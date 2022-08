La mañanera de AMLO de este viernes 19 agosto de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy buenos días.

Bueno, nos da mucho gusto estar en Tijuana, en Baja California, aquí, donde comienza nuestra patria, en este estado de gente buena, trabajadora, progresista, en donde podemos aplicar, tenemos motivos de sobra para decir que amor con amor se paga. Queremos mucho a la gente de Baja California, que es un estado ejemplar, es gente muy luchona, muy buena y nos han dado siempre su apoyo, su respaldo y nosotros vamos a saber corresponder en todo momento, nunca jamás vamos a traicionar al pueblo de Baja California.

También, nos da mucho gusto estar aquí para apoyar a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Marina del Pilar fue electa de manera democrática por el pueblo de Baja California y es la gobernadora legal y legítimamente constituida; pero, además, cuenta con nuestro apoyo y, aún más, con nuestra simpatía. Entonces, venimos a decirle que no está sola, que el gobierno federal la va a apoyar siempre.

Ahora que se presentaron estos hechos lamentables el Baja California, de inmediato recibió el apoyo del gobierno federal: de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación.

Y cuando se necesite, aquí vamos a estar o, mejor dicho, siempre vamos a estar, junto a ella, para apoyar al pueblo de Baja California.

Hoy vamos a llevar a cabo esta conferencia. Acabamos de terminar la reunión de seguridad que hacemos todas las mañanas de 6:00 a 7:00 de la mañana y vamos llevar a cabo el informe. Como es costumbre, el orden del día incluye que se le dé la palabra, que escuchemos a la gobernadora; luego, el general secretario Luis Cresencio Sandoval González, paisano de ustedes, va a informar sobre la situación de seguridad en Baja California.

Coincide de que es 19 de este mes y todos los días 20, pero como es sábado y no hay conferencia, se informa sobre la seguridad a nivel nacional. Entonces, el informe de seguridad nacional, de lo que está pasando en el país, que comprende un periodo de un mes, se va a dar a conocer aquí, en Tijuana. Y terminando este informe, pues ya abrimos para preguntas y respuestas. Ese es el orden del día y así vamos a tener este diálogo circular.

Adelante, gobernadora.

MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA, GOBERNADORA DE BAJA CALIFORNIA: Gracias presidente, gracias.

Señor presidente, esta mañana las y los bajacalifornianos lo recibimos con todo el cariño de siempre. La gratitud y la fortaleza que usted nos brinda nos pone de pie y tomados del brazo como el gran equipo que somos, porque una vez más hemos demostrado que hoy en Palacio Nacional tenemos a un verdadero líder y hoy todas y todos, pueblo y gobierno, somos una misma fuerza y no van a poder quebrantarnos por más que lo intenten.

Hoy, señor presidente, se encuentra usted haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar duro, honradamente y en armonía por nuestras familias, por nuestra comunidad y por esta noble tierra.

Hace una semana algunos cobardes quisieron asustarnos y se toparon con un brazo poderoso, se encontraron con un pueblo uniformado, porque hoy el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del estado, las secretarías de Seguridad Ciudadana y cada una de las policías municipales formamos un solo frente.

Tristemente, en medio de una contingencia y de un escenario tan sensible, hubo quienes de manera irresponsable buscaron lucrar políticamente, difundiendo noticias falsas y generando alarmismo. Quisieron crear incertidumbre, pero, en cambio, se toparon con un rumbo claro, con un pueblo y un gobierno trabajando de la mano como no ocurría en épocas pasadas.

Aquí respaldamos su política de seguridad, presidente, atendiendo las causas. Rechazamos la lógica de las armas y los enfrentamientos y abrazamos la lucha por una sociedad sin desigualdades.

Porque con su liderazgo hoy la transformación en Baja California tiene nombre y rostro y se refleja en las pensiones para nuestros adultos mayores, en los apoyos para las personas con discapacidad y en las becas para nuestros jóvenes que hoy están construyendo su futuro.

Quiero aprovechar este momento para solicitar una vez más su intervención para que juntos logremos enfrentar nuevamente un gran reto, con su apoyo incondicional, como siempre, para garantizar el abasto de agua en la población de Baja California. Como siempre, hemos encontrado una muy buena dinámica de trabajo con los responsables del área, pero sabemos que, con su respaldo, presidente, saldremos nuevamente adelante.

Usted sabiamente lo ha dicho, licenciado Andrés Manuel López Obrador, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. La armonía empieza a construirse en cada hogar, en cada calle, en cada esquina, esa es la vocación de los gobiernos de la Cuarta Transformación, que somos verdaderos promotores de paz.

Desde este rincón, donde empieza la patria, quiero reiterarle que mi gobierno seguirá concentrado en trabajar por el bienestar de las y los bajacalifornianos.

Bienvenido, amigo presidente, hoy lo recibimos, como siempre, con los brazos abiertos y con el corazón por delante. Esta es y será siempre su casa.

Muchas gracias.

PREGUNTA: Total respaldo a la gobernadora, entonces.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Completo, total respaldo.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Muy buenos días a todos.

Para informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado. Adelante con la presentación. Con permiso, señor presidente.

Bien, un estado con siete municipios, que acumulan 3.78 millones de personas, ocupando el 11 lugar a nivel nacional y el 12 por su extensión territorial, que concentra en tres municipios, Tijuana, Ensenada y Mexicali, el 90.1 por ciento de su población. Y, como más adelante lo veremos, también ahí concentrado el mayor número de delitos que se cometen en el estado.

La asistencia de la señora gobernadora en las reuniones de coordinación ha sido importante, ha habido 208 reuniones en el estado, en 193 ha estado la señora gobernadora aquí presidiendo, con el 92.8 por ciento de asistencia, en 14 ha estado un representante.

Aquí importante mencionar que se ha hecho notar y ahorita lo vamos a ver en las gráficas, en el comportamiento de los delitos, el liderazgo de la señora gobernadora, coordinando todos los esfuerzos de las instancias de seguridad que participan aquí en el estado, siendo quien encabeza la estrategia de seguridad pública y planteando las acciones que se van a desarrollar para poder atender esos delitos.

Aquí lo vemos en la incidencia delictiva, seis delitos están hacia la baja, únicamente tienen trata de personas y el secuestro que tiene una tendencia hacia a la alza, pero lo que es homicidios dolosos, lo que tenemos en robo a casa habitación, el robo a vehículos, en extorsión, en transporte va hacia la baja. A pesar de los lugares que ocupa, ahí se refleja este trabajo coordinado que se desarrolla aquí en el estado, un trabajo de todas las instancias.

Adelante, por favor. Vamos a ver cada una de las gráficas.

En robo de vehículos, 927 eventos en junio. En junio es la última información que tenemos por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, la tendencia es hacia a la baja, tiene, sí, el primer lugar con cinco mil 882 eventos de este robo de vehículos. Aquí vemos la tendencia del acumulado anual, cómo ha sido el comportamiento en la administración y ahí se observa esa tendencia hacia a la baja.

En homicidios dolosos, 229 en lo que va o lo que fue de junio, tiene el segundo lugar a nivel nacional, pero también aquí los esfuerzos se ven representados con una tendencia hacia la baja para evitar este delito.

La trata de personas, con ocho eventos en junio, hacia a la alza, con el segundo lugar. Tienen 40 en el registro acumulado de lo que va del año.

Robo a casa habitación, 264 robos, con una tendencia hacia a la baja, ocupando el séptimo lugar a nivel nacional. Y aquí en el acumulado anual se observa cómo se presenta esa tendencia hacia a la baja.

En cuanto a extorsión, ocho delitos de esta naturaleza, una tendencia a la baja con el 18 lugar a nivel nacional.

El siguiente delito, el secuestro, solamente se presentó uno en junio, tienen nueve en lo que va del 2022, ocupa el 22 lugar, ahí su tendencia hacia a la alza.

En robo en transportes, tres eventos de esta naturaleza, la tendencia hacia a la baja, el 24 lugar a nivel nacional, con un acumulado de 14 en lo que va del 2022.

En total de delitos de impacto, tienen en junio cuatro mil 836 registrados, su tendencia es a la baja. Aquí vemos en el acumulado, 27 mil 773 en lo que va del año, ocupando el segundo lugar a nivel nacional.

En cuanto a la cantidad de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta junio, el estado tiene el segundo lugar con nueve mil 293 homicidios, siendo la media de tres mil 188.

En cuanto a esos mismos homicidios dolosos, pero considerando por cada 100 mil habitantes, también permanece en el segundo lugar, con 247, siendo la media de 88.

En cuanto a los municipios con mayor incidencia delictiva, refiriéndonos a homicidios, a robo de vehículos, a narcomenudeo, aquí están los tres municipios que tienen ese 90.1 por ciento de la población, está Tijuana, Mexicali y Ensenada, ocupan el 93 por ciento del total de delitos.

En cuanto a efectivos de seguridad pública presentes en el estado, en la parte estatal tiene un efectivo real de mil 250 y operativos de 783 elementos; en la municipal, seis mil 664 y operativos de cinco mil 544, haciendo un total de seis mil 327 hombres que están destinados a la parte operativa, teniendo la mayor presencia policial en lo que es Tijuana, Mexicali y Ensenada, los tres municipios que coinciden con lo que ya citamos de la presencia de los delitos.

En cuanto a fuerzas de seguridad del Estado mexicano aquí presentes, entre el Ejército, Fuerza Aérea Mexicana, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, hay un efectivo de nueve mil 447 elementos; de ellos, ocho mil 400 son operativos, son la gente que está desplegada, haciendo alguna acción en el estado.

Ejército y Fuerza Aérea tiene cuatro mil 102 operativos, que representan el 48.8 por ciento de esos ochos mil 400; la Secretaría de Marina, 866 operativos, que representan el 10.3 por ciento; y la Guardia Nacional, tres mil 432 elementos operativos, que es el 40.8 por ciento de este personal operativo.

Este personal, junto con las policías estatales y municipales, hacen un total de elementos operativos de 14 mil 727 que están diariamente en atención a la seguridad pública del estado.

El despliegue que se tiene de las coordinaciones regionales, son cinco coordinaciones en las que se divide todo el estado, tenemos Tijuana, Tecate, Mexicali, Ensenada y San Quintín y un coordinador estatal.

