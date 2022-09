Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del martes 6 septiembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ánimo. Buenos días.

Bueno, tenemos el informe sobre el rescate de los mineros de Sabinas, Coahuila, se va a informar de lo que se ha venido haciendo. Está allá, como siempre, Laura Velázquez, que es la coordinadora Nacional de Protección Civil.

Ella va a informarles, va a informarle a todos los mexicanos sobre este caso lamentable de los mineros que quedaron atrapados, de la inundación del exceso de agua en las minas y cómo se decidió por parte de los técnicos, con consultas de especialistas del extranjero, que se lleve a cabo otra estrategia de rescate.

Se le presentó esta opción, esta posibilidad a los familiares, aceptaron y ya se está trabajando para el rescate de los mineros.

Agradecer mucho y seguir abrazando a los familiares porque han actuado, a pesar de lo difícil de esta situación, de manera muy responsable y nosotros no los vamos a desamparar, siempre van a contar con nuestro apoyo, con el apoyo del gobierno que represento.

Entonces, si les parece, vamos con Laura y luego como todos los martes el Pulso de la Salud.

Laura, te escuchamos.

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA, COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Claro que sí, presidente. Muchas gracias, con su permiso. Muy buen día para usted. Buen día para todos y para todas.

Si me lo permiten, voy a hacer brevemente un informe general de lo que ha pasado a lo largo de estos 33 días en la mina de Pinabete, en Sabinas, Coahuila. Y, además, de estas acciones tan importantes que estamos realizando ya con el ingreso de la Comisión Federal de Electricidad para esta segunda fase tan importante de rescate.

La mina Pinabete se encuentra en un lugar a 350 metros de un afluente del río de Sabinas y a 370 metros de la mina Conchas Norte.

El área donde se encuentra la mina Pinabete ha sido explotada desde hace décadas, alrededor se encuentran siete concesiones mineras, e inclusive algunas ya con desarrollos urbanos recientes, no se contaba, cuando llegamos, en el momento del accidente, no se contaba con la información topográfica sobre las dimensiones al interior de la mina Pinabete.

Respecto a la mina Conchas Norte, es importante mencionar lo siguiente, se encuentra localizada al sur de la mina Pinabete, esta mina dejó de operar en el año de 1996 debido a una inundación, ya que el bombeo que se hacía en la mina resultaba incosteable.

Durante 28 años se acumuló agua con un cálculo aproximado de dos millones de metros cúbicos.

En esta gráfica podemos ver perfectamente la dimensión de la mina Pinabete en relación a la mina Conchas Norte hacía el sur y hacia el norte a la mina 6 y todas las minas antiguas que se encuentran en torno a ello.

En este recuadro amarillo se ve un pequeño lunarcito, una mancha roja, esa es la mina Pinabete, que es muy menor en relación a las minas aledañas.

A las 13:35 del día 3 de agosto ocurrió un accidente en la mina de carbón El Pinabete, ubicada en el área conocida como Conchas, cerca de la población de Agujita, en el municipio de Sabinas, Coahuila.

El origen del incidente se asocia al proceso no controlado de explotación en la mina Pinabete, que al acercarse demasiado a las galerías existentes e inundadas de la mina Conchas Norte, provocaron el rompimiento de las paredes del manto de carbón y el ingreso súbito de agua contenida en las Conchas Norte.

Este suceso provocó el incremento instantáneo del nivel del agua y lodo en la mina Pinabete, provocando un saldo de 10 mineros atrapados y cinco mineros lesionados que fueron dados de alta.

Tras la notificación del incidente en la mina se realizó el despliegue inmediato de los equipos de respuesta de los tres niveles de gobierno para implementar acciones para el rescate de los mineros atrapados.

Se activaron de manera inmediata los planes DN-III, el Plan Guardia Nacional y se trasladó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Se estableció el puesto de mando para la coordinación y administración de recursos humanos y maquinaria.

La Comisión Federal de Electricidad instaló en el sitio una red de energía eléctrica, así como 10 luminarias y siete plantas de emergencia.

La Conagua encabezó la instalación de baterías de bombas sumergibles para la extracción de agua, sumando 14 bombas y un entubamiento de descargas hacia el río Sabinas, sumando más de tres kilómetros de tubería.

Se levantó… Se llevaron, perdón, a cabo las diversas acciones para las inspecciones al interior de los pozos en un descenso, en el descenso de buzos de la Secretaría de la Defensa Nacional y rescatistas, así como el empleo de un dron submarino de la Secretaría de Marina y cámaras especializadas.

La instalación también de un centro de atención médica y psicológica, así como para la distribución de alimentos de apoyo para los familiares de los mineros.

Desde el 3 de agosto se monitorearon de manera permanente los tirantes de agua que había en los pozos, así como el índice de explosividad y nivel de oxígeno. Durante este periodo inicial y hasta el sábado 3 de septiembre se mantuvo la capacidad de bombeo con el propósito de dar condiciones seguras a las labores de búsqueda y rescate.

El agua desfogada a lo largo de este mes acumuló aproximadamente un millón 126 mil metros cúbicos, siendo un promedio de bombeo diario de 50 mil 717 metros cúbicos.

De las 14 bombas operando durante este mes, el flujo máximo alcanzado fue de 617 litros por segundo, con un potencial alcanzado de más de mil caballos.

En el proceso se perforaron siete barrenos que contribuyeron a ampliar el gasto extraído al interior de la mina, así como tres barrenos experimentales para la comprobación del flujo del agua desde la parte norte y la parte sur hacia la mina El Pinabete.

Hubo un segundo evento, este segundo evento fue el 13 de agosto. Es decir, tras 11 días de trabajo permanente de bombeo la tendencia en los niveles de agua era en decremento, el día 12 de agosto a las cuatro de la mañana teníamos un nivel de agua de un metro 30 centímetros, lo cual era indicativo para poder bajar al rescate, estábamos preparándonos cuando, de una manera súbita a las 05:45 de ese mismo día el 13 de agosto en la madrugada, se registró un segundo evento de ingreso de agua con gran presión a la mina el Pinabete, debido al colapso de galerías de un minado irregular contiguo a Conchas Norte y a la mina 6.

A partir del segundo evento, de manera coordinada, se plantearon y ejecutaron diversos estudios geofísicos con la finalidad de valorar y desarrollar un proyecto integral que permitiese realizar la extracción de los mineros garantizando la seguridad de los rescatistas.

Se realizaron diversos estudios geofísicos por parte de expertos, geólogos, geotécnicos, mineros y geofísicos y además de todo esto se permitió conocer diferentes factores a partir de estos estudios.

Los perfiles de resistividad de la mina, la existencia de fallas, la porosidad u oquedades que hubiera en la mina y la identificación de zonas de fallas en el sur y en el norte de esta mina.

Asimismo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se contactaron dos empresas con una experiencia muy importante en rescate, una en Estados Unidos y otra en Alemania, quienes validaron todos los trabajos realizados desde el primer día y hasta este momento que ellos realizaron esta investigación exhaustiva de los trabajos realizados en la mina Pinabete.

En todo momento, señor presidente, estuvimos teniendo una cercanía con los familiares de los mineros. El Gobierno de México ha brindado un apoyo y asistencia de manera integral desde el primer momento a las familias de los mineros a través de la entrega de insumos, así como de un diálogo permanente sobre las acciones que se implementaban en el rescate y de los resultados. Yo personalmente estaba con ellas de dos a tres veces al día informando de todas las acciones que se realizaban y además recibiendo de ellas opiniones y orientaciones que fueron para nosotros muy valiosas.

Se realizaron 394 consultas médicas y apoyos psicológicos brindados.

Se otorgaron servicios básicos de baños, cocinas móviles y hospital móvil.

Dos mil 339 artículos de higiene personal.

Dieseis mil 672 bebidas hidratantes, así como 600 prendas de vestir.

Ahora bien, llegamos a un momento muy importante cuando el consenso que firmaron los familiares directos de nuestros mineros resultó para nosotros un indicador muy importante, aceptando la indemnización por parte del Gobierno de México, el cual se entregará en estos días, señor presidente, estamos a días de que ellos reciban la indemnización directamente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Y también ellos aceptaron que se realizará esta excavación de un tajo a cielo abierto aquí en la mina de Pinabete.

Asimismo, cuando se concluyan estos trabajos de excavación y el rescate de los mineros, aceptaron que al final se levante un memorial a nombre de los mineros.

La Comisión Federal de Electricidad realizó la evaluación de las opciones de este proyecto para el ingreso, la búsqueda y la recuperación de los mineros atrapados a través de un análisis de diversos factores que permitan identificar la opción con una mayor viabilidad para la ejecución.

Este cronograma de actividades nos permite identificar que a seis meses de iniciados ya los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad en esta mina, que van a realizar un tajo a cielo abierto, a seis meses ellos llegarían a las galerías y estaríamos en condiciones óptimas de rescatar a nuestros mineros.

Este es un esquema muy básico y entendible que se ve cómo se va a hacer la excavación a 60 metros. Cómo va a estar controlado el ingreso del agua a través del bombeo permanente. Y además habrá todo un tratamiento para las filtraciones y que no haya riesgo alguno para todos los rescatistas.

Este es otro esquema muy importante donde se puede ver cuál va a ser el trabajo que realizará la Comisión Federal de Electricidad. Se espera hacer una excavación de cinco millones de metros cúbicos. Realizar inmediatamente la búsqueda y la recuperación de nuestros mineros para después concluir en el relleno nuevamente de estos cinco millones de metros cúbicos y dejar cerrada la mina de Pinabete y levantar el memorial.

La Comisión Federal de Electricidad ya ha realizado, a partir de este sábado pasado, las mediciones de niveles de agua y la caracterización de la calidad del agua, el seguimiento de reuniones técnicas entre dependencias gubernamentales ha hecho un levantamiento topográfico, la rehabilitación del camino de acceso, el inicio del desmonte del predio, el retiro de la infraestructura y la habilitación de campamentos.

Informo a ustedes que el día de ayer se llevó a cabo una reunión que encabezó el director general de la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Manuel Bartlett Díaz, su servidora y los 10 familiares directos de los mineros para explicarles cuál es el alcance de esta propuesta, de este trabajo de ingeniería que va a realizar la CFE para la recuperación de nuestros mineros por medio de este tajo abierto.

Y también informo a ustedes que el día de hoy llevaremos a cabo acá en Sabinas, Coahuila, vamos a llevar una mesa técnica para solventar todos los permisos necesarios para que se realice la obra sin contratiempos.

Esta mesa estará compuesta por la Semarnat, la Conagua, la Sedena, evidentemente por la CFE y la Coordinación Nacional de Protección Civil, vamos a contar con toda la información sobre las concesiones mineras por parte, por supuesto, de la Secretaría de Economía.

Se han llevado todas las gestiones a cargo de la Fiscalía General de la República para que autoricen el predio donde se localiza la mina El Pinabete, se proceda durante las acciones para la recuperación de los mineros.

Quiero dejar estas imágenes que son muy representativas de nuestro trabajo realizado a lo largo de 33 días, 33 días que suman 808 horas de trabajo ininterrumpido de los tres niveles de gobierno, en algún momento llegamos a ser 685 elementos juntos trabajando para la recuperación de nuestros mineros.

Con el apoyo invaluable de rescatistas, de voluntarios de los mineros de la empresa Minosa, del sector privado social y académico; y además de todo el Gobierno de México: de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Guardia Nacional, de la Conagua, de la Comisión Federal de Electricidad, de Petróleos Mexicanos, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Cruz Roja, informamos a ustedes que para el Gobierno de México es prioritario el compromiso con los trabajadores mineros atrapados y sus familias.

Seguiremos al frente y sin descanso en la coordinación de las labores de rescate y recuperación. No hay lugar para el cansancio en el rescate, ni para la indiferencia ante el dolor de los familiares.

Expreso con respeto mi cariño y solidaridad a las familias de nuestros mineros de la mina Pinabete.

Muchas gracias, presidente.

Quedo de ustedes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas gracias, Laura. Muchas gracias.

Vamos a que ustedes nos informen sobre la situación de la salud.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes.

