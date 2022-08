Qué dijo AMLO en la mañanera de este martes

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y recibieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, vamos a tener primero el enlace con Laura Velázquez, que está allá en Sabinas, porque no dejamos lo del rescate de los mineros y que nos informe cómo vamos. Hay más de 400 servidores públicos y voluntarios trabajando y especialistas, porque sí es una situación complicada, sobre todo por la inundación de la mina y eso es lo que se está tratando.

Adelante, Laura.

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA, COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Claro que sí, presidente. Muy buen día para usted y para todos y para todas.

En efecto, se están cumpliendo 471 horas de trabajo ininterrumpido en la mina de Pinabete, en donde trabajamos de manera muy coordinada y todos en equipo para el rescate de nuestros 10 mineros.

En este mapa, señor presidente, vemos un área donde se encuentra la mina rodeada de al menos seis grandes minas que se encuentran pegadas, aledañas a mina Pinabete y que son muy superiores a la mina Pinabete.

Estas minas han sido explotadas desde hace décadas, son minas que se encuentran abandonadas, que han acumulado miles de metros cúbicos de aguas pluviales, residuales o provenientes incluso de los mantos freáticos. Se presume que puedan estar conectadas, permitiendo el flujo de agua entre ellas.

El día de ayer nos entregaron ya los resultados finales de los estudios geofísicos, que serán de importancia para la evaluación de las condiciones actuales de la saturación de agua en la mina.

Para la interpretación y el uso de los estudios, se ha formado un equipo técnico que incluye a la gerencia de estudios de la ingeniería civil de la Comisión Federal de Electricidad y del Cenapred. Dichos resultados servirán para implementar un plan de trabajo de ingeniería que nos permita reducir la aportación de agua en la mina a partir de un trabajo de especialistas, geólogos, geotécnicos, mineros y geofísicos.

En este mapa, en este óvalo punteado, presento a ustedes el mapa de la mina de Pinabete, lo que significa es que en estos colores azules se representan las zonas de mayor saturación de agua. Es en esta mina donde tenemos alrededor todas estas grandes minas que menciono a ustedes y esperamos que el día de hoy o mañana a más tardar tengamos ya este plan.

La exploración geofísica con estos métodos en la mina de Pinabete tuvo como objetivo definir cuáles son las zonas conectadas con la mina a Conchas Norte y evidentemente cuáles son las zonas de mayor humedad o donde se tiene concentrado el mayor volumen de agua.

Los niveles de agua en los pozos sigue bajando, hay un volumen estimado de agua desfogada desde el pasado 3 de agosto de 705 mil metros cúbicos. El volumen de agua desfogado en las últimas 24 horas es superior a los 53 mil metros cúbicos.

Y al día de hoy se tienen instaladas 13 bombas, las cuales están activas con un total de mil 30 caballos y con un flujo aproximado de 617 litros por segundo.

Los niveles a las 03:30 de la mañana es en el pozo 2, 27 metros; en el pozo 3, 29 metros y en el pozo 4, 27 metros.

Como lo mencionó usted, señor presidente, sigue activo el Plan DN-III, sigue activo el Plan Guardia Nacional, nos encontramos 457 elementos de los tres niveles de gobierno trabajando como corresponde para rescatar a nuestros mineros.

En breve, señor presidente, tal vez en el transcurso del día o mañana, repito, tendremos nuestro plan de trabajo a seguir partiendo de la complejidad en la que se encuentra la mina de Pinabete.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas gracias por el informe, Laura, muchas gracias.

Adelante, adelante. Vamos a informar también hoy, como los martes, sobre la situación de la salud y nos acompaña el doctor Jorge Alcocer, Zoé Robledo, del Instituto Mexicano del Seguro Social y Hugo López-Gatell.

Adelante.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente.

Muy buenos días a todas y todos ustedes.

En el Pulso de la Salud hoy seguimos comunicando los avances del Plan de Salud para el Bienestar. Como ya indicó el señor presidente, el maestro Zoé Robledo presentará los datos con que cierra el reclutamiento y contratación de médicos especialistas para la transformación del sistema de salud y el inicio de la tercera jornada, lo cual no abandonamos, por el gran déficit aun de especialistas.

También nos informará de la implementación en Nayarit, cómo vamos en Tlaxcala, en Colima y recientemente la firma del acuerdo marco en San Luis Potosí.

Finalmente y de acuerdo a las instrucciones del señor presidente, se informará de las obras de salud abandonadas, centros de salud, hospitales, pero ya terminadas al 2022.

El segundo punto lo cubrirá el doctor Hugo López-Gatell, quien mostrará una vez más el estado que guarda la pandemia al cumplirse seis semanas de continuo descenso y desde luego los datos de la política de vacunación en nuestro país.

Muchas gracias.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos.

Vamos a ver los avances del Plan de Salud para el Bienestar en esta semana. Empezamos con el reporte final de las dos jornadas nacionales de reclutamiento y contratación de médicos especialistas. Como lo dimos a conocer en su momento, es un esfuerzo de todas las instituciones del sector salud para cubrir las vacantes que se tienen de médicos especialistas.

Fueron 90 días en las que estuvieron disponibles para médicas, médicos del país, más de 14 mil plazas de seis instituciones y en todo lo largo y ancho de la República mexicana. Se recibieron postulaciones y están en proceso de contratación un total de tres mil 248 médicos y médicas especialistas, es decir, se trata de un 22.49 por ciento del total de lo que se requiere.

Fueron, como se puede ver ahí, dos mil 635 personas en la primera convocatoria y 613 en la segunda.

Si podemos pasar a la siguiente, podemos ver de, de los tres mil 248 especialistas reclutados, el 74 por ciento se encuentra dentro de las principales especialidades, 443 anestesiólogos, 353 ginecólogos, 307 pediatras, 268 urgenciólogos, 248 cirujanos y así en el resto de las especialidades.

Vamos a seguir diseñando y proponiendo otras estrategias con el fin de contar con todas y todos los médicos especialistas que se necesitan.

Estamos preparando una tercera jornada, este es un nuevo tratamiento que tiene énfasis en las instituciones que prestan servicios a la población sin seguridad social; es decir, aquí ya no van a estar incorporados ni el IMSS en su régimen ordinario, el Issste, ni tampoco Pemex, se va a concentrar en IMSS-Bienestar y lo que se concentra a través de Insabi, los estados además, exclusivamente, cuyos gobernadores, gobernadoras, han decidido formar parte del proceso de federalización, los 15 estados.

En esta convocatoria que pronto vamos a dar a conocer también vamos a incluir médicos generales y personal de enfermería, enfermeras y enfermeros, especialistas, la próxima semana daremos a conocer los detalles de esta nueva convocatoria.

Y pasamos a los datos de Nayarit, continuamos con los avances, ya operamos el 100 por ciento de las unidades, tanto en el primer como en el segundo nivel de atención.

Y una buena noticia: que trabajando en eficientar y ajustar las plantillas de personal y ya con los meses que llevamos en Nayarit y con la llegada también de los médicos especialistas de Cuba estamos al 90 por ciento de cobertura de médicos especialistas.

Estamos ya también por terminar el proceso de contratación de 36 médicos especialistas que se registraron en alguna de las jornadas nacionales de contratación, con lo que pronto llegaremos al 98 por ciento de cobertura de médicos especialistas.

En la parte del personal, ya del resto de las categorías, de 587 personas ya han sido basificadas de un total de 909 y el 100 por ciento del personal tanto en los hospitales como en los centros de salud ha sido capacitado.

En materia de infraestructura y acciones de dignificación de espacios, en el estado de Nayarit es una inversión de 237 millones de pesos para mantenimiento de las unidades. Los 15 hospitales ya fueron intervenidos, ya se concluyó el ejercicio de sus recursos y tenemos un avance del 73 por ciento en las unidades de primer nivel.

En el abasto, se mantiene un nivel de surtimiento de recetas del 94.48 por ciento y todos los hospitales ya cuentan con el sistema de administración de insumos.

Al momento están en proceso de adquisición cuatro mil 331 piezas de equipo. De hecho, el día de mañana hay un fallo para la compra del equipo de primer nivel y a partir de eso vamos a empezar a distribuirlo en las unidades de primer nivel, en los 245 centros de salud.

Podemos pasar a Tlaxcala. En Tlaxcala también, ya con presencia en el 100 por ciento de las unidades, 10 hospitales y 195 centros de salud.

También, en Tlaxcala la cobertura de médicos especialistas se incrementó un alcance de 91 por ciento de cobertura y en un proceso de contratación de 22 especialistas de alguna de las dos jornadas de reclutamiento.

En el proceso de basificación de personal, ya tienen su base 648 de los mil 50 profesionales de la salud que serán basificados y el 100 por ciento del personal de los hospitales ha recibido capacitación y el 77 por ciento del personal de los centros de salud.

En la primera etapa de obras de infraestructura y acciones de dignificación de espacios, la inversión es de 174 millones de pesos, correspondientes a los hospitales. Ya se ejerció el 100 por ciento y llevamos el 37 por ciento de la inversión en 50 unidades por parte del Insabi.

