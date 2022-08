Libros de Amazon España: quién es el autor más leído hoy

Los libros son un fuerte contrincante para las plataformas de streaming, pues al igual que Netflix, HBO y Disney, estas historias son capaces de cautivar a quienes las consumen. De ello ha sido consciente Amazon, plataforma que ha apostado por la venta de éstos.

Y es que pese a haber surgido hace siglos, el libro ha pasado por una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido mejorar no sólo la conservación y reproducción de los textos, sino también el acceso a la información y al entretenimiento.

Así, lejos se está ya de la impresión de El sutra del diamante, el libro impreso más antiguo en conservación que, según cálculos, fue distribuido en el año 868 por el chino Wang Jie; o bien de 1440, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles y dio vida al primer libro en la era moderna llamado La biblia de Gutenberg o Biblia de Mazarino, que constaba de 1282 páginas con 42 líneas cada una de ellas.

Hoy día los lectores pueden optar por leer títulos en formato de bolsillo o incluso acceder a las tabletas digitales y Kindle.

Sin embargo, uno de los problemas que pueden surgir en el mundo tan vertiginoso como el que se vive hoy día puede ser la osadía de elegir qué leer ante una ola de títulos y autores de diferentes géneros y países, aunque la lista de los 10 títulos más populares que actualiza Amazon España podría ser una buena guía para saber cuál será el próximo texto a leer.

Aquí los más populares del lunes 29 de agosto:

1. El Día que mi Hija me llamó Zorra: Claves para educar en la Adolescencia (Padres y educadores)

Autor: Sara Desirée Ruiz

Número de páginas: 320

La adolescencia solo pasa una vez. Es una etapa que solemos esquivar cuando somos padres y madres. Nadie suele decir: «qué bonita es la adolescencia de mi hijo, qué ganas tenía de que mi hija fuera adolescente». Sin embargo, entender y acompañar esta etapa es imprescindible para potenciar el desarrollo de sus habilidades y conseguir que su vida adulta sea lo más satisfactoria posible. La adolescencia merece toda nuestra atención. En esta obra, Sara Desirée Ruiz te acompaña y te da pautas para que entiendas lo que les pasa, para que consigas que confíen en ti, que vuestra comunicación sea fluida, que poner límites no sea un suplicio, para prevenir las conductas arriesgadas, para acompañar su orientación laboral y estimular su motivación Una práctica guía que tiene como objetivo revisar tu enfoque cuando acompañas la adolescencia, conocer las tareas evolutivas más importantes de la etapa, orientarte para que detectes factores de riesgo, hacer que tus intervenciones sean eficientes, hacerte algunas recomendaciones y darte las claves para mantener el foco mientras acompañas. Recuerda que lo que les pasa no es personal, es cerebral y que ahora te necesitan más que nunca. «Cómo acompañar a nuestros adolescentes con una mirada actual, positiva y divertida. Sara Desirée convierte una de las etapas más temidas para los padres, en una aventura única de la que aprender como familia y como sociedad». Dra. Rosa Molina, psiquiatra. «Sara Desirée es una de las grandes referentes que tenemos en nuestro país sobre la etapa adolescente. Sus conocimientos y su profundo respeto por esta etapa crucial de la vida hacen de este libro un imprescindible que no debe faltar en tu biblioteca». Rafa Guerrero Darwin, psicoterapeuta.

2. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo…

3. Encuentra tu persona vitamina (F. COLECCION)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 328

¿Por qué hay personas que nos hacen sufrir tanto y otras que nos generan confianza y cuya sola presencia nos reconforta? ¿Por qué hay gente que tiene tendencia a establecer relaciones complicadas y dolorosas? ¿Amamos como nos amaron? ¿Hay «algo» bioquímico detrás de la confianza, el apego y el amor? ¿Cómo podemos acertar a la hora de elegir pareja?Estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad, relacionarnos y querernos. Nuestra felicidad va a depender en gran medida de la capacidad que tengamos para mantener buenas relaciones con aquellos que nos rodean. Muchos, hoy en día, arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar de forma sana con el entorno. Encuentra tu persona vitamina te ayudará a comprender el vínculo con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y tus compañeros de trabajo a la vez que entiendes tu historia emocional. Porque cuando uno se comprende, se siente aliviado.La doctora Marian Rojas Estapé te acerca al apego, a la infancia y al amor desde un punto de vista científico, psicológico y humano y te habla de una hormona fundamental, la oxitocina.Un libro que te impulsa a encontrar personas vitamina, aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con ello mejoran tu sistema inmune.

