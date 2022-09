Libros de Amazon México: estos son los títulos más populares hoy

Han sido varios los títulos que expertos han nombrado como "los libros más vendidos en la historia", como La Biblia o Don Quijote de la Mancha, sin embargo, el libro lleva varios siglos de haber sido creado y no siempre hubo formas de medir cuáles eran las obras más populares –como ahora lo hace Amazon– aunado al nivel de analfabetismo de la época.

Han sido largos los debates entre los historiadores sobre cuál fue el primer libro de la historia: ya sean los primeros escritos en barro, huesos o tablillas de cera y madera de Mesopotamia; los rollo de papiro en Alejandría; los hechos con bambú y seda en la antigua China o los códices, lo cierto es que este objeto ha acompañado al ser humano a lo largo de su vida y, al igual que el hombre, ha evolucionado.

Y es que después de la invención de la imprenta con tipos móviles en 1440 de la mano de Johannes Gutenberg, pasando por las librerías, el aumento de la alfabetización, la llegada del internet y con ello la digitalización de contenidos, ahora uno de los grandes retos es la cantidad de textos disponibles para leer.

Con ello, la tecnología ha facilitado la manera de medir la fama de las piezas literarias, una de ellas es el ranking que ofrece la plataforma Amazon, una lista que funciona como una fotografía de la sociedad al registrar qué es lo que los lectores están “devorando” en determinado tiempo.

Desde ensayos, poesía, cómics, comedia, novelas, suspenso, ciencia-ficción hasta historias de terror o superación personal, estos son los 10 libros más vendidos este miércoles 7 de septiembre en Amazon México.

1. World Cup Qatar 2022. Ecoblister 10 sobres de estampas.

Autor: Fifa

Número de páginas: 0

Disponible a partir del 7 de septiembre. ¡El álbum oficial de Panini ha llegado! El evento más grande del fútbol está de regreso y con él, la colección más esperada. El álbum Panini es la guía que necesitas para estar pegado a la Copa del Mundo, podrás coleccionar los escudos, los equipos y a cada uno de los jugadores de las 32 selecciones participantes. Además, podrás ver estadísticas, calendario de juegos y mucho más de lo que te espera en Qatar. Descubre y colecciona tu álbum.

2. México, manual de usuario (Edición especial Amazon)

Autor: Chumel Torres

Número de páginas: 200

EDICIÓN ESPECIAL AMAZON. El país -como cada seis años, o mejor dicho: cada año- se encuentra en un momento crítico de inestabilidad económica, corrupción, deshonestidad política, indolencia ante los problemas sociales..¿y ahora quién podrá defendernos? Fiel a su estilo y con un humor salvaje, Chumel Torres ofrece en este libro una reflexión sobre lo que nos distingue como mexicanos: Quiénes son nuestros héroes, por qué ya no creemos en las instituciones, a quién veneramos y por qué sentimos rencor a los gringos cuando adoptamos su cultura capitalista sin chistar. El libro es una burla y una serie de sarcasmos bien documentados, pero también es una reflexión profunda del México violento, trágico y delirante donde reina la impunidad, la trampa, el desfalco, a pesar de tener seres humanos grandiosos en las ciencias y en las artes. El país se cae en pedazos, la 4T se aferra a sus mentiras, la economía se encuentra en niveles alarmantes y las desgracias en materia de seguridad nacional, salud y transparencia están a la orden del día. Con humor corrosivo, desafiante y artero, Chumel Torres elabora un manual cínico y divertido para vivir –mejor dicho, sobrevivir-en este México de políticos corruptos, narco-reyes, partidos de oposición ahogados en sus propias miserias y un tejido social tocado por la pobreza, la violencia y la injusticia. México: manual de usuario es una reflexión corrosiva sobre nuestra realidad nacional, una explicación de por qué vivimos esta desgracia política y qué hacer como sociedad para frenar la destrucción social, económica y política del país. A manera de un delirante libro de Civismo 3 de nuestra secundaria pública, Chumel Torres habla de los nuevos héroes nacionales, de los deportistas que alcanzaron la gloria y de personajes que dan relumbre a nuestro cine nacional, no sólo Carmen Salinas y Alfonso Zayas, rescata de la sombra a quienes se esfuerzan por dignificar la palabra mexicano y mediante el dato duro, la estadística y la indagación rigurosa nos dice qué tan lejos está México de los niveles de felicidad mundial, por qué en materia de Salud somos una desgracia y con quiénes competimos por ser los numero uno del mundo en obesidad, delincuencia organizada o corrupción, sin duda, un libro feroz, súper divertido e implacable.

