Qué dijo AMLO en la mañanera del jueves 25 agosto

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, pues como los jueves los dedicamos a informar sobre delitos que se cometen y detenidos por esos delitos, todos los casos, en la sección de Cero Impunidad, porque se cometen delitos, pero no hay impunidad y hay castigo y es parte del trabajo del subsecretario, Ricardo Mejía, él les va a informar.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC): Con su permiso, señor presidente.

Vamos a informar, como cada jueves, sobre las acciones, de Cero Impunidad, que son acciones coordinadas por el Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con todas las secretarías del Seguridad del país, las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República.

Es un esfuerzo de persecución criminal que implica múltiples recursos de inteligencia, recursos materiales, despliegue de fuerzas, todo ello con apego a protocolos de derechos humanos y uso de la fuerza y que es importante para profundizar sobre un tema que al rato explicaremos.

En el periodo que se informa, del 18 de agosto al 24 de agosto, todo este esfuerzo dio como resultado ocho mil 312 detenidos, que fueron detenidos por parte de las corporaciones policiales, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional.

En total, una vez que pasaron la revisión, son presentados siete mil 984 ante los ministerios públicos del fuero común y fuero federal, esto es durante estos días que se informan.

El 19 de agosto, elementos de la Secretaría de la Marina y la Fiscalía General de la República, en cumplimiento de una orden de aprehensión, lograron la detención de Jesús ‘M’, ex procurador general de la República, tras cumplimentar este mandamiento judicial por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. Toda la diligencia, desde la detención, se realizó de manera pacífica con apego a derechos humanos y respetando los derechos del imputado. El pasado día 24, finalmente, el juez de control vinculó a proceso penal al exprocurador, ratificando la medida cautelar de presión preventiva justificada en el Reclusorio Norte.

El siguiente caso es un caso que ha implicado, como lo señalaba, todo un gran esfuerzo porque este individuo, José Bernabé ‘N’, alías ‘la Vaca’, a pesar de tener varias carpetas de investigación, mandamientos judiciales y diversos criminales, ha tenido una capacidad de desplazamiento y de ocultamiento importante.

Es, hoy por hoy, el principal generador de violencia en el estado de Colima, presunto líder del cártel Independiente de Colima, que a su vez es una incisión del cártel Jalisco Nueva Generación.

El pasado día 18 de agosto, elementos de la Sedena, en coordinación con Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional, CNI y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo lograron detenerlo en flagrancia y fue puesto a disposición del juez de control en el reclusorio federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Se le encontraron diversas drogas y armas al momento de su detención.

Informar que, en audiencia que terminó el mismo día de hoy, el juez de control determinó no vincularlo a proceso penal federal; sin embargo, afortunadamente, se cuentan con dos órdenes de aprehensión de los estados de Colima y Tamaulipas, mismas que se ejecutaran para evitar que este individuo de alta peligrosidad pueda evadir la acción de la justicia.

Como antecedentes, comentar que en otro proceso penal que había logrado por diferentes argucias legales ser absuelto, cuando se le pretendió ejecutar otra orden de aprehensión en diciembre de 2019 y trasladarlo al estado de Tamaulipas con esa orden de aprehensión, este sujeto activó un operativo de rescate y asesinaron a un integrante de la Agencia Estatal de Investigación del estado de Oaxaca adscrito a la Fiscalía general del estado. En ese momento, este individuo se sustrae de la acción de la justicia y logra hacer diferentes eventos, en el estado de Colima fundamentalmente.

Cuenta, como lo informábamos con diversas órdenes de aprehensión de Tamaulipas y Colima por diferentes delitos; entre ellos, homicidio calificado.

También se le atribuye ser el autor intelectual de los hechos violentos ocurridos al interior del Cereso de Colima el pasado 25 de enero del presente año que dejó como saldo ocho muertos y siete heridos por un evento criminal al interior de este centro de reclusión. Estos hechos derivan de la ruptura del cártel Jalisco y la facción de Los Mezcales.

Aquí aprovechamos para comentar la importancia que tiene la prisión preventiva oficiosa que se da para ciertos delitos graves del orden común, para delitos de delincuencia organizada y delitos financieros o llevados a cabo por servidores públicos, los llamados delitos de cuello blanco.

La prisión preventiva oficiosa opera de manera automática cuando se dan los supuestos de vinculación procesal de estos sujetos y no está sujeto al arbitrio del juez; es decir, cuando se logra lograr la vinculación por un delito de estas características como homicidio, feminicidio, violación, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, al momento que se acredita la vinculación, en ese momento la prisión opera de manera automática.

Por eso es importante mantenerlo, porque si se está al arbitrio de que en cada detención por delitos sea un juzgador el que resuelva si se queda en prisión o no, esto puede dar lugar a múltiples casos de corrupción, a un mercadeo de abogados y jueces y también incrementaría la peligrosidad, inclusive para los propios jueces, para la víctima que se atreve a denunciar esos delitos, para los testigos que intervienen en la parte procesal y sobre todo representa una amenaza para la sociedad, porque estos individuos en libertad seguirían llevando a cabo sus actividades de carácter criminal, por eso reivindicamos lo que ayer dijo el secretario Adán Augusto López y la consejera jurídica en defensa de la prisión preventiva oficiosa.

Está el caso del homicidio de Guillermo ‘N’, hijo del alcalde de Celaya, fue detenido Juan Antonio ‘N’, alías ‘el Mares’ y/o ‘Tambor’, en un operativo llevado a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato y la Guardia Nacional. A esta persona se le atribuye el homicidio de Guillermo ‘N’, hijo del alcalde de Celaya, acontecido el pasado 17 de agosto.

Este individuo es, decíamos, el presunto autor material y es parte de una célula de integrantes de los remanentes del cártel de Santa Rosa de Lima. Fue detenido junto con otra parte de esta célula criminal, fueron puestos ya a disposición del juez local y se espera la vinculación a proceso penal.

También fueron detenidos en flagrancia por parte de la agencia de investigación criminal de la fiscalía de Sonora, con la participación de la Secretaría de la Marina, siete individuos que tenían privado de la libertad a un joven de 18 años. Se les imputaron delitos de privación de la libertad, desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa. Son siete personas y fueron vinculados a proceso, que implica la prisión preventiva oficiosa, nuevamente. Si no hubiera esto, podrían estar ahorita en libertad.

También informar que fueron cinco detenidos por diferentes casos de homicidio por parte de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo en diferentes carpetas y causas penales en Cancún, Tulum, fundamentalmente.

Informar de diferentes detenciones de generadores de violencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, se trata de 28 personas que fueron detenido en diferentes operaciones en diferentes puntos del país:

En Celaya, Guanajuato, fueron detenidas cuatro personas que portaban, a su vez, siete armas largas y dos armas cortas, chalecos antibalas y cargadores.

En Tecate, Baja California, fue una persona detenida con un kilo de fentanilo y 14 kilos de metanfetamina.

En Tijuana, una femenina detenida con más de un millón de pesos sin acreditar su legal procedencia.

En Cuautla, Morelos, fueron detenidas nueve personas con un arma larga, tres cargadores y diferentes cartuchos.,

En Cancún, Quintana Roo, fue detenida una femenina, una mujer, con 3.3 kilogramos de cocaína.

En Ciudad Juárez fue detenida una persona con 2.2 kilogramos de fentanilo en 20 mil 329 pastillas, así como un vehículo.

Siguiente. En el caso de Monterrey, Nuevo León, fueron detenidas nueve personas con diferentes armas, cargadores, dosis de metanfetaminas, dosis de marihuana y asegurados dos inmuebles.

En el caso de Culiacán, Sinaloa, fueron detenidas dos personas con ocho mil pastillas de fentanilo, un arma larga, dos cargadores y 60 cartuchos.

