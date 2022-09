La mañanera de AMLO de este viernes 9 septiembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y recibieron cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, nos da muchísimo gusto estar en Zacatecas, poder informar a todo el país desde esta tierra de mujeres, de hombres trabajadores, dedicados a la actividad agrícola, ganadera.

También aprovechamos para enviar un saludo a todos los migrantes zacatecanos que no han dejado de ayudar a sus familiares, no han abandonado a sus familias y están pendientes, les envían remesas y todo esto permite que Zacatecas vaya saliendo adelante, a pesar de los pesares.

Estamos atendiendo al pueblo de Zacatecas.

Es importante que se sepa que se está llevando a cabo en Zacatecas una inversión de alrededor de siete mil millones de pesos sólo en programas sociales.

Aquí los jóvenes de Zacatecas están siendo atendidos, es parte de la estrategia para garantizar la paz, la tranquilidad en Zacatecas. Siempre hemos sostenido que no basta con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza; se necesita atender las causas, siempre. La paz es fruto de la justicia y por eso la atención prioritaria a los jóvenes.

Aquí en Zacatecas están trabajando como aprendices casi cinco mil jóvenes, cuatro mil 955 jóvenes, que reciben un salario mínimo para formarse, para capacitarse y, como en todo el país, un buen porcentaje de estos jóvenes al año ya son contratados por las empresas, por los comercios en los que se forman, es decir, los tutores ya los convierten en trabajadores de estos talleres o de estos centros de producción.

También tres mil 356 jóvenes universitarios reciben becas en Zacatecas y todos los que estudian en la preparatoria, en el bachillerato, 53 mil 297 reciben becas en Zacatecas.

Son 53 mil 462 familias también las que reciben apoyos para que sus niños puedan ir a las escuelas en el nivel básico: preescolar, primaria y secundaria.

Aquí se está trabajando en tres universidades públicas.

Se han entregado presupuestos de manera directa a mil 746 escuelas para que madres, padres de familia, se hagan cargo del mantenimiento de aulas y de los planteles educativos.

En Zacatecas 147 mil 945 adultos mayores reciben una pensión, que es un derecho constitucional.

Por cierto, esta semana que se empezó a dispersar el recurso para las pensiones de adultos mayores, hubo algunas dificultades que ya se resolvieron en la dispersión de recursos en el Banco del Bienestar, en las sucursales del Banco del Bienestar, pero ya se normalizó, para informarle a todos los adultos mayores.

Se tiene un contrato con una empresa, que es la que maneja el sistema de dispersión de fondos, en todos los bancos es la misma y en el caso de algunas sucursales del Banco del Bienestar pues no funcionó el sistema. Sin embargo, se pagó en ventanillas, hubo, por eso, largas cosas, pero ya ayer se normalizó el pago. Esto comenzó desde el lunes.

Agradezco a los medios de información porque no hubo escándalo, no hubo sensacionalismo y sí había cola en varias sucursales.

También en Zacatecas, 13 mil 345 personas con capacidades diferentes tienen pensión.

Tres mil 512 niñas y niños de madres solteras tienen sus becas.

Aquí hay 56 mil productores que reciben su apoyo para cultivar la tierra.

De manera muy especial, se ha incrementado el precio del frijol, el Precio de Garantía para los productores de frijol, esto ayuda mucho aquí en Zacatecas. Puedo decirles que desde que llegamos al gobierno al día de hoy, el Precio de Garantía del frijol se ha incrementado a más del doble y desde luego se está vendiendo ahora no al Precio de Garantía, lo están vendiendo a un precio más elevado por las circunstancias, el Precio de Garantía son 16 pesos el kilo, pero si lo quitáramos, el Precio de Garantía, abusarían los intermediarios y pagarían menos, se tiene frijol suficiente en el país, somos autosuficientes en producción de frijol.

También estamos ayudando para que en todo Zacatecas se entregue de manera gratuita el fertilizante, esto es un gran apoyo para los productores.

Y así vamos a continuar apoyando a los productores del campo, vamos a seguir también con acciones de mejoramiento de vivienda, va a continuar el programa de la regularización de los carros extranjeros, se va avanzando aquí en Zacatecas y en todo el país, pronto la secretaria de Seguridad Pública va a informar antes de que concluya el plazo.

¿Cuándo concluye el plazo?

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: El 19, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El 19, hay que hacer el trámite antes de concluya el plazo y va a informar de cómo vamos avanzando.

Quise iniciar dando a conocer estos datos para comentar de que Zacatecas tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. El gobernador David Monreal está trabajando con nosotros de manera coordinada.

Y estamos también muy conscientes, por eso nuestra presencia en Zacatecas de que hay preocupación en la gente por el problema de la inseguridad y de la violencia. Por eso venimos a informarles de cómo vamos y sobre todo venimos a decirles que no están solos, que continúa el programa de apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional a Zacatecas.

Que se ha avanzado, pero necesitamos reforzar este Plan de Apoyo a Zacatecas, hasta que se consiga vivir en paz, en tranquilidad, vivir libres de miedos y de temores, conseguir la paz y lo estamos logrando.

Y, repito, estamos muy agradecidos con el gobernador David Monreal, es nuestro compañero, que siempre ha estado trabajando de común acuerdo con todas las instituciones, con todas las secretarías del gobierno federal, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que más le preocupa a la gente en Zacatecas: la seguridad; y vamos a seguir así, trabajando juntos.

Por lo general siempre habla primero el gobernador, pero ahora me tomé yo la atribución, ofrezco disculpa, pero ya es David.

DAVID MONREAL ÁVILA, GOBERNADOR DE ZACATECAS: Muchas gracias, señor presidente.

Bienvenido a Tierra Santa, tierra de gente noble, trabajadora, de gente que ha entregado su confianza y su esperanza a nuestro movimiento, a este movimiento que le ha venido a dar frescura y oportunidad a todo un pueblo; y que hoy, más que nunca, convencido de nuestra lucha y convencido del acompañamiento.

Por eso, quiero refrendar nuevamente mi compromiso, mi lealtad y mi trabajo en favor del pueblo, el que usted encabeza, como lo ha hecho de manera decidida y de manera contundente.

Qué mejor regalo en esta fecha para Zacatecas que el día de su aniversario fundacional, 8 de septiembre, esté acá nuestro presidente, porque deben de saber que el presidente desde el día de ayer arribó a Zacatecas, tuve la oportunidad de recibirlo y me da mucha alegría, me da mucho contento, porque además hoy por la mañana, la primera actividad, el Gabinete de Seguridad aquí presente, a quienes también les deseamos una buena estancia y les expresamos nuestra gratitud por el trabajo y por la lucha.

Al secretario de Gobernación, Adán Augusto, a la secretaría Rosa Icela, que ha estado muy comprometida con Zacatecas y generosa; al general Cresencio Sandoval, que nos ha ayudado mucho, mucho, en esta estrategia; y desde luego a nuestros compañeros de Marina; y a Tiburcio, de la Guardia Nacional; y al general Rafael Ojeda, secretario de Marina, a todos ellos.

Está también, por la mañana estuvieron los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz, pero quiero decirle, señor presidente, que el anhelo de los zacatecanos es recuperar su paz y su tranquilidad.

Por eso, se lo quiero agradecer a nombre del pueblo de Zacatecas, de todo corazón, porque la gente de Zacatecas somos agradecida y somos gente, como lo dije, noble y buena.

Y puedo constatar de su compromiso en esta materia.

Y yo estoy convencido que tal como tiene diseñado el programa, atendiendo las causas, vamos a lograr y desde luego también haciendo estas tareas de contención, de orden, haciendo estas tareas de coordinación.

