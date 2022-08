Christian Langmo le arrebata la plaza de los octavos de final a Aleksi Lofman

El juez Gallardo aseguró que “Larreta está desafiando el orden constitucional”

El magistrado recordó que las órdenes judiciales deben ser cumplidas por todos los ciudadanos y no pueden decir: “‘Yo no cumplo porque no quiero’”, remarcó. El jefe de gobierno porteño anticipó que no acatará el fallo para sacar la policía de las cercanías de la casa de Cristina Kirchner