Siguiente. También informar que, por parte de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, fueron logradas las detenciones de dos personas de alta importancia en la estructura criminal del grupo de Los Salgueiro o Gente Nueva de Chihuahua. Se trata de Héctor ‘N’, alias ‘el Cholo’, y/o ‘Ceronte’ y/o ‘011’, quien es el presunto jefe de plaza de esta organización delictiva. Fue detenido por los delitos de narcotráfico, robo de vehículos, extorsión y secuestro, asegurándole al momento un arma larga, un arma corta, 31.7 kilogramos de cristal, así como diferentes equipos de comunicación, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Siguiente. Por parte de la Secretaría de Marina, en Manzanillo, Colima, el pasado 18 de agosto fueron aseguradas dos embarcaciones que trasladaban en total kilogramos de cocaína, que equivalían a 794 millones de pesos.

Esta detención implica que a la fecha se han asegurado 18 mil 581 kilogramos de cocaína, 18.5 toneladas en este año, lo que representa una afectación económica de casi cinco mil millones de pesos en estas operaciones.

Siguiente. Informar aquí, como se ha planteado en diferentes momentos, el caso de las acciones ilegítimas de cobro y extorsión, los conocidos como ‘montadeudas’, que hubo una operación recientemente aquí en la Ciudad de México el pasado 17 de agosto por parte de elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes ejecutaron una orden de cateo contra un inmueble de la alcaldía Benito Juárez, logrando la detención de 23 personas, una de ellas en un primer momento de nacionalidad venezolana, otra de nacionalidad china, quienes fueron puestas a disposición de la fiscalía especializada.

A estas personas, a 23, se les vinculó a proceso por cobranza ilegítima, se otorgaron medidas cautelares, diversas a la prisión. En este caso no era caso prisión preventiva oficiosa, entonces aquí no fueron asegurados con prisión preventiva y se les concedieron dos meses de investigación complementaria. Se aseguraron mil 20 chips de celular, lo que hemos señalado, que son utilizados luego estos sistemas prepago para operaciones delictivas, 354 teléfonos celulares y diferentes objetos.

Adicionalmente y de manera simultánea a este cateo, se implementaron diversos operativos en dos inmuebles, lograron la detención de cinco personas más, estas de nacionalidad china, en operativos en la alcaldía Cuauhtémoc, Benito Juárez, alcaldía Coyoacán, donde se catearon seis inmuebles y en la alcaldía Iztapalapa.

En total, se llevaron a cabo 12 acciones operativas que permitieron ubicar seis call centers, en cuatro de ellos se encontró un total de 904 empleados y fueron detenidas cinco personas de origen chino.

Siguiente. Son las personas detenidas.

Siguiente. Fueron algunos de los objetos asegurados, nuevamente chips de telefonía prepago.

Y comentar que se sigue con diferentes investigaciones, tanto en la Ciudad de México como en el área metropolitana, como por parte también de la procuraduría fiscal, para seguir ubicando todas estas operaciones de cobranza ilegítima, de fraude y de extorsión.

Volvemos a hacer un llamado a la ciudadanía para alertarlos de este tipo de aplicaciones que se hacen a través de apps, de aplicaciones, en las cuales ofertan préstamos sin revisión de Buró de Crédito, sin ingresos y depositando una cantidad en breve tiempo, para poder generarla, poder enganchar, digamos, a sus víctimas, sorprender a sus víctimas y cometiendo después diferentes delitos, como cobranza ilegal, como violencia y como extorsión.

Estas aplicaciones, que funcionan a veces publicitándose a través de redes sociales, links o ligas en mensajería SMS y descargan la app y se aprovechan de la necesidad, solicitan permisos, solicitan información personal, se introducen en toda la red de contactos de redes sociales, directorios y demás que están en los teléfonos celulares, solicitan pagos anticipados, acosan, intimidan, incrementan la deuda, roban la identidad. Aquí es importante volver a llamar la atención para que la gente verifique que las aplicaciones tengan el visto bueno de la Condusef y que no se traten de este tipo de fraudes.

Informar del operativo Cero Impunidad en Zacatecas, que lleva a cabo la Coordinación Nacional Antisecuestros con las fuerzas federales, ejecutando órdenes de aprehensión por feminicidio, homicidio, violencia sexual, robo con violencia, secuestro y narcomenudeo, entre otros. Del 25 de noviembre del año pasado al 15 de agosto, en total se han detenido a 92 generadores de violencia, algunos de los cuales ya están sentenciados. Y son diferentes acciones en los municipios de Zacatecas, tanto Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas, Jerez, entre otros municipios.

Siguiente. De vinculaciones relevantes a proceso, informar que Gilberto ‘N’, alias ‘el Shakira’, primo de ‘el Chueco’, presunto autor material del homicidio de dos párrocos y un guía de turistas en Urique, Chihuahua, este sujeto fue detenido por la Sedena y la fiscalía de Chihuahua y ya está vinculado a proceso en las dos materias: en fuero federal, por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas, está en prisión; y de fuero común, por la desaparición de personas y homicidio calificado en agravio de un ciudadano estadounidense, hechos ocurridos en octubre de 2018. Este delito lo habría cometido junto con su primo ‘el Chueco’ y ya fue vinculado a proceso también por este evento. Recordar que al día de hoy hay 19 detenciones derivadas de la célula criminal de ‘el Chueco’.

También informar de vinculaciones relevantes, tanto en el fuero federal como en el fuero común, de los eventos que se llevaron a cabo en días pasados en quema de vehículos, asalto a tiendas de conveniencia y también, en el caso de Ciudad Juárez, homicidios. Entonces, ya hay varios sometidos a proceso penal, cinco personas de Jalisco, vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación, hay seis de Ciudad Juárez por los eventos que se suscitan a partir de la riña en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez.

También fueron detenidos y vinculados a proceso otros integrantes de una célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, que son estos cinco individuos que participaron en los hechos de Tijuana, Ensenada y Mexicali, donde hubo diferentes disturbios y también fue sometida a proceso penal. Está detenida Sara Isabel, pero ella no tiene la prisión preventiva oficiosa, sino únicamente la presentación periódica.

También informar que, en el caso de los 167 detenidos en Michoacán, en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía de Coordinación Regional y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, logró la vinculación a proceso de 164 personas detenidas mayores de edad y de tres menores, quienes habrán sido puestos a disposición del Tribunal Especializado en Menores en Conflicto con la Ley y ya se obtuvo la prisión preventiva oficiosa para todos estos sujetos.

También se obtuvo una vinculación a proceso por parte de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía de Coordinación Regional en Sonora, en contra de esta persona, Guillermo ‘A’, que trasladaba 176 mil 540 pastillas de fentanilo y 140 kilos de fentanilo. Fue detenido en un puesto de control de la Secretaría de la Marina y ya está vinculado a proceso penal.

Siguiente. Informar de sentencias relevantes obtenidas por parte de la fiscalía de la Ciudad de México ante el tribunal de la ciudad por 83 años en contra de Óscar ‘N’ por los delitos de feminicidio, narcomenudeo y cohecho, 55 años en contra de Carlos y Rogelio ‘N’ por homicidio calificado y tentativa de extorsión, 55 años para Dionisio ‘N’ por homicidio calificado y tentativa de homicidio y 95 años para José David ‘N’ y Alan Emanuel por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Siguiente. En el caso de feminicidios resueltos o en vías de resolverse, fueron detenidos 14 individuos, cinco de ellos ya sentenciados. En la Ciudad de México estos dos, Karla ‘N’ y Édgar ‘N’; en Michoacán dos personas, una de ellas sentenciada; en Jalisco cuatro, una de ellas sentenciada; en Guanajuato dos, uno de ellos sentenciado; en Baja California tres, uno de ellos sentenciado; en Chihuahua ya sentenciado una persona, de nombre Carlos ‘N’. Esto es en el caso de feminicidios, como informamos cada semana.

También dar cuenta, en un tema muy doloroso, que es el caso de Flor Abigail Hay Urrutia, de Salina Cruz, que ha sido un tema profusamente difundido en medios y redes sociales. El día 19 de agosto, la policía municipal de Salina Cruz detuvo en su auto y puso a disposición del juez calificador a Flor Abigail por presuntamente tener una discusión y agredir a su pareja sentimental, padre de sus dos menores hijos, uno de ellos de 10 años. Fue puesta a disposición por la policía municipal en una detención que fue muy difundida en redes sociales. fue internada a los separos de la policía municipal y fue encontrada horas después sin vida, colgada, señala el parte, con su propia ropa interior. La causa de la muerte se determinó que fue asfixia por ahorcamiento.