En cuanto a construcción de compañías de la Guardia Nacional, las instalaciones donde despliega la Guardia, se tienen en el 19 se construyó una, que está totalmente terminada; en el 20, cinco, que son Ensenada, Mexicali, Rosarito, San Quintín y Tecate; y en el 22 están consideradas seis, dos ya están en construcción, una en Tijuana y otra en Mexicali con el 13 por ciento de avance; y cuatro, que son Tecate, Mexicali, una más en Ensenada y una más en Tijuana que están pendientes por que falta el terreno, ya están en proceso de que nos apoyen y poder iniciar la construcción.

Y también cinco instalaciones del Ejército que fueron entregadas a la Guardia Nacional y en las cuales se encuentran las compañías de Guardia Nacional operando.

En cuanto a asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública tiene un total el estado de 269.7 millones de pesos; y en lo corresponde al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales, dos mil 774.4 millones de pesos.

Los aseguramientos en el estado en lo que va de la administración, aquí los tenemos, aseguramientos importantes, también resultado de esa coordinación que se citaba en lo que corresponde a las mesas de seguridad aquí en el estado, lideradas por la señora gobernadora, aquí tenemos 103 mil kilógramos de marihuana, dos mil 27 kilógramos de cocaína, 494 de heroína, 89 de goma de opio, 39 mil 600 kilógramos de metanfetaminas, una cantidad importante de fentanilo, 762 kilógramos, 5.4 millones de pastillas de fentanilo, 11 laboratorios, cinco mil 262 detenidos.

Aquí mencionar los detenidos que se hicieron en Sonora, una detención importante que fueron los responsables de las acciones que se realizaron aquí en días pasados.

Pero aquí resaltar la coordinación que existió desde el gobierno del estado, de la fiscalía del estado, cómo se obtiene la información, cómo la pasan a lo que es el gobierno federal a través de las instancias de seguridad y cómo se logra la detención de manera muy rápida. Este es un ejemplo de esa gran coordinación que existe entre las instancias de seguridad.

Tenemos también tres mil 850 vehículos asegurados, 21 embarcaciones, ocho aeronaves; armas de fuego, mil 722; 107 mil cartuchos, cuatro millones de pesos y 12.2 millones de dólares. Aquí la afectación con este recurso asegurado, cómo todas las drogas que se han asegurado y los medios que utiliza la delincuencia organizada, pues es una afectación importante que se ha hecho a la delincuencia, tanto en la parte económica como en su estructura operacional.

También, en cuanto a alertamientos aéreos, a trabajos de inteligencia aérea que se realizan focalizados en el estado de Baja California, se han tenido 12 resultados positivos, se han asegurado 61 kilogramos de fentanilo, 106 de heroína, mil 380 de metanfetaminas, goma de opio 12 kilogramos, 204 de cocaína, 651 de marihuana, un detenido, 10 vehículos asegurados, cuatro aeronaves, 25 armas de fuego, 42 cartuchos, cargados y combustible.

En cuanto a rescate y búsqueda, aquí las tres instancias, lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, participaron en cuatro eventos con 83 elementos, habiendo asistido a siete personas.

En cuanto al Plan DN-III, Plan Marina y Plan Guardia Nacional aquí en Baja California, se atendieron 149 eventos, apoyando a 158 familias, desplegando la Guardia Nacional mil 274 elementos en 120 vehículos, tres mil 842 elementos del Ejército, 359 vehículos y en aeronave con su tripulación y en el Plan Marina, una aeronave con su tripulación, atendiendo incendios forestales, lluvias, incendios urbanos, accidentes vehiculares, derrames de sustancias químicas, heladas, explosiones, derrumbes, accidentes ferroviarios, accidentes aéreos.

Es todo por parte del informe de seguridad del estado.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos.

Hoy, como cada mes, presentamos el informe de los resultados del esfuerzo de todos los integrantes del Gabinete de Seguridad que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se coordina con los gobiernos estatales y municipales en las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad.

Este informe correspondiente al mes de julio, bueno, desde que empieza la administración, pero hasta el mes de julio, recoge los reportes que las 32 fiscalías estatales enviaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para lograr la baja de la incidencia delictiva que aquí se reporta, nuestra guía es la Estrategia Nacional de Seguridad. Nuestro método es la coordinación con inteligencia y acciones en contra de las estructuras criminales. Y les quiero decir con toda seguridad que estamos viendo los buenos resultados y que la pacificación del país se construye cada día. Estamos en la directriz presidencial la que considera cero impunidad y cero corrupción. Vamos a las cifras.

En lo que se refiere a la incidencia delictiva del fuero federal, tenemos una reducción de 29.3 por ciento desde el inicio de la administración actual.

En lo que se refiere a los delitos del fuero federal, tuvimos una reducción en la mayoría de estos delitos.

En relación con el homicidio doloso, mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 12.8 por ciento en comparación con los máximos históricos de 2018 y es el mes de julio más bajo desde hace cinco años.

Aquí tenemos el comparativo de los siete meses de enero a julio del 2022 con los siete meses del 21, del 20 y del 19. Aquí se ve la reducción con respecto al mismo periodo del año anterior, que es de 8.7, de 12 por ciento con respecto al 2020 y del 19. Esto, todo, relacionado con el homicidio doloso en todo el país.

Aquí también está el comparativo de homicidios de las últimas administraciones. La variación en el periodo de Salinas es de 9.2, se incrementa; en relación con Zedillo, 31.2 por ciento de baja en este delito; en el periodo de Fox, 1.6 por ciento al alza; en el periodo de Calderón 192.8 por ciento de incremento; en el periodo de Peña, 59 por ciento al alza; y en el actual periodo, más de 10 por ciento de variación a la baja. Esto en homicidios dolosos.

En relación con las entidades del país, seis estados siguen concentrando el 49 por ciento de los delitos de homicidio doloso en todo el país, estos son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Hay un trabajo importante entre las fuerzas federales y estatales para la reducción de este delito.

En relación con Guanajuato, va a la baja este delito, en relación con Michoacán también se ve una reducción en los últimos cuatro meses.

Aquí, como lo dijo el señor secretario, en Baja California ha habido un incremento en los últimos meses.

En el Estado de México, se mantiene la tendencia a la baja y estamos también en un trabajo coordinado.

También, en el estado de Jalisco son los últimos cuatro meses a la… con un incremento.

En el caso de Chihuahua, también hay un incremento en los últimos tres meses.

Y en los 50 municipios prioritarios donde estamos concentrados, aquí hay una disminución del 14 por ciento y en donde 33 municipios registraron una disminución de 23 por ciento en promedio y 15 municipios registran un aumento de 17.5 en promedio y dos municipios permanecen sin cambio.

Adelante. En los delitos del fuero común, seguimos haciendo un llamado a fortalecer la coordinación de las autoridades estatales, pero se ve claramente, en la mayoría de los delitos han tenido un importante decremento.

Adelante. Ahora vamos con algunos específicos delitos del fuero común. Aquí tenemos la disminución en el país, en julio se redujo 23.4 por ciento en comparación con el inicio de la administración.

Adelante. Muy importante la disminución en el robo de vehículos a nivel nacional. Aquí se ve cómo claramente ha venido a la baja este delito e incluso en la asociación, en los números que tiene la AMIS estamos todavía más abajo que lo que reporta el secretariado, por tratarse de vehículos asegurados.

Adelante. El feminicidio, en julio de este año el feminicidio bajó 51.7 por ciento respecto al máximo histórico de agosto de 2021. Nosotros, recordar que este delito se tipifica en todos los estados a partir de 2020, antes no existía esa contabilización, pero estamos bajando este delito en el país.

Ahora, con el delito de secuestro, en julio el secuestro disminuyó hasta 81 por ciento a partir de enero de 2019, donde se pasa de 185 víctimas al inicio de su administración, señor presidente, a 35 víctimas, siendo la cifra más baja de este delito desde que tenemos registro y con respecto a todas las administraciones anteriores.

¿Por qué se dan los resultados en secuestros?

Con el trabajo de todas las unidades antisecuestros del país y con la Coordinación Nacional Antisecuestros se tienen cuatro mil 474 detenidos, 510 bandas desarticuladas y dos mil 33 víctimas liberadas en lo que va del 16 de julio de 2019 al 31 de julio de 2022. Este un trabajo de coordinación importante y lo queremos siempre resaltar y llevar nuestros números, que son con el trabajo, la coordinación de todas las unidades antisecuestro.

Estos son algunas de las acciones de seguimiento que se hacen en coordinación con los gobiernos estatales, como la verificación de los centros de atención a las adicciones, el combate a la extorsión telefónica y los protocolos de atención a la violencia en contra de las mujeres.

También continuamos con la estrategia de constructores de paz, precisamente siguiendo la directriz de la estrategia que nos marca la atención de las causas que originan la violencia. Estamos en este programa y continuamos las visitas a los hogares y la inscripción de jóvenes en aquellas colonias complicadas, como lo hicimos aquí en Baja California.

También tenemos la cifra de la baja en el robo de hidrocarburos, del huachicol, que se ha bajado de 72 mil barriles a 6.2 y continuamos en el trabajo gracias a los operativos de las Fuerzas Armadas.

También el programa de la prevención de toma de casetas, que ha evitado la pérdida de 11 mil 120 millones de pesos durante 2022. Y de 2020 al 11 de agosto de 2022 un ahorro de 34 mil 837 millones de pesos, que estos operativos han evitado las pérdidas de estos recursos.

En resumen, el trabajo del gabinete, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado la disminución de los índices delictivos y ha avanzado en la construcción de la paz.

Ahora, un momentito nada más, para dar los resultados de los avances del programa por entidad. Yo me permito aquí felicitar al gobierno de Baja California, presidente, por el apoyo y por el trabajo que realizan en cuanto a la regularización de los vehículos de procedencia extranjera. El total de los vehículos regularizados en el país es de 373 mil 905, de los cuales Baja California, con el apoyo de la gobernadora, lleva una regularización de 79 mil 878; el segundo lugar es el estado de Chihuahua, con 73 mil 39; enseguida, Sonora, con 56 mil 665.

Hay que decir que la regularización de estos vehículos hace que en los estados, tres estados, en donde se lleva a cabo este programa, con ese trabajo, se realiza el que tengamos ya un monto de 934 millones 762 mil 500 pesos en todo el país con la regularización de los vehículos.

Pero muy importante que Baja California lleva un monto de 199 millones 695 mil pesos que, de acuerdo a su instrucción, señor presidente, este recurso servirá para el arreglo de los baches aquí en las calles de Baja California, en los municipios, en donde se está organizando este programa.

