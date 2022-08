La mañanera de AMLO de este viernes 26 agosto de 2022

La mañanera inició en 2018. (Infobae)

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, pues vamos a finalizar la semana con una explicación, lo más breve, pero con la sustancia, con lo fundamental del caso de Ayotzinapa. Por eso Alejandro Encinas nos va a dar una explicación de la comisión, para que ustedes y toda la gente tenga conocimiento del caso. Entonces, Alejandro, adelante.

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB): Con su autorización, señor presidente.

Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Como lo ha señalado el señor presidente de la República, vamos a hacer una breve síntesis del informe que presentamos el jueves de la semana pasada a los papás, a las mamás de los estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, haciendo una recomendación a todo el público, a la opinión pública en general para que se lea el informe. El informe y sus anexos son públicos, se encuentran disponibles en la página de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión por la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotizinapa, en las páginas del gobierno federal.

Y creo que valdría mucho la pena que este ejercicio se hiciera porque muchos de los comentarios, opiniones, observaciones que se han hecho al respecto pues dan cuenta de que afirmaciones o críticas que se plantean muestran que el documento no se ha leído.

Como lo ha señalado el señor presidente de la República, el informe presenta los resultados de la reconstrucción y análisis de los acontecimientos que se presentaron los días 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala en dos momentos:

El primero es el análisis de los antecedentes, el contexto y los hechos, personas y autoridades que participaron en la desaparición de los estudiantes y las repercusiones que se tuvieron en las semanas posteriores.

Y una segunda parte de este informe es el análisis de la intervención de las autoridades de distintos órdenes de gobierno en el encubrimiento de los hechos en esta trágica noche.

Una de las informaciones que se han hecho frecuentemente al informe es que está es una posición política del gobierno. Y nosotros queremos destacar que este informe es el resultado de un proceso de investigación y de análisis técnico y científico, que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico asesor y de un grupo interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas convencidas de que la ciencia y la tecnología deben de estar al servicio de la verdad.

Pero sí, también hay un contenido político, pues esclarecer un crimen y más un crimen de Estado, además de que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y con voluntad política para ir al fondo de los hechos.

Hay quien sostiene que el informe de basa en una sola fuente de información, lo cual tampoco se apega a la realidad. Hay 13 fuentes de información básicas que es toda la información y documentación que nos han proporcionado la Secretaría de Gobernación, la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Procuraduría y fiscalía del estado de Guerrero, la Procuraduría y Fiscalía General de la República, los informes que ha elaborado el GEI, el Centro GEO de Conacyt, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y también de manera destacada los testimonios y la colaboración de 115 testimonios de personas que conocen o estuvieron involucradas en los hechos.

Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo de la verdad histórica, lo cual es absolutamente falso. La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo, era tomar camiones y su llegada a Iguala fue en el momento en que ya había concluido este evento e incluso el festejo organizado en la plaza central de Iguala había concluido.

Se dice que tras los enfrentamientos de los estudiantes con los policías municipales —enfrentamientos que no existieron porque fueron agresiones de los policías municipales a los estudiantes— la policía de Iguala entregó al grupo delictivo de Guerreros Unidos a los estudiantes, quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico que fueron vertidas en el río San Juan.

Como lo vamos a demostrar, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos. Hubo un operativo especial que dispersó a los estudiantes en distintas regiones del perímetro de Iguala.

Y sí hubo actos de agresión en donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del estado, municipal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes.

Y ahí hay una diferencia sustancial y de fondo: que la verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie

El análisis que hemos realizado se sustenta en la evaluación de 87 millones de registros telefónicos que fueron depurados para ubicar 84 mil registros telefónicos claves, 17 números telefónicos que han sido analizados rigurosamente a lo largo de los últimos dos años, que nos permitió hacer un mapeo y geolocalización de 116 números telefónicos y al mismo tiempo complementar esta información con los 41 mil 168 documentos que fueron aportados por la Administración Pública Federal y otros órganos autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las intervenciones de las llamadas telefónicas que la DEA realizó en ese país a las actividades de Guerreros Unidos en el tráfico de drogas desde Chicago, las intervenciones telefónicas que obran en manos de la Seido, de la Fiscalía General de la República, el análisis de las llamadas de la empresa Proyectos y Diseños VME S.A. de C.V., que es la empresa que la administración anterior prestaba servicios del programa Pegasus a la Secretaría de la Defensa Nacional y otras dependencias; en el análisis de 90 horas de videos de sobrevuelos entregados por Semar de la intervención de distintas autoridades en el basurero de Cocula, en 50 videos que el Centro Nacional de Inteligencia entregó a la Fiscalía General de la República sobre las torturas de que fueron objeto por funcionarios públicos las personas detenidas.

Una muy importante, la obtención de 467 capturas de pantalla cinco números telefónicos, que nos permitió ubicar 37 conversaciones entre distintos actores y 36 actores más que están relacionados con las mismas y por supuesto en el trabajo de campo, en la reconstrucción de los hechos y en la búsqueda de los muchachos que fueron desaparecidos.

Este tipo de ejercicios nos permitió hacer, en primer lugar, la evaluación de las llamadas entre los grupos de sicarios. Este es el ejemplo del diagrama de las llamadas realizadas entre las 22:00 horas del día 26 de septiembre y las 6:00 horas del día 27, donde se ve con toda claridad cómo se fue tejiendo la red de complicidades y de operación del grupo delictivo con distintas autoridades para la operación de la persecución, violencia, detención, desaparición de los muchachos.

A partir de este tipo de trabajos, pudimos establecer la red de vínculos que se presentó en el caso de Ayotzinapa. En este diagrama en particular, la interrelación y las acciones de Guerreros Unidos con las policías municipales de Cocula, de Iguala y de otros municipios, particularmente Tepecoacuilco y Huitzuco. Un dato diferenciado es el grupo de los bélicos que formaba parte de la policía de Iguala.

Este también es el análisis que corresponde a las 22:00 horas del 26 de septiembre, a las 6:00 horas del día 27, lo que también nos llevó a ubicar con mayor precisión en función de la ubicación de las tres redes telefónicas la existencia de seis núcleos combinados de halcones, sicarios, policías municipales y otras autoridades en distintos puntos.

Aquí vemos cómo se articularon en las regiones; por ejemplo, en el centro de Iguala, el camino hacia la salida de Taxco y de Cocula y a Santa Teresa, el camino en el puente del palacio de justicia y en otros lugares, con lo que se demuestra con toda certeza de que en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos después de su salida de la terminal de camiones de Iguala en los cinco autobuses que tomaron rutas distintas, de cómo fueron dispersados después de que la intervención de distintas policías municipales y donde, evidentemente, se desmorona esa idea de que todos fueron entregados a Guerreros Unidos y fueron todos trasladados al basurero de Cocula.

Y un dato adicional que es muy importante: de manera muy puntual es el análisis de vínculos que hicimos a partir de los mensajes de texto obtenidos de las capturas de pantalla, las más de 426, en donde con toda claridad se pueden observar los vínculos y las relaciones, ya no solamente de Guerreros Unidos con las policías municipales, sino también con autoridades civiles, con población civil y con algunos elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala, en el estado de Guerrero.

A este trabajo de reconstrucción de los hechos, que se fue además a hacer los recorridos con los sobrevivientes, con testigos, a todos los sitios, desde la salida de la Escuela Normal de Ayotizinapa, en el municipio de Tixtla, hasta el momento de desaparición, se suma todo el trabajo de campo y búsqueda que hemos venido realizando.

Al día de hoy, 26 de agosto —hace un rato veía, es un dato distinto al que viene al informe— hemos realizado 105 acciones de búsqueda de campo, que implica 711 días de búsqueda de jornadas de trabajo en siete municipios de Guerrero, donde también esto no es un asunto de orden político, se hace también con el avance tecnológico más importante al que hemos tenido acceso, donde además más de 50 personas del gobierno federal y la Fiscalía General de la República realizan estas actividades con apoyo de la tecnología líder para la exploración del territorio: georradares, drones, cámaras térmicas espectrales, binomios caninos, modelos matemáticos para la ubicación de concentraciones de hidrogeno, que es algo que no se hace prácticamente en ningún lado del mundo, maquinaria y equipo diverso.

