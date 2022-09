La mañanera de AMLO de este viernes 2 septiembre de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, primero, antes que nada, expresar mi condena enérgica por el fallido atentado a la presidenta, a la vicepresidenta de Argentina, a Cristina Kirchner. Fue algo lamentable, reprobable, pero al mismo tiempo diría milagroso, porque está bien Cristina. Es un acto reprobable ante cualquier circunstancia, no puede justificarse, ni tratándose de enemigos, menos de adversarios.

Hace dos días, tres, le envié una carta a mi amigo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández y quiero compartirla con ustedes, porque tiene otro propósito central; sin embargo, aproveché para ponerle una posdata. A ver si la leemos.

Esto fue como el martes o miércoles, el 29, hace tres días. A lo mejor la tiene Laurita.

‘Excelentísimo señor Alberto Fernández, presidente de la República de Argentina.

‘Presente.

‘Estimado amigo Alberto:

‘Mi esposa Beatriz va a Santiago de Chile para entregar un material maravilloso de Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, con motivo del primer centenario del arribo de esta gran docente a nuestro país. Ella colaboró directamente con el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, abogado como tú, en los primeros planes de estudio para cumplir con uno de los derechos consagrados en la Constitución de 1917, hoy vigente, contar con educación pública, laica, gratuita y universal.

‘En esa búsqueda se halló un mural espléndido de Roberto Montenegro, pintado en el despacho de Vasconcelos en 1922. En ambos costados de la puerta de ingreso a éste, fueron retratados Gabriela Mistral y Berta Singerman, muy conocida en tu país, quien estuvo también en México en ese tiempo.

‘Después de organizar la entrega virtual y una reproducción facsimilar a escala, de este a Chile, consideré que a los argentinos les gustaría conocer este mural y los archivos que registraron esa visita de tu paisana. Beatriz irá a Buenos Aires a un asunto académico y puede aprovechar el viaje al cono sur para hacerles formal entrega de este trabajo, junto con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, el 27 de octubre por la tarde; desde luego, si estás de acuerdo.’

Pero este es el motivo de la carta. Pero al final le pongo una posdata:

‘Estás actuando muy bien defendiendo a Cristina. Nunca se debe abandonar a una compañera o a un compañero de pensamiento y lucha, aunque existan discrepancias, porque no sólo es un acto de deslealtad, sino un grave error pensar que los verdaderos adversarios, los conservadores, representan algo bueno para la mayoría de nuestros pueblos. Es una garantía que en este trance tú estés como presidente de Argentina.

‘Te mando un abrazo. Tu hermano.’

Fíjense. Entonces, pues un abrazo para Cristina y un abrazo para Alberto y para el pueblo de Argentina.

Muy bien. Vamos a tratar dos temas:

Ya está en funciones la nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, que nos va a dar a conocer su propuesta y lo que ya se está haciendo, cómo va el regreso a clases.

Y, posteriormente, tanto Ricardo Mejía como Jesús Ramírez van a informar sobre el tema, el debate, acerca de la prisión preventiva oficiosa. Habíamos quedado en eso.

Entonces, Leti, adelante.

LETICIA RAMÍREZ AMAYA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: Con su permiso. Buenos días a todas, a todos.

Soy una maestra orgullosamente normalista, egresada de la benemérita Escuela Nacional de Maestros y a partir de ayer he tomado la dirección de la Secretaría de Educación Pública de nuestro país.

Con responsabilidad tomo el compromiso de este encargo, porque como maestra y como servidora pública he luchado y trabajado por la transformación y mejora de México. Ahora lo haré desde las aulas y desde las escuelas para garantizar el interés superior de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, que, además de obligatoria, debe ser universal inclusiva, pública, gratuita y laica, como lo señala el artículo 3º de la Constitución.

Mi trabajo será para la educación de todas y todos, pero como un principio de la Cuarta Transformación será principalmente con los más necesitados, con los indígenas, con los afromexicanos, con los jornaleros, migrantes y con aquellos que enfrentan barreras para el aprendizaje: de personas con discapacidad, para asegurar que la educación extienda sus beneficios a todas y a todos, en las distintas regiones de nuestro país, porque consideramos que la educación es un pilar para lograr esta Cuarta Transformación, tal como se ha venido construyendo desde los últimos años con el licenciado Esteban Moctezuma Barragán y la maestra Delfina Gómez.

Recordemos que, en el 2018, el sector educativo se encontraba inmerso en una profunda crisis y maestras y maestros sometidos a la mal llamada reforma educativa, impuesta a través de proceso autoritarios que deslegitimaron a la educación pública. Se culpó a profesoras y a profesores de la crisis educativa. Fue por ello que una de las primeras acciones del Gobierno de México fue derogar dicha reforma inicial, el diálogo con el magisterio, para promover su revalorización, su dignificación y su participación en el cambio educativo en beneficio de las y los estudiantes. Ese diálogo continuará.

Por otro lado, es un hecho innegable que la pandemia cimbró todos los procesos educativos y nos alejó de las aulas, fue una etapa muy dolorosa, pero el compromiso de ofrecer educación al pueblo no se dio totalmente suspendido, surgieron nuevas formas de enseñar y aprender y aún en la distancia surgieron aprendizajes inesperados. Esto fue con el trabajo responsabilidad e innovación de maestras y maestros de todo el país; sin embargo, el regreso a las actividades presenciales no trajo a las escuelas a todas y todos nuestros estudiantes.

Hoy tenemos que hacer que regresen a las escuelas la totalidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde la educación inicial hasta la educación superior, no por una cuestión de estadística, sino porque no hay nada más importante para ellos y para nosotros que estén en la escuela, que aprendan, que jueguen, que convivan, que compartan, que sean felices. Este es el reto que enfrentamos todas y todos como sociedad, como gobierno, como familias, como estudiantes, como maestros.

Permítanme insistir en este punto. Lo más importante para ellos y para nosotros es que estén en la escuela, que estén en las aulas, que aprendan, que jueguen, que convivan, que compartan, que sean felices.

Sin duda, en las escuelas debemos continuar con acciones para el cuidado de la salud y prevención de diversas enfermedades; entre otras, el COVID.

Vamos a fortalecer las tareas contra la corrupción, la impunidad y la desigualdad, seguiremos con estrategias fundamentales favoreciendo a los que más lo necesitan a través de los programas Becas para el Bienestar. También se fortalecerá el programa La Escuela es Nuestra, que favorece la participación comunitaria para el mejoramiento de las instalaciones educativas.

Es un hecho histórico que simultáneamente, por primera vez, contemos con nuevos planes de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria y normal y que tengamos un marco curricular común para la educación media superior.

Importantísimo es saber que todas estas propuestas se construyeron a partir de una amplia participación en foros, asambleas, diálogos y encuentros con maestras y maestros, especialistas, estudiantes y sus familias, así como autoridades educativas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Todos reconocemos que somos una nación pluricultural y plurilingüista, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Por eso, valoramos la importancia de que la educación llegue a todos los rincones del país.

Pondremos en el centro de la educación a la comunidad en cualquier contexto y continuaremos impulsando la Nueva Escuela Mexicana, a partir de una educación humanista, con equidad y orientada a la excelencia educativa, que favorezca las infancias y juventudes para consolidar la revolución de las conciencias y la formación de mejores ciudadanas y ciudadanos.

Asimismo, se buscará fortalecer la formación ambiental en las escuelas de todos los niveles a través de actividades para el cuidado, recuperación y defensa del patrimonio biocultural.

Nuestro compromiso será siendo con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pero también con las maestras y los maestros, porque conocemos el esfuerzo que día a día realizan desde las aulas y debemos valorarlo profundamente.

Sé y estoy convencida, que para la transformación de la educación y de nuestro país es necesario el trabajo en equipo, pues sólo con él se pueden romper inequidades y desigualdades. Sigamos trabajando todos y todas por mejorar la educación de nuestro país.

Señor presidente:

Es un honor asumir este encargo.

Y permítanme comentarles, el regreso a clases, el ciclo escolar 2022-2023 fue maravilloso, fue una fiesta, alegría, los niños llegando a las escuelas, los maestros preparando sus clases y tenemos ya, este es el quinto día de regreso a clases de educación básica.

Es un pequeño video que tenemos preparados, son 30 segundos, que queremos transmitirles la alegría que sienten o que sentimos todos de regresar a clases.

(PROYECCIÓN DE VIDEO REGRESO A CLASES 2022-2023)

LETICIA RAMÍREZ AMAYA: Son alrededor de 24 millones de niñas, niños, jóvenes y adolescentes que sintieron y están sintiendo esta alegría de estar nuevamente con sus compañeros, con sus amigos, con sus maestros, con sus maestros, conviviendo y aprendiendo.

Muchas gracias

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC): Con su permiso, presidente.

Se presenta el informe Cero Impunidad, como todas las semanas, en esta ocasión con un apartado especial sobre el tema del debate que actualmente se libra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa, porque es un tema que puede repercutir en la impunidad.

En estos días, del 25 de agosto al 1º de septiembre, entre todas las corporaciones policiales, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, hay un total de nueve mil 341 personas detenidas, de las cuales nueve mil 39 fueron presentados ante el Ministerio Público al prefigurarse un posible delito.

Con relación a la prisión preventiva oficiosa que actualmente se discute en la Suprema Corte de Justicia en dos vías, la primera es con relación al tema de un amparo en revisión y el segundo tema con relación a una acción de inconstitucionalidad:

La prisión preventiva oficiosa o automática pretende proteger a la víctima y a su familia de su agresor.

Evita que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o se den a la fuga.

Evita que estos mismos presuntos criminales amenacen y atenten contra testigos durante las diferentes etapas del proceso penal.

Evita la reincidencia y prevé la comisión de futuros delitos en contra de la sociedad.