Ya tenemos alrededor de siete módulos aquí en esta entidad y están por instalarse otros módulos. Entonces, muy satisfechos con la buena coordinación y el buen trabajo con la ciudadana gobernadora y aquí con todos los que participan en este programa.

Este sería mi informe, señor presidente. Ahora le doy la palabra al general Rodríguez Bucio.

LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.

Por lo que respecta a la Guardia Nacional, lo más relevante en su consolidación y resultados del último mes, me permito mostrarlo enseguida.

El estado de fuerza continúa en 118 mil 188 elementos. Tenemos este año 10 mil 45 vacantes para llegar, personal que tenemos que reclutar este año para al final del 2022 tener un estado de fuerza de 128 mil 233. Esto nos permite actualmente tener una fuerza operativa desplegada en las 266 coordinaciones regionales de 105 mil tres elementos.

En cuanto a capacitación, continuamos con el curso de formación inicial, este es permanente. En el último mes concluyeron esta capacitación tres mil 40 elementos, tanto de nuevo ingreso, ahí fueron dos mil 223; como personal veterano, 817.

Actualmente tenemos en formación inicial, en este curso de formación inicial, personal de nuevo ingreso, que es un curso de 20 semanas, seis mil 179 elementos; también de veteranos, es decir, el personal que llegó a la Guardia Nacional hace un poquito más de tres años, es el personal veterano, personal que ya venía tanto de Sedena como de Marina y este personal solamente hace el curso en ocho semanas, tenemos actualmente mil 382.

La capacitación continua, es decir, la capacitación que se da después del curso de formación inicial, para las diferentes actividades y especialidades que hay en la Guardia Nacional, tenemos actualmente seis mil 124 recibiendo cursos tanto en línea como presencial.

Un evento relevante, la Guardia Nacional el pasado 16 de agosto pasó su revista de entrada a la Fuerza de Reacción Especial, la intervención de la Guardia Nacional. Esta fuerza está adiestrada para llevar a cabo operaciones del tipo de rescate de rehenes y personas en situación de riesgo, resolver situaciones de alto riesgo, traslado de reos de alta peligrosidad, búsqueda, localización y desactivación de artefactos explosivos, participar o dar seguridad en eventos especiales de alto nivel, operaciones de alto impacto contra la delincuencia organizada y operaciones sorpresivas, sobre todo de corta duración en zonas urbanas de alta incidencia delictiva.

Está integrada actualmente con 492 elementos, que tienen un alto grado de adiestramiento y cuenta también con la capacidad para desplazarse a cualquier punto del territorio nacional.

En lo que se refiere a la construcción de cuarteles y a efecto de cumplir con la meta que tenemos asignada para el final del sexenio, que son 594 cuarteles para compañía, tenemos ya concluidas 242; en construcción, 81; pendientes por iniciar el presente año, 48. Para el próximo año 123, más las 100 instalaciones que el Ejército ha asignado a la Guardia Nacional dentro de sus propios cuarteles, haremos el total de la meta para el 2024.

Adelante. Los apoyos que la Guardia Nacional proporciona a la Secretaría de Bienestar en este mes, fueron mil 507 apoyos para la dispersión, sobre todo es apoyo de seguridad para la dispersión de diversos programas sociales, como son las becas ‘Benito Juárez’, Producción para el Bienestar, Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad y el programa de Bienestar de Niños y Niñas de Madres Trabajadoras.

Adelante. También el apoyo que se proporciona de seguridad a los convoyes que trasladan fertilizantes, en este caso en apoyo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el presente mes se transportaron 37 mil 342 toneladas de fertilizantes en 939 viajes.

En esta ocasión, aparte de los puertos de Lázaro Cárdenas y de Coatzacoalcos, también se iniciaron viajes de La Barca, Jalisco y ya son más estados de la República los que reciben este apoyo; ahora son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Durango, Nayarit, Campeche, Zacatecas y Puebla.

Adelante. En ocasión o con motivo del periodo vacacional del verano 2022, la Guardia Nacional inició el Plan Nacional de Seguridad Verano 2022, esto es del 29 de julio al 26 de agosto, en todas las coordinaciones estatales para dar principalmente seguridad y auxilio vial tanto en carreteras, pero también dando seguridad a 21 playas nacionales, ocho centros arqueológicos, 21 cruces fronterizos, 60 aeropuertos y casi 50 mil kilómetros de carreteras. Para esto, empleamos poquito menos de 10 mil elementos y un poquito más de cuatro mil vehículos.

Adelante. La Guardia Nacional también proporciona apoyo a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación. En este mes se le proporcionaron 34 apoyos, 33 a esta comisión nacional y uno a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México. Aquí están los estados en los que proporcionó este apoyo, principalmente en el estado de Guerrero.

Para estos apoyos se emplearon 539 efectivos. Y lo que más… Aquí el apoyo consiste en dar seguridad al traslado y durante los trabajos de búsqueda de personas.

En peritajes forenses, incluyendo binomios caninos para la búsqueda de restos humanos.

Seria cuanto, señor presidente. Me permito cederle la palabra a mi almirante secretario.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE MARINA: Con permiso, señor presidente.

Continuando con el informe mensual, estos son los efectivos desplegados en el territorio nacional en total, de los 194 mil 287, que es un 80 por ciento del total operativo. Y estos son los que dan el apoyo logístico a todas las operaciones.

Estos son el número que tiene Sedena en lo que se refiere a vehículos, Semar con sus buques, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional con sus aeronaves también.

La que sigue, por favor. Personas desplegadas en estos siete eventos, que vamos a ir viendo uno por uno. En lo que se refiere al mantenimiento del Estado de derecho, nosotros operamos en la tierra, en el aire y en el mar. Tenemos en la tierra brigadas de Infantería de Marina, Unidad de Fuerzas Especiales y compañías independientes; en lo que es el aire, tenemos bases aeronavales y escuadrones independientes también. Y en el mar, las flotillas y unidades de superficie.

Lo que se llevó en este mes, 992 operaciones en tierra, 933 operaciones en el aire y en el mar 650 operaciones.

¿Qué es lo que se aseguró?

Seis embarcaciones menores implicadas en trasiego de droga, cuatro mil 835 kilogramos de cocaína, afectaciones económicas más o menos de mil 548 millones de pesos, dos mil 100 litros de combustible y tres personas detenidas. Un total de ocho mil 415 elementos en estas tres áreas.

En lo que se refiere a protección marítima y portuaria, que es la seguridad en los puertos, que la damos a través de la Unidad de Protección Portuaria, en donde hay mil 660 elementos desplegados en 20 puertos; vehículos que se inspeccionaron, pues los que están aquí, cuatro mil 200; personas, 68 mil personas fueron inspeccionadas; contenedores, 43 mil; buques o embarcaciones, dos mil 158; maletas y equipaje, 162 mil; inspecciones a buques con drones submarinos, a 19; se aseguraron 22 paquetes con mercancías ilícitas y 17.5 kilogramos de marihuana.

La que sigue, por favor. En aduanas marítimas, que tenemos 220 elementos de Marina y mil 990 personal civil, total, dos mil 210; 16 marítimas, dos interiores, que están en la Ciudad de México, en Pantaco y en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Recaudación que se ha hecho hasta la fecha, 362 mil millones. El aumento con respecto a los años anteriores de enero a junio del año anterior con respecto a este año es un aumento del 13 por ciento. Y las aduanas marítimas e interiores aportan un 58 por ciento del total de la recaudación.

La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la Coordinación Estrategia de Seguridad Aeroportuaria y de Unidad de Protección Aeroportuaria en la Ciudad de México, tenemos mil 500 elementos desplegados.

Acciones y resultados.

Apoyos totales, cuatro mil 425.

Las municiones aseguradas 214 piezas.

En migración en los inadmitidos, cuatro mil 471 personas.

Acciones y revisión de equipo antiexplosivos, 513.

Personas detenidas por diferentes delitos, 19.

Y el robo de maletas, no ha existido ninguna maleta extraviada.

La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones de búsqueda y rescate, salvaguarda de la vida humana en la mar, contamos con 33 estaciones navales, 22 en el Pacífico, 11 en el golfo de México y por parte de la Secretaría de la Defensa un Centro de Coordinación Nacional, cuatro centros y 28 subcentros coordinadoras regionales de búsqueda y rescate aéreo.

Se han atendido 63 llamadas de auxilio, 100 rescates diversos, siete evacuaciones médicas en la mar y se activó el sistema de búsqueda y rescate terrestre prestando apoyo y en nueve reportes de accidentes aéreos.

En las personas, dos mil 710 personas.

Rescates diversos, 202.

Apoyos médicos, 634.

Personas localizadas, 30.

Patrullajes marítimos, aéreos y terrestres, 320.

La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la seguridad del Ferrocarril Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en los tres ramales, el que va de Coatzacoalcos a Palenque, el que va de Juchitán a Ciudad Hidalgo y el que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, tenemos desplegados cuatro mil 350 elementos para darle la seguridad.

La que sigue, por favor. En lo que se refiera a atención de emergencia sanitaria todo relacionado con el COVID-19, hay 10 mil 700 elementos desplegados.

Vacunas recepcionadas, han sido cinco millones 746 mil. Transportadas vía aérea un millón 846 mil; transportadas vía terrestre, tres millones, casi millones. Se han empleado cinco aeronaves, 38 operaciones aéreas, 39 horas de vuelo y 65 rutas terrestres.

Para lo que es la vacunación, se tienen desplegados siete mil 300 elementos. Atendidos en instalaciones de Sedena y de Semar, mil 537 pacientes.

En lo que se refiere a ayuda humanitaria internacional, en esta ocasión se dio apoyo al gobierno de Cuba en la extinción de incendios en Matanzas, Cuba. Se envió un buque logístico que llevaba un helicóptero y 131 elementos de tripulación. Las acciones que se realizaron: vuelos de reconocimiento, traslado de personas, militares, prensa y búsqueda y rescate.

Se les dio entrenamiento y capacitación a las tripulaciones de vuelo cubanas para el combate de incendios a través de los helibaldes; igualmente, asesoramiento, revisión y reparación sobre equipos de helibaldes.

En lo que se refiere a aseguramientos en eventos marítimos, en este mes se detuvieron a 13 infractores; en total en lo que va del año, 120.

Droga, cocaína decomisada este mes, cuatro mil 835 kilogramos; en lo va del año, 18 mil 581 kilogramos.

Embarcaciones, seis. En total, llevamos 42.

Combustible, cuatro mil 800. En total, 44 mil 195 litros de gasolina.

Y el numerario en lo que va del año, decomisados a estos elementos, 70 mil pesos.

