Libros de Amazon México: estos son los títulos más populares hoy

Han sido varios los títulos que expertos han nombrado como “los libros más vendidos en la historia”, como La Biblia o Don Quijote de la Mancha, sin embargo, el libro lleva varios siglos de haber sido creado y no siempre hubo formas de medir cuáles eran las obras más populares –como ahora lo hace Amazon– aunado al nivel de analfabetismo de la época.

Han sido largos los debates entre los historiadores sobre cuál fue el primer libro de la historia: ya sean los primeros escritos en barro, huesos o tablillas de cera y madera de Mesopotamia; los rollo de papiro en Alejandría; los hechos con bambú y seda en la antigua China o los códices, lo cierto es que este objeto ha acompañado al ser humano a lo largo de su vida y, al igual que el hombre, ha evolucionado.

Y es que después de la invención de la imprenta con tipos móviles en 1440 de la mano de Johannes Gutenberg, pasando por las librerías, el aumento de la alfabetización, la llegada del internet y con ello la digitalización de contenidos, ahora uno de los grandes retos es la cantidad de textos disponibles para leer.

Con ello, la tecnología ha facilitado la manera de medir la popularidad de las piezas literarias, una de ellas es el ranking que ofrece la plataforma Amazon, una lista que funciona como una fotografía de la sociedad al plasmar qué es lo que los lectores están “devorando” en determinado tiempo.

Desde ensayos, poesía, cómics, comedia, novelas, suspenso, ciencia-ficción hasta historias de terror o superación personal, estos son los 10 libros más vendidos este jueves 18 de agosto en Amazon México.

1. Netter Cuaderno de anatomía para colorear

Autor: Phd John T. Hansen

Número de páginas: 392

Magnífica obra para el aprendizaje basada en imágenes Netter y "estilo Netter" elaboradas por el Dr. Carlos Machado, que, gracias a la actividad de colorear, representa una nueva forma de estudiar la anatomía humana. La obra se convierte en una herramienta de aprendizaje activo ya que los ejercicios para colorear, las leyendas, el texto explicativo, las listas de puntos clave y las tablas ayudan a comprender la importancia anatómica y funcional de las distintas regiones del cuerpo humano. Se organiza en las mismas secciones que el Atlas y cada una de las láminas contiene referencias cruzadas al libro. Al final de cada sección se incluyen preguntas de repaso con las correspondientes respuestas correctas. La obra incluye acceso a material online en inglés a través de la plataforma StudentConsult.com en la que se encuentran la totalidad de las láminas correctamente coloreadas y un banco de preguntas de autoevaluación.

2. Im Glad My Mom Died

Autor: Jennette Mccurdy

Número de páginas: 320

Un libro de memorias desgarrador de la estrella de los programas iCarly y Sam & Cat, Jennette McCurdy, sobre sus luchas como ex actriz infantil, incluidos los trastornos alimentarios, la adicción y una relación complicada con su autoritaria madre, y cómo retomó el control de su vida.

Jennette McCurdy tenía seis años cuando tuvo su primera audición para actuar. El sueño de su madre era que su única hija se convirtiera en una estrella y Jennette haría cualquier cosa para hacer feliz a su madre. Así que siguió lo que mamá llamaba “restricción de calorías”, comiendo poco y pesándose cinco veces al día.

Se sometió a extensos cambios de imagen en el hogar mientras su mamá la reprendía: “Tus pestañas son invisibles, ¿de acuerdo? ¿Crees que Dakota Fanning no se tiñe las suyas?”. Su madre incluso la duchó hasta los dieciséis años mientras compartía sus diarios, correo electrónico y todos sus ingresos.

En I’m Glad My Mom Died, Jennette relata todo esto con detalles inquebrantables, tal como relata lo que sucede cuando el sueño finalmente se hizo realidad. Elegida en una nueva serie de Nickelodeon llamada iCarly, se lanza a la fama.

Aunque mamá está extasiada, envía correos electrónicos a los moderadores del club de fans y habla por su nombre de pila con los paparazzi (“¡Hola, Gale!”), Jennette está plagada de ansiedad, vergüenza y autodesprecio, que se manifiestan en trastornos alimentarios, adicción y una serie de relaciones enfermizas.