En el año 2008 se logró esta reforma que establece el nuevo sistema de justicia penal y se puso en primer término a las víctimas de un delito.

Entre otros delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa o automática que establece el artículo 19 de nuestra Constitución están los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, la utilización de programas sociales con fines electorales para alterar la voluntad ciudadana, la corrupción como enriquecimiento ilícito, el robo al autotransporte de carga, todos los delitos que tienen que ver con el llamado huachicol, el robo de hidrocarburos, los delitos violentos cometidos con armas de fuego, la portación y utilización de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y aquellos delitos que atenten contra la seguridad de la nación.

La prisión preventiva ha sido una figura establecida en nuestra Constitución desde el Constituyente originario de 1917, cuando se promulga la carta magna que actualmente rige el país y ahí se contemplaba la prisión preventiva por los delitos que merecieran pena privativa de la libertad con pena de mayor a los cinco años.

En subsecuentes reformas se mantuvo esta figura estableciendo, por ejemplo, que aplicaría para delitos con una pena cuyo término medio aritmético fuera mayor de cinco años de prisión.

En el 85 se incluyó esta figura en diferentes modalidades relativa a diversos delitos.

En el 93 se establece que esta figura atendería más que a la duración de la pena por la gravedad del delito, prohibiendo expresamente el beneficio de la libertad bajo caución a quienes fueran presuntos responsables de esos delitos.

En la reforma del 2008 se decide mantener la prisión preventiva como una medida cautelar y se subdivide en dos tipos de prisión preventiva:

La justificada, que es cuando el Ministerio Público la pide por delitos que la legislación no considera suficientemente graves.

Y la oficiosa o automática, cuando el delito es de tal gravedad que amerita que el presunto criminal lleve el proceso penal en reclusión.

Hubo reformas posteriores en 2011 y 2019, pero con la finalidad de incrementar los delitos que ameritaran esta figura de la prisión preventiva oficiosa.

Siguiente. Esta reforma se aprobó en el 2008 con 482 votos a favor en la Cámara de Diputados y con 73 votos a favor en la Cámara de Senadores, fue un dictamen que presentaron diferentes comisiones: de Justicia, Gobernación y Seguridad Pública, entre otras.

Entre otros legisladores de la época, en el caso de la Cámara de Diputados, por el lado del PAN destacan, entre otros, la hoy gobernadora María Eugenia Campos; el exsecretario de Gobernación, Diódoro Carrasco; Héctor Larios Córdova, dirigente del PAN; entre otros.

Por el lado del PRI, el ex gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur; el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro; Beatriz Pagés; el dirigente sindical, Ricardo Aldana; el dirigente de la burocracia federal, Joel Ayala; y el exdirigente del PRI, César Camacho Quiroz.

En la Cámara de Senadores, por el PAN, Marko Cortés; Santiago Creel Miranda, actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Gustavo Madero, ex dirigente nacional; y el exgobernador Guillermo Padrés, que ha enfrentado diferentes cargos con la justicia.

En el caso del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell; el ex candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa; Jesús Murillo Karam, exprocurador; y el actual dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas.

La reforma en la parte que nos interesa, que es la prisión preventiva, establece dos tipos de figura en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, párrafo que no ha sido modificado en las subsecuentes reformas y esta es la prisión justificada, que es cuando el Ministerio Público solicita al juez la medida cautelar de la prisión preventiva cuando considera que otras medidas, como podría ser el brazalete o acudir cada 15 días a firmar a un centro de justicia penal, cuando consideran que no son suficientes para garantizar que el imputado comparezca la investigación, la protección de la víctima o los testigos, o cuando ya se le haya procesado o sentenciado por otros delitos de carácter doloso. Aquí es justificada porque el Ministerio Público tiene que justificar en cada caso contra cada uno de los imputados.

Esta es la prisión oficiosa, es decir, cuando hay delitos de tal gravedad ya no queda al arbitrio del juez ver si corresponde o no fijar esta prisión, sino que, de manera oficiosa o automática, es decir, una vez que es vinculado a proceso penal un posible responsable, de manera inmediata la medida cautelar sin que quede al arbitrio del juez es la prisión preventiva. Y es en diferentes delitos, que ya enumeramos: delitos graves del orden común, delitos de delincuencia organizada o delitos de cuello blanco.

Las reformas que se han hecho es para aumentar el catálogo de delitos que ameritan este tipo de prisión en las subsecuentes reformas. Y esto tiene que ver en mucho por lo que era la llamada ‘puerta giratoria’, cuando había la sensación de que se ponía a disposición de los jueces algunos presuntos criminales y más tardaban en entrar que en salir nuevamente en libertad para volver a cometer hechos penales.

Siguiente. Es esta situación, la prisión preventiva pretende evitar la llamada ‘puerta giratoria’ donde el presunto criminal sale en libertad supuestamente vinculado a un proceso penal, pero finalmente en la libertad de seguir cometiendo ilícitos y vuelve a delinquir, generando un impacto en la sociedad y una enorme sensación de impunidad.

Siguiente. Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la ‘puerta giratoria’, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92 mil personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad.

Siguiente. Esto es por el lado de lo que corresponde en sí mismo la figura de la prisión preventiva, pero hay otro elemento que queremos llamar la atención, porque en el régimen constitucional mexicano, en cómo está organizada la división de poderes en nuestro país, podría ser incluso más grave que la misma medida. Es decir, si la Corte en los dos recursos hoy en discusión, un amparo en revisión y una acción de inconstitucionalidad, determinará invalidar un artículo constitucional sería la primera vez en la historia del país que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erige en un poder constituyente e invalida un artículo de carácter constitucional.

La Corte solamente puede invalidar leyes que atenten contra la Constitución, el único que puede reformar la Constitución, según el artículo 135 de nuestra carta magna, es el poder constituyente permanente, que está integrado por las dos cámaras del Congreso de la Unión y por las 32 legislaturas de los estados y la Constitución mexicana es la ley suprema de la nación y la Suprema Corte no puede legislar, invalidar, inaplicar algún artículo de nuestra Constitución.

El amparo en revisión que la Corte va a resolver, por cierto, tiene que ver un amparo promovido por Brandon Alexis ‘N’ y Alejandro ‘N’, hermano y tío de Óscar Andrés, alías ‘el Lunares’, líder del grupo criminal conocido como Unión Tepito.

Estas dos personas promovieron que se inaplique el artículo 19 constitucional para que no se les aplique la prisión preventiva oficiosa y en tal virtud poder salir en libertad. Este sería uno de los múltiples temas que se estarían discutiendo si se invalidara el artículo 19 constitucional.

Ahora bien, sobre algunas decisiones de los jueces locales y federales que han repercutido en la impunidad y en la inseguridad, vamos a revisar algunos:

El caso de Rafael Caro. A Rafael Caro se le acusó, dentro de diferentes causas penales: de privación ilegal de la libertad, de homicidio calificado, de delitos contra la salud y asociación delictuosa, introducción de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, ente otros. Por estos delitos, se estableció una primera sentencia en primera instancia que determinó que se le acumularían 40 años de prisión, esto fue el juez cuarto de Distrito en Materia Penal en Jalisco.

La defensa de Rafael ‘C’ impugnó esta resolución, logrando modificar la sentencia y en un primer momento lo absolvieron de delitos contra la salud e introducción de armas y asociación delictuosa. Frente a esta resolución, promueve luego un amparo y el amparo sobresee, es decir, deja sin efecto diferentes delitos, como privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado cometido en agravio del ex agente de la DEA, Enrique Camarena.

La conclusión fue, a partir de este amparo, que Rafael Caro Quintero ya había compurgado diferentes años en prisión y, al ya no estar estos delitos según ese juez, se establece su inmediata libertad. En consecuencia, Rafael ‘C’ deja el penal durante la madrugada del 9 de agosto del 2003, precisamente cuando el procurador era Jesús Murillo Karam.

Frente a esto, pero ya fuera de la cárcel Rafael Caro, porque un juez le quitó todos los delitos, se inconforma el Ministerio Público mediante un recurso de rescisión y la Primera Sala de la Primera Corte de Justicia revoca el fallo y pide que se emita una nueva resolución, lo cual hace el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Distrito Judicial. Se revisa nuevamente y se le impone una pena de 73 años. En la época el máximo era 40 años, es decir, le faltaban por cumplir 11 años siete meses y ordena su reaprehensión.

Sin embargo, en todo este tiempo Rafael Caro ya se había reconstituido nuevamente en un líder criminal con operaciones delictivas en varios estados del país. Se ordena su reaprehensión, pero esto duró siete años para que la Secretaría de Marina pudiera reaprehenderlo. Y actualmente está en litigio la extradición porque le han concedido jueces diferentes suspensiones para no ser extraditado. Aquí hay un caso relevante.

Siguiente. El caso de ‘la Vaca’, que ya no nos detendremos mucho, aquí ha sido explicado, cómo un juez, el juez Daniel Ramírez Peña, del Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, determinó no vincular a proceso a ‘la Vaca’, quien, además de haber sido en flagrancia con armas y droga, es un peligroso criminal que está imputado en diferentes ilícitos, como es homicidio de un agente de investigación que lo trasladaba en cumplimiento de una orden de aprehensión al estado de Tamaulipas, como son los hechos violentos del Cereso de Colima, que dieron como consecuencia un saldo de ocho muertos y haberse constituido en el principal generador de violencia de Colima.

Siguiente. Otra resolución, el caso de ‘el Contador’, que es el dirigente del cartel del Golfo, José Alfredo ‘N’, ‘el Contador’, quien en noviembre de 2020 obtuvo su libertad tras la decisión de un juez de control de no vincularlo a proceso penal, no obstante ser el principal líder criminal del cártel del Golfo. Finalmente, en febrero de este año se logró detenerlo nuevamente aquí en la Ciudad de México y está nuevamente vinculado a proceso penal.