Cierto, 33 días de triste realidad. Mi respeto y solidaridad también personal para los familiares de los trabajadores mineros.

En el Pulso de la Salud, hoy les presentaremos un tema muy importante que distingue a la población mexicana con la expresión de su riqueza cultural organizada y activa de las comunidades en relación a la salud.

El doctor Hugo López-Gatell presentará el marco normativo de la medicina tradicional en México, así como los elementos fundamentales del proyecto de la nueva norma de partería, que facilitará y desde luego brindará certidumbre normativa y regulatoria a las parteras tradicionales, el ejercicio de su oficio y a los establecimientos en donde se atienden partos de bajo riesgo.

Hoy nos acompaña la doctora María Elena Álvarez-Buylla, quien nos presentará los avances del nuevo Conacyt en ciencia y saberes tradicionales para la salud y el bienestar del pueblo de México.

El maestro Zoé Robledo, por su parte, informará qué se realiza en partería, en medicina tradicional y en acción comunitaria en el IMSS-Bienestar y cerrará con los avances del Plan de Salud para el Bienestar en Nayarit, Tlaxcala y Colima.

Con permiso, muchas gracias.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente.

Muy buenos días, maestro, directora, director. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Vamos a hacer un rápido recuento de COVID-19, la situación y el avance de la vacunación y pasamos al tema que acaba de mencionar el doctor Alcocer.

Como hemos estado mencionado, en las últimas ocho semanas, tenemos esta tendencia de reducción, en este momento nos encontramos prácticamente en la tercera parte de la intensidad epidémica que tuvimos al inicio, en la primera ola, pero, desde luego, en condiciones mucho más favorables por tener una amplia protección por la vacuna y, por lo tanto, una muy reducida consecuencia en enfermedad grave, en hospitalización y en defunciones.

Como se ve en la siguiente imagen, cuatro por ciento es la ocupación hospitalaria de camas generales destinadas a la atención de enfermedad respiratoria aguda grave y dos por ciento de las camas destinadas a personas críticamente enfermas.

Y en la mortalidad, también desde la semana pasada ya habíamos anunciado, estamos ya en cifras muy pequeñas, de un solo dígito, en lo que respecta al promedio diario de defunciones asociadas o atribuidas a COVID-19, franca reducción y la predicción es que esto se mantenga por varias semanas más, desde luego siempre como hacemos la advertencia, en la medida en que pudiera haber nueva transmisión del virus proveniente de otros países podríamos tener una reactivación en el continente en los meses de frío.

Y en la vacunación hemos seguido avanzando, en particular en el grupo de niñas y niños de cinco a 11 años, donde ya alcanzamos una cobertura de 46 por ciento, nos estamos acercando a la mitad de esa población elegible que será protegida, 82 por ciento en el promedio para todas las edades.

Y una buena noticia, habíamos anunciado que las vacunas del mecanismo Covax estarían llegando a partir del 12 de septiembre, sin embargo, se ha logrado un adelanto de fechas y aquí está el calendario, el primer envío será del 8 al 9 de septiembre con 2.3 millones de dosis, el segundo envío sí será del 12 al 16 con 1.2 millones, el tercero de 18 al 23 de septiembre con tres millones, un poquito más de tres millones y el último para completar los 10 millones tres mil 200 será el 26 de… Entre el 26 y el 30 de septiembre.

Como ya habíamos comentado, el propósito fundamental es completar las segundas dosis de aquellas niñas y niños que fueron vacunados ya con la primera, pero aun así queda un excedente de un millón 142 mil dosis que serán utilizadas tanto para primera como para segunda dosis, es decir, esquemas completos para un poco más de medio millón de niñas y niños.

La semana pasada en un día que no fue Pulso de la Salud, Shaila Rosagel, de Grupo Healy, preguntaba sobre la cantidad de dosis, si serían suficientes para cubrir a todo el grupo de niñas y niños de cinco a 11, como ya lo respondió el presidente, sí, siempre estamos considerando vacunar a toda persona que sea elegible por sus condiciones demográficas o de salud y además que voluntariamente desee hacerlo, invitamos a toda la población a hacerlo.

Y aquí hay un desglose de cómo está previsto hasta el momento la suficiencia de vacunas. Para esto tenemos 7.9 millones de dosis, casi los ocho millones, provenientes del contrato directo que se hizo con Pfizer, 800 mil de la donación que nos hizo el gobierno de Corea, del mecanismo Covax las 10 millones que estoy mencionando y tenemos ya el contrato con el gobierno de Cuba y su compañía de biotecnología para la vacuna Abdala, con nueve millones de dosis que, dado que este es un esquema de tres dosis, serán suficientes para tres millones de niñas y niños.

Esto nos da 12 millones, podemos llegar hasta los 15.3 millones de personas en este grupo de edad con la ampliación del contrato, pero desde luego esto es lo que hasta ahorita está pactado. Conforme se vaya viendo si hay más necesidad se completará, si no hay, pues ya no se completa.

Y pasando al segundo tema. Este es un tema de reflexión interna en el gobierno, que tiene que ver no solamente con el sector salud, sino con principios fundamentales de la perspectiva social que tiene nuestro gobierno y del cual nos sentimos muy orgullosos.

Y tiene que ver también con el impulso muy amplio a la ciencia, la tecnología y la innovación con una perspectiva social y de defensa promoción de lo público que ha hecho Conacyt y por eso es un gusto y un enorme privilegio poder trabajar conjuntamente con la doctora María Elena Álvarez-Buylla y con su magnífico equipo en Conacyt.

Comentamos, justamente ayer lo platicábamos también en la reunión semanal sobre el sistema de salud y sus avances, en donde el director del IMSS, el maestro Zoé Robledo, informa periódicamente y aquí lo comentará ahora, sobre las acciones en concreto que ya se pueden ir haciendo en las entidades federativas donde estamos trabajando para federalizar el Sistema Nacional de Salud.

Pero quiero compartir el marco legal que ampara o protege o promueve a la medicina tradicional en México, consideramos que es un marco de base suficiente, pero que ha requerido un esfuerzo específico por parte de este gobierno para realmente impulsar iniciativas que protejan, promuevan y defiendan el interés público, por un lado y a este conocimiento ancestral y prácticas ancestrales que son parte del enorme y muy rico legado cultural de nuestro país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1º y 2º, defiende el derecho de los pueblos indígenas a preservar su cultura y a aprovechar debidamente la medicina tradicional, da las bases suficientes para ello.

Y la Ley General de Salud, por su parte, de manera explícita en el artículo sexto habla de reconocer el desarrollo de la medicina tradicional como uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud y en el artículo 93 de manera vaga habla de cuáles son los servicios de salud de carácter social y en ellos puede contemplarse también a la medicina tradicional.

Pero la doctora Álvarez-Buylla detallará el amplio trabajo que se ha hecho con el liderazgo de Conacyt y la colaboración del sector salud para impulsar ya acciones concretas para preservar este legado cultural, ponerlo en práctica, articularlo con la práctica de la protección de la salud, pero insistirá y así lo haremos todas y todos, con un sentido público, de protección de lo público, no con un sentido comercial y consideramos vital seguir avanzando en este desarrollo, cuidando que intereses comerciales no intenten privatizar o usurpar el conocimiento ancestral y los productos que derivan de ello para la protección de la salud de las personas en México.

Y el segundo elemento es la partería. La partería forma parte de este histórico y profundo legado cultural, pero además es una respuesta directa que permite a muchas comunidades acceder a un servicio vital, como es la atención del parto y desde luego el cuidado de la madre, el cuidado de hijas e hijos recién nacidos.

Este oficio de la partería es ancestral, tiene raíces profundas en lo cultural, en lo social, en las comunidades indígenas de nuestro país, en los pueblos originarios, pero también se ha extendido a lo largo del tiempo a otras poblaciones que no necesariamente tienen el legado cultural, pero lo han incorporado como una práctica cotidiana.

Sin embargo, el marco jurídico de México es insuficiente, es claramente insuficiente para proteger y promover a la partería. Y en cambio, en las últimas décadas, ya no tan últimas, quizá en las últimas tres o cuatro décadas, lo que se ha hecho es disminuir el espacio de práctica de la partería, posponer sus capacidades porque no se les incorpora suficientemente al Sistema Nacional de Salud y a privilegiado, en cambio, este marco jurídico una visión muy técnica, a veces tecnocrática de la práctica del parto, en mercantil en muchos de los casos y en México tenemos fenómenos muy desafortunados, que fueron cultivados, estimulados en las últimas décadas, por ejemplo, somos uno de los cuatro países con la tasa más alta de cesarías innecesarias, operación de cesáreas que se practican en condiciones diversas, pero que en general son desfavorables para la salud de la madre y no en pocas ocasiones también de las personas recién nacidas.

Con la partería lo que buscamos, además, es reconocer explícitamente el legado de nuestros pueblos originarios y priorizar la atención de grupos sociales históricamente discriminados. Nuestro principio general por proteger, primero, a las personas humildes, las personas, las personas desplazadas de la economía, de la sociedad en forma muy extensa.

También eliminar con ello brechas sociales, tanto de salud como de género y la partería es un espacio idóneo porque su visión es una visión de inclusión de la familia en su conjunto. En la práctica del parto en condiciones técnicas es muy característico que se excluye a los progenitores, a los padres, de un proceso que debe ser incluyente, debe ser un espacio, por un lado, íntimo de integración de la familia, pero, desde luego, en un marco de respeto de culturas, tradiciones de las comunidades y la partería lo logra.

También, desde luego, proteger y defender los derechos reproductivos y garantizar el derecho a la salud.

De esta manera los principios rectores de lo que estamos planteando y trabajando en ello como una norma de partería incluyen el reconocer esa diversidad étnica, cultural, social y el derecho de toda persona embarazada y sus allegados, sus familias, a respetar en igualdad de condiciones sus derechos, el parto es un fenómeno natural, un fenómeno fisiológico y no debe estar en el marco de convertirlo en una situación de enfermedad anticipadamente.

Pero desde luego se tienen que garantizar los mecanismos de vinculación a otros servicios que pudieran ser necesarios en condiciones de riesgo para que las mujeres y sus recién nacidas y nacidos estén protegidos debidamente en su seguridad, en su salud, en todo el proceso, desde antes del embarazo, durante el embarazo y posterior al embarazo en los primeros días.

Termino comentando, de manera específica, tenemos este proyecto de norma, aún es un borrador, no está registrado todavía formalmente como proyecto, pero planeamos hacerlo en lo que resta de este año y es una norma específica de partería, no se contrapone con ningún otro elemento normativo o reglamentario de atención de la salud, pero hemos considero fundamental que haya una norma específica de partería que reconozca esta práctica, las capacidades profesionales de las mujeres que practican la partería, tanto en la partería tradicional como en la partería técnica, aquellas que están en espacios específicos dentro de sus comunidades, dotarlas de las condiciones necesarias para que la práctica del parto sea segura para todas y todos los involucrados, pero además que haya protección y certeza jurídica de este oficio ancestral tan benéfico y tan enriquecedor de las redes integradas de servicios.

Esto es en lo que estamos trabajando.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.

MARÍA ELENA ÁLVAREZ-BUYLLA ROCES, DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT): Buenos días. Buenos días, secretario, compañeros, presidente.

Muy bien, justamente para darle vida a toda esta normativa y a esta ciencia y saberes tradicionales en favor de la salud y del bienestar del pueblo de México en el Conacyt nos hemos dado a la tarea de documentar de una manera sistemática y rigurosa toda la riqueza que nos da sustento y que es fundamento de la grandeza de México y es una riqueza biológica y también cultural que hace a México el segundo país bioculturalmente más rico del mundo.

Y no es casual que la mayor parte de esta riqueza biológica está conservada por los pueblos indígenas, está en territorios indígenas. Y esta retroalimentación entre la riqueza cultural y biológica de nuestro país es lo que da lugar a esta gran riqueza biocultural.

Estamos documentando toda esta riqueza. Se integrará, por ejemplo, la flora de México en un solo documento accesible a todo mundo que dará sustento, por ejemplo, a la documentación también de los usos y de también los nombres y el conocimiento en torno a esta riqueza.