En el tema de abasto, estamos en un ejercicio de redistribución de inventarios, ya que tuvimos un impacto en el número de recetas, disminuimos al 88 por ciento, lo traíamos ya arriba del 90 por ciento, pero esta situación debe estar resuelta a partir de la próxima semana con la implementación del sistema de administración de insumos y estas redistribuciones que se hicieron de las demandas anteriores que se habían hecho en el estado de Tlaxcala.

En el proceso de adquisición también de cuatro mil 135 piezas de equipamiento, que es un proceso de ya lleva el 75 por ciento de avance en el primer nivel y 40 por ciento en el segundo nivel.

En el caso de Colima tenemos presencia en el 100 por ciento de las unidades. Se trata de cinco hospitales y 132 centros de salud.

En el personal, se tiene la cobertura del 100 por ciento de especialistas y en el proceso de basificación llevamos 235 personas de las 725 que recibirán su base en esta primera etapa.

Con la capacitación, ya el 100 por ciento del personal en hospitales y 98 por ciento en centros de salud.

Se está ejerciendo un presupuesto de 153 millones de pesos en infraestructura de mantenimiento, conservación, con 99 por ciento de avance en los hospitales y 37.5 en 68 unidades de primer nivel.

El abasto está en un nivel de 90 por ciento de recetas surtidas.

En equipamiento, estamos en proceso de adquisición de tres mil 600 piezas de equipo médico y además aquí ya hay un resultado importante.

En el hospital IMSS-Bienestar de Tecomán, después de dos años se reanudó el servicio de rayos X, con la adquisición de un nuevo equipo que ya está operando.

Ahora vamos a ver el estado actual de las obras que se encontraron inconclusas, abandonadas o con alguna situación que no permitía su avance. Vamos a ver las que respecta al sector Salud y al Insabi, las inversiones que ha hecho el Insabi para los hospitales y centros de salud que atienden a la población sin seguridad social; aparte, hay un grupo de obras del IMSS y del Issste, estas son las de los estados y desde donde se atiende a las personas sin seguridad social.

Desde el 2019 se hizo este diagnóstico para conocer el número real y el estatus de cada una de estas obras. Se identificaron 327 establecimientos en 31 entidades, 217 centros de salud y 110 hospitales que estaban detenidos por problemas legales, técnicos, porque carecían de proyecto ejecutivo o simplemente habían sido abandonados.

De este total, 20 fueron dados de baja; es decir, ya no se va a continuar esa obra porque tuvieron algún problema de daño estructural, estaban al borde de algún río, ya no se va a avanzar.

Entonces, el universo es de 307; de estas 307, 180 ya han sido concluidos; el resto, 36, están en proceso, son de las obras que siguen en proceso y 91 están en evaluación.

Esto porque en algunos casos no se contaba ni siquiera con la CLUES, la Clave del Establecimiento de Salud, o no se contaba con el proyecto ejecutivo, pero están en evaluación para ser integrados a este plan de infraestructura del Insabi.

Así ha sido el avance a lo largo de los años:

En 2019 se concluyeron 72 unidades, se trata de 54 centros de salud y 18 hospitales.

En el 2020 fueron 48, 34 centros de salud y 14 hospitales.

En el 2021, 33, es el avance hasta el momento, se trata de 23 centros de salud y 10 hospitales.

Y en 2022 llevamos 27, 18 centros de salud y nueve hospitales.

Esto ha significado una inversión de 11 mil 356 millones de pesos y se tiene programado que el resto de las unidades concluyan este y el siguiente año para llegar al 100 por ciento de estas unidades, son 51 hospitales y el resto son centros de salud.

Y esta es la distribución que se tiene en los estados, el 57 por ciento de las obras están concentradas en Oaxaca, en Veracruz, en Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán y en Guerrero.

Y, finalmente, informar, se acaba de firmar ya el convenio marco con el gobierno del estado de San Luis Potosí. Estuvimos allá con el maestro Juan Ferrer, con el gobernador Ricardo Gallardo y su gabinete, con lo que se avanza también en este estado para incorporarlo al Plan de Salud para el Bienestar, con lo se crecería también allá con la operación de 12 hospitales y 189 unidades de salud del primer nivel.

Sería todo por mi cuenta, señor presidente.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente. Maestro, buenos días; Zoé, buenos días; colegas, muy buenos días a todas y a todos.

Vamos a comentar sobre la pandemia de COVID-19. Lo que vemos en esta primera imagen, nuestra curva epidémica de agregación semanal es esta tendencia ya muy claramente establecida, como ya comentó el doctor Alcocer, durante seis semanas consecutivas de reducción en el número de casos que ocurren cada día.

Noten ustedes que estamos ya por debajo de lo que tuvimos como punto máximo en la primera ola, que fue la ola con la que tuvimos la menor cantidad de casos. Entonces, estamos ya nuevamente hacia un punto de receso.

Como lo hemos advertido y lo seguiremos advirtiendo, mientras la epidemia siga activa en el mundo es probable que pudiera retornar. Una tendencia que se está configurando en el mundo es donde ya empieza a existir olas que pudieran sincronizarse con las temporadas de frío al tiempo que persisten algunos países, como es el caso nuestro, donde todavía tenemos olas de epidemia fuera de la temporada de frío.

Esto quiere decir que no descartamos que en octubre, noviembre y diciembre pudiera haber un repunte de nueva cuenta que signifique ya el establecimiento de un patrón más regular en las estaciones de frío. Esa es la proyección general que se tiene para COVID-19, que pudiera establecerse como una enfermedad endémica, con las fluctuaciones, con los aumentos y disminuciones característicos de las enfermedades respiratorias, aumenta en temporada de frío y reducen en la temporada de calor.

En la ocupación hospitalaria vemos ya seis por ciento, solamente seis por ciento de ocupación de las camas generales dedicadas a COVID y dos por ciento de las unidades de atención intensiva dedicadas a COVID.

Y lo mismo en la mortalidad, una tendencia claramente de reducción en las últimas cuatro semanas, recuerden que generalmente la mortalidad empieza a reducirse 15 a 21 días después de que reducen los casos y es lo que ocurrió tal como lo habíamos predicho y ahora tenemos esta reducción ya sostenida por tres semanas.

Finalmente, en la vacunación, seguimos avanzando en la vacunación de niñas y niños de cinco a 12 años de edad, o menos de 12, cinco a 11 y tenemos ya cobertura del 42 por ciento. Se muestran aquí las coberturas para distintos segmentos de edad, con un total nacional de 81 por ciento.

Seguimos recomendando: no deje de vacunarse. Si usted no lo ha hecho y no lo hizo en algún momento, todavía es bienvenida, bienvenido para ser vacunado.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, ayer se reinauguró el sitio donde se aprobó la Constitución de 1857.

Aquí en Palacio Nacional durante décadas funcionó o sesionaba el Poder Legislativo, todo esto en el siglo XIX. Después de que México logra su independencia, se tiene el primer gobierno republicano, federal, la primera República federal y el primer presidente, Guadalupe Victoria, que ejerce, gobierna de 1824 a 1828, eran periodos de cuatro años.

Y posteriormente, aquí en Palacio, se constituye, se establece el Congreso, estaba aquí en Palacio el Ejecutivo y también el Legislativo, era un recinto especial que se creó en el patio central, en la parte de arriba, donde se pintaron los murales más tarde de Diego Rivera.

Ese recinto se incendió unos meses después del fallecimiento, aquí en Palacio, del presidente Juárez y se reconstruyó en los años 70 del siglo pasado. De todas formas, ya estaba muy deteriorado y se decidió rehabilitarlo y ayer lo reinauguramos.

Es parte de la historia del Palacio, de la historia nacional, porque, imagínense, ahí fue donde se aprueba la Constitución liberal, la Constitución de la Reforma. Ahí actúan como diputados Francisco Zarco, ahí también es diputado, ya grande, Valentín Gómez Farías, Ponciano Arriaga y otros destacadísimos liberales. Es parte de nuestra historia, es la segunda transformación de la vida pública nacional.

Entonces, vamos a pasar un pequeño video para los que no alcanzaron a informarse el día de ayer.

Y comentarles que a partir del día 1º de septiembre, que es el informe, después se abren las puertas para visitar los murales, el patio central y también este recinto, donde hay una exposición sobre las constituciones de México, las tres constituciones federales, la de 1824, la de 1857 y la de 1917, que es la Constitución vigente, pero también hubo constituciones conservadoras, centralistas, que también se exponen en el recinto. Entonces, se informa.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: Los inicios de la vida parlamentaria de México dibujan las dificultades que entrañó la búsqueda de un Estado de derecho sólido y justo.

Gran parte de esta historia se gestó aquí mismo, un salón cargado de simbolismos donde aún retumban las exigencias de orden y el debate.

VOZ MUJER: Es la historia de las ideas, de sus leyes, de las constituciones y del fuego, enemigo de documentos y edificios que, como el Fénix, se levantó entre cenizas.

VOZ HOMBRE: El arquitecto Luis Zapari concluyó en 1828 el proyecto para alojar a la Cámara de Diputados.

VOZ MUJER: El 3 de febrero de 1829 sesionaron por primera vez los diputados en aquel nuevo salón y del cual hoy observamos esta réplica.