Aquí es evidente, como lo decíamos, con el tema de la prisión preventiva, la reincidencia; es decir, cuando hay algún beneficio procesal o una no vinculación, este tipo de personas vuelve a seguir cometiendo los actos criminales.

El caso, por ejemplo, de ‘los montadeudas’. Se detuvo a 23 personas, varios de ellos están bajo proceso penal en libertad, porque aquí sí no aplicó la prisión preventiva oficiosa y cinco más sí están detenidos. Pero aquí lo relevante es que en los cateos se encontraron mil 20 chips de celular prepago que utilizaban para, precisamente, sus actividades criminales.

Como ustedes recordarán, un juez, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, ante todos los requerimientos del tema de los chips de celular, autorizó innumerables suspensiones provisionales para no implicar esta ley.

Finalmente, la Corte, hay que decirlo, la Corte invalidó la ley que pretendía regular el uso de los chips de prepago para actividades criminales. Aquí ya hay este antecedente también.

Siguiente. Este caso es de un presunto secuestrador, que en una operación coordinada la Conase, Coordinación Antisecuestros, con las fiscalías de Chihuahua y Zacatecas detienen al presunto secuestrados conocido como ‘el Fantasma’, Rafael ‘N’, que es un presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación.

Fue una operación de meses de inteligencia, de un operativo quirúrgico. Se pone a disposición del juez de control de Zacatecas, Sergio Rodarte Oliva y determina no vincularlo a proceso penal; entre otros argumentos, porque decía que las cuentas donde le depositaron las víctimas al secuestrados no estaban a su nombre.

Siguiente. El caso de Colima, de un líder también delictivo, Edwin Omar, alias ‘el Minimix’ o ‘el Mini’, quien presuntamente asesinó, entre otros, a Sergio Ortega Escobar, jefe de grupo de la policía investigadora de la fiscalía de aquella entidad. Él fue detenido y el juez desacreditó todos los testimonios de testigo y finalmente salió en libertad este sujeto, que sigue delinquiendo y sigue siendo un objetivo prioritario.

Siguiente. También el mismo juez, Juan Carlos, juez Carlos Gallegos Arellano, de Colima, también determinó la libertad de Jorge ‘N’, alias ‘el Mesta’, debido a que consideró que no estaba en condiciones para enfrentar una audiencia por una lesión en la mandíbula, cuando realmente estaba estable y podría haber comparecido.

Siguiente. Diferentes casos de este juez Marco Antonio Ordorica, del Juzgado 2º de lo Penal del Distrito de Bravos, en Chilpancingo. Él ha exonerado en diferentes procesos a presuntos secuestradores. Luego después, el Tribunal Superior revierte la sentencia, pide la recaptura en virtud de que efectivamente sí estaban involucrados en secuestros, pero estos individuos ya estaban muy fuera del brazo de la justicia y siguen cometiendo secuestros.

Siguiente. El caso de la juez Viviana Judith Juárez Vázquez, que está en Baja California. En tres casos que se le han presentado de detenciones en las garitas con armas de uso exclusivo del Ejército o también en la aduana, cuando también con armas detuvieron a otros sujetos, la juez determinó que era ilegal la detención de los que hicieron porque no habían justificado cómo revisaban los vehículos y, finalmente, les concedió la libertad a estos sujetos.

También el 10 de julio del 22 la jueza dejó en libertad a Erick Manuel, señalado como presunto autor intelectual del crimen del agente Jaime Alonso, ocurrido el pasado 30 de junio. El argumento es que porque cuestiones administrativas no era legal su detención.

Tres casos de impunidad de la misma juzgadora.

Siguiente. Este caso de un feminicida serial, que se le atribuyen el asesinato de al menos cinco mujeres a quienes secuestraba, violaba y asesinaba, mujeres mayores y menores de edad. Un juez local en 2016 dictó auto de libertad debido a que había encontrado inconsistencias, no obstante que el feminicida había señalado incluso el lugar donde enterraba a las víctimas. Sin embargo, la madre de una de las víctimas logró un amparo, se reabre el caso y actualmente continúa en un penal de alta seguridad.

Siguiente. Otro caso también de un juez de control del estado de Tlaxcala, Daniel Hernández George, que determinó no vincular a proceso a tres personas involucradas en un grupo de secuestradores conocido como Los Lucios. Determina otorgarles la libertad, no obstante que están involucrados en diferentes ilícitos y secuestros en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala y hay diversas carpetas de investigación abiertas todavía, el juez determinó no vincularlos a proceso penal, no obstante todos los elementos aportados por el Ministerio Público.

Siguiente. Los casos de las cuentas de Kamel Nacif y Mario Marín, dos jueces federales otorgaron el beneficio para que se descongelaran las cuentas, quienes se encontraban prófugos. Luego Mario Marín, finalmente, fue detenido y ahorita se encuentra en un Cereso en Cancún. Pero en ese momento los jueces determinaron descongelar las cuentas que implicaban la cantidad de 800 millones de pesos.

Siguiente. En caso relacionado con José Antonio ‘N’, alías ‘el Marro’, quien ya fue sentenciado por secuestro agravado a 60 años; no obstante esto, en diferentes procesos penales que se libran por la misma detención, por el mismo sujeto, en mayo de 21 un juez penal de primera instancia determinó no vincular a proceso al ‘Marro’ por el delito de tentativa de homicidio contra personal de la Agencia de Investigación Criminal. Está detenido y sentenciado por secuestro, pero en otros delitos le han venido quitando los cargos.

Y también recordar que, en una operación de Sedena, Guardia Nacional y la fiscalía de Guanajuato, detuvieron a 31 personas en un operativo mientras realizaban bloqueos y diferentes ilícitos un grupo de personas vinculados a la organización criminal del ‘Marro’; sin embargo, los jueces determinaron no determinar la legal detención de los 31 y ponerlos en libertad.

Siguiente. También otro caso de Francisco Javier ‘N’, alias ‘Exfederal’, quien es juez federal… un juez federal, perdón, determinó no vincularlo a proceso penal, no obstante que este ex agente de la Policía Federal, Javier ‘N’, estaba implicado en el desvío de dos mil 500 millones de pesos en cheques de la extinta Policía Federal y él se había entregado a las autoridades.

Francisco Javier ‘N’ es uno de los 19 ex funcionarios de la Policía Federal quienes son acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero. No obstante todas las evidencias, el juez de control del Centro de Justicia Penal en el Altiplano, en el Estado de México, determinó no vincularlo a proceso penal.

Siguiente. Hasta ahí los casos de los jueces.

Muy rápido, en obvio de tiempo, comentar que otro caso de Free Fire, que ya habíamos expuesto, del videojuego, finalmente en Ecatepec, Estado de México, fue detenido Luis Eduardo ‘N’ por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se logró la detención de Luis Eduardo, de 19 años, quien es investigado por abuso sexual en agravio de una niña de 12 años, quien fue reportada como desaparecida, finalmente encontrada, pero no obstante sí sufrió esta agresión sexual. Y esta niña fue contactada a partir del videojuego Free Fire, que aquí hemos expuesto otros casos.

Siguiente. El caso de la detención de Juan Manuel ‘N’, alias ‘el Ñaco’, por parte de la Fiscalía de Guanajuato, Sedena, Guardia Nacional y la policía estatal. Él es coautor material del homicidio del hijo del alcalde de Celaya, Guillermo ‘N’, quien habría sido asesinado el pasado 17 de agosto en Celaya.

Siguiente. También la detención de un integrante de la Familia Michoacana, ‘el Chore’, Jesús ‘N’, alías ‘el Chore’, a quien se le considera uno de los operadores financieros, quien recolecta producto de extorsiones que son llevados a los líderes criminales ‘el Pez’ y ‘el Fresa’, esto fue en el estado de Morelos.

Siguiente. El caso de ‘el Caníbal de Atizapán’, que así se conoce al multifeminicida serial, quien ya acumula tres procesos, que es lo que queremos informar y ya fue sentenciado en uno de ellos a perpetuidad.

Siguiente. Diferentes casos de homicidios que damos cuenta, que fueron ya aprendidos los presuntos responsables con mandamientos judiciales.

En el caso de Quintana Roo hay siete detenidos en diferentes ilícitos.

También en diferentes operativos la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia detuvo a 37 personas en operaciones en Celaya, Guaymas, Sonora; Tuxpan, Michoacán; Tizapán el Alto, Tecozautla y Tijuana, donde en una operación fueron aseguradas 70 mil pastillas de fentanilo, en esta operación; otras operaciones en Nuevo Laredo, en Culiacán.

Siguiente. Y, finalmente, también informar, como aquí lo planteó el presidente, de los hechos que acontecieron en Zacatecas el pasado fin de semana. Esto va precedido de que días antes, los días 18 y 19 de agosto, en Jerez y Ojo Caliente se detuvo a 11 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y se liberó a una víctima privada de la libertad y se aseguró a diferentes presuntos criminales, 11 en total, dos en el operativo y nueve más, todos presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación.

Este fue un primer hecho. Después de este hecho y con motivo del seguimiento, se realizó una orden de cateo que dio como consecuencia que se detuviera a cinco sujetos y se aseguran armas y droga.

Como resultado de este cateo, entre otras razones, grupos delictivos hicieron diferentes incendios en tramos carreteros entre Fresnillo y Jerez y también en Valparaíso; sin embargo, precisar que fueron cinco detenidos en el cateo, que se les aseguraron armas y droga de diferentes características.

Y después, con motivo de estos eventos en Valparaíso, Zacatecas, el Ejército Mexicano detuvo a nueve, a seis individuos que fueron presentados ante la Fiscalía General de la República, en principio ante la delegación y después a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y ya fueron vinculados estos seis sujetos por diferentes eventos de carácter delictivo.

