Las mejores series de Disney+ Estados Unidos para ver este día

El volante Jhon Arias no dejó terminar la respuesta de su compañero Germán Cano, goleador del Fluminense, para enviarle un mensaje al entrenador de la Albiceleste

El juez niega la libertad bajo fianza al atacante de Rushdie y le prohíbe brindar entrevistas

El defensor público de Hadi Matar había pedido la eximición de prisión por “falta de antecedentes penales”. El juez David Foley denegó la solicitud y ordenó que al acusado no hablar más con la prensa, luego que The New York Post publicara una breve entrevista