VOZ HOMBRE: Bajo el dosel fue situada el Acta de Independencia de México, como documento primordial de la nación y por encima del mismo dosel el gorro frigio para simbolizar la libertad.

VOZ MUJER: Al centro del paflón la vigilancia, la omnipresencia y la sabiduría de Dios.

VOZ HOMBRE: Aquel edificio fue devorado por el fuego el 22 de agosto de 1872. Cien años después, en 1972, el recinto parlamentario fue reconstruido y ahora, 50 años más tarde, ha sido restaurado en su totalidad.

VOZ MUJER: También remodelado en su totalidad, el vestíbulo del recinto parlamentario hoy alberga la exposición permanente ‘México en sus Constituciones’, la Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.

VOZ HOMBRE: Las siete leyes constitucionales de 1835, 1836, la Constitución de 1857, debatida, promulgada y jurada en este recinto por aquella generación de liberales que sentaron las bases de nuestros derechos fundamentales.

VOZ MUJER: Lugar aparte ocupan las leyes de Reforma y por supuesto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

VOZ HOMBRE: La restauración del Recinto Parlamentario renueva el compromiso de restituir un escenario que volviera imperecedera la memoria de las luchas parlamentarias que cimentaron la nacionalidad.

VOZ MUJER: Un espacio para perpetuar el recuerdo de los hombres y los hechos históricos que aquí se gestaron por el poder de la palabra.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, antes de abrir para preguntas y respuestas, hay una buena noticia: ya se dieron a conocer los resultados preliminares sobre inversión extranjera en México y son históricos.

Desde que se lleva el registro de la inversión extranjera, en los últimos tiempos nunca se había recibido tanta inversión foránea como en este primer semestre del año. Entonces, queremos mostrarles la gráfica. Esto significa la confianza que hay en el país y cómo están llegando las inversiones a México.

Esto que se pone de amarillo son operaciones, vamos a decir, excepcionales, que se llevan a cabo y que significan pues un ingreso extraordinario. Esto tiene que ver con la venta de Banamex. Modelo, perdón, sí, Modelo.

Nosotros desde que llegamos siempre ha estado creciendo la inversión extranjera. Aquí se redujo por los efectos de la pandemia, pero de todas maneras estuvo arriba del 18, del último año de gobierno del licenciado Peña.

Este es el 21, 18 mil 433 y ahora 27,513, pero aquí incluye la venta de acciones de Televisa y también lo de Aeroméxico, venta de acciones de Aeroméxico. Sin embargo, si se descuenta lo de Televisa y Aeroméxico, de todas formas, estamos hablando de 23 mil millones de dólares, primer semestre, una cantidad muy importante, porque esta inversión significa empleos y significa bienestar para el pueblo. Es buena, buena noticia, son 23 mil aproximadamente.

Damos a conocer esto porque luego hay campañas, de que con las decisiones que se toman de no permitir la corrupción se ahuyenta la inversión extranjera. Como si la inversión extranjera viniera porque hay corrupción. No, llega la inversión foránea, la inversión extranjera, cuando hay un auténtico Estado de derecho, cuando hay estabilidad, cuando hay gobernabilidad, cuando hay honestidad, es cuando llega.

Y, además, por cuestiones de geopolítica. Nosotros no queremos la guerra en ningún lado, pero el conflicto Rusia-Ucrania, las tensiones en Asia, en Taiwán, todo eso hace a México un país muy atractivo para la inversión, seguro.

Bueno, ahora sí, vamos. ¿Cómo le hacemos? A los que no han podido en una semana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a ver. Una semana, ¿eh?

PREGUNTA: Presidente de todos los mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de Lord Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a los servidores públicos aquí presentes y a los colegas.

Mi primera pregunta, jefe del Poder Ejecutivo federal. Ahora que quedó claro que la candidata a la gubernatura para el Estado de México es la maestra Delfina Gómez, por ser la más posicionada en las encuestas y que Leticia Ramírez será la secretaria de Educación Pública existe una inquietud y expectativa de quién será el candidato o candidata a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México. Está dividida políticamente entre Morena y la oposición.

En los pasillos políticos partidistas circula la versión de que los opositores pretenden impulsar a Felipe Calderón Hinojosa como su candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México en el año 2024.

¿Qué opinión tiene usted acerca de las versiones de la oposición que asumen que Felipe Calderón garantiza los contrapesos a un potencial gobierno morenista que podría repetir en el 2024?

Según la oposición, dice que el ejercicio del expresidente Calderón ya está medido y sería potencialmente exitoso. ¿Podría opinarme al respecto, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero ya diste a conocer tu opinión.

INTERLOCUTOR: Presidente, han pasado un año tres meses después de que el 7 de mayo del año 2021 el Gobierno de México envió una nota diplomática al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, para que explique el financiamiento de Mexicanos Contra la Impunidad y la Corrupción, según ellos.

En la misiva usted solicita a la agencia estadounidense que confirme si apoya a esta organización y que considere suspender su apoyo financiero, pues va en contra de la no intervención.

La pregunta es, señor presidente: ha pasado, le reitero, un año y tres meses, después de tanto tiempo ya llegó la respuesta, ¿y qué respuesta tiene a esta nota diplomática?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no ha habido respuesta y todo indica que siguen financiando a este grupo. Es algo en lo que nosotros no coincidimos con el gobierno de Estados Unidos.

Llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero hay prácticas políticas que consideramos inapropiadas, pensamos que son actos intervencionistas. Ningún gobierno tiene el derecho de intervenir en asuntos de otras naciones. No existe un gobierno mundial, cada país tiene su gobierno, que debe ser libre, independiente, soberano.

Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que sólo corresponden, que sólo competen a los mexicanos y esto aplica para cualquier gobierno extranjero, cualquier hegemonía, sea Rusia, China, Estados Unidos. No aceptamos ese intervencionismo, es parte de una política colonialista, muy atrasada, anacrónica, que no tiene que ver con los nuevos tiempos y que implica una actuación irrespetuosa de otros pueblos, es contraria a las buenas relaciones internacionales y a la buena vecindad.

No ha habido respuesta sobre esa nota. Pero yo creo que eso a ellos no les conviene, ni a nadie, porque no se tiene, actuando así, autoridad moral, autoridad política. Siguen estos grupos financiando campañas en contra de nuestro gobierno que se constituyó de manera democrática, por voluntad de nuestro pueblo, es un gobierno legal legítimamente constituido. Esa es una práctica que no corresponde a los nuevos tiempos, es parte de la crisis mundial, de la decadencia mundial, el no llevar a cabo una reforma, una transformación, un cambio verdadero, no sólo al interior de los países, sino en el comportamiento de las naciones, en el ámbito internacional. Ojalá y esto cambie.

Porque antes estaba peor, pero todavía quedan polvos de aquellos lodos, antes se promovían golpes de Estado, intervenciones militares, se ponían o se quitaban gobernantes al antojo de los gobiernos extranjeros, de las hegemonías, había espionaje. Bueno, hasta hace poco en nuestro país, esto que sucedió con Rápido y Furioso, una violación flagrante a nuestra soberanía, claro, permitido por los gobiernos peleles.

Sin pelearnos con nadie se puede hacer valer la soberanía de nuestro país, hablando con claridad, respeto y sin gritos, de manera despacio, ni siquiera hablar de corrido.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, presidente.

Y, finalmente, presidente de todos los mexicanos, esta pregunta nace en Palenque, Chiapas. De Posdata palencana se desprende y cito, ‘decía mi padre, riéndose, lo recuerdo con cariño, veracruzano, orgulloso, bueno y con sentido del amor. Dichoso mes que empieza con todo santo termina con san Andrés’.

Hoy, en el día mil 417 de su administración, más allá de la mitad del camino, a 10 días de que rinda su cuarto informe de gobierno, la pregunta es, señor presidente: ¿es cierto o no que usted estuvo a punto de declinar la conducción de este proyecto de la cuarta T justo cuando escribió Posdata palencana en el año 2017?

Y preguntarle: ¿qué sería de México sin la Cuarta Transformación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo sí pensé, después de la elección del 2012, ya no volver a participar como candidato, hasta escribí un texto, por ahí debe de estar el borrador.

Iba yo a dar a conocer en el Zócalo que había intentado dos veces ser presidente de México, pero que no había podido por distintas circunstancias y que ya no iba yo a volver a ser candidato a la Presidencia, que iba yo a luchar toda mi vida por mis convicciones, por mis principios, pero que no iba yo a volver a ser candidato a la Presidencia. Lo iba yo a decir en el Zócalo, en un acto, cuando se estaba creando un movimiento nuevo, que iba yo a trabajar en eso, pero sin aceptar ser candidato.

Todo esto porque en ese entonces los conservadores hablaban muchísimo de que era yo un ambicioso vulgar, que estaba yo obcecado con ser presidente. Y sí me llegaba profundo el mensaje, me ofendía, porque nunca me han interesado los cargos, lucho por ideales, lucho por principios y eso me hería.

