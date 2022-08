Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del miércoles 31 agosto de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y recibieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo. Ya no hay ronquera.

Vamos, como los miércoles, a escuchar a Elizabeth, quien nos trae la información sobre quién es quién en las mentiras.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Con su permiso, señor presidente. Hoy es 31 de agosto de 2022 y esta es la sección de Quién es quién en las mentiras de la semana.

Vamos a iniciar con la primera. Felipe Calderón vuelve a mentir para atacar al Gobierno de México. el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, mientras guarda silencio sobre Gerardo García Luna, su ex secretario de Seguridad Pública, hoy preso en Estados Unidos acusado de asociarse con el narcotráfico, no pierde ocasión para golpear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque para ello tenga que mentir un día sí y el otro también, así que este fin de semana no tuvo empacho en volver a mentir. En su cuenta de Twitter publicó, cito al expresidente:

‘Encontré en Instagram esta imagen de la bahía de Acapulco. No les importa, la salud, ni el medio ambiente ni el turismo. Qué pena’. Concluye.

El texto, acompañado de un video de la cuenta Ocean Life 4U, que aseguraba que un derrame de aguas negras en la bahía de Acapulco y que supuestamente la Semarnat ya habría emitido un comunicado al respecto, todo eso, tanto lo que dijo la cuenta como lo que dijo el expresidente Felipe Calderón, es completamente falso.

El video no es reciente ni es de Acapulco, se trata de un video publicado el 9 de julio de 2020 por la fundación Ecomar y el derrame de drenaje sobre la playa no ocurrió en México, sino en una playa de España.

Así vemos cómo se siembra una mentira en un sitio de temática ambiental, supuestamente, para golpear al Gobierno de México y que les sirvió al expresidente Calderón, bueno, para mentir. Al que no le da vergüenza es a él y pues qué pena.

Y aquí en la pantalla vemos los mensajes que emitió a través de su cuenta de Twitter.

Pero vamos con la siguiente. No hay militarizamien… militarización, como acusa la oposición y medios, tampoco hay represión a movimientos de protesta ni violación a derechos humanos, mucho menos torturas. Hoy se da la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública respetando los derechos humanos y trabajando para la sociedad. Ya no se usa a la policía ni a los soldados para reprimir a movimientos sociales ni se tortura para obtener confesiones, como ocurría en gobiernos anteriores.

A pesar de ello, personas como la periodista Denise Dresser no paran de hablar de una supuesta militarización. El 19 de agosto de 2022 la periodista publicó una colaboración en Latinus, donde argumenta que el presidente se ha rodeado de militares, escuche esto, por temor a un supuesto golpe de Estado en su contra.

No aporta la periodista ninguna prueba, pero eso no importa, Dresser ironiza que la 4T se ha convertida en la cuarta militarización. Quizás de la misma manera con mentiras y suposiciones, Denise Dresser informaba a la embajada de Estados Unidos, como revelaron los cables de Wikilips… WikiLeaks, perdón.

Y, entonces, vamos con la siguiente. Bueno, antes de eso, queremos aclarar que la señora Dresser con este señalamiento también ha sido seguido por muchos comentaristas, medios de comunicación y ONGs y pues esto contrasta con la opinión de la mayoría de mexicanos.

Veamos, según la más reciente encuesta de El Universal, el 80 por ciento de los entrevistados están de acuerdo con la participación del Ejército en las labores de la seguridad pública, lo que coincide con la buena imagen de las Fuerzas Armadas que tienen los datos de la encuesta del Inegi sobre la confianza en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional.

Vamos a ver, primero, la gráfica de El Universal, que le preguntó a los ciudadanos: ‘¿Está a favor o en contra de una mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado?’ y las respuestas muy a favor o algo a favor y el 80 por ciento de los ciudadanos encuestados respondieron que están a favor.

Y la encuesta del Inegi, aquí la vemos también en pantalla, dice que en junio de 2022 la Marina tuvo un 86.6 por ciento de confianza respecto a nivel de percepción sobre la confianza que la sociedad manifiesta respecto a estas autoridades; el Ejército, 83.3 por ciento; la Guardia Nacional, 74.5 por ciento; la policía estatal, 50.3 por ciento; y la policía preventiva municipal, 45.5 por ciento. Es decir, 86.6 por ciento de la población de 18 años y más manifestó confianza en la Marina durante junio de 2022, mientras que 83.3 por ciento manifestó confianza en el Ejército. Y pues aquí están los datos.

Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, hay periodistas que inventan noticias con la intención política de promover una imagen autoritaria del gobierno del presidente López Obrador.

El periodista Raymundo Riva Palacio publicó el 30 de agosto de 2022 un artículo titulado: ‘Quieren censurar a los medios’, en el que afirma que el gobierno prepara censura contra medios de comunicación y periodistas, que se les quiere acallar y puso como ejemplo la reciente discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los derechos de las audiencias.

El señor Riva Palacio afirma que, cito, ‘la censura de prensa viene de regreso, 20 años de lucha frontal de muchos y dos décadas de consolidación de esas libertades están bajo el ataque coordinado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La crítica no es tolerable, pero tampoco la discrepancia o el disenso’.

Esta es una mentira burda que está siendo usada, por supuesto, por otros comentaristas, como el abogado de Televisa, Javier Tejada Dondé, quien el mismo día publica un artículo en El Universal titulado: ‘Tratando de acallar las voces críticas en radio y televisión’, donde argumenta exactamente lo mismo que Riva Palacio, es decir, hay nado sincronizado en contra del gobierno.

Ambos aprovechan el debate generado por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los derechos de las audiencias y la reforma a la ley de telecomunicaciones de Peña Nieto en 2014 y aprobada por el PRI, PAN y PRD y otros y la anulación de la corte de una reforma de 2017 apoyada por el PRD y legisladores del PAN.

Es decir, en todo este tema el gobierno actual no tiene nada que ver, pero eso a ellos no les importa, el chiste es aprovechar cualquier coyuntura para mentir en contra de la administración de López Obrador. Todo lo manejan al respecto de que el gobierno quiere someter a medios o censurar periodistas y esas son puras mentiras.

En ningún momento durante este gobierno la Presidencia ha hablado a las redacciones o medios impresos o electrónicos para censurar contenidos o a periodistas, ni ha pedido que despidan a ningún comunicador, como ustedes recordarán que sí pasaba en sexenios pasados.

Lo bueno es, de todo esto, que la gente ya no les cree a sus campañas de desinformación, como la lanzada hace unos días de que se está incendiando el país. Y cuando los ciudadanos cuestionan en las redes a medios y comunicadores, estos alegan censura, porque no están acostumbrados al escrutinio público. En realidad, no quieren ver que se acabó el monopolio de la verdad que tenían algunos medios de comunicación, que hay un rechazo social al uso de la mentira para atacar a este gobierno y a cualquier otro actor político, social o económico.

Y bueno, hasta aquí la sección de hoy. Pero vamos a pasar un video que nos preparó Infodemia sobre el tema de educación.

Es cuanto, señor presidente.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: Desde el pasado 16 de agosto, cuando la titular de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, presentó el nuevo plan de estudios para educación preescolar, primaria y secundaria, en redes sociales y medios de comunicación, surgió una campaña de desinformación e infodemia en contra del nuevo plan de estudios.

Comentaristas, políticos y organizaciones sin fines de lucro usaron sus espacios en medios de comunicación para calificar al nuevo plan de estudios como un sistema ideologizado, totalitarista, comunista, un esfuerzo que busca perpetuar súbditos leales y que va en contra de una educación científica laica.

Estos discursos de desinformación se repitieron en redes sociales, donde usuarios lo calificaron como un bodrio marxista, adoctrinamiento pro4T y un esfuerzo por coartar la liberta de los estudiantes.

Los ataques infodémicos incluso aseguraron que en el nuevo plan de estudios se impondría a los jóvenes estudiar y aprender los logros y acciones de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual es falso.

Esta desinformación tiene origen en el borrador de un documento de trabajo utilizado en las asambleas magisteriales para la creación del plan de estudios, pero que no fue incluido en el plan de la SEP.

La lectura del nuevo plan permite entender que el objetivo no es crear súbditos leales; por el contrario, pretender formar ciudadanos con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión y diálogo de saberes.

Además, en su perfil de egreso de las y los estudiantes de educación básica se establece como uno de sus siete rasgos de aprendizaje el desarrollo de una forma de pensar propia

Por otro lado, es incorrecto que el nuevo plan excluya el estudio de la ciencia. Está incluido entre sus campos formativos y tiene como objeto la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales, tales como cuerpo humano, seres vivos, materia, energía, salud, medio ambiente y tecnología, desde la perspectiva de diversos saberes y en su relación con lo social.

