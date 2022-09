Las mejores películas de Paramount+ Estados Unidos para ver en cualquier momento

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Paramount+, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Paramount+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Paramount+ Estados Unidos:

1. La huérfana: Primer asesinato

Tras escapar de un centro psiquiátrico estonio, Leena Klammer viaja a América haciéndose pasar por Esther, la hija desaparecida de una familia adinerada. Pero cuando su máscara empieza a caer, se enfrenta a una madre que protegerá a su familia de la "niña" asesina a cualquier precio.

2. La Ciudad Perdida

Una solitaria novelista romántica de gira con el modelo de la portada de su último libro se ve envuelta en un intento de secuestro que llevará a ambos a una feroz aventura en la jungla.

3. La huérfana

Cuando Kate y John Coleman pierden al bebé que estaban esperando, todo se derrumba a su alrededor. Su matrimonio se tambalea y la mente de Kate se llena de pesadillas, miedos y temores. Para intentar recuperar la normalidad, la pareja se dirige a un orfanato local con la intención de adoptar a un niño. Allí se sienten enigmáticamente atraídos por una niña de rostro angelical llamada Esther. Pero las cosas se tuercen tras la llegada de la muchacha a la casa de los Coleman, donde empiezan a ocurrir cosas extrañas. Cuando Kate empieza a darse cuenta de que Esther esconde un terrible secreto, intentará descubrir qué es, pero quizá sea demasiado tarde..

4. South Park: The Streaming Wars (TV)

Cartman se enfrenta a su madre en una batalla de voluntades mientras se desarrolla un conflicto épico que amenaza la existencia misma de South Park.

5. South Park the Streaming Wars Part 2

A drought has brought the town of South Park to the brink of disaster.

6. La patrulla canina: la película

La patrulla canina está en racha. Cuando Humdinger, su mayor rival, se convierte en alcalde de la cercana Ciudad Aventura y empieza a causar estragos, Ryder y los heroicos cachorros se ponen en marcha para enfrentarse a este nuevo desafío. Mientras uno de los cachorros debe enfrentarse a su pasado en Ciudad Aventura, el equipo encuentra ayuda en una nueva aliada, la inteligente perrita salchicha Liberty. Juntos y armados con nuevos y emocionantes artefactos y equipos, la patrulla canina lucha por salvar a los ciudadanos de Ciudad Aventura.

7. Un héroe samurai: La leyenda de Hank

Una comedia animada llena de acción para toda la familia inspirada en el clásico atemporal de Mel Brooks 'Blazing Saddles'. Hank, un perro encantador con la cabeza llena de sueños sobre convertirse en samurái, parte en busca de su destino.

8. Destination Paris

In this new documentary, award-winning soccer journalist and CBS Sports analyst Guillem Balagué brings audiences into the action and biggest stories of the unforgettable 2021-22 UEFA Champions League. On the pitch this season, Barcelona began life without Lionel Messi. Balagué also delves into the responses within football to Russia's full-scale military invasion of neighboring Ukraine and sanctions at Chelsea, carefully bringing the audience into these turbulent stories with exclusive interviews.

9. La patrulla al rescate

¡Prepárate para volver a Barkingburg con los cachorros en esta nueva película para televisión! Cuando el intrigante DUQUE de Flappington roba una poderosa gema de levitación del castillo real, ¡la Patrulla Canina debe acudir al rescate antes de que la ciudad se pierda para siempre! Luego, únete a la Patrulla Canina en más aventuras de alto vuelo en las que salvarán a un piloto de acrobacias, a uno de los gatitos del alcalde Humdinger e incluso a Skye cuando se rompa el ala al volar hacia la montaña de Jake.

10. Scream Queens

Serie al estilo "American Horror Story", en la que cada temporada se desarrollará una historia y personajes diferentes. En la primera, se contará la historia de un campus universitario en el que de repente comienzan a sucederse una serie de asesinatos en masa.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Paramount+ en el streaming

Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming

Anteriormente conocido como CBS All Access, Paramount+ es un servicio de streaming que es operado por Paramount Streaming, de la filial Paramount Global,que ofrece contenido original o bien programas de la cadenas CBS recién emitidos.

El servicio fue rebautizado como Paramount+ el 4 de marzo de 2021, luego de que se diera la fusión de la cadena CBS y Viacom, lo que también dio paso a su expansión por los países de Latinoamérica así como en el mercado canadiense, nórdico y australiano.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue The Real Criminal Minds, Behind the Music, The Top 40 of MTV, South Park, un renacimiento de BET The Game, Lioness, The Offer; mientras que tuvo el lanzamiento de películas 45 días después de su estreno como A Quiet Place Part II Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Ilustración: Anayeli Tapia)

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films. Asimismo, transmite los partidos de la National Women's Soccer League, así como algunas transmisiones de la UEFA Champions League y Europa League.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre del 2021 la plataforma por streaming contaba con 32.8 millones de suscriptores, siendo el último trimestre (octubre a diciembre) el mejor lapso, al sumar en esos 90 días 7 millones de usuarios.

El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