4. Agenda escolar semana vista 2022-2023 La Vecina Rubia (TANTANFAN)

Autor: La Vecina Rubia

Número de páginas: 186

Con más de 350.000 agendas vendidas en 5 años, La Vecina Rubia es la reina de las agendas de Tantanfan. Y aunque se ha convertido en una escritora consagrada, no falla a su cita anual con sus fans y nos trae una maravillosa agenda decorada con plantas y tropical prints, según marcan las últimas tendencias de la moda.Un bellísimo accesorio, muy práctico y cuidadosamente pensado hasta el último detalle, trufado de frases 100% La Vecina Rubia. Características:Formato: 16,8 x 22,8 cm. Formato interior: 16,5 x 22 cm. 186 páginas. 8 páginas de adhesivos. 1 página con tacos de pósits. Bolsillo doble. Regla marcapáginas. Goma de cierre. Pestañas plastificadas. Esquinas redondeadas. Tapa dura. Wire-o.

5. Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados (Psicoemoción)

Autor: Mark Wolynn

Número de páginas: 288

DEPRESIÓN. ANSIEDAD. DOLORES CRÓNICOS. FOBIAS. PENSAMIENTOS OBSESIVOS. La evidencia científca muestra que los traumas pueden ser heredados. Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Mark Wolynn, fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares (FCI) y pionero en el estudio de los traumas familiares heredados, presenta en "Este dolor no es mío" un enfoque transformador que permite resolver problemas crónicos que no han podido ser aliviados mediante la terapia tradicional, los medicamentos u otras medidas.

6. Hábitos atómicos: Cambios pequeños, resultados extraordinarios (Autoconocimiento)

Autor: James Clear

Número de páginas: 336

«Sumamente práctico y útil.» MARK MANSON, autor de El sutil arte de que (casi todo) te importe una mi*rda«Paso a paso, cambiará tu rutina.» Financial TimesA menudo pensamos que para cambiar de vida tenemos que pensar en hacer cambios grandes. Nada más lejos de la realidad. Según el reconocido experto en hábitos James Clear, el cambio real proviene del resultado de cientos de pequeñas decisiones: hacer dos flexiones al día, levantarse cinco minutos antes o hacer una corta llamada telefónica.Clear llama a estas decisiones “hábitos atómicos”: tan pequeños como una partícula, pero tan poderosos como un tsunami. En este libro innovador nos revela exactamente cómo esos cambios minúsculos pueden crecer hasta llegar a cambiar nuestra carrera profesional, nuestras relaciones y todos los aspectos de nuestra vida.«De mis libros favoritos de todos los tiempos.» ARIANNA HUFFINGTON, fundadora de The Huffington Post«Un discurso que se apoya en bases científicas, manual de instrucciones para implantar cambios a nuestro favor.» IMA SANCHÍS, La Vanguardia «Te harás fan.» CECILIA MÚZQUIZ, directora de Cosmopolitan«Demuestra que cualquier meta está al alcance de la mano, siempre y cuando empecemos desde lo más simple.» ABC Bienestar«Profundiza en todos aquellos aspectos necesarios para llevar una vida ordenada, productiva y orientada a disfrutar de los procesos, no solo de los resultados.»Xataka

7. Invicto: Logra Más, Sufre Menos: Entrenamiento mental para lograr más y sufrir menos

Autor: Marcos Vázquez

Número de páginas: 186

La calidad de tu vida depende en gran medida de la calidad de tu mente. Por desgracia, dedicamos poco tiempo a mejorar la calidad de nuestros pensamientos y no es algo que se enseñe en el colegio. En consecuencia, pasamos la vida sin entender realmente cómo usar nuestra mente. Tenemos en nuestra cabeza el órgano más sofisticado del universo, pero desconocemos su funcionamiento. La mayoría de personas son incapaces de dirigir su poder mental hacia los objetivos que ansían de verdad. Se distraen y se frustran. Son incapaces de vencer la tentación y de perseverar ante la adversidad. Finalmente abandonan. Por suerte, la mentalidad se puede entrenar y es precisamente lo que este programa te enseñará. Aprenderás a pensar con claridad, a actuar con determinación y a resistir con disciplina. Cualquier cambio externo requiere primero un cambio interno. Si quieres transformar tu cuerpo, debes empezar por dentro. Una mente débil nunca creará un cuerpo fuerte. El programa Invicto te ayudará a usar tu mente para mejorar tu cuerpo, pero va en realidad mucho más lejos. No es una simple guía para optimizar los hábitos de cada día, sino que pretende orientar tu propia filosofía de vida. Las herramientas que desarrollarás te ayudarán con cualquier cosa que quieras lograr. La vida siempre es más sencilla con claridad, determinación y disciplina.Invicto combina filosofía estoica con psicología moderna para ayudarte a enfrentar tus problemas y vivir según tus propias reglas. El estoicismo se ha convertido en la filosofía más popular entre atletas y emprendedores y en este libro entenderás los motivos.Nota: Esta versión de invicto incluye únicamente el libro, no el cuaderno de trabajo. El cuaderno está disponible en fitnessrevolucionario.com/cuadernoinvicto