Afectaciones económicas estimadas en este mes, 148; en lo que va del año, cuatro mil 992 millones de pesos.

En lo que se refiere a atención médica de primer contacto en lugares difíciles, es una operación que se está realizando junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya se llevó a cabo en Baja California y Baja California Sur. Se emplean estas dos aeronaves, ambulancias, vehículos y consultorios móviles que los presta, los proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y se han dado esto a comunidades, ahorita se están dando en Oaxaca y en Chiapas.

Le cedo la palabra al general.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Con permiso, señor presidente.

Continuamos con el informe. Aquí tenemos ocho operaciones más que se desarrollaron en este periodo del 21 de julio al 19 de agosto, que son la estrategia de seguridad pública, lo de seguridad a instalaciones estrategias, las operaciones en contra del mercado ilícito de combustibles, el plan de migración en la frontera norte y sur, la atención a desastres, erradicación intensiva de plantíos, la estrategia para fortalecer las aduanas y la vigilancia del espacio aéreo nacional. En estas ocho misiones se emplearon un total de 147 mil 390 hombres para poder desarrollarlas en este periodo del que estamos informando.

También en el empleo de la inteligencia dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, lo que es el Centro Nacional de Inteligencia y en específico el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, que es parte integral del CNI, así como la Guardia Nacional, inteligencia del Ejército, se realizaron 190 detenciones en este periodo.

Primeramente, aquí tenemos la de Puerto Escondido, Oaxaca, el día 25, que es la detención del ex fiscal del estado de Veracruz.

Luego, en Tulancingo, en Hidalgo, el 26, también la detención de una operadora financiera del grupo delictivo Los Cenobios.

En Bahuichivo, el 29 de julio, cuatro personas que son integrantes de la célula delictiva de ‘el Chueco’, el que asesinó a los párrocos ahí en Chihuahua.

En Urique, nuevamente el 8 de agosto, uno más de esa célula, que es primo y hombre de confianza de este delincuente ‘el Chueco’.

El 11 de agosto un integrante más de esa misma célula, que es afín al cártel del Pacífico.

Adelante, por favor. El día 13 de agosto, en Uruapan, 167 detenidos, son integrantes de la organización delictiva Pueblos Unidos.

El día 13 de agosto también en Barrio de la Soledad, cinco personas, cinco delincuentes. Era una banda dedicada al secuestro y al robo de automóviles.

El día 15 también en Culiacán, Sinaloa, seis personas, que son los que realizaron las actividades aquí en Tijuana, que son la que mencioné. En base a la buena coordinación que existió entre el estado y la federación, se logró este aseguramiento de manera muy rápida.

Y también una colaboración importante en la Fiscalía General del estado Sinaloa.

En Progreso de Obregón, Hidalgo, también, integrantes de una célula delictiva dedicada al robo de empresas. Estas fueron tres personas.

Y el día de ayer, en la Ciudad de México, el líder de una organización delictiva, Los Mezcales, esta es una escisión del cártel Jalisco Nueva Generación. Y este delincuente tiene presencia en el estado de Colima, es el que ha generado una intensa violencia ahí en el estado, en el cual ya se tenía un trabajo importante por las instancias federales de inteligencia para poder detenerlo, lo que se logró el día de ayer.

En cuanto al uso de inteligencia aérea, esta inteligencia aérea se genera en la Secretaría de la Defensa a través del Sistema Integral de Vigilancia Aérea y también en una conferencia de interoperabilidad regional entre países de Latinoamérica y del Caribe en cuanto a materia de vigilancia y seguridad de los espacios aéreos de los respectivos países.

Generado de esta conferencia, este uso de inteligencia, el día 5 en Mapastepec, Chiapas, se aseguró una aeronave procedente de Centroamérica y se aseguró 136 kilogramos de cocaína.

El día 6, en Benemérito de las Américas, Chiapas, también una aeronave más, también de esa misma procedencia, de Centroamérica. Se localizó la aeronave incinerada y un campamento.

El día 13 de agosto en Candelaria, Campeche, una aeronave más, procedente de Venezuela y ahí se aseguraron 470.5 kilogramos de cocaína, en la aeronave.

Y el día de ayer, haciendo reconocimientos cercanos a donde está la aeronave, se localizaron 61 paquetes más, que aproximadamente serán 60 kilogramos de cocaína más, que estamos pendientes del peso oficial.

En cuanto al resultado de las operaciones para el combate al narcotráfico, en este mes se aseguraron mil 92 armas de fuego, 92 granadas, tres mil 671 cargadores, 111 mil 884 cartuchos, 731 vehículos, tres aeronaves, cinco embarcaciones, mil 61 detenidos.

Este es el debilitamiento de la estructura operativa de la delincuencia. Y la estructura económica, lo que pudimos debilitar, bueno, fueron tres mil 468 kilógramos de marihuana, tres mil 479 de metanfetaminas, cinco mil 806 de cocaína, ocho kilógramos de heroína, dos de goma de opio, 260 kilógramos de fentanilo, 41 laboratorios, 40 inmuebles asegurados, 3.3 millones de pesos asegurados y 515 mil 282 dólares americanos.

Adelante, por favor. En las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, bueno, los ductos son los 11 prioritarios, mil 654 kilómetros.

Estos son los estados que tienen mayor número de tomas clandestinas localizados, siendo Hidalgo el que ocupa el primer lugar y en este mes Tamaulipas fue el siguiente estado con mayor número de tomas clandestinas.

Se lograron recuperar 589 mil 333 litros de combustible, las 307 tomas clandestinas localizadas, 39 vehículos asegurados, 18 detenidos.

Y he de hacer mención aquí de una localización de tomas clandestinas importante el día 16 de agosto, fueron localizadas dos tomas clandestinas: uno en el poliducto de ocho pulgadas, Azcapotzalco-Añil, ubicada en la alcaldía Iztacalco, ahí en la Ciudad de México y otras dos en el Estado de México, en el ducto Cactus-Guadalajara y una más en el ducto Tula-Azcapotzalco.

Este trabajo fue importante, es una coordinación que se tiene también con Petróleos Mexicanos, con la parte de seguridad de petróleos, con la parte operativa de petróleos y con las instancias federales de seguridad y que logró detectar estos… Son tomas clandestinas no normales sobre el ducto, sino están con una fachada de una instalación, de una empresa y donde tienen acceso a una cantidad importante de tráileres para poder cargar —de pipas, perdón— para poder cargar el combustible y sacarlo de ahí. Entonces, fue un resultado importante.

También en cuanto al transporte de apoyo a Pemex, se han transportado más de ocho millones de combustibles, empleando 637 autotanques que se tienen, con 28 rutas de abastecimiento.

Adelante. Este es el comportamiento de la desviación volumétrica, es el robo de combustible en lo que va del año, tuvimos aquí en abril un alza de hasta del 7.5 miles de barriles diarios y estamos en un 5.9. Toda la reducción se ha llevado a cabo gracias a una serie de acciones que se han tomado en cuanto a empleo de tecnología, es un mecanismo que va al interior de los tubos y que va ubicando dónde se encuentran las tomas clandestinas; la revisión de documentos de vehículos que transportan combustible, las visitas administrativas y el monitoreo constante en la torre de Pemex.

Estas imágenes que vemos aquí son las que mencionaba de los aseguramientos, de los cuatro aseguramientos de tomas clandestinas y las instalaciones en donde se encontraban.

En la estrategia migratoria, aquí vemos los resultados. Se han tenido 503 mil 593 migrantes rescatados en la frontera sur, 91 mil 772 en la frontera norte, 595 mil 365 en total

Aquí tenemos una marcada, el momento en junio donde se fortalece esta estrategia, buscando rescatar a más migrantes.

Y aquí hicimos una gráfica donde llevamos el reforzamiento de la estrategia, 59 días incrementando presencia de la Guardia Nacional, presencia de la Armada, presencia del Ejército, presencia inclusive de las policías estatales, donde es tránsito de los migrantes.

Entonces, en esta cantidad de días hicimos una comparación con 59 días atrás, antes de la estrategia y tenemos un 81 por ciento de incremento en los rescates de migrantes a partir de ese momento.

En cuanto al Plan DN-III, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, se presentaron en el mes 75 eventos, se emplearon 16 mil 641 hombres en 11 incendios urbanos, en limpieza de sargazo, que ha sido importante en la parte de la península de Yucatán; cuatro explosiones, dos derrumbes, una amenaza de bomba, un derrame de sustancias químicas, dos fugas atendidas, 15 accidentes vehiculares, cinco lluvias fuertes, cinco incendios forestales.

Y también se ha estado participando en el colapso de la mina en Coahuila.

En los trabajos de apoyo a Nuevo León en cuanto a abastecimiento de agua, a vuelos de estimulación de lluvias, con 24 vuelos y en 17 hubo resultados positivos. Hoy en día el avión ya salió a apoyar a Chihuahua, donde está realizando la misma actividad.

También se colocaron sacos terreros para permitir que en los canales en Nuevo León puedan o evitar que se desperdicie el agua, sino que estén canalizados y pueda aprovecharse más el agua que va por los canales.

La colaboración también en lo que es la construcción del acueducto Cuchillo II, un proyecto que el domingo pasado se puso en ejecución por parte del señor presidente y donde también las Fuerzas Armadas vamos a participar a través de una supervisión de las empresas que ahí van a estar participando y la intención es asegurar que se cumpla en el tiempo establecido para el beneficio inmediato de la sociedad de Nuevo León.

Adelante, por favor. Sobre ayuda humanitaria que se le dio a Cuba. Fue del 6 al día 14. Se emplearon o se enviaron 63 elementos militares, 31 ingenieros de Pemex, cuatro aeronaves, cuatro aviones estuvieron, de la fuerza aérea, también participando. Estos aviones estuvieron trasladando material y equipo.

Ellos establecieron un puente aéreo ininterrumpido con operaciones diurnas y nocturnas, hicieron 20 operaciones con 140, casi 149 horas de vuelo entre México y Cuba, trasladando 114 toneladas de material y equipo, 59 mil 800 litros de espuma retardante, importante para lo que hicieron allá, 500 kilógramos de abastecimiento y 300 kilógramos de medicamento.

Adelante, por favor. En cuanto a la estrategia de fortalecimiento de las aduanas, se tiene una responsabilidad de 32 aduanas, 11 interiores, 21 fronterizas. Se emplean dos mil 692 efectivos tanto del Ejército como de la Guardia Nacional. Los resultados también aquí han sido importantes, también enfocados a debilitar la estructura operativa y económica.