En el nivel secundaria las disciplinas científicas incluidas en el plan de estudios son matemáticas, biología, física y química.

DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ: Hace unos días presentamos el plan de educación básica, que no es de una ocurrencia, como en algunos medios he escuchado o he leído, eso es producto de un trabajo que ha sido gracias, no solamente a los maestros frente a grupo, sino también a expertos, autoridades educativas, secretarios de los gobiernos estatales, a nuestros niños que también han participado.

VOZ HOMBRE: Infodemia.

(FINALIZA VIDEO)

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Bueno, ni la educación se salva de estas campañas de desinformación.

Con su permiso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a la fila 3, fila 3, hombres y mujeres. Quedó Raúl Hernández.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días a todos.

El Barlovento, el concepto integral de comercio exterior, Raúl Hernández.

Señor presidente, desde 16 de mayo le comenté respecto al transporte del balasto para el Tren Maya, un proyecto que me parece impresionante, muy avanzado. Sin embargo, hacía yo señalamientos de que tiene irregularidades ese producto, porque tiene que estar regido, cuidado, supervisado por Fonatur a través de los contratos y las especificaciones de cada contrato.

De acuerdo al trabajo que he realizado, investigación al respecto, tengo información que peligra la operación del Tren Maya porque no se cumplen con esas especificaciones el balasto y no soporta el actual y la combinación que tienen ese producto, no soportan velocidades mayores a 60 kilómetros por hora.

El mineral llevado a la construcción del Tren Maya señalado como balasto hasta el momento, como le digo, no soporta los 60 kilómetros por hora, pues no cuenta con las características del material extraído de bancos registrados por la Secretaría de Economía y tampoco cumplen con lo estipulado por Fonatur en los contratos otorgados a las empresas constructoras y, por consiguiente, podría provocar descarrilamientos y pérdidas humanas por la mala calidad del material, tal y como lo señala una tesis de la universidad veracruzana, que se llama Tesis de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat.

De acuerdo a ese documento, en el primer trimestre del 2020 hubo 308 accidentes en diversas líneas de ferrocarril, de los cuales 126 fueron siniestros ferroviarios con 106 descarrilamientos. En esa tesis, los datos proporcionados por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, ARTF, demuestra que 41.51 por ciento de los descarrilamientos ocurrieron en vías principales, 53. 77 en vías auxiliares y el resto, que corresponde al 4.72, sucedieron en vías secundarias.

Hay que agregar, por otro lado, la falta de datos de los títulos de concesión de las minas otorgadas por la Dirección General de Minas de la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía, de los tres bancos ubicados en Mozomboa, Actopan, en el estado de Veracruz, de donde se presume el origen de la piedra llevada diariamente al puerto de Veracruz para su transportación a los diferentes puertos de la Península de Yucatán.

Además, esas cargas de supuesto balasto son movidas a un alto precio de transporte y con un manipuleo de volúmenes poco eficientes y no verificados por las autoridades para calificar la calidad de la piedra acorde a las especificaciones señaladas de Fonatur.

El Barlovento ha publicado los informes de registro de las entradas de los camiones, que hay muchas variedades, no cumplen tampoco con los requerimientos del transporte de carga en carreteras y hay camiones que llegan con 60 toneladas y el mismo camión días después llega con 45 o con 65, no hay una regulación.

Tampoco hay una supervisión por parte de la, de la …. Le llaman ahora, de la API, le llaman ahora Asipona.

Y bueno, es un poco largo, porque tampoco hay una supervisión de la carga, no hay cuánto tenemos de carga llegada al puerto, después cuánto está para cargarse al lanchón y después cuánto recibe la lancha; perdón, el lanchón.

Esto lo baso, este tipo de afirmaciones las baso, entre otras cosas, en la fase A de producción de balasto que ofrece Fonatur en los contratos, dice:

‘La forma de pago se efectuará conforme al importe indicado en la tabla 1 del numeral de la presente especificación particular, en la cual la producción de balasto representa un 27.92 del precio por unidad del concepto 628. Para considerar el pago de esta fase, el contratista deberá demostrar de manera física y documental la producción y almacenamiento del balasto no compactable en el banco autorizado por metro cúbico, así como el cumplimiento de las pruebas de ensayo físico y químico que marca la presente EP.

‘Adicional, tendrá que presentar su programa de producción, almacenamiento del banco, incluyendo su posterior transporte y colocación de obra, lo anterior a efecto de cumplir en tiempo y forma la producción total del balasto’, es decir, 528 mil 231 metros cúbicos, más o menos un mil 600, mil 700 kilómetros por metro cubico, previstos en el catálogo de origen.

‘Por su parte, la supervisión externa procederá a revisar y verificar la producción del balasto, debiendo garantizar de acuerdo con los alcances contractuales y normatividad de gente el debido cumplimiento de lo solicitado en el presente estudio. Esta fase procederá a pago a favor del contratista por la unidad de metro cúbico producido en la planta y con previa aceptación documentada por parte del supervisor’.

El otro punto de estos reglamentos, es el transporte de balasto desde el banco hasta el centro de acopio. ‘La forma de pago se efectuará conforme al importe indicado en la tabla 1 de nominal 6 de la presente especificación, en el cual el transporte a la zona de acopio representa el 68.1 del precio por unidad del concepto, 3.28 del balasto.

‘Para considerar el pago de esa fase, el contratista tendrá que demostrar de manera física y documental el transporte del material abundado proveniente de los bancos de material autorizados y teniendo como destino la zona de acopio cuidando que el mismo no se encuentre contaminado. Esta fase debe contener todas las maniobras correspondientes a la carga de transporte, acarreo y descarga del material.

‘Por su parte, en la supervisión externa deberá de revisar, verificar, validar el correcto manejo y transporte del material hasta su recepción en la zona de acopio de la obra, debiendo corroborar que la cantidad puesta en la zona de acopio corresponde al proveniente del banco del material autorizado, lo anterior conforme al registro del control de las cantidades.’

Hay otra parte que están sacando el balasto, es de un lugar que está en los Tuxtlas y que esa mina ha sido invadida, ha sido invadida por Catem en Veracruz sin permiso y sin ningún otro registro, es la mina de Balzapote.

Refiere el dueño, el ingeniero Pedro Vergara, que, sin autorización, sin nada, se metieron y están sacando el balasto de ahí; con técnicas no muy adecuadas, porque no hay una quebradora específica para el tamaño y las especificaciones que requiere el balasto para el Tren Maya.

Esa mina está siendo explotada, como le digo, por miembros de Catem Veracruz, sin autorización del propietario y sin cumplir con los requisitos elementales para la conserva del medio ambiente. A pesar de estar a 50 metros del mar y con unas posibilidades, hay un muelle pequeño ahí, el balasto sale en camión, en carretera, con un consecuente incremento de costo.

Señor presidente, todo esto se lo digo con todo respeto, como siempre le he expuesto los asuntos que traigo yo. No tengo ninguna intención malintencionada para no exponer un asunto que me parece urgente.

Yo le agradecería, respetuosamente le digo, que revise personalmente este material; incluso le digo, con el propósito de cuidar el desarrollo y la construcción del proyecto del Tren Maya.

Me cuesta trabajo pensar que pudiese haber un accidente en el Tren Maya y posteriormente, como ha sucedido con otros mandatarios como Lula da Silva, a usted lo puedan acusar de algo. Me parece que esto está a tiempo.

De hecho, yo sugiero que sería imperante escuchar al ingeniero Pedro Vergara, que no ha querido denunciar, está esperando poder acercarse a las autoridades para poder rescatar su mina y cumplir con las especificaciones que tiene el Tren Maya.

Me parece también que todo esto… El transporte del balasto, en el caso de Veracruz, lo he corroborado, le repito, tengo los registros del ingreso de los camiones que no tienen lo más elemental que está pidiendo ese suministro de ese transporte.

De hecho, ha habido peticiones, las hemos escuchado aquí, de que quieren tener la salida libre del puerto, sin considerar que el puerto de Veracruz es un recinto fiscalizado en donde hay importaciones y exportaciones y cualquier cosa que salga de ahí, las personas mismas deben de estar revisadas; como sucede aquí en la entrada de Palacio Nacional, tenemos que salir o tenemos que entrar y tenemos que ser revisados.