Por eso, la historia le tiene ya su lugar, no tengo ninguna duda. Y nosotros queremos seguirle acompañando en ese esfuerzo y en esa lucha.

Quiero reconocerle, también, toda esa firmeza, audacia, para que se mantengan las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la estrategia integral para regresarle la paz al pueblo de México. Lo que sea necesario, nosotros de manera pública como zacatecanos, le decimos: Esta estrategia la necesitamos, la acompañamos, la avalamos.

Por eso, no vamos a desistir y lo que haya de hacer, lo vamos a hacer para que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Estrategia de la Construcción de Paz se mantenga, continúe y que los elementos de estas corporaciones tengan la autoridad que les da esa confianza que le otorga el pueblo de México, porque cuando se le consulta al pueblo con quién se siente seguro, es con el Ejército, con quién se siente seguro es con la Guardia Nacional, con quién se siente seguro es con la Marina, con los que se siente seguro es con esta estrategia que se está llevando a cabo.

Por eso, señor presidente, bienvenido sea usted a Zacatecas.

Y seguro estoy, convencido estoy porque conozco de su compromiso con nuestro pueblo, con nuestro estado y con este país, que esta visita, como siempre y como en toda la República, le va a traer bienestar y beneficio a nuestro Zacatecas.

Que Dios nos ayude.

Buenos días a todas y a todos.

Muchas gracias.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente.

Buenos días a todos.

Vamos a informar sobre la situación de seguridad aquí en el estado de Zacatecas.

Adelante, por favor. Aquí en la primera lámina vemos el estado con un octavo lugar a nivel nacional en cuanto al territorio que ocupa y un 26 lugar a nivel nacional por el número de habitantes con 1.6 millones de habitantes, en donde en los municipios de Fresnillo, de Guadalupe y Zacatecas concentra el 37 por ciento de su población.

Y también veremos más adelante como en estos municipios, que aquí los vemos en la lámina, pues son en donde se concentran también los delitos que se tienen en el estado.

La asistencia del gobernador a las reuniones de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, se han realizado 195 sesiones a partir de que el señor gobernador tomó posesión y en 180 ha estado presente, el 92 por ciento y solamente en 15 ha habido una autoridad que lo representa para atender la seguridad en el estado.

En la incidencia delictiva, tenemos que Zacatecas tiene el primer lugar en extorsión con una tendencia hacia la alza, vamos a ver adelante las gráficas de cada uno de estos delitos.

En secuestro el segundo lugar, pero con la tendencia hacia la baja.

Homicidios dolosos, el cuarto lugar, la tendencia hacia la alza.

Trata de personas, séptimo lugar, con tendencia hacia la baja.

El robo de vehículos, 14 lugar, también con tendencia a la baja.

En robo de transporte, 22 lugar, con tendencia hacia la alza.

En robo a casa habitación, 26 lugar, con tendencia hacia la baja.

Y en delitos de impacto tiene el 20 lugar, es decir, reunidos todos, el 20 lugar con una tendencia hacia la alza.

Vamos a ver cada uno de ellos.

En extorsión, en julio, que es la información, la última información que tiene el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que está basado en las carpetas de investigación, hay 28 eventos de extorsión, en julio la tendencia es hacia la alza, aquí lo vemos también en el acumulado y en la gráfica.

En secuestro, en julio, no tuvimos ningún evento aquí en el estado, tiene un segundo lugar, los números son reducidos, tiene seis nada más en lo que va del año, más de la mitad del año, su tendencia es hacia la baja.

Homicidios dolosos, se presentaron 85 homicidios dolosos en julio, tiene el cuarto lugar a nivel nacional, tiene 555 en lo que va del año. Aquí mencionar que en septiembre, aquí podemos observar en la lámina como a partir de septiembre las acciones que se han tomado para garantizar la seguridad a la sociedad de Zacatecas han tenido un resultado y aquí se observa una tendencia ya hacía a la baja.

Y aquí, si vemos en el acumulado anual, lo que lleva con los meses que tenemos ya en el año, pues la proyección es que pueda estar en unos 400 más y eso significa ya tener una reducción en lo que se tenía en comparación con el 2021.

Trata de personas. En junio no tuvo ningún evento de esta naturaleza. En el año ha tenido siete, su tendencia es hacia a la baja y ocupa el séptimo lugar.

En robo de vehículos, 117 en julio, con una tendencia a la baja, 720 en lo que va del año y un 14 lugar a nivel nacional.

El robo en transportes, dos eventos en julio, lleva 12 en el año, su tendencia es hacia a la alza, pero los números son reducidos si lo vemos desde el punto de vista del lugar a nivel nacional que tiene el 22 lugar.

En robo a casa habitación tiene el 26 lugar, tuvo 35 delitos de esta naturaleza, su tendencia es hacia la baja.

El total de delitos de impacto tiene 796 registrados en julio, tiene el 20 lugar a nivel nacional, su tendencia es hacia a la alza, pero los números también son reducidos.

En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración, el estado tiene el 15 lugar con tres mil 41 homicidios, siendo la media, está por debajo de la media que es tres mil 259 a nivel nacional y estos homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes tiene el cuarto lugar con 187, por arriba de la media nacional que es 90.

Lo que es Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, estos tres municipios concentran la incidencia en homicidio dolosos en robo de vehículos, en narcomenudeo. Entre los tres pues suman el 57 por ciento de este tipo de delitos, con cinco mil 132, siendo el total el estado ocho mil 927, esto es donde está identificado la mayor cantidad de población, también está identificado este tipo de delitos.

En cuanto a homicidios vinculados a delincuencia organizada, aquí también podemos observar en la gráfica ―bien, si antes ponemos aquí el comparativo de homicidios vinculados a delincuencia organizada―, este es el total de homicidios de lo que va de la administración aquí en Zacatecas, homicidios vinculados a delincuencia organizada, es el 81 por ciento y el resto de homicidios de otra naturaleza el 19 por ciento.

En este tipo de homicidios dolosos del 13 de agosto a julio del 22, el 56 por ciento está vinculado a delincuencia organizada y el 44 al resto de homicidios de esta naturaleza, de ahí que centramos la estrategia en atender esta parte de homicidios vinculados a delincuencia organizada, que es el mayor porcentaje, esa es la prioridad, atender esto, además de los otros tipos de delitos, pero la prioridad está centrada a los delitos vinculados a delincuencia organizada, que es ―si regresamos, por favor― que esta gráfica, las acciones que se tomaron aquí.

Primero, el 13 de agosto, un fortalecimiento de la estrategia basada en la coordinación, información, inteligencia y focalización del esfuerzo operativo.

También, a partir del 12 de agosto, del 12 de septiembre, el gobernador inicia su administración y también hay una mayor coordinación y una mayor cooperación, unas acciones importantes que se toman que nos van a llevar a este último resultado.

Y el 26 de noviembre se establece un Plan de Apoyo a Zacatecas, que también es una parte que vamos ahorita a ver algunas de sus partes centrales cómo se logró esto, cómo se logra tener esta reducción de menos el 51.5 por ciento en homicidios vinculados a delincuencia organizada.

Si ponemos aquí el plan de apoyo.

¿Cuáles son las acciones que se han hecho?

Aquí podemos observar, el 26 de noviembre del 21 se hace un reforzamiento al estado, un reforzamiento con personal del Ejército, 460 elementos, 990 elementos de la Guardia Nacional, con tres helicópteros que se despliegan con lo que es el estado previa identificación en la Mesa de Seguridad de la Construcción de la Paz, cuáles eran las áreas dónde se estaba presentando la incidencia delictiva, se despliega.