Comentar que, a partir de este evento, se abrió una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca. Se ha seguido el protocolo de feminicidio y perspectiva de género, ya se giraron órdenes de aprehensión y se detuvo a cuatro personas, al juez cívico del municipio, al comandante de la policía municipal y dos elementos de la corporación.

Se han realizado, al momento, tres autopsias: una inicial, una por personal del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía, una segunda a cargo de especialistas forenses ajenos a la fiscalía de Oaxaca y una tercera realizada el día de ayer a cargo de un grupo de especialistas en medicina legal ajenos a la fiscalía y procedentes de otro estado, esto último en coordinación y con la anuencia de los familiares de Flor Abigail. Las tres determinan que la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento.

No obstante ello y en virtud de que quedó acreditado que no hubo el deber de cuidado cuando ella fue internada en la cárcel municipal, se desprendieron presuntos actos delictivos de carácter culposo y se giraron las órdenes de aprehensión y ya hay cuatro detenciones. Se seguirá bajo la prospectiva de género y siguiendo el protocolo de feminicidio.

Informar en el caso del homicidio del periodista Fredid Román Román, asesinado el pasado 22 de agosto en Chilpancingo, Guerrero, saliendo de sus oficinas, informar que se ha establecido contacto con familiares de la víctima, que hay diferentes líneas de investigación y avances importantes sobre la misma por parte de la Fiscalía General de Guerrero, con la cual, por disposición de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela, hemos estado muy en comunicación, también con un grupo de apoyo de la Conase. Hay diferentes líneas de investigación.

Señalar como antecedente que, en la localidad de Ocotito, en el municipio de Chilpancingo, el pasado 1º de julio se cometió el delito de homicidio por arma de fuego en agravio de Fredy Bladimir ‘N’, este último hijo del periodista Fredid; es decir, semanas antes, meses antes, había sido asesinado su hijo del periodista.

Posteriormente, después del homicidio y derivado de una discusión en el lugar de los hechos, es asesinado una segunda víctima ahí en Ocotito, Bertín ‘N’, comisario de la localidad. El hijo del periodista tenía la actividad de venta de pollo.

Y es importante mencionar que este mismo año también el hijo de Fredid había sido también agredido y tuvo un intento de homicidio en la localidad de Buenavista de la Salud. Al momento no se descarta ninguna línea de investigación. Se está viendo la posible relación de estos hechos que antecedieron a la muerte de Fredid para ver si tienen relación con los hechos y se sigue avanzando en las investigaciones para poder determinar a los presuntos autores intelectuales y materiales de este hecho delictivo.

Siguiente. Informar, en el caso del periodista Alfonso Margarito Martínez, que se realizó desafortunadamente este homicidio en enero del presente año, el día de ayer fue detenido en Apodaca, Nuevo León, en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la de Baja California y con apoyo también de Semar y el Centro Nacional de Inteligencia, se logró la detención de David ‘N’, alias ‘el Cabo 20’ y/o ‘el Lobo’, señalado como autor intelectual del homicidio de Margarito Martínez y junto con él fueron detenidas otras dos personas presuntamente vinculadas a la célula criminal.

Este individuo, ‘el Cabo 20’, presunto autor intelectual del homicidio de Margarito, es la cabeza de una célula y de la organización delictiva de los Arellano Félix, es uno de sus líderes territoriales y él en principio perteneció al cártel Jalisco Nueva Generación. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su procesamiento penal.

Con esta detención ya han sido detenidos los principales operadores de esta estructura criminal, que pertenecen al grupo cuya cabeza es ‘el Cabo 20’. Anteriormente, fue detenido ‘Cabo 16’, ‘el Roque’, ‘el Tamal’, el sujeto conocido como ‘el Huesos’ y diferentes miembros de esta célula delictiva, que tiene que ver también con el homicidio de Margarito. Adicionalmente, todos estos individuos vinculados a la misma organización criminal. Esta es una acción relevante realizada en un esfuerzo de coordinación y que serán puestos, en su momento, ya a disposición de los jueces para su procesamiento penal.

Al momento, según constancias ministeriales, testimonios de familiares de las víctimas y constancias que obran en carpetas de investigación, hay 13 casos de periodistas asesinados en lo que va del presente año. Con las detenciones del día de ayer se acumulan 32 detenidos y/o buscados y 21 vinculados a proceso penal.

Estos son los 13 casos, aquellos casos donde ya hay detenidos y vinculados a proceso se continúa con las actuaciones para complementar los procesos penales y lograron sentencias condenatorias.

Sería cuanto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos, a ver, tú, ustedes dos, tú, tú y tú, cinco. Procuren nada más que un mínimo de una semana, ¿no?, para que participen todos, o sea, que el que preguntó ayer, antier…

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Quizá no conozca esta historia de… ¿Qué por qué está ronco?, preguntan.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Un mal aire.

INTERLOCUTOR: Ah, bueno, el aire acondicionado. Bueno, esperemos que esté bien.

Buenos días, señor presidente. Gracias.

Paco Santamaría, de Merca2.0.

Hablando de impunidad y de Estado de derecho, quizá no conozca esta historia de injusticia e impunidad de una mujer de la tercera edad que está en los medios y en la historia de Jalisco desde hace más de 10 años, de cómo jueces corruptos han dejado sin su patrimonio, la dejaron sin su patrimonio y el resultado del esfuerzo de toda su vida.

Todo esto empezó en el juzgado 20 del 13 de abril de 2013, en el estado de Jalisco. Es la señora Chalita, en Guadalajara, con los jueces Francisco Javier Ponce, del estado de Jalisco y la primera instancia de Cuautitlán y la jueza Mayela Montserrat Ballesteros.

Se presentó una denuncia donde se mostraron que los jueces estaban vendidos y la señora Chalita, de más de 82 años, no ha podido resolver esto. Es una familia muy conocida en Guadalajara. Y los jueces se vendieron y la misma… Los jueces del 20, se presentó en la judicatura del estado de Jalisco y los jueces no han hecho nada. Es un caso más de que los jueces se vendieron y una señora de 82 años, que es una familia que lleva años con patrimonio ahí, pues es un caso más de los jueces que se vendieron. Y aquí el gobernador pues ya lo pasó en la parte de la judicatura y no ha hecho nada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Estamos hablando de jueces estatales?

INTERLOCUTOR: Exactamente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a verlo y preguntamos cómo la situación y actuamos, ayudamos.

INTERLOCUTOR: Si pueden ahí coadyuvar.

Y en otro orden de ideas, señor presidente, Altán —hablando de internet gratis y para todos— es una empresa estatal, se construyó en tiempos de Peña Nieto, fue una inversión millonaria en el sexenio de Peña Nieto, la construyó una empresa francesa, con el objetivo de tener una red de datos e internet para todos, cerca de 80 millones de mexicanos que reciben internet gratuito, para que se les dé red y datos sin discriminar, desde 2014.

¿Nos puede explicar cómo le hará el gobierno para que no convierta en un elefante blanco y sea una herramienta de comunicación? Y más, por ejemplo, estando aquí Leti, quizá, próximamente va a tomar la Secretaría de Educación Pública, una herramienta de educación para todos los mexicanos.

Actualmente esta red de Altán la usan mucho los operadores privados, pero no llega a la gente que realmente lo necesita. Entonces, tenemos ya quizá dos años de su gobierno. ¿Qué vamos a hacer para que esta red, que fue construida, es una empresa paraestatal, realmente llegue a todos los mexicanos? Fue una inversión millonaria y es un elefante blanco y, si no hacemos nada, pues se va a quedar ahí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos viendo eso precisamente.

Fue un mal proyecto, porque se impulsó desde el gobierno anterior para tener una red nacional de internet y no creció. Desde luego, hubo inversión de la banca de desarrollo, además de los permisos, participaron empresarios particulares y fracasó, quebró, quedó la deuda en Nacional Financiera. Y tuvimos que intervenir para resolver el problema, porque se fueron a la quiebra. Es una empresa española la que recibió esta concesión.