Aquí en la parte económica está 12.2 kilógramos de marihuana, 12.6 de cocaína, 23 de fentanilo, mil 47, digo, un kilogramo o 0.47 de heroína, 46 detenidos, 34 armas, cartuchos, cargadores, un millón de dólares y 1.8 millones de pesos y 120 diamantes, es lo que se ha logrado asegurar en las aduanas.

Adelante. Creo que esta es la última. Es todo, señor presidente. Muchas gracias…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aunque ya llevamos tiempo, tenemos todavía un minuto, dos, tres para Laura, que está en Sabinas, que nos informe sobre el rescate de los mineros. Adelante, Laura, por favor.

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA, COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Con mucho gusto, presidente. Para todos, con su permiso.

El día de ayer la Conagua, después de realizar unas mediciones, se pudo determinar que está descartado el que haya una fuente de aportación directa del río Sabinas a la mina de Pinabete, este es un dato muy importante.

Además de todo esto, ya se tienen resultados preliminares de los estudios de geofísica, en donde ya se determinó un punto posible de oquedad entre ambas minas entre Pinabete y Conchas Norte.

Desde ayer ya se está realizando una perforación de un pozo en este punto para poder establecer un estudio a profundidad y se va a introducir una cámara para conocer las condiciones al interior e iniciar, en cuanto concluyan los estudios, este número de barrenos que vamos a construir entre ambas minas para que empiece la disminución contundente de agua en la mina de Pinabete.

Por último, señor presidente, el volumen estimado de agua desfogado desde el pasado 3 de agosto es de 445 mil metros cúbicos, el volumen de agua desfogado en las últimas 24 horas es de 53 mil 309 metros cúbicos.

Y continuamos con los barrenos instalados y además con los pozos las bombas que nos han permitido tener un desfogue muy importante de 651 litros por segundo.

Ya, por último, tengo los datos de los niveles de los pozos a las 10:00 de la mañana. Son de 32 metros en el pozo número 2, en el pozo número 3 de 34 y en el pozo número 4 de 31. Los niveles están disminuyendo, como se ve en esta gráfica, se ve muy determinante que empieza a disminuir.

Los mantengo informados, señor presidente. Quedo a sus órdenes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas gracias, Laura, muchas gracias.

Adelante, adelante.

Bueno, vamos. Si les parece, dos de Baja California y dos, tres y uno, tres. Adelante, luego tú. ¿De dónde eres?

INTERVENCIÓN: Nacional.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Espérate, entonces. De aquí, local, sí. Dos, tres, ahí está. Vamos ahí, uno y tres.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Tzindia Cerda, de Canal Once.

Presidente, sobre la situación específica de Baja California, preguntar qué sigue. Si la estrategia de seguridad se mantiene, entonces, ¿qué seguiría?, ¿reforzar los programas sociales?, a que vemos que Baja California mantiene el segundo lugar de homicidios dolosos, ¿cuál sería la estrategia?

Y para la gobernadora, gracias, preguntarle si va a emprender alguna acción legal tras las acusaciones en su contra por parte del senador, que hizo. ¿Y cuál va a ser el proceder por esas afirmaciones que tiene en su contra?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, se está trabajando. Lo más importante es de que se están atendiendo las causas que llevan a la inseguridad y a la violencia en todo el país y en Baja California, la estrategia es que haya ingresos en las familias, que sean salarios justos, que nadie se quede sin oportunidad de trabajo, atender a los jóvenes, que tengan oportunidad de estudio y de trabajo y que haya bienestar, esa es la base de toda la estrategia de seguridad, porque consideramos que la paz es fruto de la justicia.

Una sociedad mejor depende de mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, mejor convivencia, más fortalecimiento de valores, culturales, morales, espirituales, esa es la base. Y el complemento es la actuación de la autoridad en el terreno del castigo a los responsables de cometer delitos, el que no haya impunidad y el que no haya corrupción.

También lo que hacemos todos los días, atender el problema no delegar el problema, sino que haya perseverancia, todos los días estar atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia, trabajar de manera coordinada.

Y lo que hacemos a nivel federal se replica a nivel de los estados. No se ha subrayado lo suficiente la importancia de que todos los días, como lo hacemos en Palacio Nacional, se reúnen en los estados las gobernadoras, los gobernadores con los jefes de zona militar, de zona naval, los secretarios de Seguridad Pública, en algunos casos los fiscales o procuradores todos los días.

Y aquí en Baja California es muy claro que la gobernadora ha estado atendiendo el problema. ¿Por qué no ponen la lámina sobre la asistencia de la gobernadora a las mesas de paz? Esto es todos los días, esto no se hacía antes, no se hacía a nivel federal.

Los presidentes, ni modo que diario se reunieran con el gabinete de seguridad. ¿O saben ustedes de algún presidente que hacía eso de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 de la mañana?

No, recibían un informe, ni siquiera tenían los datos diarios de delitos cometidos, era un informe semanal, quincenal y sólo una tarjeta si había algo gravísimo para informarle y cada quien actuaba por su cuenta. Ahora no. Ahora no, ahora es diario.

Bueno, lo mismo aquí en Baja California. Miren esto, de 208 reuniones, en 193 ha estado la gobernadora, 92.8 por ciento. No el secretario de gobierno, no el secretario de seguridad pública. Bueno, ellos también, pero la gobernadora encabeza esto. Por eso tenemos confianza de que vamos a seguir avanzando. Está muy bien la estrategia.

Y cuesta, apostaban a que no íbamos a poder, pero les voy a volver a recetar a nuestros adversarios los resultados, porque eso es lo que cuenta.

¿Por qué no se ponen los resultados de delitos?, lo que ya dio a conocer Rosa Icela, pero vamos a repetirlo. Es que es interesante.

Porque se presentan actos vandálicos, de tinte propagandístico sin duda, en Baja California y hacen escándalo nacional, propaganda también en los medios.

Hasta en el extranjero se enteraron, en Estados Unidos. ¿Cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos, agresiones, tiroteos? ¿Nos enteramos? ¿Mandamos nosotros avisos, advertencias, a los mexicanos de que no viajen a Estados Unidos a determinados estados? No, porque estamos enfrentando también al mismo tiempo una campaña política de los adversarios, los conservadores están desesperados ya no saben qué hacer, pero la realidad es otra.

Ellos quieren crear una percepción ‘el país se está incendiando’. Pues no.

Ellos apuestan a que le vaya mal a México porque ya no tienen los privilegios de antes, ya no se permite robar, se tienen que ir más lejos a robar, ya México no es tierra de conquista, nadie se roba el dinero del pueblo, que es el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado.

Por eso no endeudamos al país, no se aumentan impuestos, por eso es más barata la gasolina en México que en Estados Unidos.

¿Y a dónde va a todo el apoyo?

Todo lo que nos ahorramos… Porque ahora sí los de la mafia del poder, los de mero arriba que eran los que se sentían dueños de México tienen que pagar impuestos.

¿Cuánto nos ahorramos ahora?, ¿o cuánto ingresa adicional a la hacienda pública por tomar la decisión de cobrarles a los que no pagaban, a los que tenían privilegios fiscales?

En el tiempo que llevo como presidente, un billón 700 mil millones extras por no condonar impuestos.

Entonces, imagínense cómo están. Y tienen sus aparatos, tienen sus medios de información, tienen sus intelectuales orgánicos, achichintles.

Y todo lo que pasa. Desde luego, no vivimos en una sociedad perfecta y más cuando estamos enfrentando una herencia de un régimen que ha sido el más corrupto en la historia de México.

Y cuando hablo de régimen no estoy hablando nada más de un sexenio, estoy hablando de todo el periodo neoliberal, desde 1983 hasta el 2018, 36 años de saqueo. Y no hay precedente, ni siquiera durante el periodo colonial, que fueron tres siglos, saquearon tanto a México como en el periodo neoliberal o neoporfirista.

Y es estar sacando al país adelante con el apoyo de toda la gente, porque esto no es labor de un solo hombre o de una sola mujer, o de un grupo de servidores públicos, esta es la labor, el trabajo, la participación, la confianza de millones de mexicanos.

Pero esto es, estos son los hechos. ¿Por qué no pones robo de vehículo, secuestro? Lo acaban de decir ahora. A ver si mañana aparece en los periódicos, en ocho columnas, de que en el mes de julio es el mes de menos secuestros desde que se tiene registro en el país, es buena nota, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Va a aparecer?, en el Reforma sí.

Robo de vehículo.

A ver, secuestro. Miren.

Decían que no íbamos a poder con los homicidios; ahí vamos.

Ah y que no servía la estrategia, se burlaban, hasta el gobernador de Texas. ‘¡Cómo era eso de abrazos no balazos!’ Pues ahí está, homicidios.

¿Ustedes creen que se puede enfrentar la violencia con la violencia? ¿Se puede enfrentar el mal con el mal?

No, el mal se tiene que enfrentar haciendo el bien, no se puede apagar el fuego con el fuego.

Y yo entiendo y respeto mucho a las autoridades estadounidense y desde luego quiero mucho al pueblo estadounidense, son ejemplares, han construido una gran nación, pero somos distintos, son concepciones distintas, por eso somos países independientes y por eso debemos respetar nuestras soberanías.

Nosotros tenemos mucha fortaleza cultural. México tiene como herencia el legado de grandes civilizaciones y de ahí dimana en nuestro pueblo el que tengamos valores culturales, que tengamos, por ejemplo, costumbres en nuestras familias que no se tienen en otras partes del mundo.

La familia mexicana es la principal institución de seguridad social. Si le va mal a un miembro de la familia en México, acuden en su apoyo otros miembros de la familia.

Nuestros hijos siempre están con nosotros, no es de que ‘ya eres adolescente y a ahuecar el ala, vámonos’, no, aquí se quedan con nosotros y hasta abusan, porque no se quieren ir. Pero así somos.

¿En qué nos ayuda esto?

En que en la familia integrada se transmiten valores, lo mismo en nuestras culturas. Entre más una sociedad se individualiza, más pierde valores y en México tenemos mucha vida comunitaria y eso significa respeto, significa solidaridad.

Entonces, en otras partes puede ser que sólo sea la fuerza; acá no, acá es el bienestar material y el bienestar del alma.