Y también en conjunto con esta actividad, se realizó una operación sellamiento que consistió en apoyar a Zacatecas con el establecimiento de puestos militares de seguridad en todos los estados que colinda Zacatecas y tuvimos 23 puestos con 943 elementos del Ejército participando, coadyuvando en los esfuerzos, en las acciones que se desarrollaban en el estado.

Adelante, por favor. También dentro de esas acciones se ubicaron nueve municipios con falta de personal de policías para la seguridad pública y la Guardia Nacional asumió esta responsabilidad en estos nueve municipios con 390 elementos en total.

También, aquí podemos ver en la gráfica el reforzamiento de lo que es el refuerzo del 24 de noviembre y la operación sellamiento, como tuvimos un total de cinco mil 781 elementos, de ellos, dos mil 897 del Ejército y dos mil 884 de la Guardia Nacional.

También, como parte de estas acciones para coadyuvar en el esfuerzo, se desplegó o ha desplegado desde mayo del 22 a septiembre la Fuerza de Tarea Conjunta México, son cuatro ocasiones en las que ha estado aquí, opera, regresa a México y de acuerdo a las circunstancias la volvemos a mandar, han sido en cuatro ocasiones.

Actualmente se encuentra aquí operando en el estado esta fuerza de tarea, que son… Que está integrada por personal de la Guardia Nacional y del Ejército. Y en 11 ocasiones ha reforzado aquí las operaciones la fuerza de tarea regional, que esta está controlada por el comandante de la 5ª Región Militar y que son efectivos de todas las zonas militares que integran esa región y que vienen a apoyar aquí a Zacatecas.

Adelante. Esta es la gráfica, que ya mencionábamos, echa de otra manera, donde aquí vemos desde diciembre 18 cuál era el comportamiento de los homicidios vinculados a delincuencia organizada, cómo la tendencia era totalmente hacia a la alza, es un 152 por ciento del 18 hacia agosto del 21 y cómo se fue reduciendo, tomando en consideración estas acciones, estas operaciones que realizaron para lograr a la fecha un menos 51.5 por ciento.

Aquí también les presentaremos unas gráficas de los municipios en donde se presenta la mayor cantidad de estos delitos y aquí observamos en Guadalupe, Zacatecas, una disminución del 33 por ciento, en Fresnillo de 64 por ciento y Zacatecas se ha logrado una contención, todavía faltan ahí acciones que debemos de hacer para lograr la reducción, pero ahorita tenemos esta contención.

También se hizo una operación, acompañamiento, para lograr que las personas de 13 localidades del estado que habían abandonado sus hogares regresaran a ocupar sus propiedades.

Ahí se realizaron una serie de actividades, reconocimientos, patrullajes, presencia en las áreas de Guardia Nacional y de Ejército para lograr esta situación.

En cuanto a aseguramientos dentro de este Plan de Apoyo a Zacatecas, tenemos 389 armas aseguradas, dos mil 795 cargadores, 142 mil 904 cartuchos, 16 granadas, 218 vehículos, 159 detenidos.

También han existido detenidos relevantes aquí en el estado, son ocho delincuentes que eran de los principales operadores de los grupos delincuenciales que operan aquí en el estado.

Adicional a todo esto que se ha desarrollado, bueno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con las otras dependencias del gobierno federal, realizan otro tipo de acciones que también tienden a incrementar la seguridad.

Tenemos el desarme voluntario, en donde se llevan tres mil 270 piezas de armas largas, cortas, cartuchos, cargadores, granadas, inclusive.

También una parte importante, la legalización de autos extranjeros que permiten, de alguna manera, ya tener o saber de quiénes son los vehículos que circulan en el estado.

También otro programa, el de Jóvenes Constructores de Paz, las colonias con mayor problemática delincuencial.

También un apoyo importante de Conase, en donde ha enfocado sus esfuerzos a combatir el secuestro y donde ha tenido resultados relevantes.

Está por implementarse un programa más, que se denomina Redes por la Prevención de las Violencias y las Adicciones en Escuelas, esto va centrado a escuelas secundarias y a nivel medio superior, todo esto dentro de este Plan de Apoyo a Zacatecas, que se continuará con él y se seguirán con las acciones tanto en el ámbito que liderea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como en el ámbito operativo, coordinados con el gobierno del estado, muy estrechamente desde la Mesa de Seguridad.

Bien, seguimos con el informe, por favor, los efectivos de seguridad pública en el estado, 865 policías estatales operativos, es decir, fuera de sus oficinas, realizando actividades de campo, mil 101 elementos de la policía municipal, para hacer un total de mil 966.

Tiene la mayor presencia en los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Jerez y Pinos, que coinciden también donde tienen la problemática mayor en el estado.

Tiene un déficit de conformidad a los promedios que maneja la ONU de un 45 por ciento, según los parámetros que se establecen en ese organismo internacional.

En cuanto a fuerzas de seguridad del Estado mexicano, bueno, aquí se tiene un total de dos mil 258 elementos del Ejército y de la Fuerza Aérea, mil 376 elementos operativos de la Guardia Nacional, haciendo un total de tres mil 634, que sumado con los policías estatales y municipales tenemos un gran total de cinco mil 600 elementos operativos que trabajan coordinadamente en todo el territorio zacatecano.

Tenemos seis coordinaciones estatales de la Guardia con su coordinador estatal, realizando precisamente esa coordinación para conjugar los esfuerzos que se realizan por todas las entidades responsables de la seguridad.

En cuanto a construcción de compañías de la Guardia Nacional.

Aquí en el estado, en el 2020, se construyó una en Jerez.

En el 21, tres instalaciones: Moyahua, Río Grande y Zacatecas, ya totalmente terminadas.

En el 2022 están proyectadas nueve, está Guadalupe con dos, Valparaíso, está Fresnillo con dos, Villanueva con tres y Sombrerete.

Estamos en el proceso para en algunas los trámites que tenemos que realizar para contar ya con la posesión del terreno e iniciar la construcción.

También hay una instalación más que fue cedida por el Ejército a la Guardia Nacional para su despliegue.

En total, al final de este año, tendrá el estado 14 instalaciones de compañías de Guardia Nacional desplegadas en su territorio.

En cuanto a recursos federales y estatales en materia de seguridad pública en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el estado cuenta con 257.3 millones de pesos y en el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales mil 193.6 millones de pesos.

En cuanto a los aseguramientos relevantes, los aseguramientos en lo que va de la administración, tenemos 17.2 toneladas de marihuana, mil 33 detenidos, mil 287 vehículos asegurados, mil 213 armas de fuego, casi 220 mil cartuchos, seis mil cargadores, 76 granadas, 3.4 millones de pesos que les fueron asegurados a la delincuencia, 43 mil 216 dólares.

En cuanto a búsqueda y rescate, ha habido dos eventos, se ha activado a 50 elementos del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, habiendo asistido a cuatro personas.

Y, finalmente, en lo que corresponde al Plan DN-IIII y el Plan de la Guardia Nacional, estos planes han beneficiado a 10 mil 210 personas, se han atendido 197 eventos participando cuatro mil 198 del Ejército y 397 vehículos de esta misma fuerza y de la Guardia Nacional 394 efectivos con 36 vehículos.

Se han atendido 94 incendios forestales, 63 heladas, 16 accidentes vehiculares, 13 lluvias fuertes, cuatro incendios urbanos, tres accidentes ferroviarios, dos derrumbes y dos explosiones.

Esta es la situación del estado en cuanto a seguridad pública.

Muchas gracias.

Es todo, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues vamos, uno nacional y uno de Zacatecas.

Adelante.

PREGUNTA: Presidente, muy buenos días. Buenos días a los integrantes del Gabinete y al gobernador de Zacatecas.

Soy Omar Niño, de Niño Noticias, de San Luis Potosí.