Finalmente, señor presidente, como se lo dije y lo he repetido varias veces, respecto al asunto de los trabajadores portuarios de Veracruz que fueron despojados de sus pertenencias y su trabajo y sus edificios y cuentas bancarias, no es un sólo asunto laboral, lo he repetido y lo vuelvo a decir, es un asunto más grave.

Dentro de la cadena de suministros, señor presidente, usted lo sabe muy bien, en el transporte marítimo de las mercancías de importación y exportación mexicanas solamente van por barcos extranjeros, no tenemos barcos mexicanos.

Y antes de la pandemia yo tengo registrado que se pagan, se pagaban 36 mil millones de pesos, perdón, de dólares para el transporte de ese comercio exterior. Aparte viene la segunda, que es la prestación de los servicios portuarios a la carga y a los buques.

En el caso de Veracruz, señor presidente, para hacer un ejemplo, está Hutchison Ports Icave, que mueve 80 por ciento de los contenedores que pasan por Veracruz. Esa empresa, por cierto, no ha querido pagar el completo de esta prestación que tienen los trabajadores anualmente, que es el reparto de utilidades, se lo redujeron a 70 por ciento, no quieren pagar el 10 por ciento que les corresponde de acuerdo a lo establecido.

¿Y qué dice Icave?

La gente de Icave dice que ‘por culpa de tu presidente no te vamos a pagar esto, por el cambio que hizo a la ley del trabajo en contra del outsourcing’.

Los trabajadores están desesperados, ya han hecho varias manifestaciones y prometen que habrá una huelga, parar el puerto de Veracruz. Icave, 80 por ciento de contenedores, será dañino para este asunto.

Dentro de esa misma cadena de suministros, señor presidente, está también, después, bueno, parte del trabajo, de la prestación de servicio, la carga de los buques en los puertos, también el transporte a las empresas, en este caso, por ejemplo, a las empresas de la industria automotriz.

Siguiendo el mismo asunto de Veracruz, lo que entra por Veracruz son las partes automotrices que van, por ejemplo, a la Volkswagen. El presupuesto anual de Volkswagen para la producción anual, yo tengo un registro que pagan el dos por ciento del presupuesto anual a los trabajadores, o sea, ¿el resto a dónde se va?

Y no quiero agregar más que cuando alguien compra un automóvil, si lo compra a crédito, pues se va uno con los bancos y ningún banco es mexicano y todo ese dinero de esa línea de producción, de esa cadena de suministro, se va al extranjero.

Por lo tanto, insisto, el asunto de los armadores portuarios no es un asunto simple, sencillo, es un asunto de interés nacional y los trabajadores portuarios, a los cuales yo le he pasado la lista a Jesús, que gentilmente los recibieron en el Museo Naval, pero que no fueron debidamente escuchados, están pidiendo que los escuche.

La persona que está ahí es un señor, que se dice ser representante legal de varios sindicatos, está acusado de varias cosas, tengo los números de las acusaciones y de todas las fechorías que ha hecho.

Y les ha prometido que les van a pagar a los trabajadores 30, 40 millones de pesos y esa gente pobre con muchas necesidades va y lo sigue, incluso hasta les pide dinero, mil, dos mil pesos mensuales, gente que no tiene. No hacen otra cosa, no saben, porque debo decir, con todo respeto, que esos trabajadores son cargadores y no están debidamente asesorados.

Ya también en alguna intervención anterior le solicité a usted que ojalá… Yo sé que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene posibilidades de darles una orientación, instruirlos, para que no se dejen engañar por las personas vivales como el caso, lo digo el nombre completo Alejandro Pulido Cueto, que, bueno, aparte de las amenazas, una serie de tonterías que ha hecho, que sigue haciendo, parando el puerto, parando el SAT, parando API, bueno, Asipona, y, en fin.

Es todo lo que quiero decirle y ojalá y usted me pueda dar una respuesta. E insisto, es importante que usted revise el material que tengo, no son mentiras.

Y bueno y ojalá y pudiese usted hablar con el ingeniero Pedro Vergara, el dueño de la mina, que, por cierto, es la única mina con autorización de título de concesión en la zona, no hay otra, señor.

Muchas gracias por atenderme.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Pues vamos a que tu denuncia se atienda por los representantes de la Secretaría de Marina y por Fonatur. Ya expusiste y te van a dar una respuesta, si te parece.

INTERLOCUTOR: Sí, señor, sí, pero que pueda. No estoy pidiendo una cita con el secretario de Marina porque ya me dijo que no quiere recibir, en fin, pero ojalá y atienda las cosas que ya tiene incluso a través de Jesús.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tenemos información de que no hay problema en todo lo relacionado con el balasto, están las empresas actuando de conformidad con la ley; sin embargo, tomamos en cuenta tu denuncia y se va a analizar.

INTERLOCUTOR: Sí, señor. Tengo más documentos, pero ya no quiero ahondar más, me tardaría.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De acuerdo.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Quedamos en la fila 3, ¿no? para… la fila 3 y que sea una compañera. A ver, tú. A ver, vamos a un criterio, los que no hayan solicitado la palabra en una semana. Tú, en una semana, tú y tú. Ahí está. Cuatro, cinco. Una semana. Y atrás después.

PREGUNTA: Buenos días, presidente; buenos días también a Elizabeth y buenos días a todos y a todas.

Nancy Flores, de la revista Contralínea.

Presidente, insistir sobre este tema que está ahora vigente, que tiene que ver con esas acciones del Instituto Nacional Electoral y también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se pretende censurar a más de 200 personas. Son el primer bloque está ahora señalado por el INE, sobre todo.

En este caso, presidente, se trata de derechos humanos, se trata también de una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en el artículo 6º y en el artículo 7º de la Constitución, de la carta magna, está establecida la libertad de expresión y también el derecho humano a la información.

En ese sentido, lo que intentan hacer tanto el INE, como el Tribunal Electoral pues es violar abiertamente la Constitución al indicar que en algunos casos los ciudadanos, algunos de ellos son políticos, otros son periodistas, otros simplemente son activistas y otros son de estos llamados influencers, están cometiendo algún, bajo el criterio del propio INE, alguna violencia de género, le llaman violencia política de género.

Sin embargo, el INE omite investigar la verdadera violencia política de género, que es el hecho de que ningún líder de partido político le puede pedir a algún militante que mande fotografías y menos que mande fotografías desnudas las personas, esa es la verdadera violencia política y no lo que se está señalando. Es muy grave para nuestro país que quede este precedente, sobre todo porque es una violación a derechos humanos lo que están haciendo.

Y además olvida el Instituto Nacional Electoral que las personas públicas, sobre todo servidores públicos y políticos, tienen que tener esta tolerancia, no sólo hacia la crítica, sino también hacia la opinión de los ciudadanos.

Entonces, está tratando de manipular las cosas para dejar este precedente y violentar los derechos humanos de estos 200 ciudadanos y con ello dejar un precedente.

Y además llama la atención que sólo sea hacia ciudadanos que están apoyando la transformación o que de alguna manera no tienen este mismo discurso que tratan de imponer los medios de comunicación, que es el discurso del antiguo régimen, el régimen de corrupción.

El régimen, además, les permitía estos mismos funcionarios tener muchas prebendas, ya sabemos que en el Instituto Nacional Electoral no se han querido bajar los sueldos, hay más de 122 funcionarios que ganan más que usted en este instituto y además tienen otras prebendas con recursos públicos, seguros médicos, de vida, seguro de retiro, en fin, hasta la comida les pagamos diariamente, se les dan 500 pesos para sus alimentos del día a los consejeros electorales, incluyendo a Lorenzo Córdova.

Y en el caso de Lorenzo Córdova, pues su historia de abusos ya viene desde antes. En octubre de 2000 incluso cobró esta dote matrimonial que daba el Instituto Nacional Electoral en aquél entonces, cuando no era consejero, tenía un cargo menor y él cobró esta dote matrimonial.

Entonces, están acostumbrados a este régimen de corrupción, régimen de prebendas, de gastos suntuosos, de lujos pagados con el erario, porque ven al erario como una mina.

Entonces, preguntarle, presidente: ¿qué tan grave es para nuestro país que quede este precedente?

Y, sobre todo, si también la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tendría ya que estar diciendo pues que no se pueden vulnerar los derechos humanos y sobre todo estas garantías que están establecidas en nuestra carta magna, que es la Constitución política.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues mire, lo que sucede, lo hemos hablado aquí, es que estamos en un proceso de cambio, de transición y esto como ha sido siempre en la historia, lleva a la confrontación de ideas, a la confrontación política.

