Libros de Amazon España: cuál es el título más leído hoy

Tiendas en línea como Amazon se han convertido en un aliado de los lectores, facilitando y agilizando la compra de libros, especialmente para aquellos quienes no tienen disponible tanto tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros crean experiencias y placeres a quienes gozan de la lectura y han hecho de ésta un hábito en su vida.

Historias de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances de la tecnología, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos celulares, tabletas, ordenadores, entre otras herramientas.

Sin embargo, hay un problema: ante la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, podría resultar difícil elegir el siguiente libro a leer, pero en respuesta a ello, ya existen rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta decisión.

A continuación un listado de los libros más vendidos de Amazon España este martes 13 de septiembre y unas breves reseñas:

1. Contando atardeceres

Autor: La Vecina Rubia

Número de páginas: 544

NO ES DÓNDE, ES CON QUIÉNHay veces que el destino se empeña en ponerte a una persona delante constantemente y, si algo he aprendido con el tiempo, es que la vida puede darte segundas oportunidades. Tras el fallecimiento de mi padre, un viaje improvisado con mi amiga Laura me regaló primero el «quién»: Javi y después el «dónde»: su isla.Aquel intenso verano trajo emociones encontradas a mi vida: la incertidumbre de un futuro donde Lucía se convirtió en mi máxima prioridad y el reencuentro con personas del pasado que nunca se fueron.Y es que son solo unos segundos los que tardamos en pasar de la felicidad más absoluta a las dudas infinitas. Los mismos segundos que tarda el sol en ocultarse. Y así, contando atardeceres, pude descubrir que con cada puesta de sol llega la promesa de un nuevo día. La Vecina Rubia regresa para enamorarnos con una historia divertida, emocionante y adictiva, llena de risas, lágrimas y sentimientos a flor de piel. Contando atardeceres llega después de su exitoso primer libro La cuenta atrás para el verano.Esta nueva novela nos invita a reflexionar, a disfrutar de la vida y de los atardeceres con sus luces y sus sombras. Y supone un firme paso hacia delante en su carrera literaria a través de una historia llena de matices, humor y, sobre todo, sentimientos al más puro y original estilo de esta autora anónima.

2. Bach 1 mindset SB spa 2020

Autor: Vv.Aa

Número de páginas: 150

3. Limpieza, orden y felicidad: Pequeños trucos para solucionar grandes desastres (Prácticos)

Autor: Bego La Ordenatriz

Número de páginas: 256

NI EN DIEZ VIDAS HABRÍAS ADIVINADO LOS MIL Y UN USOS QUE TIENE LA LACA. ¿PRODUCTO PARA EL PELO? ¡OLVÍDATE! DESPUÉS DE LEER ESTE LIBRO NO PODRÁS VIVIR SIN ELLA.Mantener la limpieza y el orden en casa puede convertirse en una auténtica fuente de estrés en medio del día a día imparable que llevamos, pero viendo a la Ordenatriz, uno puede creer que todo es posible. Bego es madre de siete hijos y una trabajadora incansable y en medio de todo ello se ha convertido en la gran prescriptora de limpieza en España. ¡No hay mancha ni desteñido que se le resista!Consejos prácticos, trucos impensables y mezclas alquímicas que no habrías imaginado, pero que harán que mantener tu casa limpia se convierta en pan comido. Una casa a la que nos apetece llegar es un hogar y conseguirlo es más sencillo de lo que parece. Si ella puede, ¿por qué tú no? ¡Solo tienes que seguir sus consejos!La guía infalible con todos los trucos de Bego, la Ordenatriz, para que no haya drama doméstico que se te resista

4. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo…

5. Key to Bachillerato 1. Students Book. 2 Edition (Key to Bachillerato 2ed) - 9780194832564

Autor: Patrick Howarth

Número de páginas: 199

Key 2nd edition 1 bachillerato

6. Corazón tan blanco (Contemporánea)

Autor: Javier Marias

Número de páginas: 320

Una novela hipnótica sobre el secreto y su conveniencia posible, sobre el matrimonio, el asesinato y la instigación, sobre la sospecha, el hablar y el callar y la persuasión: sobre los corazones tan blancos que poco a poco se van tiñendo y acaban siendo lo que nunca quisieron ser.«No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola..»Este es el ya legendario comienzo de un clásico contemporáneo, Corazón tan blanco, cuyo protagonista y narrador, Juan Ranz, prefiere siempre no saber, consciente de lo peligroso que resulta escuchar: los oídos no tienen párpados y lo que les llega ya no se olvida.Traductor e intérprete de profesión, es él ahora el recién casado y en su propio viaje de novios, en La Habana, asomado al balcón, es confundido por una desconocida que espera en la calle y sin querer escucha una conversación de hotel. A partir de entonces «presentimientos de desastre» envolverán su matrimonio. Pero la clave de ese malestar quizá esté en el pasado, pues su padre hubo de casarse tres veces para que él pudiera nacer.Reseñas:«Como siempre con Javier Marías, las aventuras más divertidas y apasionantes se desarrollan paralelamente con el análisis más exacto e intelectual»Libération«La escritura muestra una astucia tremenda y un grado diabólico de paciencia.. Alcanza la precisión de un miniaturista»Le Nouvel Observateur«Tan singular como brillante.. Una novela entretenida e inteligente»The Washington Post

7. Invisible (Nube de Tinta)

Autor: Eloy Moreno

Número de páginas: 304

Emotiva, conmovedora, diferente.. Invisible narra, a través de los ojos de un niño, una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros.¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible?¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo?El problema es que nunca he llegado a controlar bien ese poder:A veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía y en cambio, cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por desaparecer.Reseñas:«Un libro que nos muestra poco a poco las piezas de un puzle que nosotros, como lectores, debemos ordenar para obtener una visión completa de la historia que se está contando. Duro, real y necesario. Os lo recomiendo muchísimo.»IG El caos literario«Este libro te hace pensar y querer ser mejor persona.»IG Lioncourt«Un libro que me ha encantado. Una historia conmovedora, totalmente necesaria y que te llega al corazón.»IG Iris de AsomoPremios:Eloy Moreno, con su novela Invisible, es el ganador del I Premio Yoleo de lectura para jóvenes, otorgado por la Plataforma YOLEO.club, que promueve la lectura entre los más jóvenes.En los blogs..«Una novela desgarradoramente auténtica que se siente y se sufre a cada página. Recomendadísima, sin ningún límite de edad. Una novela que te abre los ojos a una realidad, que poco tiene de ficción.»Blog Érase un libro

8. New English In Use ESO 2 Workbook + Language Builder

Autor: Vv.Aa

Número de páginas: 150

New english in use 2º eso workbook editado por Burlington

9. Encuentra tu persona vitamina (F. COLECCION)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 328

¿Por qué hay personas que nos hacen sufrir tanto y otras que nos generan confianza y cuya sola presencia nos reconforta? ¿Por qué hay gente que tiene tendencia a establecer relaciones complicadas y dolorosas? ¿Amamos como nos amaron? ¿Hay «algo» bioquímico detrás de la confianza, el apego y el amor? ¿Cómo podemos acertar a la hora de elegir pareja?Estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad, relacionarnos y querernos. Nuestra felicidad va a depender en gran medida de la capacidad que tengamos para mantener buenas relaciones con aquellos que nos rodean. Muchos, hoy en día, arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar de forma sana con el entorno. Encuentra tu persona vitamina te ayudará a comprender el vínculo con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y tus compañeros de trabajo a la vez que entiendes tu historia emocional. Porque cuando uno se comprende, se siente aliviado.La doctora Marian Rojas Estapé te acerca al apego, a la infancia y al amor desde un punto de vista científico, psicológico y humano y te habla de una hormona fundamental, la oxitocina.Un libro que te impulsa a encontrar personas vitamina, aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con ello mejoran tu sistema inmune.

10. Bach 1 mindset wb spa 2020

Autor: Vv.Aa

Número de páginas: 150

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Así leen en España

Belen Bardon, propietaria de la libería Bardón en Madrid, España. (FOTO: AFP/Óscar del Pozo)

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo con una frecuencia al menos semanal.

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un aumento significativo tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como vía de escape al confinamiento aumentaron el hábito lector en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó una caída en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el móvil registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.