Lo que me gustaría preguntarle, en primer término, es: ¿Cuál es el diagnóstico de lo que ha sucedido en Zacatecas con el tema de la inseguridad?

Quizás viendo el diagnóstico que tienen se evitar que suceda en otros estados lo que ha sucedido en Zacatecas, que, incluso, habitantes de municipios han sido desplazados.

¿Y cómo se está trabajando también con los límites de San Luis Potosí?, porque si bien es cierto que no estamos en inseguridad como está Zacatecas, pero estamos teniendo ya eventos muy continuos de inseguridad.

Le pongo un ejemplo: el municipio de Cerritos, en San Luis Potosí, en donde se han visto en los últimos meses enfrentamientos en donde han muerto, incluso, familias completas, hay un caso de una familia en donde muere el esposo, la esposa, dos hijos.

Entonces, me gustaría preguntarle: ¿Cómo se está trabajando con esos límites?

¿Y cuál es el origen de la inseguridad, en este caso, para tratar de que no sucedan este tipo de situaciones en otros estados, como el estado San Luis Potosí?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo podría responder, pero me gustaría que lo hiciera el general secretario sobre los tres asuntos que preguntas.

Uno. ¿A qué se atribuyen las causas de la violencia en Zacatecas?

Dos. ¿Qué se está haciendo para enfrentar este problema?

Y tres, los estados limítrofes.

Eso es, ¿verdad?, básicamente.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Bien, el estado de Zacatecas tiene una ubicación sumamente estratégica en la cuestión de comunicaciones, es un nudo de comunicaciones, es un lugar donde ahí confluyen las carreteras que pueden dirigirse a diferentes partes de nuestro país, principalmente hacia el norte.

Si ustedes ven el mapa, si podemos poner, por favor, para observar ese nudo de comunicaciones, aquí vemos y aquí volvería a decir, los municipios con mayor cantidad de ciudadanos, de habitantes, los municipios que tienen la mayor cantidad de delitos, pero coinciden, precisamente, con los lugares donde están los nudos de comunicaciones, es esta conjunción de una serie de carreteras.

Entonces, para las organizaciones delictivas es importante tener una presencia en estas áreas para poder desarrollar sus actividades de movimiento de trasiego de drogas en el territorio, no le conviene tener una parte de control o de presencia aquí porque no tiene una conexión, pero en esta sí es importante para poderse dirigir, pues aquí tenemos Aguascalientes, aquí tenemos Jalisco, aquí tenemos San Luis Potosí, aquí está Durango.

Entonces, la presencia en esos puntos resulta ser importante para esas organizaciones.

INTERLOCUTOR: ¿Digamos que han elegido, lamentablemente, a Zacatecas, como un centro de operaciones para desplegar el trasiego y las incidencias delictivas?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: No, es la situación geográfica que vive Zacatecas y es las condiciones de las vías de comunicación y eso también ha sido en el pasado. También aquí la batalla de Zacatecas fue la que permitió a las fuerzas revolucionarias llegar a la Ciudad de México, este era un punto importante, al igual que hoy lo tiene Zacatecas al desarrollar todas las vías de comunicación hacia los diferentes estados se vuelve un punto sumamente importante para ellos, como lo es para el país en diferentes áreas, en la parte económica, en la parte de comunicaciones, también tiene esa importancia, pero la delincuencia lo toma y lo desarrolla de esa manera, por eso los enfrentamientos entre ellos están dados en estos municipios por tener ese control.

Y si lo unimos por la parte de narcomenudeo, bueno, estas son las áreas que tienen una mayor cantidad de población, es donde pueden realizar esa actividad ilícita de narcomenudeo, entonces, se convierten estos municipios en un mercado a disputar por parte de las organizaciones delictivas, esto podría ser el por qué, qué es lo que está sucediendo.

Ahora, en los estados colindantes, como ya cité, se implementó una operación sellamiento que, si bien la hicimos, tuvo un periodo, esta continúa de manera intermitente de conformidad a lo que van viendo las mesas de coordinación.

Lo que aquí se ve en el estado en reunión con el gobernador también se analiza en los demás estados y nuestros comandantes de zona tienen una comunicación, una coordinación importante y si Zacatecas ubica en la Mesa de Seguridad que puede tener problemas hacia Durango por algunas circunstancias que se han presentado, entonces, entran en coordinación y de manera conjunta hacen alguna acción que vaya enfocada a reducir el efecto de la presencia delictiva ¿no?

De ahí que se tomó esta inicialmente esta operación donde se cubrieron todos los límites, aquí tenemos, aquí mencioné 23 puestos militares, 943 elementos. Aquí en Coahuila se pusieron cuatro, San Luis Potosí cuatro, Aguascalientes cuatro, Jalisco tres, Nayarit cuatro, Durango cuatro.

Entonces, esto los comandantes lo tienen muy presente dentro de la coordinación y donde hay necesidad en la actualidad se aplica de inmediato la operación sellamiento para poder actuar en contra de la delincuencia.

Entonces, es lo que hacemos.

¿Cuál era la otra, perdón?

INTERLOCUTOR: ¿Sobre desplazados?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Ah, sobre los desplazados.

Bueno, hicimos también una actividad. Ya lo mencionaba, si ponemos la lámina, por favor.

Aquí tendríamos que generarle o buscamos generar una confianza en la sociedad para que pudieran regresar a sus hogares.

¿Qué desarrollamos?

Bueno, precisamente reconocimientos terrestres, aéreos, diurnos y nocturnos, que la población observara nuestra presencia ahí, obviamente también la actuación que teníamos en contra de los grupos delincuenciales que se ubicaban.

Aquí tenemos el ejemplo de fuerzas militares que fueron establecidas en Villa Hermosa, Palmas Altas, Ermita de las Correas, que son las poblaciones que identificamos más esta problemática y que fue una preocupación el regresarlas a sus hogares.

Puestos militares de seguridad en toda el área, patrullajes de vigilancia en las localidades y en caminos de segundo, tercero, en las terracerías que llegan hacia esas poblaciones.

También actividades de labor social, estar con la población en este tipo de acciones, también nos ayuda, primeramente, los auxiliamos en la necesidad que tengan y nos sirve para ver las preocupaciones que tienen en el ámbito de la seguridad y si en algún momento también nos hacen ver sus preocupaciones o lo que ellos observan de lo que está pasando también nos ayuda para poder desarrollar las actividades que puedan generar esa confianza en la sociedad y que permita, entonces, llegar nuevamente a sus hogares.

Eso es lo que realizamos y, repito, todo esto se ve en las Mesas de Seguridad con el señor gobernador, con todas las instancias de seguridad, ahí se analiza cuáles son estas problemáticas y en base a las fuerzas que se tienen, a las acciones que se han desarrollado, que se están desarrollando, pues ya se determina qué específicamente se tendrá que reforzar o implementar para lograr la atención de esta situación de seguridad que se vea.

Es todo, señor presidente.

INTERLOCUTOR: Gracias.

Señor presidente, mi segunda intervención, más que una pregunta, es una exposición de un tema muy doloroso en Villa de Ramos, San Luis Potosí, en La Herradura, que usted conoce porque fue a inaugurar un centro hospitalario casi al inicio de su gestión.

Una niña, llamada Camila, de tres años de edad, murió, la diagnosticaron muerta, entro dos veces al hospital comunitario de Salinas, el doctor la diagnostica muerta y la niña le es entregada a la funeraria. La llevan de Salinas de Hidalgo a Villa de Ramos y la niña no estaba muerta y despierta cuando se encontraba en su ataúd.

