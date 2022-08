Todo sobre la mañanera de AMLO este lunes 22 agosto

AMLO se refirió entre otros temas al caso Ayotzinapa. (Infobae)

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron preguntas de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, vamos a iniciar la semana. Lamentablemente todavía no hemos podido rescatar a los mineros de Sabinas, Coahuila. Ya se iba avanzando, pero se tuvo la mala suerte de que se abrió otro boquete de la mina vecina, que está inundada y volvieron a subir los niveles de agua.

Ya se ha pedido opinión, porque así lo solicitaron los familiares, de especialistas de Alemania, de Estados Unidos y coinciden que lo que se está haciendo es lo correcto, pero que es un asunto complicado. Sin embargo, estamos allá en la mina y nos va a informar Laura, qué se ha hecho y cómo vamos. Adelante, Laura, de favor.

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA, COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Claro que sí, presidente. Muchas gracias. Muy buen día. Buen día para todos y para todas.

Cumplimos 19 días en Pinabete, en la mina de Pinabete en Sabinas, Coahuila, suman 447 horas de trabajo ininterrumpido. Nos encontramos aquí en un trabajo coordinado, encabezado por la Sedena, la Guardia Nacional, CFE, Conagua, diferentes dependencias del gobierno del estado y del municipio.

Se inició el monitoreo de pozos en las minas aledañas de Pinabete. Nos encontramos hacia el norte con la mina 6 y hacia el sur con mina Conchas Norte, a la cual nos hemos referido a lo largo de estos días.

Con estas acciones de monitoreo se establece el balance hidráulico para estimar las zonas de aportaciones de agua y proceder inmediatamente a este sellamiento que se va a realizar a través de los orificios que se van a realizar.

El equipo de especialistas que analiza las condiciones actuales del subsuelo se reforzó con geofísicos de la Comisión Federal de Electricidad para validar y ampliar el análisis que se elabora para la toma de decisiones.

Se perforaron tres barrenos más en los límites entre la mina de Conchas Norte y Pinabete, en donde se busca la evidencia de los puntos donde se va a llevar a cabo el sellado.

En efecto, señor presidente, ya lo mencionó usted, a petición de las familias se solicitó, a través de la cancillería, entes de alto nivel técnico a nivel internacional, quienes han validado las acciones que se han implementado a la fecha (falla de transmisión)

Estas dos empresas, tanto de Estados Unidos como de Alemania, nos han entregado ya su opinión respecto a su trabajo realizado en esta mina, en donde se validan estas acciones. Ya nos entregaron su trabajo por escrito.

También informo a usted, señor presidente y a todos, que los pozos (falla de transmisión) en esta mina, en el pozo 2 tenemos 28 metros; en el pozo 3, 31 metros; en el pozo 4, 28 metros.

Los tirantes en los pozos continúan disminuyendo de manera constante. El volumen estimado de agua (falla de transmisión) agosto es de 598 mil metros cúbicos y el volumen de agua desfogada en las últimas 24 horas es de 47 metros cúbicos. Por el momento se encuentran 13 bombas activas ubicadas en los pozos y en los barrenos con una potencia total de 930 caballos.

Continuamos con una relación muy estrecha, una comunicación directa con los familiares de los mineros, por lo menos dos veces al día estamos con ellos platicando de todas las acciones que se realizan para el rescate de nuestros mineros.

Hay tranquilidad, estamos trabajando, ellos ven como nos entregamos día a día en nuestro trabajo y solamente estamos a la espera de los estudios de geofísica que se darán a la brevedad.

Le estaremos informando, señor presidente.

Quedo a sus órdenes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas gracias, Laura. Mañana informamos de nuevo. Muy bien.

Ricardo.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de los combustibles. Con corte al 18 de agosto el precio internacional del barril de petróleo, de la mezcla mexicana, 85 dólares con 71 centavos de dólares. Pueden ver que continúa una clara tendencia a la baja, aunque sigue siendo el mercado internacional un mercado muy errático.

El precio promedio de la gasolina regular en México la semana pasada, 22 pesos con ochos centavos. En esta semana el incentivo fiscal es del 93.4 por ciento; el precio promedio de la Premium, 24 pesos con cinco centavos y el incentivo fiscal es del 76 por ciento en esta semana; y 23 pesos con 42 centavos el litro de diésel la semana pasada, con un incentivo fiscal del 100 por ciento, incentivo fiscal que, por cierto, ayuda bastante a combatir el proceso inflacionario que sufre todo el mundo porque el diésel es el combustible que se utiliza en el sector agropecuario y en la industria en general por sobre los otros combustibles y este sigue con un incentivo fiscal del 100 por ciento.

Incluso pueden ver que, si revisan el quién es quién en los precios de los combustibles de meses y años anteriores, prácticamente en la Premium y el diésel estaban al mismo precio, incluso a veces poquito más alto el diésel; sin embargo, ahorita, por este incentivo, este esfuerzo del gobierno federal, son 50 centavos por abajo el diésel de la Premium.

Las tres marcas que dieron más cara la semana pasada fue Redco, Chrevron y Oxxo Gas, que se nos subió otra vez a las tres más caras, ojalá se regresen a la media de la tabla; y las tres más económicas en el promedio nacional que se han mantenido así ya por varios meses, G500 y Orsan, también Total.

Vamos a ver ahora en cada una de las regiones, de acuerdo a sus precios y sus márgenes. BP, en Zapopan, Jalisco, con un precio al público de 23 pesos con 99 centavos el litro, es la opción más cara, con el margen más alto, en el caso de la gasolina regular, su margen de tres pesos con cinco centavos, comparado con los 19 centavos de margen de franquicia Pemex en La Paz, Baja California, con un precio mucho más bajo, en consecuencia, al público de 21 pesos con 75 centavos.

En la gasolina Premium, Mobil es el precio más alto con 25 pesos 88 centavos en Monterrey, Nuevo León, un margen, estos angelitos de tres pesos con 55 centavos, comparado con los 18 centavos de margen de franquicia Pemex en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 22 pesos con 88 centavos el precio al público.

En el caso del diésel, BP, en el Carmen, Campeche, con un precio al público de 24 pesos 99 centavos, es la opción más cara y un margen de tres pesos con seis centavos, por eso el precio tan alto, mientras que PetroSeven con un margen de 15 centavos, en Chihuahua, Chihuahua, tiene un precio al público de 23 pesos con 59 centavos. Bien con PetroSeven porque normalmente están a media tabla o tirándole a los caros, ahora en Chihuahua, Chihuahua, están dando un buen precio, bien por ellos como aliados de los consumidores en esa zona, ojalá lo hagan en todo el país.

Denuncias recibidas a través de la app de Litro por Litro, 341, las atendimos a través de 301 visitas o verificaciones. Encontramos una que se negó a terminar la verificación y colocar los sellos, fue en San Pedro Cholula, Puebla, ahorita muestro algunas imágenes.

Y también hubo varias que no se dejaron verificar, yo creo que es la semana en que más gasolineras no se han dejado verificar en lo que va de esta administración. Tuvimos 13 gasolineras en todo el país que no se dejaron verificar. Ahora sí, aparte de una multa de más de 800 mil pesos que tendrán que pagar, nos dejaron una fuerte carga de trabajo a ASEA, CRE, Guardia Nacional y la propia Profeco porque vamos a volver a visitar en Valle de Juárez, Jalisco; en Benito Juárez, Ciudad de México; en Acapulco, Guerrero; en Zapopan, Jalisco; en Guadalajara, Jalisco; en Puebla, Puebla; en Hidalgo del Parral, Chihuahua; en Hermosillo, Sonora, dos; en Zapopan, Jalisco; en La Paz, en Naucalpan, aquí en el Estado de México y en Nezahualcóyotl también en el Estado de México.

Esta que no nos dejó terminar, nos corrieron de la gasolinera en cuanto encontramos que tenían rastrillos en sus bombas, estos aparatejos para robar al consumidor. Ahí tenemos las testimoniales fotográficas. No nos preocupamos, ya los estaremos visitando, pero que sepan en Cholula que esa gasolinera, sin duda, los está robando, porque los diablillos no sirven esos diablos más que para robar.

La más barata de la regular, sin tomar en cuenta el margen, la tiene Soriana, que ha estado muy buenos precios en los combustibles, 20 pesos con 29 centavos en Tampico, Tamaulipas, 20 pesos con 50 centavos de franquicia Pemex, también en Tampico, Tamaulipas.

Las más caras, 24 pesos con 10 centavos en Teloloapan, Guerrero, de franquicia Pemex; y también de franquicia Pemex, 24 pesos con nueve centavos en Matehuala, San Luis Potosí. Así podemos ver los precios máximos y mínimos y al público, sin tomar en cuenta el margen.

