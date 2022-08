Estos podcast encabezan la lista de los más escuchados en Spotify Colombia

Considerado como uno de los formatos digitales más “íntimos”, los podcast han ganado fama y se han posicionado entre el gusto del público colombiano a raíz de la llegada de plataformas por streaming en el nuevo milenio como es el caso de Spotify.

Su boom fue significativo desde que surgió la pandemia de coronavirus en 2020, que obligó a la mayoría de las personas a permanecer en el confinamiento, quienes a su vez empezaron a experimentar formatos y canales diversos para informarse y entretenerse.

Los podcast son productos de audio que están al alcancea través de archivos o plataformas por streaming y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Sin embargo, el podcast no es algo nuevo, sino que se trata de un producto que gozó de amplia popularidad a principios del siglo XXI, pero que luego quedó relegado por la llegada de los discos compactos, ipods, entre otros.

No obstante, su fácil acceso, los amplios géneros y sus diversas narrativas han facilitado su nuevo apogeo y muchas empresas han comenzado a apostar nuevamente por ellas para llegar a más usuarios.

Actualmente este tipo de producciones han sido bien recibidas en Colombia y prueba de ello son estos 10 podcast que están en boca de todos.

1. Número Oculto

Sofía, una joven escritora de ciencia ficción, va camino a la reunión más importante de su vida. Debe firmar un contrato millonario por su última novela. Pero un misterioso llamado pondrá en dudas todos su planes. Llegar a la reunión no será fácil. Sobrevivir tampoco.

2. A Fondo Con María Jimena Duzán

El exceso de información que recibimos y consumimos en Colombia nos ha acostumbrado a quedarnos con lo superficial, con lo necesario. Pero como sucede con la cebolla, hay que ir retirando capa por capa, pelando una a una para llegar al fondo y así captar la esencia de los hechos sin filtros. De esto se trata A Fondo, el podcast de Maria Jimena Duzán que podrán escuchar de lunes a viernes en Spotify.

3. Horóscopo de Hoy

¡Bienvenido a Horóscopo de Hoy, un programa que te dará un pronóstico diario de tu propia vida! Aquí te guiaremos en temas sobre crecimiento personal, carrera profesional, el amor y todo lo que las estrellas tienen para ofrecer. Horóscopo de Hoy es un Original de Spotify.

4. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

En este podcast hablamos de emociones. De tus mecanismos internos: ¿Por qué hacés lo que hacés? ¿Por qué no podés expresar ciertas emociones y otras sí? ¿Por qué te sentís mal a veces? ¿Por qué hay cosas que te angustian, que te generan miedo, nostalgia, o que te dan placer? ¿Cómo regular tus emociones para sentirte equilibrado/a? La gestión emocional es la CLAVE para vivir una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderlo! ¿La puerta de entrada a este proceso? Psicología al Desnudo. De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti. www.psimammoliti.com

5. La Cruda

A Migue Granados siempre le interesó molestar, pelear e indagar para llegar un poquito más lejos. En cada episodio Migue entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, a distintas personalidades con historias de vida singulares. Una sola premisa: preguntar y discutir hasta la última vértebra; sacarnos las caretas para hablar de lo que nos pasa de verdad. La vida tiene una parte cruda…Y Migue no la deja de lado. La Cruda, un podcast original de Spotify.

6. Seminario fénix - Brian Tracy

Seminario fénix por Brian Tracy. Módulos completos en español.

7. El Primer Café

Encuentre de lunes a viernes, a primera hora del día, un magazín fresco con análisis de las noticias de Colombia y el mundo. Cada día nos tomaremos un café cargado con los hechos y personajes para comenzar la jornada muy bien informados. Siempre habrá un tema principal que entenderemos juntos. Además, en la sección 'La greca', compartiremos cafés amargos, dulces o aguados a quienes protagonizan las noticias y los escándalos. Este es un podcast de Spotify y el diario EL TIEMPO, bajo la conducción de Félix Riaño y María Beatriz Echandía, en diálogo con periodistas expertos.

