Libros de Amazon México: top de los títulos más populares este día

Han sido varios los títulos que expertos han nombrado como "los libros más vendidos en la historia", como La Biblia o Don Quijote de la Mancha, sin embargo, el libro lleva varios siglos de haber sido creado y no siempre hubo formas de medir cuáles eran las obras más populares –como ahora lo hace Amazon– aunado al nivel de analfabetismo de la época.

Han sido largos los debates entre los historiadores sobre cuál fue el primer libro de la historia: ya sean los primeros escritos en barro, huesos o tablillas de cera y madera de Mesopotamia; los rollo de papiro en Alejandría; los hechos con bambú y seda en la antigua China o los códices, lo cierto es que este objeto ha acompañado al ser humano a lo largo de su vida y, al igual que el hombre, ha evolucionado.

Y es que tras la invención de la imprenta con tipos móviles en 1440 de la mano de Johannes Gutenberg, pasando por las librerías, el aumento de la alfabetización, la llegada del internet y con ello la digitalización de contenidos, ahora uno de los retos realmente grandes es la cantidad de textos disponibles para leer.

Con ello, la tecnología ha facilitado la manera de medir la popularidad de las piezas literarias, una de ellas es el ranking que ofrece la plataforma Amazon, una lista que funciona como una fotografía de la sociedad al registrar qué es lo que los lectores están “devorando” en determinado tiempo.

Desde ensayos, poesía, cómics, comedia, novelas, suspenso, ciencia-ficción hasta historias de terror o superación personal, estos son los 10 libros más vendidos este jueves 25 de agosto en Amazon México.

1. Netter Cuaderno de anatomía para colorear

Autor: Phd John T. Hansen

Número de páginas: 392

Magnífica obra para el aprendizaje basada en imágenes Netter y "estilo Netter" elaboradas por el Dr. Carlos Machado, que, gracias a la actividad de colorear, representa una nueva forma de estudiar la anatomía humana. La obra se convierte en una herramienta de aprendizaje activo ya que los ejercicios para colorear, las leyendas, el texto explicativo, las listas de puntos clave y las tablas ayudan a comprender la importancia anatómica y funcional de las distintas regiones del cuerpo humano. Se organiza en las mismas secciones que el Atlas y cada una de las láminas contiene referencias cruzadas al libro. Al final de cada sección se incluyen preguntas de repaso con las correspondientes respuestas correctas. La obra incluye acceso a material online en inglés a través de la plataforma StudentConsult.com en la que se encuentran la totalidad de las láminas correctamente coloreadas y un banco de preguntas de autoevaluación.

2. El hombre en busca de sentido

Autor: Viktor E. Frankl

Número de páginas: 162

Nueva traducción de "El hombre en busca de sentido". El doctor Frankl, psiquiatra y escritor, suele preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos: «¿Por qué no se suicida usted? Y muchas veces, de las respuestas extrae una orientación para la psicoterapia a aplicar: a éste, lo que le ata a la vida son los hijos al otro, un talento, una habilidad sin explotar a un tercero, quizás, sólo unos cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido. Tejer estas tenues hebras de vidas rotas en una urdimbre firme, coherente, significativa y responsable es el objeto con que se enfrenta la logoterapia. En esta obra, Viktor E. Frankl explica la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia. Prisionero, durante mucho tiempo, en los desalmados campos de concentración, él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. ¿Cómo pudo él que todo lo había perdido, que había visto destruir todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto del exterminio, cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de vivirla? El psiquiatra que personalmente ha tenido que enfrentarse a tales rigores merece que se le escuche, pues nadie como él para juzgar nuestra condición humana sabia y compasivamente. Las palabras del doctor Frankl alcanzan un temple sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora.