Lo mismo para la Premium, donde la más barata es de 21 pesos con 89 centavos, de Pemex, en Altamira, Tamaulipas y 21.89 en Coatzacoalcos, Veracruz, de Soriana. Las más caras, 26 pesos con 89 centavos, de Shell en Naucalpan, aquí, en el Estado de México y 25.99 de BP, también en Naucalpan, ahora todos los quieren cargar las pulgas a Naucalpan con los precios caros.

El diésel, la más barata, 22 pesos con 35 centavos, en Coatzacoalcos, Veracruz, esto es de BP; y 22 pesos con 49 centavos, de Mobil en Altamira, Tamaulipas; 26 pesos con 15 centavos la más cara, de Quick Gas en Culiacán, Sinaloa y 25 pesos con 20 centavos, de franquicia Pemex, en Juan Escudero, Guerrero.

También seguimos haciendo la verificación de los servicios sanitarios en las gasolineras, para que de preferencia no los cobren y, sobre todo, que los mantengan en buen estado y limpios.

Vamos al gas LP, en donde, si hacemos un corte el 17 de agosto y convertimos a pesos y a kilos el precio internacional, este fue de 24 pesos con 92 centavos, mientras que en las 220 regiones del país fue de 23 pesos con 89 centavos el promedio nacional.

Ese mismo día, si convertimos a litros, el precio internacional fue de 13 pesos con 30 centavos, mientras que el promedio nacional de 12 pesos con 90 centavos. Pueden ver, ya prácticamente las dos líneas se encontraron, como es una situación más estable ya en el mercado internacional con el gas LP. Esperemos que se mantenga así, porque sigue el mercado, como mencionamos, muy volátil.

Vamos a ver ahora que hay todavía quien da por abajo del precio máximo. Tenemos ejemplos para tanques estacionarios en San Luis Potosí, en Jalisco, en Zacatecas, en el Estado de México, en Puebla, en Coahuila, en Tamaulipas. Un ejemplo, Gasificadora del Golfo, en San Luis Potosí, San Luis Potosí, tiene el precio al público a 12 pesos 93 centavos el litro, cuando el precio máximo es de 14 pesos con 15 centavos, más de un peso por abajo de diferencia a favor de los consumidores.

Y también hay aliados de los consumidores en el tema de cilindros de gas, donde tenemos ejemplos en Jalisco, en Veracruz, en Chihuahua, en el Estado de México. Uno de ellos, distribuidora de Gas del Cañón, en Bolaños, Jalisco, tiene un precio al público de 24 pesos con 53 centavos cuando el precio máximo es de 26 pesos con 72 centavos, un poquito más de dos pesos por abajo del precio máximo.

Realizamos 814 verificaciones, 807 resultaron sin infracción, tuvimos que inmovilizar dos vehículos, un instrumento de medición y un 2.2 por ciento de tanques en mal estado.

En todo el país cumpliéndose el precio máximo, nadie dando por arriba del precio máximo y algunos, como ya mencioné, sí por abajo del precio máximo.

Vamos a ver ahora quién es quién en el precio de los 24 productos de la canasta que más se consume en nuestro país, tenemos el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es la raya negra, ya se empieza a notar un cierto nivel de estabilización en los precios en general de bebidas y alimentos.

La canasta en los precios altos, estos 24 productos, por abajo del Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero con un ligero aumento, mientras una disminución en el precio de la canasta más económica.

Vamos ahora a verlo en cada una de las cuatro regiones, en la zona centro el precio más alto lo encontramos en Walmart Express, de Querétaro, Querétaro, con un precio al público por estos 24 paquetes en la cantidad suficiente para la familia mexicana promedio de cuatro integrantes que comen como adultos de mil 121 pesos con 60 centavos.

Mientras que la opción más económica, en esta misma zona, la encontramos aquí en la Ciudad de México en la Benito Juárez, en La Comer Insurgentes, a 947 pesos con 30 centavos. Pueden ver ustedes en los precios promedio bajos que estamos muy parecidos a hace cuatro meses, recuerden que este ejercicio lo venimos haciendo desde diciembre del año pasado.

Vamos ahora a la región centro norte, en donde Walmart, en La Paz, Baja California, tiene el paquete al precio más alto de la región, a mil 120 pesos, mientras que Mega Soriana, en Zapopan, Jalisco, lo tiene el precio más bajo, que es 974 pesos con 70 centavos.

Por último, en la región sur sureste, el precio más alto lo tiene la Central de Abasto de Monterrey, que ojalá se vuelvan otra vez aliados de los consumidores, porque lo tienen en mil 135 pesos con 60 centavos. Ya nos han demostrado que lo pueden dar más barato, han llegado a ser el más económico de la zona, ojalá lo vuelvan a ser.

Y el más económico ahora es Bodega Aurrerá, en Ciudad Juárez, Chihuahua y tiene este mismo paquete en 969 pesos con 25 centavos. Esto es la zona norte.

Ahora sí, la zona sur sureste, en donde Soriana en Centro Tabasco tiene el precio más alto del paquete, a mil 91 pesos con 20 centavos, mientras que Bodega Aurrerá en Campeche, Campeche, para esta misma zona lo tiene en 971 pesos con 10 centavos.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos con los videos.

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA)

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte de avances, 22 de agosto de 2022.

En el Tramo 1, en Tenosique, Tabasco, continúa la construcción del viaducto elevado para el paso del tren, con avance en 80 por ciento en los trabajos de cimentación y de 50 por ciento en la edificación de zapatas y columnas.

En Palenque, Chiapas, avanza la construcción de palapas de artesanías, baños y edificio administrativo del Centro de Atención a Visitantes de la zona arqueológica. El Catvi Palenque también contará con paneles solares, planta de tratamiento de aguas residuales y un canal para paso de fauna.

En el Tramo 2, arribaron 13 máquinas especializadas de Polonia, Holanda y España para intensificar los trabajos de instalación de vía como transporte y tendido de balasto, así como colocación de durmientes.

Junto a las 10 balasteras, locomotoras y transportadoras que ya operaban en el territorio, ahora ya son 23 las maquinas con las que avanzará la conformación de la vía en la zona norte del Tramo 2.

En el Tramo 3, cerca de la comunidad de Chocholá, Yucatán, siguen los trabajos de vía con la descarga de riel en grupos de 44 piezas para su posterior soldadura eléctrica. Hasta el momento, se ha distribuido riel a lo largo de 18 kilómetros, de los cuales en 13 kilómetros ya se ha realizado la soldadura.

En el Tramo 4, a la altura de la localidad de Nuevo Xcan, municipio de Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo, continúa la conformación del terraplén y cerca de las localidades de Ignacio Zaragoza y el Tintal se llevan a cabo trabajos de canalización de tubería eléctrica y fibra óptica.

En otro extremo del tramo 4 avanza el tendido de la vía férrea.

En el tramo 5 sur avanzan los trabajos de nivelación en el trazo donde se extenderá la vía, así como de preparación del camino para iniciar terracerías.

El Tren Maya avanza.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA ‘SANTA MARÍA’)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, río Baluarte, Sinaloa.

La presa tiene un avance físico del 59.1 por ciento.

Se continúa con el revestimiento de concreto con el equipo denominado jumbo y en la construcción de la losa de piso del túnel 3.

En la cortina se continúa con la colocación de materiales donde a la fecha se ha colocado un millón 700 mil metros cúbicos de un total de siete millones 750 mil.

Se trabaja en la fabricación de bordillos, la colocación de concreto en el blindo y de la pantalla plástica en la ataguía aguas abajo.

En el vertedor 1 se trabaja en el muro de gravedad que proporcionará estabilidad a un tramo de la margen izquierda.

Se concluyeron los trabajos del vertedor 2.

Se dio inicio a la fabricación de la tubería de presión que se colocará en el túnel 3 como obra de toma y desagüe de fondo.

A la fecha se han generado tres mil 730 empleos en la construcción de la presa.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De acuerdo. ¿Cómo le hacemos? Para atrás. El compañero, el de verde, la compañera, otra compañera, tú, cuatro. Ya vamos a empezar y ahorita le seguimos.

PREGUNTA: Presidente, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Velázquez, reportero del periódico Publimetro.

Una pregunta para el procurador. Me gustaría preguntarle, procurador, cuántas quejas han recibido por retrasos o cancelaciones de las aerolíneas durante estas vacaciones de verano.

Hemos tenido información de que hay personas a las que las han dejado esperando bastante tiempo en los aeropuertos. Me gustaría preguntarle qué información tiene al respecto.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: La mayoría de las quejas se concentran en Aeroméxico y en el aeropuerto de la Ciudad de México, es donde más quejas se han presentado.

Como Aeroméxico, igual que todas las líneas áreas nacionales y extranjeras, son parte de Conciliaexprés, se realiza una llamada tripartita entre un funcionario de Profeco, el consumidor y un representante legal de la línea aérea.

En promedio, se resuelve en menos de 15 minutos y no tienen que moverse, lo pueden hacer —y además es la forma más eficiente— desde su propio celular en la sala de espera.