Y tenía yo ganas de decirles de que no era así y la mejor forma de mandar el mensaje era renunciando a ser candidato. Decía yo en el texto que quería yo ser presidente para seguir el ejemplo del presidente Juárez, del presidente Madero, del presidente Lázaro Cárdenas, pero que no se habían presentado las circunstancias o no había yo sabido hacerlo, lograrlo.

Y estuve a punto de tomar la decisión, pero pensé también que, sin caer en el necesariato, podía yo ayudar a que se llevara a cabo la transformación.

Sin sentirme insustituible, las circunstancias me habían colocado en un lugar en el que yo actuaba como dirigente de un movimiento y que a lo mejor no iba a ser fácil el relevo, darle continuidad al movimiento.

Además, también pensé—porque uno no es sólo razón, siempre he dicho que la política es razón y pasión— pensé que mis adversarios pues se iban a poner felices, iban a brindar, iban a celebrar y que yo no debía yo darles el gusto a la oligarquía rapaz que estaba destruyendo a México y que valía la pena seguir adelante y así tomé la decisión de continuar.

Y ya ven, el pueblo quiso, la tercera fue la vencida. Y ahora sí ya en definitiva, terminando el mandato me retiro, me jubilo y no vuelvo a participar en política, en nada, absolutamente en nada. Pero siento que ya voy a cumplir un ciclo.

Y ahora estoy muy contento y muy tranquilo porque hay relevo generacional.

PREGUNTA: ¿Quiénes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay varios.

Entonces, ya esa preocupación de antes no existe, porque hay varios compañeros, compañeras que tienen el perfil, reúnen las condiciones para darle continuidad al proceso de transformación y son muy buenos, mucho muy buenos y no creo, sinceramente, que la gente quiera que regrese el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. No, no.

Va a haber continuidad con cambio hacia adelante, ese es mi punto de vista, esa es mi visión.

También aprovecho para aclarar, les voy a contar por qué lo de la corcholata, porque se usa por nuestros adversarios de manera despectiva.

Cuando existía el destape, hasta hace relativamente poco —todo esto también ayuda a los jóvenes para entender la historia, la historia política y la historia reciente— cuando era presidente Luis Echeverría se acostumbraba que en su momento el presidente nombraba al sustituto. Supuestamente nadie se movía, había ‘tapados’ y de repente el presidente decía: ‘Va a ser este secretario’ y ya utilizaban al partido en el gobierno para llevar a cabo ahora sí el procedimiento. Llegaba el finado Fidel Velázquez a la secretaría del elegido y ya le daba el respaldo y luego la CNC y la CNOP y la llamada ‘cargada’. Así era el destape.

Entonces, todos salían, o en los últimos tiempos, salían de Gobernación. Díaz Ordaz salió de Gobernación, era el secretario de Gobernación y ahí había hecho carrera porque incluso antes había estado de oficial mayor de Gobernación. Luego, Echeverría salió de gobernación.

Y ya estaba muy señalado, muy visto Mario Moya, que era secretario de Gobernación. Ya había grupos, como siempre, ¿no? Entonces, Echeverría decide que no iba a ser Moya, pero ya había una situación de mucha presión.

Entonces, la primera señal de que no iba a ser Moya la dio porque el ingeniero Leandro Rovirosa era secretario de Recursos Hidráulicos y amigo de Echeverría desde joven. Entonces, de repente declara el ingeniero Rovirosa que hay seis probables. Eso no se acostumbraba, nadie hablaba. Entonces, abrió el abanico para que no se pensara que sólo estaba Moya. Entonces ahí menciona a López Portillo, que estaba en Hacienda y menciona… Pues yo no recuerdo quiénes eran los secretarios de entonces, pero menciona a seis.

Don Jesús Reyes Heroles, que era presidente del PRI, declaró que Rovirosa no debía meterse en distritos electorales porque él no se metía en distritos de riego. Porque fue así, muy sorpresivo para lo que se acostumbraba.

Entonces, el ingeniero Rovirosa me platicó, porque luego fue gobernador de Tabasco, yo empecé en el gobierno trabajando con él, él me dio la oportunidad de ser director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, de 1977 a 1982, saliendo de la escuela, ahí aprendí a trabajar para los pobres y por los indígenas, desde 1977, siendo él gobernador, estaba entrando como gobernador. Pero esto fue antes, ya cuando él llega de gobernador está ya López Portillo de candidato o ya de presidente.

El caso es que hay una recepción aquí en Palacio y vienen invitados especiales del mundo, gobernantes, jefes de Estado. Y a los secretarios les toca atender a un invitado especial y al finado López Portillo, que todavía era secretario de Hacienda, le tocó atender a Raúl Castro. Entonces, en la recepción, cuenta el ingeniero que vienen López Portillo y Raúl Castro y se topan con él y López Portillo le dice: ‘Este es el ingeniero Leandro Rovirosa, secretario de Recursos Hidráulicos’, entonces Raúl le dice: ‘Ah, el destapador’ y entonces el ingeniero dice: ‘Sí y esta es mi corcholata favorita’, señalando a López Portillo y le atinó.

Entonces, de ahí viene eso de las corcholatas. Pero de ninguna manera es tratar de forma despectiva porque yo no voy a decir: Esta es mi corcholata favorita, porque no es así, respeto mucho a mis compañeros, a mis compañeras.

Y quien va a decidir va a ser el pueblo. Este es un cambio, ya no hay tapados, no hay dedazo, el presidente no nombra a su sucesor, va a ser el pueblo.

Y cada partido pues tiene su procedimiento y en el caso de Morena hay un procedimiento, que es son encuestas, que ya se han aplicado, bueno, ahora para decidir las gubernaturas, también cuando me tocó en el 12 ser candidato se hicieron encuestas, porque también participó Marcelo Ebrard.

Entonces, es el procedimiento. Se van a llevar a cabo, tengo entendido, esas encuestas, están en los estatutos del partido, es un procedimiento y el que gane la encuesta, mujer u hombre, pues ese va a ser el candidato. Y yo, cuando se conozcan los resultados, voy a apoyar al que gane la encuesta, al que gane la encuesta, sea quien sea, porque voy a respetar la voluntad de la gente y no hay favoritos.

Y estoy muy contento porque quien sea el candidato del movimiento garantiza el que va a continuar la transformación.

No es buena noticia para nuestros adversarios, que algunos a lo mejor están pensando o se están frotando las manos, dicen: ‘Ya se va a terminar el gobierno, ya nada más dos años’.

Pero, primero, son dos años. Y si hemos hecho bastante en menos de cuatro años, cuando estábamos sentando las bases, imagínense ahora que ya traemos impulso, porque en política cuenta mucho el impulso. A veces los gobiernos fallan porque se pierde el impulso, pero cuando ya se trae impulso, pues ya.

Nada más tenemos mucha claridad de lo que hay que seguir haciendo. Nos ha funcionado la fórmula que se ha aplicado: cero corrupción, cero impunidad, cero lujos en el gobierno y liberar todos esos fondos que se ahorran para beneficio del pueblo y está funcionando muy bien.

Incluso hay algo de lo que voy a hablar el día 1º, de que aún sin crecimiento económico, porque se nos cayó la economía con la pandemia, hemos logrado una mejor distribución del ingreso y esto ha significado que la gente más pobre esté mejorando.

De acuerdo a información del Inegi, los más ricos, en promedio, llegaban a ganar, cuando llegamos, 18 veces más que los pobres, en una encuesta, que no es actual porque ahora yo creo que va ser mejor el resultado; de todas maneras, una encuesta que se dio a conocer el año pasado, ya no eran 18 veces, eran 16 veces. Quiere decir que la brecha se está reduciendo, porque antes pocos tenían mucho y muchos tenían poco.

Y eso no se logra nada más con crecimiento económico, eso se logra con una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, mediante aumento al salario, mediante los programas de Bienestar, que no haya pensión millonaria para los expresidentes, pero que sí haya pensión para los adultos mayores y esa política está dando resultados, de modo que en el tiempo que nos falta se va avanzar mucho.

Y estoy muy contento porque hay relevo generacional o relevo para que haya continuidad con cambio en el gobierno.

Y no creo, ni siquiera tengo que tocar madera, está muy difícil de que la gente quiera que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, por más dinero que utilicen, por más campañas negras, por más control de los medios de información. No, ya no.

Porque se avanzó mucho y se va a seguir avanzando en la revolución de las consciencias, en el cambio de mentalidad. Eso es lo más importante de todo, el cambio de mentalidad, cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo. Hay veces que hay revoluciones y la gente sigue pensando igual y ahora lo extraordinario y el distintivo de esta transformación es que sin violencia se ha producido un cambio de mentalidad, una revolución de las consciencias.

Por eso es de los pueblos más avanzados del mundo, ya de por sí México era excepcional, con una gran riqueza cultural, pero ahora tiene también mucho potencial político, es de los pueblos con más consciente en el mundo, con menos analfabetismo político, eso es un gran avance de los últimos tiempos y por eso estoy optimista.

Pero, bueno, adelante.

PREGUNTA: Gracias. Muy buenos días señor presidente.

Janet Galindo, de Grupo Transmedia, La Chispa, Campeche, Yucatán; Petrolera, Tabasco, Ciudad de México.

