Libros de Amazon España: cuál es el título más leído hoy

Los libros son un fuerte contrincante para las plataformas de streaming, pues al igual que Netflix, HBO y Disney, estas historias son capaces de cautivar a quienes las consumen. De ello ha sido consciente Amazon, plataforma que ha apostado por la venta de éstos.

Y es que pese a haber surgido hace siglos, el libro ha sufrido una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido mejorar no sólo la conservación y reproducción de los textos, sino también el acceso a la información y al entretenimiento.

Así, lejos se está ya de la impresión de El sutra del diamante, el libro impreso más antiguo en conservación que, según cálculos, fue distribuido en el año 868 por el chino Wang Jie; o bien de 1440, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles y dio vida al primer libro en la era moderna llamado La biblia de Gutenberg o Biblia de Mazarino, que constaba de 1282 páginas con 42 líneas cada una de ellas.

Hoy día los lectores pueden optar por leer títulos en formato de bolsillo o hasta recurrir a las tabletas digitales y Kindle.

Sin embargo, uno de los problemas que pueden surgir en el mundo tan vertiginoso como el que se vive hoy día puede ser la osadía de elegir qué leer ante una ola de títulos y autores de diferentes géneros y países, aunque la lista de los 10 títulos más populares que actualiza Amazon España podría ser una buena guía para saber cuál será el siguiente texto a leer.

Aquí los más populares del sábado 10 de septiembre:

1. Contando atardeceres

Autor: La Vecina Rubia

Número de páginas: 544

NO ES DÓNDE, ES CON QUIÉNHay veces que el destino se empeña en ponerte a una persona delante constantemente y, si algo he aprendido con el tiempo, es que la vida puede darte segundas oportunidades. Tras el fallecimiento de mi padre, un viaje improvisado con mi amiga Laura me regaló primero el «quién»: Javi y después el «dónde»: su isla.Aquel intenso verano trajo emociones encontradas a mi vida: la incertidumbre de un futuro donde Lucía se convirtió en mi máxima prioridad y el reencuentro con personas del pasado que nunca se fueron.Y es que son solo unos segundos los que tardamos en pasar de la felicidad más absoluta a las dudas infinitas. Los mismos segundos que tarda el sol en ocultarse. Y así, contando atardeceres, pude descubrir que con cada puesta de sol llega la promesa de un nuevo día. La Vecina Rubia regresa para enamorarnos con una historia divertida, emocionante y adictiva, llena de risas, lágrimas y sentimientos a flor de piel. Contando atardeceres llega después de su exitoso primer libro La cuenta atrás para el verano.Esta nueva novela nos invita a reflexionar, a disfrutar de la vida y de los atardeceres con sus luces y sus sombras. Y supone un firme paso hacia delante en su carrera literaria a través de una historia llena de matices, humor y, sobre todo, sentimientos al más puro y original estilo de esta autora anónima.

2. Limpieza, orden y felicidad: Pequeños trucos para solucionar grandes desastres (Prácticos)

Autor: Bego La Ordenatriz

Número de páginas: 256

NI EN DIEZ VIDAS HABRÍAS ADIVINADO LOS MIL Y UN USOS QUE TIENE LA LACA. ¿PRODUCTO PARA EL PELO? ¡OLVÍDATE! DESPUÉS DE LEER ESTE LIBRO NO PODRÁS VIVIR SIN ELLA.Mantener la limpieza y el orden en casa puede convertirse en una auténtica fuente de estrés en medio del día a día imparable que llevamos, pero viendo a la Ordenatriz, uno puede creer que todo es posible. Bego es madre de siete hijos y una trabajadora incansable y en medio de todo ello se ha convertido en la gran prescriptora de limpieza en España. ¡No hay mancha ni desteñido que se le resista!Consejos prácticos, trucos impensables y mezclas alquímicas que no habrías imaginado, pero que harán que mantener tu casa limpia se convierta en pan comido. Una casa a la que nos apetece llegar es un hogar y conseguirlo es más sencillo de lo que parece. Si ella puede, ¿por qué tú no? ¡Solo tienes que seguir sus consejos!La guía infalible con todos los trucos de Bego, la Ordenatriz, para que no haya drama doméstico que se te resista

3. Bach 1 mindset SB spa 2020

Autor: Vv.Aa

Número de páginas: 150

4. Key to Bachillerato 1. Students Book. 2 Edition (Key to Bachillerato 2ed) - 9780194832564

Autor: Patrick Howarth

Número de páginas: 199

Key 2nd edition 1 bachillerato

5. Lengua castellana y Literatura 1 BA LOMLOE - PEFC 100% - 9788421874677

Autor: Varios

Número de páginas: 384

Libro de texto de Lengua Castellana de 1º de Bachillerato. Un proyecto riguroso elaborado desde la práctica docente de los autores, que incorpora de forma didáctica las nuevas propuestas gramaticales de la RAE, evalúa las competencias específicas del área y las competencias clave del perfil de salida y prepara a los estudiantes para las pruebas de la EvAU.

6. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo…

7. Nuevo Diccionario Básico de la Lengua Espanola Santillana (Dictionaries)

Autor: Santillana

Número de páginas: 756

Un diccionario fácil de usar del idioma español. Todo el vocabulario básico que es necesario saber (cerca de 28,000 entradas), a través de definiciones cortas y simples. Sinónimos y antónimos esenciales. Tablas de conjugación de verbos regulares e irregulares. • An easy-to-use dictionary of the Spanish language. • All of the basic vocabulary that is necessary to know (close to 28,000 entries), through short, simple definitions. • Essential synonyms and antonyms. • Regular and irregular verb conjugation tables.

8. Diccionario Básico RAE - 9788467573763: Diccionario Basico de la Lengua Espanol

Autor: Equipo Pedagógico Ediciones Sm

Número de páginas: 992

Los diccionarios didácticos escolares de SM han sido desde hace años herramientas fundamentales para la enseñanza. José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española, ha revisado este diccionario. El diccionario básico es un diccionario de iniciación, especialmente pensado para estudiantes de Primaria para que descubran el apasionante mundo de las palabras y empiecen a manejar obras de consulta o de referencia.

9. Open Up 5. Activity Book - 9780194072977

Autor: Margaret Whitfield

Número de páginas: -

Open Up your world Activate your students through a course which takes video to the next level and taps into their real world. Develop the tools needed for authentic communication and the values of global citizenship, mediation, emotional wellbeing and intercultural openness. Enjoy all the benefits of using the print and the digital book whenever the situation requires, both in and outside the classroom through the blended solution. Published On: 2022-05-20

10. Matemáticas 3. (Operación Mundo) - 9788414305324

Autor: José Colera Jiménez

Número de páginas: 336

España y sus lectores

Belen Bardon, propietaria de la libería Bardón en Madrid, España. (FOTO: AFP/Óscar del Pozo)

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo de manera semanal.

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un incremento importante tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como vía de escape al confinamiento aumentaron el hábito lector en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó una caída en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el celular registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.