El retraso ahorita se ha venido mejorando en esta semana que cerró y está por debajo de una hora. Y reitero, concentrado sobre todo en el aeropuerto de la Ciudad de México y en la línea aérea Aeroméxico.

INTERLOCUTOR: ¿Tiene algún porcentaje de cuántas de estas quejas se resuelven a favor del usuario?

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Más del 90 por ciento y la mayoría de ellas por Conciliaexprés, porque es la manera de poderlos resolver de manera eficiente. Obviamente subió porque en la temporada vacacional los vuelos van prácticamente al 100 por ciento, incluso aumentan vuelos a distintos destinos.

INTERLOCUTOR: Y finalmente, me gustaría preguntarle estas situaciones que provocan estas quejas. ¿A quién se le puede achacar o cómo se puede resolver el origen de estas quejas?

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Pues como lo mencionó una vez el señor presidente, a la línea aérea le encanta echarle la culpa al aeropuerto y de paso al gobierno federal; pero la realidad y lo podemos ver en los vuelos de la mañana, ha sido muy común en Aeroméxico que llegue incompleto el equipo que opera la aeronave; entonces, cuando falta alguna sobrecargo o un sobrecargo en la mañana, se tienen que esperar a que alguien lo supla y eso ha causado una gran cantidad de retrasos.

Yo me imagino, no tengo de ello, pero digamos, es el rumor en los pasillos del aeropuerto, que les gusta mucho reportarse enfermos, que a lo mejor tiene COVID y que se van a ir a hacer la prueba. Pero con una sola persona que falte no sale el vuelo, tienen que buscar quién supla a la sobrecargo o al sobrecargo, que es donde más se presenta este fenómeno.

Sobre todo, se ha estado presentando en Aeroméxico y, reitero, sobre todo en la Ciudad de México, en el aeropuerto ‘Benito Juárez’.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias.

Presidente, en una segunda pregunta, me gustaría preguntarle cómo va el proceso o cómo va, qué tan avanzado va el tema de la Financiera del Bienestar, que nos había mencionado hace unas semanas que estaba este proceso o este plan de convertir Telégrafos en la Financiera del Bienestar. Preguntarle cómo va

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está avanzando, pero todavía no tenemos una información precisa. Esta semana hemos convocado a una reunión con ese propósito, para ver cómo va la Financiera del Bienestar y les vamos a informar.

Qué bien que tocas el tema, porque sí es de los pendientes que tenemos. Desde luego, ahí está Rocío Mejía, que es una economista seria, responsable, honesta, trabajadora. Pero queremos ver el plan en su conjunto, porque se trata de que siga Telégrafos con sus funciones de siempre, hay todavía mucha gente que utiliza el sistema tradicional de telegramas, de giros.

Y al mismo tiempo, porque son muchos los trabajadores, también hay oficinas en todo el país, se dispersan fondos por Telecomm para beneficiarios y se quiere fortalecer, ya se hace, pero se quiere dedicar esta financiera a recibir remesas, con el propósito de apoyar a nuestros paisanos, que no paguen comisiones elevadísimas y que tengan un sistema seguro para enviar el apoyo a sus familiares en México.

También esta financiera es la encargada ya de atender las solicitudes de créditos para pequeños negocios, pequeñas empresas, ya es la que está llevando a cabo este plan, pero queremos integrarla, fortalecerla y lanzarla en una etapa nueva para que se consolide. Entonces, estamos en eso.

¿Quién sigue?

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa, desde Cancún; Frecuencia CAD y EsAhoraAm.com, desde Querétaro.

Señor presidente, ¿qué opina del nepotismo que existe dentro de la política en México? Y se lo pregunto por lo que ocurrió ayer, domingo, en el caso de Morena de Quintana Roo, donde se eligieron a los nuevos directivos, pero tres de los integrantes son esposos o parejas de los presidentes municipales de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Othón Pompeyo. No sé qué opine al respecto, sobre el tema del nepotismo en general, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya saben cuál es mi opinión, aquí lo he expresado, pienso que son lacras de la política del viejo régimen que se tienen que ir borrando, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, todas esas lacras de la política, pero son procesos que llevan tiempo porque se arraigaron mucho.

Estuvimos a punto de que las esposas de gobernadores, de presidentes, actuaran como candidatas y llegaran a ocupar cargos. Y se puede decir: ‘Bueno, tienen derecho, porque la Constitución establece que todos tenemos derecho a votar y a ser votados. ¿Por qué ellos no?’

Pues no, porque es inmoral, puede ser legal, pero no es moral y la política es un imperativo ético. Si yo promuevo a mi esposa, le ayudo, por mi investidura, por lo que represento, eso no es ético.

Aclaro porque, si no, no me va a ir bien, de que Beatriz está dedicada a otras actividades, ella es muy feliz como maestra, como investigadora, no aceptó ser primera dama. Ahora sí que, como diría el juez Montielito, ‘cambia de ejemplo’.

Pero no debe de haber nepotismo. No conozco lo que me estás planteando, si es cierto, cómo se dieron las cosas, pero aun cuando sea legal, en los partidos es una mala costumbre de meter a los familiares, esposos, esposas, hijos y eso no está bien porque no hay equidad; claro que la señora o el señor de una mujer o de un hombre dedicado a la función pública o a la política tiene ventajas, es el esposo de la diputada, es la esposa del diputado. Pero, bueno, esa es mi opinión.

INTERLOCUTOR: Gracias, señor presidente.

En un segundo tema, señor presidente, en diciembre pasado le señalé el daño patrimonial que existe al Issste por le subregistro de cuotas de mandos medios y superiores y que en la ley del Issste, en el artículo 42, dice que el seguro de salud se financiará con las cuotas. Por ejemplo, el sueldo de los… Se lo señalé, el sueldo base, por ejemplo, de un subdirector, el nivel más alto de un subdirector, el sueldo base es de nueve mil pesos, pero ya con la compensación garantizada está alrededor de los 52 mil pesos, es su salario, pero al momento de jubilarse se jubila con nueve mil pesos.

Ya se lo había comentado, incluso usted le pidió a Zenteno, el director del Issste, que hiciera un análisis para hacer un esquema progresivo de mejorar las prestaciones o la jubilación de estos mandos. No sé si ya le entregó algo al respecto el director del Issste sobre ese tema.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos trabajando en toda una reforma del Issste, completa, porque queremos dejar un buen sistema de atención a los trabajadores al servicio del Estado, tanto activos como jubilados.

Y el Issste estaba en una situación y sigue estando, deplorable. Y hay un equipo de trabajo para mejorar la situación en el Issste, por completo. Estamos avanzando para garantizar el derecho a la salud a los que no tienen seguridad social, es un compromiso que tenemos, que el año próximo vamos a tener un sistema público de salud de primer orden, de los mejores del mundo para la población abierta, es decir, universal, para todos, estamos trabajando en eso.

Ya les he explicado de que se están rehabilitando centros de salud, hospitales, se están equipando, estamos abasteciendo con medicamentos los centros de salud, los hospitales.

Ya está en proceso la contratación de personal médico.

Estamos resolviendo el déficit de médicos que hay en el país, en especial de médicos con alguna especialidad, especialistas, que es en lo que hay más déficit, pero estamos avanzando, estoy satisfecho con lo que se está haciendo.

Ya llevamos tres estados que estamos casi el 100, Tlaxcala, Colima y Nayarit y ya se están haciendo los levantamientos y se está trabajando en tres más y así para el año próximo vamos a tener ya el sistema completo de salud pública, universal y gratuito. Ya todas las secciones de hemodiálisis, por ejemplo, ya son gratuitas, pero nos falta, nos va a llevar algún tiempo.

Y luego el Issste, que ya lo estamos atendiendo, porque de los sistemas de seguridad social es el que estaba más abandonado, más privatizado, es como regresarlo a lo público, porque lo habían privatizado, nada más quedaba el nombre y el cascaron administrativo, porque hasta los edificios estaban privatizados, laboratorios; todos los servicios integrales de salud, subvencionados, subcontratados y ahora lo que queremos es mejorar los servicios médicos en el Issste y tener todos los medicamentos y que no falten los servicios y en eso estamos trabajando.

Y mucha corrupción, mucha corrupción. La verdad es que estaba podrido todo. Dicen mis adversarios, yo llevo cuatro años o cerca de cuatro años que todavía le sigue echando la culpa a los gobiernos anteriores. No se las voy a dejar, no voy a dejar de echarles la culpa de lo que hicieron. Eso fue una tragedia, es que acabaron, se esmeraron en destruir al país.

Nada más porque el pueblo de México es mucha pieza y tiene nuestro país muchos recursos naturales y sobre todo un pueblo bueno, trabajador y por eso estamos sacando a México de la decadencia, pero nunca en la historia del país, nunca en la historia del país se había saqueado tanto a México como en el periodo neoliberal, nada más tenían como propósito robar. El gobierno estaba tomado, estaba al servicio de una camarilla de una banda de malhechores, todo era:

—A ver qué negocio hacemos, bisnes, en qué me vas ayudar. ¿Estás vendiendo? ¿Estás comprando? Quiero estar ahí en ese negocio, quiero vender computadoras.