Todo ello nos ha permitido avanzar, no solamente en el análisis de contexto, que es muy importante señalar en qué términos se da esta situación de la desaparición, sino también el cómo se presentó el desenlace de los hechos y quién participó,

En el caso del análisis de contexto, para nosotros es muy importante destacar cuatro elementos:

El primero, cómo la desaparición y el homicidio del dirigente social en Iguala, Arturo Hernández Cardona el 3 de junio de 2013 motivó la movilización de los estudiantes de la Normal de Ayotizinapa, que tomaron las oficinas del ayuntamiento de Iguala e incendiaron documentación en demanda de la presentación de Hernández Cardona, quien finalmente apareció asesinado.

Y ese homicidio se le atribuye al entonces presidente municipal José Luis Abarca, que está detenido justamente por este delito, no por el delito de desaparición, sino por el homicidio de Hernández Cardona.

Y a partir de ese momento los estudiantes fueron amenazados por el alcalde y por Guerreros Unidos, de que no regresaran a esta ciudad; si no, se iban a atender a las consecuencias.

Esta situación se da también en el contexto de una disputa por la plaza para el trasiego de drogas entre el grupo de los Rojos y el grupo de Guerreros Unidos y donde hay un antecedente importante que uno debe de tomar en cuenta: es cómo el 10 de junio del 2014 en un retén del Ejército Mexicano la Procuraduría General de la República decomisó 107 kilógramos de heroína pura, de los cuales los elementos de la Procuraduría General de la República que hicieron este operativo sólo entregaron 24 kilógramos.

Este dato está acreditado, incluso en un documento de la Secretaría de Gobernación que da cuenta de que la disputa por el territorio también era de disputa por el control de la droga y el robo entre estos grupos, asociado a la protección de autoridades, particularmente de la procuraduría.

Y el hecho de la presencia de los estudiantes en Iguala se acredita a partir de la resolución que se adoptó en la asamblea de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que se celebró en el estado de Morelos en agosto del 2014, donde se resolvió que la normal de Ayotzinapa fuera sede de delegaciones de otras escuelas normales del país para desde ahí trasladarse a las movilizaciones con motivo del 2 de octubre a la Ciudad de México.

Con toda esta información avanzamos en todo el proceso de reconstrucción de los hechos, desde la salida de los estudiantes de la normal a Chilpancingo y Tierra Colorada donde la policía federal, la policía estatal, les impidieron la toma de camiones, motivo por el cual se trasladaron posteriormente al municipio de Iguala para tomar los camiones que no pudieron tomar en estos municipios.

El análisis del traslado y llegada de los estudiantes a Iguala, a Rancho del Cura, a la caseta de cobro en la salida a Cuernavaca y posteriormente a la central de autobuses, todo el trabajo del seguimiento de la salida a la central de autobuses el inicio de la violencia y el momento del incremento de la violencia y la orden de desaparecer a los estudiantes.

Con todos estos elementos de la reconstrucción, que vienen desarrollados de manera muy puntual en el informe minuto a minuto, se ha llevado la reconstrucción desde la salida hasta la desaparición, hemos hecho un análisis de modo, tiempo, lugar y circunstancia de la intervención de diferentes actores e instituciones y hemos podido determinar la forma en que se articuló el grupo delictivo de Guerreros Unidos con autoridades de distintos órdenes del gobierno en la desaparición de los estudiantes.

Hemos acreditado cómo en todo momento las autoridades hicieron el seguimiento de las acciones de los estudiantes, quienes monitoreados desde días previos por las movilizaciones que se iban a realizar el 2 de octubre en la Ciudad de México y cómo estuvieron al tanto de su salida de la escuela normal, su llegada a Iguala y de los hechos de persecución y violencia que precedieron a la desaparición, lo que evidentemente acredita, no solamente responsabilidades por la acción u omisión o negligencia, sino el involucramiento de autoridades, de agentes del Estado en la desaparición de los normalistas.

La desaparición debió de haberse evitado. Las omisiones de la autoridad, sin lugar a dudas, permitieron esta desaparición.

Y hemos puesto en el informe un dato muy importante: la existencia de un estudiante normalista miembro del Ejército, informante de las Fuerzas Armadas, que desapareció junto con los estudiantes y en ningún momento sus mandos superiores activaron el mecanismo de búsqueda que establece el protocolo de búsqueda de la Secretaría de la Defensa Nacional, que, de haberse aplicado este protocolo para garantizar la integridad física y evitar la desaparición del soldado Patolzin, evidentemente hubiera evitado la desaparición de todos los muchachos.

El segundo elemento del que hemos hecho el análisis tiene que ver con la verdad histórica, en qué pasó después de la desaparición y cómo hubo una actuación de las autoridades, en una acción concertada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno en el país, que ocultó los hechos, alteró las escenas del crimen, escondió los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y su participación con agentes del Estado, generando no solamente vicios, sino deficiencias que obstaculizaron el acceso al derecho y a la verdad y la justicia.

Nosotros hemos definido esta actuación como un crimen de Estado porque no solamente se trata de la desaparición, la pérdida de vida de los estudiantes, en donde se conjuga fundamentalmente cuatro delitos graves y violaciones a los derechos humanos en materia de desaparición forzada, como es la privación de la libertad, el homicidio, la participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan en apoyo y con consentimiento del Estado y particularmente lo que es la negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales que propició la impunidad de los perpetradores y de los encubridores de estos hechos.

En un breve cuadro comparativo entre la verdad histórica del 2014 y el informe de los avances que ha presentado la presidencia de la Comisión de la Verdad vemos con toda claridad las diferencias sustantivas, que son muchas más, entre ambos análisis y conclusiones:

Uno, la verdad histórica dice que los estudiantes iban a boicotear el informe de la presidenta del DIF. Eso es absolutamente falso. Ya lo decía yo, iban a la toma de camiones para la marcha del 2 de octubre, pero incluso tenemos el testigo de una persona protegida, Karla, que hace mención de que a ella en particular se le solicitó que tomara fotografías de todos los estudiantes, ya que se creía que entre ellos venían personas pertenecientes al grupo delictivo de los Rojos.

La verdad histórica dice que la desaparición fue un hecho fortuito. Es absolutamente falso, ya que todas las autoridades tuvieron conocimiento de la movilización de los muchachos desde día antes de la salida de la normal hasta su desaparición.

La verdad histórica dice que los 43 estudiantes fueron llevados a la comandancia municipal de Iguala. Eso es falso. Nunca estuvieron juntos, solamente fueron llevados a la comandancia de Iguala los alumnos que iban en el autobús 1564.

Se dice en la verdad histórica que los 43 alumnos fueron sustraídos de la comandancia y entregados a las policías de Iguala y Cocula, quien los entregaron en Lomas de Coyotes a Guerreros Unidos. Esto sólo sucedió con los alumnos que iban en el autobús 1568, ya que otros estudiantes fueron conducidos a Huitzuco y a otros puntos, otros sitios a los que nos vamos a referir.

Se señala que la desaparición la ordenó ‘el Gil’. Tenemos evidencia de la coalición de autoridades donde A1 y líderes de Guerreros Unidos ordenaron recuperar la mercancía y darles su merecido y un escarmiento ejemplar a los estudiantes.

La verdad histórica dice que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula y esparcidos sus restos en el río San Juan, lo cual no es cierto, porque en muchos de los casos era tal la magnitud de la movilización de sicarios y el número de muchachos que pretendían desaparecer que se reubicaron en distintos puntos, donde están los testimonios: es el río Balsas, es el pozo de Pueblo Viejo, la mina hacia Taxco.

Y mandaron cocinar a 10 de los estudiantes e incluso hay la información, corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman ‘la bodega vieja’ y de ahí fueron entregados al coronel, como ven en los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos.

Al mismo tiempo, como se ha demostrado, que fueron… no fueron arrojadas las cenizas al río Cocula, queremos señalar que hemos encontrado los restos de tres estudiantes que fueron plenamente identificados en los estudios de la Universidad de Innsbruck, en el laboratorio de identificación genética y no fueron encontrados en el río San Juan, sino en distintos puntos del ejido de Cocula y que nos permitió tener ya la identificación y la certeza de tres de ellos.

Ya dicen que no se contó con la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas, ya señalamos la presencia de Julio Cesar López Patolzin, normalista informante de la Sedena; pero también hay testimonios de la intervención, no solamente en los recorridos, en la conferencia de prensa, en el hospital ‘Cristina’, en otros sitios como el puente del Palacio de Justicia, de los elementos de las Fuerzas Armadas, sino que participaron en otras acciones.

Dicen que la desaparición de los estudiantes fue un asunto local. Eso es totalmente absurdo. En estos participaron diversas instituciones, no fue un hecho fortuito. Hubo intervención de autoridades del estado en la desaparición.

