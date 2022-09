Libros de Amazon España: quién es el autor más leído hoy

Tiendas online como Amazon se han convertido en un recurso de los lectores, facilitando y agilizando la compra de libros, especialmente para aquellos quienes no tienen disponible tanto tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros crean experiencias y placeres a quienes disfrutan de la lectura y han hecho de ésta una actividad esencial en su vida.

Obras de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances tecnológicos, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, entre otras herramientas.

Sin embargo, hay un problema: ante la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, puede ser difícil elegir el siguiente libro para leer, pero en respuesta a ello, ya hay rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta decisión.

A continuación un listado de los libros más vendidos de Amazon España este miércoles 7 de septiembre y unas breves reseñas:

1. Limpieza, orden y felicidad: Pequeños trucos para solucionar grandes desastres (Prácticos)

Autor: Bego La Ordenatriz

Número de páginas: 256

NI EN DIEZ VIDAS HABRÍAS ADIVINADO LOS MIL Y UN USOS QUE TIENE LA LACA. ¿PRODUCTO PARA EL PELO? ¡OLVÍDATE! DESPUÉS DE LEER ESTE LIBRO NO PODRÁS VIVIR SIN ELLA.Mantener la limpieza y el orden en casa puede convertirse en una auténtica fuente de estrés en medio del día a día imparable que llevamos, pero viendo a la Ordenatriz, uno puede creer que todo es posible. Bego es madre de siete hijos y una trabajadora incansable y en medio de todo ello se ha convertido en la gran prescriptora de limpieza en España. ¡No hay mancha ni desteñido que se le resista!Consejos prácticos, trucos impensables y mezclas alquímicas que no habrías imaginado, pero que harán que mantener tu casa limpia se convierta en pan comido. Una casa a la que nos apetece llegar es un hogar y conseguirlo es más sencillo de lo que parece. Si ella puede, ¿por qué tú no? ¡Solo tienes que seguir sus consejos!La guía infalible con todos los trucos de Bego, la Ordenatriz, para que no haya drama doméstico que se te resista

2. Bach 1 mindset SB spa 2020

Autor: Vv.Aa

Número de páginas: 150

3. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo…

4. Open Up 3. Activity Book - 9780194072373

Autor: Mary Charrington

Número de páginas: -

Open Up your world Activate your students through a course which takes video to the next level and taps into their real world. Develop the tools needed for authentic communication and the values of global citizenship, mediation, emotional wellbeing and intercultural openness. Enjoy all the benefits of using the print and the digital book whenever the situation requires, both in and outside the classroom through the blended solution. Published On: 2022-05-20

5. Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados (Psicoemoción)

Autor: Mark Wolynn

Número de páginas: 288

DEPRESIÓN. ANSIEDAD. DOLORES CRÓNICOS. FOBIAS. PENSAMIENTOS OBSESIVOS. La evidencia científca muestra que los traumas pueden ser heredados. Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Mark Wolynn, fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares (FCI) y pionero en el estudio de los traumas familiares heredados, presenta en "Este dolor no es mío" un enfoque transformador que permite resolver problemas crónicos que no han podido ser aliviados mediante la terapia tradicional, los medicamentos u otras medidas.

6. Agenda escolar semana vista 2022-2023 La Vecina Rubia (TANTANFAN)

Autor: La Vecina Rubia

Número de páginas: 186

Con más de 350.000 agendas vendidas en 5 años, La Vecina Rubia es la reina de las agendas de Tantanfan. Y aunque se ha convertido en una escritora consagrada, no falla a su cita anual con sus fans y nos trae una maravillosa agenda decorada con plantas y tropical prints, según marcan las últimas tendencias de la moda.Un bellísimo accesorio, muy práctico y cuidadosamente pensado hasta el último detalle, trufado de frases 100% La Vecina Rubia. Características:Formato: 16,8 x 22,8 cm. Formato interior: 16,5 x 22 cm. 186 páginas. 8 páginas de adhesivos. 1 página con tacos de pósits. Bolsillo doble. Regla marcapáginas. Goma de cierre. Pestañas plastificadas. Esquinas redondeadas. Tapa dura. Wire-o.