Y vamos avanzando. Por ejemplo, si no se atiende a los jóvenes, ¿cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad o del consumo de drogas? Tenemos que darles atención especial a los jóvenes, garantizarle el derecho al estudio, nada de que si no tengo para pagar una colegiatura ya no voy estudiar, no. La educación no es privilegio, es un derecho, garantizar que todos los jóvenes puedan estudiar, que tengan todos derecho al trabajo y que sientan estímulos, interés, satisfacción por vivir, que sean felices, sin necesidad de lo material, sin necesidad de las drogas. Pero hay que atender a los jóvenes.

Y también campañas en medios, de que no debe de ‘rifar’ —hablando en el lenguaje de los jóvenes— sólo el lujo barato, el dinero, lo material, la ropa de marca, el carro último modelo. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo y poner de ejemplo a jóvenes. Hay una migrante de Morelos que vive su familia en Guadalajara y ya es astronauta, joven, mexicana y se ganó ese sitio dejando en el camino como a cinco mil aspirantes de Estados Unidos y del mundo, una joven.

La recibí en Palacio Nacional. Es un ejemplo. Me platicó qué sentía, cuántos exámenes pasó hasta que lo logró. Y lo más extraordinario de todo es que sacó la bandera de México, viviendo en California, en Los Ángeles. Bueno ¿por qué no así todos los jóvenes, con esas aspiraciones?

Ella desde niña dijo: ‘Yo quiero ser astronauta y lo voy a lograr’, bueno, eso es lo que tenemos que promover, fomentar, no estar haciendo apología de las drogas y las series en donde les va muy bien a los narcotraficantes y salen puros hombres guapos y mujeres guapas y residencias y carros último modelo; y poder, cómo como un jefe de la banda le habla a un general o le habla al mismo presidente y ahí están todos con la boca abierta viendo ‘¡qué barbaridad!’

¿Y por qué los medios y esas empresas no hacen también series de cómo el fentanilo en seis meses destruye a los jóvenes y cómo se hacen esas drogas artificiales, químicas, en laboratorios, hasta con ácido muriático y todo el deterioro que provocan, la otra cara de la moneda?

Dicen los que no quieren que se dé a conocer esto que es un agravio. No, hay que hablar con la verdad.

Y, lo otro es lucrar con el dolor de la gente y sobre todo de los jóvenes.

Entonces, sí estar decomisando droga, pero que no haya consumidores, eso es lo mejor.

Es como el caso de la medicina. Sí es importante la medicina curativa, pero es mejor la preventiva, es mejor no enfermarnos que curarnos.

Entonces, sí, lo de homicidios, nada más, esto.

Pero lo de los presidentes, porque esto, si no lo damos a conocer nosotros, no se sabe, porque todavía el conservadurismo tiene mucho control de los medios; de cada 100 medios de información, no están en contra de nosotros 10, 90 en contra. Nada más que nosotros tenemos el apoyo del pueblo, que eso es lo que nos ayuda; si no, ya nos hubiesen hecho minilla de peje. Pero no han podido,

Miren, con Salinas aumentó 9.2, con Zedillo se redujo el número de homicidios 31 por ciento, con Fox aumentó 1.6.

Miren, el paladín de la seguridad, porque todavía hay quienes dicen: ‘Estábamos mejor antes’. Entonces, hay que estarles recordando, porque también hay amnesia y a mí me importa mucho, sobre todo, aunque me repita, aunque sea disco rayado, por los jóvenes, 192.

Y si les pongo y lo voy a hacer, de cómo estaba la letalidad. Como este señor declaró la guerra a la delincuencia organizada, hubo muchísimos muertos en enfrentamientos.

¿Qué es el índice de letalidad?

Es cuando en enfrentamientos de autoridades con la delincuencia hay más muertos que heridos y detenidos y eso pasó con Calderón y lo vamos a ver ahora.

A ver, general, si tenemos también la gráfica de cuántos elementos del Ejército y la Marina perdieron la vida en el gobierno de Calderón, las dos quiero, la de letalidad y la de… A ver, pero regresa la anterior.

Peña, 59; nosotros llevamos ya 10 por ciento menos. Y tengo confianza, tengo fe, tengo la seguridad de que vamos a bajar más, que esto es lo que más nos ha costado más que ningún otro delito, este.

Ahora sí, vamos con la de letalidad. Miren lo que deja la guerra, para los que se ríen de lo de abrazos, no balazos. Esto es 10, 11 y 12, pero miren el 11.

Estos son enfrentamientos. Civiles fallecidos, mil 412; civiles heridos y detenidos, mil 127. O sea, en los enfrentamientos no habían heridos o los que quedaban heridos los liquidaban y era la orden: ‘Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo —les decían a los jefes militares— de los derechos humanos’.

Este es lo nuestro, más detenidos que asesinados.

Acaba de llevar a cabo una operación el Ejército, la Guardia Nacional, las policías estatales en Michoacán; 167 presuntos delincuentes, 167, sin disparar un tiro, un balazo, inteligencia más que fuerza. Además, respeto a los derechos humanos.

Pero vamos viendo la de los militares. Lo mismo, fallecidos, 50, 50, 50, 54 en el 12. Pero aquí 50, 50, 50. Nada más en un año, en este, 50.

Nosotros, 22, 22, 30 y ahora 11 y con más fuerza, con más elementos.

Esto es importante, que se conozca sobre la estrategia, por lo que preguntaste. Ofrezco disculpas por tardarme tanto, pero ya vámonos, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí.

INTERLOCUTORA: Mi segunda pregunta, presidente, mi segunda pregunta. Fue una pregunta. Segunda pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, segunda pregunta.

INTERLOCUTORA: A la gobernadora, pero sobre el caso…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esa queda pendiente.

INTERLOCUTORA: Bueno, okey.

Bueno, sobre la conclusión de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, que determina fue un crimen de Estado, presidente. Si con esta conclusión quedaría ya cubierto uno de los compromisos que usted hizo en el Zócalo capitalino o faltaría todavía la extradición de Tomás Zerón, que, por cierto, ya informan que se denegó. ¿Qué más falta? ¿Que estén encarcelados los responsables, presidente, o quedaría cubierto el compromiso?

¿Y qué le dijeron ayer los papás de los normalistas desaparecidos cuando se acercaron a usted? ¿Cuál es su sentimiento? ¿Tienen confianza?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, es algo muy triste, mucho muy doloroso para los padres, para las madres, escuchar el informe, pero dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad por dolorosa que fuese. Los abrazamos, no así de manera directa, pero si les expresé mi dolor, mi tristeza.

Y también les hablé de que no es en vano todo lo que ellos hicieron, incluso sus hijos, porque el dar a conocer esta situación atroz, inhumana y al mismo tiempo castigar a los responsables ayuda para la no repetición, que nunca más se den estos lamentables hechos en nuestro país.

Entonces, desde luego, el caso no está cerrado. Ayer se dio a conocer el informe de la comisión y la fiscalía va a seguir actuando, está procediendo y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia.

Por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada, ofrecer toda la información y dar todas las facilidades para se vaya al fondo, como se ha hecho, porque el grupo que trabajo —y espero que lo siga haciendo sobre esta investigación— ha actuado con mucho profesionalismo y ha tenido todo el apoyo y, lo más importante, la libertad, nunca les hemos puesto ninguna condición.

A mí me presentaron primero el informe, lo leí y dije: Adelante. Y también di la instrucción de que se difundiera, que todos los mexicanos sepamos los pormenores de este lamentable caso por doloroso repito que sea; no solo el informe, los anexos, es decir, las pruebas.

Se pidió que la autoridad responsable cuide lo que se ha dado en llamar el debido proceso, pero esto es un asunto de Estado.

Entonces, lo del debido proceso tiene que ver con lo jurídico, con lo legal, pero el dar a conocer la verdad tiene que ver con la transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Un gobierno democrático no puede ocultar nada.

Entonces, yo espero que toda la información esté disponible en redes sociales, que se dé a conocer el informe y los anexos. Ya están en la red, ya están en la red.

INTERVENCIÓN: ¿Van a insistir con la extradición de Tomás Zerón?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, no se termina el proceso, es un informe. Además, esto no prescribe, este tipo de delitos no prescribe.

INTERVENCIÓN: ¿Es una mancha más para las Fuerzas Armadas, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo siento que debe de tomarse en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables. Se afecta a una institución cuando se ocultan las cosas.

Desde hace tiempo, desde que estábamos nosotros en campaña, yo sostuve que, en vez de debilitar al Ejército, si había participado en actos ilícitos, si miembros del Ejército habían participado en actos ilícitos, en vez de debilitarlo y dándolo a conocer y reconociéndolo, se fortalecía la institución.

Lo que debilita a una institución es que no se actúe con apego a la verdad y haya corrupción y haya impunidad, eso sí debilita a las instituciones; el dar a conocer la verdad fortalece a las instituciones y castigar a los responsables. Ese es mi punto de vista.

PREGUNTA: Buenos días. Jorge Díaz, de Lánzate CNR Canal 73, desde Ensenada, Baja California. Gracias, presidente.

El pasado viernes allá en Palacio me dijo: ‘Aquí en Tijuana te voy a dar contestación’, en esa presentación con respecto a los pescadores indígenas que están desarrollando su trabajo y que desde el 2015 le solicitaron este permiso para la pesca del atún aleta azul. Usted me dijo: ‘Te contesto allá en Tijuana’.

Están allá afuera Roberto, Benjamín, Francisco, muy atentos en espera de su respuesta con respecto a tener una respuesta positiva al permiso.

¿No se va a afectar el esfuerzo pesquero de las tres mil 854 toneladas que se le otorga cada año? Es muy poco. Es lo que le quiero yo decir.

Y, si me lo permite en una segunda, una vez que me dé su respuesta, decirle algo muy importante. Usted lo dijo: ‘El periodismo, la gestión social y buscar siempre ayudar a los que más necesitan a través de este ejercicio muy importante que nunca se había dado’. Si me quiere dar la respuesta y ahorita le doy lo segundo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, tengo el informe, porque sí pedí que me dieran los antecedentes para traerte una respuesta. Se crearon estas cooperativas en el 2019 y se hizo la solicitud a partir de eso para obtener los permisos de pesca.

¿Vamos bien?

INTERLOCUTOR: Correcto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno. Está reservada una cantidad de la cuota de pesca de atún para pescadores ribereños, para pescadores pobres, no para las grandes empresas, hay una reserva de esas tres mil toneladas que están pactadas como cuota para la explotación, hay una reserva. El asunto, según el informe que me presentaron, es que se tiene que buscar la forma de que estos compañeros tengan equipos.