Uno de los proyectos icónicos, además de varios otros ―se muestra en la siguiente transparencia― del Conacyt, que ha implicado el establecer un jardín etnobiológico en cada uno de los estados de la República para mantener viva esta riqueza y este conocimiento y ahí tener focos de integración, articulación y conocimiento de la capacidad de medicina tradicional que está distribuida a todo lo largo y ancho de nuestro territorio, tenemos ya 26 de estos jardines etnobiológicos establecidos.

Ha habido desde el Conacyt un aumento decidido de más de 300 por ciento en términos de apoyos a investigadores, investigadoras, becas y también proyectos para justamente documentar y facilitar el que toda esta normativa que estaba ahí en letra no sea muerta, sino que tenga vida y aplicación a favor de la salud pública.

En la que sigue, les muestro justamente los avances en el trabajo en dos áreas principales: herbolaria y partería tradicional indígena, con los objetivos de recuperar y reconocer este conocimiento:

Promover en alianza con el sector salud y ahora con IMSS-Bienestar la inclusión clínica y el modelo intercultural de la salud.

La protección jurídica y sustentar científicamente estas nuevas normas, de las cuales habló el doctor Hugo López-Gatell.

Y el proponer una ciudadanía en salud y eliminación del extractivismo de este gran conocimiento que está en la raíz, de hecho, de muchas medicinas que luego se vuelven pues privadas para grandes consorcios. Ahora se está promoviendo una protección pública.

En el caso de la partería se ha trabajado intensamente acompañando este proceso de atención tradicional y de cuidado también de los casos que pueden estar siendo de riesgo, que deben de canalizarse al sector salud.

Hay un centro público de investigación de Conacyt, el Ciesas, que coordina un trabajo con 180 parteras en 14 pueblos originarios y, por ejemplo, en el estado de Chiapas, hasta el 47 por ciento de los partos son atendidos por este tipo de expertis, de expertas tradicionales.

En la que sigue, se muestra la interacción con las otras instituciones del Gobierno de México que son imprescindibles para seguir actualizando, contamos ya con una farmacopea de herbolaria mexicana actualizada para expandirla, para generar fascículos de plantas medicinales que nos permitan ir registrando y estandarizando el uso de estas plantas medicinales y también estamos promoviendo una interacción muy estrecha con la Cofepris, innovación regulatoria para la herbolaria y con base en este conocimiento poder tener el sustento científico y el reconocimiento para la protección de estos bienes, estos bienes comunes y, desde luego, siempre en interacción muy estrecha con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para ir integrando acciones y mecanismos de defensa de los saberes de los pueblos originarios.

Esto contrasta ―como vemos en la siguiente lámina― con lo que había sucedido durante el periodo neoliberal, que era un despojo, apropiación, privatización y eventualmente destrucción de este conocimiento integrativo, milenario, de especies, variedades y también del conocimiento integral alternativo del cuerpo humano que está todavía vivo en los pueblos indígenas y comunidades locales.

Hay casos muy penosos de despojo, como son los que tienen que ver con bioactivos de plantas de zonas áridas, el maíz olotón, capaz de fijar nitrógeno y crecer en suelos muy pobres, inclusive el conocimiento detrás del pozol se ha patentado, privatizado y con ello se destruye y también la medicina tradicional maya ha sido objeto de despojo.

Por ello, actualmente y como bien lo resumió el doctor López-Gatell, en la que sigue vemos que también en esta primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que pronto será, esperamos, promulgada, se hace un reconocimiento explícito a la pluralidad epistémica de la sociedad para la soberanía nacional, es decir, a la pluralidad de diferentes formas de conocer y hacer ciencia para realmente darle vida y fundamento al derecho humano a la ciencia que ahora está en nuestra Constitución a favor de la independencia científica y tecnológica y la soberanía nacional, del bienestar social, promoviendo este diálogo de saberes, esta interculturalidad y trabajo colaborativo con los conocimientos tradicionales y todo ello en favor de la protección de la salud, del ambiente y de la salvaguarda de los conocimientos tradicionales, siempre protegiendo los derechos públicos de propiedad intelectual y promoviendo agendas estrategias de investigación e incidencia a favor de la protección de estos bienes comunes que son tan importantes.

Estos bienes se deben de proteger, esta riqueza biocultural, fundamento, entre otros, de nuestra grandeza, de la grandeza de México, son conocimientos milenarios que no se deben de patentar o patrimonializar o privatizar a favor de ningún interés particular, no pueden ser de una persona o ni siquiera de una sola comunidad, los saberes son colectivos, son vida y la vida no se privatiza y son del pueblo de México.

Estos son los principios del trabajo que estamos llevando a cabo de Conacyt, de ciencia, a favor de estos conocimientos tradicionales.

Para resumir todo esto, quisiera presentarles un pequeño video, a continuación.

(INICIA VIDEO)

EDGAR PERAZA CHAN, MÉDICO TRADICIONAL MAYA: Para nosotros una mirada puede ser medicina, el canto del pájaro puede ser medicina, el viento es medicina, el agua es medicina.

VOZ MUJER: México es uno de los países biológica y culturalmente más ricos del planeta. En el territorio habitan cerca de 25 millones de hablantes de lenguas indígenas.

Gracias a la custodia de los pueblos originarios se ha conservado la riqueza de nuestro país. Su presencia en todas las zonas ecológicas y de conservación ha sido fundamental para su resguardo.

LEYDI LUCELY DORANTES COB, MÉDICA TRADICIONAL MAYA: Sanar es el querer hacer que los demás se sientan bien, es una alegría. Así empieza uno a curar.

BLANCA MARINA VERA KU, INVESTIGADORA POR MÉXICO CONACYT: Finalmente, filosóficamente es el propósito de lo que hago como científica, estoy al servicio de los médicos tradicionales.

VOZ MUJER: El Conacyt de la Cuarta Transformación impulsa y orienta los esfuerzos de científicas y científicos a través de los Programas Nacionales Estratégicos que articulan la investigación y la incidencia en los territorios e impulsan una agenda de ciencias que reconoce los saberes tradicionales, sus aportaciones, diversidad y su lugar en la historia.

PAUL HERSCH MARTÍNEZ, PRONAII MEDICINA TRADICIONAL Y HERBOLARIA: En muchas comunidades la misma gente hace una distinción y sabe a dónde recurrir en función de lo que le sucede, no desconocen la importancia de los avances digamos científicos y tecnológicos de la medicina, pero tampoco desconocen el hecho de que haya una manera de atenderse que no está dentro de ese marco.

El asunto no es nada más ver qué tanto es una medicina tradicional o moderna, sino a qué está respondiendo, este fenómeno nos está hablando de necesidades a las cuales está práctica y estos saberes dan respuesta y eso nos importa mucho desde la salud pública.

VOZ DE HOMBRE: La medicina tradicional es ancestral, que se hereda de generación a generación.

Una lengua que se pierde es una cultura que se pierde.

VOZ DE MUJER: Además de los Pronaces, la Red de Jardines Etnobiológicos del Conacyt procura el resguardo de la riqueza biocultural de México.

WENDY TORRES AVILÉZ, ETNOBIÓLOGA ESPECIALISTA EN SISTEMAS MÉDICOS TRADICIONALES: Poder conocer el estado de conservación de los recursos utilizados dentro de la medicina tradicional.

Entonces, para eso yo voy a estar en contacto con una red de jardines medicinales, quienes son responsables de esos jardines son médicos tradicionales.

VOZ DE MUJER: Estos espacios de encuentro y paz con nuestras raíces culturales nos dan identidad y sustento hacia el porvenir.

México ha demandado el quehacer de una ciencia comprometida con las necesidades de la población.

El Conacyt contempla que los derechos de propiedad intelectual de obras e invenciones financiadas con recursos públicos, así como los saberes ancestrales, se reserven para el bienestar del pueblo de México con el fin de evitar la privatización, la explotación de la biodiversidad y el despojo a las comunidades de sus conocimientos tradicionales.

(FINALIZA DE VIDEO)

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL: Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todos y a quienes nos escuchan el día de hoy.

Como es de su conocimiento, el pasado miércoles la periodista Martha Obeso, de Esfera Noticias y la revista Naturopatía, hizo esta pregunta sobre la incorporación de la medicina tradicional, la partería, en el IMSS-Bienestar y en este proceso de federalización.

Ya hemos escuchado la parte del marco normativo y cómo se está modificando la esfera científica de investigación y también de defensa del conocimiento y lo que queremos presentar en este momento es cómo las parteras están integradas desde hace 43 años en el proceso y en el Modelo de Atención Integral a la Salud del IMSS-Bienestar, desde su nacimiento como Coplamar.

Tenemos un breve video para describir esto de mejor manera.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: En 1979 nació el IMSS-Coplamar para extender los servicios de salud a todo el territorio nacional. Por primera vez la atención primaria a la salud llegaría a los lugares más apartados y atendería a las personas que menos tienen.

Su modelo de Atención Integral a la Salud vincula estrechamente las acciones médicas y preventivas con la participación de la comunidad. Se otorgan servicios gratuitos de primer y segundo nivel con una red asistencial y preventiva, además de acciones de promoción y educación para la salud.

Y como el cuidado de la salud es responsabilidad de todos, también se integran conocimientos comunitarios y se brinda atención en lenguas originarias donde se cuenta con personal bilingüe.

Contamos con el apoyo solidario de 754 médicos tradicionales y seis mil 664 parteras voluntarias rurales.

El IMSS-Coplamar, hoy IMSS-Bienestar, es un programa que hace las cosas bien. Está donde más se necesita y hoy es pieza fundamental en la transformación del sistema de salud de nuestro país.

Con el IMSS-Bienestar, la salud es un derecho.

(FINALIZA VIDEO)

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Queríamos hacer esta presentación, como se puede apreciar, en el Modelo de Atención Integral del IMSS-Bienestar se vinculan estas acciones médicas con las preventivas y con la participación de la comunidad, particularmente con las seis mil 664 parteras, 754 médicos tradicionales y 15 mil 775 voluntarios rurales de la salud.

El modelo ―si pueden pasar la siguiente― tiene eso como su base, integrar los dos componentes, la atención médica con la acción comunitaria y la participación organizada y activa y corresponsable también de las comunidades, los individuos y las familias.

Y la idea es que, en el proceso de ampliación, el proceso de federalización de los sistemas estatales de salud, la participación de la partería, de la medicina tradicional, ahí donde ya existe se mantenga y se fortalezca y ahí en donde se abandonó se reincorpore nuevamente a los sistemas de salud.

Y justamente uno de los mejores ejemplos quizá está en el estado ―vamos a ver ya los avances por estado― de Nayarit, con el Hospital Mixto de ‘Jesús María’, para ver ya los avances por estado. Ya en Nayarit se opera el 100 por ciento de la atención médica, en segundo y primer nivel, con 12 hospitales y 245 centros de salud, con una cobertura al 100 por ciento de médicos especialistas y también ya de 97 por ciento de cobertura de médicos generales y personal de enfermería, un total de 588 personas han recibido su basificación y el 100 por ciento del personal de hospitales y centros de salud ha sido capacitado.

También ya concluimos la primera etapa de rehabilitación de hospitales con un ejercicio de 237 millones de pesos que se suman también a los esfuerzos que está haciendo el Insabi para la rehabilitación del primer nivel de atención en donde ya se cuenta con un 80 por ciento de avance.

El abasto de medicamentos alcanzó esta semana un 96 por ciento de recetas surtidas completas y en este momento estamos en el proceso de adquisición de cuatro mil 331 piezas de equipo por un monto de 194.7 millones de pesos, ya tenemos un avance del 95 por ciento en el equipo de primer nivel y del 70 por ciento en el equipo del segundo nivel.

También informar que del 4 al 8 de septiembre se llevó a cabo una nueva jornada quirúrgica oftalmológica en el hospital de San Cayetano, que nos está sirviendo para recuperar mucho del rezago de cirugías, había unas listas de espera muy grandes, se hicieron 962 cirugías de cataratas para abatir ese rezago.