Y una cuestión que es muy importante es que los testimonios que dan fundamento a la verdad histórica fueron obtenidos por tortura y tan es así que el juez de Tamaulipas liberó a 77 de los presuntos perpetradores, porque fueron torturados.

Nosotros hemos buscado romper el pacto de silencio, hemos ofrecido mecanismos de colaboración eficaz y hemos tenido información sin violar los derechos humanos de absolutamente ninguna persona.

Y hemos favorecido la cooperación internacional. Con la verdad histórica, después del segundo informe del GEI, el jefe prácticamente expulsado del país, nosotros hemos invitado y estamos convencidos de la importancia y cooperación del trabajo del GEI ahora, no solamente el apoyo a los padres, sino como coadyuvante de la Fiscalía General de la República.

Y también la gran diferencia es que con la verdad histórica se pretendió cerrar la investigación y, como lo hemos señalado, esta investigación continúa abierta, ahí continuamos con la búsqueda el día de hoy en dos puntos del estado de Guerrero y seguirá en manos de la fiscalía y de la comisión la continuidad de la investigación.

Cierro rápido con las conclusiones, que ya las habíamos hecho públicas, señor presidente:

El hecho de que la desaparición de los estudiantes constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.

Que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto a alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.

Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes y que su omisión no solamente llevó a la desaparición de los mismos, sino a la muerte de por lo menos otras seis personas esos días.

Que son tanto el ataque sobre el equipo de fútbol Los Avispones, los taxistas y los muchachos que perecieron en la zona de periférico en Iguala.

Que en ningún momento la presencia de los estudiantes obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en Iguala.

Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y ‘halcones’ a partir de un mando central y al menos, como lo vimos, son tres células, pero en ocho grupos que estuvieron operando de manera conjunta con apoyos de policías municipales y estatales.

Quiero destacar que hemos acreditado en ningún momento existió comunicación o vínculo alguno entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos, entre la salida de la terminal en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos.

Confirmamos la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento del autobús 1531.

Confirmamos la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa.

Y se confirma que ese es un hecho importante, porque se va a aclarar con los mensajes que se han acreditado, que el traslado del autobús EcoTer, sin pasaje, salió hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos por policías y por el grupo delictivo, donde se presume que había droga en el traslado de este autobús.

Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin.

Se confirma que al filo de las 22:45 horas, como vieron ustedes en todos los diagramas que les presentamos el día de hoy, del día 26 de septiembre se dio prácticamente la orden de desaparecer a los muchachos, están los mensajes ahí registrados.

Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez.

Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Que no hay indicio alguno, también lamentablemente, de que los estudiantes se encuentren con vida y que, por el contrario, todos los testimonios y evidencias dan cuenta de que fueron arteramente ultimados y desaparecidos.

Y que es necesario continuar en la búsqueda en puntos que todavía tenemos con información para realizar acciones de búsqueda de los muchachos: en la ribera del río Balsas y en la laguna de Nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Cocula; en la barranca de Tonalapa, en el municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriano, en Iguala; y en las inmediaciones de Tepeguaje.

Como lo hemos señalado, la instrucción del presidente, es convicción de este gobierno, no vamos a solapar ningún abuso, violación a los derechos humanos mi injusticia alguna. Y el informe, como se nos ha instruido, es público y pedimos que se lea con cuidado.

La finalidad de la Comisión para la Verdad es el esclarecimiento de los hechos, esa es nuestra misión fundamental, saber qué pasó y dónde están los muchachos.

Hemos informado ya desde la semana pasada de los nuevos hallazgos y hemos dado cuenta de estos a la Fiscalía General de la República, a quien corresponde analizar los indicios aquí presentados y hacer acusaciones con base en evidencias para su judicialización.

Durante los procesos penales que se establezcan, los imputados pueden defenderse y las víctimas pueden participar a través de sus representantes, eso ya está sucediendo desde la semana pasada.

Pero también queremos hacer un llamado más a todas las personas que cuenten con información y que nos aporten la misma en beneficio del esclarecimiento de los hechos de estos deleznables hechos y estamos en la Comisión por la Verdad y en la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República atentos a que cualquier información que les puedan ayudar a este esclarecimiento se nos pueda entregar dando plenas garantías y certeza a estas personas para su protección y que puedan ellos hacer un gran aporte en beneficio de la verdad.

Es cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los que no han intervenido. A ver, tú, tú y tú, los tres.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Mara Rivera, de Enfoque Noticias.

Sobre el tema, yo quisiera señalar que una de las críticas o las observaciones que se están haciendo tienen que ver con que no se da con claridad quién dio la orden y que queda pendiente también dónde están los estudiantes y es ahí donde ya se suscitan más críticas, observaciones, etcétera.

¿Sobre estas dos cuestiones qué pueden responder?

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Lo acabo de decir, estamos diciendo quiénes dieron la orden. Participa A1, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación.

¿Dónde están?

Pues por supuesto fueron objeto los muchachos de una labor cruel de desaparición y se están tratando de ubicar los sitios donde hay testimonios de algunas de las personas involucradas de que incluso fueron removidos los restos a otro lugar después de la noche de la desaparición, son los temas que estamos nosotros analizando.

INTERLOCUTORA: Cuando presentó, subsecretario, el informe, también dijo que esperaría respuesta de los padres, incluso de los mismos especialistas.

¿Qué tiene respecto a esto? ¿Cuál es la postura, digamos, oficial de todos los involucrados en la solicitud del esclarecimiento?

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: En el caso de los padres, como hemos convenido con ellos, nuestro compromiso, aparte de siempre decirles la verdad, por dolorosa que esta sea, es darles a conocer a ellos antes que a nadie la información que nosotros vamos encontrando, por eso se convocó a los padres el jueves de la semana pasada a presentar este informe, fueron los primeros en conocerlo.

Y lo que planteamos con ellos es que lo analizaran con detenimiento, se les dio toda la información con los anexos, que lo analizaran junto con las organizaciones, los abogados que los han venido acompañado y una vez que esto concluya, reunirnos, ya que terminen ahora sí en una nueva reunión con el señor presidente de la República y con la comisión para conocer sus preocupaciones, pero también para dar mayor información, ahora con los avances que ha implicado la detención que se presentó la semana pasada y otras que esperemos que se ejecuten en las próximas horas.

INTERLOCUTORA: Gracias.

Presidente y respecto a otro tema, hay preocupación por los cambios que se van a registrar en el nivel medio superior en educación.

Se dice que no hay una prueba piloto, que esto podría, el sistema curricular, entrar en agosto del próximo año y que a esto se vienen sumando otros pendientes como, por ejemplo, que dentro de esta estructura curricular pues no, no… son dos cosas:

Una posible huelga, porque no se han basificado muchos trabajadores.

También, que los profesores van a aumentar sus horas de trabajo a 32 horas.

Y que básicamente en este nuevo esquema o cambios que va a registrar el plan de estudios de la educación media superior pues hay una prueba piloto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, como no hay nada concreto, específico, son conjeturas.

INTERLOCUTORA: ¿No entraría en agosto del próximo año, entonces?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERLOCUTORA: ¿No entraría en agosto del próximo año, como está previsto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El plan sí, el nuevo plan de estudios. Pero eso no significa perjudicar ni a maestros, mucho menos a los alumnos.

INTERLOCUTORA: ¿Aunque no haya habido el programa piloto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que sí hubo consulta para la elaboración del plan. Lo que sucede es que los medios de información, lo que siempre sucede, están en contra de nosotros, la mayoría, entonces inventan y calumnian.

Va a estar aquí el lunes la maestra Delfina, porque es el regreso a clases. Si te parece, ella explicaría sobre este asunto. Pero no es serio estar haciendo conjeturas si no hay pruebas, no hay elementos.

Dicen, sostienen: ‘Va a haber huelga’. Yo tengo información y no he escuchado nada de eso. Además, si hay protestas, pues en México hay libertades y se ejercer el derecho a disentir y a la libre manifestación de las ideas y desde luego a la movilización, a la protesta.

Pero es lo mismo, es manejo tendencioso de medios de información que están molestos. Ofrezco disculpas por estarlo repitiendo, porque antes ellos mandaban, eran parte de la oligarquía que dominaba a México.