INTERLOCUTOR: Lo tienen, tienen los barcos, los que refiero a los lacandones que están en Ensenada tienen el equipo y está todo documentado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, bueno, es cosa de que muestren el equipo, lo presenten. Va a venir el comisionado de pesca, le voy a pedir a la gobernadora también que nos acompañe en esto y una vez que se constate que tienen el equipo… No hace falta que sean barcos grandes, no, no, no.

INTERLOCUTOR: Están operando, ¿eh?, tienen los barcos, ahí están anclados ahí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, por eso, por eso. Se les dan los permisos.

INTERLOCUTOR: Es una muy buena noticia, muy buena noticia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Lo que no queremos o lo que me manejaron como duda, tampoco lo afirmaron, es que se les entreguen los permisos y no los usen ellos, sino los renten.

INTERLOCUTOR: Coincido con usted.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos hablando…

INTERLOCUTOR: En plata pura.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En plata, sí, la neta del planeta.

INTERLOCUTOR: Va que va.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, entonces ya les puedes decir, ahora nos ponemos de acuerdo, va a venir el comisionado de pesca, le vamos a pedir a la gobernadora que nos ayude, nada más que constate que tienen los equipos y que ellos van a llevar a cabo la captura del atún y se les entregan los permisos.

INTERLOCUTOR: Muy buena noticia, presidente, gracias. Como lo ha hecho en otras ocasiones, en otros temas que le he presentado ahí.

Ahora, si me lo permite, rápidamente, fíjese que estuve yo ayer en Tecate… En el tema del Issste también le agradezco porque, después de haber hecho la exposición de lo que está sucediendo en el Issste en Ensenada, llegaron unos doctores, se comunicaron conmigo el director.

Y ayer estuve en Tecate. Para más de siete derechohabientes tienen una oficina o una clínica donde ni lo baños sirven, no hay medicamentos, la gente tiene que pagar sus servicios por fuera, no les regresan su dinero, los hacen ir a Tijuana, a Mexicali. Es un sentir.

Y ahí platiqué con una señora en la entrevista que le hice y le quiero pedir que en Tecate también, porque están las claves para que estén los doctores, pero tienen que ir las personas que viven en Tecate, ya sea Tijuana o Mexicali. Eso es lo que le quiero comentar.

Y también está un grupo de personas que me contactaron. Qué tan importante es estar aquí, frente a usted en este trabajo, porque la gente lo ve y se acercan, como están afuera un grupo de personas de cinco colonias, como la Maclovio Rojas, 3 de Octubre, la Morita, Terrazas del Valle, Lomas del Valle, porque le quieren pedir su voluntad para firmar un documento. Son personas que tienen sus predios, que por años han batallado, incluso ha habido violencia, hay asesinatos en esa zona y ahí me lo pidieron vía telefónica. Y le quiero yo aprovechar que el documento lo tiene Sedatu y sacar adelante ese tema que le da certeza y tranquilidad a las familias en esa parte.

Y rápidamente también —no me voy a extender, ¿eh?— lo de San Quintín, el tema de la salud, el tema de la tenencia de la tierra es muy parecido.

Y lo del Gas Silza, aquí en Baja California, las personas que trabajan en maquiladoras, en fábricas, en todo eso, se han acercado conmigo, nos dicen: ‘Nos están menos gas esta empresa’. Y Profeco pareciera como en aquellas fiestas de 15 años y bodas, que está el centro de mesa, el adorno, así está Profeco en Baja California. Le quiero pedir que Gas Silza, que se le ponga orden, presidente.

Y en el Valle de Guadalupe el robo de agua. Es muy importante que tenga agua la población, más allá de algunas empresas que no son honestas y pues ahí tiene mucho que ver la Conagua.

Y ya, por último, ya, hay una persona que participó para el nuevo plan de educación básica para este plan de estudios para este 2022 de la Nueva Escuela Mexicana. Le da las gracias porque fue incluida. Esta persona es la doctora Isabel Camacho Norzagaray.

Eso es lo que le quiero comentar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Een el caso de la regularización de la tenencia de la tierra, lo vemos también con la gobernadora y le vamos a pedir al secretario Román Meyer para que se atienda lo que estás planteando.

Muy bien. ¿A dónde quedamos por acá?

INTERVENCIÓN: De este lado, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que ustedes son tres de Baja California.

PREGUNTA: Carmen Gutiérrez, del periódico Frontera, La Crónica y El Imparcial.

Presidente, volviendo al tema de los señalamientos realizados por el senador Jaime Bonilla hacia la gobernadora, hemos visto ya el respaldo de gobernadores de Morena hacia a ella. Quisiera saber cuál es su opinión.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mi opinión es que debemos de buscar la unidad al interior de nuestro movimiento.

Yo en lo personal le tengo mucho afecto a Jaime. Él es de los precursores del movimiento por la democracia en Baja California. Cuando iniciamos, él nos apoyó mucho y diría siempre, siempre nos ha apoyado y le tengo afecto y le tengo respeto.

Y puedo decir lo mismo de la gobernadora, ya lo dije, la considero una mujer buena, íntegra, con principios, que ha enfrentado muchas adversidades y ha actuado con aplomo, con rectitud. Y el presidente de México la apoya y todo el gobierno, que no haya duda.

No debemos de confundir las cosas, esto no es amiguismo, ni de influyentismo, ni de nepotismo, mucho menos de corrupción, nada de esas lacras de la política tradicional del viejo régimen, no. Aquí tenemos que ser fieles al pueblo y por encima del interés personal, por legítimo que sea, siempre debe de estar el interés del pueblo, el interés general, siempre, nuestro amo no lo olvidemos es el pueblo.

Antes lo que predominaba era la politiquería, la lucha de facciones, de grupos, el pueblo no les importaba. Ahora lo que más nos importa es el pueblo, es el que manda y yo siempre voy a estar ayudando al pueblo y sé muy bien de que lo que menos le gusta al pueblo es que haya pleitos entre servidores públicos, qué le va a interesar a una gente de una colonia de Tijuana o de Mexicali o de San Quintín el que se estén peleando los funcionarios públicos del gobierno.

INTERLOCUTORA: ¿Buscará que se reconcilien si es que hay…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso no le importa a la gente, la gente lo que quiere es que se le resuelvan sus problemas, que le alcance su ingreso, que tenga bienestar, que puedan ir sus hijos a la escuela, que tenga para alimentar a la familia, que ya no haya tantos baches en la calle o tanto polvo o tanto lodo, o que va al centro de salud y no hay médico, no hay medicinas. Eso es lo que a la gente le interesa y eso es lo que a nosotros nos debe de importar más que ninguna otra cosa.

Lo demás está bien, pero es anecdótico, o sea, no es lo básico, es el aderezo, es lo complementario. Lo importante es estar pensando en el pueblo, en la gente, eso es lo más importante.

Y yo estoy seguro que en estas diferencias, que también son válidas…. Imagínense cómo sería de

aburrida la vida si no nos peleáramos.

INTERVENCIÓN: ¿No fueron irresponsables las palabras del senador por esto de la propaganda del crimen organizado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que lo más importante es la libertad, que cada quien se manifieste.

¿Y sabe quién pone a todos en su lugar?

El pueblo. Cuando alguien se excede…

INTERVENCIÓN: ¿Ya platicó con él?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero si lo puedo hacer, si se da la oportunidad, platicaría con él.

Pero, ¿saben ustedes que, cuando alguien se excede, no sabe autolimitarse, se afecta, sea cualquier persona, hombre o mujer? Por ejemplo, los conservadores, que ponen cosas y no de mala fe, no, pero… ¿Por qué no pones el Twitter del presidente Fox?

INTERVENCIÓN: ¿Se reunirá con Fox?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, hay que buscar la conciliación. Miren, amor y paz.

INTERVENCIÓN: Media hora después dijo que usted no debería cobrar su sueldo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Amor y paz, no pelearnos, no, no, no. Miren, que hasta el presidente Fox quiere que nos tomemos una foto.

INTERVENCIÓN: ¿Se la va a tomar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, cómo no, cuando se pueda. Lo invito a Palacio, a los demás, a todos, que vayan allá, los invito.

INTERVENCIÓN: ¿Por eso no invitó a Calderón?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los invito, a todos. Es que él invitó.

INTERVENCIÓN: ¿Por eso digo, por eso no invitó a Calderón?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si lo invitó, lo que pasa que él también se invitó, entonces está doblemente invitado. Y claro, si quiere estar ahí, los invito a Palacio.

A ver, pon el… Estamos hablando de que en política se pueden tener adversarios, pero no enemigos.

INTERVENCIÓN: ¿Pero la gobernadora no tiene nexos con el crimen organizado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERVENCIÓN: ¿No va a haber ejercicios legales, entonces?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no y ustedes van a ayudar mucho a la conciliación, o sea, ustedes, ustedes, no, están a favor de todos.

INTERVENCIÓN: (inaudible) reunirse los tres, Bonilla, la gobernadora y usted, para que usted haga el canal de comunicación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, en lo que yo pueda ayudar, pero la verdad yo confío mucho en la sensatez de todos y apuesto a eso. Y nada más que se piense en el interés del pueblo.

INTERVENCIÓN: ¿Le va a decir que se porte bien Bonilla?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que se porten bien todos, todos nos debemos de portar bien.

Miren, lo que puso el presidente Fox:

‘Invito a AMLO, Salinas, Zedillo, Calderón, Fox —también él— reunirnos y tomarnos una foto juntos en lugar neutral.’ Pues, ¿cuál es el lugar más neutral?, el Palacio Nacional, ¿o no es el Palacio del gobierno de la República, de la cosa pública, de todos?

‘Demostremos que México es primero.’ Si ellos están de acuerdo, yo los invito y ahí nos tomamos la foto.

Bueno, adelante.

INTERLOCUTORA: La otra pregunta era en relación al gobierno estadounidense, anunció un importante recorte de agua que proviene del río Colorado. ¿Cuál será la estrategia que se seguirá para impedir que se viva, que Baja California viva un escenario similar al de Nuevo León?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No hay problema, tenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, buenas relaciones con el presidente Biden y no tenemos ningún conflicto.

Hay también quienes quisieran que nos pelearemos, hay amarranavajas y fíjense que lo más excepcional es de que ni siquiera son estadounidenses, los que quisieran que nos peleáramos son algunos mexicanos; desde luego, conservadores, muy corruptos, esos quisieran que los gobiernos de otros países nos vinieran a llamar la atención, que nos jalaran las orejas. De aquí es un señor, De Hoyos. No se me va a olvidar porque, era de la Coparmex y fue decirle al rey de España de que yo me estaba portando mal en México. Pero, así como ese, otros, que van allá a Estados Unidos.