Pasó por lo menos tres doctores, está todo documentado la investigación que hemos hecho, además la persona que la diagnosticó, que fue el doctor que estaba en el hospital comunitario de Salinas encierra a la madre de familia, a la mamá de Camila en un consultorio y ya no la dejan ver.

Y aquí vemos que una cadena de corrupción y una cadena muy triste de que están haciendo, por lo menos en este caso, todo mal.

Me voy a permitir leerle de manera muy breve un fragmento de la carta que la mamá de Camila me pidió que se lo hiciera saber para que vea en qué situación vive.

Dice: ‘Señor presidente, le suplico ayuda, mi niña es hija única y murió por negligencia, quiero justicia. Mi esposo se fue a trabajar hace tres meses a los Estados Unidos y no pudo estar en el velorio. Le pido 500 pesos que debo a la funeraria y no tengo dinero para ir a la fiscalía. Justicia para mi pequeña Calima. Mary Jane’, que es la mamá.

Además, no nada más esto, o nada más pasó por el dolor de la muerte de su hija, el fiscal de San Luis Potosí, después de ocho días de haber sucedido el caso, le pide a la madre de familia a la mamá de Camila que denuncie el caso.

La mamá ya había dos veces a la fiscalía y le habían dicho: ‘Venga mañana, porque tenemos mucho trabajo’.

Hoy, del 18 de agosto al día de hoy, el director del hospital sigue en funciones, el médico que la diagnosticó mal y que se le entregó a la funeraria sigue en funciones, la funeraria no ha sido investigada, porque agarró el cuerpo ni siquiera se le preparó, revivió la niña.

Hay dos Actas de Defunción de la niña Camila. Y, señor presidente, creo que este es un caso que se puede poner atención para que no vuelvan a suceder este tipo de situaciones, sobre todo en hospitales que están en municipios y en localidades muy pobres.

Y hacerle saber que la familia de Camila quiere justicia y solicita de su ayuda.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es muy lamentable el caso doloroso.

Para hacer la investigación sobre posibles delitos de negligencia, corrupción y para ayudar a la familia le voy a pedir a Rosa Icela Rodríguez que se haga cargo, que por favor le ayudes a darle toda la información y se atienda este asunto.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lamentable y triste.

INTERLOCUTOR: Y ojalá y pronto pueda ir a San Luis Potosí, no nos olvide.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, está pendiente, vamos a todos lados.

De Zacatecas, es que es San Luis.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente.

Buenos días, buenos días gobernador y buenos días a su gabinete.

Bueno, si bien no es tema de seguridad, preguntarle sobre esto, usted la vez pasada que visitó Zacatecas había hecho el compromiso con el gobierno del estado para federalizar la nómina educativa.

La pregunta sería: ¿Para cuándo?

Y también en este sentido otra pregunta, bueno, ¿si hay alguna obra de infraestructura importante para lo que queda de este sexenio en Zacatecas?, se ha hablado de un hospital de tercer nivel que ya ha mencionado el gobernador, que requiere Zacatecas ya de acuerdo a su población.

Y, también, ¿las peticiones de la ciudadanía sobre ampliar a cuatro carriles el tramo carretero federal Zacatecas-Aguascalientes?

Esas serían mis preguntas de manera puntual, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos viendo lo de la federalización del sistema educativo, se va avanzando. Se detuvo por la situación de la pandemia y por la crisis económica, pero ya estamos retomando de nuevo ese plan.

Se avanzó con Michoacán, pero no hemos podido continuar, de todas maneras, se ayuda a los gobiernos estatales, sobre todo en estos tiempos, ya cuando van a cerrar, a fin de año, sus déficits en materia educativa se les resuelven con apoyo del presupuesto federal, ya lo estamos haciendo.

Desde luego queremos que se use para eso, para que los maestros, los trabajadores al servicio del Estado no dejen de recibir sus sueldos y sus aguinaldos, que es lo más importante, en eso hay un compromiso.

Y se está avanzando también en la federalización del sistema de salud, ya llevamos tres estados: Colima, Tlaxcala y Nayarit, que fue el primero y es un plan muy importante para garantizar, a todos, el derecho a la salud.

Estaba el sistema de salud en el abandono, había mucha corrupción, a veces ya no quieren nuestros adversarios, conservadores que yo hable de estas cosas del pasado, pero tenemos que seguirlos denunciando públicamente, porque robaban sin límites, se robaban hasta el dinero de las medicinas y eran políticos y gente muy influyente, incluso participaban en la complicidad algunos medios de información y periodistas famosos.

Entonces, todo eso se está corrigiendo a pesar de las campañas, porque imagínense que se les quitó el negocio ilícito que tenían, nada más en la compra de medicamentos cada año eran 100 mil millones de pesos y no había abasto de medicamentos y compraban a precios elevadísimos, inclusive se atrevían a adulterar los medicamentos.

Entonces, todo eso se está limpiando, se está federalizando la salud, se va a garantizar, es mi compromiso, es todo un desafío, pero a mediados del año próximo tenemos un sistema de salud de calidad universal gratuito en todo México.

¿Qué significa esto?

Que no van a faltar los médicos generales, enfermeras, los especialistas que no hay.

Aquí en Fresnillo hicieron un hospital muy importante, grande, pero sin personal, sin médicos especialistas. Ya están llegando los médicos especialistas, los trajimos y no vamos a dejar de agradecerle al pueblo hermano de Cuba y a su gobierno, porque están trabajando médicos especialistas de Cuba en el hospital de Fresnillo, Zacatecas, como lo están haciendo en otros hospitales de Nayarit y en otros estados, en Colima; y vamos a seguir contratando médicos especialistas en Cuba y en otros países, porque tenemos el compromiso de que no falten los médicos, que no falten los medicamentos, aunque no les guste tengo que seguir repitiendo, ofrezco disculpas.

Una de las herencias que dejaron al país los neoliberales, de las frutas podridas, fue el que no tenemos en nuestro país, que se escuche bien y que se escuche lejos, por culpa de la política privatizadora que impusieron los neoliberales no tenemos los médicos ni los especialistas que requiere nuestro país. Esa fue una herencia, un legado, de muchas otras desgracias que significó el modelo neoliberal, que todavía lo defienden, de manera increíble.

Claro, es entendible, aunque no esté uno de acuerdo, que los que sacaban provecho con el régimen de corrupción lo defiendan, pero, aunque resulte extraño, raro, hay quienes no se beneficiaban, sino se perjudicaban y, sin embargo, siguen apoyando a los corruptos, es una especie de masoquismo; afortunadamente ya es una minoría, porque la mayoría de la gente ya despertó, hay mucha consciencia en nuestro pueblo y la gente ya no se deja manipular por los medios de información convencionales, ya no es como antes.

Por eso, el país va saliendo, vamos transformando y con la pandemia, con la crisis económica mundial, con la inflación mundial, con todos estos factores que, por cierto, son externos, no se producen en México como era antes, no es la crisis de Salinas con Zedillo.

¿Se acuerdan de cómo se derrumbó la economía, de cómo se devaluó el peso, de cómo se incrementó la inflación y de cómo se endeudó al país, se endeudó al pueblo?, porque para enfrentar esa crisis convirtieron las deudas privadas de banqueros y de grandes empresarios vinculados al poder en deuda pública, en deuda de todo el pueblo.

Entonces, ya eso no sucede y vamos saliendo y vamos saliendo adelante, o sea, son factores externos los que nos están perjudicando.

Sin embargo, como hay una buena política en lo interno y la gente ha estado muy fraterna, muy solidaria, los mexicanos han demostrado su vocación por el trabajo, su amor a los demás, el amor al prójimo.