Es decir, de estos hechos que derivaron en diferentes incendios de vehículos y bloqueos, hay 11 detenidos.

Siguiente. En cuanto a feminicidios resueltos del 25 de agosto al 31 de agosto, hay 12 detenidos, cinco sentenciados: uno en la Ciudad de México, uno en Estado de México, uno en Guanajuato, uno en Jalisco, dos en Baja California Sur, dos en Baja California, dos en Puebla, uno con sentencia y dos sentenciados en Chihuahua.

Siguiente. También informar que, con relación a la noticia que se dio a conocer del posible hallazgo de Cándida Cristal Vázquez, locutora y directora de comunicación de la policía de Mazatlán, informar que el cuerpo que se encontró el pasado 27 de agosto no corresponde al de la locutora de radio, según diferentes peritajes; entre otros, la prueba de ADN.

No obstante ello, en virtud de que hay cuerpo y sigue desaparecida la locutora, continúan abiertas las carpetas de investigación por desaparición y una más por el feminicidio de la persona localizada en días pasados en Mazatlán.

Continuamos con el reporte de periodistas que han sido privados de la vida. En la actualidad hay 32 detenidos o buscados de 13 casos que se han presentado este año y 24 vinculados a proceso.

Sería cuanto.

Le paso la palabra a Jesús Ramírez.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.

Sé que hay mucha información, pero el tema que vamos a exponer, que es el papel de los medios de comunicación, la postura en el debate sobre la prisión preventiva, tanto cuando se aprobó en 2008, bueno, entre 2007 y 2008 por ser un debate largo en la Cámara de Diputados y de Senadores, como actualmente en agosto, septiembre de 2022:

En primer lugar, diremos que la figura de la prisión preventiva se incorporó a la Constitución en el 2008, en junio de 2008 se decretó a partir de la aprobación del Congreso de la Unión.

Y lo importante, el primer dato importante es que el debate que hubo en 2007, 2008, duró siete meses, en el cual los medios de comunicación avalaron, digamos, la intención de la reforma legal apoyada por el PRI y por el PAN y que produjo dos mil 170 notas en esa época, durante siete meses y sólo en un mes, ahora, hay más de tres mil 753 notas respecto a la prisión preventiva.

Hay que decir que entonces el tema de la prisión preventiva no era un tema, ni de los medios de comunicación, ni de los juristas, ni de las ONGs, era el principal cuestionamiento a la reforma judicial, era el tema de los cateos y allanamientos sin orden judicial.

No podemos… Para entender el contexto en el que se da esta reforma, tendremos que recordar, sobre todo a los más jóvenes, que se dio en el contexto de la declaración de la guerra contra el narcotráfico que hizo el expresidente, entonces presidente Felipe Calderón.

Una guerra que causó muchas muertes, violaciones a derechos humanos y, por supuesto, muchos allanamientos sin orden de juez y un sinfín de masacres que se dieron y que son del conocimiento público.

También decir que entonces los medios de comunicación, en su mayoría, respaldaron esta guerra, esta violencia que se ejerció y que desató un espiral de crímenes y de violencia que aún todavía padecemos. Y decir que ahora la mayoría de los medios de comunicación pues han cuestionado la figura de la prisión preventiva a partir del debate actual.

También hay que contextualizar otro elemento que es importante recordar. En el 2007 se cumplían 10 años de la masacre de Acteal, donde 45 personas fueron asesinadas, indígenas tzotziles, en la comunidad de Acteal, en Chenalhó, Chiapas y entonces, 10 años después, inicia una campaña el CIDE, Ana Laura Magaloni, jurista, encabezaba este grupo de juristas, en los medios de comunicación, en la revista Nexos y por supuesto el periódico Reforma, El Universal, lanzaron una campaña por la liberación de los asesinos de Acteal, asesinos confesos y que las víctimas, los sobrevivientes habían señalado como los victimarios.

El pretexto de esta campaña… Bueno, en esta campaña también participó, entre otros magistrados, José Ramón Cossío, que hoy ha litigado contra la figura de la prisión preventiva, entonces no dijo nada sobre la prisión preventiva cuando hubo este debate e inició un juicio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender a una persona que había sido, con esta figura, detenida sin sentencia durante 17 años.

Pero entonces y a lo largo de 14 años nunca hizo ninguna crítica, como ningún medio de comunicación, como ningún jurista alegó que esta figura era ilegal, inconstitucional y violatoria de los derechos humanos. Esto para contextualizar.

Decir también que este grupo y esta campaña en el 2007, en diciembre de 2007, cuando inicia en discusión en el Congreso, pues lograron la liberación de los asesinos de Acteal con los mismos argumentos con los que se liberó a más de 70 responsables de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Llama la atención que son los mismos argumentos, llama la atención que dejaron de lado a las víctimas.

Se anuló, en el caso de Acteal, el testimonio de las víctimas. Nadie se preocupó por las víctimas, ni la Suprema Corte ni la revista Nexos, ni el magistrado José Ramón Cossío o el CIDE, lo presentaron como un logro de la justicia haber liberado a estas personas por violaciones al debido proceso.

Este es el contexto en el que se da la aprobación de la reforma judicial que legaliza la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón.

Bueno, como habíamos señalado, los medios de comunicación a lo largo de estos siete meses pues respaldaron el debate y el único cuestionamiento que hubo fue, como bien se señalaba hace rato, el tema de los cateos o las incursiones en los domicilios sin orden de un juez.

Al final de cuentas, el 26 de febrero en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se elimina esta figura de cateos y de allanamientos sin orden judicial y se avanza en la aprobación de la reforma.

Entonces, todos los medios de comunicación —si puedes regresarle tantito, por favor— todos los medios de comunicación avalan la reforma.

Y la prisión preventiva nunca existe como concepto, todos hablan de allanamientos cuando el debate que era el centro y el único periódico que cuestiona la reforma de fondo es el periódico La Jornada y en ese caso y en ese tiempo, se quedó solo.

Y aquí algunos detalles de alguna denuncia de que algunos senadores estaban en estado inconveniente cuando aprobaron la reforma.

Y cuando en junio del 2008 se promulga, a través del Diario Oficial de la Federación, se publica la incorporación de la prisión preventiva y esta reforma judicial a la Constitución es una celebración, hay una celebración del presidente Calderón donde dice, por ejemplo, que la guerra contra el narco es de todos. Ahí lo dejamos para la reflexión de la historia y de las consecuencias que hoy seguimos pagando de esta guerra.

Sin embargo, podemos destacar que, aunque todos los medios de comunicación, la mayoría aprobaron, festejaron y respaldaron esta reforma, fue el periódico Reforma, dicha sea la repetición, pero el periódico Reforma fue el periódico que hizo campaña para la aprobación de esta reforma e incluso los articulistas fueron de los más destacados defensores de la reforma.

Y, por ejemplo, cuando ya se publica en el Diario Oficial y se hace la ceremonia en la primera plana, pues en la primera plana encontramos a César Camacho Quiroz, que entonces era presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, celebrando con Genaro García Luna y que era muy destacado entonces y celebrado por algunos medios de comunicación, como aquí testimoniamos con la primera plana del Reforma al día siguiente.

Llama la atención y esta persona, que es Ana Laura Magaloni, que es una abogada muy destacada, muy reconocida a nivel internacional, que ha encabezado grupos de abogados desde el CIDE, como bien señalaba yo que promovió la liberación de los asesinos de Acteal y entonces también escribió, fue entrevistada y ella apoyó la reforma y nunca habló de la prisión preventiva oficiosa, ni justificada y ese tema ni siquiera existió en sus comentarios escritos o en sus entrevistas; sin embargo, hoy es una de las principales críticas, junto con columnistas, con intelectuales, en fin, y, sin embargo, ahora incluso habla de que eliminar la figura de la prisión preventiva le quitaría al presidente de la República un instrumento contra sus adversarios políticos.

Entonces, la diferencia con los medios entre 2007 y ocho y 2022, pues la podemos ver, cómo ahora el debate no es la prisión preventiva, es el presidente de la República.

Y esa postura y la política de seguridad del actual gobierno. Tenemos que decir y aclara y precisar que la nueva política de seguridad encabezada por el presidente López Obrador no ha violado los derechos humanos, ha preservado los derechos humanos, no se ha cometido masacres por las fuerzas de seguridad.

No se han cometido ni siquiera cateos y allanamientos sin orden de juez. De hecho, se han detenido operativos, como aquí se ha dado cuenta, por falta de órdenes de jueces que por razones que se desconocen o se puede presumir actos de corrupción o de algún tipo de situación, que permiten que los propios delincuentes puedan escapar. Pero no se han cometido y por lo menos no hay documentados, ni por la Comisión de Derechos Humanos ni por organismos internacionales, violaciones sistemáticas a los derechos humanos con la política de seguridad, como sí ocurrió con la política de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, a lo cual guardaron silencio cómplice muchos medios.

Por eso nos parece importante destacar esto. Y recordar, de nueva cuenta y con eso terminamos, que durante 14 años, entre 2008 y 2022, nadie levantó la voz para hablar contra la figura de la prisión preventiva, ni en los medios de comunicación, ni en los espacios académicos, ni en la opinión pública y eso llama la atención.

Y lo dejamos a criterio de los ciudadanos, que son mayores de edad y podrán entender la politización actual del debate. Pero más allá de la politización que los medios están representando, el peligro que puede representar, como bien explicaba el subsecretario Mejía, de que la figura hoy pueda desaparecer, porque podría permitir la liberación de delincuentes que causan daño a la sociedad.

Y en este contexto que hemos relatado, tanto los magistrados de la Suprema Corte, los medios de comunicación, los juristas, las OGNs se han preocupado, entre comillas, de salvaguardar el debido proceso, pero no se han preocupado por las víctimas.