Ya les he dado a conocer ejemplos de cómo dueños de medios de información recibían contratos hasta para hacer una pista en el nuevo aeropuerto del lago de Texcoco o tenían contratos para construir reclusorios y cobrar al gobierno por mantener a los reclusos, a los presos, en esos reclusorios privados y así infinidad de negocios, todos jugosos. Lo de los periódicos, la radio, los medios de información electrónicos convencionales, era una pantalla, ni siquiera en términos comerciales les resultaba negocio, pero era lo que utilizaban como mecanismo de presión para someter al gobierno y sacar raja del presupuesto público, del dinero de todos los mexicanos.

Ahora que estamos hablando de eso, ayer me encontré una joya que quiero compartir con ustedes, sobre los intelectuales, ayer hablábamos de eso, porque es parecido. Y si ustedes estudian lo que fue la Quincena Trágica —porque siempre se habló de la Decena Trágica— el asesinato del presidente Madero, Apóstol de la Democracia, del papel de los medios de información y de los intelectuales orgánicos, pues sabemos muy bien cómo funciona un régimen autoritario.

¿Quiénes están hasta arriba?

Pues los del poder económico. Luego, están las autoridades, que son como títeres al servicio de los que verdaderamente mandan.

En otro escalón, como el porfiriato, están los científicos, que son intelectuales orgánicos, para legitimar el saqueo y las atrocidades.

Y luego, en otro escalón están los medios de información que ayudan a manipular para reproducir el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios.

Es lo mismo de siempre. Pues ahora se está desmontando ese andamiaje y por eso están muy molestos.

¿Ahora quién manda?

Pues los ciudadanos, el pueblo. Y se está buscando que los poderes, legal y legítimamente actúen con independencia, con rectitud, con honestidad, que no estén al servicio de nadie.

Pero me encontré ayer un mensaje. Hay una revista de Enrique Krauze que se llama Letras Libres —libres de pueblo, no del régimen— y ahí están los intelectuales que antes eran los favoritos, es uno de los grupos de los intelectuales orgánicos, el encabezado por Krauze, el otro es el encabezado por Aguilar Camín.

Y uno de los más cercanos a Krauze es… Y les voy a… Espero que sea cierto, creo que sí porque así piensan, nada más que antes simulaban mucho y ahora, como hay esta confrontación política, están expresando lo que realmente sienten, están sacando lo que ocultaban y mostrando el cobre.

Pero estamos hablando de la intelectualidad, que es una élite, es… Lo vi con el monero Hernández, en donde hace una crítica a una declaración que hice, el monero Hernández dice: ‘¿Qué le hicieron a esta persona?’, o algo así. Porque es muy interesante esto. Y es un aporte del movimiento, es parte de una transformación, porque antes pues se fingía tener una postura progresista, independiente, objetiva.

Miren esto. Es una… Guillermo Sheridan. Es una joya, cómo lo… Las ocho columnas del Reforma sobre Ayotzinapa. Dice:

‘Según un periódico, AMLO declaró hoy —y cita— le tengo un profundo amor y admiración al pueblo de México, que es gente muy noble y muy buena, lo mejor que tenemos en México’. Y miren lo que dice él, esto en otros tiempos no lo veíamos: ‘No estoy de acuerdo. El mexicano es, por lo general, ignorante, violento, tonto, fanático, corrupto, ladrón, sexista, caprichoso, temperamental, alcohólico, arbitrario, golpea a sus hijos y a las mujeres, idolatra el ruido, tira basura, nunca ha respetado el derecho ajeno, se pasa los altos, evade impuestos, compra y vende piratería, zarandea a los peatones, no duda a la hora de hacer transas, desprecia a la ley, no sabe aritmética elemental ni tirar penalties, lo mismo puede decirse de la clase baja. Tenerle amor y admiración a eso, ¿es masoquismo o demagogia?’

Nada más le faltó decir cómo son los intelectuales orgánicos: clasistas, racistas, deshonestos, acomodaticios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es.

Y en esto estriba nuestra diferencia, son concepciones distintas, proyectos de nación distintos, contrapuestos. Y ha sido históricamente, siempre, no es algo nuevo, lo que pasa es que estamos en un proceso de transformación, es un poco para esperar a que se concrete más sobre cuáles son los temores acerca del plan educativo.

INTERLOCUTORA: Bueno, implica también la preparación de los docentes, o sea, cierto tema…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, que se aclare bien.

Ya sabemos, hay dos cosas:

Una, a los conservadores les molesta la educación pública, no les gustan los libros de texto. Cuando el presidente López Mateos decidió que iban a haber libros de texto, hubo manifestaciones del conservadurismo en contra, porque lo querían era que la educación —como lo volvieron a intentar hace poco— se convirtiera pues en un privilegio, no en un derecho. Pero a los de mi edad, o los de López Mateos a la fecha, los libros de texto pues han ayudado mucho en el aprendizaje, en la enseñanza, cuando empezaron a entregarse a todos los pueblos. Entonces, eso ya sabemos que eso no les gusta.

Y agreguen que no les gusta nada, absolutamente nada de lo que nosotros proponemos.

INTERVENCIÓN: Dicen que se ideologiza la información.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Se qué?

INTEREVENCIÓN: Dicen que se ideologiza.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. Se informa. Lo que queremos es que sea una información científica y al mismo tiempo humanista.

INTERLOCUTOR: Presidente, dos cosas más. ¿Alguna opinión o qué les respondería a los padres de familia que mañana van a hacer una caravana, le llaman ‘por la salud’, del Ángel de la Independencia aquí a Palacio Nacional a las 11:00 del día?

Pretenden traerle pruebas, pedirle una audiencia. Saben perfectamente que no va a estar y que, bueno, sí quieren saber si va a atenderlos, dicen ellos, por todo este tema de los medicamentos contra el cáncer para la quimioterapia, todo esto.

Y traen las pruebas de cómo han tenido ellos que pagar, que ellos suponen que no ha sido usted bien enterado y que tampoco ha habido mucho interés de ir a hacer los recorridos que han pedido.

En Gobernación no se sienten ellos escuchados o por lo menos los han escuchado, pero no ha habido respuesta a sus planteamientos.

Mañana vienen a hacer esto, que sería como a nivel nacional.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se les atiende aquí con mucho respeto, es su derecho, va a estar aquí el secretario de Salud y los va a atender.

INTERLOCUTORA: Gracias.

Y el otro tema es el rechazo de los familiares de Coahuila, de la mina de Sabinas, no aceptaron la propuesta del gobierno del rescate de los trabajadores atrapados, es unánime, dicen ellos y no aceptaron esta propuesta.

¿Cuál es el plan B del gobierno federal, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está dialogando con ellos. Es muy triste, entendible, la situación de los familiares de los mineros atrapados, merecen toda nuestra consideración, respeto, son situaciones muy graves, lamentables.

¿Qué sucedió?

Pues se inundó la mina, estaban 15 trabajadores, cinco se salvaron. Se infiere que fue por la misma presión del agua, porque la mina se inunda porque está ubicada junto a una mina muy grande abandonada, inundada y se presume que hubo una ruptura de las paredes y por ahí se filtró el agua en gran cantidad, en grandes volúmenes y se inundó la mina.

Entonces, los técnicos, Protección Civil, los miembros del Plan DN-III de la Secretaría de la Defensa decidieron poner bombas grandes para extraer el agua de los pozos de carbón. Y se fue avanzando, avanzando, avanzando, ya prácticamente se habían achicado los pozos y de repente se vuelven a inundar.

Entonces, se sigue bombeando, estamos hablando de 600, 800 litros por segundo que se extraen, no ha parado el bombeo, pero siguen estando altos los tirantes de agua.

Entonces, se hizo una revisión técnica, qué otra opción, qué otra alternativa, entonces decidieron los técnicos que la otra opción era escarbar el terreno para poder entrar a la mina, nada más que eso lleva más tiempo.

Y antes de tomar esa decisión di la instrucción de que se les consultara a los familiares y ayer se les consultó y, como tú lo sostienes, ellos pues no están de acuerdo. No es que no quieran rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo.

INTERVENCIÓN: Y piden la renuncia de Laura Velázquez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero eso ya es politiquería, estamos hablando de lo que está sucediendo.

Entonces…

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso nunca, eso jamás, hasta que se tengan las evidencias.

Entonces, se va a seguir hablando con ellos, se está haciendo esa labor.

Y hoy también los técnicos van a explorar si se puede acortar el tiempo con más extracción de agua. Aun cuando sostienen que estando con menos agua los pozos de carbón, de todas formas, hay riesgos, que habría la manera también de controlarlos.

Entonces, se está buscando qué opción es la mejor y la instrucción es que no nos demos por vencidos. No va a suceder lo de Pasta de Conchos, que se decretó que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros, nosotros no, ahí vamos a estar.