Estos problemas solo empeoran cuando, poco después de asumir el papel principal en el spin-off de iCarly Sam & Cat junto a Ariana Grande, su madre muere de cáncer.

Finalmente, después de descubrir la terapia y dejar de actuar, Jennette se embarca en la recuperación y decide por primera vez en su vida lo que realmente quiere. Contada con franqueza refrescante y humor negro, I’m Glad My Mom Died es una historia inspiradora de resiliencia.

3. Hay Un T-Rex en la Ciudad

Autor: Mega Ediciones

Número de páginas: -

Acompaña al T-Rex cuando juega en el parque, practica deportes y va a una pijamada. En el camino, descubre lo grande, fuerte y rápido que era en realidad.

4. American Pocket Chambers English Dictionary

Autor: Elaine Higgleton

Número de páginas: -

Diccionario monolingüe de nivel intermedio con más de 60 000 definiciones y más de 50 000 referencias. Incluye vocabulario de usual en la escuela, la casa o la oficina.

5. La biblioteca de la media noche

Autor: Matt Haig

Número de páginas: 336

La biblioteca de la medianoche Matt Haig PREMIO GOODREADS 2020 A LA MEJOR OBRA DE FICCIÓN "Entre la vida y la muerte hay una biblioteca. Y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones.. ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad?". Nora Seed aparece, sin saber cómo, en la Biblioteca de la Medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento. Nora siente que ha defraudado a todos y también a ella misma. Pero esto está a punto de cambiar. Los libros de la Biblioteca de la Medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga, tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho (o no haber hecho), en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían y pronto sus decisiones enfrentarán a la Biblioteca y a ella misma en un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote: ¿cuál es la mejor manera de vivir? Año de publicación: 2021 Encuadernación: Pasta dura Páginas: 336

6. Paw Patrol Jumbo

Autor: Graciela Iniesta Ramírez

Número de páginas: 224

B Paw Patrol Jumbo /b i Libro de Actividades para Niños /i i a partir de los 3 años /i i 224 páginas /i ¿Están listos para la acción? con este divertido libro de actividades tus hijos pasarán horas de interacción y entretenimiento junto a este increíble equipo de cachorros. Encontrará un sinfín de actividades como sopas de letras, laberintos, diferencias y sin duda amarán colorear a estos adorables personajes. Uno de los métodos más eficientes para que los niños de 3 años en adelante puedan aprender y/o reforzar su conocimiento o habilidad ya adquirida es el juego, pues se incrementa la receptividad y por ende la comprensión, promoviendo la creatividad. Asimismo, las ilustraciones desempeñan un papel primorl para comunicar una noción y estimular el entendimiento, sobre todo, de aquellos niños que apenas comienzan a leer y/o a escribir sus primeras palabras. Las actividades contenidas en este libro están diseñadas para ser dinámicas, prácticas y lúdicas; los peuqeños podrán desarrollar aspectos como la capacidad de decisión, de observación y de resolución de problemas. ¡Las atractivas ilustraciones y frases de los entrañables personajes de Paw Patrol de Nickelodeon harán que los niños no quieran soltar el libro.

7. Hábitos Atómicos

Autor: James Clear

Número de páginas: 328

HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear nos brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas, que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. Esta guía pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamiento —desde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética— y nos demuestra cómo aplicar cada cambio a nuestra vida y a nuestro trabajo. Después de leer este libro, tendrás un método sencillo para desarrollar un sistema eficaz que te conducirá al éxito. Aprende cómo… Darte tiempo para desarrollar nuevos hábitos Superar la falta de motivación y de fuerza de voluntad Diseñar un ambiente para que el éxito sea fácil de alcanzar Regresar al buen camino cuando te hayas desviado un poco

8. Diccionario Escolar Plus Primaria

Autor: Luis Ignacio De La Peña

Número de páginas: 660

Diccionario con 26 000 entradas, 55 000 acepciones. Incluye númerosos ejemplos y modelos de conjugación.

