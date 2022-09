Estas son las series de Netflix que atraen al público de España

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones, quienes ya no se preguntan cómo descargar un video de Facebook y mejor pagan por el servicio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de Netflix España que actualmente se encuentran en el gusto del público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. Cobra Kai

Secuela de Karate Kid, 30 años después de los acontecimientos del film original y con el mismo reparto repitiendo los papeles principales.

2. Diario de un gigoló

La vida de un gigoló empieza a desmoronarse cuando se involucra en los asuntos familiares de una clienta y rompe la regla de oro de su profesión: no enamorarse.

3. El diablo en Ohio

Una psiquiatra acoge en su casa a una misteriosa fugitiva de una secta, pero su mundo se pone patas arriba cuando la llegada de la niña amenaza con destrozar a su propia familia.

4. The Crown

Drama sobre las rivalidades políticas y los romances acaecidos durante el reinado de Isabel II, así como de los eventos que moldearían la segunda mitad del siglo XX.

5. Los imperfectos

Después de que una terapia génica experimental los convierta en monstruos, tres veinteañeros se unen para cazar al científico responsable y obligarlo a convertirlos en humanos nuevamente.

6. ¿A quién le gusta mi follower?

Tres exitosos influencers ayudan a sus seguidores a elegir entre una serie de posibles parejas, con la esperanza de intercambiar los «me gusta» digitales por amor real.

7. Merlí. Sapere Aude

Sigue la historia de Pol Rubio, el alumno preferido de Merlín Bergeron, de la serie "Merlín". Pol sigue los pasos de su antiguo profesor y comienza la carrera de Filosofía en la Universidad de Barcelona. Pol se encontrará con nuevos amigos, nuevos colegas y nuevos maestros, nuevos conflictos, su complicada familia y su nueva relación con Bruno. En esta nueva etapa será clave el encuentro con María Bolaño, una ácida profesora que verá el gran potencial de Pol y lo marcará de manera definitiva. Bolaño presiona constantemente a Pol y lo obliga a desprenderse de su actitud pijo y encarar su nueva vida de manera adulta.

8. Entrapped

In this "Trapped" sequel, Andri and Hinrika dig into the murder of a cult member linked to a biker gang's land dispute and a woman's 2013 disappearance.

9. Donde hubo fuego

Poncho se infiltra en un parque de bomberos vinculado a la muerte de su hermano para seguir investigando. Allí encuentra amor, familia.. y a un asesino en serie.

10. Café con aroma de mujer

Como todos los años, Gaviota y su mamá llegan a la Hacienda Casablanca a recoger el café de la segunda cosecha del año, pero este octubre tienen esperanza de que sea el último, pues a partir de ahora serán dueñas de su propia tierra. Sin embargo, el destino tiene otros planes.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (Archivo Infobae)

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

De acuerdo con la última información dada a conocer por la propia firma, luego de alcanzar cifras de gloria durante la pandemia se dio a conocer que en el primer trimestre de 2022 perdió 200 mil usuarios, el golpe más fuerte que ha recibido la empresa en 11 años. Entre las causas de este desplome se encuentran el uso compartido de contraseñas y la creciente competencia.

Sin embargo, eso no es todo, pues la compañía de streaming proyecta que perderá dos millones de cuentas en el segundo trimestre de 2022, por lo que se espera que este año sea el peor en su historia.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Ilustración: Anayeli Tapia)

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