3. Paw Patrol Jumbo

Autor: Graciela Iniesta Ramírez

Número de páginas: 224

B Paw Patrol Jumbo /b i Libro de Actividades para Niños /i i a partir de los 3 años /i i 224 páginas /i ¿Están listos para la acción? con este divertido libro de actividades tus hijos pasarán horas de interacción y entretenimiento junto a este increíble equipo de cachorros. Encontrará un sinfín de actividades como sopas de letras, laberintos, diferencias y sin duda amarán colorear a estos adorables personajes. Uno de los métodos más eficientes para que los niños de 3 años en adelante puedan aprender y/o reforzar su conocimiento o habilidad ya adquirida es el juego, pues se incrementa la receptividad y por ende la comprensión, promoviendo la creatividad. Asimismo, las ilustraciones desempeñan un papel primorl para comunicar una noción y estimular el entendimiento, sobre todo, de aquellos niños que apenas comienzan a leer y/o a escribir sus primeras palabras. Las actividades contenidas en este libro están diseñadas para ser dinámicas, prácticas y lúdicas; los peuqeños podrán desarrollar aspectos como la capacidad de decisión, de observación y de resolución de problemas. ¡Las atractivas ilustraciones y frases de los entrañables personajes de Paw Patrol de Nickelodeon harán que los niños no quieran soltar el libro.

4. El niño que tocó las estrellas

Autor: J. Hernández

Número de páginas: -

Después de 5 años de haber publicado El cosechador de estrellas, los autores nos presentan una versión especialmente diseñada para los más pequeños. Biografía del astronauta mexicano-estadounidense José Hernández Moreno, ingeniero de vuelo especialista de la misión STS-128 del transbordador Discovery.

5. La biblioteca de la media noche

Autor: Matt Haig

Número de páginas: 336

La biblioteca de la medianoche Matt Haig PREMIO GOODREADS 2020 A LA MEJOR OBRA DE FICCIÓN "Entre la vida y la muerte hay una biblioteca. Y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones.. ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad?". Nora Seed aparece, sin saber cómo, en la Biblioteca de la Medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento. Nora siente que ha defraudado a todos y también a ella misma. Pero esto está a punto de cambiar. Los libros de la Biblioteca de la Medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga, tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho (o no haber hecho), en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían y pronto sus decisiones enfrentarán a la Biblioteca y a ella misma en un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote: ¿cuál es la mejor manera de vivir? Año de publicación: 2021 Encuadernación: Pasta dura Páginas: 336

6. The Merriam-Webster Dictionary

Autor: Merriam-Webster

Número de páginas: 960

This authoritative dictionary coves the core vocabulary of everyday life and is a must-have for every bookshelf.Features more than 75,000 clear and precise definitions, including new words from a variety of fieldsPronunciations, word origins, synonym lists, and over 8,000 usage examples to aid understandingA Guide to Irregular English Verbs, English Word Roots, and Confused & Misused Words are helpful for English-language learnersSpecial features include A Handbook of Style, Basic English Grammar, and An Overview of the Internet

7. Toy Story 4 Actividades Colorear

Autor: Varios Autores

Número de páginas: 224

Este libro es un gran compañero para los más pequeños (5+) en su aprendizaje del idioma inglés. Mediante actividades muy variadas —como buscar, asociar o completar palabras, escribir, elegir las respuestas adecuadas o colorear por números—, el niño irá conformando un vocabulario básico en inglés y aprendiendo a reconocer ciertas estructuras gramaticales. Además de aprender, los niños se sorprenderán con todos los personajes de la nueva película de Toy Story 4. El aprendizaje de un idioma es más efectivo cuando los niños pueden asociarlo con sus personajes favoritos, como los de Toy Story 4. Eso es precisamente lo que hace este libro a través de tres secciones: 1) Vocabulario para aprender y colorear los dibujos a gran tamaño de los personajes; 2) Actividades para recordar y practicar el vocabulario de la primera sección, así como conocer algunas estructuras gramaticales básicas. Incluye escenas emocionantes de la película; 3) Diccionario de película con montones de palabras ordenadas alfabéticamente. Como una forma de exponer las competencias que los niños pueden desarrollar al usar el Jumbo bilingüe, en la parte trasera del forro los padres encontrarán una gráfica que ordena las diversas capacidades, como lenguaje, desarrollo visual y motriz, inglés y desarrollo de emociones. Aunado a lo anterior, las atractivas ilustraciones de Toy Story 4 harán que los pequeños quieran revisar el libro ¡una y otra vez!