Es muy importante el papel de las familias, la familia mexicana como institución de protección, de seguridad social, imagínense cuántos zacatecanos ayudando a sus familiares, con los programas de Bienestar que nunca se habían aplicado, como se está haciendo en Zacatecas y en todo el país, con el aumento al salario mínimo, que llevaba 40 años sin que se considerara importante incrementar el salario, 40 años con pérdidas del poder adquisitivo del salario, porque inventaron, también me tengo que repetir, de que si aumentaban el salario iba a haber inflación, eso lo inventaron los tecnócratas corruptos.

Entonces, por eso en casi 40 años no aumentaron los salarios. México fue de los países en los que menos creció el salario, en el mundo, bueno, pues ahora es programas sociales, aumento al salario mínimo, reparto de utilidades en las empresas.

Pregúntale a los mineros de Fresnillo, de Plateros, ¿cómo era el reparto de utilidades antes y cómo es ahora?, nada más de un año a otro pasó el reparto de utilidades de los trabajadores de 100 mil millones a 200 mil millones, el reparto de utilidades y las remesas, que han crecido muchísimo.

Entonces, todo eso nos ha ayudado mucho a enfrentar la crisis externa, la crisis de la pandemia y la crisis por la guerra de Rusia y Ucrania, eso; y también, ya lo he dicho en otras ocasiones, el que México es un país muy atractivo para la inversión, está considerado entre los tres países más atractivos para invertir en el mundo y por eso está llegando la inversión extranjera como nunca, es inversión extranjera récord y todo esto nos está apoyando mucho.

Entonces, en el caso de Zacatecas vamos a seguir, no descartamos lo de la federalización….

INTERLOCUTOR: Sobre mi segunda pregunta, presidente, de la obra de infraestructura, ¿se ha hecho ya la demanda de un hospital de tercer nivel o en este caso alguna megaobra como la ampliación a cuatro carriles de la carretera Zacatecas-Aguascalientes por autopista?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está analizando, vamos a ver cómo seguimos ayudando a Zacatecas, porque también el propósito que tenemos es no dar a diestra y siniestra concesiones para ampliar carreteras, para construir autopistas, si las va a pagar la gente, eso es fácil.

Pero el pueblo ya paga sus impuestos, entonces hay que hacer obras, procurar que el mayor número de las obras que se hagan no se tengan que pagar, que no sea un doble impuesto.

Entonces, por eso estamos procurando hacer mucha obra pública no concesionada, pero en algunos casos, cuando lo consideremos, vamos a ver si se amplían algunas concesiones.

Porque es muy fácil, en el Estado de México es donde hay más autopistas, pero es donde cuesta más transitar, porque todo está concesionado, todo está concesionado.

Y eso no cuesta mucho, aunque antes hasta abusaban, porque no sólo les daban la concesión, sino les daban presupuesto público y lo que ponían los concesionarios era muy poco, si se tenía que hacer una autopista, la mitad o más era inversión pública y un 25 por ciento era inversión privada y así se quedaba la empresa particular con la concesión para cobrar 25, 50 años peaje, era un subsidio oneroso.

Entonces, estamos cuidando todo eso, pero sí vamos a seguir ayudando a Zacatecas, que tienen un buen gobernador.

Nacional.

PREGUNTA: Muy buenos días, presidente.

Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14.

Preguntarle, presidente, ayer en el Senado de la República, tras una sesión de casi 14 horas, se aprobó esta propuesta que salió de su administración para que la Secretaría de la Defensa Nacional se haga cargo, administre, a la Guardia Nacional.

En esta sesión larga hubo mayoría de votos a favor, hubo dos abstenciones, una de esas abstenciones fue la del senador Ricardo Monreal, quien también en estos días pasados, hace poco, se habló que presuntamente buscó negociar con la oposición desde esta votación, de esta propuesta, como la dirección de la Mesa Directiva en el Senado.

Preguntarle, señor presidente: ¿Cómo vio la jornada en el Senado de la República?

¿Cómo vio el actuar de los senadores?

¿Y qué opinión le merece el actuar del senador Monreal?

¿Si, particularmente, está bien?

Ha manifestado que todos los legisladores son representantes ciudadanos son libres, pero negociar con la oposición para buscar dirigir la Mesa Directiva del Senado, esta iniciativa que ha manifestado su importancia que tiene.

¿Qué opinión le merece?,

¿Cómo vio a los senadores?

¿Cómo ve el caso del senador Monreal?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo agradecerles mucho a los senadores por aprobar esta ley, eso es lo más importante, el que se aprobó la ley para que la Guardia Nacional esté operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional, eso es muy importante, porque lo he dicho varias veces y me voy a seguir repitiendo.

La Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la llamada ‘Policía Federal Preventiva’ que se pudrió, se echó a perder, fue una escuela para formar a funcionarios públicos corruptos, deshonestos, violadores de derechos humanos, de ahí salieron García Luna, Palominos, todos esos.

Yo no sé cómo hay legisladores que se oponen a que la Guardia Nacional tenga disciplina, profesionalismo, actúe con rectitud, con honestidad y que se respeten y no se violen los derechos humanos.

Me tiene ‘anonadado’, diría mi paisano Santa María, sorprendido, la actitud de algunos legisladores del conservadurismo, su nivel de cretinismo, la hipocresía; de repente, quienes apostaban al uso de la fuerza, violadores tenaces de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos. Son unos reverendos farsantes.

Entonces, qué bien que la mayoría de los legisladores actúan en forma consecuente.

Qué no saben, ayer lo dije y lo repito, de que García Luna, el hombre fuerte de Felipe Calderón, su brazo derecho y ahora no sólo lo digo yo, lo dice lamentablemente un expresidente de Francia; digo lamentablemente, porque los extranjeros no tienen por qué meterse en lo que corresponde a los asuntos nuestros, pero duele que tenga razón.

Entonces, cómo nos van a comparar, ahí andan los de derechos humanos, de organismos internacionales, que guardaron silencio cómplice durante todo el periodo de masacres y de torturas y de protección a las bandas del crimen organizado. Nunca dijeron nada y ahora muy preocupados por la militarización en México.

¿Por qué no se preocuparon cuando eran más los muertos en los enfrentamientos entre la policía, las Fuerzas Armadas y los civiles?

Eran más los muertos que los heridos y que los detenidos, porque la orden era mátalos en caliente y ahí están los datos.

¿Cuándo Naciones Unidas se pronunció?

Estos organismos que supuestamente defienden derechos humanos, casi todos esos organismos integrados por gente de derecha, de distintos países del mundo, puro conservador acomodaticio, porque ganan muchísimo dinero por simular, por fingir, por jugar el papel de alcahuetes de gobiernos autoritarios.

¿Qué está haciendo la ONU ahora o estos organismos con la guerra de Rusia y Ucrania?

¿Qué hicieron para evitarla, o qué están haciendo ahora para detenerla y que no siga el sufrimiento de la gente y los desplazados y todo lo que sufren los pueblos por las crisis económicas originadas por esa guerra y por otras?

¿Qué hace?

¿En qué está convertida la ONU?

En un florero.

Ya es tiempo de que haya cambios y ya basta de la simulación y de la hipocresía.

INTERLOCUTOR: Presidente, insistir en su valoración sobre el actuar del senador Monreal.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es su libertad, no estoy de acuerdo, desde luego, con su postura, porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México, pero somos libres.

Celebro que se esté aprobando la iniciativa. Le agradezco mucho a los legisladores que aprobaron esta ley, diputados y senadores y me gustaría también, hablando con toda franqueza, que los gobernadores del PAN, los gobernadores del Movimiento Ciudadano, que expresaran si les ayuda a no les ayuda el Ejército, si les ayuda o no les ayuda la Guardia Nacional, si les ayuda o no les ayuda la Secretaría de Marina, que no se queden callados y que puedan expresar si ellos. Sin el apoyo de la Secretaría de la Defensa, sin el apoyo de la Secretaría de Marina, sin el apoyo de la Guardia Nacional, ¿podrían enfrentar el problema de inseguridad y de la violencia?