—Oye, pero tú no sabes de eso.

—No importa, constituyo la empresa y busco por ahí un técnico, pero te tengo a ti, que eres mi amigo, jugamos canicas juntos y ahora que estás, ayúdame.

Y así todo y se veía normal.

Entonces eso es lo que nos está ayudando mucho, porque sí es una inmoralidad, una descomposición enajenante, pero al mismo tiempo, imagínense cuánto nos hemos ahorrado al cortar de tajo con todo eso.

La fórmula ha funcionado muy bien: si no hay corrupción, si no hay lujos en el gobierno, se ahorra muchísimo y el presupuesto rinde y no hay que aumentar impuestos y no hay que declarar gasolinazos y no hay que endeudar al país y se entrega todo lo que se ahorra a los más necesitados.

Ahora que voy a informar, ya voy a decir que se redujo la brecha de desigualdad desde que estamos, a pesar de la pandemia. Ya los de abajo no son los perdedores, como era siempre. Los de abajo, no quiere decir que ya salieron de pobres, pero ya no se siguen empobreciendo y eso es por no permitir la corrupción y por lograr una mejor distribución del ingreso, del presupuesto, de la riqueza.

¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se distribuye mejor el ingreso?

Pues aumentando los salarios, destinando el presupuesto a los pobres, evitando la corrupción. La corrupción es la causa principal —no hay que olvidarlo, esto para los jóvenes— la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social en nuestro país. La deshonestidad de los gobernantes es lo que ha dado al traste con todo.

Entonces, por eso sí vamos a seguir apoyando a toda la gente y nos va a alcanzar en el caso de la salud para que el que se enferme, sin importar su condición económica, tenga posibilidad de curarse, de que le hagan todos sus estudios, que le entreguen todos sus medicamentos de manera gratuita y que sea un servicio de calidad.

Y tenemos el presupuesto y es muy claro cómo hay nueve mil plazas de especialistas y sólo se han ocupado 500. Y cuando decimos que tenemos nueve mil plazas es que tenemos el presupuesto para las nueve mil plazas, pero el problema es que durante todo el periodo neoliberal no se formaron especialistas.

Y todavía hay quienes defienden eso. Está bien, cada quien es libre y no podemos pensar igual todos, pero esto es importante que se sepa, porque fueron de las barbaridades que se cometieron mientras se saqueaba al país y los medios de información, con honrosas excepciones, callaban como momias y se dedicaban a aplaudir como vasallos, a quemar incienso a los gobernantes.

Por eso sí vamos a lo del Issste a fondo, ya estamos en eso, yo espero que en poco tiempo les podamos dar ya los informes. Así como los martes se está informando sobre el sistema de salud que está integrando para la atención a la población abierta, así en el caso del Issste, vamos a ir avanzando.

INTERLOCUTOR: También, bueno, en el Issste ha ocurrido que no hay las mismas condiciones de libertad sindical con los sindicatos minoritarios, como le he señalado en otras ocasiones de otros sindicatos y ya ocurre lo mismo aquí en el Issste.

Incluso ya tengo la evidencia de una denuncia en el OIC contra Pedro Zenteno por violar los derechos sindicales de tres mil agremiados a este sindicato minoritario. Ojalá puedan tomar atención en esto. Porque ya le he señalado varios: este sindicato minoritario, Pemex, incluso hasta Nacional Monte de Piedad. Normalmente como que es una práctica común contra los sindicatos minoritarios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay que ir viendo que se cumpla la ley laboral y que haya democracia al interior de los sindicatos y que se respete el derecho que tienen los trabajadores a organizarse y a defenderse. Es un proceso y depende mucho de los trabajadores y se va avanzando.

En el caso de estos cambios en salud, lo cierto es que están ayudando todos los sindicatos de la salud: el sindicato del Seguro Social, los del Issste, los sindicatos de salud, todos están ayudando. Entre otras cosas, porque se está beneficiando a los trabajadores; ya se empezó a basificar a los trabajadores del sector Salud que llevaban 10, 15, 20 años trabajando como eventuales o por contrato y se les está basificando.

Estos tres estados a los que hice mención, donde ya de manera integral han mejorado los servicios, Tlaxcala, Colima y Nayarit, ya prácticamente todos están siendo basificados, todos los trabajadores del sector salud.

INTERLOCUTOR: ¿Va a recorrer hospitales del Issste también? Ya ve que antes de la pandemia empezó a recorrer hospitales del IMSS, pero no ha recorrido hospitales del Issste.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer y estamos en ese proceso, hay un equipo para eso. Es más, no sólo están trabajando los responsables del sector Salud y del Issste; le pedí a la secretaria de Seguridad Pública, a Rosa Icela Rodríguez, que en el caso del Issste también participara en el equipo.

¿Qué está sucediendo?

Se están venciendo contratos de los famosos servicios integrales y ya no queremos renovarlos, ya queremos que ya pertenezcan al Issste y que se acabe con la privatización. Es una recuperación, es como nacionalizar, volver otra vez lo que era público y se volvió privado a lo público.

Pero hay presiones fuertísimas, por los intereses, porque detrás de los prestadores de estos servicios están políticos; incluso, gente que trabajó en altos niveles en el Issste y que incluso tienen fuerza al interior del Issste.

Yo recuerdo cuando empezamos con los procesos de renovación de estos servicios me echaban la culpa a mí de todo. Iba un paciente y no lo atendían, ‘es que no tenemos equipos, no tenemos medicina, ya ve que el presidente canceló los presupuestos’. No en todos los casos.

Ahora que hablaban del aeropuerto, lo mismo, como había ahí intereses que controlaban todo, entra la Secretaría de Marina a poner orden y empiezan las colas, ‘no, pues ya no hay personal, se los llevaron a todos allá al aeropuerto Felipe Ángeles y por eso’.

Y no hay personal, para hablar en plata, en las aerolíneas. No es un asunto de aduanas, no es un asunto que tenga que ver con la administración del aeropuerto, todo eso se fue corrigiendo porque estamos atentos.

¿Saben que se informó el viernes sobre seguridad y en el informe del secretario de Marina se dio a conocer que en el mes no se ha perdido en el aeropuerto de la Ciudad de México una sola maleta Seguramente los leyeron ustedes, ¿no? en el Reforma o en el Excelsior o en El Universal, o se dijo en Televisa o en Azteca.

Entonces, ahí vamos, pero se tiene que seguir avanzando, enfrentando obstáculos, pero avanzando

Adelante.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Healy: El Imparcial, de Sonora; la Crónica, de Mexicali; y Frontera, de Tijuana.

Presidente, preguntarle en un primer tema sobre su visita a Sonora, pues vimos, le tocó a usted la lluvia que hubo allá, todas las inundaciones de Empalme y de Guaymas. Preguntarle, presidente, si se considera del parte del gobierno federal apoyos para la entidad, para estos seis mil 500 afectados, ya que no sólo fueron carreteras, sino también las casas de Empalme, pues casi quedó ahí inundadas varias colonias. Y si tuvo algún planteamiento del gobernador en esta visita.

Esa sería mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, coincidió de que fuimos a Sonora en días que llovió mucho, que hubo inundaciones, sobre todo en Guaymas, en Empalme, en Estación Ortiz. Ahí hace falta construir un muro y eso ocasionó el desbordamiento de las aguas, las inundaciones.

También están haciendo unos rellenos a la orilla de la bahía, en Empalme y eso causó también retención de agua, estuvimos allá, pasamos por Empalme, estuvimos en Rosario y en Obregón.

Y desde antier estamos pendientes, porque se llevó a cabo un rescate de una familia. No sé si tienes la foto de la familia que se rescató, de los helicópteros.

Ha estado Marina, el Plan DN-III, desde el principio atendiendo. Lamentablemente sí han perdido la vida dos personas, uno en Hermosillo y otro en Guaymas. Llovió mucho y ya están allá trabajando. Fue el gobernador a Empalme después de que terminamos. Hicimos el compromiso en Obregón de ayudar a la población afectada. Y se quedaron atrapados en una camioneta una familia completa y con helicópteros de la Marina se les rescató.

Se ha estado trabajando allá y ya se dio instrucciones para que se levante un censo. Primero que se proteja a la gente, el rescate y luego ya el censo para ver las afectaciones, ayudar a las familias que perdieron enseres y también construir caminos que se destruyeron. Se cayeron puentes; ya está la instrucción y ya se está trabajando, en eso.

INTERLOCUTORA: ¿Con las viviendas también se va a dar apoyo, aparte de enseres?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vivienda y enseres.