Pasamos al estado de Tlaxcala, también ahí ya con presencia en el 100 por ciento de las unidades, 10 hospitales, una unidad de especialidad médica, la Uneme de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama y 195 centros de salud.

En Tlaxcala, la cobertura de médicos especialistas alcanzó ya esta semana una cobertura del 95 por ciento y 87 por ciento es la cobertura que tenemos en médicos generales y personal de enfermería.

También en el proceso de basificación ya tienen base 648 de los mil 150 profesionales de salud que iniciaron el proceso y el 100 por ciento del personal de hospitales ha sido capacitado, así como en el 77 por ciento del personal en los centros de salud en el primer nivel de atención.

También en las obras de infraestructura y rehabilitación se concluyó ya con el ejercicio de los recursos de 157 millones de pesos en la parte de los hospitales, ya un 100 por ciento de avance y 91 por ciento en las unidades de primer nivel.

En el abasto reportamos un 90 por ciento de recetas surtidas completas.

Y en cuanto a equipamiento se encuentra en este momento en el proceso de adquisición cuatro mil 135 piezas de equipo, con un avance del 75 por ciento en el primer nivel de atención y 50 por ciento en el segundo nivel.

Y, finalmente, en el caso de Colima, tenemos los avances generales, ya también operando el 100 por ciento de las unidades de segundo nivel, cinco hospitales, un centro de hemodiálisis y 132 centros de salud del primer nivel de atención.

En médicos especialistas, alcanzamos ya en Colima la cobertura del 100 por ciento de médicos especialistas y 74 por ciento de cobertura de médicos generales y personal de enfermería.

En el proceso de basificación tenemos 241 personas ya basificadas y el 100 por ciento del personal capacitado en el segundo nivel y 98 por ciento en el primer nivel de atención.

Y en cuanto a las obras de infraestructura y rehabilitación ya también concluimos la etapa de rehabilitación de hospitales con cinco hospitales ya al 100 por ciento en su rehabilitación, 130 millones de pesos es la inversión en su conjunto y el avance en el primer nivel por parte del Insabi reporta el 60 por ciento.

El abasto de medicamentos es del 92 por ciento de recetas surtidas completas y en cuanto a equipamiento estamos en este proceso de adquisición de tres mil 606 equipos médicos que reporta un avance del 25 por ciento.

Sería cuanto por mi parte, señor presidente.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno pues vamos a segunda fila, mujer y hombre, hombre y mujer.

Tú empiezas, sí.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y luego nos vamos a la cuarta, la cuarta es importante.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente, buenos días.

Dalila Escobar, de Proceso.

Preguntarle, primero, sobre el tema de la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena.

Primero, quisiéramos preguntarle sobre el asunto del porcentaje de la formación ¿cuál es el porcentaje de la certificación que se tiene de los elementos de la Guardia Nacional? También sobre el tema de la formación en derechos humanos, sobre todo porque organizaciones, e incluso la propia CNDH ha contabilizado más de dos mil 500 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos desde en esta administración hasta abril y bueno sin olvidar también casos, por ejemplo, del estudiante de Guanajuato, Yael y que también en este enfrentamiento de elementos de la Guardia resultó herida una joven, Alejandra Carrillo.

Primero, preguntarle este tema de la formación, de la certificación y de estas quejas que ha habido por estos casos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno no se ha registrado recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, muy pocas creo que dos a todas las Fuerzas Armadas desde que estamos en el gobierno y, desde luego, que se están acatando, cumpliendo.

No se ha caracterizado el gobierno que represento por violar derechos humanos, por eso sí puedo decir no somos iguales ni declaramos la guerra, ni se desaparece a personas, ni torturamos, ni hay masacres.

Sin embargo, nuestros adversarios están en una campaña de desprestigio, no de ahora, desde que iniciamos, porque no quieren la transformación del país, son muy conservadores, quieren mantener el statu quo, que no cambien las cosas o que sea como sucedió en el 2000, una especie de gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual.

Entonces, como esto es una transformación, pues les preocupa, les afecta en sus intereses y además choca con su mentalidad clasista, racista, discriminatoria, retrógrada.

Entonces, hablan de que vamos a militarizar el país y eso no es cierto. Ya lo expliqué ayer. Y vamos a seguir defendiendo el que la Guardia Nacional, como sucede, también ya lo he dicho, pero hay que repetirnos, en Francia, en Italia, en España, la Guardia Civil Española depende de las fuerzas armadas y lo mismo pasa con los Carabineros en Italia; y en Francia y en muchísimos países.

Nosotros tomamos la decisión de que se reformara la Constitución para que se contara con el apoyo del Ejército y de la Secretaría de Marina en labores de seguridad pública, porque es un problema muy sentido por la población y de acuerdo a la Constitución no podía ni el Ejército ni la Marina participar en estas tareas.

Entonces se optó durante mucho tiempo por dos cosas:

Crear una Policía Federal que se corrompió, porque se creó sin disciplina, sin profesionalismo.

Ya hablaba yo ayer de los neofifís, personajes ahí exquisitos, sin ideales, sin principios, nada más porque quisieron, al llegar a edad mayor, ser policías y empezaron a destacar; todo esto en el periodo neoliberal, se formaron todos en el Cisen, son todo ese fruto podrido que dejó Salinas.

Entonces bien vestidos, buenas relaciones públicas, muy siniestros.

Yo no he visto el documental de la Cazet…

INTERVECIÓN: Cassez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cassez…

INTERVENCIÓN: Florence Cassez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, no lo he visto, pero lo que me han dicho los que lo han visto es que quedan aterrados, que la sensación al final es ‘¿En manos de quién estábamos?’.

Entonces, ya no queremos eso.

Crearon esta Policía Federal, se corrompió, tampoco se usó para lo fundamental, darle protección a la gente, a la seguridad pública; se usó para tener acuerdos con las bandas de la delincuencia y hasta para el espectáculo, para los montajes, para la politiquería, en alianza con los medios de información.

Yo me acuerdo y lo he dicho muchísimas veces y desde hace años, de cómo cuando García Luna lleva a algunos periodistas famosos a su búnker, por ahí debe de estar la crónica y salen todos: ‘¡Oh!’, porque les había mostrado unas pantallas en donde tenía el control de todo el país y tecnología de punta, como si de eso dependiera.

Lo fundamental es la rectitud, la integridad, la honestidad, el no permitir la impunidad, el separar la delincuencia de la autoridad y atender las causas de la violencia; pero toda una distorsión que se fue creando.

Eso fue lo que promovieron.

Y lo otro, la violación a la Constitución, porque usaban al Ejército y usaban a la Marina para operativos de seguridad, para reprimir y no estaba en la Constitución.

Entonces, lo que hicimos fue reformar la Constitución, proponer la reforma a la Constitución para que dos instituciones que son fundamentales: el Ejército y la Marina, nos ayudaran a enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia y por esto se creó la Guardia Nacional.

INTERLOCUTORA: En algún momento usted, presidente, mencionaba que, incluso en campaña, de llegar a la Presidencia haría que regresaran las Fuerzas Armadas o el Ejército, a los cuarteles y que eso le llevaría los primeros seis meses de su gobierno.

¿Cambió usted de opinión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron.

¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad?

Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia y eso es la base de la política de seguridad: el atender a los jóvenes, el mejorar las condiciones de vida, de trabajo de la mayoría de los mexicanos, el combatir la pobreza, el combatir la corrupción, todo eso lo estamos haciendo, el que no se permita la impunidad.

Pero imagínense qué íbamos a hacer con la Policía Federal, cómo estaba, porque yo creo que sí se sabe que de la Policía Federal salieron todos los que ahora o están en la cárcel o están acusados, o están prófugos por tremendas violaciones a derechos humanos.

INTERLOCUTORA: Y ahora con la creación de la Guardia Nacional y la solicitud de la adscripción a la Sedena, la Guardia Nacional entonces ¿no es lo que usted esperaba para solicitar ya la adscripción a las Fuerzas Armadas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero necesitamos que no se eche a perder, como pasó con la Policía Federal. Y yo siento y estoy convencido, de que debe de estar la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, una rama más, como la Fuerza Aérea, así la Guardia Nacional, con el encargo de garantizar la seguridad pública en coordinación con los gobiernos estatales —que son autónomos, son soberanos— y los gobiernos municipales, pero que exista una Guardia Nacional con disciplina, con profesionalismo, con honestidad.

INTERLOCUTORA: ¿Mando militar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y mando militar.

INTERLOCUTORA: Por cierto, de lo que mencionaba de que se queden en las calles, esta iniciativa —que ayer, de hecho, le comentaba mi compañero Jorge— del PRI, que pretende que las Fuerzas Armadas se queden en las calles hasta 2028; de hecho, ya hay una pugna ahí en esta alianza opositora que el PRI llama a PAN, a PRD, a que se sumen a esta iniciativa de una diputada para prolongar la estancia de las Fuerzas Armadas en las calles y en amago pues ahora dicen que pudieran romper esta alianza.

¿Usted entonces acompañaría esta propuesta de que sí se prolongue hasta 2028 con la iniciativa del PRI? Porque no llegó de Morena.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo pienso que hace bien el PRI en rectificar. Es que desde Salinas se empanizaron, o sea, un partido surgido de una revolución ejemplar, la Revolución mexicana, la primera revolución social del siglo XX, profunda, de ahí surge un partido; podemos estar de acuerdo o no, pero lo que hizo el presidente Calles, que une a todos los grupos revolucionarios y funda un partido, 1929, ya estaba fundado antes, en 1919, el Partido Comunista y antes, desde luego, el Partido Liberal, con los magonistas, pero surge este partido en el 29, luego se transforma en el 38, el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, primero PNR, luego Partido de la Revolución Mexicana, PRM, durante el gobierno del presidente Cárdenas.

Entonces se dan transformaciones importantes y en contra de la política popular y patriota del general Cárdenas, surge el PAN. No es casual, la política es tiempo, entre otras cosas. La expropiación petrolera es en el 38 y en el 39 surge el PAN para oponerse a la política nacionalista del general Cárdenas, pero también surgieron, porque estaban en contra y siguen estando del ejido, de la política agraria y en contra de la educación pública y de los libros de texto.

Entonces ¿cómo es que el PRI, que también se transforma después en el 46, ya adquiere el nombre de PRI, con esa historia termina unido al PAN, se suma al proyecto del PAN?

El general Cárdenas fundó la Comisión Federal de Electricidad. El presidente López Mateos nacionaliza la industria eléctrica; todo esto, en contra del conservadurismo de México. Y llega Salinas y comienza un proceso o intensifica el proceso de privatización y se unen y por eso empezamos a hablar nosotros de Prian y decían: ‘No es cierto, son distintos’ y engañaron a muchísima gente, mucha gente pensando que eran distintos.

Nosotros desde el principio decíamos que la única diferencia que había entre el PRI y el PAN, a partir de Salinas, era como la diferencia que puede haber entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, pero ya cuando iniciamos nosotros con la Cuarta Transformación, ya es el descaro, fuera máscaras y hacen un bloque.

¿Dónde está la declaración de principios, el programa de acción? ¿Dónde está la identidad? ¿Dónde quedó?

De un partido y del otro, porque si Manuel Gómez Morín resucitara se volvería a morir también. Y ya ni hablar de López Mateos.

Entonces, en esta última etapa, asesorados por Claudio X. González, en la política sin llegar al pragmatismo tiene uno que valorar los resultados.

¿Qué ha ganado el PRI con esa alianza?

Bueno, ni el PAN, pero le ha ido un poco mejor.

Pero lo peor es darle la espalda, traicionar todo un proceso histórico, político, la Revolución mexicana es el movimiento social más profundo que ha habido en nuestro país, de las transformaciones; la Independencia muy importante, sobre todo por lo que proclamó Hidalgo desde el principio y lo que planteó Morelos, la abolición de la esclavitud y la igualdad.