3. World Cup Qatar 2022 Box 104 sobres de estampas.

Autor: Fifa

Número de páginas: 0

Disponible a partir del 7 de septiembre. ¡El álbum oficial de Panini ha llegado! El evento más grande del fútbol está de regreso y con él, la colección más esperada. El álbum Panini es la guía que necesitas para estar pegado a la Copa del Mundo, podrás coleccionar los escudos, los equipos y a cada uno de los jugadores de las 32 selecciones participantes. Además, podrás ver estadísticas, calendario de juegos y mucho más de lo que te espera en Qatar. Descubre y colecciona tu álbum.

4. Netter Cuaderno de anatomía para colorear

Autor: Phd John T. Hansen

Número de páginas: 392

Magnífica obra para el aprendizaje basada en imágenes Netter y "estilo Netter" elaboradas por el Dr. Carlos Machado, que, gracias a la actividad de colorear, representa una nueva forma de estudiar la anatomía humana. La obra se convierte en una herramienta de aprendizaje activo ya que los ejercicios para colorear, las leyendas, el texto explicativo, las listas de puntos clave y las tablas ayudan a comprender la importancia anatómica y funcional de las distintas regiones del cuerpo humano. Se organiza en las mismas secciones que el Atlas y cada una de las láminas contiene referencias cruzadas al libro. Al final de cada sección se incluyen preguntas de repaso con las correspondientes respuestas correctas. La obra incluye acceso a material online en inglés a través de la plataforma StudentConsult.com en la que se encuentran la totalidad de las láminas correctamente coloreadas y un banco de preguntas de autoevaluación.

5. American Pocket Chambers English Dictionary

Autor: Elaine Higgleton

Número de páginas: -

Diccionario monolingüe de nivel intermedio con más de 60 000 definiciones y más de 50 000 referencias. Incluye vocabulario de usual en la escuela, la casa o la oficina.

6. La hipótesis del amor

Autor: Ali Hazelwood

Número de páginas: 488

LA COMEDIA ROMÁNTICA DEL AÑO. LA SENSACIÓN DE TIKTOK. Una relación falsa entre dos científicos se topa con la irresistible fuerza de la atracción Olive Smith es una doctoranda de tercer año que no cree en las relaciones amorosas duraderas, pero su mejor amiga, Ahn, sí y por eso Olive se ha metido en un lío monumental. A Ahn le gusta el exnovio de Olive, pero jamás daría el primer paso porque es una buena amiga.Convencerla de que ha pasado página y de que está construyendo su «fueron felices y comieron perdices» no va a resultarle nada fácil a Olive, puesto que los científicos necesitan pruebas. Por eso, como cualquier mujer con un mínimo de amor propio, se deja llevar por el pánico y besa al primer hombre con el que se encuentra para que Ahn la vea. Ese hombre es nada más y nada menos que Adam Carlsen, un joven profesor tan reputado por la calidad de su trabajo como por su imbecilidad. Así que Olive se queda de piedra cuando Carlsen accede a mantener su farsa en secreto y ser su novio falso. Sin embargo, después de que un importante congreso científico se convierta en un desastre y Adam vuelva a sorprenderla con su apoyo inquebrantable (y sus inquebrantables abdominales), su pequeño experimento se acerca peligrosamente al punto de combustión. Olive no tarda en descubrir que la única cosa más complicada que una hipótesis sobre el amor es analizar su propio corazón bajo el microscopio.