Y hoy la Suprema Corte de Justicia debe preocuparse por la sociedad, porque la decisión que vaya a tomar el próximo lunes puede definir la situación de seguridad o inseguridad de nuestra sociedad y entonces tiene que tomar una decisión importante y tiene que tomar en cuenta el derecho de los mexicanos a la seguridad pública.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ustedes tres, primero y las tres. Tres, tres y tres.

PREGUNTA: Presidente, ¿recuerda que…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quedaste pendiente? No. Sí. Ah, Claudia, sí, sí quedó. Empezamos ahí.

PREGUNTA: Muchas gracias, presidente.

Primero, quisiera preguntarle su opinión sobre la situación que vive hoy el grupo parlamentario de Morena en el Senado. Existe una especie de división interna, el coordinador no cuenta del todo… cuenta con el apoyo de la mayoría, pero yo le quiero preguntar si él tiene su confianza como para permanecer todavía en la coordinación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, cada quien es responsable de sus actos.

En el caso de nuestra postura es garantizar la libertad, que todos los ciudadanos puedan manifestarse con absoluta libertad y garantizar, ayer lo dije, el derecho a disentir. Eso es propio de una democracia.

Yo no intervengo en asuntos de otros poderes, ni siquiera en cuestiones relacionadas o diferencias, disputas, confrontación, en la organización a la que pertenezco, aunque, repito, ahora tengo licencia, porque soy presidente de todos los mexicanos, de la República. Entonces, no me meto en eso.

Sí me interesan temas como esta posible decisión o esta decisión que tiene que tomar la Corte, eso sí me importa.

Incluso me importa decirles que cuando iba yo a tomar posesión del cargo, a sabiendas de la descomposición que existe en el Poder Judicial, como existía en todo el gobierno, teníamos que llevar a cabo cambios, transformaciones, como lo estamos haciendo en el Poder Ejecutivo, que me corresponde como titular del Poder Ejecutivo, también pensé en el Poder Judicial y, respetando su autonomía, planteé que podía yo promover una reforma en el Poder Judicial. Acuérdense de que hubo una reforma durante el gobierno de Zedillo al Poder Judicial.

Tengo la facultad de enviar una iniciativa al Congreso con ese propósito, podría hacerlo. Y en política siempre hay que optar entre inconvenientes y saber priorizar, decir qué es lo más importante. Hay mil problemas, pero de esos mil puede pensarse que hay 100, como se dijo en su momento, graves, grandes problemas nacionales, entonces uno tiene que definir hasta dónde poder llegar.

Y, desde luego, definí que lo principal era desterrar la corrupción, la impunidad, ayudar a los pobres, rescatar la industria eléctrica, el petróleo, fortalecer la educación, garantizar el derecho a la salud, hacer valer nuestra soberanía, exaltar la grandeza cultural de México, todo lo que estamos haciendo, separar el poder económico del poder político, gobernar para todos, como ayer lo mencioné.

Y es un fruto de este gobierno y de la transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos. Ya no hay una oligarquía que gobierna en México, hay una democracia, es decir, un gobierno del pueblo y para el pueblo y cuya prioridad son los pobres, se atiende a todos, se escucha a todos, pero se le da preferencia a la gente más desamparada, desposeída, a la gente pobre.

Entonces, sabía yo lo que existía en el Poder Judicial, imagínense si no voy a saber, que durante décadas el Poder Judicial fue manejado por la mafia del poder, eran concesiones que se daban al PAN, para ser muy claros, cuando dominaba el PRI. Y empezaron a ponerse de acuerdo, una moneda de cambio fue irles entregando el Poder Judicial y todo lo relacionado con la impartición de justicia.

Acuérdense que con Zedillo el procurador fue un panista, Lozano Gracia y el abogado más famoso en todo ese tiempo, el maestro, el de más influencias, fue Diego Fernández de Cevallos.

Entonces, el Poder Judicial, desde la Suprema Corte hasta los jueces, pasando por ministros, magistrados, pues estaba a disposición de las alianzas de la oligarquía. Abogados sin principios, sin ideales, sin amor al pueblo, si acaso técnicos en la aplicación de las leyes, con la idea esta retórica del conservadurismo de que la ley es la ley, haciendo por completo a un lado a la justicia. A mí me enseñaron que, cuando uno tiene que decidir entre el derecho y la justicia, hay que inclinarse por la justicia. Porque son formaciones completamente distintas.

Entonces, cuando ya era presidente electo me pregunté: ¿Y qué hacer con el Poder Judicial? ¿Qué puedo hacer para limpiar, reformar el Poder Judicial, que es muy importante? Entonces, llegué a la conclusión de que no iba yo a presentar ninguna iniciativa de reforma para renovar todo, incluso retomar lo que en algún tiempo se aplicó de que los jueces, sobre todo los ministros, fuesen electos por los ciudadanos, todo eso se pudo llevar a cabo.

Existe la tradición, la impartición de justicia, fue algo que distinguió por su rectitud y eficacia al sistema político estadounidense, la importancia de sus jueces.

Ya hemos hablado aquí de cómo, aparte de la democracia a la que se refiere Tocqueville, que se aplicó desde el principio de la fundación en Estados Unidos, jugaba un papel también muy destacado históricamente la prensa, que era como la gran escuela para la formación de los ciudadanos y el Poder Judicial, los jueces.

Aquí hemos hablado de que los Flores Magón deciden ir a hacer periodismo en contra de Porfirio Díaz desde Estados Unidos, porque allá los encarcelaban y estuvieron mucho tiempo en la cárcel, nadie, creo yo, fue más encarcelado que Ricardo Flores Magón, pero había procedimientos judiciales y en algunos casos podían obtener su libertad; acá, con Porfirio Díaz, era la ley fuga, era ‘mátalos en caliente’.

También, no olvidemos de que cuando Hidalgo va en retirada, porque el movimiento va perdiendo fuerza, el movimiento popular pasa esa decisión controvertida, pero humanista, de no haber tomado la Ciudad de México, a pesar del triunfo en el Cerro de las Cruces, va hacia el norte, lo detienen en Coahuila y lo juzgan en Chihuahua, porque va buscando el refugio, la libertad, estaba en el norte en ese entonces. Juárez estuvo dos años en Chihuahua, un año en Paso del Norte.

Y ese Poder Judicial de Estados Unidos pues era una garantía. Y llegó el momento que incluso en México se optó por elegir a los jueces, a los ministros de la Corte. Entonces, se pudo haber hecho una reforma o proponer una reforma, pero dije: No, va a ser muy complicado.

Y sí es ir al fondo, porque es un poder, como lo es el Ejecutivo, piramidal: en la base pues están los jueces, en medio están los magistrados y arriba está la Corte.

Entonces, dije: Voy a tener oportunidad de proponer a ministros —hice mi cuenta— más los que estén ahí decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México.

¿Y qué creen?

Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero yo no quiero tener incondicionales, yo quiero que haya mujeres y hombres libres, conscientes y que al momento de tomar decisiones cada quien asuma su responsabilidad.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, sencillamente ya nos cuesta mucho trabajo contar con cuatro de los 11.

Por ejemplo, en la cuestión eléctrica, imagínense votar, primero, los conservadores del PRI y del PAN, a favor de las empresas extranjeras, en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Un acto, sin duda, de traición a la patria. Pero luego pasa al Poder Judicial y de chiripa se evita que declaren inconstitucional la ley eléctrica.

Y ahora esto que estamos tratando, que es un acto por completo de incongruencia, los paladines de la justicia de repente quieren anular un artículo de la Constitución, algo que no les corresponde. Eso, como lo planteó aquí Ricardo, es gravísimo.

Pero, lo mismo, si de lo que más padecemos, esto no de ahora, sino ya de tiempo atrás, es que con ese truco de que no se integran bien las averiguaciones se de la libertad a delincuentes por influyentismo o por corrupción.

Pero luego aparecen estas contradicciones ¿no?, de quienes en un tiempo están a favor y ahora que estamos nosotros ya están en contra.

¿Qué, no puede el presidente del PAN o el presidente del PRI —a ver, pon la gráfica— que votaron a favor de la prisión preventiva, qué, no pueden ahora en un acto de honestidad, de congruencia, decir…?

Él era senador y votó a favor, senador también y votó a favor en aquel entonces y ahora en contra.

Entonces, sí es un asunto que amerita un posicionamiento. Desde luego, son libres los ministros, libres todos. Y es por lo que me preguntas en el caso del Senado, cada quien que asuma su responsabilidad.

Es que ya no es sólo un asunto de quién gana, quién tiene mayoría en el Congreso o en la Corte, es que ahora es muy importante la opinión del pueblo, que antes ni se enteraban, no se daba cuenta la gente porque no se garantizaba el derecho del pueblo a la información.

Pero ahora la gente está muy consciente, ayer dije eso, que me sentía yo muy orgulloso porque con la participación de todas, de todos, porque este es un movimiento colectivo, no es de un solo hombre o de un grupo de servidores públicos o de dirigentes, esto es un asunto de todos los mexicanos, me sentía yo muy orgulloso de que se había reducido, como en ningún otro país del mundo, considerablemente, el analfabetismo político. El nivel de consciencia ciudadana alcanzado en México en los últimos tiempos es algo excepcional.

Entonces, es casi decir o el equivalente a decir: la historia nos absolverá, el pueblo nos va a juzgar. Ahora, si nos vamos más hacia la intimidad, pues es nuestra conciencia, que debemos de estar bien con nuestra conciencia.

Pero estos son temas que requieren de un debate a fondo, porque estamos hablando aquí de intereses. Imagínense, se detiene a un defraudador, a un corrupto y se le puede dejar en libertad, un juez, porque antes ni siquiera era delito grave la corrupción. Ahora es delito grave, pero un juez puede decidir que no hay elementos, como ha sucedido en otros casos y crímenes demostrados, pero no castigados.