Con respecto a este anuncio que nos acaba de dar, esta inversión extranjera directa de más de 27 mil 500 millones de dólares, ¿esta inversión hacia dónde va?, ¿hacia qué sectores va dirigida?, luego de que todos los programas han sido suficientes, usted lo acaba de mencionar ahorita, todos han tenido el suficiente abastecimiento para el pueblo, pero ¿qué es lo va a pasar?, ¿hacia dónde vamos?

¿Y qué es lo que faltaría también para fortalecer? Si en algún momento dado, a pesar de que —no sé, a muchos— a pesar de que les dé risa, o sea, ¿México podría ser una potencia o solamente sería un sueño con todos estos movimientos que se han dado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues México tiene un lugar especial en el concierto de las naciones, es de los países con más futuro. Periódicamente hay reuniones de inversionistas de los que manejan fondos de inversión y se hacen análisis sobre los países en los que se debe de invertir y México está entre los dos, tres países con más ventajas en el mundo para invertir.

Esto desde la visión de los hombres de negocio, México y China, perdón, México e India, son de los dos países en el mundo actual que dan más seguridad para la inversión y tienen más futuro para que se puedan hacer negocios lícitos.

¿Por qué lo de México?

Porque hay estabilidad económica, financiera, todos los banqueros reconocen que hay finanzas sanas en el país, autonomía del Banco de México, reservas suficientes en el Banco de México, incremento de las reservas, crecimiento económico aún con la caída de la economía.

Generación de empleos, por ejemplo, miren. A ver si no está el último informe del Seguro Social sobre empleo. Aquí está Zoé. Todo esto lo analizan en el extranjero, pero ya debemos de traer más de 500 mil empleos. Tomando en cuenta lo que teníamos antes de la pandemia, o sea, ya recuperamos, no sólo lo que teníamos en la pandemia de empleos, sino ya tenemos como 500 mil más.

Las remesas, un fenómeno lo que están haciendo nuestros paisanos.

Miren, este es de ayer, lo que va del mes, 84 mil nuevos empleos.

Pero ¿por qué no pones de favor…? Hay una gráfica sobre el comportamiento de los empleos por año. Esto. Miren, aquí entramos. Bueno, este es octubre del 18, noviembre del 19, diciembre.

Bueno, febrero del 20, este es el mes anterior al inicio de la pandemia, 20 millones 614 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Aquí se nos vino abajo y empezamos.

Ya aquí, 21 de noviembre, digo, noviembre del 21, octubre, 20, 768. Ya habíamos llegado a como estábamos antes de la pandemia.

Pero miren cómo estamos ahora, hasta agosto, 21, 164 a 20, 614. Pues sí, son como 500 mil. Saquen la cuenta, 21,164 menos 20, 614; 550 más o menos. Esto es lo que ha crecido.

A ver, ¿por qué no pones la gráfica del peso? A ver si la tenemos. Es de las monedas más fuertes del mundo, no nos hemos devaluado, a pesar de pandemia y crisis económica.

A ver si hay un comparativo desde que llegamos con todos los países.

Entonces, todo esto, más el que no hay estallamientos de huelga excesivos… Qué bueno que hay huelgas, pero son pocas, se resuelven pronto, hay conciliación, no tenemos protestas en las calles, hay gobernabilidad, tenemos el Tratado de Libre Comercio, tenemos garantizado el mejor mercado del mundo, tenemos acceso al mejor mercado del mundo, cada vez hay más integración entre la economía canadiense, estadounidense y la economía nuestra.

Miren, no es para presumir.

¿Esta es qué? Desde que estamos en el gobierno sólo el franco suizo, el dólar canadiense y el peso sin devaluación, esto es apreciación y miren todo lo demás.

Esto no aparece en las ocho columnas del Reforma, ahí apareció Leti.

INTERLOCUTORA: Señor presidente, en base a todos estos logros, a todo lo que se ha avanzado en estos dos años que le restan a su gobierno, ¿cómo piensa blindar todos estos avances que se han logrado?, ¿qué es lo que se va a hacer y para poder esto transmitirlo al siguiente gobierno?, tomando en cuenta también que muchas de las personas que están dentro de su gabinete, bueno, no muchos, personas que están dentro de su gabinete también probablemente busquen una postulación para una gubernatura.

No sé qué es lo que ha estado usted pensando y cómo va a sustituir estos cambios, o si ya ha pensado en una estrategia para que el gobierno no quede desprotegido y continuar con esta 4T.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí ya. Si hay cambios, hay también relevo.

Yo creo que hemos hecho un esfuerzo para enfrentar un problema, entre otros, que nos heredaron. No era una crisis, era —y pienso que hemos avanzado, por eso no digo ‘es’— una decadencia. La política neoliberal en 36 años fue un proceso de degradación progresiva, no una crisis, que afectó todos los ámbitos, todos los terrenos de la vida pública. Crisis económica, crisis política, crisis de bienestar social, crisis de desintegración en las familias, crisis por perdida de valores, culturales, morales, espirituales, o sea, una decadencia en su conjunto.

Por eso, para enfrentar un problema así no había más que la transformación, medidas atrevidas. Si no se hace así, no se sale adelante.

Entonces, ya hay todo un cambio que se está llevando a cabo y los que van a sustituirnos, hombres y mujeres, mujeres y hombres, lo saben bien.

Hay así como claves; por ejemplo, no robar, eso es clave, no mentir, no derrochar, no lujos en el gobierno, no intermediarios o tantos intermediarios entre el pueblo y el gobierno, mucho menos divorcio del pueblo con el gobierno.

‘Es que ya gané y ya yo a gobernar, porque tú no sabes, la política es asunto de los políticos’. No.

Y lo mismo, si se tiene presupuesto, mucho o poco, a la gente antes que a otros, a los más necesitados, a los más pobres. Hay por ahí un estribillo que dice: ‘Si la leche es poca, al niño le toca’. Son cuestiones, nada de amiguismo, nada de influyentismo, nada de nepotismo.

Eso de las encuestas, por ejemplo, es un buen método porque no hay ’dedazo’. No a las imposiciones, si a la democracia. Entonces, por eso es por lo que luchamos.

¿Qué es lo que había?

Corrupción, era llegar a un cargo para hacer negocio, para enriquecerse. Entonces, eso no.

O autoritarismo o fantocherías, andar rodeados de guardaespaldas, de achichincles, de alcahuetes, de barberos, el estar esperando que los aplaudieran, que en las columnas de los periódicos hablaran bien o en los comentarios de radio, de televisión, no. Si se reconoce el trabajo, bien, pero no debe uno de guiarse por lo que plantean los adversarios si no tienen razón.

Uno tiene que estar bien con su conciencia, ese es el principal tribunal. Y no hacer el mal a nadie, sólo siendo buenos podemos ser felices. Y si se actúa con rectitud, no hay problema de nada.

Que pueden estar los opositores protestando, no hay problema, garantizar el derecho a disentir, no reprimir a nadie, garantizar las libertades a plenitud.

El otro día salió que un escritor nos culpaba, fíjense, a qué extremo se ha llegado, porque no le publicaron un artículo en El Universal. ¿Qué tengo yo que ver con El Universal, si no he visto a Ealy Ortiz desde hace cinco años, cuatro, cinco años, ni tengo ninguna relación con ese periódico?

Respeto a los periodistas y a los que hacen ese periódico, pero no tengo ninguna relación, no me he tomado el café con Ealy Ortiz en cuatro años, ni con… ¿Cómo se llama el director, dueño del Reforma?

INTERVENCIÓN: Junco.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Junco. Ni siquiera con Zamarripa.

Con el que sí he platicado es con Francisco González y eso con el papá, que es mi amigo y con otros.

Pero echándome la culpa de que no le publican en El Universal. No vaya a salir Denisse o cualquier otro a culparnos de que lo censuraron en el Reforma y que fue por culpa mía, no, no, no. Libertad completa, absoluta.

INTERLOCUTORA: Señor presidente, finalmente, ha habido muchos avances en diferentes áreas, diferentes sectores.

Dentro del sector Salud, hoy comentaba el doctor Zoé que, en Tapachula, Chiapas, se dio un primer trasplante para personas in vitro, si no me equivoco, para personas con quemaduras de segundo grado.

Aunado a esto, ¿qué otros avances ha habido en cuanto al sector Salud?, porque finalmente esto muchas veces lo desconocemos.

Muchísimas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo lo que les puedo comentar es de que estamos levantando el sector Salud para que tengamos un sistema de salud público como lo tienen en los países más avanzados; por ejemplo, como se tiene en los países nórdicos, donde está establecido el estado de bienestar, en Canadá, en donde hay muy buen servicio de salud pública. Eso es lo que estamos haciendo, eso lo queremos dejar como un legado. Y Zoé tiene a su cargo este plan. Ya llevamos tres estados, Tlaxcala, Colima, Nayarit y ya estamos trabajando en seis más.

¿En qué consiste el plan?

En que estén bien las instalaciones, que no falten los equipos, que no falten los médicos y los trabajadores de la salud, enfermeras, camilleros, que haya ambulancia, que no falten los especialistas, que no falten los medicamentos, que podamos tener equipos para atender infartos, para dializar, que todo sea gratuito, garantizar el derecho a la salud. En eso estamos y tenemos los recursos, tenemos el presupuesto.