7. Encuentra tu persona vitamina (F. COLECCION)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 328

¿Por qué hay personas que nos hacen sufrir tanto y otras que nos generan confianza y cuya sola presencia nos reconforta? ¿Por qué hay gente que tiene tendencia a establecer relaciones complicadas y dolorosas? ¿Amamos como nos amaron? ¿Hay «algo» bioquímico detrás de la confianza, el apego y el amor? ¿Cómo podemos acertar a la hora de elegir pareja?Estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad, relacionarnos y querernos. Nuestra felicidad va a depender en gran medida de la capacidad que tengamos para mantener buenas relaciones con aquellos que nos rodean. Muchos, hoy en día, arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar de forma sana con el entorno. Encuentra tu persona vitamina te ayudará a comprender el vínculo con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y tus compañeros de trabajo a la vez que entiendes tu historia emocional. Porque cuando uno se comprende, se siente aliviado.La doctora Marian Rojas Estapé te acerca al apego, a la infancia y al amor desde un punto de vista científico, psicológico y humano y te habla de una hormona fundamental, la oxitocina.Un libro que te impulsa a encontrar personas vitamina, aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con ello mejoran tu sistema inmune.

8. All About Us 4. Activity Book Pack - 9780194562256

Autor: Kirstie Grainger

Número de páginas: 9999

Ep 4 - All About Us 4 Wb Pack

9. Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego): 300 años antes de Juego de Tronos. (Dinastía Targaryen: La Casa del Dragón)

Autor: George R.R. Martin

Número de páginas: 888

George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de «Canción de hielo y fuego», la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos.Nueva edición con ilustraciones inéditasSiglos antes de que tuvieran lugar los acontecimientos que se relatan en «Canción de hielo y fuego», la casa Targaryen, la única dinastía de señores dragón que sobrevivió a la Maldición de Valyria, se asentó en la isla de Rocadragón.Aquí tenemos el primero de los dos volúmenes en el que el autor de Juego de tronos nos cuenta, con todo lujo de detalles, la historia de tan fascinante familia: empezando por Aegon I Targaryen, creador del icónico Trono de Hierro y seguido por el resto de las generaciones de Targaryens que lucharon con fiereza por conservar el poder y el trono, hasta la llegada de la guerra civil que casi acaba con ellos.¿Qué pasó realmente durante la Danza de dragones? ¿Por qué era tan peligroso acercarse a Valyria después de la Maldición? ¿Cómo era Poniente cuando los dragones dominaban los cielos? Estas y otras muchas, son las preguntas a las que responde esta monumental crónica, narrada por un culto maestre de la Ciudadela, que anticipa el ya conocido universo de George R.R. Martin.Fuego y Sangre brindará a los lectores la oportunidad de tener otra visión de la fascinante historia de Poniente. Esta obra, magníficamente ilustrada con 80 láminas inéditas de Doug Wheatley, se convertirá, sin duda, en una lectura ineludible para todos los fans de la aclamada serie.La crítica ha dicho..«Fuego y Sangre es un libro brillante.»Sunday Times«Sin duda alguna podemos considerar a George R. R. Martin como el principal creador de mundos de fantasía de su generación.. la riqueza de detalles y las capas del universo que ha creado es extraordinaria y abundan los sorprendentes giros narrativos.»Sunday Express«Una historia rica llena de matices, que hace aún más grande la maravilla que es "Canción de hielo y fuego". Muy disfrutable y al nivel del mejor Martin.. absolutamente imprescindible.»Juan Gómez-Jurado, ABC«Fuego y Sangre ofrece un montón de emociones con el característico sello de la casa Martin.»Jacinto Antón, El País

10. Amazing Rooftops 6. Activity Book Pack - 9780194168427

Autor: Cuaderno De Actividades

Número de páginas: -

Amazing Rooftops 6. Activity Book Cuaderno De Actividades Oxford University Press España, S.A.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Los lectores en España

Libros infantiles. (FOTO: EUROPA ASTURIAS)

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo semanalmente.

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un aumento significativo tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como vía de escape al confinamiento han incrementado los hábitos de lectura en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó un descenso en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el móvil registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.