INTERLOCUTORA: Presidente, ¿y hay algún monto ya que se…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Lo que se necesite. Cuando se trata de justicia no hay límites, no hay límites. Lo que se busca siempre pues es salvar vidas, porque lo material se consigue.

INTERLOCUTORA: Muy bien, presidente. Muchas gracias.

En un segundo tema, presidente, el fin de semana pues detenido el exprocurador Murillo Karam, por la creación la verdad histórica; también se conoció que la FGR señala al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Preguntarle —bueno, de también haber participado en esta creación de la verdad histórica— preguntarle qué opina de esto.

También preguntarle, los muchachos de la Normal Ayotzinapa están pidiendo la detención del expresidente Peña Nieto, quieren que la justicia también lo alcance a él. Preguntarle qué opina también de esto, si el presidente, si usted considera que el presidente Peña Nieto pudo haber estado ajeno a todo lo que estaba sucediendo cuando ocurrió la desaparición de los muchachos y cuando se estaba armando la verdad histórica.

Y preguntarle sobre Tomás Zerón. ¿Cuándo podría estar aquí, su proceso de extradición, para enfrentar los cargos sobre Ayotzinapa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo pienso que debe de tenerse en cuenta que son dos acciones:

Lo que tiene que ver con la desaparición, el lamentable sacrificio de los estudiantes, esa noche en Iguala y los alrededores, que ya se tiene en el informe una versión de lo sucedido esa noche, quiénes participaron y los horrores que se cometieron. Entonces, esa es una parte, ya en el informe se narra lo sucedido y se tiene una lista de los implicados. Aclaro que este informe está disponible con todos sus anexos, porque di la instrucción de que se transparentara todo, se conociera todo.

La segunda parte tiene que ver con la actitud de las autoridades, de cómo los que no habían participado con los que habían participado de una u otra formase pusieron de acuerdo para ocultar los hechos, que ya es lo que se conoce como la fabricación de la llamada verdad histórica, de cómo presentaron las cosas, cómo mintieron y ahí intervinieron también funcionarios públicos, en el informe se habla de cómo fraguaron, de cómo tramaron todo esto, quiénes participaron, quiénes son los responsables de haber mentido y de haber dado una versión que no corresponde a lo que sucedió, con todas las implicaciones, el cómo fueron armando toda esta falsedad, incluso torturando personas, fabricando declaraciones. Entonces, ese es la otra parte, pero no hay que olvidar la primera, son dos.

Yo le voy a pedir a Alejandro Encinas que a mediados de semana esté aquí, porque informó de manera amplia, pero hace falta aclarar bien y hablar sobre lo sustancial para que no quede ninguna duda.

En el caso del procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía, él sostiene… A ver si pones… Esto es lo que dice el fiscal cuando le estamos informando a los padres.

(INICIA VIDEO)

ALEJANDRO GERTZ MANERO, FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA: Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables, pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar, se salió de su control y fue en ese momento cuando el procurador general de la República, Jesús ‘N’, se presentó ante los medios y señaló lo siguiente: Estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor, que seremos los responsable directos de esta investigación.

Ante esa afirmación…

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya. Pero a ver, ¿por qué no repites eso?, es que quiero que eso… A ver, despacito.

(INICIA VIDEO)

ALEJANDRO GERTZ MANERO: Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables, pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar, se salió de su control y fue en ese momento cuando el procurador general de la República, Jesús ‘N’, se presentó ante los medios y señaló lo siguiente: Estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor, que seremos los responsable directos de esta investigación.

Ante esa afirmación, ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas, adjudicando la brutalidad sucedida sólo a policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes entregaron a los estudiantes masacrados a uno de los cárteles que se disputaban el control de las drogas en esa ciudad.

Para lograr lo anterior, los que se hicieron responsables de esa investigación cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías, adjudicándoles todas las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir, para después inventar la supuesta verdad histórica, que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente.

El proyecto de complicidad y encubrimiento movió todas sus redes mediáticas para lograr que ese asunto terminara y se cerrara, al haber sido supuestamente quemado los jóvenes estudiantes y al tener como únicos responsables a los miembros de esas policías locales y a sus cómplices del crimen organizado.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Está claro o no?

INTERLOCUTORA: Sí, habla también de la responsabilidad del Ejecutivo, o sea, dice: ‘El Ejecutivo federal’.

En este sentido, presidente, esta petición que hacen los alumnos de la normal, ¿podría proceder?, ¿qué opina usted de que fuera detenido también el ex presidente Peña Nieto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, yo quería que este fragmento se conociera, porque existe la prueba, es pública, hubo una conferencia de prensa, lo que está haciendo el fiscal es citando lo que dijo el procurador en ese entonces: ‘Nosotros somos responsables’, dice y creo que se refiere al otro señor, a Tomás Zerón, que era…

INTERVENCIÓN: Titular de la Agencia de Investigación Criminal

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso es. Son los dos que asumen la responsabilidad, de acuerdo al fiscal. Toda la información sobre esto correspondió investigarla a una comisión que se creó y se tienen todas las pruebas.

Entonces, cuando se me informó de cómo se habían realizado estos hechos, el informe que está en el internet hay que leerlo, habla de los responsables y hay una relatoría de todo lo que va sucediendo día con día, quiénes intervienen.

Y en ese informe la comisión menciona los nombres de los responsables y ese informe con todos los anexos se presentan a la fiscalía y ya es la fiscalía la que está procediendo solicitando órdenes de aprehensión al Poder Judicial, a los jueces, que son los que van a impartir justicia, es un proceso que ya inició. Si la fiscalía o los jueces determinan que hay otros implicados, ellos lo van a decidir en absoluta libertad.

Lo mismo, si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables, aparecen nuevas versiones, más información, todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces.

Recuerden que los implicados tienen abogados defensores, vivimos en un auténtico Estado de Derecho y las autoridades tienen que sostener con pruebas sus acusaciones, es un proceso.

Ahora estamos ante una situación inédita, porque se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó, eso era antes, ahora el Estado ha sido, ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos y ese es un cambio importante, aunque no les guste a los conservadores y a los que apoyaban estas atrocidades, a los que apoyaban este régimen autoritario y corrupto, que todavía lo están apoyando, porque todo esto se fue creando como un monstruo, con el apoyo de los medios de información e intelectuales alcahuetes, todo con honrosas excepciones, pero se llegó al extremo de hacer montajes, de torturar en la televisión.

Entonces, claro que hay una gran corresponsabilidad de muchos, pero los que participaron de manera directa son los que están siendo juzgados, la investigación no se cierra, pero no nos podíamos quedar así.

Imagínense, yo recuerdo que en la campaña de Estados Unidos la candidata del partido demócrata, la señora Clinton, no sé si sabía lo que había pasado, pero llegó a declarar, llegó a decir: ‘Si yo fuese mexicano, no descansaría hasta conocer la verdad sobre el asunto de los jóvenes desaparecidos.’ Con toda razón, pero el que un extranjero sostenga eso, nos avergüence de esa manera, nos afecta como pueblo, como nación, como gobierno. Por eso la instrucción fue: Vamos a que se conozcan los hechos y que no haya impunidad.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Nada más, por último, sobre la extradición de Tomás Zerón, ¿cómo va?, ¿cuándo podría estar aquí en nuestro país?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está haciendo la investigación. No puedo dar detalles, pero sí le voy a pedir a Alejandro Encinas que venga y les informe.

Y les quiero pedir también, yo sé que ustedes ya lo hicieron, pero me gustaría decirle a todo el que tenga posibilidad de hacerlo, que tenga acceso al internet, que busque los expedientes, que no es en vano leer todo lo acontecido, porque este es uno de los hechos más vergonzosos, lamentables, dolorosos, en la historia reciente del país y hay que ventilarlo, evidenciarlo para que no haya repetición, nunca más estos hechos en el país, nunca más, independientemente del castigo.

Y que no se quiera justificar bajo ninguna circunstancia un crimen así, nada que eran revoltosos los jóvenes, nada que supuestamente estaban involucrados en actos delictivos, nada que se necesitaba un escarmiento, nada de eso; toda esa retacería de argumentos, son ofensivos. No se puede actuar de esa manera.

Y también, nada de que se actúa así para proteger el prestigio de las Fuerzas Armadas. No, el prestigio de las Fuerzas Armadas se obtiene actuando con rectitud, no ocultando las cosas. Además, las Fuerzas Armadas como institución son una cosa y la actitud de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas son otra, no es lo mismo.

‘Es que se va a dañar, se va a manchar el Ejército o las Fuerzas Armadas’. No, sí se manchan si hay complicidad, si no se actúa con la verdad; si no, no tienen por qué mancharse, se castiga a los responsables y se limpia.

Yo no sé qué pensaron. Estamos hablando de dos momentos, ¿no? Ya habían cometido esta atrocidad. ¿Por qué ocultar los hechos? ¿A quién protegieron? ¿Quién puede ser más importante que la justicia y que la verdad? Pero es una concepción que se tiene acerca del poder, muy retrograda, muy conservadora.