Ahora que pidieron una consulta sobre la política energética de México, me enteré, no por la vía oficial, por la vía diplomática, me enteré por un mensaje del que fue embajador de México en Estados Unidos durante el gobierno de Calderón, Arturo Sarukhán, que celebraba que ahora sí nos iban a cantar la cartilla. Imagínense, cuando se trata de defender nuestra soberanía. Es que se quedaron en el almanaque pensando de que es lo mismo que antes, que las agencias internacionales entraban y salían como querían de nuestro territorio y mandaban. ¿Se acuerdan del Rápido y Furioso?, todo eso. Ya no es así, ya no es así.

Y lo menos en tres ocasiones, si no es que más, que he hablado de manera directa o por teléfono con el presidente Biden, lo primero que me dice es: ‘Trato en pie de igualdad’. Él, muy respetuoso de nuestra independencia, de nuestra soberanía, porque México no es colonia de ningún gobierno, de ningún país extranjero.

Entonces ¿cómo es que vamos a conmemorar el día de la Independencia?, ¿para qué gritamos ‘viva la Independencia’, si vamos a actuar como vasallos?

Por cierto, les invito, porque en la noche del 15 en el Zócalo en el Grito van a actuar Los Tigres del Norte y van a estar dos, tres horas antes y dos horas después del Grito. O sea, vamos a estar ahí, porque lo amerita la circunstancia, se ha portado el pueblo muy bien, hemos enfrentado muchos problemas, mucho sufrimiento y ahí vamos saliendo y tenemos que ser felices y hay motivos para decir que somos felices y por eso van a estar Los Tigres del Norte.

PREGUNTA: Presidente, buenos días. Marine Zavala, de Telemundo.

Nada más para dejar muy en claro, las declaraciones del senador Bonilla fueron muy graves, acusaba a la gobernadora de haber roto un acuerdo con crimen organizado.

Sólo para rectificar, ¿ustedes tienen indicios de que el gobierno del estado o el municipal tienen acuerdos con el crimen organizado en Baja California?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no hay pruebas, no existe nada.

INTERLOCUTOR: ¿Y qué van a hacer para contener esta situación?, porque todavía hay miedo colectivo de que estos actos violentos del pasado viernes se vuelvan a generar. ¿Van a tener controlado el crimen organizado para que esto no se vuelva a repetir aquí en el estado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, decirle a la gente que tenga confianza, que son actos más que nada propagandísticos con propósitos políticos, pero no para afectar a la gobernadora, es para afectar o buscar afectar el proyecto de transformación.

Porque fue en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua y aquí, pero afortunadamente y eso es lo más importante, no hubo pérdidas de vidas humanas aquí. Fue quema de los vehículos y de las tiendas para mandar el mensaje de que Baja California, pero no sólo Baja California, el país estaba en llamas. Y sacaban memes donde yo estaba tranquilo comiendo mis tamalitos de chipilín, mis chanchamitos, mis tortas de chilaquiles y el incendio.

Entonces, pues nos dimos cuenta que era propaganda de las organizaciones y propaganda también de nuestros adversarios. Si se orquestó o no, no sabemos; o sea, si fue algo ahora sí que planeado, no sabemos. De lo que no tengo duda es de que hubo propaganda por parte de los grupos que llevaron a cabo estas acciones del crimen organizado y también propaganda del conservadurismo, de los reaccionarios, de los corruptos, que no nos ven con buenos ojos.

Y no hay que olvidar que los extremos se tocan. Imagínense si al bloque conservador le urge que nos vaya mal, aunque le vaya mal a México, ¿eh? porque así son de mezquinos y surgen estos hechos, se aprovechan, ¿no?, que esto creo yo que sucedió.

INTERLOCUTORA: Y sobre la Garita de Otay II, tengo entendido que va a visitarla hoy, no sé si sea cierto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: El lunes Estados Unidos va a poner la primera piedra del lado de San Diego. ¿Cuándo empezaremos aquí en México este proyecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya tenemos los fondos, el presupuesto para todas las obras que se van a realizar en la frontera de lado nuestro, del lado mexicano y a eso venimos también. Vamos a estar hoy supervisando estas obras aquí en Tijuana y vamos después, para la tarde, vamos a estar en Nogales haciendo exactamente lo mismo.

INTERLOCUTORA: ¿Cuándo se pondría la primera piedra de este lado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo, más que primera piedra, me gustaría venir a inaugurar, o sea, ya.

Pero sí hay un trabajo conjunto del gobierno de Estados Unidos con el Gobierno de México para hacer estas obras y ayudar a toda la población que vive en la franja fronteriza y lo estamos haciendo: no hemos dejado de dar el subsidio en la frontera, aquí se paga menos de impuesto sobre la renta, se paga menos de IVA, aquí se tiene subsidio para las gasolinas, aquí el salario mínimo es el doble del salario mínimo nacional y eso lo hemos sostenido y va a continuar durante todo el sexenio.

Y lo mismo, aprovecho para decirle a la gente de Baja California que ya tenemos los recursos sin recurrir a deuda para aumentar la pensión a los adultos mayores y va a aumentar 25 por ciento a partir de enero y otros 25 por ciento en enero del 24, cuando yo termine mi mandato va a ser el doble la pensión a los adultos mayores.

Y se está ampliando el programa de discapacidad, porque tenemos un acuerdo con la gobernadora. Aantes solo se entregaba la pensión a discapacitados, mujeres y hombres, hasta los 29 años y de 29 a 64 no había ningún apoyo para discapacitados. Ahora llegamos a un acuerdo, ella va a aportar, la gobernadora, el 50 por ciento, nosotros el 50 por ciento y ya va a ser universal, es decir, todos los discapacitados de Baja California van a tener su pensión. Y van a continuar las becas y va a seguirse apoyando a la gente.

Bueno, ya nos vamos, vamos a desayunar.

PREGUNTA: Presidente, sobre el decreto de los ‘autos chocolate’, se vence el día último de septiembre. ¿Va a sacar otro decreto para ampliarlo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, no lo puedo decir porque, si hay tiempo, hay que ir, porque a lo mejor ya no va a haber ampliación y siempre tenemos todos…

INTERLOCUTOR: El 28 por ciento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por eso. Pero tenemos la mala costumbre de dejar todo para lo último. Entonces, ¿por qué no desde hoy, que ya empiecen? Faltan muchos, como tú dices, faltan muchos, pero lo van dejando y lo van dejando y lo van dejando.

PREGUNTA: ¿Van retirar esos carros si no los legalizan?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Es que ¿para qué esperar, no. Vamos a ampliarlo, me comprometo a eso.

PREGUNTA: O sea, ¿sí va a decretar, va a sacar otro decreto donde se amplíe otra vez el tiempo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, voy ampliar el número de sitios para que más gente.

PREGUNTA: Y que no falle la plataforma.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y que no falle la plataforma. Es que, miren, si no, no vamos a terminar nunca, no, primos hermanos, vamos ya a resolver esto.

PREGUNTA: Presidente, dijo que habrá para el viaducto, usted también lo había anunciado. ¿Cómo va?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a hacer la evaluación, pero en Otay, de las dos obras, de las dos obras.

PREGUNTA: Presidente, brevemente, sobre la situación de Colima, brevemente, lo de Colima y lo de la detención de ‘la Vaca’, gracias presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, fue muy importante, fue muy importante, porque es un generador de violencia que estaba haciendo mucho daño en Colima.

Ayer hasta la propia gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, puso en su Face de que estaba muy contenta por esta detención que hizo la Secretaría de la Defensa en la Ciudad de México, porque este señor operaba en Colima. Es una escisión de uno de los grupos de Jalisco, pero tuvo que ir a la Ciudad de México y ahí se le detuvo.

Y debe de quedar ya de manifiesto, porque a lo mejor el primer año, el segundo, dudaban acerca de que no iba a haber impunidad, pensaban que era discurso, demagogia, retórica. No, no hay impunidad para nadie, cero impunidad, el que comete un delito es castigado.

PREGUNTA: ¿Hubo detenidos en Colima, presidente, además de ‘la Vaca’ en la Ciudad de México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tengo entendido que nada más fue el caso de esta persona.

PREGUNTA: Presidente lo vimos con más seguridad hoy en Tijuana que en otras ocasiones. ¿Es por los hechos del viernes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. No tuve seguridad.

INTERLOCUTORA: Incluso un poco más amplio alrededor del cuartel. ¿Fue por los hechos del viernes o…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Llegué al mismo hotel que llego desde hace 20 años. No voy a decir cuál, pero llegué al mismo hotel sin seguridad, no traigo escoltas, no traigo carro blindado, no tengo nada que temer.

INTERLOCUTORA: ¿O sea que está seguro acá en Baja California?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me siento muy seguro en Baja California y en todo México.

PREGUNTA: Viene la aprobación del presupuesto. ¿Se reunirá con los diputados federales de Baja California?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí con todos, con todos y se van a ir a tomar la foto los expresidentes.

Bueno, nos vemos.

PREGUNTA: (inaudible) Sembrando Vida, hay 600 kilos de semillas de plantas nativas del estado que se podrían echar a perder, que no se han entregado y algunas de ellas son plantas endémicas de la población indígena de Baja California, que han estado peleándose para que las rescaten.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo tomamos en cuenta, tu propuesta, vamos a ver. Es que ya tenemos los compromisos con 440 mil sembradores en el país.

INTERLOCUTOR: Pero son plantas nativas de Baja California, presidente. La palmilla se da nada más aquí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, es que en todos lados debemos de aplicar este programa, lo que sucede es que significa un programa de cerca de 30 mil millones de pesos al año. Es el programa —que nos sirva de orgullo— de reforestación más importante del mundo. Con todo respeto, ni nuestros vecinos destinan mil 500 millones de dólares a la reforestación, como lo está haciendo México.

INTERLOCUTOR: Entonces, van a tener que se regresen esas semillas, porque ya están en Baja California, la federación las mandó.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos viendo, vamos viendo, o sea, vamos analizándolo.

Es que también no quiero ofrecer algo que algo que no vaya yo a cumplir, ya no es el tiempo de antes de que ‘queremos un puente, pero no hay río’, ‘les vamos a hacer el río’. O sea, no, déjalo.

Un abrazo, adiós.

+++++

Seguir leyendo

Otras conferencias de AMLO

Más noticias