Eso es básicamente.

INTERVENCIÓN: Se habla sobre una posible indemnización a los familiares.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero eso no es ahora lo más importante, ahora lo más importante es el rescate. Desde luego que hay una indemnización, pero eso no es el tema.

INTERVENCIÓN: ¿Una u otra?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Las dos cosas.

En el caso de Pasta de Conchos, les voy a explicar qué sucedió, porque puede servir. Nosotros hicimos el compromiso, como hicimos el compromiso de Ayotzinapa y se está cumpliendo, de que si ganábamos íbamos a rescatar a los mineros de Pasta de Conchos. Y ganamos y empezamos a tener reuniones con los familiares buscando consenso en 65 familias.

Entonces, el planteamiento fue: Bueno, nos va a llevar tres años el rescate, de acuerdo a los estudios; va a costar alrededor de dos mil millones. Se puede entregar indemnizaciones, que todo el terreno, cientos de hectáreas se conviertan en un parque, en un memorial y que se lleven a cabo desde luego mejoras en la situación económica de las familias, que incluye vivienda, mejoras en la comunidad, en el pueblo.

Entonces, el planteamiento fue: Si están de acuerdo, si hay consenso, todos, se hace el memorial y no se lleva a cabo el rescate. También se habló de los riesgos por gases, se hizo toda una explicación amplia

Entonces, la condición fue que tenía que haber para cualquier decisión consenso. Y no lo hubo; de las 65 familias, 11 dijeron: ‘Queremos los cuerpos’.

Y a partir de ahí se les pagó una indemnización, se les ayudó, se están haciendo obras y se está haciendo el trabajo para sacar los cuerpos con la inversión que mencioné y está a cargo de los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad.

Entonces, en este caso no es eso, es nada más el tiempo que, desde luego, es menor lo que se estima de tiempo, pero yo entiendo la situación de los familiares. Eso es lo que hay.

Desde luego, también andan zopiloteando nuestros adversarios, porque son tiempos de zopilotes.

INTERVENCIÓN: Pero, ¿no están condicionando…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, es lo que ellos decidan, siempre es así.

Habíamos quedado.

PREGUNTA: Gracias, Arturo Sánchez, de La Jornada. Buenos días, presidente; buenos días, subsecretario.

Subsecretario, en sobre lo que informó y sobre lo que plantea el informe, se señala que hubo responsabilidad de las autoridades federales y estatales a los más altos niveles. En ese sentido, ¿hasta dónde llegaría la responsabilidad del exsecretario Cienfuegos, titular de la Sedena y también del secretario hoy de la Marina, Ojeda, que era comandante en la 8ª Región militar en Guerrero?

Se ha señalado que había un estudiante que era informante de las Fuerzas Armadas y que no se actuó para rescatarlo y que esto hubiera impedido la desaparición, quizá la muerte de los estudiantes. En ese sentido, ¿hasta dónde llega su responsabilidad?

Gracias.

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Nosotros hemos aportado todos los hallazgos y los indicios, evidencias a la Fiscalía General de la República, particularmente a la unidad especialidad para la litigación del caso, ellos tendrán que ir deslindando las responsabilidades, esto es muy importante.

Nosotros somos una Comisión por la Verdad y el Acceso a la Justicia, no somos policías, no somos ministerio público, nosotros estamos aportando toda la información que nos permita esclarecer los hechos y será la propia autoridad quien defina el alcance de las responsabilidades.

Por supuesto, cuando señalamos que la verdad histórica se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal, involucra a todas aquellas personas reuniones que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas, es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen. Y particularmente lo que está plenamente acreditado es el haber creado una verdad fundada en actos de tortura contra las personad detenidas.

Dejemos que la, por supuesto, que la autoridad jurisdiccional haga su trabajo.

Y en el caso del soldado informante, pues ahí incluso hay responsabilidades dentro de la justicia militar, porque no se aplicó el protocolo de búsqueda que establece la Secretaría de la Defensa Nacional para soldados desaparecidos, pero también será la autoridad, en este caso militar, quien tome las decisiones.

INTERLOCUTOR: En ese mismo tema, el GIEI ha pedido acceso recientemente, no sólo al informe y sus anexos, sino a las llamadas, a los análisis. ¿Se le otorgará todo este acceso?

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: No, el GIEI es coadyuvante de la fiscalía. Tiene acceso, por supuesto, toda la información.

No venía preparado, pero aquí tengo los acuses de recibo de toda la información que le hemos entregado a la Fiscalía General de la República por supuesto. Y está entregada desde el día viernes a las 9:00 de la noche. Lo digo porque fue la hora en que nos estableció la unidad especial la entrega de la documentación y las evidencias que presentamos a los padres y madres de familia.

No quisimos entregarla en la Oficialía de Partes, eso sería un absurdo. Pero tan tienen acceso el GIEI a esta información que el propio jueves, después de la reunión con los padres y madres de familia, había solicitado una reunión para que uno de los testigos clave que aportó la información rindiera su declaración ministerial sobre las llamadas que presentamos y esta declaración se llevó el jueves entre las 7:00 de la noche y las 2:00 de la mañana del día siguiente y hubo representantes del GEI en esa reunión. Tienen todo el acceso, tienen información, son coadyuvantes en la fiscalía y por supuesto no se les pondrá ninguna militante ni restricción.

INTERLOCUTOR: Gracias.

Para el presidente también y para el subsecretario, también en este tema, todos los acusados y detenidos que fueron torturados por la PGR de Murillo Karam están liberados.

¿Cuál es la gravedad de que se haya liberado a todos estos individuos? Se habla de que el GEI, los reportes dicen que sigue operando en la región.

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Hay dos hechos sumamente graves:

El primero, el hecho mismo de la tortura, que fue lo que propició la libertad de 77 personas involucradas en los hechos. Evidentemente es un acto indebido, ilegal, violatorio de la ley y los derechos humanos.

Y el juez, si bien los liberó, no señaló a los responsables de la tortura.

En ambos casos aquí lo que se vulneró fue el derecho de las víctimas, se privilegió el derecho de los victimarios por encima del derecho a las víctimas y es lamentable este tipo de actuación de los jueces.

INTERLOCUTOR: Gracias, subsecretario.

Para el presidente, en otro tema, me gustaría pedirle que nos detalle la vía que buscará para poner a la Guardia Nacional bajo el control operativo de la Sedena. Ayer el secretario de Gobernación decía que no va a ser una reforma constitucional, sino legal, legislativa y esto se dificultará por la moratoria que hay de la oposición en el Congreso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, miren, nosotros consideramos que lo mejor es que la Guardia Nacional dependa directamente de la Secretaría de la Defensa.

¿Por qué?

Porque la Secretaría de la Defensa es una institución con disciplina, profesionalismo, con muchos años de experiencia en el cumplimiento de su deber. Y aunque, como todas las instituciones, ha habido malos servidores públicos, manchas, es de las mejores instituciones del Estado mexicano, esa es mi apreciación.

Entonces, si la Guardia Nacional, que hemos estado construyendo con el apoyo de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de la Defensa como de Marina, ya representa una corporación que ayuda mucho para la protección de los ciudadanos, para garantizar la paz en el país, no queremos que esta nueva institución quede en el aire, como sucedió con la Policía Federal, que se creó durante el gobierno de Ernesto Zedillo y se fue echando a perder, de ahí salieron mandos que ahora están en las cárceles y se corrompió por completo.

Estuvo primero dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de Gobernación, Seguridad Pública y no se consolidó, ni disciplina, ni profesionalismo, ni honestidad, bueno, ni siquiera espíritu de cuerpo, no se crearon instalaciones, cuarteles, los mandaban a enfrentar el problema de la inseguridad en condiciones lamentables, acampar o a vivir en hoteles. Como había tanta corrupción, los dueños de los hoteles hasta los corrían, cosas muy indignas y por eso se decidió crear la Guardia Nacional.

En otros países… Porque no es nada más el caso de México, la Guardia Nacional depende de las Fuerzas Armadas, en Francia, en Italia, en España, en otros países, incluso en América Latina. Aquí los que están en contra de todo por cuestiones políticas han decidido, no sólo en el caso de la Guardia Nacional, sino en cualquier propuesta que hagamos, manifestarse en contra.

Entonces, para que se incorpore la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa —que lo que queremos es que sea una rama de la Secretaría de la Defensa, con la idea de que perdure y que sea la institución por excelencia para garantizar la seguridad pública— bueno, esa propuesta requiere de una reforma constitucional.