Ayer estaba yo viendo un Twitter de una legisladora del PAN o de otro partido del bloque conservador sobre los derechos humanos. ¿Lo quieren ver? A ver, ponlo.

Bueno, antes los policías decían, los viejos policías decían: ‘Los derechos humanos para los humanos derechos’, fíjense, los policías más represores decían eso: ‘Los derechos humanos para los humanos derechos’.

Luego, se atribuye a este señor Alazraki la frase aquella de que los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas, que se lo recomendó a un candidato, a Arturo Montiel. Pero el gran publicista, que se molesta porque le digo que es facho. Lo que es los derechos humanos para… ¿Qué dijo?

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, pero Alazraki: ‘Los derechos humanos para los humanos, no para las ratas’.

Es que este es el pensamiento, estamos en el cogollo del pensamiento conservador. Y miren esto, esta se pasó, la señora.

(INICIA VIDEO)

KENIA LÓPEZ RABADÁN, SENADORA: Desde su obsesión por militarizar a México, es increíble cómo no se da cuenta que su errónea estrategia está ensangrentando al país, lo hace porque los delincuentes le están dando poder político y dinero.

Un policía en Veracruz gana aproximadamente ocho mil pesos. Nunca en toda su vida el 99 por ciento de los mexicanos va a poderse comprar los tenis que usa la familia del presidente, nunca va a poderse comprar la casa en Houston que tiene la familia del presidente, el 99 por ciento de los mexicanos.

¿Saben por qué?

Porque este gobierno, además, genera pobreza. En su obsesión de poder y de dinero, claramente se demuestra cómo han destruido el presupuesto de los estados y de los municipios para que no tengan policías, para que no tengan equipo, para que no tengan patrullas, para que no tengan capacitación.

Todo este dinero que han dejado de darle a los gobernadores y a los alcaldes se los ha agandallado López Obrador para hacer, entre otras cosas, un montón de contratos a modo, Morena hace arreglos con los delincuentes para llegar al poder.

Qué terrible que Morena haya claudicado, que las gobernadoras, los gobernadores, los servidores públicos de Morena hayan claudicado en todo aquello que dijeron iban a defender, pero ahora lo único que defienden son sus contratos, es su lana, son los poderes brutales que tienen.

Vamos a ganar la Ciudad de México y también vamos a ganar el país.

Intentando destruir a la oposición lo que ha hecho el gobierno federal es darle la espalda al pueblo de México.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero, no, faltó, falta lo del Twitter. Esa es otra. Pero, nada más le contesto a la señora, con todo respeto: zafo.

Es un Twitter. ¿Pero es del mismo partido o es otro?

INTERVENCIÓN: Es del mismo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Del mismo.

INTERVENCIÓN: ¿Es el tuit nada más?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero es interesante, porque es la misma…

Aquí está: ‘Los derechos humanos son precisamente para los humanos. Los delincuentes son bestias que no merecen ninguna consideración.’ Amén. Ese es el pensamiento conservador.

Afortunadamente pues México es otro, la gente ha estado tomando consciencia y vamos adelante en la transformación.

Tú, tú, tú, Proceso, me interesa mucho; a ver ¿en qué anda?

GPREGUNTA: Gracias, presidente.

Buenos días. Dalila Escobar, de Proceso.

Justo sobre este tema, yo le quería plantear el asunto de todos estos planteamientos que usted está mencionando y que, como bien está diciendo el fiscal, lo pudimos escuchar en esta audiencia que duró 12 horas en las que hablaba la fiscal federal de todos estos señalamientos que se le hacen a Murillo Karam.

Pero, primero, preguntarle estas situaciones en las que en el informe Encinas dice que no hay indicio de que los estudiantes sean localizados con vida. En este sentido, preguntarle si esa fue el punto en el que se decide que se acelere esta investigación y que se comience ya con estas órdenes de aprehensión a altos mandos, que, como bien dice o argumentó la fiscalía en esta audiencia, se fabricó, ya usted lo mencionaba, se montó, se inventó esta verdad histórica a partir de una planeación que hizo Jesús Murillo Karam en una especie de cónclaves de altos mandos se tomó la decisión que se debía decir primero y enseguida que se debía hacer.

Es decir, primero, se habla de lo que supuestamente dieron de testimonio los detenidos, supuestos integrantes de Guerreros Unidos y enseguida de que se da la conferencia, al mismo tiempo, se está deteniendo. Es decir, no hay forma de que estos personajes hayan declarado primero lo que declaró Murillo, porque primero se fabricó la verdad histórica y después mediante tortura se les hizo declarar de esta manera.

Pero preguntarle, en primer lugar, justo sobre este punto, de si el asunto de que ya no haya posibilidad de localizarlos con vida es que el gobierno que usted encabeza decide ya que se ejecute desde la fiscalía y que se hagan cumplimiento de estas órdenes de aprehensión y si ya se tiene el conocimiento de que sean también mandos militares los que estén en este mismo camino.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en el informe se habla de que se tienen confesiones de quienes participaron en la desaparición y también la ejecución de los jóvenes. Hay declaraciones muy fuertes, mucho, mucho muy fuertes sobre cómo se deshicieron de los jóvenes, eso está ahí.

Y luego también hay declaraciones de cómo planearon irlos moviendo de lugar.

Se tomó la decisión de dar a conocer este informe porque ya se considera que hay elementos suficientes, sin cerrar la investigación, eso fue lo que llevó a dar a conocer el informe, que esa es tu pregunta.

INTERLOCUTORA: Sí.

Y sobre las órdenes de aprehensión, porque desde que inició el gobierno se tenía la idea, porque ya había un informe del GEI, de los grupos de expertos interdisciplinarios, en los que tumbaban precisamente esta verdad histórica, supuesta verdad histórica y que su gobierno inició estas investigaciones a partir de esa idea, de que no era real.

Entonces, saber si considera usted si no se tardaron mucho en presentar estas órdenes de aprehensión.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque se hizo toda una investigación minuciosa, la verdad es que el equipo que ayudó a Alejandro Encinas actuó con mucho profesionalismo y fueron muchos expertos, nacionales y extranjeros y se hizo una investigación a fondo. Y ellos, sin injerencia de ningún funcionario público, ni del presidente, elaboraron el informe; y ellos sin injerencia de nadie, ni del presidente, hicieron la lista de los que consideraba responsables, tanto de la desaparición de los jóvenes como del ocultamiento de los hechos.

Entonces, cuando yo leo el documento completo y veo los nombres, las listas, lo que digo es: Adelante, porque ustedes hicieron la investigación y les tengo confianza.

INTERLOCUTORA: En esa lista, presidente, si se encontraba el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, porque lo que pudimos escuchar en la audiencia y que relata la Fiscalía General de la República, el fiscal federal, es que parte de quienes se acogieron al criterio de oportunidad, uno de ellos menciona que en estos conclaves de altos mandos estaba tanto el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, como Omar García Harfuch.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se mencionan muchos en toda la investigación, incluso está en los documentos.

Por eso invito a que los conozcan, pero no sólo el informe, sino los anexos, porque ahí vienen las declaraciones y se habla de muchos personajes, pero en el informe la comisión da a conocer quiénes considera son responsables.

Porque se dice, por ejemplo: ‘Peña’, sí, pero el informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña, pero sí contra otros, sí, a Murillo Karam, sí a otros personajes y también militares.

INTERVENCIÓN: ¿A Cienfuegos, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tampoco. Por eso hay que leer el informe.

Entonces, si en la investigación o si los que están declarando dicen: ‘Yo actué porque me dieron la orden’, pues ya hay otro implicado.

Pero la comisión lo que investigó fue acerca de quiénes de manera directa participaron, tanto en la desaparición de los jóvenes como en el montaje que se hizo sobre la llamada verdad histórica.

Y sí, en el informe aparecen militares, como otros funcionarios como responsables.

INTERLOCUTORA: Yo se lo pregunto porque en la audiencia ante el juez parte de la relatoría de los hechos destacan precisamente esta situación.

Por un lado y que también es público, porque fue parte de la conferencia que dio Murillo Karam en aquel entonces, donde dice que por instrucción presidencial él retoma el control absoluto de la investigación y el segundo al mando es Tomás Zerón de Lucio, a quien señalan como el ejecutor, vaya, de la tortura y a Murillo Karam por no haberlo denunciado, o sea, por saberlo y no haberlo denunciado, además de haber alterado la escena del crimen.

Por un lado, bueno, ahí ya se está hablando de una instrucción presidencial, porque además parte de los argumentos que se dan en esta audiencia, incluso por parte del juez, es que precisamente la importancia del tema, las redes de amistades son los que generarían un riesgo de fuga.

Pero también la relevancia en torno a que Murillo Karam actuó, vaya, para limpiar la imagen tanto de su cargo como del propio presidente Peña Nieto y para evitar las movilizaciones de los estudiantes.