7. Diccionario Pocket (Español-Inglés)

Autor: Larousse Ediciones

Número de páginas: 360

Larousse Diccionario Pocket: Espanol-Ingles/Ingles-Espanol

8. La biblioteca de la media noche

Autor: Matt Haig

Número de páginas: 336

La biblioteca de la medianoche Matt Haig PREMIO GOODREADS 2020 A LA MEJOR OBRA DE FICCIÓN "Entre la vida y la muerte hay una biblioteca. Y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones.. ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad?". Nora Seed aparece, sin saber cómo, en la Biblioteca de la Medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento. Nora siente que ha defraudado a todos y también a ella misma. Pero esto está a punto de cambiar. Los libros de la Biblioteca de la Medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga, tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho (o no haber hecho), en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían y pronto sus decisiones enfrentarán a la Biblioteca y a ella misma en un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote: ¿cuál es la mejor manera de vivir? Año de publicación: 2021 Encuadernación: Pasta dura Páginas: 336

9. Diccionario Escolar Plus Primaria

Autor: Luis Ignacio De La Peña

Número de páginas: 660

Diccionario con 26 000 entradas, 55 000 acepciones. Incluye númerosos ejemplos y modelos de conjugación.

10. World Cup Qatar 2022. Album pasta blanda + 4 sobres de estampas

Autor: Fifa

Número de páginas: 80

Disponible a partir del 7 de septiembre. ¡El álbum oficial de Panini ha llegado! El evento más grande del fútbol está de regreso y con él, la colección más esperada. El álbum Panini es la guía que necesitas para estar pegado a la Copa del Mundo, podrás coleccionar los escudos, los equipos y a cada uno de los jugadores de las 32 selecciones participantes. Además, podrás ver estadísticas, calendario de juegos y mucho más de lo que te espera en Qatar. Descubre y colecciona tu álbum.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Los lectores en México

Libros del Fondo de Cultura Económica (FCE). (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Los adultos mayores de 18 años de edad que viven en México leen en promedio 3.9 libros al año, lo que implica una alza con respecto a los 3.7 libros registrados en el 2021, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dado a conocer en 2022.

Según el estudio, la lectura de revistas y periódicos en formato digital alcanzó su punto más bajo en los últimos seis años; por el contrario, las páginas de internet, foros y blogs tuvieron un aumento.

En comparación con las cifras del 2016, la lectura de las revistas digitales pasaron de 51.4% a 34.9%; los periódicos digitales pasaron de 57.6% a 33.9%; mientras que las páginas de internet, fotos y blogs tuvieron un aumento al pasar de 45.2% a 57.6 por ciento.

Los libros leídos por la población adulta lectora fueron 3.9 ejemplares, la cifra más alta registrada desde 2016. Además, las mujeres se mantienen al frente de la lectura de libros con 65.9% frente a un 54.4% de hombres lectores; no obstante, los hombres leen más cuando de periódicos se trata, con un 44.1% frente a 23.5%, así como en las historietas al registrar un 9.6 frente a un 7.3 por ciento

De la población de 18 años alfabeta lectora de libros, el 44.1% declaró que la causa principal para leerlos es por entretenimiento, mientras que el 23.8% lo hizo por trabajo o estudio, el 20.7% por cultura general, el 10.1% por religión y el 1.4% por otro motivo.

El tipo de libros que leyó la población alfabeta de 18 y más años en los últimos doce meses, fue los temas de literatura (novela, cuento, ciencia ficción, poesía, teatro, etcétera) con 39.5%, seguido de libros especializados, 29.5%; autoayuda, superación personal o religioso, con 29.5%; cultural general, 26.5%; y manuales, guías o recetarios con 8.4 por ciento.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Qué puede leer

Más sobre Amazon

Rankings de streaming