Pero la independencia política se dio, entre otras cosas, por los conflictos en la metrópoli y fue independencia política, en lo social no cambió la estructura de dominación, se mantuvo casi todo el siglo XIX, por eso era importante el planteamiento, la proclamación de la abolición de la esclavitud de Hidalgo y por eso también el odio hacia Hidalgo que repito, repito y repito, no se conformaron con asesinarlo, con fusilarlo en Chihuahua, sino le cortaron la cabeza y la exhibieron 10 años en la plaza principal de Guanajuato, porque esos son los conservadores, para escarmiento, porque se atrevió el padre de nuestra patria a proclamar la abolición de la esclavitud y eso era lo que más los enfureció, lo que más les molestó y lo que les dijo Hidalgo cuando estaba en el proceso de excomunión: ‘Ustedes no son cristianos, no son católicos, el único Dios de ustedes es el dinero’. Fue muy importante esa transformación, pero siguió la esclavitud.

La Reforma, importantísima, importantísima, pero fue un movimiento que no dejó de ser minoritario.

Pero la Revolución fue un movimiento de masas, donde perdieron la vida un millón de mexicanos por la violencia, por enfermedades, por epidemias, por hambre y las transformaciones fueron importantísimas, porque Porfirio Díaz había entregado todo el país, el petróleo, las tierras, las aguas, las minas, por eso para nosotros neoliberalismo es neoporfirismo, porque lo que hicieron a partir del 83 del siglo pasado fue regresar a ese esquema.

¿Por qué te comento todo esto?

Porque están muy molestos los que no son simpatizantes de Hidalgo, ni son simpatizantes de Juárez, ni son simpatizantes de Madero, mucho menos de Villa y de Zapata y del general Cárdenas.

Entonces ese conservadurismo es el que se opone a todo. Hemos estado repitiendo de que el Ejército mexicano no es cualquier ejército, está mal que yo hable de otros ejércitos, porque eso le corresponde a ustedes, porque no sirve ningún texto sin contexto.

Entonces siempre suele suceder que se saca de contexto algo.

¿De dónde surge el Ejército?

Pues de un movimiento para restablecer la legalidad luego del golpe de Estado y del asesinato de Madero, Apóstol de la Democracia, es un ejército que surge para enfrentar a Victoriano Huerta y es un ejército que no se ha dejado cooptar por gobiernos extranjeros, un ejército nacionalista, un ejército integrado por hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos.

Cuando me tocó decidir sobre quién iba a ser el secretario de la Defensa hice el análisis de los 25, 30 generales de división y me metí a fondo y pregunté a los encargados de derechos humanos sobre cada uno de ellos; lo mismo que hice para nombrar al secretario de Marina.

Cuando hice el análisis tuve todos los expedientes. Cuántos arrestos, porque hasta siendo generales hay arrestos. Y su trayectoria. Cuestionarios hasta de qué preferencia política tenían; si eran conservadores, si eran centristas, moderados, si eran de izquierda; religión; qué deporte practicaban; cómo los veían al interior del Ejército; su concepto sobre derechos humanos; si eran honrados, mucho, poco, regular, incorruptibles. Todo, pero lo que más me llamó la atención de todo es que los 25, 30 que analicé, todos hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de militares. No oligarcas.

Entonces, por eso creo que conviene que el Ejército se haga cargo de la Guardia Nacional.

INTERLOCUTORA: ¿Y que continúe como la propuesta del PRI?, o sea, no es que el PRI esté aprovechando del momento…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, que si del PRI, si el PRI plantea ayudar haría muy bien y que se deslinde ya…

INTERLOCUTORA: ¿Incluso de la alianza con el PAN?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, eso ya es su asunto, que se deslinde del conservadurismo, de lo rancio.

INTERLOCUTORA: No es que se aproveche y con lo mal que le ha ido, ahora sí que se esté colgando de su fama.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERLOCUTORA: No es que se esté aprovechado el PRI y con lo mal que le ha ido electoralmente, pues que aproveche ahora sí que lo que ha tenido Morena en algunas cuestiones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues también, pues cualquier partido lo que busca es salir adelante y si les está yendo mal, pues sólo que sean masoquistas, o sea, ¿qué hacen? Si por eso existen los divorcios, o sea, ¿no? O sea…

INTERLOCUTORA: ¿Los recibirían de este lado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo no sé, ese es otro asunto.

A mí lo que me importa es el que podamos juntos llevar a cabo la transformación que requiere el país en bien de todos.

Y ayer hablaba yo de que podemos tener muchas diferencias, pero en el tema de seguridad está de por medio la tranquilidad de la gente y el que podamos caminar con libertad, que no nos roben, que no nos secuestren.

¿Cómo vamos a meter en la agenda política este tema?

Es realmente mezquino. Los del PAN, huelga, nada.

Estaba yo dándoles a conocer de cómo estamos actuando en Guanajuato, en Jalisco, en todos lados. No estamos viendo: ‘Ah, aquí gobierna el PAN, aquí no va la Guardia Nacional, aquí no va a estar el Ejército’. Es de los estados donde hay más presencia de la federación porque se necesita, porque nos interesa la gente.

Claro que tenemos diferencias políticas con el PAN y con los grupos ultraconservadores de ese estado, pero estamos hablando de seguridad del pueblo, de la gente, cómo se atreven a condicionar el apoyo en materia de seguridad, pero además muy contradictorios, porque en realidad su pensamiento en esta materia tiene que ver con la mano dura, con el autoritarismo, para ellos el problema se reduce al uso de la fuerza y ya lo han demostrado y ahora resulta que no quieren la supuesta militarización.

¿Quién declaró la guerra? ¿Quién le ordenó a los soldados que reprimieran? ¿En qué gobierno? ¿Por qué tanta hipocresía?

Vamos a resolver los asuntos políticos con debate, con argumentos, defendiendo a los ciudadanos y que, en las elecciones, como es la democracia, el pueblo decida, pero no con esas estrategias muy contrarias al interés general.

INTERLOCUTORA: Y justo, presidente, en cuanto a justicia, ya en otro tema, el último, que tiene que ver con la cuestión de la prisión preventiva, ayer quedó pendiente esta discusión en la Suprema Corte, ahí se asoman cuatro votos que estarían en contra del proyecto de Luis María Aguilar, es decir, en favor de que permanezca la prisión preventiva de oficio.

Preguntarle, hay también algunas voces que se están pronunciando desde el otro lado, que han sido víctimas, precisamente, de esta medida cautelar, de personas que finalmente resultan inocentes, pero que estuvieron 17, 20 años en la cárcel esperando, incluso, sentencia.

A ellas, a ellos, ¿qué se les dice?, sobre todo mujeres han dicho, ¿quién les va a recuperar los años perdidos en las cárceles?, precisamente, por esta medida cautelar que es parte de lo que se discute, la inconstitucionalidad en cuanto a la violación de derechos humanos, esto en la Suprema Corte.

¿Qué les responde a ellos y a ellas que ha sido víctimas de esta medida cautelar que se pretende mantener?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que la responsabilidad es de la corrupción del régimen, de lo que imperaba, porque si no hay sentencias es porque no se está cumpliendo la Constitución, porque hay corrupción, porque la Constitución establece que tiene que haber justicia pronta, expedita y por el autoritarismo y por todo esto que prevaleció durante mucho tiempo.

Nosotros lo que estamos ahora haciendo desde que llegamos es procurando liberar a quienes injustamente han estado en la cárcel, que son inocentes o que fueron víctimas de tortura y a partir de 10 días, 15 días que planteé, que le había pedido a Rosa Icela que se avanzara, porque di a conocer una Ley de Amnistía y la burocracia y los intereses impedían que fuese rápido la liberación de enfermos, de quienes llevaban años sin sentencia, de quienes se demostró o hay la evidencia legalmente de que fueron torturados y nos estaba costando muchísimo.

Puse el ejemplo de una visita que hizo el presidente de la Suprema Corte, también con buenos propósitos, a un reclusorio de mujeres y se comprometió que iba a haber libertad.

Y yo hablé aquí que llevaba un mes, no.

INTERLOCUTORA: Fue en mayo, el 11 de mayo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, fue en mayo y no sé si ya salió la señora, pero ya está por salir, pero el presidente de la Corte, representante principal del Poder Judicial.

Entonces por todos los intereses, por toda la burocracia ahora, hoy nos dieron a conocer el dato, a ver si lo pones.

Miren, cuántos se han liberado.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Entonces esto por la pregunta, esto lo vamos a seguir haciendo.

Lo otro, no es nada más el formalismo, que no es poca cosa, porque si cambiaban o cambian el artículo o lo modifican, pues están extralimitándose, porque eso corresponde al Congreso.

INTERLOCUTORA: Y, de hecho, parte de los argumentos que dieron estos ministros, ministras que ayer hablaron fue eso, pero ¿no consideraría usted entonces que este tipo de posturas se dieron por una especie de presión desde esta tribuna?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿De presión de aquí?

INTERLOCUTORA: Ajá.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no.

Nosotros no somos iguales, o sea, aquí es… Ah, puede ser que sí sea presión, eh, porque tocamos el tema, sí, porque cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo.

Imagínense ustedes, independientemente de que el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte, invalida un artículo de la Constitución y está interfiriendo en la esfera de otro poder, independientemente de eso, imagínense que el juez va a decidir si una persona queda en libertad o se mantiene, si es el único, o sea, se borra, se borra al Ministerio Público.

¿Y el derecho a las víctimas?

¿Y a quiénes se liberan?

A los que tienen dinero, a los que tienen influencia.

Pero es hasta un riesgo para los jueces, porque es plata o plomo.

Entonces, idealmente, bueno, primero que se proponga la reforma en el Congreso, a la Constitución, primero. Deben de tener simpatizantes, muchos, los diputados en el Congreso, pueden meter una iniciativa de reforma y entonces, y, al mismo tiempo, van definiendo un mecanismo de purificación del Poder Judicial, porque si impera la corrupción en los jueces no hay justicia, primero. Y buscar los mecanismos de protección, pero eso no está presente y además acabamos de tener ejemplos, pero tenemos muchísimos de delincuentes que son aprehendidos y que los sueltan.

INTERVENCIÓN: Y de inocentes, presidente, que son aprehendidos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero si hay un gobierno que está comprometido con la justicia, ese inocente aprehendido sale, sale, o sea, porque no sale si hay consigna, si desde el Ejecutivo, como era antes, se decidía quién salía y quién no y si se fabricaban delitos, pero tenemos que ir hacia una auténtica, una verdadera legalidad y a la justicia.

PREGUNTA: ¿Sabe cuántos inocentes hay sin sentencia en prisiones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, muchos, por lo mismo, por la corrupción.

PREGUNTA: ¿Y cuántos son…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Deben de ser miles.

PREGUNTA: ¿Por qué no se modifica (inaudible) por un término?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tienen que buscar una reforma a la Constitución y fijar un límite.

Hay muchas cosas que pueden hacer, pero no eso, porque eso, imagínense, en el artículo 19 ya es delito grave, que no lo era, la corrupción, le llega un caso de corrupción a un juez.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cualquiera, cualquiera, o sea, ahí están, está intacta la estructura de dominación en el Poder Judicial del antiguo régimen, hay honrosas excepciones también, no quiero generalizar, pero todo eso lo sabemos, todo eso se sabe.

Ahora ya es distinto, tú dices presión, no, yo no hablo con los jueces, yo hablo aquí, porque yo sé la importancia que tiene la fuerza de la opinión pública, o sea, en una democracia.

Antes, como el pueblo no se enteraba, ¿qué hacían los jueces?, ¿qué hacían los magistrados, los ministros?

Ni se sabía quiénes eran; incluso en el Poder Legislativo, lo mismo, no se informaba al pueblo.

Entonces, en el anonimato podían hacer cualquier cosa; ahora no, ahora el pueblo está atento y denuncia todo, cualquier abuso de autoridad y la vida pública es cada vez más pública.

Entonces, en los dos temas, es muy importante la participación de los ciudadanos y es lógico que nuestros opositores estén en contra, aunque, como lo vimos ayer, votaron a favor antes y ahora están en contra, ya cambiaron de parecer y así muchos.

Un ministro ayer votó en contra del proyecto este de desaparecer la prisión preventiva.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero hay uno, no que votó, sino que manifestó que iba a ir en contra.