Pero parte de lo que se señala y por eso le insistí en el tema, de lo que destaca la fiscalía ante el juez pues es precisamente que esta persona que se sujetó al criterio de oportunidad mencionó este cónclave donde destaca el nombre del actual funcionario de la Secretaría de Seguridad capitalina.

Y se lo pregunto para saber entonces si lo que se está informando ante el juez es distinto a lo que se tiene en importancia en este informe que se presenta por la subsecretaría, porque entonces sí estarían destacando el nombre de este funcionario, como de otro más, incluido Peña.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es que también en el informe de la comisión aparecen los nombres, son los mismos, sí, entonces hay que esperar a que el Poder Judicial, el juez sea el que decida sobre la responsabilidad y hasta dónde llega.

Nada más que no puede haber juicios sumarios. Primero, no puede haber linchamientos políticos y conjeturas porque los conservadores son muy dados a decir, como la señora, que acabamos de ver ahora, de decir que nosotros apoyamos con contratos o que estamos protegiendo a empresas o que somos corruptos, en pocas palabras; pues no, se equivoca la señora, no somos iguales.

Entonces, sí, van a defender a Murillo Karam y van a defender al régimen pues quienes forman parte de ese régimen corrupto, porque la verdad, siempre lo digo, no es un asunto de personas, es una especie de asociación delictuosa.

Imagínense, si un periodista que estuvo defendiendo la llamada verdad Histórica, lo mínimo que tendría que hacer es demostrar capacidad para rectificar y ofrecer disculpas, ofrecer disculpas, o sea, ‘me equivoqué, pensé que la investigación estaba bien hecha, pero con estos nuevos elementos estoy constatando de que no fueron así las cosas, que se mintió. Yo mentí, yo incluso ofendí a quienes no aceptaron esto desde el principio —y hubo quienes ofendieron a los padres y a las madres— entonces ofrezco disculpas’. Es de sabios cambiar de opinión.

Pero no, no, no. ‘A ver, vamos a buscarle ahora cómo nos justificamos y cómo nos seguimos hundiendo en el pantano, o sea, cómo seguimos en la autocomplacencia,’ porque cuando se da a conocer el primer día lo de Ayotzinapa, lo primero es: ‘Ya se sabía, no hay nada nuevo’, porque pensaban que nada más hasta ahí iba a llegar, a decir: ‘Mintieron y no se iba a actuar’.

¿Y por qué también es importante que esto suceda en nuestro país?

Pues ya para hacer a un lado todo ese pasado lastimoso, bochornoso, todo eso que avergüenza y vamos a inaugurar una etapa nueva.

Imagínense que yo termino mi gobierno sin un informe sobre esto. Fue un compromiso que hice de los 100 y me faltaban dos, este todavía no lo cierro, pero ya se avanzó; y me falta la descentralización, que también no lo cierro.

INTERLOCUTORA: Presidente y sin la llegada de Tomás Zerón será complicado, porque al final de cuentas él fue el ejecutor de estas torturas con las que se hizo declarar algo que tampoco era cierto, eso por un lado.

Y preguntarle en torno al funcionario de la Secretaría de Seguridad capitalina, si no sería tal vez lo deseable en todo caso, o más bien lo más producente, que se separara del cargo para que se pudiera investigar, porque al final de cuentas ya salió su nombre, ya salió en esta investigación y además está saliendo de un testigo colaborador, en este caso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es que van a salir muchos nombres, van a salir muchas cosas, pero eso no responsabiliza a nadie.

Yo me tomé una foto con el presidente municipal de Iguala y con su esposa cuando fui candidato en Iguala, o sea, creo que Peña también, ¿y por tomarse una foto?

¿Cuándo fue eso?

INTERVENCIÓN: Fue un mitin.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En un mitin, en la plaza, sí.

Entonces, van a salir muchas cosas, pero aquí lo que importa es saber quiénes son los responsables.

Y también no perder de vista de que son dos momentos, porque hay una tendencia a irnos sólo con la llamada Verdad Histórica, decir quién la armó y Tomás Zerón y todo, sí, pero ante de eso ya habían sucedido los hechos, ya habían cometido estos actos atroces.

La otra etapa era: ‘A ver cómo enfrentamos esto’, porque pensaron que no iba a pasar nada. Eso suele pasar mucho con el autoritarismo, con los conservadores: ‘No, hombre, nadie se va a dar cuenta; además, muchachos revoltosos que fastidian mucho tomando carreteras, no va a pasar nada’, pensando que no iba a suceder nada. Y, además, el autoritarismo.

Entonces, claro que iba a pasar, imagínense la desaparición de 43 jóvenes. ¿Cómo no iba a pasar?

Pero todo esto también nos tiene que llevar a conocer el grado de enajenación que se padece en ciertos sectores y el concepto de autoridad, de poder.

Hay en Guerrero un hecho lamentable, en Iguala, que manchó, muy poco, pero lo manchó, al presidente Madero, por circunstancias también, porque estaba muy acosado por el conservadurismo y la prensa encima, bueno, al grado que tuvo recurrir a Huerta y a los peores militares del porfiriato, los que se habían formado reprimiendo a los pueblos indígena, los peores en su desesperación, un hombre bueno Madero.

Y había un —esto sucedió en dos o tres lugares— había un dirigente social, periodista, en Iguala vinculado al zapatismo y el gobernador de entonces era un Figueroa en Guerrero, porque tenían mucha fuerza los Figueroas desde entonces y de repente aparece asesinado el periodista en el panteón de Iguala y con la saña de que le quitaron los ojos.

Entonces, vienen los familiares, vienen los amigos a ver al presidente Madero y él, por defender al gobernador, dice que tenía información de que el periodista era un opositor zapatista, revoltoso. De todas maneras, le pide explicación al gobernador y le manda una carta el gobernador a Madero aceptando que él había ordenado el asesinato del periodista. Pero con una justificación con ese pensamiento de derecha, conservador, autoritario, como el pensamiento de Hitler, como el pensamiento de Mussolini, como el pensamiento de Franco, como el pensamiento de Pinochet, que todavía existe, diciéndole de que no se podía gobernar Guerrero y poner orden si no era de esa manera y que se tenía que actuar con mano dura.

Pasa el tiempo, vienen los asesinatos de Agua Blanca, lo mismo, van campesinos a protestar y los está esperando la policía y los asesinan. Y la justificación del gobernador fue igual que la del que estaba en la época maderista, que venía también del porfiriato, igual. Hay una expresión de lo más brutal, cuando le piden cuentas al gobernador dice: ‘¿Y qué esperaban? ¿Que yo los recibiera con un ramo de flores?’.

Eso que se repite en Iguala y en otras partes, eso debe de desterrarse, cero autoritarismo. Y esa es la auténtica libertad, no libertad nada más para unos y represión para otros.

INTERLOCUTORA: Y que es un poco también el historial de Murillo Karam, que igual en Proceso traemos un perfil de todo el historial.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo no sé, pero lo que quiero decirles es que eso nunca más se debe de permitir.

INTERLOCUTORA: Presidente, preguntarle, bueno, esto, lo que le mencionaba, es de acuerdo a informes de la extinta Dirección Federal de Seguridad, pero preguntarle, usted menciona que en el informe del caso Ayotzinapa no se habla de una orden de aprehensión en contra de Peña Nieto; sin embargo, usted ha mencionado en diferentes ocasiones que no hay ninguna decisión de ningún subalterno que no sepa el presidente de la República.

¿No estaría siendo el mismo caso, de que él supiera la verdad histórica, además, por orden presidencial de que tomara el control total Murillo Karam y que no lo denunciara? ¿No lo hace cómplice y sujeto a una orden de aprehensión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues eso el juez lo va a decidir. Eso sí está muy difícil que pase cuando está uno pendiente, pero también no podemos adelantar ningún juicio, esto tiene que resolverlo el juez y adelante.

Bueno, lo primero, lo más doloroso es la situación de la familia, de los muchachos, eso es lo más duro, pero al mismo tiempo es ejemplar, doloroso, pero ejemplar, porque no se rindieron, no se han rendido y son excepcionales y tienen todo nuestro respeto.

Miren, la gente humilde en el país, los más pobres, tenían muy pocas posibilidades de estudiar y muchos, muchos, muchos, acudían a las normales rurales, gente pobre, muy pobre, de los pueblos de La Montaña de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, los más pobres de los pobres, de Hidalgo. Y los gobiernos neoliberales cerraron normales y usaron como pretexto el que se formaba gente con ideas opositoras, subversivas. Pero era la única forma de que pudieran estudiar, las normales rurales y Chapingo.

Por eso hay que tomar mucha consciencia de atender a la gente que más lo necesita, no darles la espalda a los pobres, no ser hipócritas profesando, ejerciendo una religión y dándole la espalda a los que sufren. Tenemos que buscar todos que haya una sociedad mejor y nada de clasismo, nada de racismo, nada de discriminación.