Ayer les comentaba —por cierto, se les pasó— lo de Covax. Ya respondieron, ayer mismo, nos van a dar 10 millones de dosis de vacunas para niños.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, ustedes y luego Zoé.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Con mucho gusto, presidente.

Sí, efectivamente, con este tema de Covax. Covax, como se conoce, es un mecanismo en el que distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas, pero particularmente coordinadas por la OMS, coordinaron el esfuerzo de inversión de varios grupos de filantropía en el mundo con el propósito de tener una mejor regulación del acceso a las vacunas con el objetivo fundamental de garantizar el acceso más equitativo.

Hay países que sus condiciones económicas son muy limitadas, particularmente en el continente africano y era muy predecible, por la experiencia que ha ocurrido en otras epidemias, que iban a tener muy difícil el acceso a las vacunas.

Entonces, con Covax lo que se pretendía es que hubiera un agregado de vacunas para que los países que son muy pobres pudieran tenerlas sin costo y los países que tenemos suficientes ingresos y en particular los países de muy altos ingresos pagáramos el costo de las vacunas. Quienes somos países de ingresos medios altos, como es la clasificación de México, las pagamos a su costo, quienes son países muy ricos las pagan incluso por arriba del costo y quienes son países pobres no las pagan.

Este mecanismo tuvo sus áreas de retos importantes y el Gobierno de México, en voz de nuestro jefe de Estado, el presidente de la República, ha expresado que no fue satisfactorio en lograr ese mecanismo de equidad.

La dinámica, finalmente, de acceso a las vacunas estuvo muy dominada por el mercado, los laboratorios fabricantes de las vacunas y quienes son los propietarios de las patentes privilegiaron su negocio privado y se dedicaron principalmente a fabricar vacunas para venderlas a aquellos países que habíamos contratado las vacunas.

Esto es muy lamentable y queda como una lección aprendida muy profunda, de cómo los mecanismos internacionales, tanto del Sistema de Naciones Unidas como otros, tienen que mejorar para tener una verdadera filantropía, auténtica, honesta, sincera, profunda, que llegue a una mayor capacidad de acceso equitativo, en este caso no sólo a vacunas, sino también a otros bienes esenciales que tienen que ver con la salud pública.

En su momento, dicho sea de paso, varios países hicieron exhortos porque se hicieran suspensiones temporales de patentes, México se sumó a una iniciativa que propusieron tanto Sudáfrica como la India en la Organización Mundial de Comercio en la que se buscaba una suspensión muy comprensiva de las patentes de vacunas y otros insumos para la salud. Desafortunadamente no privó tampoco esta resolución y ganó otra que había sido impulsado por países de altos ingresos, que realmente no resultó benéfica y fue muy tardía.

Pero, bueno, este es el contexto.

En este sentido, el presidente de la República, nuestro presidente ha externado enfáticamente y creo que ha sido el presidente más enfático al respecto, recordarán todas y todos cuando al presidir el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas declaró que Covax habían sido un profundo, un rotundo y doloroso fracaso en ese sentido.

Pero, además, tenemos que resolver lo que corresponde a nosotros y hemos sido también muy enfáticos y claros en externar que para México el acceso a vacunas ha sido muy tormentoso a través del mecanismo Covax: entregas tardías, poca claridad en cuáles son los criterios de asignación tanto de los tipos de vacuna como de las cantidades de vacuna y los calendarios de entrega de vacunas.

Y realmente nosotros logramos satisfacer nuestro acceso a vacunas mayormente por los contratos directos y Covax sólo ha sido un complemento. Hasta el momento hemos recibido un poco más de 24 millones de dosis de vacunas, que corresponden a una parte de lo que aspirábamos.

En la contratación de México se puso como referencia y con base en las reglas del propio mecanismo que podríamos tener hasta un poco menos de 52 millones de dosis. Muy importante tener en cuenta que esto es un límite superior, un techo, no es que necesariamente se tenga que tener 52 millones de dosis.

La regla general o la regla básica de Covax es que los países podríamos acceder a la cantidad de vacunas que correspondiera de acuerdo a nuestro nivel de ingreso, en el caso de México hasta el 20 por ciento de la población, para cubrir el 20 por ciento de la población.

La cantidad de vacunas depende de cuál es la vacuna. La mayoría son de dos dosis en el esquema inicial; algunas, como Cansino, son de una sola dosis. Pero además el costo de cada vacuna se fue determinando por los propios laboratorios privados que las fabrican y las negociaciones que en su momento hizo Covax para adquirirlas.

Entonces, la relación entre el costo y el pago que hizo México, que fue de 160, casi 160 millones de dólares al inicio, más un fondo de garantía que no se entregó, pero lo hemos tenido en reserva de poco más de 20 millones de dólares, iba a corresponder a cierta cantidad hasta 52 millones, pero podría ser menos de acuerdo a lo que se asignara, cuáles vacunas y cuántas dosis de cada vacuna.

Hasta el momento se han entregado un poco más de 24 millones de dosis y nos resta en el remanente 76 millones de dólares y hemos estado pidiendo, pidiendo y pidiendo, desde hace casi un año que se nos asignen las dosis que nos corresponden.

Fue tan tardío el mecanismo que cuando llegó una de las ofertas de entrega, no sólo para México, sino se abrió la oferta de entrega de vacunas Astra, nosotros ya teníamos satisfecha la demanda para vacunación en personas adultas y Astra no está autorizado en México para su uso en menores de edad.

Entonces, no nos interesó, no era necesario, no era útil para México y declinamos a tener esa entrega y en su lugar hicimos ver que lo que necesitábamos eran dosis pediátricas, dosis para niñas y niños, pero Covax entonces dijo: ‘En el portafolio de Covax no se incluyen dosis de niños para países de ingresos medios y altos’. Entonces, nuevamente una frustración, una gran insatisfacción.

Entonces, hemos estado en esa postura. Ayer en horas de la mañana o del mediodía, después de la declaración que hizo aquí públicamente el presidente López Obrador, tuvimos un contacto por parte de Covax a través de Relaciones Exteriores y ya nos dijeron que están en la oferta de un poco más de 10 millones de dosis de vacuna Pfizer para niñas y niños y estamos en el proceso de cerrar el trato para obtenerlas.

Ahora, condición imprescindible, tenemos que tenerlas ya, muy pronto, en septiembre a más tardar tenemos que tenerlas.

Y, desde luego, el Gobierno de México se reserva su derecho de emprender cualquier acción, incluso legal, si es que no se cumple con este compromiso que están estableciendo en este momento.

PREGUNTA: ¿Cuánto es el monto de dinero por esas 10 millones de dosis?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Como digo, con 76 millones que nos restan podemos tener 10 millones de dosis.

Esto en términos monetarios es ventajoso para México porque, con base en la comparación de los precios de referencia, incluyendo lo que se contrató por México de este tipo de vacuna, es un costo significativamente más bajo.

PREGUNTA: ¿Siete dólares por vacuna?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Eso es lo que equivaldría, ajá.

PREGUNTA: (Inaudible)

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Ahí se acaba Covax.

Covax, de hecho, ya está cerrando este ciclo para todo el mundo, Covax está pasando ya a un nuevo momento —dicho sea de paso, quizá debió haber sido el momento inicial y no el final— en donde va a privilegiar la entrega de vacunas a los países que tienen el menor acceso.

Y también es importante que se sepa que en este momento hay un excedente de vacunas en todo el mundo en los países de altos ingresos, un excedente impresionante, sobraron vacunas, sobraron y están ahí vacunas y una gran cantidad de países de ingresos altos están en un estado casi de desesperación por donar vacunas que en un momento hubieran sido más oportunas si se hubieran donado a tiempo para proteger a los países de menos ingresos.

Muchas gracias.

PREGUNTA: (Inaudible)

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Se va a precisar. Insisto, hasta el momento lo que tenemos es una oferta formal, desde luego, por parte de Covax, pero todavía no tenemos una garantía de entrega.

Entonces, la noticia es positiva, consideramos que en buena medida responde a lo que comentó el presidente ayer por la mañana, pero hasta no ver no podemos estar tranquilos de que ha sido cerrado el mecanismo y que se ha entregado correctamente.

PREGUNTA: (Inaudible)

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: No, eso todavía no está planteando de esa manera, cuando haya algún cambio lo comentaremos.

Muchas gracias.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Gracias, señor presidente.

El propósito de este plan de salud enfocado, sobre todo en la atención médica, es, como lo ha dicho el presidente López Obrador, llevar el sistema a una atención médica siempre gratuita, de calidad y oportuna.

¿De qué depende eso en prácticamente todos los países que se han mencionado, en estos otros sistemas en el mundo?

De dos cosas que nos parecen fundamentales:

La primera, la centralización de la atención médica. Es muy difícil tener 32 sistemas con coberturas distintas, mecanismos de acceso diferentes para las personas que carecen de seguridad social, incluso coberturas.