8. El hilo invisible

Autor: Joanne Karst, Patrice., Lewvriethoff

Número de páginas: 40

¡Nada más aterrador que una tormenta nocturna! Liza y Jeremy corren al lado de su madre cuando un terrible trueno los despierta. Pero ella tiene palabras para tranquilizarlos: les explica que existe un hilo invisible hecho de amor que une a las personas que se quieren. Este hilo conecta a los hijos con sus padres y también con sus mejores amigos. ¿Pero qué tan lejos puede llegar ese hilo? Mamá explica que irá hasta donde esté la persona amada. ¿Incluso hasta el espacio? Sí. Incluso hasta el espacio.Este libro clásico en el mundo anglosajón es una lección para toda la vida sobre lo que conecta a los hijos con los padres, un lazo que dura para siempre, desde los primeros pasos lejos del regazo materno hasta la vida adulta.

9. El Club de Las 5 de la Mañana: Controla Tus Mañanas, Impulsa Tu Vida / The 5 A.M. Club

Autor: Robin Sharma

Número de páginas: 400

P b "Los libros de Robin Sharma están ayudando a personas de todo elmundo a llevar vidas mejores." Paulo Coelho /b p style=”text-align: justify;” Robin Sharma, uno de los mayores expertos mundiales en liderazgo y desempeño, desarrolló el concepto del Club de las 5 de la mañana hace más de veinte años, a partir de los revolucionarios hábitos que han permitido a sus clientes incrementar su productividad, mejorar su salud y afrontar con serenidad la extremadamente compleja época en que vivimos. P style=”text-align: justify;” Este libro, de profundo impacto personal, nos descubrirá las rutinas que han hecho posible que muchas personas alcancen grandes resultados, al tiempo que su felicidad y vitalidad aumenta.

10. El Imperio de los Otros Datos: Tres años de falsedades y engaños desde palacio.

Autor: Luis Estrada

Número de páginas: 232

Falsedades, inexactitudes y mentiras dichas por el presidente de la república. /B Las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador se convirtieron en el imperio de "los otros datos". El mandatario prometió que las mañaneras serían una herramienta de transparencia, pero desde el día uno de su gobierno devinieron en instrumentos de propaganda y desinformación. Luis Estrada, director del centro de análisis Spin, ha llevado la cuenta -día a día y palabra a palabra- de las imposturas del presidente en la primera mitad de su gestión, de los enemigos que ha fabricado y de las guerras que ha alimentado con sus palabras. En este libro enumera y analiza, así, las obsesiones de López Obrador, sus terrores, sus fantasmas, la ligereza con la que habla, el frio de sus acusaciones y los engaños que ha elegido difundir.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Los lectores en México

Feria Internacional del Libro (Foto: Cuartoscuro)

Los adultos mayores de 18 años de edad que viven en México leen en promedio 3.9 libros al año, lo que implica una alza con respecto a los 3.7 libros registrados en el 2021, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dado a conocer en 2022.

Según el estudio, la lectura de revistas y periódicos en formato digital alcanzó su punto más bajo en los últimos seis años; por el contrario, las páginas de internet, foros y blogs tuvieron un aumento.

En comparación con las cifras del 2016, la lectura de las revistas digitales pasaron de 51.4% a 34.9%; los periódicos digitales pasaron de 57.6% a 33.9%; mientras que las páginas de internet, fotos y blogs tuvieron un aumento al pasar de 45.2% a 57.6 por ciento.

Los libros leídos por la población adulta lectora fueron 3.9 ejemplares, la cifra más alta registrada desde 2016. Además, las mujeres se mantienen al frente de la lectura de libros con 65.9% frente a un 54.4% de hombres lectores; no obstante, los hombres leen más cuando de periódicos se trata, con un 44.1% frente a 23.5%, así como en las historietas al registrar un 9.6 frente a un 7.3 por ciento

De la población de 18 años alfabeta lectora de libros, el 44.1% declaró que el motivo principal para leerlos es por entretenimiento, mientras que el 23.8% lo hizo por trabajo o estudio, el 20.7% por cultura general, el 10.1% por religión y el 1.4% por otro motivo.

El tipo de libros que leyó la población alfabeta de 18 y más años en los últimos doce meses, fue los temas de literatura (novela, cuento, ciencia ficción, poesía, teatro, etcétera) con 39.5%, seguido de libros especializados, 29.5%; autoayuda, superación personal o religioso, con 29.5%; cultural general, 26.5%; y manuales, guías o recetarios con 8.4 por ciento.