Hay quienes se oponen a las transformaciones, a los cambios. Por eso se les llama conservadores, porque quieren conservar lo que existía. Y se les conoce también como reaccionarios, porque son los que reaccionan ante cualquier cambio, cualquier modificación al régimen, que por lo general es un régimen autoritario, de injusticias, de privilegios, de corrupción. Es lo que estamos viviendo actualmente, es una transformación pacífica, pero igual de profunda que la Independencia, que la Reforma, que la Revolución.

Entonces, esto es lo que lleva a estos comportamientos, al que quieran con las amenazas, con el autoritarismo, con el doble discurso… Porque es muy hipócrita, ¿no?, dicen, como lo vemos con Riva Palacio: ‘Va a haber una campaña de censura, nunca se había visto tanta represión a los medios’, cosas por el estilo, cuando lo cierto es que se goza de libertad y los que vulneran ese derecho, quienes violan el derecho a la manifestación, a la expresión de las ideas en libertad son los que pertenecían al antiguo régimen.

Esto que está sucediendo, a lo que haces referencia, del Instituto electoral o del tribunal electoral, ¿cuándo se había visto, de que alguien que expresa una opinión en las redes es notificado, es sancionado, aun cuando no haya un juicio de por medio y aun cuando no tienen facultad para hacerlo, aunque estén violando la Constitución? Nunca se había visto eso. Pero es lo que tú planteas.

¿Quiénes son esas personas?

Bueno, pues los que vienen del antiguo régimen.

Vean los periódicos, escuchen la radio, vean la televisión. Es otro México, no es el que se está viviendo ahora. ¿Dónde están los cuestionamientos de los famosos de los medios, los que antes pontificaban, que eran los que formaban opinión? Pues ya no existe esto. Entonces, de ahí viene toda esta inconformidad.

Los análisis sobre la realidad que se hacen en Televisa, ¿quiénes van ahí?, ¿quiénes son los que participan?, pues los intelectuales orgánicos del régimen anterior. ¿A qué van?, a atacarnos, todos.

Y hasta se pone de moda el que, si hay ocho analistas, a ver, vamos a buscar a uno que hable bien, para equilibrar.

Han llegado a plantearme: ‘¿Y a quién recomienda?’ No, yo no recomiendo a nadie. ‘Para equilibrar, porque lo que queremos es ser objetivo.’ Puro cuento, ando buscando al tonto que se los crea.

Pero es parte de una transformación. Y no es nada más el dinero, es que ellos se sentían los dueños de México, entonces les molesta mucho que ahora el protagonista principal sea el pueblo de México, porque no tienen convicciones democráticas, son en realidad partidarios de la oligarquía, el gobierno de las minorías, el gobierno de los ricos, para decirlo con claridad, de acuerdo a la definición aristotélica.

La democracia es el gobierno del pueblo, siempre lo hemos dicho. Se compone la palabra de dos partes: demos, pueblo; kratos es poder. Es el poder del pueblo, gobierno del pueblo.

Y estos hablaban de democracia sólo como retórica, era pura demagogia, porque lo que había realmente era una oligarquía, mandaban los de arriba, los potentados, que lo acaparaban todo.

Y para tener poder, incluso para competir entre ellos y poder saquear más que otros, quedarse con una mayor parte del botín, pues fueron creando una estructura, un andamiaje de medios de información. El negocio no está en ser dueño de un medio de comunicación, el negocio está en que con el medio de comunicación se tiene poder para obtener prebendas en el gobierno.

Entonces, eso se terminó, porque yo no les estoy pidiendo a ningún dueño de ningún medio de información: Oye, ayúdame. No le voy a decir a los directivos de Televisa, Castañeda, Aguilar Camín, a este que mencionaste ahora, salinista, que

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: ¿Dondé?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Dondé, que es… No, el otro, que fue de Comunicación con Salinas.

INTERVENCIÓN Riva Palacio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Riva Palacio.

Tienen un programa, yo iba antes a ese programa y era todos en contra, Tercer Grado, todos en contra y siguen con lo mismo, nada más que afortunadamente ya no los ven o no les creen, porque pues al pueblo lo pueden engañar una vez, dos veces, pero no pueden engañarlo todo el tiempo.

Y se les ha pasado la mano, se han dedicado a engañar, a vilipendiar a la gente, pensando de que la gente no se da cuenta, eso es lo que está sucediendo.

Entonces, lo del INE, pues ya sabemos, era para que los periodistas defensores de la libertad de prensa estuviesen manifestándose en contra de estas atrocidades, pero nadie dice nada porque todavía tienen mucho control.

De todas maneras, yo sostengo que esto es bueno porque, si no, seguirían manipulando con más efectividad, simulando, manejándose con la ambigüedad: ‘son independientes, son objetivos, pertenecen a la sociedad civil, no tienen partido, son voces libres’, así era antes.

¿De dónde sale el del INE? ¿Dónde se da a conocer como el gran analista de los asuntos electorales?

Con Carmen Aristegui y se suponía que era un opinador objetivo, especialista, experto.

Entonces, todo eso es lo que está ahora en cuestión. Y es el periodismo; desde luego, hay honrosas excepciones.

Pero también los políticos. Miren la vergüenza de Calderón. ¿Por qué no pones el tuit?

Por eso, toco madera, yo termino en dos años y me jubilo, qué voy a estar yo utilizando el Face o dando declaraciones, o participando. Nada, nada, nada.

Miren esto. Nada más por respeto al cargo que se tuvo, ‘haiga sido como haiga sido’. Y resulta que no es Acapulco, que es España.

Pero esto es menor, está más vergonzoso lo que dice Sarkozy. A ver, pon lo que dice Sarkozy de Calderón.

Y si lo estoy tratando ahora es porque ojalá y entre en razón. Porque eso es lo que caracteriza a los conservadores: la doble moral, el doble lenguaje, la hipocresía.

Se les olvida. El otro día no sé quién me dijo de que decía Fox que yo era un viejito que ya estaba ‘chocheando’, pues sí, ya soy mayor, ya estoy chocheando, como dice Fox. Y entonces, ¿él qué?, ¿está jovencito o qué?

Pero no debe de ya de exponerse. Además, una gente que despertó tantas ilusiones, que habló de cambio, imagínense la decepción.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Es de Florence Cassez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero donde dice que mandaba… A ver, ponlo.

(INICIA VIDEO)

NICOLÁS SARKOZY, EXPRESIDENTE DE FRANCIA: El presidente Calderón no podía tomar decisiones sin su ministro del Interior

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, regrésale. Páralo ahí.

Imagínense, un expresidente, la vergüenza para los mexicanos: ‘El presidente Calderón no podía tomar decisiones —síguele, regrésale— sin su ministro de Seguridad’, García Luna.

INTERVENCIÓN: Y es el expresidente de Francia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Expresidente de Francia, sí.

Entonces, pues no es nada más los medios, es una crisis de los políticos del antiguo régimen y así muchas otras cosas. Entonces, no está mal que todo esto se esté ventilando para que se conozca.

Esta historia de la aprehensión de la señora Florence y el montaje no se conocía, la mayoría del pueblo no sabía que era un montaje, estos temas se ocultaban, como se siguen ocultando muchas cosas que tienen que ver con el antiguo régimen.

¿Han escuchado ustedes…? Que conste que no me gustan las estridencias, pero cuando se trata de un personaje del antiguo régimen los medios convencionales guardan silencio, no abordan el tema.

Bueno, así como este asunto, debería ser un escándalo el que estén queriendo desde el INE castigar a periodistas o a quienes opinan en las redes sociales. Bueno, ni Face hizo eso o el Twitter lo han hecho. Bueno, lo hicieron con Trump.

Pero nadie dice nada. Esto ayuda mucho porque se ocultaban las cosas.

Y no quiero hacerle aquí la publicidad al documental, pero ojalá y la gente lo viera. Vean esa documental sobre este asunto. ¿Cómo se llama el documental?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Florence Cassez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Florence Cassez, búsquenlo.

INTERVENCIÓN: El caso Cassez-Vallarta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El caso Cassez-Vallarta. Está en… ¿Se puede ver?

INTERVENCIÓN: En Netflix.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero ahí hay que pagar ¿no?

¿Y cuánto hay que pagar ahí?

INTERVENCIÓN: Ciento noventa pesitos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, no. A lo mejor Netflix aquí lo pone gratuito, porque sí es interesante que se conozca. No se puede transformar una realidad que no se conoce y sobre todo debemos de luchar por la no repetición.