Porque hasta hace tres años y medio en la Constitución se establecía que no podían las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa, ni la Secretaría de Marina, participar en labores de seguridad pública y logramos que se aceptara que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina ayudaran en garantizar la seguridad pública, esto por una realidad.

Sí nos hace falta la defensa del territorio, la defensa nacional, pero el principal problema de México de los últimos años, los últimos tiempos es el de la inseguridad pública, de la violencia al interior y resultaba que constitucionalmente no podían participar ni el Ejército ni la Marina y estamos hablando de 300 mil elementos, con instalaciones, con experiencia, que no podían y los usaban para operativos violando la Constitución.

Entonces, se llevó a cabo una reforma para crear la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública, pero hay un transitorio por el cual ya para el año próximo, no, el 24, ya no puede la Defensa ni Marina participar en labores de seguridad pública. La Guardia Nacional sí, pero quedaría dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública o de Gobernación y eso, considero, al paso del tiempo va a llevar de nuevo a que se eche a perder esta corporación que estamos creando con mucho esfuerzo y que está dando buenos resultados.

Si fuese un asunto de capricho pues yo diría: Yo termino en el 24, ya que vean qué hacen, porque mientras yo esté aquí pues vamos a estar cuidando que la Guardia Nacional actúe con rectitud y operativamente bajo el mando de la Secretaría de la Defensa, porque esto ayuda.

Los que no nos quieren y también otros de buena fe, tienen el temor de la militarización, ‘se va a militarizar el país’. Bueno, ya expliqué lo de Francia, lo de Italia, lo de España, la Guardia Civil española lleva más de un siglo y depende de la Defensa, pero hay cierto rechazo a la militarización.

Y yo estoy ahora planteando, como queda de manifiesto todos los días, de que hay que tomar en cuenta la opinión del pueblo, no sólo la opinión de los expertos, de las élites, qué opinión tiene el pueblo de las Fuerzas Armadas. Porque una cosa es lo que piensen los Sheridans los Aguilares Camines, los que administran la violación de derechos humanos y luego se convierten hasta en políticos, como este senador Álvarez Icaza.

Sí, es muy respetable su opinión y de muchos que tienen ya como trabajo el formar grupos de defensa de derechos humanos y hasta de obtener financiamiento del extranjero. Es un poco lo que está sucediendo en la ONU, que tiene tantos organismos, no atiende en lo fundamental, se está quedando como un florero, pero tiene organismos para todo: medio ambiente, defensa de los niños, cambio climático, derechos humanos, bueno, ganan muchísimo dinero y no cambian nada.

Entonces, administran los problemas y claro que a ellos no les conviene que las cosas verdaderamente cambien, no apuestan a transformar, apuestan a administrar el conflicto, de eso viven muchos.

Hay gente muy buena fe, pero hay otros, bueno, los ambientalistas o seudoambientalistas.

En Estados Unidos yo tengo, de manera respetuosa, la convicción de que toda la ayuda en Estados Unidos hacia países, cuando se da, se transfiere a través de estos organismos y no llega a la gente, se queda en los asesores, en estos grupos.

Entonces, no estamos por la militarización.

Y regresando al tema, porque es interesante, qué opina la gente.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No hay necesidad, es cosa de ver las encuestas del Inegi.

A ver, ¿por qué no pones la encuesta del Inegi? Pero además se puede hacer una consulta, se pueden hacer encuestas y casi el 80 por ciento de los mexicanos le tienen confianza a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa.

¿Por qué eso no lo vemos? ¿Por qué sólo lo que opinan los sabiondos? No, la democracia es gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Vale lo mismo la opinión, el voto, de un campesino, de un indígena, de un obrero, que el de un intelectual, un científico, un oligarca, es lo mismo, pero traemos el elitismo en la cabeza y despreciamos la opinión de la gente, esto muy alimentado por los medios de información, que no dejan de ser elitistas.

Pero miren. ¿De cuándo es esto?

INTERVENCIÓN: De junio del 2012. Está la otra, la comparación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, Marina. Esto es desempeño, 84.2. ¡Cómo vamos a desperdiciar esto!

Este es el Ejército, 81.3.

Si ponemos al presidente, está en 65, en 70; si ponemos a los gobernadores, están en 60; si ponemos a las policías estatales, están en 50; si ponemos a los medios de comunicación, están como en 40; a los intelectuales, como en 30.

Aquí está la policía, miren.

Esto no lo vemos porque ‘la política es asunto de los políticos’.

A ver, regresa la anterior, la otra, la de los policías, Guardia Nacional es la que quiero.

Bueno, en poco tiempo… Bueno, es una media, miren, aquí está, confianza, 86.6, 83.3, Guardia Nacional 74.5; policía estatal, 50; municipal 45, es interesante el debate, esto no se veía antes.

Entonces, el 86 por ciento o el 83 ¿no cuenta? Tenemos que tomar en cuenta a todos.

Para terminar, si presentamos la reforma a la Constitución, pues la van a rechazar porque tenemos mayoría, pero para una reforma constitucional se requieren dos terceras partes, o sea, no es la mitad más uno. Eso se podría obtener en el Congreso, pero el bloque conservador ya declaró huelga, aunque siguen cobrando. Entonces, no quieren aprobar nada.

Entonces, tengo el deber de decir lo que nos conviene para la seguridad pública es que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa.

Entonces, sin reforma constitucional, voy a enviar el día 1º una iniciativa de ley integral para que en los márgenes legales se pueda lograr este propósito.

INTERVENCIÓN: ¿Será preferente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Preferente, para que de inmediato se decida. Y los que no estén de acuerdo y consideren inconstitucional la ley puedan acudir a la Suprema Corte y ahí se decida.

Pero yo no me puedo quedar con los brazos cruzados, porque tengo una responsabilidad con el pueblo de México, tengo la responsabilidad de garantizar que haya paz y que haya tranquilidad.

Entonces, si el Poder Legislativo y el Poder Judicial opinan lo contrario, pues yo ya cumplí y se acata lo que diga el Poder Legislativo y el Poder Judicial, porque somos independientes, como no se había visto en la historia.

INTERLOCUTOR: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Hans Salazar, de Noticiero en Redes.

A propósito y un primer tema que le quiero plantear, de las reformas, de esta reforma en particular, hay, el punto, por ejemplo, de Fovissste, que lo he planteado aquí y que usted abrió una conferencia especial al respecto.

Aquí el vocal del Fovissste dijo que para resolver el problema que aquí ya le expusimos en este espacio se necesita, definitivamente, una reforma a la ley del issste.

Usted ha mencionado aquí que se va a plantear también reforma a la ley del issste para mejorar el servicio de salud; sin embargo, el Fovissste, que es un órgano dependiente o que forma parte del propio Isssste… Preguntarle si usted está considerando… Aquí dijo el funcionario responsable del Fovissste que sí se está considerando una reforma para poder resolver esta usura contra los que tienen una deuda de este servicio.

Y el segundo punto también de la reforma, preguntarle si está considerando alguna reforma para que la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, que aquí usted también dijo que va a ser la responsable de estar atendiendo casos para la liberación de gente inocente injustamente detenida o sin sentencia, algún abuso de autoridad.

¿Va a haber alguna reforma o cómo se manejaría esto? Y si la hubiera, también ese sentido ¿para cuándo sería?, ¿o habría otro mecanismo jurídico, legal para que la secretaría pudiera atender esto?, ¿y qué fecha sería?

Y ahorita otro punto, por favor, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Acerca de la reforma para el Seguro Social y el Issste, si hace falta, se va a presentar la iniciativa. Ahí no creo que haya problema, nada más que va a empezar el periodo ordinario el día 1º y ahí vamos a ir viendo qué reformas se presentan.

Acerca de lo otro, ya es un compromiso que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se ocupe de atender casos de injusticia que se cometen por corrupción, por negligencia de…

INTERLOCUTOR: Por burocratismo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por burocratismo, por falta también de abogados que defiendan a los pobres, porque hace falta que funcione bien la reforma para la defensoría de oficio.

Entonces, la Secretaría de Seguridad estaría dedicada a eso, porque hemos intentado hacerlo a través de Gobernación, incluso hasta con decretos para permitir la salida de gente que está enferma, que lleva años sin sentencia de manera injusta, delitos que no tienen que ver con el crimen organizado, que no tienen que ver con actos de corrupción o que está demostrado que hubo tortura, por ejemplo, y, sin embargo, no se consigue la libertad y hay mucha gente que está injustamente en la cárcel.