¿Que pueden estar en la cárcel personas inocentes? Estamos haciendo un trabajo y lo vamos a seguir haciendo para que todo el que injustamente está en la cárcel pueda salir, pero no abrir la puerta de par en par, porque no sólo saldrían inocentes; es más, esos no salen, nos cuesta trabajo sacarlos, por los mismos jueces. Saldrían los que tienen para comprar la justicia o tiene agarraderas, tienen influencias.

Entonces, es un asunto importante a tratar. Entonces, ofrecimos que íbamos a tocar este y lo planteamos.

No sé si tengas otra

INTERLOCUTORA: Entiendo su punto de vista sobre el respeto a la división de poderes, pero hay una iniciativa que es muy importante para su gobierno, que es la reforma a Guardia Nacional, para que el mando pase a manos de la Sedena. Y ayer supimos, por voces de legisladores, que el coordinador de Morena en el Senado había ofrecido un acuerdo a la oposición para frenar justamente esta reforma y en ese marco él obtuvo 52 votos como candidato para ser presidente de la Mesa Directiva del Senado.

¿Qué opina, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que no lo creo, porque puede un legislador con vocación democrática o sin vocación democrática ofrecer su voto, pero no puede comprometer el voto de los demás, porque ya también no son aquellos tiempos de la borregada, ya cada quien es dueño de su criterio. O sea, no lo creo.

INTERLOCUTORA: ¿No cree que Monreal haya hecho ese pacto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No creo y, además, si lo hizo no creo que le hagan caso.

INTERLOCUTORA: ¿Los senadores de Morena?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los senadores en general, o sea, yo no hablo de sólo los de Morena, pues si los senadores son representantes de las entidades federativas, tienen criterio, representan a los ciudadanos, no tiene que ver nada con la politiquería, eso era antes, ya esto cambió.

Pero, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que rechazaran la reforma, nosotros estamos cumpliendo.

INTERLOCUTORA: ¿Y por qué no hizo uso del mecanismo de la iniciativa preferente, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque puede salir así.

INTERLOCUTOR: ¿En cuánto tiempo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, ya es una cuestión de los legisladores.

Pero sí es algo importante y es algo que yo voy a defender, pero como lo estoy haciendo ahora.

Ayer también lo planteé, no es autoritarismo, no es militarizar, es cuidar que la Guardia Nacional no se corrompa como sucedió con la Policía Federal. ¿Qué acaso eso de la Policía Federal, la corrupción en esa corporación sucedió hace un siglo, hace medio siglo? Si acaba de pasar.

¿Por qué no cuidar a una institución para que con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa se mantenga la disciplina, se mantenga el orden, la honestidad y que realmente se constituya esta institución en la principal corporación para garantizar la seguridad pública en México? Eso es lo que me importa.

Y también, que no se hagan los que no saben o que les dé amnesia. No somos iguales, en nuestro gobierno no hay nadie como García Luna, en el gobierno no se tortura, como se hacía en los gobiernos anteriores. ¿Por qué eso no se reconoce?

Ya en nuestro gobierno el Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, como era antes, ¿Por qué eso se regatea? Y otras cosas

Que no hay impunidad. En el caso de Ayotzinapa se ofreció una investigación a fondo y se dio todas las facilidades a los encargados de reconstruir los hechos, de identificar a los presuntos responsables y se va a castigar a todos los responsables de estas atrocidades.

Acaba de darse a conocer este documental de la señora Cassez. Imagínense en manos de quién estábamos, en manos de quién estábamos, para que —algo que da vergüenza, pero para la no repetición hay que decirlo— el expresidente de Francia diga que Calderón no mandaba, que el que mandaba era García Luna. Gravísimo, porque no lo está diciendo un intelectual, un periodista, lo está diciendo el que fue presidente de Francia.

O cuando la señora Clinton dice, porque estaba de jefa de Estado durante el gobierno del presidente Obama y declara de que, si ella fuese mexicana, no iba a descansar hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa y de hacer justicia. Es algo muy vergonzoso para los mexicanos el que, aunque tengan la razón, ahora sí que duele cuando se tiene la razón afuera, que nos vengan a decir eso.

Entonces, viene lo de la Guardia Nacional, lo voy a plantear.

INTERLOCUTORA: ¿La idea es que pueda salir antes del 16 de septiembre, que es el desfile?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ojalá y pronto se resuelva. Y no descarto el apoyo de los legisladores y no sólo de los legisladores de Morena, porque cuando lean las propuestas…

Además, hay legisladores del PAN. ¿Qué va a hacer un legislador de Guanajuato votando en contra de la Guardia, o de que la Secretaría de la Defensa tutele a la Guardia Nacional? ¡Cómo va a votar en contra!

¿Cuántos cuarteles de la Guardia Nacional hay en Guanajuato? Y puede ser que tengamos el dato de cuántos elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa y de Marina.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Estos son elementos de la Guardia Nacional.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero por estado, ¿no lo tienen? Bueno, queda de tarea.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Son los cuarteles.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Dieciocho cuarteles hemos construido en Guanajuato para la Guardia Nacional. ¿Cómo van a votar en contra de esto?

Pero todo es posible, por la politiquería, por la falta de dimensión en lo político, en lo social. Pues ya lo vimos, lo repito, con la reforma eléctrica, votar en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, que fue la que electrificó a todo el país y que es la que está cuando hay huracanes, son los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad los que restablecen el servicio, por esa empresa pública no hay aumentos en los precios de la luz y votan por Iberdrola, una empresa extranjera española que ha hecho su agosto durante el periodo neoliberal, que ha sacado ganancias exorbitantes, que ha actuado con lucro. Imagínense, los legisladores del PRI, del partido el que perteneció Adolfo López Mateos, que nacionalizó la industria eléctrica en beneficio de los mexicanos. Pero, bueno, no perdamos la esperanza.

A ver. Estos son los policías estatales, ¿no, estatales y municipales, 11 mil 336.

A ver, los elementos de la Guardia. Ah, bueno, aquí están todos. Ocho mil, casi el doble de los estatales.

¿Dónde están los estatales? Regrésalo. Ah, aquí están.

¿Cuál distinción partidista? Se gobierna para todos, se cuida a todos.

Y aquí está Sedena y Guardia Nacional, 12 mil. Y policía estatal y municipal, 11 mil.

Entonces, es nada más por llevar la contra. Pero, en fin.

INTERLOCUTORA: Sólo una precisión sobre su informe de ayer, presidente. Usted mencionó una carta del presidente Biden. Preguntarle si esa carta es la respuesta a la misiva que usted le envió para tratar el tema de las solicitudes de consulta en el asunto energético. Y de ser así, ¿qué le contestó el presidente Biden sobre este asunto de las inquietudes que hay sobre el manejo de la política energética?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sobre eso no quiero plantear nada, porque hicimos un acuerdo muy respetuoso. Yo envié una carta, él me respondió en muy buenos términos, le agradezco su trato. Lo que dije ayer es lo que puedo repetir ahora, con un añadido, a ver si con eso quedan ustedes conformes, si no del todo, bueno, en una parte.

¿Por qué no pones lo que dije ayer? Y les voy a dar el agregado.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: El video o el texto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El texto. Es muy importante porque él me dice y esto es bueno que lo sepa la gente, todo el pueblo, de que es muy buena la relación y sobre todo México tiene un lugar estratégico en el mundo, es de los países con más ventajas para invertir.

Ayer hablé de que hay dos cosas que nos están ayudando mucho:

Primero, la estrategia de proteger la economía popular, de atender abajo, esa es la clave.

Hasta la decisión que tomamos, luego nos copiaron, no vamos a cobrar derechos de autor, pero tomamos la decisión de mantener el subsidio a los energéticos a pesar de los incrementos en las gasolinas a nivel mundial y del diésel y nos ha significado destinar 290 mil millones de pesos de subsidio.

Pero, si no hubiésemos hecho, eso la inflación no sería de 8.2, sino del 14 por ciento y se hubiese caído el poder adquisitivo del salario de millones de mexicanos.

Entonces, aun con ese subsidio, los ingresos del gobierno son hasta ahora de 2.4 por ciento más que el año pasado en términos reales, es decir, considerando inflación; si no se considerara la inflación, estamos hablando de un incremento en los ingresos del gobierno de más del 10 por ciento con relación al año pasado, incluyendo el subsidio a los energéticos.

Ya en otros países nos secundaron con esta política, pero que, desde luego, no tiene nada que ver con el pensamiento neoliberal, porque no somos iguales. Para el neoliberalismo, para los tecnócratas, subsidio es equivalente a demonio, porque se dedicaron a satanizar el subsidio, aun cuando se siguieron entregando subsidios en todo el mundo.

Yo creo que una de las sociedades más subsidiadas es precisamente Estados Unidos, pero acá, como todo fue en extremo, los tecnócratas dejaron sin apoyo a todos y desde luego abandonaron por completo a los pobres. Pero ya, esto ya cambió.

Entonces, lo que digo es esto. A ver, bájalo, el otro párrafo, porque esa es la esencia, el párrafo anterior, si lo pueden bajar, antes de este. Otro párrafo de favor, antes. Nada más para la entrada. Así, aquí es, miren:

‘Aún con los graves problemas externos que hemos enfrentado como la pandemia y la guerra en Ucrania, que han precipitado la crisis económica en el mundo, en nuestro país —en México— los datos indican que estamos mejorando. Particularmente nos han ayudado dos buenos factores, dos elementos buenos: la estrategia de apoyo a los de abajo’. Eso es importantísimo, porque antes por conveniencia, como mandaban los oligarcas, todo el apoyo era arriba, con la engañifa de que si llovía fuerte, arriba goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa.

‘La estrategia de apoyo a los de abajo, eso no debemos de omitirlo; y el otro elemento bueno, las ventajas del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.’