Puede ser que los partidos políticos paguen a Netflix para que se difunda, es parte de la concientización a los ciudadanos. Es que entre más información hay, sobre todo de ese tipo, mejor, porque antes se cometían esas atrocidades y nadie se enteraba porque no se informaba, o eran muy poquitos los medios de información que hacían reportajes sobre estas cosas, lo estamos viendo.

Y no es un asunto nada más de México, es del mundo. ¿Ustedes creen que el New York Times, que el Washington Post, que el Wall Street Journal, que el Financial Times, se meten al análisis de fondo de los grandes y graves problemas del mundo? Lo que diga mi dedito.

Entonces, sí hay que buscar cambios y hacer valer el derecho a la información y no enojarse, no preocuparnos, es un proceso.

Yo también le digo a los adversarios que está muy bien lo que hacen, incluso que la señora, esta que dijo que los mexicanos somos flojos…

INTERVENCIÓN: Laura Zapata.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La señora Laura Zapata, hay que hasta reconocerle su franqueza. Porque no es nada más ella, así piensan millones, nada más que ella se atreve a decirlo.

Sheridan, famoso intelectual, Letras Libres, heredero del grupo formado o que se mantuvo alrededor del gran poeta y escritor Octavio Paz, ahora con esa visión de lo que son los mexicanos, de lo que somos los mexicanos. Qué bueno, porque es fuera máscaras, ya no a la hipocresía.

El otro señor, que dijo que iba a quemar en leña verde, el periodista, escritor, famosísimo, leído por millones, Martín Moreno y así muchos que antes pensaban eso y opinaban eso, pero nada más en sus círculos, como mucha gente.

Pero ahora, como estamos viviendo un proceso de transformación, nada más porque también se están cambiando cosas, les molesta hasta cómo hablo y les molesta sobre todo el cuestionamiento a su conservadurismo, el que podamos saber que son racistas, que son clasistas, que son simuladores, que se hacían pasar como gente independiente, progresista, buena onda y que ahora pues no, no hay medias tintas, porque así son los procesos de transformación, o sea, cómo somos realmente, qué somos.

Y tener libertad, es escuchar a todos, todas las opiniones y definir libremente lo que queremos ser, sin imposiciones ideológicas, sin adoctrinamiento, lo que siempre hemos hablando. Nada de que el Estado es un aparato de fuerza y una ideología, no, no, el Estado es que el que organiza a la sociedad, que debe de expresarse con libertad, sin autoritarismos y el derecho a la información, nada más eso. Es más importante la información que la orientación y que la concientización, informar para que cada quien decida, pero no teníamos garantizando ese derecho, no se garantizaba el derecho a la información.

Entonces, eso es lo que pienso.

También, no hay ningún fundamento. ¿Qué le pueden hacer? Sólo la ofensa y la molestia por estar siendo señalado, porque sí se afecta la libertad de las personas.

INTERLOCUTORA: El amedrentamiento, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero tampoco pasa a mayores, porque depende también del Estado. Si no hay represión, si se garantiza la libertad de expresión, porque nosotros somos garantes de eso…

Para los que votaron por Calderón, imagínense, si se es humanista, voy a ir más lejos, si se es cristiano, ¿cómo se va a aceptar la tortura? Digo, es muy interesante lo que está pasando. Y estamos hablando de tortura con Calderón y estamos hablando de tortura con Peña Nieto, porque lo de Ayotzinapa fue tortura.

Entonces, si logramos entre todos de que no haya tortura en México, es decir, en México no hay tortura, eso es algo histórico, importantísimo, el que entre todos nos comprometamos a no permitir la tortura a nadie bajo ninguna circunstancia, no eso que dijo Loret de Mola, de que estaba la gente tan molesta con los secuestros que veía bien que les dieran sus zapes, así dijo o algo así, sus coscorrones. No, bajo ninguna circunstancia.

INTERLOCUTORA: Presidente, sobre justo la no repetición de estos crímenes, en el caso del crimen de Estado de Ayotzinapa, en este informe que presentó la Comisión de la Verdad y que están importante y con tantas revelaciones, destacar el caso de seis jueces, un tribunal de distrito y una magistrada, que se mencionan con nombre y apellido que han contribuido o que han sido parte de la maquinación de la impunidad.

En este caso, bueno, el peor de los casos es el de Samuel Ventura Ramos., Este juez liberó a 77 presuntos responsables de esta desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa y los soltó precisamente por considerar que se había faltado al debido proceso, esto que ya usted expuesto aquí en la conferencia matutina, ello justo por el tema de la tortura.

No le avisó al Ministerio Público de que ya iba a dejar en la libertad a estas 77 personas que estaba probado que habían participado y que formaban parte en algunos casos del grupo delictivo Guerreros Unidos y en otros casos tenían funciones importantes, como manejar el C4 allá en Iguala.

Entonces, una magistrada, por ejemplo, también ordenó destruir los videos que se habían capturado de todas las zonas en Iguala donde pudieron haber sido ya desaparecidos los estudiantes, por ejemplo.

En total, seis jueces, una magistrada y un tribunal de distrito.

Preguntarle, presidente, justo sobre esta maquinación en la que también participa el Poder Judicial. No se ha puesto mucho el ojo público sobre este otro poder que genera impunidad.

Entonces, si habrá un llamado para el Consejo de la Judicatura Federal en específico para que en este momento tan importante para conocer la verdad y sobre todo para que el caso no quede impune no se repita en gobiernos futuros.

Si habría un llamado también para la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que los jueces ahora sí funjan con esta importante misión que tienen, que es hacer justicia, velar por las víctimas y sobre todo que este caso no quede impune.

¿Se haría un llamado al respecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya lo hicimos, incluso hoy se iba a presentar toda nuestra fundamentación, los argumentos, del porqué estamos en contra de esa decisión que quiere tomar la Corte. Vamos a poner ejemplos, vamos a buscar la forma de hacerlo, porque lo he estado pensando, porque son muchos casos, muchos casos, muy fuertes y no queremos dar a conocer los nombres de los jueces porque los estaríamos…

INTERVENCIÓN: Alertando.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo diría que humillando. Es fuerte. A lo mejor vamos a presentar los casos, vamos a cuidar los nombres y le vamos a enviar todo al Poder Judicial, a la suprema corte y al Consejo de la Judicatura, que no han hecho nada o muy poco pues, porque deberían de estar ellos ahí, sancionando jueces.

Es que hay casos, este que acaba de ocurrir, que, imagínense, una persona que está considerado como el principal generador de violencia en Colima. Colima es el estado con más homicidios en el país de acuerdo a su población, pero es el número 1. A ver, pon la gráfica.

Bueno, este señor, considerado el principal generador de violencia, se le detiene en una circunstancia especial, porque además muchos amenazados por él, hasta autoridades. Y empieza el juicio y en la madrugada de hace una semana decide un juez dejarlo en libertad, por lo mismo, porque no se integró bien la averiguación.

Afortunadamente cuando emiten ese fallo, dan la orden de dejarlo en libertad, la Secretaría de Seguridad Pública indaga, no les cuesta mucho trabajo y encuentran creo que dos o tres órdenes de aprehensión gravísimos de la misma persona y por eso no salió. ¿Eso es lo que quieren en la Corte?

Entonces, eso. Y luego se convierten los ministros en legisladores, algo que nunca había sucedido, que el Poder Judicial borrara, nulificara un artículo de la Constitución.

INTERVENCIÓN: Así está en la ley, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERVENCIÓN: Así está en la ley.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERVENCIÓN: Diego Valadés dice que debe ser el Congreso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claro, el Congreso, pero no la Suprema Corte de Justicia, sería una barbaridad. No, pues imagínense.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) para que los jueces ya no tomen en cuenta al Ejecutivo, ni al Legislativo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Así es.

INTERVENCIÓN: Para que ellos hagan sus leyes como crean y sacan cada barbaridad, que es asombroso. Es muy serio para el país.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es muy serio.

Para que Diego Valadés, que es constitucionalista, no es santo de mi devoción, pero reconozco que es maestro de derecho constitucionalista, no está con nosotros, nos ha cuestionado, pero ante esta barbaridad se ha pronunciado y sí sería bueno y recomiendo que se lea lo que dice.

¿No encontraron…?

INTERLOCUTORA: Presidente, sobre a dar a conocer el nombre de los jueces, magistrados y ministros que forman parte de esta corrupción, porque también hay corrupción en el Poder Judicial, pues nada más recordar que como parte del derecho a la información, los ciudadanos…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pídanlo, pídanlo ustedes, porque si no, se… Algo que nosotros cuestionamos, que no haya juicio sumario ni linchamientos.