Y ahora, tomando en cuenta la deuda en Nacional Financiera y una aportación adicional, ya el Estado tiene el 61 por ciento de las acciones. No era una empresa estatal, era una empresa particular, privada, apoyada por el Estado, con créditos de la banca de desarrollo y con las concesiones.

Se suponía que la contraprestación era el que iba a servir esta red para comunicar al país con internet; no se logró ese propósito.

Entonces, ahora que ya el Estado tiene la mayoría y la administración de la empresa, porque no sólo en el sector público hay excesos y extravagancias. En estas empresas, que además se hacen al amparo del poder público, los funcionarios de estas empresas ganaban más de 500 mil pesos mensuales, imagínense si así iban a salir adelante, con unos costos de operación elevadísimos.

La austeridad republicana aplica no sólo para el sector público, sino también para el sector privado. Muchas empresas privadas vinculadas al gobierno quiebran porque sus dueños viven colmados de atenciones, de privilegios, de lujos y más cuando sus deudas tienen que ver con la banca de desarrollo, con dinero del pueblo de México. Eso era lo que prevalecía.

Se habla de Obredecht, Obedrecht…

INTERVENCIÓN: Odebrecht.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, la empresa esta brasileña, Obredetch, Obredretch.

INTERVENCIÓN: Odebrecht. Ode.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Odebrecht, esa, Odebrecht.

Y construyen su planta también con un financiamiento de la banca de desarrollo, pero, además, desde antes de que empiecen a construir su planta les empiezan a devolver el IVA que iban a pagar y encima de eso le dan a Odebrecht subsidio en el gas que iba a necesitar, Pemex le tenía que vender el gas más barato a Odebrecht y se quedan incluso las plantas petroquímicas de Pemex sin gas para darle la preferencia a Odebrecht, esos eran los negocios.

¿En este caso por qué intervenimos?

Porque queremos que se comunique el país con internet y, si no lo hacemos nosotros, si no lo hace el Estado, pues no lo van a hacer las empresas particulares.

Es el ejemplo que repito, repito y repito, de la industria eléctrica, de cómo el presidente López Mateos toma la decisión de nacionalizar las empresas eléctricas particulares porque, si no, no se hubiesen electrificado los pueblos.

Imagínense una ranchería, una comunidad, un ejido, que para tener el servicio de energía eléctrica tenga que aportar el costo de los postes, de las líneas, pues nunca tendría energía eléctrica, a partir de que se nacionaliza la industria eléctrica se electrifica todo el país. México tiene 99.6 por ciento de su población con servicio de energía eléctrica.

Los particulares llevan el propósito de obtener utilidad y algunos ni siquiera utilidades razonables, sino buscan el lucro. Por eso es un absurdo, una justificación al saqueo el decir que el Estado debe diluirse, que no debe de participar en el desarrollo, que todo tiene que estar a cargo del mercado. No, hay cosas claves, estratégicas. Y no es ser estatista, es que el Estado cumpla con su responsabilidad social.

Bueno, ¿qué se está haciendo ahora?

Se va a fortalecer esta red, que además es una red para todo el país, pero que no puede —así se concibió— dar servicio directo al consumidor, es una red para dar el servicio a intermediarios, a empresas que se dediquen a dar servicio de internet o de comunicación a particulares.

Esta red de Altán no llega a la llamada última milla, es una red que alumbra en lo general actualmente al 70 por ciento de la población, hasta ahí llegó y pues no llega a los pueblos más apartados. Entonces, ahora se van a lograr las dos cosas:

Se va a ampliar la red de Altán, porque la Comisión Federal de Electricidad ya tiene una nueva filial que se llama Internet para Todo y con esta filial y toda la experiencia de la Comisión Federal de Electricidad, de los trabajadores, se va a ampliar la red de Altán, estamos calculando que vamos a llegar al 80 por ciento.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Ahora le explico. Porque ya cambió la administración, ya no hay esos sueldos de 500 mil, ya no hay esos excesos, ya está bien administrado Altán.

Bueno, vamos a ampliar y vamos a invertir en la creación, el montaje, de cinco mil antenas en todo el país para ampliar la cobertura de Altán, se va a llevar a cabo un acuerdo entre Comisión Federal y Altán para que Altán utilice esta infraestructura, lo mismo la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.

Y también esta empresa de la Comisión Federal de Electricidad va a dar el servicio a los consumidores. Como hay 25 millones de beneficiarios de los programas de Bienestar, todos ellos van a tener posibilidad de contar con telefonía celular y con internet. Entonces, va a llegar el servicio a las tres mil sucursales del Banco del Bienestar y a las comunidades más apartadas.

Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, voy a hacer una gira y me voy a reunir con todos los trabajadores electricistas, porque vamos a iniciar este plan.

Nos llevó muchísimo trabajo llegar a esto, porque Altán cayó en quiebra, se tuvo que esperar el tiempo que estable la ley, respetar contratos. Va a seguir siendo una empresa mixta, con participación mayoritaria del Estado mexicano, sin fines de lucro.

Vamos a sacar los costos de operación, que no tenga números rojos, pero que dé el servicio. Porque va a ser una gran revolución, va a ser algo excepcional el que en todos los pueblos de México, como dices, las escuelas, los jóvenes puedan contar con señal de internet.

Porque lo que se hizo anteriormente fue un fraude, que les daban equipos para internet, pero no había señal, sin conectividad. Entonces, ahora se está trabajando en esto.

Fue muy buena tu pregunta porque me ayudó a explicar qué es lo que estamos haciendo con esto.

INTERLOCUTOR: (inaudible) Yo por bruto no leí bien la pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es que uno comete errores. No es por lo que tú dices, no es por lo que tú dices.

INTERLOCUTOR: Discúlpeme. No, no. Yo por bruto no leí bien la pregunta y la pobre señora Chalita está rezando ahí en Guadalajara y yo por bruto me confundí en el archivo, ¿no?

Nada más para el subsecretario, ya, leo rápidamente la pregunta de Chalita y ya me, ya me… No me tardo mucho:

‘Buenos días, señor presidente. Quizá no conozca esta historia de injusticia e impunidad hacia una mujer de la tercera edad, de 87 años’. La señora Chalita, que también está en los medios y ahorita está rezando la pobre. Es la historia de Jalisco, donde hace más de 10 años jueces corruptos poco a poco le han quitado su patrimonio con documentación de origen falsa. Los procedimientos que han llevado los jueces de los juzgados del segundo y sexto civil, a cargo de los jueces Francisco Javier Ponce Barba y Mayela Monserrat Ballesteros, que han mostrado negligencia y han cambiado el sentido de los juicios de forma drástica, fuera de los procedimientos legales y de forma inexplicable, al grado que se le condene a pagar y perder lo poco que le queda, sin perder los recursos por la corrupción que prevalece a nivel local y federal con el Primer Tribunal Colegiado de un solo plumazo. Será una sesión de otro cambio de un sentido del veredicto, esto en Jalisco, exactamente es en Jalisco.

Se presentó una denuncia en la fiscalía del estado y Consejo de la Judicatura con las innumerables irregularidades y el gobierno de Enrique Alfaro, que conoce bien el asunto. No ha tocado ni ha hecho caso alguno, se presume que los jueces fueron comprados.

¿Por qué no tomar esta historia como una muestra de gente de siempre que siguen apoderándose del poder y no dejan que la gente sencilla y normal, trabajadora, las señoras mayores, que es una señora de la tercera edad, puedan tener una vida tranquila para envejecer bien con su patrimonio que forman durante años, esto nos puede dar mucha luz en el futuro, gente que trabajó?

Gracias, por la pregunta de Altán, señor presidente, por el internet para todos gratis y para los niños de las escuelas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Ya vamos a darle respuesta a la señora, la vamos a buscar.

¿Quién sigue?

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Primero, insistirle, en la pregunta, lo escuchamos un poco ronco, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estoy ronco.

INTERLOCUTOR: Preguntarle si ya lo revisó algún médico, si se va a someter a alguna prueba de COVID.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo espero que ya el día de hoy mejore. Amanecí así.

