fox Broadcasting Company. La serie se centra en los Griffin, una mediocre familia compuesta por los padres Peter y Lois; sus hijos Meg, Chris y Stewie; y su antropomórfica mascota canina Brian. La serie está ambientada en la ciudad ficticia de Quahog, Rhode Island y gran parte de su humor se exhibe en forma de pequeños cortes que frecuentemente se mofan de la cultura americana.

10. This Is Us

Esta provocativa y honesta serie sigue a un grupo de personas bastante particular que, de pronto, ven cómo sus vidas se entrelazan unas con otras de las maneras más curiosas posibles, explorando sus propios conflictos, privaciones y dificultades. Pronto descubren que muchos de ellos comparten elementos comunes en sus vidas (algunos de ellos cumplen año el mismo día), incluso más de lo que cualquiera de ellos podrían esperar. This is Us es una serie que mezcla elementos de comedia y drama y en la que los personajes deben lidiar con los aspectos difíciles de la vida, demostrando que el amor es una fuerza imparable y que los humanos son capaces de resistir más de lo que creen.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Más series y películas que te recomendamos en Qué puedo ver.

Disney gana su primera batalla a Netflix

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (Twitter/APowerfulFist)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el último corte realizado el 10 de agosto de 2022, el servicio de streaming cuenta con alrededor de 221,1 millones de usuarios a nivel mundial, sobrepasando por primera vez al mayor rival: Netflix, que se ha quedado en 220,67 millones de usuarios.

El total de usuarios que contabiliza Disney+ (152 millones) hace referencia también a su servicio Hulu (46,2 millones) y ESPN (22,8 millones). En contraste, Netflix perdió 200 mil suscriptores en su último balance y se prevé que baje dos millones más.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Ilustración: Anayeli Tapia)

Sin embargo, su reinado en el mundo del streaming podría no durar mucho debido al anuncio sobre sus nuevos planes de pago, ya que la compañía contempla un nuevo paquete premium por el que se deberá pagar más tras la llegada de una nueva modalidad que contempla publicidad.

Como antecedente, a finales de 2015 Disney lanzó su servicio DisneyLife en Reino Unido, pero a raíz del lanzamiento de Disney+ el servicio fue suspendido.

En el momento de su lanzamiento se habló de que la plataforma busca albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