INTERLOCUTORA: Sí, está bien, que eso no exista, presidente, pero también la gente tiene derecho a saber quiénes son estos jueces, magistrados y ministros corruptos. Por eso el derecho a la información, el derecho humano a saber garantiza que los servidores públicos estén o tengan mayor tolerancia al escrutinio público y también a la crítica y a la opinión de las personas. Entonces, falta que haya escrutinio sobre el Poder Judicial.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Fíjense que, con todo lo respetuoso que somos de los otros poderes y aun actuando con humildad, porque tenemos la convicción de que el poder es humildad, es muy fuerte el que el presidente de México señale a estos jueces aquí.

Entonces, vamos a entregar el expediente completo de todos los casos, porque hay casos de políticos, hay casos de jefes de la delincuencia organizada, hay de todo tipo de casos, de personajes a los que se les han devuelto millones de pesos por decisiones de jueces.

Entonces, sí queremos que todo esto lo tengan. Creo que el día 5 van a tomar la decisión en la Suprema Corte. Que tengan los expedientes, ¿sí?, porque estamos hablando de delitos graves, se está hablando de corrupción, se está hablando de secuestros, de feminicidios, desde luego homicidios, de lavado de dinero, de delincuencia organizada. ¡Cómo dejarles a los jueces todo ese poder, violando lo que establece la Constitución!

A ver. Por 100 mil habitantes, miren, Colima.

A ver, ¿por qué no ponemos nada más ese caso, el del señor? Sí, nada más ese caso.

Lo detienen en la madrugada… Ah, sí, ya lo habían aprehendido, lo dejan en libertad.

Este es otro delito, ya este es Colima, presuntamente participa en esta riña, ocho muertos, siete heridos, en Colima.

A ver. Se le detiene en la Ciudad de México, que es el 18 de agosto. Lo liberan en la madrugada de unos días después, el juez y como estaban las otras órdenes de aprehensión pues se le mantuvo. Esto es.

¿Y no tienes el artículo de Valadés? Es una entrevista. ¿Quién la hace?

INTERVENCIÓN: El Universal.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El Universal.

INTERLOCUTORA: Presidente, ya aprovechar, por último, sobre este mismo tema de las normales rurales, bueno, todo lo que pasó, preguntarle si ahora sí, que ya va entrar Leticia Ramírez a la Secretaría de Educación Pública, se tomaría en cuenta esta propuesta de que se federalicen las normales rurales, sobre todo porque los estudiantes cada año tienen que movilizarse para que los estados les den su presupuesto y los mantienen prácticamente ahorcados.

Hay muchos ejemplos de estas normales, que además ya quedan muy pocas en el país y que son muy importantes para las personas, muy humildes los campesinos, es para los hijos de campesinos y de obreros esta educación que no podrían acceder a universidades o a otro tipo de escuelas.

Entonces, preguntarle si por fin se podría ya hablar de la federalización de las escuelas normales rurales del país, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Va a estar con nosotros ya Leti, creo que el viernes, pasado mañana, va a estar con nosotros y le vamos a pedir que nos dé una respuesta.

Desde luego, tenemos que mantener a las normales rurales, los internados, apoyar o, mejor dicho, seguir apoyando Chapingo, toda la educación.

Hace unos días grabé un mensaje dando a conocer que se habían creado 145 universidades del sistema ‘Benito Juárez’ y en las redes alguien puso que era mentira, que dónde estaban. Le voy a pedir a Jesús que dé a conocer dónde están las 145.

Es que están en los lugares más apartados. La maestra Raquel Sosa es la responsable. Y son como 65 mil alumnos que antes no tenían posibilidad de estudiar.

Entonces, se quedan sorprendidos, dicen: ‘¿Cómo 145 universidades?’ Sí, 145 universidades y van a ser 200 y es con ese propósito de que en los lugares más apartados… Porque si no, no pueden estudiar los jóvenes. ¿Cómo consiguen para el pasaje? ¿Cómo consiguen para la alimentación?

Entonces, es acercar la educación y las becas para que puedan estudiar.

Pero sí me llamó la atención mucho, porque pusieron en duda y muchos sosteniendo de que era mentira, porque no conocen lo que se está haciendo en todo el país. No hay un municipio de México, uno de México, que no tenga un plan integral de desarrollo social y llamo a que lo revisen.

Todos los municipios… Bueno, se los planteo de otra manera: no hay un pueblo en donde no reciba un adulto mayor una pensión, no hay; en todos, porque son derechos universales. Y no es el discurso, no son palabras; hechos.

Entonces, lo de las escuelas de las normales lo vamos a ver aquí ahora que venga Leti.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Aquí está la entrevista, que estaría usurpando un poder.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Así es, sí.

Y otra cosa que es interesante, que mañana o… Mañana no, porque no vamos a estar, pasado mañana. Resulta que esta modificación a la Constitución se hizo en el gobierno de Calderón para lo de las detenciones, la prisión preventiva, en el 2008 y hoy en la mañana pedí quiénes votaron a favor, quiénes votaron a favor. Estamos haciendo la investigación.

INTERVENCIÓN: Santiago Creel votó a favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Santiago Creel a favor.

INTERVENCIÓN: Marko Cortés.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Marko Cortés a favor.

INTERVENCIÓN: Murillo Karam.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Murillo Karam a favor.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, ese no, el finado no, con los muertos no nos metemos. Pero los que están en contra votaron a favor.

Pero quiero ver también qué pasó al día siguiente de la aprobación en los medios, qué opinaron los medios. Y a ver también qué sucedió, si hubo alguna declaración de algún ministro oponiéndose.

Eso sería para pasado mañana, lo vemos. Es un buen tema, por esto. Entonces, el Poder Judicial, de ser un poder históricamente apéndice del Ejecutivo, porque eso era, se convierte en el poder de los poderes, porque los potentados tienen más control de ese poder, les es más fácil ahí hacer valer sus privilegios. O sea, ya en el Ejecutivo ya no, porque en el Ejecutivo manda el pueblo, el único amo es el pueblo; y en el Legislativo también ya no es lo mismo, porque ya no tienen mayoría.

Imagínense cómo era el Legislativo durante el periodo neoliberal, ya lo vimos aquí, todas las reformas que aprobaron, todas, para legalizar el saqueo de los bienes de la nación, todas, ninguna reforma en beneficio del pueblo, todas en contra de los trabajadores, en contra de los campesinos.

¿Pruebas?

La reforma al artículo 27 constitucional, la reforma al artículo 123, en contra de los consumidores, las reformas fiscales, aumento del IVA, aumento al Impuesto Sobre la Renta, reformas en contra del pueblo de México, de la nación, entregar el petróleo, entregar la industria eléctrica.

Ahora resulta que como se hizo una reforma para que la corrupción sea delito grave, que no lo era o que lo quitaron en la época de Salinas, ahora quieren los del Poder Judicial regresar a que la corrupción no sea delito grave. Es muy interesante el tema.

Y luego otro argumento que he escuchado por ahí decir: ‘Es que no los van exigir los organismos internacionales’. Entonces, ¿la Constitución nuestra va a estar sujeta a los acuerdos internacionales? Es otro tema también importante, de modo que no nos vamos a aburrir.

Vámonos a desayunar ya, ¿no?

PREGUNTA: Gracias. Buenos días, presidente.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El Imparcial, de Sonora; la Crónica, de Mexicali; Frontera, de Tijuana.

Presidente, sobre el anuncio que dio ayer el gobernador Alfonso Durazo, de que se le nombró responsable de coordinar el proyecto del Litio México en Sonora, preguntarle si tiene detalles de cómo va a hacer el funcionamiento de esta empresa, de la dirección, de las metas.

Y también preguntarle, si va a haber algún esquema para inversión, inversionistas privados.

Y sobre Sonora, preguntarle si tiene algo ya sobre los apoyos que se están dando a la gente de Empalme y de Guaymas por lo de las lluvias. Había comentado usted que se iba a hacer un censo. Si ya hay algún avance que nos pudiera comentar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, reunimos con el gobernador de Sonora y estamos elaborando un plan para que Sonora se convierta en un estado de generación de energías renovables, limpias y también de producción de baterías con litio para impulsar en Sonora la industria automotriz.

Aprovechar lo que ya se tiene, ya se inició la planta de generación con energía solar, va a ser la planta más grande de América Latina, en etapas, a mí me van a tocar dos etapas.

Se van a producir mil megawatts en esa planta, pero eso es en Puerto Peñasco, lo que se busca es la posibilidad de crear dos o tres más.

Y tender la línea de transmisión, el tendido de la línea de transmisión a Baja California, que no se ha logrado, para tener ya interconectado todo el país prácticamente, esto a partir de Sonora.