Una persona en nuestro país puede cruzar el límite entre un estado de la República y otro y si no tiene seguridad social el tipo de atención que va a recibir es completamente diferente. Es una también de las herencias del neoliberalismo en términos de desigualdad, la desigualdad en términos de la atención que recibe una persona dependiendo de su posición geográfica o de su posición respecto a las diferencias culturales, étnicas, que tienen. Entonces, de eso se trata la centralización.

Poníamos como ejemplo justamente este tratamiento innovador que se está llevando a cabo en Tapachula, es un injerto de piel para personas que tienen quemaduras de segundo grado, se hace un cultivo de piel y luego se injerta.

¿Por qué lo poníamos como ejemplo?

Porque eso que se hace en el Seguro Social, en el hospital nuevo de Tapachula, en el Nueva Frontera, lo que nos va a permitir el sistema es integrarlo y que entonces lo que ocurra en el IMSS o en el Issste o en alguno de los institutos en los sistemas ahora de IMSS-Bienestar, pueda ser para todos.

Y que esa integración, que también la sufren muchas mexicanas y mexicanos, nos permita tener un sistema en donde las instituciones intercambien servicios, pero entonces logremos ser más resolutivos.

Ese es el otro elemento que nos trajo este sistema fragmentado y descentralizado, que se concentró mucho la atención en las grandes ciudades y entonces los estados lejanos que no tenían un tercer nivel, pues todos a la Ciudad de México o todos a Jalisco, si fuera el caso, o a grandes ciudades.

Lo veíamos ahora con el presidente en la gira, hay un número importante de entidades de nuestro país que no cuentan con una sala de hemodinamia, de ninguna de las instituciones, ni el IMSS ni la Secretaría de Salud y eso significa traslados y la posibilidad de que en caso de un infarto o algún otro episodio cardiovascular también pues esa persona tenga menos oportunidades de sobrevivir.

Entonces, esa centralización y esa integración es lo que nos va a llevar a este sistema universal, insistimos, público, gratuito, oportuno y de calidad.

Y por eso es tan importante que lo que han decidido los 15 mandatarios y mandatarias de los estados, que es a partir de su voluntad de que esto ocurra, siga el proceso como lo hemos llevado a cabo, ahora en tres estados, siguientes estados que tenemos ya mucho trabajo avanzado, incluso ya directamente en las unidades: Sonora, Campeche, Baja California Sur, Sinaloa, Veracruz, también el caso de Zacatecas, Michoacán.

La verdad, que si es de reconocerse porque significa que los gobiernos estatales transfieren sus sistemas de atención médica al IMSS-Bienestar. Se hace el diagnóstico, eso ya los concluimos hace tiempo y después se empiezan a ser todos estos procesos de transferencia.

Ya una vez que está transferido a un estado… Bueno, Guerrero y Oaxaca desde luego, donde ya estamos trabajando en estrategias distintas, porque además no solamente por el tamaño y la población, sino por la dispersión que se tiene de la población, se tiene que atender con mucho mayor énfasis.

Entonces, después de los levantamientos y los convenios y se empiece a trabajar, eso es lo que ya nos permite atender esas cuatro grandes dimensiones para mejorar la oportunidad y la calidad de la atención médica, que estén todos los especialistas.

Un hospital que no tiene personal, que no tiene plantillas completas o que no tiene especialistas es como un carro sin motor, no nos va a llevar a ningún lado y eso empieza a generar mayores problemas en términos de la oportunidad.

Hemos encontrado muchos hospitales cuyos quirófanos no funcionaban y eso significaba que lo que funcionaba de ese hospital era la consulta y nada más, en el mejor de los casos, en otros casos ni siquiera la consulta. Entonces, por eso es tan importante tener cobertura completa de médicos especialistas

Los médicos especialistas pueden estar, pero si no están los equipos o si no están funcionando los equipos, o si esos equipos no han sido… no les han dado mantenimiento o no tiene los consumibles, pues tampoco sirven de nada.

Había una lógica de la salud documental 100 por ciento: todo se veía desde la Ciudad de México y decían: ‘La Clues dice que es un tercer nivel y que tiene un equipo de rayos X’, pero no se tomaban la molestia de ir a ver si esos rayos X estaban realmente produciendo, si estaban realizando los estudios.

Y el tercer elemento es los insumos, los medicamentos, el material de curación.

Y, desde luego, que las instituciones estén en buen estado, las instalaciones, la infraestructura. Muchísimos lugares dejaban de hacer incluso impermeabilizaciones y por eso se metía el agua a los hospitales o los cuartos de máquina estaban obsoletos, o no tenían cosas tan elementales como acometidas a la electricidad o salidas para el drenaje, ya no digamos lavanderías, cocinas que sean dignas, no solamente para la preparación de los alimentos de los pacientes, sino también del propio personal.

Entonces, eso es lo que nos indicado el presidente López Obrador, de levantar este sistema que, insisto, se enfocaba en la población a la hora solamente de la enfermedad. Y esa era otra de las terribles herencias que recibimos, un sistema enfocado en personas enfermas, un sistema muy enfocado hacia lo curativo, que lo vivimos con mucho dramatismo e impacto durante la pandemia al haber abandonado la atención primaria de la salud, la medicina preventiva y haber tenido una incorporación tan grande de personas en los últimos 30 años con 40 por ciento más mexicanos y mexicanas diabéticas, 50 por ciento más mexicanos y mexicanas con obesidad e hipertensión.

Entonces, eso es también parte de lo que estamos haciendo, no sólo levantándolo desde los hospitales, sino también desde los centros de salud, donde también se están haciendo las intervenciones, lo mismo de medicamentos, infraestructura, equipo y también en el personal.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos con… ¿Quién falta? Tú. Faltan muchos, pero…

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Meme Yamel, de The Mexico News y Sin Censura.

Presidente, hace dos años trajimos a la mañanera el caso de Alejandro Cabrera Fernández, una persona que fue o era titular de Coordinación de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Pemex, que lo grabamos teniendo una comida en un restaurante con Romero Deschamps.

A raíz de este video que publicamos, Pemex decide despedirlo por violar los principios éticos de la empresa. Pues esta persona, Alejandro Cabrera Fernández, si bien ya no trabaja en Pemex, está en el sindicato, él es particular de Ricardo Aldana.

Entonces, preguntarle su opinión, porque, de hecho, tuvieron una reunión no hace mucho con la Secretaría de Energía y con la Secretaría del Trabajo en donde estuvo, de hecho, Alejandro Cabrera y estuvo conviviendo con las secretarias.

Preguntarle: ¿qué opina al respecto? Una persona que violó los principios éticos de la empresa ahora está del lado del sindicato.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no está bien, pero ya no está en la empresa y no podemos nosotros meternos en lo que decidan en el sindicato.

Esto debe de evitarse porque sí hay conflicto de intereses. Es como lo que sucedía, de que los expresidentes se iban a trabajar a las empresas que favorecían cuando eran mandatarios; lo que pasó con Zedillo, que privatizó los ferrocarriles y luego se fue a trabajar a la empresa que compró los ferrocarriles; o lo de Calderón, que se fue a trabajar a Iberdrola. ¿Iberdrola? Sí, de consejero, la eléctrica española. Pues eso no, no está bien.

Y así muchos. El que llevó a cabo la operación de rescate a los banqueros con el Fobaproa pasó a formar parte de un banco de los rescatados. Y era muy común eso.

Ya no, ya incluso existe una ley, que la impugnaron, para que pase un tiempo y no puedan trabajar en áreas que ellos manejaron cuando estuvieron como servidores públicos. Está en la ley de austeridad republicana, pero fue impugnada, no sé todavía sobre el resultado. Se establecían creo que 10 años. Son cuestiones incluso que no deberían ser sólo limitaciones de carácter legal.

Tiene que haber un código de ética en el gobierno, en las distintas secretarías. Una cosa son los negocios privados, otra cosa son los negocios públicos. Los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos, no la mezcla de negocios públicos y privados, la mezcolanza, en donde el poder económico y el poder político se alimentan, se nutren mutuamente, eso no.

Pero, también, nosotros no podemos impedirle a un sindicato que tome una decisión de ese tipo. Más que nada es un asunto moral, ético.

Hablábamos hace un rato de la importancia de los cambios. Yo creo que ayuda mucho la conferencia, porque antes no se tocaban estos temas y se veían, todo esto que estás planteando o temas como los que están planteando, como algo natural, normal. Entonces, ahora ya se sabe que eso no debe de hacerse y ya se tienen que autolimitar.

Y esto no sólo por la mañanera, sino porque la gente está pendiente y como existen los teléfonos y se pueden tomar videos… Ya no es el tiempo de que el sábado fiesta y mariachi a todo lo que daba en las casas de los altos funcionarios públicos públicos o las visitas a los restaurantes de lujo y las botellas de vino de lo más caro; vino, desde luego, importado, no el buen vino de México, de todos lados que se está ahora produciendo vino.

INTERLOCUTORA: Presidente, por parte de la empresa existen las condiciones para que… Bien dice, hay un conflicto de interés, esta persona sabe muy bien cómo se manejan los contratos y las relaciones laborales y según los propios trabajadores de Pemex, pues él todavía tiene gente en la empresa que le pudiera estar apoyando a aprovecharse de ese conocimiento.