INTERLOCUTOR: ¿Cómo se sustentaría jurídicamente, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo estamos viendo, pero más que la parte jurídica lo que hace falta es una institución para eso. Parece mentira, porque todo el gobierno debe de tener como fin último la justicia y conseguir la felicidad para el pueblo, pero no es así, no es así por la corrupción.

Ahora que viene esa nueva reforma promovida por los potentados, por los influyentes para que no haya detenciones si los jueces consideran que se tiene que dejar en libertad a la gente, aun con evidencias, con pruebas de que se trata de delincuentes del crimen organizado o de cuello blanco.

Ahora que estamos viendo, pero infinidad de casos de jueces. Esto que pasó hace dos días, que se detiene a un señor promotor de violencia en Colima y un juez lo libera. Fíjense, cuando lo detienen, hace como tres días, pone un mensaje la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. Sí, hace como ocho días, estábamos allá en Tijuana. Pero pone un Twitter la gobernadora diciendo: ‘Felicito a las autoridades’. A ver si no está por ahí, el de Indira, la gobernadora del estado de Colima.

¿Por qué?

Porque sabe perfectamente que este señor anda en malos pasos. Y el juez, por cualquier pretexto, excusa, decide liberarlo.

Afortunadamente quienes están ahí informan, que este es una labor, por ejemplo, para Rosa Icela y se busca y hay dos, tres órdenes de aprehensión aparte de esa y de delitos graves.

Y aquí volvemos a lo mismo, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial?

La gobernadora: ‘Este día fue detenido en la Ciudad de México José Bernabé, uno de los principales generadores de violencia en nuestro estado. Un reconocimiento a la Sedena, a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, por esta importante detención’.

Y a los cuatro, cinco días, el juez lo libera. No ha salido porque es tan grave el asunto que se indagó… ¿No tienes ahí lo que presentó Ricardo sobre otras órdenes de aprehensión?

INTERVENCIÓN: Son por Tamaulipas y Colima.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de Tamaulipas y Colima, ya con eso.

Pero regreso. ¿Cuándo ha habido una rueda de prensa de la judicatura, que es el órgano que tiene como responsabilidad cuidar que los jueces actúen con rectitud? Encima de eso ahora están por resolver el que ya no haya detenciones.

INTERVENCIÓN: Oficiosas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Así es, oficiosa y que los jueces puedan decidir. Pues es protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para, no se olvide, delincuentes de cuello blanco.

INTERVENCIÓN: El ministro Arturo Zaldívar ha dicho que hay un abuso en la autorización de la prisión preventiva oficiosa justificada y él asegura que quienes más la han estado sufriendo, la batallan, son las personas de menos recursos, la gente en pobreza extrema que no tiene acceso a una defensa adecuada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque el Poder Judicial no los defiende, el Poder Judicial debería de tener un buen sistema de defensoría de oficio y debería de funcionar muy bien, que no funciona, el Consejo de la Judicatura.

A ver, les pregunto a ustedes, ¿Cuántos jueces, cuántos magistrados, cuántos ministros, han ido a la cárcel? ¿Qué, es un poder incorruptible? ¿Es el castillo de la pureza?

Y yo estimo mucho al presidente de la Corte y lo considero un hombre íntegro, pero no coincido con él en este tema. Además, esto significa pérdida de vidas humanas, no sólo de quienes son víctimas, que pertenecen a la sociedad civil, sino también de elementos de la policía, del Ejército, de quienes se atreven a actuar con rectitud, los mismos jueces están expuestos.

Son temas muy interesantes que se tienen que revisar a fondo y yo no estoy a favor y es por esto, por la corrupción.

Por eso lo que me preguntas de Rosa Icela es, a ver, si lleva muchos años una persona sin sentencia, pues que esta secretaría vea el caso, ahí sí a la ONU, estos son los asunto que hay que tratar y a la judicatura y denuncia, hay mucho trabajo en ese sentido.

INTERLOCUTOR: Presidente, ya para cerrar este tema, preguntarle, ¿entonces se anunciaría algún mecanismo?, porque hay varios casos. Por ejemplo, ya aquí se los he expresado, Brenda de Quevedo, Ana Georgina Domínguez, Pablo Green y todo esto tiene que ver con el tema del burocratismo, el tema de injusticias, fabricación de culpables, tortura, etcétera, para presentar los expedientes.

¿Cuál sería el mecanismo y todo?, porque lo de menos es ahorita plantearle y, si usted me permite, entregarle los expedientes a la secretaria, el punto es que no son los únicos, el punto es que hay decenas, centenas, no lo sé, hay muchísimos más.

Preguntarle: ¿ahí se haría un mecanismo entonces, muy concreto que anunciaría usted aquí, próximamente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, para eso.

INTERLOCUTOR: Y el otro punto de lo del Fovissste que yo le preguntaba, ¿aquí también se informaría si usted está considerando esta reforma para poder apoyar a la gente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo vamos a ver.

INTERLOCUTOR: ¿Y también se anunciaría aquí al respecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Bueno, pues segundo tema y le agradezco, presidente, es respecto… Aquí ya se planteado el abuso de parte del INE. El INE no sólo está multando a activistas, ciudadanos, de las redes sociales, curiosamente simpatizantes de la Cuarta Transformación, porque no es un tema que se ha generalizado con gente que también tiene derecho a defender a los conservadores o ser conservador, el punto es que está muy focalizado, incluso ya está pidiendo comparecencias de activistas, están en las redes sociales, seguramente usted ha visto algunos de ellos.

Y particularmente hay un punto, por ejemplo y que me llama mucho la atención y este es el concreto que le quiero exponer. Usted ya se ha expresado al respecto de, por ejemplo, el caso de las multas, pero en el caso de la diputada Andrea Chávez, la diputada tuiteó, ella tuiteó, le voy a leer:

‘Una diputada federal del PRD acaba de decir en la comparecencia de nuestra secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que el Fondo de Cultura Económica —y entre comilla— no debe dedicarse a fomentar la lectura’, cierra entrecomillas, Dice: ‘Aunque no lo crea’. Ese es el tuit.

Y por ese tuit, que no es reciente, por cierto, de la diputada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya está buscando amedrentarla e inhabilitarla a la diputada de Morena, de Morena y aliados, PT y Verde, por ese tuit, no solamente multar, sino inhabilitar; es decir, ya está yendo más allá de una comparecencia de activistas, estamos hablando de Alina Duarte, Epigmenio Ibarra.

¿Hasta qué punto y esa es la pregunta? El tema, ya sabemos la reforma electoral, ya están en la moratoria, ¿hasta qué punto están poniendo en riesgo el tema de la democracia?, porque, bueno, la gente efectivamente no creo que se quede con que, ‘bueno, ya quedó ahí, ni modo, me inhabilitaron, ya no puedo hablar, ya no puedo expresar’. Y con un tuit de estos realmente no sólo es una censura, sino realmente ya es un tema de extralimitación y va mucho más allá.

¿Qué opina al respecto? ¿Realmente se está poniendo en riesgo todo este tema, el tema de la democracia con estas instituciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo pienso que desde luego es un abuso de estas autoridades. No les corresponde, es censura descarada y no va a pasar a mayores. Creo que, sí, tendrían que iniciar un proceso de desafuero, sí.

Entonces, yo pienso que hasta ayuda que todo esto suceda. Es lamentable, desde luego, pero ayuda para que se sigan mostrando cómo son, es quedarse sin tapujos, al desnudo, la otra expresión es ‘mostrar el cobre’. Pero ayuda mucho que salgan todas estas cosas, porque esto demuestra cómo estábamos, la decadencia del país. Imagínense, si hubiesen continuando los mismos, cómo estaría México.

Entonces, no va a pasar nada, es pura propaganda, enojo, no tienen respaldo de la gente, entonces por eso esos arrebatos, no pasa nada.

Y en caso de que, por ejemplo, proceda una injusticia de ese tamaño, de esa magnitud, la gente no lo va a permitir y hay mecanismos legales hasta pedir juicio político contra los magistrados del tribunal o los consejeros del INE. Pero yo no estoy dando ese consejo, o sea, yo nada más digo que hay formas.

Pero diría que políticamente hasta ayuda, viéndolo en función de la transformación y de que busquemos una sociedad mejor, con un auténtico Estado de derecho, todo esto ayuda.