Y al mismo tiempo aprovechar la explotación de litio que hay en Sonora para la producción de baterías.

Y buscar el que se produzcan más automóviles en Sonora. Ya está la planta de Ford.

Se va a buscar el que sea un plan integral con inversión pública y privada.

Y ya se decidió también que un joven que está terminando su doctorado, creo que en Harvard, sobre medio ambiente y energías renovables, va a ser el director de la empresa LitioMx Porque está demostrado que los mayores yacimientos de este mineral estratégico están en Sonora y además es darle la oportunidad y la responsabilidad a un joven de Sonora, de Hermosillo, que estudió licenciatura, que tiene maestría y que está terminando, en noviembre termina su doctorado y él va a ser el director de LitioMx, de la empresa.

INTERLOCUTORA: ¿Cómo se llama? ¿Quién es, presidente, este joven?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTORA: ¿Quién es este joven que será el director?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es Taddei, el joven.

INTERLOCUTORA: Taddei, hijo de Taddei.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Él nos está ayudando mucho.

También eso es importante, porque a nosotros ya no nos va a tocar la ejecución de todo el plan, lo estamos impulsando, lo vamos a iniciar. Ya se inició, pero lo vamos a dejar muy consolidado. Y la ventaja es que el gobernador de Sonora va a estar, después de que nosotros terminemos, cuatro años más y él ha estado promoviendo este plan.

Y Sonora reúne todas las condiciones porque tiene sol, tiene gas, tenemos garantizado el gas, por ahí pasan gasoductos, o sea, gas suficiente; tenemos el puerto Libertad y el puerto de Guaymas; ya empezamos con la planta solar y se van a replicar otras; se va, como ya dije, a crear la línea de transmisión; se tiene el mercado, que eso es importante, para la electricidad por Baja California; se tiene reservas de litio suficientes, ya hay una planta automotriz. En fin. Se tiene la frontera con Arizona y se tiene frontera con California. Hay condiciones inmejorables.

Vamos a consolidar el plan y se va a ir extendiendo a Chihuahua y a otros estados del norte.

INTERLOCUTORA: Presidente, ahorita que comentaba de las otras plantas solares, ¿han hablado en qué municipios, aparte de Puerto Peñasco?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, se está haciendo el estudio, quedamos en reunirnos en un mes. Ya se están integrando todos:

Comisión Federal de Electricidad, es muy importante lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad.

La Secretaría de Energía, porque es la cabeza de sector, es decir, va a depender LitioMx de la Secretaría de Energía; aunque va a ser una empresa como la Comisión Federal de Electricidad y como Pemex, pero adscrita a la Secretaría de Energía.

Están participando el secretario de Hacienda, los dos subsecretarios, por el plan de financiamiento que se va a aplicar.

Está participando la secretaria de Medio Ambiente, que tenemos que resolver también eso.

En fin, todo el gobierno para el Plan Sonora.

INTERLOCUTORA: Y en el caso de la empresa del estado Litio México ¿habrá algún esquema para inversionistas privados o cómo funcionará.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es pública-privada, o sea, no nos alcanzaría para que fuese sólo pública, se requiere de bastante inversión.

En Estados Unidos tienen como meta y también nosotros, esto está en el tratado, de que ya se puedan comercializar sólo vehículos con energías renovables, automóviles eléctricos y entonces es adelantarnos a eso, o sea, ya estar pensando en el 2030, 2035.

Este es un plan que incluso que lo hablamos con el presidente Biden y yo creo que va a tener mucho apoyo, mucho apoyo, es de interés para inversionistas nacionales, extranjeros, para los fondos de inversión.

En el caso del litio tenemos la asesoría, así, porque ellos ya llevan más tiempo, del gobierno de Bolivia. Y ellos también están llevando a cabo acuerdos con países, con gobiernos extranjeros para la explotación del litio, están licitando con algunas empresas, con empresas alemanas, chinas, estadounidenses, sobre este mineral estratégico, que es un insumo básico para las baterías.

Entonces, todo esto es lo que tratamos con Alfonso Durazo.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

En un segundo tema y ya rápido, bueno, ayer en el informe del Pulso de la Salud se dio a conocer que de los niños de cinco a 11 años solamente se ha vacunado al 44 por ciento, es decir, 6.7 millones de un universo de 15 millones.

Se está esperando estas vacunas que van a llegar, 10 millones de Covax. Preguntarle si además de estos 10 millones se van a adquirir más vacunas pediátricas, porque quedarían ocho millones ahorita que no tienen una dosis.

Ayer explicaba el doctor Hugo que, de estos 10 millones, 8.8 millones se van a utilizar para segundas dosis, entonces si quedarían todavía bastantes niños de cinco a 11 años sin vacunar. Cuando se dio a conocer el plan en junio se dijo que llevaría unos tres meses, es decir, en septiembre concluiría.

¿Se va a alargar esta etapa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo creen que ya quedarían vacunados todos estos niños de cinco a 11 años.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todos los que se necesiten, no hay límites.

Estábamos esperando resolver lo de Covax; afortunadamente se llegó a un acuerdo. Pero el resto de las vacunas se van a adquirir también.

INTERLOCUTORA: ¿En cuántos meses? ¿En octubre, noviembre?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, ya tenemos incluso hasta propuestas de donativos, porque hay gobiernos que compraron de más.

INTERLOCUTORA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, en general. Entonces, no vamos a tener dificultad para eso.

Tú sigues.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Marta Obeso, de Esferas Noticias y de la revista Naturopatía. Gracias. Más de dos meses de no poderle preguntar, aprovechando la oportunidad.

En este espacio el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social ha hablado de las clínicas IMSS-Coplamar. Recordarle que estas fueron creadas en 1978 en atención a la recomendación que hiciera la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad de integrar y rescatar el conocimiento de la medicina medicinal tradicional y ancestral mexicana. Y precisamente en estas clínicas se debería de contemplar la contratación de una partera y un médico tradicional, señor presidente. Preguntarle: ¿cuántas clínicas Coplamar conservan este esfuerzo iniciado en 1978?

¿Y qué importancia le merece al gobierno de la Cuarta Transformación está recomendación de la Organización Mundial de la Salud?, sobre todo en medio de este ambicioso programa de reconstrucción del IMSS-Bienestar, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay todo un programa que tiene que ver con la medicina tradicional, la participación de parteras en el programa que se inició, en efecto, como en 1980, lleva más de 40 años ese programa, empezó como IMSS-Coplamar.

Y tiene una organización comunitaria en todo lo que es el primer nivel de atención médica, participan médicos tradicionales, parteras. Se practica la medicina tradicional en la organización en general. Yo creo que ahora va a haber oportunidad para que se fortalezca más, porque todo el sistema de salud pública para los que no tienen seguridad social va a ofrecerse mediante este modelo de IMSS, que ahora llamamos Bienestar, pero que es lo mismo, son unidades médicas y un hospital de segundo nivel y van a haber también hospitales de tercer nivel de atención y ya se está trabajando en eso.

Sí vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando.

INTERLOCUTORA: Y sobre todo ver si en los informes que da el titular del IMSS pudieran incluir estas clínicas IMSS-Coplamar, porque no sabemos la situación en la que se encuentran actualmente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a que el martes nos informe sobre esto.

Cuando llegamos eran alrededor de tres mil unidades médicas rurales y 80 hospitales. Los recorrí todos, los 80, esto fue antes de la pandemia, porque ya teníamos pensado utilizar ese modelo para fortalecer la salud pública, para garantizar el derecho a la salud.

Se nos vino la pandemia y nos tuvimos que dedicar a atender la urgencia, pero ahora que ya afortunadamente ya estamos saliendo de la pandemia, ya estamos levantando con ese modelo del IMSS-Coplamar de hace más de 40 años, que funcionó y que siguió funcionando.

Porque fue lo único que quedó federalizado, cometieron el error gravísimo de descentralizar los sistemas de salud. Y la Secretaría de Salud se quedó como un cascarón, nada más con funciones normativas y se llegó a acuerdos con los estados para transferirles los fondos y que los estados se hicieran cargo de la atención médica a los que nos tienen seguridad social, a la población abierta.

¿Qué sucedió?

No en todos los casos, pero por lo general se enviaron los recursos y no se aplicaban bien. Por ejemplo, había mucha corrupción. Y esos recursos se utilizaban para construir hospitales, pero porque a la empresa que le daban el contrato la querían beneficiar y al mismo tiempo recibían sobornos por esos hospitales. Muchos no los terminaron, los dejaban en el abandono.