INTERVENCIÓN: Carrancá.

INTERLOCUTOR: Alcántara.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, el otro que siempre ha votado en contra de todo lo que nosotros proponemos.

INTERVENCIÓN: Pérez Dayán.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pérez Dayán.

¿Pero por qué lo hizo?

INTERVENCIÓN: Pero sigue pendiente todavía (inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, todavía van a votar, pero a lo que voy es, su argumento, dice: ‘Voy a votar en contra del proyecto’, porque yo en su momento, creo que era desde entonces ministro, voté o defiendo de que la Corte, el Poder Judicial no puede modificar un artículo constitucional, o sea, entonces no es solo por la cuestión de la prisión preventiva, sino porque esa no es mi facultad, eso le corresponde al Congreso y así lo expresan otros.

¿Quieren que sí se quite?

Pues que se modifique la Constitución, pero eso no lo pueden hacer ellos, esto tiene que ver con el Poder Legislativo. Así de sencillo.

Y a nosotros sí nos ayuda, porque es un gran esfuerzo y mucho riesgo; han asesinado a policías, a militares, presidentes municipales, porque los encarcelan los jueces los liberan y ajustician, hay venganza, no se puede eso, no se puede.

Y por lo que plantean las personas que injustamente están en la cárcel hay que buscar, eso ya lo estamos buscando nosotros, el mecanismo y no vamos a permitir que ninguna gente que sea inocente esté en la cárcel.

Desde que llegamos estamos buscando y ahora qué bueno que ya se están dando estos resultados, porque nos ha costado, pero vamos a seguir. Y se cuenta con el apoyo de la Suprema Corte, del presidente de la Suprema Corte, pero sí es un procedimiento muy tardado donde hay tortura, donde hubo tortura, que está demostrado, cómo tenerlos en la cárcel, o sea, mínimo reponer el procedimiento, revisar el caso.

Entonces, vamos adelante.

PREGUNTA: Muy buenos días, presidente.

Ramón Flores, corresponsal de El Centinela Informa, The Human Hoy, de Inglaterra, presidente y funcionarios que lo acompañan.

Presidente, hace año y medio le dimos a conocer el caso del cártel inmobiliario y el cártel de los notarios, que ya se ha estado investigando y hay avances, pero en El Centinela Informa le hemos dado seguimiento a nuestra investigación y hemos encontrado varios casos de despojo que traen el mismo modus operandi del cártel inmobiliario, le explico cómo es su modus operandi.

Por ejemplo, con el despojo que están haciendo dos tías de un ministro que aspira a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no mencionó su nombre porque todavía no tenemos la certeza que esté apoyando a sus tías, pero el modus operandi es el siguiente.

Un terreno ubicado en las Ánimas, el estado de Veracruz, lo vendieron con un notario de Oaxaca y el supuesto vendedor es originario del Estado de México, o sea, hicieron una triangulación para hacer este despojo y poder dilatar el ejercicio de la justicia.

Presidente, mi pregunta en concreto es: ¿Cómo se le puede hacer para atacar estos abusos de familiares de funcionarios que abusan de los más débiles y si su Consejería Jurídica puede apoyar a esta familia que está documentando cómo la despojaron de sus bienes? y ahorita le entrego las pruebas a través de Jesús?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, con la Consejería Jurídica de nosotros, apoyamos y no permitir influyentismos, ni abusos, injusticias y es cosa de que nos presenten los documentos y ayudamos.

INTERLOCUTOR: Sí, ahorita se los entrego.

Muchas gracias, presidente.

El segundo caso, le informo que en la Secretaría de Gobernación por su instrucción se nos atendió sobre el caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, que es parecido también a lo de Israel Vallarta, en ambos casos, Rosa Icela no nos atendió, a Claudia y de la menor autista desaparecida no hay evidencia de su atención.

El INAI también ordenó a la Fiscalía General de la República entregar las pruebas contra Claudia en más de 14 resoluciones y no entregan los documentos porque quedaría en libertad Claudia Ivonne Sánchez Mayorga.

El contralor interno de la fiscalía a sabiendas de lo anterior continúa encubriendo a los funcionarios de la Siedo y a los de Transparencia, por lo anterior está de acuerdo para que atienda este tema personalmente el secretario de Gobernación con el fiscal general, con la abogada de Claudia, que es con la que el ministro presidente de la Suprema Corte la apoyó, que es el tema que ahorita acaba de hablar de la defensoría de oficio con el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros.

Usted dice que confía en el fiscal Gertz Manero, podría usted instruirle que cumpla su instrucción de apoyar a Claudia para que sea liberada. Que la fiscal de asuntos internos se defina y proceda contra los ministerios públicos que tienen en la cárcel a Claudia nueve años, sin pruebas de beneficios de la explotación sexual, sólo por un solo dicho lleva nueve años en la cárcel y así hay más acusados. Fue torturada, como se lo demostré a usted con los documentos de perinatología que le entregamos, Conapred ya tiene su dictamen listo para presentarlo también.

Presidente, como Claudia hay miles de casos que hay que considerar conjuntamente con el Poder Judicial una reforma para prisión preventiva para ciertos delitos con brazalete electrónico en prisión domiciliaria, eso se tendría que hablar ahí con base en lo de la prisión preventiva, eso impulsaría también el cumplimiento de su decreto para liberar inocentes que fue ignorado por el órgano desconcentrado de readaptación social, como se lo documenté la otra vez.

Hay cuatro mil 74 casos federales, incluidos 18 adultos mayores de 70 años y sólo 18 con posibilidades y 108 casos torturados, imagínese cuántos presuntos responsables hay en estados y la Ciudad de México por delitos del fuero común.

Presidente, no estaría mal que se pusieran de acuerdo el Poder Ejecutivo y el Judicial y se legisle en la materia.

¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, que en conjunto el secretario de Gobernación con el fiscal, puedan recibir a la abogada defensora de Claudia Ivonne, que se la designó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, en lo que corresponde a nosotros, en lo que podamos ayudar, siendo respetuosos de la autonomía de la fiscalía y, desde luego, del Poder Judicial, pero hay voluntad en los dos casos, tenemos buenas relaciones con el presidente de la Corte para atender estos asuntos; más, si él se comprometió a resolverlo. Y también con el fiscal, o sea, tenemos relaciones buenas cuando se trata de hacer justicia, porque ni el ministro Zaldívar se va a atrever a pedirme a mí algo ilegal, ni yo a él y lo mismo en el caso de Alejandro Gertz Manero, no me va a pedir a mí nada ilegal, ni yo tampoco.

¿Para qué nos reunimos a veces los tres o por separado y eso de vez en cuando?

Cuando hay asuntos que tienen que ver con justicia, asuntos fundamentales; por ejemplo, Ayotzinapa. Estos casos que tienen que ver con injusticias que se cometen, aún en contra de la voluntad del fiscal y del presidente y también del presidente de la República, hay que estar pendientes porque hay servidores públicos que no actúan bien y hay que estar pendientes de ellos y no porque hay un servidor público que está cometiendo un ilícito ya porque es del Ejecutivo lo voy a defender a capa y espada, no, si está cometiendo un ilícito, a proceder y no sólo servidor público, un familiar que abuse; no debe de haber nepotismo, ni influyentismo, ni amiguismo, repito, ninguna de esas lacras de la política.

Entonces, si un juez está mal, pues estoy seguro que el presidente de la Corte no lo va a proteger.

Y ahí existe la Judicatura, que eso es lo que yo respetuosamente expongo y les hago un llamamiento de que actúen más, porque el Consejo de la Judicatura es muy importante para estar vigilando el recto proceder de los jueces, pero no hay nada.

Y no es solo el que se inicie un procedimiento, no, ayuda mucho la denuncia pública por lo que hablaba de la fuerza de la opinión pública y el no tolerar abusos, la corrupción, no verlo como algo normal, no, eso ya se acabó, eso de que: ‘Oye cómo has progresado. Qué bien que estás sacando adelante a tu familia. Ya no vives en Copilco, ya no vives en la Roma, ya vives en el Pedregal, ya vives en Las Lomas y muy bien. Y ya no andas en cualquier carro, ya es de lujo, además tienes su casa en el extranjero, tu departamento’.

No, nada de eso. Y claro que el que tiene lo heredó y lo hizo de manera honrada merece respeto, no todo el que tiene es malvado, pero el que se corrompió y que además del daño que le hizo a la hacienda pública, a la sociedad, todavía se le aplaude y no pierde su respetabilidad. No, pues esto ya es el colmo.

Entonces, sí, cero corrupción y así vamos avanzando y esto es lo que nos está ayudando, mucho, mucho, mucho en México y es lo que ayuda en el mundo.

INTERLOCUTOR: Ya, por último, presidente, la última vez que pregunte aquí fue sobre el caso de los jubilados del IMSS que, precisamente, le hice la pregunta al maestro Zoé Robledo y él nos dijo que esos recursos que están solicitando los jubilados trabajadores del IMSS, pues no estaban en poder del IMSS.

Entonces, yo apoyé a los jubilados, hicimos una investigación y ya dimos con los recursos, los recursos los tiene la Secretaría de Hacienda.

Entonces, ellos están solicitando que si usted, señor presidente, podría apoyarlos para que los reciba Rogelio Ramírez de la O, aquí le voy a dejar todas las pruebas y ellos están diciendo: ‘No queremos que el gobierno nos pague los 38 días de salario que nos deben, queremos negociar’, pero entonces ya dimos con dónde están los recursos que están en Hacienda y le voy a entregar ahorita todas las pruebas, pero me dijeron los jubilados que si usted personalmente podía ver los documentos, porque con el respeto que me merece…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que los atienda el secretario de Hacienda, nada más que ahí hay una situación, que me gustaría que lo explicaras, porque todos los trabajadores deben saberlo, para que no quede nada más en una información de los dirigentes y que se conozca la realidad, o sea, que se conozca lo que los dirigentes están planteando, como esto de que el dinero está en Hacienda, como la otra versión, la que se tiene en Hacienda y que es la que sostenemos en el gobierno.

A ver si lo explicas.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Con mucho gusto, señor presidente.

Este caso tiene que ver con los 38 días que el grupo de jubilados manifiesta que se les debe, toda vez que hubo una reforma, un cambio, al contrato colectivo de trabajo hace muchos años, en los años 90.

Ellos manifiestan que apareció una cláusula en alguna negociación en los años 90, en donde a los jubilados, no a quienes se les liquidaba, sino a quienes se jubilaban, dejaban de recibir 50 días por cada año trabajado y cambiaron a que empezaban a recibir 12 días por cada año trabajado y que esos 38 días, porque manifiestan que hubo una mala negociación o que apareció de repente en el contrato colectivo de trabajo, es lo que se les adeuda.

Usted manifestaba que ya había estado, incluso, presupuestado. Lo que hubo es un punto de acuerdo presentado por una de las dirigentes, diputada, entiendo que en aquel momento del PRD, pero es un punto de acuerdo, un punto de acuerdo no se convierte en ley, ni en ese momento se integra al Presupuesto de Egresos de la Federación, lo revisamos y veíamos que no, que nunca había estado realmente en el presupuesto, sino que habían presentado el punto de acuerdo y el punto de acuerdo se había aprobado y se había enviado, como hace el Legislativo, a la Secretaría de Hacienda para su revisión.

Pero en realidad el tema es un tema laboral, porque que viene desde aquellos momentos, con otro gobierno y otras dirigencias sindicales, incluso, en donde se modificó para que las personas que se jubilaban recibieran estos 12 días por cada año trabajado y no los 50 días por cada año trabajado, que era para los casos de liquidación, para una persona que se le liquidaba.

Entonces, eso es lo que se revisó y Hacienda tendrá su punto de vista porque un punto de acuerdo no hace una reforma legal de la Ley de Egresos de la Federación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos con la compañera de la misma fila.

PREGUNTA: Stephanie Eschenbacher, de Reuters. Gracias por tomar mi pregunta.

Presidente ¿nos podría informar si la fuga masiva de metano en el activo de Pemex en Ku Maloob Zaap ha sido reparada? ¿Cuál era el problema? ¿Y qué se va a hacer para prevenir que suceda otra vez?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿En dónde es la fuga?

