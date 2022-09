Estos son los 10 podcast más escuchados de Spotify Chile este día

Considerado como uno de los formatos digitales más “íntimos”, los podcast han ganado fama y se han posicionado entre el gusto del público chileno a raíz de la llegada de plataformas por streaming en el nuevo milenio como es el caso de Spotify.

Su boom fue significativo desde que surgió la pandemia de coronavirus en 2020, que obligó a la mayoría de las personas a permanecer en el confinamiento, quienes a su vez empezaron a experimentar formatos y canales diversos para informarse y entretenerse.

Los podcast son productos de audio que están disponiblesa través de archivos o plataformas por streaming y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Sin embargo, el podcast no es algo nuevo, sino que se trata de un producto que gozó de amplia popularidad a principios del siglo XXI, pero que luego quedó relegado por la llegada de los discos compactos, ipods, entre otros.

No obstante, su fácil acceso, los amplios géneros y sus diversas narrativas han facilitado su nuevo apogeo y muchas empresas han comenzado a apostar nuevamente por ellas para llegar a más usuarios.

Actualmente este tipo de producciones han sido bien recibidas en Chile y prueba de ello son estos 10 podcast que están en boca de todos.

1. Dos Onvres y Medio

Relatos familiares de diferentes miembros de una familia.

2. Hoy es hoy

¡People bienvenidos a mi primer podcast!

3. Expertas en Nada

Una charla sin power point. Un panel sin especialistas. Un debate sin moderador. Una conversación sin desenlace. Un consejo que no seguimos. Una fake news sin malas intenciones. Todo eso es Expertas en Nada, con Elisa Zulueta y Paloma Salas.

4. Tomás Va A Morir

3 Amigos que buscan pasar los últimos días con su amigo Tomas.

5. Weona Que Creici

Que los hombres sean el centro de la existencia es algo que la Mafe y la Wilo han decidido comenzar a trabajar, pero a veces al sacar a uno por la puerta otros tantos se te cuelan por la ventana. Terapia, copas y chicxs, aquí comienza la tercera temporada de WEONA QUE CREICI

6. Copano

Nicolás Copano y sus amigos presentan listas, música y conversación. #CopanoFM son tips, selecciones musicales y cuentos libres y gratis. Entra al discord y pide canciones en www.copano.fm 💡Si quieres leer mi newsletter copano.news y encuentra Ideas, autocuidado y productividad. Sigueme en copano.cl

7. Creepychantas

Holi! Nos gustan las historias de misterios y crímenes verdaderos, acompáñennos en esta caída libre por el agujero de las cosas que dan miedo a las 3 de la mañana pero contado entre chistes extremadarmente fomes.

8. Seminario fénix - Brian Tracy

Seminario fénix por Brian Tracy. Módulos completos en español.

9. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

10. EL PODCAST DE STAND UP DE SPOTIFY

El Podcast de Stand Up de Spotify es… pues es… es exactamente lo que el título dice que es: Un Podcast… de Stand Up… de Spotify.Un registro sonoro de la comedia stand up que se escucha actualmente en los escenarios de México y Latinoamérica, compilando en esta primera temporada, las rutinas originales y exclusivas de 40 comediantes tan diversos como originales en su arte.Así que, ponte tus audífonos (a menos de que estés en clase), cierra los ojos (a menos de que estés manejando), prepárate para lanzar unas buenas carcajadas (a menos de que no te guste ser feliz) e imagina junto a nosotros que eres parte de una de las mejores noches de comedia en vivo de este país (a menos de que de plano pues no quieras y pues quienes somos nosotros para obligarte).Escucha un episodio nuevo todos los Lunes y Jueves de cada semana.El Podcast de Stand Up de Spotify es un podcast… original… de… si… adivinaste… de Spotify. CRÉDITOS: Dirección: Félix de ValdiviaProductores Ejecutivos: Raúl Campos Delgado y Félix de ValdiviaProductora: Valeria MartinoProductora Asociada: Maru AriasGerente de Producción: Martín Alonso AguilarCoordinador de Producción Ejecutiva: Pablo PenellaAsistente de Producción: Óscar Eder OlivaSonido Directo: Carlos FernándezFoto Fija: Alejandro TellezDiseño Sonoro: César González CortésMúsica original: Paul SefchovichDiseñador Gráfico: Luis Antonio Cervantes AlatristeServicios Legales: Lorenzana, Hernández, Leal, AbogadosServicios Contables: Global Entertainment FirmAgradecimientos Especiales: Jarpa Studio y Parker & Lennox.Por Spotify:Director de Spotify Studios: Javier PiñolProductor Ejecutivo: Nacho GilProductor Ejecutivo: Daniel DíazLead de Producción: Camila JustoSupervisión de Producción: Sofía GarcíaConsultor de Post Producción: Tomi PérezAsistencia Jurídica: Janet Vazquez y Cristina ScaranoLead de Programación, Promociones y Editorial: Thais TavaraDiseño: Ángel AcevedoPromoción: Gaby SorondoEditorial: Patricia CorderoGerente de Operaciones: Annie ChocronMarketing: Marta RodriguezComunicación y Prensa: Eugenia RojasCiudad de México, 2022. Todos los derechos reservados.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué es un podcast

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Getty Images)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Aunque los podcast iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo, asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista como el podcast #EnCasaDeMara en donde hace preguntas a diversos personajes como Edy Smol, o ficción, como sucede con la historia de suspenso del podcast chileno Caso 63, o tratan temas de ciencia, política, periodismo, bienestar, entre otros.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente el hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

El boom de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Fundada en 2006, la compañía de origen sueco comenzó de manera formal sus actividades por Europa el 7 de octubre de 2008 y poco a poco ha ido teniendo presencia en todo el mundo, estando actualmente en 187 países y ofreciendo música de más de siete millones de artistas.

Hoy día la plataforma por streaming tiene convenios con las discográficas Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music, entre otras.

En materia de podcast, Spotify anunció en noviembre de 2020 la compra y adquisición de la plataforma publicitaria y de podcast Megaphone por 235 millones de dólares, lo que sirvió para la monetización de audios.

De acuerdo con las cifras publicadas por Spotify, en el año 2019 contaba con 217 millones de suscriptores, mismos que en 2020 aumentaron a 345 millones y que en el 2021, pese a la pandemia, alcanzaron los 365 millones de suscriptores, de los cuales cerca del 50% son clientes de pago, mientras que ahora ya suman 433 millones de usuarios.

Como modelo, Spotify ha planteado pagar a los artistas de su catálogo un precio fijo por canción o álbum vendido y da regalías según la cantidad de reproducciones de artistas en proporción al total de canciones transmitidas, a diferencia de sus competidores, que pagan por ventas físicas o descargas.

Además, el 70% de sus ingresos totales van a los titulares de los derechos de autor, en su mayoría los sellos discográficos, quienes luego pagan a los artistas en función a sus contratos individuales.

Cabe apuntar que actualmente cualquier persona puede disfrutar del servicio gratuito de Spotify, siempre y cuando estés dispuesto a aguantar anuncios y con restricciones como no poder saltar algunas canciones.

Spotify y Apple buscan liderar el mercado de streaming musical y de podcast. (Ilustración: Anayeli Tapia)

Un fuerte competidor

La pandemia de coronavirus no sólo benefició a los podcast al incrementar su número de usuarios, sino que también los audiolibros sumaron más consumidores en diversas plataformas, entre ellas Spotify, pues se estima que pueden dejar ganancias anuales por hasta 70 mil millones de dólares.

La plataforma de streaming, en donde los audiolibros han ido creciendo en un 20%, ha recurrido a la narración de libros con las voces de celebridades de Hollywood.

Su auge también podría deberse a la crítica de la facilidad con la que la plataforma ha dejado hablar a los podcasters, cayendo en errores de mal información en plena pandemia, como fue el caso de Joe Rogan, que además hizo perder a la compañía hasta 2,1 millones de dólares.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Entretenimiento