Entonces, ¿por el lado de la empresa existen garantías para los empleados, para todos, de que no va a haber como un mal uso, llamémosle de la información que pudiera tener Alejandro Cabrera?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ya en Pemex están cambiando mucho las cosas.

Yo recuerdo que el símbolo de Pemex era un charro y decían que, de tanta corrupción, cada vez estaba más zambo el charrito de todo lo que tenía que cargar; ahora ya no, ya el charro ya está así, se está recuperando. Porque había mucha corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad y en todo el gobierno en general.

Entonces, ya no es así, incluso, le diría que, te comentaría que hasta el comportamiento de los dirigentes sindicales se ha moderado, lo noto, lo percibo. Ahora en las basificaciones que se había establecido en el contrato de que eran los dirigentes sindicales o el sindicato lo que ascendían y había preferencia, había gente trabajando durante años como eventuales, se les llama transitorios y era muy difícil que un transitorio lograra una plaza, tenía que estar bien con el líder sindical, a veces llegaban los familiares, los amigos, de última hora, es decir, con poco tiempo de antigüedad y eran los que recibían las plazas, las bases.

Eso ya está cambiando, la instrucción que se le dio al director de Pemex es que hablara con los dirigentes sindicales para comentarles que en todas las basificaciones lo primero que tenía que tomarse en cuenta era la antigüedad y lo están aceptando.

Entonces, sí ha habido cambios y yo espero que se sigan comportando de esa manera. Son trabajadores y sindicatos muy importantes.

Este fin de semana voy a hacer un recorrido por todo el país, me voy a reunir con los trabajadores electricistas, porque con ellos, así como electrificaron todo el país, con ellos, porque se nos ha ido complicando, vamos a alumbrar todas las líneas de fibra óptica para garantizar el internet gratuito en todo el territorio nacional, porque hay miles de kilómetros de líneas de la Comisión Federal de Electricidad y con los trabajadores vamos a poner equipos y vamos a instalar antenas.

Si, lo he dicho en otras ocasiones, los trabajadores electricistas, la Comisión Federal de Electricidad logró llevar el servicio de energía eléctrica al 99.6 por ciento de los mexicanos, que tienen energía eléctrica hasta las comunidades más apartadas, ¿por qué no vamos a poder con lo del internet?

INTERVENCIÓN: ¿A dónde va a ir?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Voy a ir a Chiapas, voy a ir a Veracruz, por regiones, voy aquí al Estado de México, voy también a Bahía de Banderas, voy a Mazatlán y a Nuevo León, o sea, seis puntos y ahí nos vamos a reunir.

INTERVENCIÓN: ¿Abierto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, porque pensamos que ya les toca descansar a ustedes el fin de semana.

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo se va?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me voy el viernes.

INTERVENCIÓN: ¿La mañanera aquí el viernes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El viernes en la mañana, sí, mañanera y luego la gira hasta el domingo.

INTERLOCUTORA: Presidente, en un segundo tema, desde hace un año aproximadamente estamos investigando casos relacionados con las procuradurías de defensa de los menores y de la familia en varios estados, particularmente en el caso de Yucatán, en donde se han concentrado alrededor de 300 denuncias que han pasado literalmente inadvertidas por las autoridades por adopciones ilegales.

Estas adopciones se dan cuando las procuradurías, por una denuncia anónima, sustraen al menor, lo separan de la familia. La mayor cantidad de personas que han sido afectadas, estamos hablando maya hablantes o personas de escasos, muy escasos recursos, hay dos abogados, particularmente una abogada, que ha estado haciendo las denuncias y que ha estado buscando recuperar a los menores; se han logrado recuperar cerca de 90 menores con sus familias, pero aún quedan varios en el limbo.

Y, particularmente, el albergue a donde llegan es el Caimede, este centro del estado, que está bajo la custodia del DIF estatal, está denunciado por varios abusos, incluso ya hubo la muerte de un menor, se han escapado varios jóvenes y también se han dado asuntos relacionados con violación.

Las autoridades en el estado, hemos metido solicitudes de información y la fiscalía del estado dice no tener ningún tipo de denuncias. Es conocido, los medios locales reportan que existen denuncias en contra de los funcionarios que han estado abusando de los menores, pero la fiscalía no tiene mayor dato, así como tampoco la fiscalía tiene registro de que se den algún tipo de denuncias por parte de la institución a los padres que pudieran estar agrediendo a los menores.

Esta es una situación, presidente, que usted creo que conoce, que ocurre prácticamente en todo México y que, si bien no depende del DIF nacional, el DIF sí puede crear estas mesas para trabajar con cada uno de los DIF porque no han homologado todos la ley, a la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Lamentablemente la situación en Yucatán está saliéndose de control. Hay un caso en donde se les perdió un menor desde hace un mes, el DIF no reportó que había desaparecido este menor; la familia, más bien la madre y la tía, que están luchando por recuperar a este menor, van a la procuraduría, están peleando y entonces la procuraduría les dice que el joven se escapó desde hace un mes, no saben dónde está.

El DIF en el estado de Yucatán no ha buscado al menor, ni siquiera se dieron a la tarea de presentar la Alerta Ámber, ni mucho menos, es la familia quien ha estado presionando y han estado haciendo manifestaciones.

Ellos, vaya, estos casos ya incluso llegaron en un momento a la Secretaría de Gobernación, le presentaron a la secretaria de Gobernación, a la entonces secretaria Olga Sánchez Cordero, un documento donde explicaban todo lo que estaba pasando. Y lo que ocurrió con la secretaria es que lo remitió a la procuraduría y les dijo, prácticamente como de ‘avísame si es cierto que está pasando esto’’.

Obviamente pues la procuraduría, desde tiempos de Ivonne Ortega, que es cuando tenemos los primeros registros que ocurre esto, ha negado todo tipo de violación a los derechos de los menores, ha violado todo tipo de violación a los derechos de los padres y ha violado que hayan dado en adopción a menores a uno que otro miembro de la farándula por ahí algunos convenios que tienen con asociaciones privadas.

Entonces, en este caso, presidente, que es el caso de Oscar Gabriel, nos piden si usted pudiera apoyar o pudiera interceder de alguna manera para ayudar con la localización de este menor, que actualmente no saben en dónde está y las autoridades del estado ni sus luces.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Vamos a pedirle a Rosa Icela Rodríguez que se haga cargo. Es muy eficiente, sensible, Rosa Icela, por eso es secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Ayer, antier nos hiciste un planteamiento sobre lo de Querétaro y ya se está atendiendo; Rosa Icela, precisamente. Entonces, le encargamos a ella, nos das los datos y apoyamos nosotros.

INTERLOCUTORA: Al mismo tiempo, ¿con la secretaria pudiéramos presentarle algunos casos de también personas que están sin sentencia?

Particularmente preocupa el de Jacqueline Castillo, que ella fue detenida por el caso Solid Gold, ahí es un tema delicado, lleva nueve años presa, era su primer día de trabajo y sus defensores terminaron siendo Lozano Gracia y Diego Fernández de Cevallos. Entonces, evidentemente no la han ayudado, nunca se han investigado a los verdaderos responsables del caso Solid Gold.

Y así como ella, también está dentro otra persona que es Juana Uribe, que lamentablemente siguen sin tener mayor apoyo y el despacho de Lozano Gracia y, bueno, ya se imaginará, presidente, quiénes son los que estuvieron moviendo que estas personas fueran las que pagaran por un crimen relacionado con trata de personas.

Así como también casos como el de Daniel Benítez, que es un joven que desde 2019 está preso. Lo están acusando en la Ciudad de México por el delito del asesinato y secuestro del joven Norberto Ronquillo. Él solamente era dueño del coche que utilizaron para… del Uber que estaba utilizando el chofer, que sí es responsable de haber participado en el delito. Y aunque hay pruebas de su inocencia de que él no tuvo nada que ver, pues sigue también detenido.

Entonces, pudiéramos también presentarle estos casos a la secretaria.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que es lo que queremos que atiendan más Rosa Icela, que nos ayude más en eso. Entonces, se ve.

Bueno, ya, vámonos a desayunar.

PREGUNTA ¿A qué hora es el informe el 1º de septiembre?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTORA: ¿A qué hora es el informe el 1º?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El 1º de septiembre, es a las 11 de la mañana.

INTERLOCUTORA: ¿Aquí en Palacio?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, aquí en Palacio, va a ser en los corredores precisamente, en el mural principal de Diego, La epopeya del pueblo mexicano.

PREGUNTA: Presidente, ya asesinaron a otro periodista en Guerrero. Sobre el periodista asesinado ayer en Guerrero, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya estamos atendiendo. Es un lamentable caso de asesinato de este periodista. Pues, primero, mi abrazo, mi tristeza por este crimen; mi abrazo a sus familiares, a sus amigos.

Ya estamos trabajando, hoy en la mañana lo tratamos en la reunión de seguridad y pasado mañana ya les tenemos informes, lo mismo de otros casos, o sea que se está avanzando.

Muy bien. Muchas gracias.

+++++

Seguir leyendo