INTERLOCUTOR: ¿Va a mantener sus actividades el fin de semana normales?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, normal.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

Preguntarle, primero, qué expectativas tiene México, el gobierno federal con respecto a las conversaciones con Estados Unidos respecto al T-MEC. Es decir, ¿ustedes consideran que pudieran zanjarse las diferencias con Estados Unidos en esta etapa de consultas o tienen previsto que pueda escalar a un panel?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo pienso que se puede resolver, porque hay voluntad de parte de nosotros y también creo que de parte del gobierno de Estados Unidos.

No se debió solicitar la consulta, no había motivo, no se informó bien al gobierno de Estados Unidos. Nosotros llevamos a cabo, 15 días antes de esa solicitud de consulta, una reunión con empresarios estadounidenses, estuvo el embajador.

Se vio caso por caso, dediqué dos semanas a atenderlos, 18 empresa, como 45 minutos, una hora, hora y media por empresa, todo el gabinete, sobre todo los directores de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, la secretaria de Energía, el secretario de Relaciones Exteriores y vimos caso por caso y se resolvió la mayor parte de los asuntos.

No sólo eso, se hicieron compromisos de inversión por 25 mil millones de dólares. Ya se están firmando contratos con ese propósito.

En otros asuntos inclusive había acusaciones de que terminales de combustible se utilizaban para contrabando. Se llegó a un acuerdo de suspender denuncias con el compromiso de que, si se volvía a llevar a cabo una práctica de esa naturaleza, se cancelaba por completo el permiso de importación. O sea, así caso por caso.

Luego voy a Washington, hablamos en Casa Blanca con el presidente Biden, muy afectuoso, respetuoso. Tratamos distintos asuntos, nada relacionado con este tema. Al día siguiente, hay una reunión entre empresarios mexicanos y estadounidenses, tampoco se trata el tema.

¡Oh, sorpresa! Regresamos y, a la semana, la llamada consulta y me entero por un mensaje del que fue embajador de Felipe Calderón en Washington, Arturo Sarukhán, pero pensé: Pues es una volada. No, no, bien informado.

Y viene la consulta y totalmente majadera, en un tono soberbio, de prepotencia, haciendo referencia de que la reforma energética que se había llevado a cabo en el país era la panacea, cuando nosotros sostenemos lo opuesto.

Pero además porque fue un desastre para los mexicanos, fue un fracaso, engañaron a la gente de que iba a llegar la inversión extranjera al sector energético, que iba a bajar el precio de la luz, que iba a bajar el precio de las gasolinas y fue lo opuesto, no llegó inversión extranjera, lo que hicieron fue especular con las concesiones que recibieron y a partir de ahí los gasolinazos.

Entonces, la señora encargada del comercio de Estados Unidos diciendo que era muy buena la reforma y que además lo que nosotros estábamos haciendo estaba mal al reformar nuestra ley eléctrica.

¿De cuándo acá un gobierno extranjero? ¿Con qué derecho va a decidir cómo deben de ser las leyes en otro país? Es como si yo le exijo al Congreso de Estados Unidos de que cumpla ya porque, si no, va a haber una consulta o nos vamos a ir un panel, o los voy a denunciar en Naciones Unidas o en derechos humanos a nivel internacional si no aprueban la ley para dar la nacionalidad estadounidense a quienes llevan años trabajando honradamente en ese país, si no se regulariza la situación de los migrantes. Pues yo no puedo hacer eso.

Hacemos recomendaciones y lo único que pedimos es: ya ofrecieron desde hace tiempo, llevan como 20 años ofreciendo que van a llevar a cabo una reforma para regularizar la situación de nuestros paisanos migrantes y no lo han hecho, lo anuncian cada vez que va a haber una elección y no cumplen.

Pero de solicitar que cumplan con ese compromiso a exigir de que modifiquen sus leyes pues no y que las hagan como nos conviene a nosotros, pues no, porque somos países soberanos. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar nuestras leyes?

Además, fue un acuerdo en el tratado, en materia energética es la nación la que tiene el dominio de esos bienes en México. Entonces, ojalá y cambien de parecer porque, aunque se vaya a un panel, donde sea, pues no hay razón.

INTERLOCUTOR: Y en caso de que no cambie de parecer Estados Unidos, ¿cuál es el plan del gobierno federal, en caso de llegar a un panel?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Seguir igual, sin problema, la inversión extranjera sigue llegando, las relaciones se mantienen, no hay ningún problema.

INTERLOCUTOR: ¿Es una posibilidad real que México pueda salirse del T-MEC por esa situación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso es lo que quisiera el Reforma. Si yo te contesto eso, el encabezado del Reforma sería ese, porque les urge que nos peleemos.

INTERLOCUTOR: El conflicto está ahí, presidente. Solamente le pregunto si es una posibilidad real.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no existe ninguna posibilidad, porque hay una relación buena, de respeto, siempre que hablo con el presidente Biden me repite y me repite y yo no digo mentiras, de que quiere una relación con nosotros en pie de igualdad, con respeto a nuestra soberanía.

Pero hay otra cosa también. Ojalá los del Reforma y sus analistas vayan tomando en consideración, como dirían los tecnócratas, una nueva variable para el análisis, nos necesitamos mutuamente, o sea, sería muy difícil que funcionara la economía estadounidense sin la participación de México.

Así como a nosotros nos importa mucho tener buenas relaciones con Estados Unidos, a ellos también. Ya no es el tiempo de antes. Si no hay automóviles construidos en México, al consumidor estadounidense le costaría mucho más comprar un vehículo y así muchísimas otras cosas. Se ha venido dando una integración económica en donde nos complementamos, en lo productivo, en lo laboral.

Además, llevamos una política de buena vecindad. Quienes quisieran que nos peleáramos, repito, son los del Reforma, los internacionalistas, conservadores, como este Sarukhán.

Al otro día, ayer, me preguntaron de que viene el señor Blinken, ayer y dije que no, porque no sabía, pero resulta que hace como 10 días la señora Dolia Estévez, que es de este club también, ya había dado a conocer de que venía Blinken, casi-casi a jalarme las orejas. Entonces, por eso dije: No, pues no viene.

Y, sí, en efecto, viene a una reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

INTERLOCUTOR: ¿No se va a reunir con usted?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es una reunión que se hace cada determinado tiempo, se llama ‘Diálogo de alto nivel’, algo así.

Yo no participo en eso, es entre cancilleres y secretarios, no participo en esas reuniones.

Si él solicita que quiere hablar conmigo por algún tema, con mucho gusto, es bienvenido a México.

INTERLOCUTOR: ¿Y abordaría este tema del T-MEC, presidente, en caso de que se de esta reunión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, en caso de que se diese la reunión, pues aprovecharía para decirle, para comunicarle lo que nosotros sostenemos y lo vamos a seguir sosteniendo. Pero esto no es ruptura, es sencillamente argumentar y defender a México.

INTERLOCUTOR: Por último, de este tema, presidente, en caso de que no se llegue, digamos, a una solución amistosa en esta etapa, ¿tiene medido el gobierno el costo que representaría para México que se llegue a un panel y a una eventual calificación negativa para México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no tenemos nada de eso porque no va a pasar lo que la mente calenturienta de los articulistas del Reforma están pensando, porque su fobia los hace imaginar cosas, quisieran que nos vaya mal y que haya confrontación. No va a pasar nada absolutamente.

A ver, que nos expliquen los del Reforma cómo es que habiendo este supuesto enfrentamiento crece tanto la inversión extranjera, que es récord, nunca en la historia había llegado tanta inversión extranjera a México.

Hoy estaba yo leyendo una declaración, que a lo mejor ni lo dijo el embajador —búscala— de que, sí, van a frenarse las inversiones. Eso sólo que haya una decisión política de la Casa Blanca, así, una ruptura. Y, aun así, le aseguro que seguiría llegando inversión a México, porque nuestro país tiene condiciones inmejorables para la inversión foránea. Ya cambió, no quieren aceptar de que nos ha funcionado nuestra estrategia económica.