Lo otro es que el presupuesto se utilizaba para otras cosas y desde luego lo vemos en Guerrero, lo que vimos ayer, es una situación pues muy lamentable porque no hay médicos, no hay especialistas, está completamente abandonado el estado. Y sí se enviaban los fondos, pero no se usaban para garantizar el derecho a la salud.

Entonces, ahora con este sistema se está federalizando de nuevo la salud pública con acuerdos con gobiernos estatales y la mayoría de ellos ha aceptado. Y el primero que aceptó fue el doctor Navarro, un médico que ha trabajado siempre en el sector salud y sabe de la importancia de esta reforma y conoció lo que se hizo de manera indebida.

Por eso el desabasto de medicamentos, por eso toda la corrupción en la compra de los medicamentos, por eso tanta resistencia al cambio que hemos enfrentado, pero ya vamos saliendo.

Ya hay tres estados prácticamente terminados, casi al 100, esto es con rehabilitación de unidades médicas o centros de salud, con rehabilitación y equipamiento de hospitales; lo más importante, con médicos 24 horas los siete días; lo que nos ha costado más trabajo, los especialistas. Esto en el caso ya en el caso de Nayarit, en Tlaxcala y en Colima y un 95 por ciento de abasto de medicamentos ya está.

Ahora, en esos hospitales… Primero en las unidades médicas que debe de fomentarse la medicina tradicional, apoyarse la medicina tradicional. Y en estos hospitales hay algo también muy importante: la atención a los jóvenes con… Sí, eran cuatro y ahora se agregó una actividad más. Se reúnen los jóvenes, hay un sicólogo o sicóloga, que nos faltan también, pero va a haber una sicóloga, un sicólogo en cada hospital.

Son cuatro cosas: los embarazos no deseados, no a la violencia, no a las drogas… Ah, sí, la buena alimentación y ahora se agregó lo de enfermedades mentales, o sea, básicamente.

Entonces, así como se tiene este plan… Porque ahí además hay educación para niños que requieren tratamiento. Tiene un nombre técnico, que es un fortalecimiento, una preparación temprana, tiene…

INTERVENCIÓN: Rehabilitación temprana.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Una rehabilitación, sí…

INTERVENCIÓN: Estimulación temprana.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estimulación temprana exactamente, sí, ese es el término adecuado.

Ya se tienen todos estos hospitales y sí vamos a ver qué nos dice el martes Zoé sobre lo que estás planteando.

INTERLOCUTORA: Y, sobre todo, como dice usted, 40 años de este esfuerzo por rescatar el conocimiento en medicina ancestral aquí en nuestro país.

Y sobre todo que durante la pandemia usted es testigo de que todos estos abuelos medicinas y abuelas medicinas sacaron la casta para sacar adelante a las personas que no podían tener tratamiento médico y salir adelante con estos síntomas ¿no? del COVID-19.

También recordarle que la semana pasada el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, aquí dio una precisa descripción del abuso laboral del que son objeto los médicos que ofrecen sus servicios en las farmacias adyacentes.

También recodarle, señor presidente que aquí en este espacio Esfera Noticias denunció el abuso laboral del que son objeto muchos hueseros, parteras, médicos tradicionales que laboran en estas clínicas IMSS-Coplamar y en las clínicas ampliadas de la Secretaría de Salud.

El secretario de Salud recibió a los miembros de Cofemites, bueno, el doctor Cortés Alcalá, donde se denunció todo esto y a la fecha no se ha resuelto nada, siguen sin recibir las prestaciones de ley correspondientes.

Y ver también si se nos puede informar en qué condiciones están los contratos laborales de todos estos médicos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El martes, si te parece.

INTERLOCUTORA: Y ya finalmente precisarle, señor presidente: con el Tratado de Libre Comercio son patentables precisamente todos estos conocimientos ancestrales que tienen nuestros abuelos y que estamos poniendo en práctica en estas clínicas del Seguro Social.

El uso de la herbolaria mexicana puede ser patentable y ha estado, se encuentra en un estado vulnerable para que cualquier persona del extranjero venga a patentar todos estos conocimientos que se ponen en práctica aquí en México. Yo ya le había preguntado a usted que si cuál era la estrategia de su gobierno para proteger todo este conocimiento ante la normativa del Tratado de Libre Comercio.

Y también quisiera yo preguntarle si sería una opción declarar patrimonio intangible de la humanidad, quizás, todo este conocimiento y podríamos empezar con los temazcales.

¿Qué opina usted?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo estoy de acuerdo con conservar y cuidar, proteger todo lo que es nuestro patrimonio, en este caso científico, cultural, artístico. Vamos a invitar a la directora del Conacyt que venga el martes, que estoy seguro que tienen ya trabajo de investigación sobre esto y que nos digan qué están haciendo.

INTERLOCUTORA: Sí y cómo se va a lograr hacer patrimonio intangible de la humanidad todo este conocimiento que México le ha regalado al mundo.

Es cuanto, señor presidente. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo vemos, sí.

Yo quiero también aprovechar. Miren, la vez pasada, cuando se habló de las farmacias, yo creo que no se matizó. No se trata de clausurar los consultorios de las farmacias, de lo que se trata es de mejorar el sistema de salud pública.

Las farmacias estas existen y pueden inducir a que se compren los medicamentos donde están los consultorios o en las farmacias donde están los consultorios, pero porque también hace falta atención médica. Entonces, no es cancelar nada.

Es como cuando nos piden autorización para abrir una escuela; pues debemos que dar todas las autorizaciones. Si nos pidieran autorización para abrir un antro, pues no es que nos neguemos, pero, bueno, ahí sí se ve de qué se trata, o sea, pero una escuela, un consultorio, una farmacia… Y más cuando el Estado ha incumplido con su responsabilidad.

Yo estoy seguro que en la medida que se tenga… Y ese es un compromiso y es un desafío, vamos a tener un sistema de salud pública de lo mejor del mundo, así como lo estoy expresando, que se escuche bien y que se escuche lejos. Porque es un desafío conseguir todos los médicos, los especialistas, pero los vamos a tener y no sólo en las ciudades; en las comunidades más apartadas, en el medio rural, donde la gente sufre mucho por falta de atención médica, estamos en eso.

Y Oaxaca, Guerrero, imagínense que va a estar, ya está, la Secretaría de Salud en Guerrero y que no tengamos ahí un buen sistema de salud, sería una contradicción, una paradoja, una gran injusticia.

Y realmente sí preocupa mucho el abandono. Guerrero es de los estados más abandonados en materia de salud y coincide de que es uno de los estados con algo que duele mucho, con los mayores niveles de desnutrición.

Ahora por eso en Guerrero son gratuitos los fertilizantes y afortunadamente hay más producción de básicos. Se busca garantizar el autoconsumo, todo un plan para mejorar la alimentación.

Es como el caso de Chiapas en comunicación, es el estado con menos comunicación o acceso a internet y a la telefonía celular. Ahí compite con Oaxaca, pero es Chiapas el que está más rezagado. Entonces todo el esfuerzo lo estamos también orientando allá en este sentido.

Ahora sí nos vemos mañana. Digo, no, mañana no, no. Nos vemos mañana, mañana nos vemos, o sea, están invitados, están invitadas, es a las 5:00 de la tarde, 5:00 de la tarde el informe el cuarto informe, aunque ya aclaré de que no son cuatro años, sí. Pero vamos a informar y mañana mismo en la tarde se entrega el informe, se va a entregar el informe, lo lleva el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

PREGUNTA: ¿Es Pablo Daniel Taddei?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es el joven Taddei.

PREGUNTA: ¿Pablo Daniel o Jorge?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El que está estudiando.

PREGUNTA: Pero, ¿Jorge?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Jorge es el papá. El hijo. Al rato les comentamos.

PREGUNTA: Es que tiene dos nombres.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es el especialista, es un especialista en energías renovables, es egresado de licenciatura de la Universidad de Sonora.

PREGUNTA: En Michigan.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Eh?

INTERLOCUTOR: En Michigan.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En Michigan, sí. Es joven, es su experiencia y se llama…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Pedro Daniel.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pedro Daniel.

PREGUNTA: Pablo Daniel.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pablo.

PREGUNTA: Presidente, ¿debe haber relevo en la coordinación de Morena en el Senado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERLOCUTORA: ¿Debe haber un relevo en la coordinación de Morena en el Senado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no meto en eso, no.

INTERVENCIÓN: Pero los secretarios de Estado faltaron con los senadores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El viernes, Claudia, el viernes.

+++++

