Los mejores filmes de Netflix México para ver en cualquier momento

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Netflix, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Netflix México:

1. For Better, for Worse

Durante la posguerra, un joven graduado y su novia deciden casarse a pesar de que sus padres no están convencidos, aunque acceden cuando él consigue trabajo y una habitación en un piso compartido. (FILMAFFINITY)

2. Dos rubias de pelo en pecho

Dos ambiciosos -pero con poca fortuna- agentes del FBI de color (Shawn y Marlon Wayans) se hacen pasar por mujeres, novatas en la alta sociedad, en el exclusivo complejo Hamptons para investigar un círculo de secuestros. Pero mientras preparan su actuación en el mayor acontecimiento social del año se encuentran que irrumpir en la alta sociedad es mucho más duro de lo que parecía.

3. Pasaba por aquí

Un grafitero que tiene como objetivo las casas de la élite descubre un retorcido secreto en un sótano oculto y desata acontecimientos que ponen en peligro a sus seres queridos.

4. Hanna

HANNA es, a partes iguales, un thriller basado en una trama sencilla y una obra dramática de madurez. Narra la historia de una joven extraordinaria criada en el bosque, que debe evadir la implacable persecución de un agente de la CIA que actúa al margen de las reglas, mientras intenta descubrir su verdadera identidad.

5. La villa del amor

Una joven hace un viaje a la romántica Verona, Italia, después de una ruptura, solo para descubrir que la villa que reservó tenía doble reserva y tendrá que compartir sus vacaciones con un cínico británico.

6. Triple 9

"Triple Nine" es un código policial que significa ayuda inmediata. Un grupo de criminales y policías corruptos de Los Ángeles planean activar esta alerta para así desviar toda la atención de la policía hacia la otra punta de la ciudad del lugar en el que están perpetrando un gran robo.

7. Una vida en tres días

Ambientada en los años ochenta, la película cuenta la historia de Henry Wheeler (Gattlin Griffith, 'La otra hija'), un chico de 13 años que vive en New Hampshire con su madre Adele (Kate Winslet, 'El lector'). Ella está divorciada, hecho que le ha provocado una profunda depresión además de agorofobia, por lo que casi siempre está recluida en casa. Henry, además de estar pasando el complicado trance de la adolescencia, tiene que cuidar de su madre. Es jueves y ese mismo fin de semana se celebra el Día del Trabajo, aunque para Henry no tiene nada de especial. Piensa que va a ser un fin de semana más del verano cuya única distracción será quedarse en casa junto a su madre. Pero algo diferente está por llegar.

8. Pánico nuclear

En 1973, el ejército de Israel perdió un caza con un misil nuclear, abatido por fuerzas enemigas. No se volvió a saber del misil. 29 años después, un viejo árabe lo encuentra semienterrado y abandonado en el Golán y se lo vende a un mercenario con conexiones con unos potentados neonazis. Al mismo tiempo, en Rusia, se produce un nuevo cambio de presidente y el nuevo mandatario, apenas conocido, no despierta plena confianza para la CIA.. Nueva y trepidante aventura del agente de la CIA Jack Ryan (interpretado ahora por Ben Affleck y al que anteriormente habían dado vida Alec Baldwin y Harrison Ford). La película tuvo su polémica al tratar el tema del terrorismo de forma apocalíptica cuando todavía estaba reciente el recuerdo del 11-S. Además, en la novela de Tom Clancy los terroristas eran fanáticos musulmanes, pero los productores decidieron "sustituirlos" por terroristas neonazis en la adaptación cinematográfica.

9. Matilda

Matilda Wormwood es una jovencita extremadamente curiosa e inteligente, todo lo contrario que sus chabacanos padres, que a menudo la ignoran. A medida que crece va descubriendo que posee poderes telequinéticos, hasta que un día un profesor le enseña que puede usar esos poderes para ayudar a sus amigos. Además las personas que hasta ese momento le han hecho la vida imposible sufrirán las consecuencias.

10. Amor para adultos

Una pareja parece estar viviendo una vida perfecta después de que su hijo sea declarado saludable tras padecer una enfermedad prolongada.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El esplendor de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. ( Netflix)

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

Según con la última información dada a conocer por la propia firma, luego de alcanzar cifras de gloria durante la pandemia se dio a conocer que en el primer trimestre de 2022 perdió 200 mil suscriptores, el golpe más fuerte que ha recibido la empresa en 11 años. Entre las causas de este desplome se encuentran el uso compartido de contraseñas y la creciente competencia.

Sin embargo, eso no es todo, pues la compañía de streaming proyecta que perderá dos millones de cuentas en el segundo trimestre de 2022, por lo que se espera que este año sea el peor en su historia.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