Esto nos distingue en el mundo, ¿eh? Hay otras cosas que también distinguen a la política de México con relación a otros países, pero estos dos elementos.

‘Los Programas para el Bienestar, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios’. Porque ni modo que no se hayan recuperado los salarios, el poder adquisitivo, lo puedo probar. El salario mínimo ha crecido 65, 70 por ciento en términos reales durante el tiempo que llevamos, esto no pasaba desde hacía cuatro décadas, 40 años.

‘El aumento en las remesas enviadas por nuestros queridos paisanos a sus familiares’. En esto nuestros adversarios, los expertos, dicen: ‘Es que esto no es un mérito’. Desde luego, es una aportación de nuestros paisanos, pero han estado solidarios con nuestro país, porque le tienen confianza al gobierno actual.

Además, acaban de dar a conocer el monto de las remesas de julio, más de cinco mil millones de dólares. Si seguimos así, vamos a llegar a los 60 mil millones de dólares, es un gran apoyo. Pero los expertos, que no se caracterizan por la honestidad intelectual, toman en cuenta nada más lo que dije, aumento en las remesas, dicen: ‘Eso no tiene nada que ver’. ¿Cómo no?, sí tiene que ver con nosotros, desde luego, es lo que envían los migrantes a sus familiares.

Pero no ponen lo de los programas para el bienestar, eso lo omiten en el análisis, por eso hablo de que no hay objetividad y es deshonestidad intelectual. Y tampoco la recuperación del poder adquisitivo.

‘Estos tres elementos han mejorado la situación económica de la población más pobre del país y, al garantizarse cuando menos lo básico, se ha mantenido la paz y ha permanecido encendida la llama de la esperanza.’

Pero lo otro que nos ha ayudado mucho:

‘Al mismo tiempo, México está considerado en el mundo como uno de los países con más potencial para invertir y hacer negocios’. También esto podrían decir los analistas: ‘Pues esto es un asunto de las circunstancias, por la guerra en Ucrania, por las diferencias entre Estados Unidos y China y el buscar fortalecer la economía, los mercados en América del Norte’. Sí, pero nosotros hemos hecho trabajo político.

Nos tocó convencer, por ejemplo, al presidente Trump de que se restableciera el tratado. Porque a los expertos se les olvida de que se habló de que no iba a volverse a suscribir el tratado, incluso se llegó a plantear que lo podíamos resolver con un acuerdo bilateral, no el tratado que incluyera a Canadá, porque en ese entonces había diferencias entre el presidente Trump y el primer ministro Trudeau y yo intervine para plantear la unidad y el presidente Trump fue muy consecuente y ayudó para que se suscribiera el tratado.

¿Esto qué significa?

Que ‘sigue llegando inversión extranjera y durante nuestro gobierno, en dos años, se han logrado niveles históricos, en el primer semestre de este año la inversión foránea creció en 12 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.’ Todo esto se traduce, es inversión, pero son empleos, es crecimiento y es bienestar.

Bueno, me quedo hasta aquí. Pongan la gráfica de inversión extranjera.

Yo ofrezco disculpas porque me tardo, pero es mi momento también, es mi oportunidad. O sea, imagínense ya mañana, terminando hoy, ya empieza la lanzada en contra. Entonces, quiero aprovechar mi tiempo, ¿no?, para que haya un poco de equilibrio. Ahora va, ahora va.

Entonces, para que los mexicanos, nuestros compatriotas, a quienes representamos, sepan cómo está lo de la inversión extranjera, que es un factor que nos ayuda; si no, no seguimos.

Esto es, miren, si se analiza, desde que llegamos, crecimiento. Pero aquí más y aquí mucho más. Cuando hablo del 12 por ciento le estoy quitando esto, que tiene que ver con la operación que hizo Televisa con Univisión y con la reestructuración de Aeroméxico, no lo tomo en cuenta; de todas maneras, el crecimiento en el primer semestre es del 12 por ciento.

Esto es inversión extranjera, esto nos ha ayudado mucho y va a seguir creciendo.

Pero ahora sí, regresamos a la anterior.

Me envió una carta el día 29 el presidente Biden. A ver si la… ¿De qué fecha es la carta? Nada más la fecha, si la… Hace como tres días o cuatro.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: 29 de agosto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El 29.

Entonces, me dice esto, es que lo único que puedo mencionar, voy a explicarlo:

‘Según la información que me acaba de transmitir en una carta mi amigo, el presidente Biden, —lo cito textualmente— me dice —esto es de él en la carta—: El comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384 mil millones de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia, para alcanzar un récord histórico.’

Así estamos, hasta ahí la cita.

Ya tenemos buena relación con todos los países del mundo.

¿Y qué es lo que me ponen al final?

Yo tenía en el texto original, decía que me acaba de transmitir en una carta el presidente Biden y me salió del alma ponerle ‘mi amigo’, esto se lo agregué, no estaba en el texto original en mi borrador.

Pero, ¿por qué le puse ‘mi amigo’?

Porque, ponle en la posdata, a mano, qué me puso.

Es lo único, ¿eh? y le ofrezco disculpa al presidente Biden, pero es para ver si ya con eso.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todo, todo, todo y con muy buenas relaciones en muy buen plan, muy bien, muy bien.

INTERVENCIÓN: ¿Lo deja satisfecho?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estoy satisfecho. Sí, pero estoy satisfecho porque se respeta nuestra soberanía.

Ya nada más… Bueno, esto es el fin de la carta:

‘Le reitero mi más profundo respeto por usted y por la independencia y soberanía de México. Espero que sigamos en contacto’.

Pero pon la de… Bueno, pon la de… Esto es: ‘Posdata: Espero con agrado volverlo a ver’.

Pero esto es para nosotros que no hablábamos inglés, pero ¿por qué no pones la de inglés en manuscrito?, porque esto no lo puso a máquina, como se decía antes, sino esto es puño y letra, esto, que le agradezco mucho. Laura la debe de tener.

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues a lo mejor más adelante, pero no tiene caso, se resolvió lo básico y yo creo que esto que les estoy mostrando pues es más que suficiente.

PREGUNTA: ¿Hay confianza?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay confianza, lo considero no sólo mi amigo, sino amigo de México, que es lo más importante, respetuoso, pues lo que dice de nuestra soberanía.

¿Sí lo están buscando?

Quedamos acá.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Judith Sánchez Reyes, de La Verdad Noticias México.

Presidente, el miércoles pasado se registró, se perpetró el asesinato de Rosario Rodríguez Barraza, esta madre buscadora allá en Sinaloa, justamente pues en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Saber si ya tienen información acerca de los responsables.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos ya investigando.

Muy lamentable ese asesinato de esta señora pues que como madre andaba buscando también a un familiar y fue privada cobardemente de la vida, estamos en eso.

También aprovecho para comentar que, en un enfrentamiento del Ejército con una organización del crimen organizado, perdió la vida una niña, esto en Nuevo Laredo. Y ya el secretario de la Defensa, el general Sandoval, ordenó de inmediato la investigación y se va a esperar, nada más que ya se resuelva el día de hoy sobre la responsabilidad de quién disparó, de los grupos, si fue de parte del Ejército, porque se está incluso contribuyendo a la investigación, se va a castigar a los responsables.

Y desde luego que le mando mi abrazo a los familiares de la niña. Y decirles que no hay impunidad para nadie.

INTERLOCUTORA: En el caso de los colectivos de madres buscadoras, presidente, ¿qué garantías van a tener ellas justamente al estar haciendo esta búsqueda?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues todas las garantías. Hay una relación con la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas está en esto. Y vamos a seguir ayudando, apoyando, protegiendo.

INTERLOCUTORA: Presidente, el día de mañana se cumple un mes del derrumbe en el pozo del carbón allá en Sabinas, Coahuila, en donde quedaron atrapados estos 10 trabajadores. Preguntarle si ya tienen información sobre los dueños de esta mina.

Y, justamente, para el rescate de los cuerpos harán uso de personal y equipos de origen extranjero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No dejamos de trabajar, no hemos dejado de trabajar en achicar los pozos.

Ahora se detuvo porque está lloviendo mucho, hay incluso desbordamiento de ríos en la región. Se está ayudando a damnificados. Perdió la vida, por las inundaciones, una persona en la región. Ya está el Plan DN-III allá.

Y esto pues ha detenido lo del rescate de los mineros, pero al mismo tiempo se está trabajando, se sigue trabajando en toda la estrategia de rescate que ya se aprobó por parte de los familiares de los mineros, ya hay un acuerdo unánime y quedamos que, una vez terminados todos los procedimientos legales, estamos cuidando para que no se vaya a tener problemas adelante, no con los familiares, sino la posesión del terreno, lo que tiene que ver con la contratación de la obra.

Yo espero que el lunes o martes ya pueda aquí informarnos por completo, o sea, de manera integral Laura Velázquez la coordinadora de Protección Civil, que está allá. Todos los días tengo comunicación, tenemos comunicación con ella todos los días, no hemos dejado de atenderlos, pero no hemos querido informar hasta tener ya todo resuelto.

INTERLOCUTORA: ¿Y vendrán entonces rescatistas extranjeros o ya no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya estuvieron y ya opinaron, de Alemania y de Estados Unidos y sobre esas opiniones ya se tiene el proyecto para el rescate. Y ya se tiene el consenso también la anuencia, la aceptación de los familiares.

O sea, se ha seguido trabajando. No hemos querido informar porque no queremos que se detenga el rescate.

INTERLOCUTORA: ¿Pero entonces ya se tiene el nombre de los dueños?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, se tiene todo, se está avanzando y yo pienso que el lunes o martes Laura nos va a informar.

Aquí está, miren, esto es.

¿Quién habla inglés? ¿Cómo dice? ¿Tú hablas inglés?