Entonces, este caso es doloroso, muy doloroso para los padres, pero también muy aleccionador por lo que ellos hicieron y lo que resistieron. Y vamos a seguir adelante y sigue la búsqueda. En el informe viene todo lo que se ha hecho, días, semanas, meses enteros buscando en todos lados, por todos lados y se va a seguir con lo mismo y al mismo tiempo con las investigaciones para que no quede ninguna duda de lo que sucedió.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Bueno, todavía Murillo Karam, al final de la audiencia, dijo, reprochó, que se había derrotado la presunción de inocencia, hecho que el juez incluso le pidió que tuviera más respeto en torno a esas declaraciones.

Y, en segundo tema, judicial, presidente, el viernes también vimos la salida de Rosario Robles del penal de Santa Martha, cambio de medida cautelar. Va a seguir el proceso en domicilio.

Preguntarle, ¿el hecho de que únicamente ella en toda esta investigación conocida como La Estafa Maestra, la única que haya sido detenida en un alto nivel, la única secretaria de Estado hay sido Rosario Robles, no indica que debería también tener celeridad? O si usted considera que la fiscalía general debería de avanzar en estos asuntos para que se investigue o se avance en estas investigaciones en torno a otros secretarios de Estado y que al final de cuentas también esto apunta al expresidente Enrique Peña Nieto. Si no considera que se ha tardado este proceso y que ha sido únicamente de señalar a una sola persona, cuando pudiera haber más implicados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues está en manos de jueces. Y sí coincido de que tardan mucho, o sea, porque no hay sentencias. Deben de acelerar más los procesos para que haya sentencias.

En el caso de Rosario Robles ella pidió seguir su proceso en su domicilio por una cuestión de salud y el juez concedió el que continúe el proceso en su casa. No significa que queda libre, nada más que tiene que haber sentencia.

INTERLOCUTORA: Y ya pasaron tres años.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y ya pasaron tres años. Y así hay muchísimos casos, al grado que estoy proponiendo que la Secretaría de Seguridad Pública se ocupe de este asunto, porque hay mucha gente en prisión que lleva años sin sentencia, enfermos, ancianos, indígenas, que nunca han tenido abogados que los defiendan.

Y ya emití un decreto de amnistía, pero no avanza, porque también parece como si estuviésemos en la época colonial que se decía: ‘Se acata, pero no se cumple’. Entonces, como yo soy perseverante se debe de acatar y se debe de cumplir.

INTERLOCUTORA: Presidente, con todas estas investigaciones que se están dando últimamente, nada más por hablar de estos casos, está Odebrecht, ahora también lo que tiene que ver con Ayotzinapa, bueno, desde siempre, lo que tiene que ver con Ayotzinapa y otros casos más. ¿No considera usted un esquema en el que todos los caminos lleven al expresidente Peña Nieto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya conocen cuál es mi postura sobre esto, ya la hice pública, cuando tomé posesión.

INTERLOCUTORA: Aunque en los hechos no se le está tratando de llamar a la justicia en México. ¿Por qué en ninguno de los casos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque corresponde a las autoridades competentes.

Mi postura fue en el sentido de que no íbamos a presentar denuncias en contra de los expresidentes, lo dije cuando tomé posesión en el Congreso y lo argumenté, dije que quería yo iniciar una etapa nueva y que teníamos que demostrar nosotros que éramos distintos y no permitir nosotros la corrupción y no quedarnos anclados en el pasado persiguiendo a los expresidentes y que íbamos a ir hacia adelante.

Dije también que, si a pesar de mi postura se llevaba a cabo una consulta y la gente votaba para que se les iniciara investigación a los expresidentes, yo iba a acatar ese mandato. Por eso, cuando se presentó el momento nadie estaba pensando en presentar lo de la consulta y dije: Yo voy a presentar, para que no quede el antecedente de que no se hizo, vamos a preguntarle al pueblo.

Además, políticamente, en el buen sentido de lo que es política, un noble oficio, hay que estar siempre a las vivas, porque yo estoy encabezando, junto con muchos otros, mujeres y hombres, millones de mexicanos, un proceso de transformación.

Si yo no convoco a esa consulta, ahora estarían molestando más con el hecho de que hubo un pacto con Peña, como dicen los conservadores, porque cree el león que todos son peludos.

INTERLOCUTORA: Y a pesar de la consulta…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Permíteme, permíteme, que es interesante esto.

Y dije: No, ya cuando ellos vayan yo ya voy de regreso. Entonces, no, va, porque si la gente dice: ‘Se enjuicia’, se enjuicia.

Lo que yo le tengo que agradecer a Peña es que, a diferencia de Fox y de Calderón, no se metió a hacer fraude en la elección presidencial, eso no se me va a olvidar. Además, se lo reconocí cuando tomé posesión. Pero eso es una cosa, otra muy distinta es la complicidad, completamente distinta, nada más que no todo tiene que ser por iniciativa del presidente, yo mando obedeciendo.

Y lo de Ayotzinapa y lo del señor Murillo Karam, lamento mucho, pero esas injusticias no pueden quedar impunes. ¿Cómo veo yo a las madres, a los padres de los muchachos? Llevo tres años reuniéndome con ellos, informándoles, en reuniones, algunas ríspidas, porque imagínense el dolor de las madres, de los padres de no ver a sus hijos y todo esto que se está conociendo.

Entonces, no tengo nada personal contra el señor Murillo Karam, nada, ni contra nadie, pero este es un asunto de otra naturaleza, esto tiene que ver con mi responsabilidad y con mis convicciones, con mis principios.

Entonces, si salen denuncias contra el expresidente Fox, contra expresidente Zedillo, contra el expresidente Calderón, contra el expresidente Peña y la fiscalía y los jueces deciden de que son responsables, son culpables, adelante, adelante, pero yo no voy a estar promoviendo eso.

Yo lo que quiero es que quede muy claro que el corrupto es mal visto, que no es como antes, de que el corrupto ni perdía su respetabilidad; al contrario, se le ponía de ejemplo: ‘Qué bueno es para los negocios, qué vivo, cómo supo colarse, cómo ha progresado; apúrate, muchacho, chamaco, para que cuando seas grandes seas como seas como don Fulano, un reverendo ladrón’.

La justicia es castigar al que comete un delito, pero también la justicia es prevenir el que no se cometan delitos. Si nos volvemos todos cómplices, como querían y aceptamos ese estilo de vida, pues nuestro país nunca va a salir adelante y es realmente una paradoja, un absurdo, una contradicción. Tenemos un pueblo honesto, la mayor riqueza de nuestro país es la honestidad de nuestro pueblo, ¿y por la ambición de las minorías vamos a causar el atraso de México y va a perder fama México y nos vamos a sentir avergonzados los mexicanos? No, no, no, este es un pueblo honesto y en México no va a haber corrupción, se tiene que desterrar la corrupción y la impunidad y eso nos está dando mucha autoridad moral.

Les comentaba yo lo de la señora Clinton, pues con razón, pero da vergüenza siendo mexicanos que venga alguien del extranjero y nos diga: ‘Si yo fuese mexicano, yo hubiese investigado y atendiendo a los familiares de los jóvenes desaparecidos’ y resulta que la autoridad mexicana rehén, a guardar silencio, sin poder decir nada.

Es como si vinieran los de las organizaciones de derechos humanos: ‘A ver, ¿por qué torturas?; a ver, ¿por qué las masacres?; a ver, ¿por qué la represión?’

No, vienen porque se quedaron con esa idea y además se dedican a administrar la violación de derechos humanos y el dolor de la gente, no a transformar, son burócratas que viven muy bien, que les pagan muy bien para eso las organizaciones no gubernamentales, la llamada sociedad civil, pero no cambian, incluso la ONU, que no se pronuncia con fuerza ante la monstruosa desigualdad que hay en el mundo y que tiene responsables, o ante las guerras. Porque todo tiene que ser equilibrio porque, si no, no van a pagar las cuotas ¿y cómo se va a mantener todo el aparato? Tantos organismos.

Vamos nosotros —y se los adelanto, ya con esto término, porque ya es tarde— vamos a presentar una denuncia porque no nos han entregado vacunas del organismo que se creó en la ONU.

INTERVENCIÓN: Covax.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Covax, nos deben 75 millones de dólares. Contra Covax y contra la ONU, porque ya es mucho, ya es el colmo.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ante Naciones Unidas. Ya, lo más pronto posible.

Imagínense, darles dinero adelantado por las vacunas, ya creo que se va a cumplir un año. Y hemos estado, pues buscando un acuerdo, siendo tolerantes, porque se trata de un organismo internacional, sí, pero no somos encubridores. Además, hace falta ya una renovación también en esos organismos internacionales.

PREGUNTA: ¿A cuánto…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Setenta y cinco millones de dólares.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo el dato. El martes, mañana, se informa.

Muy bien. Muchas gracias.