Hay 19 estados que tienen menos policías que los elementos que tiene el Ejército, que tiene la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública.

Y también, para que quede claro, aun votando en contra de la participación del Ejército, de la Marina, en los asuntos, en la tarea de seguridad pública, nosotros no vamos a dejar de ayudar a ningún estado, aunque las autoridades de Guanajuato digan: ‘no’. No vamos por eso a retirar a la Guardia Nacional ni a Marina, ni a la Secretaría de la Defensa, porque es lo que pasa en el mundo ahora que hablamos de la guerra, son dos cosas distintas.

Una cosa son los pueblos y otra cosa son las élites de poder.

En el caso de las guerras, las propician las élites o las consienten las élites y a veces hasta intereses creados, pero eso no tiene que ver con el pueblo, el pueblo no quiere la guerra en ningún lado, el pueblo quiere la paz.

Lo mismo sucede en este tema, a cualquier persona de cualquier estado que se le pregunte: ‘¿Quieres que la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, que la Guardia Nacional ayude en tareas de seguridad pública?’

Sí, esa es la respuesta, más del 80 por ciento, ah, pero esa no es la opinión de los fifís y de los conservadores, no.

Entonces, porque ellos eran los que mandaban antes, ahora no, ahora es la opinión de la gente, la opinión del pueblo.

Entonces, vamos a seguir defendiendo el derecho que tiene el pueblo a la seguridad y vamos a mantener la estrategia que ha dado buenos resultados y se puede probar en los datos, con los resultados se puede probar.

Entonces, eso es lo que puedo comentar.

Y muchas gracias a los legisladores.

Y también muchas gracias a los ministros de la Corte que retiraron una iniciativa para quitar la prisión preventiva oficiosa, lo cual nos iba a generar muchos problemas por la corrupción que lamentablemente todavía existe, no sólo en el Poder Judicial, sino en el Legislativo y en el Ejecutivo, cada vez menos, pero desde al principio lo dije, hay que barrer de arriba para abajo, que es lo que se está haciendo, limpiar de corrupción de arriba para abajo y lleva tiempo, además estaba muy arraigada la corrupción, al grado que hubo un presidente que llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, para atreverse a eso le zumba, ¿eh?

INTERLOCUTOR: Presidente, en un segundo tema y también para ayudarnos a despegar estas dudas sobre la presunta militarización de que la que acusa la oposición.

¿Cómo va a ser esta adición de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, habrá cambio en sus operaciones, en su estrategia, habrá cambio de actividades frente a la población?

No sé si el general secretario nos pudiera platicar si ya tiene cómo va a hacer esa adición de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Y también preguntarle, ayer se reunió con el líder del PRI, Alejandro Moreno, el general secretario, quien también manifestó hace poco que él hablaba de que es importante tener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

Y también aquí destacar, los gobernadores hablan de que es necesario, el gobernador Monreal, en su calidad de gobernador, hermano del senador, pero él como gobernador, destacó y habla de este respaldo a esta presencia de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, apoyando a la ciudadanía.

Preguntarle: ¿Cómo va a ser este plan para adherir a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional?

¿Y de qué fue la plática con Alejandro Moreno que tuvo ayer el secretario general, si nos pudiera platicar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé si el general quiera, a mí me gustaría nada más que en el caso de lo de la Guardia, como vamos a estar la semana próxima tratando el tema, el desfile del día 16 tiene como distintivo la representación más destacada de la Guardia Nacional y vamos a estar hablando de eso, de la importancia de que tengamos una institución de seguridad pública eficaz, honesta, profesional, disciplinada, ya se ha logrado mucho, pero vamos a dar a conocer todo el plan, podemos hacerlo el lunes o el martes, si se prepara, el martes.

Ah, pero el martes es 13 y vamos a conmemorar la Gesta de los Niños Héroes, lo podríamos hacer entonces el 14, el miércoles, si les parece; se hace la exposición y si quieren atender lo de la visita, eso sí.

La instrucción que tienen todos los secretarios es de que haya siempre diálogo y recibir a cualquier persona.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Con su permiso, señor presidente.

Bien, esta reunión que tuvimos fue de carácter informativa.

¿Qué les dimos a conocer?

Bueno, precisamente, lo que hemos desarrollado las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa en el ámbito de la Guardia Nacional, cuáles fueron sus orígenes, de dónde se tomó el proyecto, qué se analizó, cuántos países analizamos para poder establecer cómo iba a ser la propuesta que le haríamos al señor presidente para este proyecto, analizar cuáles fueron los orígenes de esas otras instituciones, instituciones con más de 200 años a través de todo el mundo, en donde su origen principal fue, precisamente, militar, algunas de ellas con permanencia a la fecha de lo militar; algunas otras, ya después de tantos años de consolidación, pues ya ubicadas en otra área de las administraciones públicas de los diferentes países.

También todo ese esfuerzo que fue concentrado en diferentes acciones administrativas, acciones operativas, como empleamos una parte sumamente importante que tenemos en lo que es Ejército y Fuerza Aérea, que es nuestro sistema educativo militar, este sistema educativo que es quien nos forma, que es de donde salen todos nuestros oficiales, todos nuestros jefes, nuestros generales; cómo hacer que pudiera colaborar con lo que es la formación de la Guardia Nacional; cómo hoy en día tenemos en el Colegio Militar la licenciatura en seguridad pública, que son casi un poco más de 700 hombres, cadetes, que están estudiando la licenciatura en seguridad pública y que son gente que va a egresar del plantel, del mismo plantel donde sale personal del Ejército y se va a las filas de la Guardia Nacional.

También cómo el Colegio del Aire, que forma a nuestros pilotos aviadores, también tiene como 80 cadetes que tienen esa especialidad en seguridad pública, además de tomar esa capacitación en el ámbito de aviación, tienen esa especialidad, porque así lo marca la legislación, inclusive internacional, que deben de conocer de eso.

Entonces, les hicimos ver cuál era esta estructura tan grande, cómo ha aportado ese apoyo a través de estos tres años, cómo se han modificado los planes de estudio, que no es lo mismo formar a un soldado que formar a un policía, los planes de estudio se modificaron para quitar en la capacitación en el ámbito de seguridad pública la parte militar, seguridad pública es un ámbito civil.

Entonces, no podemos tocar esa parte o dar esa parte o dejar o no dejar de darlas, pero sí identificamos materias comunes que deben de tener tanto el soldado como el encargado de la seguridad pública, el soldado que se encarga de la defensa de la nación y el elemento integrante de la Guardia que se encarga de la seguridad pública.

¿Cuáles son las diferencias importantes que deben de tener? ¿Hacia dónde debe de estar centrada su capacitación para no tener un soldado en el ámbito de la seguridad pública?, sino un especialista, un elemento que sabe sobre seguridad pública, sabe lo que debe de hacer en ese ámbito y ahí lo estamos preparando.

También todo lo que tuvimos que desarrollar en el ámbito de adquisiciones, darle a la Guardia Nacional las herramientas con la que pudiera realizar su tarea: vehículos, armamento, equipo de diversa naturaleza, como también equipo de la Policía Federal, lo tuvimos que repotenciar; cómo nuestra industria militar entró a hacer trabajos importantes en todo el parque vehicular, parque vehicular que la Policía Federal lo tenía ya abandonado para venderlo ya como chatarra.

Nosotros vimos que eran herramientas importantes que no podían pues así nada más irse a la basura, porque también eran vehículos con ciertas capacidades de blindaje.