Esto es él:

INTERVENCIÓN: ‘Espero con agrado volverlo a ver pronto’.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ‘Espero con agrado volverlo a ver pronto’.

No les va a gustar a los internacionalistas conservadores expertos, sobre todo los mexicanos, que lo que querían era la confrontación, se quedaron con las ganas, porque llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, porque así conviene a nuestros pueblos. Es muy importante siempre poner por delante el interés de la gente, el interés del pueblo.

Por eso estamos en contra de las guerras, que muchas veces las toman en la cúpula del poder, los intereses económicos, políticos y no se toma en cuenta al pueblo, el sufrimiento de los pueblos, el daño que ocasionan.

Entonces, ahora es distinto, es: qué conviene más a México, cómo podemos mantener buenas relaciones con Estados Unidos sin dejar de ser un país libre, independiente, soberano.

¿Cómo logramos que haya respeto hacia los mexicanos, que no haya maltrato y al mismo tiempo pues entendernos?, porque tenemos una frontera en común de tres mil 180 kilómetros, pero, además, una historia que viene de lejos, de discrepancias, a veces de coincidencias.

Imagínense, 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, con familiares en México. Pues tenemos que buscar acuerdos y más si tenemos la posibilidad de crecer con inversión extranjera, con inversión de Estados Unidos, que se beneficien los trabajadores mexicanos, es un asunto importante.

Pero, a ver, seguimos.

INTERLOCUTORA: Finalmente, presidente, en el ciclo pasado, en el ciclo escolar pasado, se determinó nuevamente establecer que los niños de nivel primaria y secundaria no fueran reprobados.

Preguntar si este mecanismo va a seguir, sobre todo ha causado inquietud en el ámbito, por ejemplo, de los propios maestros, que incluso a nivel medio superior y superior pues han encontrado deficiencias, incluso para hacer una escritura correcta.

Y también los padres de familia se han manifestado en el sentido de que piensan que con esta medida pudiera ahondarse un poco más el déficit que se viene arrastrando y que se ahondó pues ahora con el asunto de la pandemia por COVID-19.

Saber si esta dinámica seguirá y conocer su opinión como padre de familia con respecto a esta medida.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues Leti va a tener una respuesta, yo pienso que podría hacerlo en unos días más. ¿O podrías explicarlo hoy o prepararte para dar una respuesta?

LETICIA RAMÍREZ AMAYA: Sobre la definición, por ejemplo, saber y sobre la importancia de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, sí.

LETICIA RAMÍREEZ AMAYA: Se ha estado discutiendo mucho acerca de qué es, cuál es la importancia de la asistencia a la escuela y la importancia tiene que ver con conocimiento. Claro que sí tenemos que tener mucha claridad en que los niños, las niñas, los jóvenes tienen que saber cosas, tienen que saber leer, tienen que saber escribir, tienen que saber los principios básicos de matemáticas, tienen que saber, pero también es cierto que los niños tienen que aprender a convivir, tienen que aprender a compartir con los demás, tienen que saber respetar al otro, tienen que poder decir qué necesitamos hacer, tiene que haber muchas posibilidades de que todos participemos.

Durante la pandemia también descubrimos que las familias se dieron cuenta de la importancia de la educación y se involucraron nuevamente. Entonces, todos estos saberes nos permitieron ver que ahora necesitamos precisar qué conocimientos básicos deben tener todos los de nivel básico.

Vamos a investigar, efectivamente, como decía el señor presidente, el asunto es altamente de la calificación; pero no es sólo la calificación lo que nos interesa, que sí es importante marcarlo, nos interesa sobre todo volver a involucrar a toda la sociedad en esta dinámica de educación y la educación la tenemos que incorporar todos.

Parece una cosa sencilla o que podemos decir todos que lo conocemos, pero no, tiene que ver desde los comportamientos de acuerdos que debemos de tener entre los alumnos, los padres y la sociedad de cómo nos vamos a comportar, cómo nos vamos a escuchar, cómo nos vamos a apoyar, cómo vamos a evaluar, qué herramientas vamos a utilizar para que los alumnos puedan ser realmente tener conocimientos sólidos,

Creo que este es un proceso que debemos marcar muy importante. Este aprendizaje y la pérdida de aprendizajes no fue sólo en México, hay estudios internacionales acerca de cómo se ha dado la pérdida de aprendizajes a nivel mundial. Por eso vamos a revisar con toda precisión cuáles son los datos y esos sí se los comentamos más adelante.

Pero sí y como madre de familia, para contestar, ¿qué es lo que me interesa?, lo que me interesa es que mi hijo vaya a la escuela contento, lo que me interesa es que mi hija vaya a la escuela con ganas de estar con los demás, lo que me interesa es que mi hija sea respetada, lo que me interesa es que mi hija aprenda a valorar a los demás, lo que me interesa es que le guste la lectura, lo que me interesa es que aprenda a escribir, me interesa que aprenda a multiplicar, a sumar, a restar, que aprenda a resolver problemas, pero que todo eso que ha aprendido le sirva para su vida cotidiana. Esa es la esencia de las discusiones que se están dando en las escuelas.

¿Para qué estamos aprendiendo?

Para vivir, para poder ser, para aportar a la sociedad.

Y en el caso de los maestros decimos: lo que necesitamos es discutir qué tipo de ser humano estamos formando ahorita en la educación básica, porque queremos que sea un ciudadano que aporte a todo el país. Eso es lo que nos interesa.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, fíjate que me hiciste recordar algo y así debe de haber otros sofismas. Nos engañaron mucho diciendo esto que acabo de mencionar, que, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Por eso lo del Fobaproa, había que rescatar a los de arriba para enfrentar la crisis económica, porque si se ayudaba a los de arriba, si les iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. Pero tenían que inventar este sofisma para saquear.

Luego, crearon otros: de que no se podía aumentar el salario porque iba a haber inflación y nos chorearon con eso más de 30 años.

Usé la expresión ‘chorear’ porque somos paisanos. Bueno, tú tienes que ver con Veracruz y yo también. Pero, bueno, se usa allá y se usa en el sureste chorear, es cuando le juegan el dedo en la boca a alguien, nos toman el pelo.

Y lo tercero —pero debe de haber muchas otras cosas, ojalá y haya investigadores, pero así, con juicio práctico— nos engañaron también de que lo mejor era la excelencia educativa para privatizar la educación, o sea, que lo mejor era la calidad de la educación y hubo toda una campaña acerca de eso. Pues claro, cómo no vamos a querer la excelencia educativa, la calidad de la enseñanza, pero resulta que eso lo utilizaron para excluir a los que supuestamente no pasaban los exámenes de admisión. Como iban a limitar la cobertura, el derecho a la educación de todos, tenían que tener un mecanismo para marginar y utilizaron el de la excelencia, que estudien nada más los genios.

Entonces, como lo mencionó Leti, la escuela se redujo a eso, cuando la escuela es mucho más que eso. La escuela es el segundo hogar, es el que permite el desarrollo humano, la convivencia, es donde se da la práctica de la fraternidad, se socializan los conocimientos, se socializan los problemas. Hay muchos niños, niñas que encuentran más protección, respaldo, con sus compañeras, con sus compañeros, con sus maestros, que en su propio hogar.

Si no se va a la escuela, independientemente del nivel académico, entonces ¿dónde se forma el niño, el adolescente?, en la calle. ¿Quién es el maestro? El jefe de la pandilla en la calle.

Es mil veces mejor tener a los niños, a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle, pero es de juicio práctico, es de sentido común. Pero todo esto lo fueron introduciendo para manipular y así hay muchas otras mentiras.

Claro que queremos la calidad en la enseñanza, pero también que no se rechace a los que quieren estudiar. Es calidad y cobertura, calidad y derecho a la educación.

INTERLOCUTORA: (inaudible) del conocimiento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que depende del concepto de conocimiento. Por ejemplo, Paulo Freire decía: ‘La educación como práctica a la libertad’.

Y el otro extremo es lo que hemos dicho en algunas ocasiones, hay una eminencia, un científico que aprendió a hacer la bomba atómica. ¿Y para qué quiero la ciencia sin dimensión humana, sin dimensión social?

Es muy interesante el tema, lo vemos. ¿Qué, acaso estos clasistas, racistas, conservadores a los que enfrentamos todos los días, no son doctores? ¿Dónde han estudiado? En las universidades más famosas del extranjero y, sin embargo, le tienen profundo desprecio al pueblo; o aprendieron, pero a robar.

Entonces, sí al conocimiento, pero al servicio de la sociedad, de los demás, que nada humano nos sea ajeno, eso también es enseñanza.

Imagínense, uno de los escritores más famosos de México, Sheridan, ya no les pongo el mensaje porque ya es mucho, pero estamos hablando de la élite intelectual, no estamos hablando de cualquier escritor o articulista.

Bueno, ya vamos a terminar porque voy a una gira de supervisión al Tren Maya, pero antes de irme quiero presumir, ofrezco disculpas porque voy a tirar aceite. ¿Por qué no pones la encuesta?

Miren cómo estamos, esta es la encuesta que se hace cada semana de cómo están los gobernantes en el mundo.

Ya nos acercamos a Modi, que está tremendo Modi, trae 75 de aprobación, pero el de Tepetitán, el de Macuspana, dicen los adversarios, expertos, intelectuales, el de Macuspana, 70. Con mucho orgullo de Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Y así, son 22 y sólo seis aprueban. Bájala poco a poco.

Muchas gracias al pueblo de México, a la gente. Yo nunca voy a fallarles, jamás. Y si pongo esto es para seguir insistiendo de que ya cambió la mentalidad del pueblo, que la revolución de las conciencias está dando frutos y que, por más campañas sucias, negras, ya la gente no se deja ‘chorear’, no se deja manipular, es otro pueblo, es algo excepcional el nivel de conciencia de nuestra gente. Y amor con amor se paga.

Bueno, nos vemos.