Si en México hubiese una deuda por encima de lo normal, si nos hubiésemos endeudado… México es de los países con menos deuda. A ver si consigues por ahí, de favor, Laurita te puede mandar un análisis sobre la deuda de México con relación a otros países.

Pones también la gráfica de inflación, pones la gráfica de inversión extranjera y pones la gráfica del peso. Eso es lo que a los inversionistas les importa, estabilidad económica, financiera. El que no haya ingobernabilidad.

¿No ven cómo Loret de Mola y Brozo hacen sus programas y tienen como escenario carros en llamas? Pero no funciona nada de eso, nada absolutamente, porque no engañan ni afuera ni mucho menos en México, es parte de la campaña de desprestigio del conservadurismo. Pero ya hasta me dan flojera.

Bueno, no debería yo decir eso porque se están portando muy bien, ojalá y le sigan así.

INTERLOCUTOR: Presidente, en lo que ponen las gráficas no sé si me permite un segundo tema. La defensa de su hermano Pío López Obrador solicitó a la Fiscalía General de la República que lo cite a usted para declarar en torno a la carpeta de investigación sobre el dinero que recibió de David León. La fiscalía ha dicho que no es posible y que solamente se podría dar esta posibilidad en caso de que usted acepte voluntariamente.

Preguntarle si usted está dispuesto a acudir a declarar a la fiscalía para que declare sobre este tema relacionado con su hermano.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no acudir, pero sí enviar un texto. No tengo nada yo de que avergonzarme, no hay ningún problema. Y deberían de entregar toda la información al INE, a esa institución tan respetable.

INTERLOCUTOR: Sí, efectivamente, la fiscalía impugnó esta resolución del Tribunal Electoral para que no se entregué la información. ¿Usted estaría a favor de que se entregue?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que se entregue todo, todo. ¿Qué puede suceder? Nada, más que la politiquería, las ocho columnas en Reforma y no pasa nada.

INTERLOCUTOR: La defensa de su hermano ha dicho que usted tiene conocimiento de estos hechos, de la recepción de este dinero en efectivo por parte de David León. ¿Tiene conocimiento de esto, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso en su momento lo pondría yo en la carta. No tengo nada de qué avergonzarme.

INTERLOCUTOR: ¿Se puede adelantar que sabe de este tema, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si tú lo pones así, ponlo así.

INTERLOCUTOR: No, yo le pregunto qué es lo que sabe, porque su hermano asegura que usted tiene conocimiento sobre este tema.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Yo sé lo que usted sabe exactamente, eso es lo único que sé y lo que sé es que yo no soy corrupto.

INTERLOCUTOR: ¿Y su hermano?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tampoco.

Mire, esto es lo que no les parece. Esta es la deuda de México con relación a otros países de acuerdo al Producto Interno Bruto, que así se mide, 46 por ciento.

Estas son las llamadas economías emergentes, 67.

Esto es el promedio en América Latina, 72.

OCDE, 94. Y de ahí, miren, Reino Unido, 108, claro, son potencias; Canadá, 102; Estados Unidos, 126 y Japón, 263.

¿Qué más tienes? A ver, inversión extranjera.

Esto es lo que les molesta mucho, esto nunca en la historia.

¿No tienes la declaración de Ken? Para ver si es cierto. No, pero hay algo, de que se van a detener las inversiones.

Esto nunca se había visto y va a crecer mucho más, mucho más.

Ahora el peso con relación a otros países, estamos entre los tres países del mundo con menos depreciación con relación al dólar.

¿Qué dijo? ¿De cuándo es?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Es del jueves pasado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, ya no. No, pero yo vi algo ayer, creo.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Esta es la frase: ‘Es muy real que con la inseguridad sí se enfría la inversión de Estados Unidos’, es lo que dice.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Pues no, no se ha enfriado, estoy recibiendo banqueros estadounidenses y empresarios que vienen a invertir a México.

¿Por qué no pones lo de deuda? Perdón, del peso.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Tipo de cambio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tipo de cambio, sí y a cómo está hoy.

Miren, sólo en franco suizo, el dólar canadiense y el peso nuestro apreciados con relación al dólar, lo demás se ha depreciado; miren el euro.

Todo esto es para contestarle a los del Reforma, ¿eh? Que luego los europeos se enojan, pero no es culpa mía, es del Reforma.

Adelante.

PREGUNTA: Gracias. Buenos señor, presidente; buenos días, subsecretario; buenos días a todas y todos.

Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy y Diario Basta, de Grupo Cantón.

Señor presidente, nada más para precisar un poco lo que ha ocurrido en estos días con respecto al INE. La semana pasada, en esta semana, en el presupuesto para 2023, el Instituto Nacional Electoral pidió para su —valga la expresión— para su presupuesto del próximo año aproximadamente 24 mil millones de pesos, rompiendo nuevamente las medidas de austeridad que usted ha venido comentando. Incluso también habla que parte de ese dinero va a ir para el financiamiento de los partidos políticos y que ese rubro puntualmente no es para ellos.

Entonces, presidente, muy puntualmente preguntarle: en caso de que el INE no quiera acatar estas medidas de austeridad y quieran seguir con estas conductas que se han venido dando, incluso también en paralelo a lo que mostró la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con estos mensajes o presuntos mensajes de WhatsApp entre el líder del PRI, Alejandro Moreno y el presidente del INE, Lorenzo Córdova, si sigue con esta conducta o con este matiz de ser imparciales y de querer seguir gastando dinero del presupuesto a arcas llenas, presidente, ¿estaría usted en posibilidades o tendría usted en el horizonte previsto emitir algún decreto para limitar un poco el gasto del INE o algo semejante?, dado que será complicada la aprobación de la reforma electoral, presidente.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo no voy a limitar el presupuesto. Lo que voy a seguir haciendo y lo tenemos que hacer, considero, todos los mexicanos, es cuestionar, criticar los excesos. Es una burla el que se destinen 24 mil millones de pesos para organizar elecciones y para los partidos políticos.

Es como lo que era el gasto de publicidad en los gobiernos anteriores, pero como el gasto de publicidad dependencia del Ejecutivo, se hizo un ajuste ya del 70 por ciento de ese gasto.

Bueno, en el INE hay que hacer algo parecido. Por eso la reforma electoral, porque significa que ya no haya diputados plurinominales, que sólo exista para que se pueda mantener en forma permanente un órgano electoral nacional que organice las elecciones locales y federales, porque no sólo es el INE o el Tribunal Electoral Federal, en cada estado es lo mismo, se reproduce ¿y cada cuánto tiempo hay una elección? cada tres años, cada seis años, ¿y qué hace ese aparato o esos aparatos?

Entonces, si hay un instituto nacional, pues organiza todas las elecciones y ya no se necesitarían estos organismos estatales y ese dinero, aunque no les guste a mis adversarios, pero además por eso lo digo, porque no les gusta, que lo destinen los estados a tapar baches, tantas necesidades que hay.

Voy a los estados. Como la gente, con razón, lo que quiere es que se les resuelvan sus problemas, los problemas de todos los días, que no falte el agua, que no falte la luz, que no haya tantos baches, que no aumenten los precios, que haya seguridad, para eso es el gobierno, entonces no está pensando si lo de los baches le corresponde al gobierno municipal, al gobierno del estado, al gobierno federal.

Voy y me dicen: ‘Qué bueno —me dijo un promotor artístico que traía ahí sus aparatos— que se vino por esta calle’, porque me saludó, hasta le di la noticia de que, como son de música norteña, le di la noticia de que iban a estar Los Tigres del Norte en el Zócalo el día 15, pero lo que me dijo es: ‘Qué bueno que se vino por la calle esta para que vea cómo está’.

Pero imagínense si el director del INE o el presidente del consejo del INE va a estar pensando en eso. Esos andan en las alturas, en los buenos restaurantes, vinos importados, hablando con expertos sobre la democracia.

Por eso el planteamiento es un instituto y ahorramos y quitar el presupuesto a los partidos o limitarlo, para no ser tan drástico, sólo al tiempo de elecciones y ahorrar, porque es el instituto más costoso del mundo, eso no puede ser. Pero eso lo tenemos que lograr con la denuncia pública, no con medidas coercitivas. Y el Congreso, en particular la Cámara de Diputados que tiene como facultad absoluta la aprobación del presupuesto.