8. El poder del ahora: una guía para la iluminación espiritual (Perenne)

Autor: Eckhart Tolle

Número de páginas: 220

“Quizá solamente una vez cada diez años, o incluso una vez cada generación, surge un libro como El Poder del Ahora. Hay en él una energía vital que casi se puede sentir cuando uno lo toma en sus manos.”Marc Allen, autor de El Arte de vivir el tantra y Visionary BusinessPara adentrarnos en El Poder del Ahora tendremos que dejar atrás nuestra mente analítica y su falso yo, el ego. Desde la primera página de este extraordinario libro nos elevamos a una mayor altura y respiramos un aire más ligero. Conectamos con la esencia indestructible de nuestro Ser: “la Vida Una omnipresente, eterna, que está más allá de la miríada de formas de vida sujetas al nacimiento y a la muerte”. Aunque el viaje es todo un reto, Eckhart Tolle nos guía usando un lenguaje simple y un sencillo formato de pregunta-respuesta.El Poder del Ahora, un fenómeno que se ha ido extendiendo de boca a boca desde que se publicó por primera vez, es uno de esos libros extraordinarios capaces der crear una experiencia tal en los lectores que puede cambiar radicalmente sus vidas para mejor.

9. Agenda Maestra de Pueblo 2022/2023 (Grijalbo)

Autor: Maestra De Pueblo

Número de páginas: 192

¡Prepárate para un año de cine con la nueva agenda de Maestra de pueblo! Cada curso Maestra de pueblo renueva el contenido de su agenda y este año rinde homenaje al cine, porque la vida de los profesores a veces parece una película.Esta agenda, con un diseño exclusivo de Maestra de pueblo e ilustraciones de Cristina Picazo, está pensada especialmente para los docentes.Comienza en septiembre de 2022 y termina en septiembre de 2023 para tener todo el curso organizado a semana vista y con un calendario mensual.Una agenda funcional con la que los maestros pueden planificarse y anotar tareas, horarios, planes mensuales y objetivos. Además dispone de un apartado adicional para apuntar recursos, proyectos, contactos, excursiones, entrevistas, registro de alumnos y muchas cosas más.Destaca por su diseño a todo color y sus acabados muy cuidados. Cuenta con goma elástica para el cierre, papel de alta calidad, encuadernación anillada, troquelado lateral mes por mes y dos páginas de adhesivos ilustrados.Para este curso Maestra de pueblo ha ideado unas originales portadas mensuales que bien podrían merecer un Oscar. También incluye recomendaciones sobre series y entretenidos pasatiempos para amenizar los claustros.

10. Todas esas cosas que te diré mañana (SUMA)

Autor: Elísabet Benavent

Número de páginas: 504

¿Y si tuvieras la oportunidad de cambiar lo que ya has vivido? Elísabet Benavent, la autora de Un cuento perfecto y de la «Saga Valeria», regresa con su novela más diferente y original: un romance fragmentado con el tiempo como aliado y el amor como hoja de ruta. Miranda trabaja como subdirectora en una revista de moda.Miranda es feliz junto a Tristán. Por eso no entiende que la esté dejando.Ojalá pudiera dar marcha atrás y volver al momento en que se conocieron..Pero ¿y si realmente tuviera la oportunidad de cambiar su historia?La crítica ha dicho:«Elísabet Benavent es la voz masiva de una generación».Jesús Ruiz Mantilla, El País

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Así leen en España

Libros infantiles. (FOTO: EUROPA ASTURIAS)

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo con una frecuencia al menos semanal.

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un incremento importante tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como vía de escape al confinamiento han incrementado los hábitos de lectura en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó un descenso en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el móvil registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.