INTERLOCUTORA: En el activo de Pemex en Ku Maloob Zaap, en Campeche, en el golfo de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Qué fecha?

INTERLOCUTORA: En diciembre y de nuevo en agosto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. No tenemos la información precisa, pero le vamos a pedir al director de Pemex que hoy mismo nos informe, si te parece.

A ver, vamos a la cuarta, pero de este lado.

Ya estuvimos en la izquierda, vamos a la derecha, a la cuarta fila, a la cuarta, hombre y mujer.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Quisiera pedirle una precisión, hace un momento usted comentó que cuando llegó al gobierno y vio la situación que prevalecía en materia de seguridad cambió de opinión; que usted, desde luego, tenía una posición a favor del regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles y cuando llegó hubo un viraje.

¿Nos puede decir específicamente qué encontró? ¿Qué cosas tan graves encontró que lo llevaron a dar ese viraje en su visión sobre la presencia de Fuerzas Armadas en las calles?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya en el libro que escribí antes de llegar al gobierno, ya hablaba yo de la posibilidad de que el Ejército ayudara en tareas de seguridad pública, lo planteé, pero todavía lo pensé en la campaña y ya cuando llegué al gobierno y vi de que no había seguridad para la gente, el pueblo de México estaba en estado de indefensión, lo que había era un combate a bandas de narcotráfico de manera selectiva.

INTERLOCUTORA: ¿A qué cártel se protegía?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por ejemplo, me tocó en campaña ver cómo ametrallaban a un grupo de supuestos delincuentes en Tepic, estaba yo ahí.

Por qué no pones el video para refrescarnos un poco, porque hay cosas que se olvidan, lo del video de ahora, van como dos o tres personas que me dicen: ‘Es que ¿en qué estábamos?, ¿en manos de quién estábamos?’, pero van a ver esto y se supone que no debía la Marina actuar.

A ver si lo encuentran.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y luego quiero un párrafo del libro de La salida.

INTERLOCUTORA: Pero ¿tuvo algún momento de quiebre? ¿Hubo algún momento de quiebre? ¿Qué momento marcó cuando usted dijo: ‘Tiene que seguir el Ejército en labores de seguridad?’ ¿En qué momento?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, no dije ‘tiene que seguir en eso’; nos vamos a apoyar en el Ejército…

INTERLOCUTORA: Pero ¿cuál fue el momento, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pues cuando tenía que enfrentar el problema de la inseguridad y vi la gravedad de que no se tenía con quién.

Imagínense, para toda la República 40 mil elementos, la mitad administrativos, la mitad operativos, 20 mil de la Policía Federal; era lo único, 20 mil elementos.

Yo fui jefe de Gobierno de la Ciudad de México y me tocó gobernar con cerca de 100 mil elementos para la ciudad: Policía Preventiva, Policía Auxiliar, Policía Bancaria y Policía Ministerial.

Imagínese para todo el país 20 mil y echados a perder, no todos desde luego. Sin cuarteles. Ah y al mismo tiempo, 350 mil elementos de Marina y de Defensa con instalaciones, con disciplina, con profesionalismo que no podían constitucionalmente hacerse cargo de la seguridad pública, porque su misión constitucional era la defensa nacional, es la defensa nacional. Claro que hace falta la defensa nacional, sí, pero cuando se trata de la defensa nacional, como ha sucedido siempre en la historia, somos todos los mexicanos los que defendemos a la patria y lo que se estaba requiriéndose, necesita, es la seguridad de nuestro pueblo.

INTERVENCIÓN: (Inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver.

(INICIA VIDEO)

VOZ DE HOMBRE: Juan Francisco Patrón Sánchez, alías ‘el H2’, líder en Nayarit y el sur de Sinaloa del grupo delictivo fundado por los hermanos Beltrán Leyva, fue abatido la noche de este jueves en un enfrentamiento con elementos de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Tepic, Nayarit.

El Gabinete de Seguridad Nacional confirmó la identidad de Patrón Sánchez.

En el operativo participaron fuerzas especiales de la Armada de México, quienes abatieron al presunto delincuente.

El operativo comenzó cerca de las ocho de la noche en el sur de la capital nayarita cerca del libramiento a la ciudad, un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Marina Armada de México sobrevoló la colonia Lindavista y desde las alturas disparó en contra de una célula que agredió a los efectivos.

(FINALIZA DE VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo tuve información de que habían asesinado a jóvenes y lo denuncié al día siguiente, que habían asesinado a jóvenes.

INTERVENCIÓN: (Inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues, ¿quién era el presidente?, o sea, esto por poner un ejemplo.

INTERVENCIÓN: Y lo del libro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo de libro, la parte donde hablo de seguridad, a ver si se puede, es que ahí ya yo menciono y eso es antes de la elección.

INTERLOCUTORA: ¿En algún momento el general o el almirante le informaron algo a usted que le preocupó y que lo marcó y que decidió entonces…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esto que les estoy diciendo.

INTERLOCUTORA: ¿Pero algo en particular, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, tengo mucha información que no puedo decir, pero la vida de estos jefes, los estilos de vida.

INTERVENCIÓN: La corrupción (inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, los trenes de vida.

INTERLOCUTORA: ¿No habría una institución civil que pudiera con el reto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, al contrario.

INTERLOCUTORA: ¿Y a la fecha no la hay?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que puede haber transitoriamente, pero lo que hay que buscar es una solución de fondo, estructural.

Yo ya me voy a ir, ya dentro de dos años, pero no quiero que vuelva lo mismo…

INTERVENCIÓN: No se está formando policía civil.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No quiero esto, o sea, si no hablaba yo de 40 mil y de 20 mil efectivos operativos, tenemos 115 mil, hemos hecho un gran esfuerzo, se está avanzando.

Entonces no quiero que un señoritingo de estos neofifís. No. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina son pilares y lo que requieren es un reforzamiento en cuanto a sus funciones estratégicas y lo han venido haciendo bien en cuanto a que son respetuosos del mando, de las órdenes y se ha avanzado muchísimo en hacer una consciencia de respeto a los derechos humanos, cosa que no se daba con las policías.

Vean ¿de dónde salen los que torturan ahí en el documental?, o lo que vimos del señor Zerón ¿de dónde salió?

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Entonces, tenemos que resolver esto dejando una institución sólida y ya existe en otros países las guardias civiles, incluso en nuestra Constitución existe lo de la guardia civil, la Guardia Nacional, dependiendo del presidente, en la Constitución actual, que se creó, creo que desde la Constitución de 1824 del siglo pasado, porque cuando la invasión estadounidense funcionó una guardia civil en defensa de México, existía, sin duda, después del movimiento de Reforma, existía una guardia civil.

A ver.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, la propuesta.

INTERVENCIÓN: La propuesta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, la propuesta, en la propuesta está.

Esto lo escribí en el 16, hablo de la Defensa Nacional y hablo, incluso, que iba a poner a consideración.

PREGUNTA: ¿En qué libro, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se llama La salida, lo escribí antes de la elección del 18.

PREGUNTA: ¿Presidente, ya no va a habrá policía civil entonces?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cómo no, los policías de los estados.

INTERVENCIÓN: No, pero…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Civiles?

PREGUNTA: O sea, ¿la Guardia Nacional será militar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

PREGUNTA: ¿Ya no habrá policía civil?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Puede haber policías para otras funciones, por ejemplo, la seguridad de las instituciones, existe, eso va a seguir funcionando.

PREGUNTA: ¿Pero no patrullando la República?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es lo que va a existir, va a ser la Guardia Nacional para la seguridad pública, eso es lo que quiero que esa sea la institución por mandato legal encargada de la seguridad pública, la Guardia federal, los estados son soberanos, tienen sus policías estatales; los municipios, lo mismo.

Está casi al… sí está en la propuesta casi al final.

INTERLOCUTORA: Presidente, si quiere en lo que la encuentran.

Yo le quería preguntar. Cuando hizo la revisión de los expedientes de las trayectorias de los generales para nombrar al titular de la Sedena, dice que revisó sus preferencias políticas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: ¿Qué preferencia política tiene el general Sandoval?, ¿qué encontró sobre…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pues todos moderados, institucionales, sin partido, pero uno sabe ¿no?

Al general Sandoval lo elegí, porque en todos los cuestionarios aparecía, hice varios, ¿eh? Es más, le entregué los cuestionarios al anterior secretario de la Defensa y le dije: ‘Usted los conoce a todos, hágame favor de ayudarme, contésteme estos cuestionarios’. Y él me los mandó, pero aparte yo utilicé otros métodos, otras fuentes y lo que salía del general Sandoval, entre otras cosas, era incorruptible.

Les voy a contar una anécdota. Cuando… Aquí está, bueno, va la anécdota primero. Cuando triunfo ya se tenía una propuesta de gabinete, pero faltaba Defensa y Marina. Y dije: vamos a esperar y en su momento voy a presentar una terna, voy a revisar una terna, dije y comenté que don Adolfo Ruiz Cortines decía que había ternas de cuatro.

Entonces, cuando fui a ver al general Cienfuegos y le llevé los cuestionarios que me ayudara, como lo hice también con el almirante que estaba, dice: ‘Ah, por lo de las ternas de cuatro’. Sí, le dije, o sea, estaban pendientes.

Y ya cuando decido, cumpliendo las formas, le hablé al presidente Peña y le dije: ya decidí quiénes van a estar y voy a ir a informarle a los actuales secretarios, pero quería, primero, pedir su acuerdo, me dijo: ‘Sí, desde luego, yo les hablo para que le reciban’.

Entonces, ya en la mañana llegué y ya le dije al secretario de Marina que iba a ser el almirante Ojeda su sucesor y ya. Y luego llegué a la Defensa y le dije al general Cienfuegos, pues, fíjese que ya tengo decidido quién va a estar, ¿y qué cree?, le digo: Que hay ternas de cinco. Y ya le dije que era el general Sandoval y en los dos casos lo vieron bien ellos.

Entonces, pero así fue el proceso.

Yo no los conocía.

Entonces tuve que meterme a hacer la investigación.

El almirante Ojeda había escrito un libro en los años 80 en contra de la corrupción y eso, bueno, para mí es muy importante.

Yo siempre he sostenido cuando… llevo décadas sosteniendo que el principal problema de México era la corrupción y no me he equivocado, ¿eh?, porque si estamos saliendo ahora adelante es por no permitir la corrupción, porque la corrupción no solo se debe combatir por razones de índole moral, sino es mucho el dinero que se iba por el caño de la corrupción, o sea, era una cosa desmedida, por eso no alcanzaba el presupuesto.

Bueno, empezando imagínense lo grave de que las empresas, las corporaciones, los bancos más importantes del país no pagaban impuestos y por cuestiones legales, digo, porque así estaba la ley.

Cuando venden Banamex a Citigroup tenían que haber pagado 12 mil millones de pesos. No, si en aquel tiempo costó 12 mil millones de dólares, tenían que haber pagado como tres mil millones de dólares de impuestos, no pagaron nada.

Y así vendían empresas y no pagaban impuestos. Si en vez de que Citigroup comprara Banamex, Banamex hubiese comprado a Citigroup hubiese tenido que pagar en Estados Unidos el impuesto. Acá, no.

Entonces, todo eso se terminó ya y ahora en todas las operaciones; que vende una rama de Bimbo la empresa Bimbo a una empresa extranjera mil 500, dos mil millones de pesos de impuestos. Que Televisa vende acciones a Univisión, como 10 mil millones y así todos. Que Walmart compra no sé qué a una empresa, como 12 mil; que los Oxxos o una empresa de este señor Fernández también compró, 12 mil millones. En fin, todo eso ha ayudado mucho.

INTERVENCIÓN: Esas son las cuatro acciones específicas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) y la cuarta esa habla de la…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, la cuarta, sí.

A ver, bájale.

Aquí es.