Es como el enorme servicio prestado por Sheridan y por otros, porque si no continúa la simulación, que es un elemento fundamental del conservadurismo, o sea, es algo que sostiene al conservadurismo, el doble discurso, la doble moral, el ser en apariencia una cosa y otra en los hechos, en la realidad.

Entonces, no veo yo que eso les ayude a los del INE y a los del tribunal y a los conservadores. Y siempre nuestra solidaridad para quienes son víctimas de estos atropellos.

Claro, es muy molesto que hay que estar contestando oficios y presentándose a declarar, por algo que es completamente irracional, violatorio de la libertad de expresión y de todos los derechos humanos, sociales.

¿De dónde sale el tribunal electoral sancionando a periodistas? ¿Cuándo se había visto eso? Ni en la ley mordaza, nunca.

Pero debemos de felicitarnos al mismo tiempo por estar logrando que sucedan estas cosas, porque, como no va a funcionar, fracasan y ya quedan en el archivo, se van al basurero de la historia, van quemando todas sus acciones o estrategias perversas.

Eso es lo que yo pienso, no hacerle caso y no pasa nada absolutamente.

PREGUNTA: ¿Presidente, ya se hizo la prueba anti-COVID?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, salí bien. Es una…

PREGUNTA: ¿Faringitis?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso, faringitis, sí y además está pegando por los cambios.

PREGUNTA: Entonces, está descartado COVID.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. No tengo COVID.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En esta gira sí, en un tramo.

PREGUNTA: ¿Cuál?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El de Tuxtla a Coatzacoalcos, Cosoleacaque.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque es por tierra aquí en el Estado de México y luego sí a Nayarit también, con la Fuerza Aérea.

PREGUNTA: ¿Y a Nuevo León?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A Nuevo León también.

Es que son seis actos con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Y es Chiapas, Veracruz, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León.

PREGUNTA: Nada más una duda respecto a este tema de CFE. Se anunció la semana pasada o a inicios de esta semana que ya estaba disponible el servicio de CFE a internet, incluso hay paquetes. Usted nos está comentando que va a revisar el tema de las antenas.

¿Cómo está esa cobertura? Yo estaba verificando la aprobación del IFT y en el caso de Ciudad de México nada más es un pueblo de Magdalena Contreras que tiene permitido tener el servicio. ¿Cómo va a estar se tema, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es un proceso, ya lo expliqué aquí una vez, de que es de esas cosas también increíbles del neoliberalismo, o sea, el gobierno no puede tener telefonía celular para sus oficinas, para el cumplimiento de sus funciones, lo tiene que contratar a empresas particulares.

La concesión que nos dieron para el internet fue sólo para los lugares donde no hay internet privado. Por eso crearon todo este andamiaje de organismos autónomos, para atar al gobierno y que se privatizara todo, pero en extremo.

Entonces, las antenas que se van a colocar es para los pueblos donde no llegan las empresas particulares porque no les resulta negocio. Pero la empresa de la Comisión Federal de Electricidad no tiene fines de lucro, lo que nos interesa es que la gente tenga acceso al internet y a la comunicación, a la telefonía celular, porque no hay.

INTERVENCIÓN: Entonces los paquetes se van a hacer ¿para qué?, ¿para ciudades o van a ser también para los pueblos?, los paquetes de 30 pesos, 50 pesos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Primero vamos a cubrir todo lo que no tiene ahora, porque tenemos esa concesión y vamos a hacer la gestión para que nos permitan que las instituciones gubernamentales puedan tener ese servicio. y luego que nos permitan competir con los privados en la Ciudad de México.

Y en cualquier lugar, nada más que es un proceso. Es como los Bancos del Bienestar, vamos a tener el mayor número de sucursales del país; ningún banco, vamos a tener el doble de sucursales del banco que tiene más sucursales.

Entonces, esto va a ayudar mucho porque ahí van a cobrar las pensiones los adultos mayores, los becarios, los campesinos y ahí también se va a manejar lo del internet, el teléfono celular.

PREFGUNTA: ¿Va a haber paquetes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero se tiene primero que atender a los que no cuentan con servicio y que ya están recibiendo un beneficio.

Miren, hay 25 millones de hogares en el país. Bueno, para explicarlo mejor, esto ayuda mucho, que la gente lo sepa, hay 35 millones de hogares en México, en 25 millones llega un apoyo del gobierno, una porción aun pequeña del presupuesto. Cinco millones más también reciben una pequeña porción del presupuesto, porque son trabajadores al servicio del Estado, sean médicos, enfermeras, maestros, policías, soldados, marinos.

Entonces, como la estructura poblacional de México es piramidal por la desigualdad, es como un cerro, entonces en la base está la mayoría. Todos esos reciben apoyo y de los de la base los que más apoyos reciben son los adultos mayores y los indígenas.

Entonces, nos quedan cinco millones, porque son 25 de manera directa con Programas de Bienestar y cinco que de una u otra manera reciben una porción del presupuesto nacional, por su sueldo, por su trabajo como servidores públicos.

El cinco, los cinco millones restantes también reciben apoyo, porque los de abajo tienen poder adquisitivo, compran en tiendas.

Se trata también de empresas, imagínense cuántas empresas trabajaron en la construcción del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’. Tengo el dato, ¿eh? como mil 500. Esas, puede ser que no estén los 25 millones, ni en los cinco, pero sí están en los cinco y sí se benefician con inversión pública o con inversión extranjera.

Y se benefician, sobre todo, porque si se atiende a los más necesitados, hay paz y hay tranquilidad y eso es lo que más vale, el vivir en paz.

En una sociedad donde no se atiende a los pobres, a los marginados, donde hay mucha desigualdad, existe también mucha frustración y mucha violencia. Entonces, por eso decimos: Por el bien de todos, primero los pobres, pero es por el bien de todos.

A mí me decían antes, los de mayor ingreso, que les molestaba mucho andar con carros blindados y rodeados de guardaespaldas y que gozaban cuando iban a otro país y que, aunque hubiese inseguridad, pero no sabían quiénes eran, se manejaban en el anonimato, podían ellos hasta manejar sus carros y que se sentían muy felices. Pues claro, es que no hay cosa más importante que la libertad.

Un dato que a mí me llena de orgullo, un sólo dato, lo voy a dar a conocer el día 1º, es que del 18 al 20… El Inegi hace cada dos años una encuesta de ingresos, gastos, en hogares, cada dos años. Entonces, la que hicieron el 18 significaba que los más ricos de México tenían 18 veces más que los pobres en promedio, puede ser que un rico tenga mil veces más o uno, pero el promedio era 18 veces más; y en el 20, ya estando nosotros, a pesar de la pandemia, ya había disminuido a 16 veces.

Entonces, no se trata solo del ingreso, se trata de una mejor distribución del ingreso. Y un instrumento importante para la distribución del ingreso es el presupuesto; no es el único, el salario también, pero el presupuesto ayuda mucho, la orientación del presupuesto. Entonces, ahora le está llegando presupuesto a millones de mexicanos.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es eso más o menos. Y no hemos crecido; es decir, se nos cayó la economía, pero por eso crecimiento no es sinónimo de bienestar.

PREGUNTA: ¿Y el internet en comunidades remotas será gratuito, presidente, para la…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es gratuito para escuelas, en los parques públicos. La antena va a tener un radio de seis kilómetros, en total son cinco mil antenas de fibra óptica. Es una revolución.

Cuando logremos que en todos los pueblos se tenga internet… Se puede hablar por teléfono. Es que es increíble, yo voy a una gira y grabo un mensaje por el teléfono y le sigo, pero me tengo que meter a la sierra, les pongo un ejemplo: voy al istmo, grabo en Ixtepec, pero quiero mandar el mensaje, me tengo que esperar cinco, seis horas, hasta llegar a Oaxaca para poderlo subir, porque no hay. Eso es lo que queremos que no suceda.

Claro, ahora no sólo es el internet, ahora se van a poder hacer dos horas y media de Ixtepec a Oaxaca porque estamos haciendo la carretera nueva, pero no queremos eso, queremos que además de la carretera, que la vamos a inaugurar en diciembre del año próximo, se pueda.

PREGUNTAS: ¿En cuántas comunidades?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a llegar como a 140 mil comunidades.

Todos esos datos podríamos… El fin de semana seguramente se van a dar a conocer.

INTERVENCIÓN: ¿Por qué aumenta el número de antenas? Al principio había dicho usted que eran nada más dos mil 500.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que son dos mil 500 de la Comisión Federal y dos mil 500 de Altán, son cinco mil para tener más cobertura.

Bueno, vámonos a desayunar.

+++++

Seguir leyendo