INTERLOCUTOR: ¿Haría un llamado a los diputados para que recorten o para que…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ellos pueden ahí hacer el ajuste, nosotros no. Por ley a nosotros nos manda su presupuesto, los 24 mil millones y nosotros lo único que hacemos es enviarlo a la Cámara de Diputados, no podemos nosotros quitarles nada.

Es como el presupuesto del Poder Judicial, nos lo envían, se integra al presupuesto, al resto del presupuesto y se envía a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva, porque aquí no interviene el Senado, la aprobación del presupuesto.

Entonces, ahí sí pueden hacer los ajustes. Eso es lo que yo considero.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

Un poco abonando en lo que usted platicaba ayer sobre los cambios venideros en su gabinete con la incorporación de mandatarios salientes derivado del periodo 2021, de las elecciones del 2021, preguntarle muy puntualmente, presidente, aprovechando la presencia del subsecretario Mejía: ¿usted ha platicado con el subsecretario sobre sus aspiraciones a aparecer en una boleta electoral para las elecciones del 2023 o en dado caso con la secretaria Rosa Icela?

Y si usted me lo permite, señor presidente, en caso de no haber llegado a cabo esta conversación, preguntarle puntualmente al subsecretario Mejía si él desea, aspira o anhela ser gobernador de su estado en Coahuila.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso no se puede decir aquí, aquí no, aquí no se puede hablar de eso, aquí no podemos hablar de ese tema.

INTERLOCUTOR: Presidente y ya, por último, ayer se envió la carta por parte de varios mandatarios respaldando a la expresidenta Cristina Kirchner, si no me equivoco.

Preguntarle de quién fue la iniciativa, si usted tuvo algún contacto, alguna llamada con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. ¿O cómo se dio a cabo esta carta, esta misiva?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Fue una propuesta del presidente de Argentina, de Alberto Fernández y me consultó y yo estuve de acuerdo. Me mandó a consultar, me envió la carta y estuve de acuerdo, porque considero que no se debe de utilizar la impartición de justicia con propósitos políticos que no se le puede impedir a nadie que quiera participar en política, ser candidato o candidata sólo porque se fábrica un supuesto delito.

Un poco lo que me hicieron a mí cuando el desafuero, que Fox no quería que yo apareciera en la boleta como candidato y llamó al presidente la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo se llama el nieto de Mariano Azuela?

INTERVENCIÓN: Mariano Azuela.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Así también, Mariano? ¡Híjole!

Esa novela de Los de abajo se las recomiendo mucho, mucho, es una muy buena novela, es como Pedro Páramo, de ese tipo, de Rulfo.

Bueno, el nieto —porque cada vez se deslavan más, a veces, por generación— se prestó a esa canallada y quería la Suprema Corte desaforarme. Y echaron a andar el proceso y me desaforaron porque hicieron un acuerdo también en el Congreso el PRI y el PAN. Nada más que me sacó a flote el pueblo, porque el pueblo es mucha pieza.

En ese entonces se manejaba que había yo violado un amparo, porque se había hecho un camino para comunicar un hospital. Y desde luego que no era cierto, pero utilizaron eso como pretexto.

Y cada vez que hay algo así yo me opongo, porque lo viví, lo padecí y es algo parecido de jueces que actúan por consigna.

Me gustaría… ¿Por qué no pones ese discurso, para los jóvenes? Les ofrezco una disculpa. Pero es que eso fue en el 2005. ¿Cuánto tiempo lleva eso?, 17 años.

Y van a ver por qué luchamos ahora. Porque a lo mejor algunos pueden pensar que de repente yo cambié y comencé a pensar de otra manera. No, llevamos mucho tiempo en la lucha.

Y no conozco a detalle el proceso jurídico contra Cristina, pero es evidente de que está metida ahí la derecha, el conservadurismo, porque es la forma de desacreditar. Se lo hicieron a los de Podemos, en España. Bueno, Lula, Lula, porque así son.

INTERVENCIÓN: ¿Qué seguridad tiene usted de la inocencia de Cristina Fernández?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues la seguridad de que me lo pide el presidente Alberto. Además de ser una gente recta, honesta, es abogado y buen abogado, entonces no me va a pedir algo que no esté el seguro de que se trata de una injusticia.

Lo de Murillo Karam, pues es totalmente otra cosa, es opuesto. Él era procurador, suceden estos hechos lamentables y él inventa lo sucedido y algo muy grave, porque estamos hablando de la desaparición, el asesinato de 43 jóvenes. Eso también es una lección, eso ayuda mucho a la no repetición, a terminar con la impunidad.

Y ayer lo vimos, el comportamiento de los medios de información, todos, de vergüenza y lo mejor….

¿Ya tienen el discurso? No, pero, para terminar de contestarle, pon la portada del Reforma de ayer, es que es una joya, la de los muchachos, cuando dan a conocer…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: ¿La del viernes? ¿Lo del informe?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, fue ayer o antier, cuando dan a conocer lo de Ayotzinapa, las ocho columnas del Reforma. Esto es lo más indigno, gangsteril, eso pertenece al hampa del periodismo y así estábamos.

Y también ayer leí un artículo que lo recomiendo mucho, de una escritora… Ahora me voy a acordar su nombre, que también lo recomiendo. Está el artículo en El Chamuco. Es una escritora también, sobre el papel de los intelectuales en el caso de la desaparición de los jóvenes, lo abominable de sus posturas.

INTERVENCIÓN: Violeta Vázquez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, así se llama, Violeta Vázquez. “La irresponsabilidad de los intelectuales”, citando un artículo, un ensayo de Chomsky. Pero es de lo mejor, lo recomiendo.

Eso es lo que ya tiene que irse haciendo a un lado, afortunadamente ya no tiene el peso que tenía antes. Este es, ese lo recomiendo, que tiene que ver cómo justificaron los intelectuales la desaparición de los jóvenes, incluso vinculándolos a la delincuencia.

Pero yo estaba hablando de las ocho columnas del…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Lo de los 43.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso, ¿ya la tienen?

Pero este es muy bueno. Además, escribe bien, tiene buena prosa.

¿No está? Miren, esto es. Como dije ayer, para enmarcarlo, prensa completamente al servicio del régimen y del poder económico, básicamente.

Ahora sí, vamos con el discurso.

(INICIA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Van a tener que desaforar al licenciado Vega Memije, porque violó el reglamento.

Ciudadanas y ciudadanos.

Diputadas y diputados.

Pueblo de México.

Comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio.

Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria.

Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México, son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN; son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces.

Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado.

Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de trasformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social, con menos desigualdad, con más justicia y dignidad.

Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo O´Farril, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente, palabras más palabras menos: ‘Nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal. Pero eso ya no es lo que nos importa, ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la Presidencia’.

Tal vez a partir de entonces, tal vez a partir de entonces o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Esto es lo que explica este desafuero tramado desde Los Pinos.

Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa, con el propósito de degradar las instituciones de la República.

Acuso también, por complicidad, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento.

Claro está y aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan traten de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de derecho. Así ha sucedido siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no sólo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo.

Ahora resulta que, en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los Amigos de Fox, del Pemexgate y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital.

Ahora resulta que los defensores del derecho supremo, del privilegio, han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal.

¿Ese es el Estado de derecho que pregonan? ¿Cuál Estado de derecho puede haber, si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, sólo sirven para legalizar los despojos que comete el fuere?

También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo.

Pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas consciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe para saber con claridad a qué atenernos.

Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia.

¡Viva la dignidad!

¡Viva México!

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿A poco no está actual?

¿Quién sigue?

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Verenice Téllez, del diario nacional UnoMásUno y Diario Amanecer, Estado de México.

Hay una crítica que está haciendo el presidente de la Concamin respecto a que los jóvenes, a que no hay espacio, más bien a que hay una demanda por parte de las empresas entre cinco mil a seis millones de vacantes para ser ocupadas, pero el tema principal es que nuestros jóvenes no están preparados para ocupar esas vacantes, que es a lo que se han enfrentado los empresarios.