Nuestra industria militar, esa industria que está al servicio de las Fuerzas Armadas, pues entró a hacer una actividad importante para servir a la Guardia y hoy en día están los vehículos operativos y es parte de lo que va a presentarse el 16 de septiembre en el desfile.

Entonces, les dimos a conocer todo, todo eso.

Cuál también eran las desventajas, o qué sucedería de no tener el control de la Guardia; cómo podría derivarse a otro tipo de situaciones con la Guardia, una estructura con tantos hombres que no tuviera una disciplina, pues el señor presidente lo ha mencionado en muchas ocasiones que no se puede perder, se puede perder por eso y el razonamiento de que hay que cuidarla ¿no? Eso les dijimos.

Nosotros en el Ejército, en la Fuerza Aérea establecemos que la disciplina es la columna vertebral de nuestra institución, somos una gran cantidad de hombres que, si no tuviéramos disciplina, pues fuera una masa que haría las cosas que quisiera sin llevar un objetivo; eso es lo mismo que buscamos en la Guardia Nacional, una institución con disciplina, con valores y con virtudes en el ámbito de la seguridad pública, similares a los que tenemos nosotros en las Fuerzas Armadas, valores y virtudes militares que van en cada uno de nosotros y que la actuación de nosotros está inmerso dentro de eso.

Entonces, eso mismo hemos hecho, ahí sí se les explicó y cómo lo hemos logrado.

También se comentó de esta iniciativa de incrementar los años en que seguiríamos en el ámbito de la seguridad pública y eso lo que les mencionamos que era importante y el señor presidente lo acaba de mencionar, cómo el trabajo que hacemos en los estados, pues ahí que los propios gobernadores vean si les ha servido, si al llegar el momento en que fenezca este periodo ya no podemos seguir actuando en ese ámbito, pues entraríamos con problemas en la institución.

Cuando nos incorporaron ya de manera directa en el ámbito de la seguridad pública, la Secretaría de la Defensa Nacional siempre, siempre pidió tener un marco legal para poder actuar en el ámbito de la seguridad pública y la respuesta fue nunca darnos ese marco legal, jamás nos lo dieron, ni con las administraciones que nos metieron en esa tarea, ni las subsecuentes. Jamás nos lo dieron.

¿Y qué situación llevaba?

Pues, precisamente, que nuestro personal actuara al margen de la ley, al filo de la navaja; hacía acciones, cumplía órdenes y tenía como resultado estar en prisión. A la fecha tenemos mucho personal que está en prisión, porque en esos momentos no teníamos el marco legal para actuar en el ámbito de la seguridad pública, no queremos volver a sufrir esa situación.

Si se nos da la oportunidad de seguir apoyando a la Seguridad Pública ese tiempo que sea mayor también nos va a permitir fortalecer de mayor manera la Guardia Nacional y al tener el control de la Guardia, tutelar la Guardia, entonces nos va a permitir darle esa fortaleza para que en el momento que se establezca una fecha ya la Guardia podrá ser más grande.

Hoy en día, el proyecto para el 2024 es que la Guardia tenga 150 mil hombres, que la Guardia cubra diferentes ámbitos de necesidades en el ámbito de la seguridad pública: tenemos gente en aduanas, tenemos gente en protección del patrimonio nacional, gente en el ámbito que cuida o evita la tala de árboles; tenemos una fuerza, un estilo de que lo tienen en todo el mundo las policías, los SWAT que le llaman, ahora tenemos una fuerza especial que se conformó para hacer esa actividad.

Se fortaleció el área de inteligencia que ya era importante lo que tenía la Policía Federal, hoy en día está fortalecida.

Entonces, se ha hecho mucho trabajo que queremos seguirlo haciendo y ya teniendo el control, esa tutela de la Guardia Nacional, pues nos va a permitir que el algún momento se fortalezca aún más y llegue quizá el día en que sí tengamos que realizar las acciones netamente militares, netamente como soldados, que no las dejamos de hacer, también nos preparamos, también desarrollamos esa parte, porque nuestra misión principal es la defensa de la nación, la defensa de la soberanía, para hacer esa pate debemos de estar preparados.

Pero todo lo que hacemos en la defensa de esa… En la preparación de esa misión nos sirve para lo que hacemos en el ámbito de la seguridad pública, toda esa parte axiológica que le damos a nuestra gente de valores, virtudes, la disciplina, la capacitación; todo eso sirve también para lo otro y sirve para proyectarlo hacia la Guardia.

Entonces, no dejamos de hacer ninguna tarea, no dejamos de estar en el ámbito de la seguridad pública, no dejamos de prepararnos para la defensa de la nación, para garantizar la seguridad interior; no dejamos tampoco de participar en los grandes proyectos del gobierno federal que van tendientes al desarrollo de la nación, que es una misión que tenemos.

Tenemos establecida la cuarta misión, en nuestra ley orgánica establece que podamos desarrollar obras que vayan hacia el desarrollo de la nación.

Entonces, eso fue lo que comentamos, es lo que le hicimos ver a los diputados que tuvieron a bien asistir ahí.

INTERLOCUTOR: General, sólo para cerrar, después de darle esta visión tan amplia al líder del PRI, de ponerle sobre la mesa los cambios tan importantes que se han dado en esta administración y que no ocurrieron con gobiernos del PRI y del PAN, ¿la respuesta de Alejandro Moreno fue de respaldo, hubo algún reclamo o alguna petición?

Y también preguntarle, si lo solicitan los líderes del PAN y del PRD ¿también habrá reunión con ellos?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Sí, si así lo quieren nos ponemos reunir de conformidad con las instrucciones del señor presidente podemos hablar con cualquiera.

Lo que sí, no pedimos alguna respuesta, nuestra postura fue hacerles del conocimiento nada más lo que teníamos que ver sobre la Guardia y sobre esa propuesta de incrementar los años en el ámbito de la seguridad pública y no exigimos alguna gestión o no preguntamos, sino nada más nuestra intención era, precisamente, proporcionar toda esa información y que ellos ya posteriormente dieran sus comentarios, sus opiniones sobre eso.

INTERLOCUTOR: La Sedena es una institución de Estado, no de partido, si lo solicitan hay reunión.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Es una institución que tenemos 109 años, nacimos en la Revolución, es nuestro lema, la lealtad institucional, la lealtad a las instituciones legalmente establecidas, la lealtad a todas esas instituciones que conforman nuestra gran nación, así hemos y así seguiremos siendo.

Eso es lo que nos enseñan en nuestro sistema educativo y eso es lo mismo que se busca para la Guardia, esa misma manera de ser de nuestras Fuerzas Armadas, ahí estará reflejada en la Guardia, será un organismo con todas esas virtudes que conllevan a ser institucionales.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya se nos pasó el tiempo, tenemos gira, nos vamos a seguir encontrando, vamos a visitar comunidades en Durango, Nayarit, Jalisco, también Zacatecas, es una gira hasta el domingo, básicamente en comunidades indígenas de esta región del país.

Vamos a estar hoy en Durango y en Nayarit, pero no en las capitales, no en las ciudades, sino en las comunidades, vamos a Durango y a Nayarit hoy; mañana vamos de nuevo a Nayarit, a Jalisco y Zacatecas.

INTERVENCIÓN: Presidente, ¿su opinión sobre el primer informe del gobernador?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

Yo apoyo totalmente a David, totalmente, no tengo ninguna duda; lo conozco, nos conocemos desde hace muchos años y cuenta con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo.

Y nos da muchísimo gusto estar aquí en Zacatecas.

Y ya vamos a las gorditas, bueno.

+++++

Seguir leyendo

Otras conferencias de AMLO

Más noticias