‘Se sumarán el Ejército y la Marina al esfuerzo de garantizar la seguridad pública. Actualmente, el objetivo fundamental de las Fuerzas Armadas es salvaguardar la integridad del territorio y preservar la soberanía de México; sin embargo, en las circunstancias actuales es indispensable que a este propósito de la defensa nacional, que a este propósito de la defensa nacional se agregue el de la seguridad pública interior.

‘No debe desaprovecharse personal, experiencia, instalaciones para garantizar a los mexicanos el derecho a vivir sin miedos ni temores; los tiempos han cambiado y es otra nuestra realidad.

‘El gobierno democrático de México defenderá la soberanía con autoridad moral y política, el distintivo será la paz, no la guerra.

‘En el remoto caso de una agresión armada de un país extranjero, no solo será el Ejército quien la enfrente, sino amplios sectores del pueblo, como ha sucedido siempre en la historia de México.

‘Se erradicará por completo la represión.’

Fíjense lo que estoy diciendo, este libro lo escribí en el 16, son seis años, por eso me pueden acusar de lo que quieran mis adversarios, pueden inventar lo que sea, pero no pueden decir que sea yo incongruente.

’Se erradicará por completo la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por corporaciones policiacas o militares.

‘El Ejército y la Armada se convertirán en instituciones de protección a los mexicanos.

‘Específicamente, se analizará colegiadamente la pertenencia de crear una Guardia Nacional con el apoyo de los 220 mil soldados y 30 mil marinos que en la actualidad permanecen organizados bajo el mando de oficiales del Ejército y de la Marina en regiones, zonas, batallones y otros agrupamientos menores.

‘En suma. Se trata de aprovechar el conocimiento, la disciplina de esta fuerza, así como todos sus recursos materiales, vehículos, cuarteles e instalaciones con el propósito de garantizar la seguridad de los mexicanos y serenar el país.’

O sea, antes de la elección.

INTERLOCUTORA: Ahora hay una propuesta para que se puedan quedar hasta el 2028.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: Hay una iniciativa ¿usted cómo lo vería?, ¿o tiene que ser indefinida la presencia de las Fuerzas Armadas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo mejor sería, estaría bien que se ponga un tiempo.

INTERLOCUTORA: ¿Cuál le parecería?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo que está proponiendo creo que el PRI, ¿qué proponen?, 10 años ¿no?

INTERLOCUTORA: 2028, sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: Nueve años.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nueve años. ¿Qué sería?

Sería 24, sería el otro sexenio, terminando y el otro.

Yo estoy de acuerdo con eso, porque para que si en caso de que, no va a suceder, no va a suceder y toco madera, pero que para atrás los fielders, que por cierto hoy se va a definir si empata Yucatán con Los Diablos.

INTERLOCUTORA: Pero, ¿entonces sería hasta 2032, presidente, el sexenio completo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, lo que están planteando es…

INTERLOCUTORA: 2028.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es 24 y seis más, al 30 ¿no?

INTERVENCIÓN: Hasta el 2028.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Está bien.

INTERVENCIÓN: Cuatro más de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí y que se evalúe y que incluso se haga una encuesta, una consulta.

INTERLOCUTORA: ¿Formal?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Formal.

Eso se lo podrían agregar y se le pregunta a la gente, consulta popular.

Miren, ¿qué hacer?, por ejemplo, se vence el plazo en marzo del 23, de lo que dieron de gracia en el transitorio.

¿Qué se hace el 23?

Digo, sí salimos, porque aquí estamos todos los días y vamos a seguir trabajando, pero por qué no continúa consolidándose y se explora esta posibilidad que yo considero va a ser mejor por profesionalismo, por disciplina, por honestidad.

Es que no es lo mismo y es una carrera militar, que va al Colegio Militar y va ascendiendo, tiene una formación y cuando hay promociones, ojalá y un día vengan aquí alguno de los encargados, los del Estado Mayor, que expliquen ¿cómo se forman?, ¿qué es una promoción?, ¿cómo van ascendiendo?, su expediente y ¿cómo llegar a general de División?, no todos llegan, porque sí hay una comisión de evaluación permanente y todo, todo, todo es evaluado, todo, todo.

Entonces, eso es profesional, no es… No quiero personalizar, pero estos personajes famosos, su historia de vida ¿qué aprendieron?, ¿en dónde?, ¿cómo se formaron?

De una u otra forma todo lo que… Bueno lo que hacen ustedes es un oficio, lo que hago yo es un oficio, lo que hacen los militares es un oficio, o sea, se tiene que saber para tener el oficio, no es porque a mí me gusta y yo quiero hasta presumir, pues con mi charola, soy el que manda, cosas así ¿no?

Entonces sí es interesante el debate que se está dando. Y yo llamo a los legisladores, incluidos a los del PAN, o sea, que lo piensen, que en temas de seguridad no debemos de meter la cuestión partidista, no lo merece la gente, además que no me vengan con que están en contra del uso de la fuerza y del militarismo, porque no les queda, eso es hipocresía.

Estaba yo viendo, no, ya para qué, iba yo a poner un tuit, pero no. Un acuerdo y que se someta la actuación hacia adelante a una consulta y que haya un acuerdo de todas las fuerzas políticas en el Congreso de que se dé el plazo y que se diga vamos a hacer una consulta y le preguntamos a la gente: ¿Estás de acuerdo con los resultados de la Guardia Nacional? ¿Quieres que siga dependiendo del… O que pase a la Secretaría de Seguridad Pública?

INTERLOCUTORA: Presidente, también le quiero preguntar, el jueves se entrega el paquete económico 2023.

¿Trae alguna sorpresa? ¿Cómo lo describiría usted?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no. No hay aumentos de impuestos, no hay aumentos de impuestos, no aumentan las tarifas de energía eléctrica, no aumenta la gasolina, no aumenta el diésel, no aumenta el gas.

Vamos a poder financiar todos los programas prioritarios, tanto los orientados, destinados al bienestar la gente.

INTERVENCIÓN: (inaudible) de operaciones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: ¿De qué porcentaje viene, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya poco, pero sí vamos a hacer algunos ajustes para seguir liberando fondos al desarrollo, pero no a salarios para que no… No hay despidos.

PREGUNTA: ¿En su oficina habrá más recortes, presidente?

¿En su oficina habrá más recortes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya ha habido muchos.

Cuando llegué, ya lo saben ustedes, la Oficina de Presidencia tenía un presupuesto de tres mil 600 millones y este año son 600, tres mil menos.

Entonces ya no va a aumentar. Y vamos a seguir con la austeridad, ahorrando, ahorrando, ahorrando para poder financiar el desarrollo sin deuda, sin endeudamiento.

PREGUNTA: ¿Aumenta el impuesto al cigarro?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no hay aumento a nada.

Les comento algo, además, hay algunos que me han venido a decir que por qué no aumenta el precio de la cerveza y del alcohol y de los cigarros y de los refrescos y de esto y de lo otro.

Saben que tenían un truco bien ensayado, le subían al alcohol en impuesto 20 por ciento y ellos le aumentaban 40. Aumentaban el impuesto, digo, aumentaban el precio del producto y le echaban la culpa al gobierno.

El gobierno era como el alcahuete.

¿Por qué aumentó?

Ah, porque aumentó el impuesto.

Nada más que no aumentaban lo que se incrementaba de impuesto, aumentaban el doble y aprovechaban para echarle la culpa al gobierno, por eso no hay aumento de impuesto.

Lo único que estamos demandando respetuosamente es que todos nos sigan ayudando, que todos sigan contribuyendo, ya no hay privilegios fiscales. Y que no estén pensando que los despachos fiscalistas se las saben de todas, todas, no van a poder.

Raquel Buenrostro es una eminencia y es honesta, entonces no hay influyentismo que valga. Además, que tengan también la seguridad que sus impuestos o, mejor dicho, las contribuciones son en beneficio del pueblo, no para enriquecer a políticos, que eso es un cambio también importante, la gente a veces no pagaba, porque decía: ‘Cómo voy a pagar impuestos si se lo roban todo.’

Y va muy bien el paquete, equilibrado, en cuanto a ingresos, en cuanto al financiamiento de todos los programas de Bienestar. Se está considerando un incremento en presupuestos para programas de Bienestar. En caso de adultos mayores es un incremento de un poco más del 25 por ciento en pensión.

Y traemos el presupuesto para concluir el Tren Maya. Traemos presupuesto para terminar los programas del Istmo, para terminar de integrar la refinería de Dos Bocas, para financiar las dos plantas coquizadoras que estamos construyendo, para seguir modernizando las refinerías, para construir las nuevas plantas termoeléctricas que estamos haciendo en la península de Yucatán, dos que ya se iniciaron, una en Mérida y otra en Valladolid para resolver el problema del abasto eléctrico en toda la península.

Lo mismo, la Comisión Federal ya tiene presupuesto para resolver el problema de la interconexión en el norte de Sonora, Baja California. El que no falte la electricidad en Baja California Sur, en particular, en Los Cabos.

Tenemos 34 proyectos eléctricos y de esos 34, 16 tienen que ver con modernización de las hidroeléctricas, compra de turbinas nuevas, de equipos para producir más energía eléctrica.

Estamos bien.

Se está llevando a cabo una reestructuración de deuda. Por ejemplo, nunca se había logrado una reestructuración de deuda con Japón y deuda que estaba contratada a tasas del seis por ciento, del ocho por ciento se reestructuraron a tasas del uno, del dos por ciento.

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que ya ven que no aparece, no es protagónico, es una eminencia, es un buen secretario de Hacienda y su equipo, el subsecretario de Ingresos, el subsecretario de Egresos.

Estamos muy bien.

Bueno, nos vemos mañana, vamos a desayunar.

INTERVENCIÓN: Fertinal está en huelga, ahorita está en huelga.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuál?

INTERVENCIÓN: Fertinal, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, van a resolver en estos días.

Ahí yo le hago un llamado a los trabajadores porque su pliego petitorio no puede ser atendido, quisiéramos, pero Fertinal quedó en ruinas, porque fue de esas empresas que compraron a precios elevadísimos, hay una deuda todavía en Nacional Financiera de muchísimo dinero, no tengo la cantidad exacta, es como Agronitrogenados, la de Ancira, fueron las dos plantas que se compraron.

INTERLOCUTORA: Pero siguen trabajando.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, siguen trabajando, pero estamos rescatando las empresas, haciendo un gran esfuerzo para no cerrarlas, no venderlas, levantarlas, pero obviamente no tenemos utilidad y entonces lo que nos están pidiendo es reparto de utilidad; pero un dato más, ya se los dije a ellos, que nos den tiempo de que mejoremos las empresas.

Un dato más, todo el fertilizante que están produciendo se entrega de manera gratuita a los campesinos, o sea, que no nos vean como patrones inhumanos, explotadores. Les estamos pidiendo, o sea, que nos esperen, ya se lo pedimos al dirigente sindical en estos términos, además sin influyentismo de ningún tipo le pedimos a la Secretaría del Trabajo que resolviera, pero no hay fundamento legal, de todas maneras, nosotros vamos a ser respetuosos.

Pero que se entienda lo que les estoy planteando, porque es algo parecido a lo de los trabajadores del Seguro Social, ¿quién sabe que les están diciendo los dirigentes?

Entonces, a mí me interesa que la gente sepa esto.

Ahí mismo está la empresa acerera Mittal, ahí sí hubo reparto de utilidades porque obtuvieron muchas utilidades porque subió el precio del acero, todo el sector minero tuvo utilidades, en Cananea, en todos lados. Está es una empresa hindú que está trabajando muy bien y está cumpliendo y les entregó y es el mismo sindicato, pero no puede ser el mismo trato, no puede haber trato igual entre desiguales, esa es la justicia, hay que ayudar al que ayuda, porque la empresa privada tiene utilidades, esto no es una empresa privada.

Todo el fertilizante, todo, que sale es para los campesinos y no se cobra, es gratuito. Y además no estamos diciéndoles de que nunca va a haber reparto, es que no hubo utilidad porque estamos invirtiendo, no hubo utilidad.

Sí va a haber utilidad, pero hacia adelante y que nos den un respiro para que haya más fertilizante para la gente del campo, que coman los que nos dan de comer.

Adiós, adiós.