La pregunta es, presidente, si su gobierno ha analizado esta posibilidad de generar un diálogo con empresarios, con las empresas públicas y privadas para hacer un listado de los desafíos a los que se va a enfrentar nuestro país en este contexto que nos está hablando de que vamos a crecer económicamente de la inversión extranjera, etcétera. Si están planteando que en el caso de las escuelas públicas cambien la forma en que se está educando a nuestros jóvenes.

Esa es una pregunta y, si me permite, otra.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, es importante que se aporten todas estas ideas. En el caso de la educación, para la elaboración de los nuevos contenidos de los libros de texto, el nuevo plan de estudio se hizo una convocatoria amplia, sobre todo a maestras, a maestros y de ahí salieron los libros.

Y se tiene buena relación con las empresas. Los jóvenes que están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, muchos están trabajando de aprendices en las empresas y ha sido muy satisfactorio porque se les asigna a una empresa o una empresa solicita que quiere cinco, 10, 20, 30 jóvenes en todas las ramas empresariales y al final el porcentaje de contratación de esos jóvenes ya está en el 50 por ciento; es decir, entran a formarse y luego ya se quedan trabajando en las empresas.

Ese programa es muy bueno y va a seguir funcionando, tiene dos millones 300 mil jóvenes aproximadamente, que se les paga un salario mínimo para trabajar como aprendices y, si se aplican, las mismas empresas los contratan. Esto no se hacía si antes y es bastante bueno.

Pero hay que entrar en comunicación con el señor de la Concamin para ver qué ideas tiene. Le voy a pedir a la secretaria de Economía que lo busque sobre este tema.

INTERLOCUTORA: Y, presidente, un planteamiento que le había hecho hace año y medio, son 17 familias de Chetumal que fueron despojadas de sus terrenos. En este caso ya habían sido atendidas por la licenciada María Estela Ríos, en su momento ella estaba en Sedatu. A partir de que ella salió como funcionaria y se fue a la consejería, desafortunadamente, quedó parado este asunto y estas familias están en la incertidumbre sobre su patrimonio, fueron despojadas por un, digamos, sacerdote de la comunidad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Y tienen la posesión?

INTERLOCUTORA: No, no tiene, los despojaron, pero, sin embargo, había habido avances cuando estaba la licenciada María Estela Ríos, pero de pronto ella salió y se paró todo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero ahora es la consejera jurídica del gobierno. Le vamos a pedir que ella retome el caso. Nos das los datos para ayudar.

INTERLOCUTORA: Claro que sí, presidente.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, nos vamos a quedar.

PREGUNTA: Lo que pasó en Michoacán.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mañana.

¿O por qué no lo explicas? ¿Es lo de Michoacán?

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Con su permiso, señor presidente.

Efectivamente, el día de ayer hubo una irrupción de vehículos, camionetas y motocicletas de presuntos miembros del grupo criminal La Familia Michoacana, en Tuzantla, en Michoacán. Y estos sujetos, según informes que tenemos, responden a las órdenes de un líder criminal apodado ‘el Pez’ y este sujeto abría atentado contra gente ligada a otro sujeto criminal de ese lugar apodado ‘el Chaparro’. Son lugares donde hay presencia del grupo de La Familia Michoacana.

Hace algunas semanas fue ejecutado un individuo apodado ‘Lalo Mantecas’, que es también de este grupo y las primeras investigaciones refieren que es una disputa entre misma célula criminal.

Esto fue en Tuzantla, fueron victimados ocho masculinos; sin embargo, se hizo un despliegue a partir de este evento por parte de la fiscalía de Michoacán, las fuerzas federales y estatales de seguridad en municipios vecinos y fueron tenidos cinco masculinos y una dama, aseguradas armas de fuego, vehículos y droga y se está viendo por parte de la fiscalía la posibilidad de que pertenezcan a este mismo grupo que irrumpió en el municipio de Tuzantla.

Como ustedes pudieron a preciar en el informe, ha habido detenciones muy relevantes en Michoacán, una de ellas de 167 integrantes de un grupo autodenominado Pueblos Unidos, pero que en realidad es un grupo que tiene actividades criminales, se les aseguraron 175 armas largas, miles de cartuchos y ellos ya fueron vinculados a proceso penal.

Es decir, hay un despliegue permanente en Michoacán que ha dado resultados muy importantes. También semanas antes habían sido detenidos 37 miembros también de un grupo delictivo vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, todos los días se está haciendo detenciones en todo el país y de manera especial en lugares donde hay un dispositivo de refuerzo, como es Michoacán.

Y tenemos la convicción de que quienes irrumpieron en este municipio de Tuzantla, en breve serán detenidos, además de los mismos que ya fueron detenidos el mismo día de ayer.

Sería cuanto.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) ‘la Vaca’.

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Estamos ahorita precisamente en comunicación con la fiscalía general, con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

La audiencia termino muy tarde, prácticamente una hora y media antes de la reunión del gabinete, estamos todavía acopiando más información, pero en principio lo que alegan en este tipo de resoluciones es que no se acredita la presunta vinculación del sujeto con el hecho criminal y los datos de prueba y es lo que siempre alegan los jueces en estos casos.

Pero es evidente, como aquí se ha dado a conocer, toda la peligrosidad y todos antecedentes del sujeto, quien además fue detenido en flagrancia con armas y drogas. Desde luego que está situación seguramente se va a apelar por parte del Ministerio Público, pero es un ejemplo de la importancia de estar siempre encima de los procesos penales.

El combate a la impunidad no acaba con las detenciones y con los despliegues, se tiene que estar siempre pendiente de los procesos penales hasta que deriven en sentencias.

Por eso esta tan importante, como aquí lo hemos reiterado y lo vuelvo a subrayar, mantener la prisión preventiva oficiosa, porque siempre es una batalla permanente de todas estas fuerzas de seguridad y sobre todo pensando en las víctimas, que después de que se hace este esfuerzo luego sean liberados.

Aquí, insisto, había dos mandamientos judiciales de las fiscalías de Tamaulipas y Colima que ya se le ejecutaron y va a permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, porque había ya esos mandamientos, pero en otro caso hubiera sido liberado.

Sería cuanto.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) integración de la averiguación.

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Fue detenido en flagrancia y además había otros mandamientos judiciales.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero eso que dices es lo que siempre se alega. Qué bien que lo preguntas, porque siempre es eso: ‘Está mal integrada la averiguación previa, no lo detuvieron a las 10 de la mañana, sino a las 11, no son consistentes las pruebas’.

¿Qué le cuesta a un juez…? Que su función fundamental es impartir justicia, tratándose de una persona así, porque ni modo que no supiera a quién iba a juzga. ¿Qué le cuesta tardarse medio día y preguntar en los estados si no hay antecedentes?

Me pueden decir: ‘Eso no está en el procedimiento, eso no les corresponde’, pero aquí lo importante es el fin último, la justicia. No son los medios, es que se imparta justicia, lo otro es leguleyo.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, cualquier autoridad podría, bueno, cualquier ciudadano está obligado a contribuir para que vivamos en una sociedad mejor. Un buen ciudadano denuncia, presenta pruebas, no se rinde.

Una de las cosas extraordinarias de los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa es el no haber dejado el caso, a pesar de tanto sufrimiento, porque era el no tener a sus hijos y encima recibir toda la andanada de insultos en contra de ellos.

Entonces, eso es importante que se tome en consideración.

Lo otro, no se informó hoy sobre lo de la mina porque se está haciendo una consulta con los padres, digo, con los familiares de los mineros atrapados. Hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares. Entonces, hoy se les va a presentar el plan y se les va a pedir su consentimiento.

Entonces, no quisimos dar a conocer el plan propuesto hasta que no se les consulte a ellos. Entonces, si ellos autorizan y se toma una decisión, mañana informamos; si no se puede mañana, pasado mañana. Pero estamos cuidando eso, no tomar nosotros las decisiones sin consultar a los familiares.

Muchas gracias.

¿Ya vieron que ya estoy mejor?

+++++