9. Muchas vidas, muchos maestros

Autor: Brian Weiss

Número de páginas: 240

Este libro, profundamente conmovedor, se ha convertido en un extraordinario bestseller con 1.5 millones de lectores desde su primera publicación en 1988. En éste, Brian Weiss nos cuenta la asombrosa experiencia que cambió su vida para siempre, en una obra maestra de la espiritualidad que sigue siendo de lectura obligada. Una de sus pacientes, Catherine, recordó bajo hipnosis sus vidas pasadas y consiguió encontrar en éstas el origen de muchos de los traumas que sufría. Catherine se curó, pero ocurrió algo insólito: logró ponerse en contacto con los Maestros, espíritus superiores que habitan los estados entre dos vidas. Ellos le comunicaron importantes mensajes de sabiduría y de conocimiento. «Las credenciales del Dr. Weiss y su escepticismo inicial, atraen a personas que de otro modo no se hubieran acercado a este libro.» The New York Times

10. Toy Story 4 Actividades Colorear

Autor: Varios Autores

Número de páginas: 224

Este libro es un gran compañero para los más pequeños (5+) en su aprendizaje del idioma inglés. Mediante actividades muy variadas —como buscar, asociar o completar palabras, escribir, elegir las respuestas adecuadas o colorear por números—, el niño irá conformando un vocabulario básico en inglés y aprendiendo a reconocer ciertas estructuras gramaticales. Además de aprender, los niños se sorprenderán con todos los personajes de la nueva película de Toy Story 4. El aprendizaje de un idioma es más efectivo cuando los niños pueden asociarlo con sus personajes favoritos, como los de Toy Story 4. Eso es precisamente lo que hace este libro a través de tres secciones: 1) Vocabulario para aprender y colorear los dibujos a gran tamaño de los personajes; 2) Actividades para recordar y practicar el vocabulario de la primera sección, así como conocer algunas estructuras gramaticales básicas. Incluye escenas emocionantes de la película; 3) Diccionario de película con montones de palabras ordenadas alfabéticamente. Como una forma de exponer las competencias que los niños pueden desarrollar al usar el Jumbo bilingüe, en la parte trasera del forro los padres encontrarán una gráfica que ordena las diversas capacidades, como lenguaje, desarrollo visual y motriz, inglés y desarrollo de emociones. Aunado a lo anterior, las atractivas ilustraciones de Toy Story 4 harán que los pequeños quieran revisar el libro ¡una y otra vez!

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Así leen en México

📷 Asistentes a la edición número 33 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. (FOTO:EFE/Francisco Guasco/Archivo)

Los adultos mayores de 18 años de edad que viven en México leen en promedio 3.9 libros al año, lo que implica una alza con respecto a los 3.7 libros registrados en el 2021, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dado a conocer en 2022.

Según el estudio, la lectura de revistas y periódicos en formato digital alcanzó su punto más bajo en los últimos seis años; por el contrario, las páginas de internet, foros y blogs tuvieron un aumento.

En comparación con las cifras del 2016, la lectura de las revistas digitales pasaron de 51.4% a 34.9%; los periódicos digitales pasaron de 57.6% a 33.9%; mientras que las páginas de internet, fotos y blogs tuvieron un incremento al pasar de 45.2% a 57.6 por ciento.

Los libros leídos por la población adulta lectora fueron 3.9 ejemplares, la cifra más alta registrada desde 2016. Además, las mujeres se mantienen al frente de la lectura de libros con 65.9% frente a un 54.4% de hombres lectores; no obstante, los hombres leen más cuando de periódicos se trata, con un 44.1% frente a 23.5%, así como en las historietas al registrar un 9.6 frente a un 7.3 por ciento

De la población de 18 años alfabeta lectora de libros, el 44.1% declaró que la causa principal para leerlos es por entretenimiento, mientras que el 23.8% lo hizo por trabajo o estudio, el 20.7% por cultura general, el 10.1% por religión y el 1.4% por otro motivo.

El tipo de libros que leyó la población alfabeta de 18 y más años en los últimos doce meses, fue los temas de literatura (novela, cuento, ciencia ficción, poesía, teatro, etcétera) con 39.5%, seguido de libros especializados, 29.5%; autoayuda, superación personal o religioso, con 29.5%; cultural general, 26.5%; y manuales, guías o recetarios con 8.4 por ciento.