8. Despertando Podcast

¿Qué pasaría si dedicas 5 minutos al despertar para ponerle una intención y un propósito a tu día? Despertando es un podcast de 5 Minutos producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas que te acompaña todas tus mañanas para cambiar tu estado de ánimo y por consecuencia, tu realidad. Empieza tu día con mente, cuerpo y espíritu alineados para una vida más consciente.Síguenos en @despertandopodcast y en Youtube de Despertando + Durmiendo. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

9. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Marian Rojas Estapé, médico y psiquiatra nos trae unos episodios de podcast dónde comprendernos mejor a nosotros mismos. Marian te cuenta y explica temas concretos de la mente, del comportamiento o del mundo emocional.Conoceremos la oxitocina y el cortisol. Tendremos claves para identificar a las personas vitaminas que nos rodean, Marian nos hablará de muchos temas sobre nuestra salud mental y nos enseñará a vivir con más armonía a través del conocimiento de nuestro cuerpo.El Podcast de Marian Rojas Estapé, es un podcast en exclusiva en Spotify.Créditos: Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaDirección: Sergio García JáñezGrabación: Margot MartínEdición: Sunne de Nación Podcast

10. DOSIS DIARIA ROKA

Mision Buscamos rescatar los valores de la sociedad, especialmente de la juventud enfocándonos en ofrecer una palabra clara, reconfortante y constante que pueda servir de apoyo para restaurar las heridas del Corazón de quienes han sufrido experiencias o vivencias que han marcado sus vidas; siempre exaltando el amor y el perdón de Dios que dió a través de su hijo Jesucristo. ¿En que nos fundamentamos? La gran comisión, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda persona. Marcos 16:15 En la Oracion como respuesta a toda necesidad de cada oyente por la palabra que nos entrego. Hechos 10:38 Creemos que hemos sido restaurados para restaurar. Jeremias 33:6 Nuestros valores Vida en Dios sentido de responsabilidad amor propio y por el prójimo proclamar la verdad ¿Para quiénes? Roka Stereo esta dirigida para hombres y mujeres que tengan necesidad de Dios y que tengan un corazón dispuesto para oír el mensaje diario que Dios tiene para ellos. Apoya nuestro ministerio Dios esta cambiando y sanando vidas a través de de esta emisora, agradecemos tu apoyo y el sentir que tienes en tu corazón para que este Ministerio nunca se detenga. www.rokastereo.com

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Los podcast

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Spotify)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Aunque los podcast iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en específico, con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo, asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista como el podcast #EnCasaDeMara en donde hace preguntas a diversos personajes como Edy Smol, o ficción, como sucede con la historia de suspenso del podcast chileno Caso 63, o tratan temas de ciencia, política, periodismo, bienestar, entre otros.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente el hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

Spotify en Colombia

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Actualmente Spotify se ha mantenido como una de las plataformas de audio por streaming más popular de los últimos tiempos y, según el último corte dado a conocer por la empresa, la compañía actualmente cuenta con 365 millones de suscriptores, de los cuales cerca del 50% son clientes de pago.

Fue el pasado 12 de diciembre de 2013 cuando Spotify llegó al mercado colombiano con un catálogo de más de 20 millones de canciones. Actualmente la plataforma ofrece un amplio catálogo de canciones de más de siete millones de artistas alrededor del mundo.

Para disfrutar de Spotify, los colombianos tienen varias alternativas dependiendo de sus necesidades y recursos disponibles. Los usuarios también pueden disfrutar del servicio de forma gratuita, pero deberá atenerse a escuchar la publicidad y escuchar música con algunas limitaciones.

En el paquete Individual, se puede tener activa una sola cuenta y por ella se pagan $14.900,00 al mes, teniendo un mes gratis si te suscribes. Entre los beneficios para estos suscriptores está el escuchar música sin anuncios, escuchar tus canciones en cualquier lugar incluso sin conexión, reproducción on-demand.

Para el paquete Duo se pueden tener activas dos cuentas por un pago de $19.900,00 al mes, con un mes gratis si te suscribes. Entre los beneficios con los que cuenta se encuentran 2 cuentas premium para parejas que conviven, duo mix, es decir, una lista para dos, actualizada constantemente con la música que más les guste; reproducción de música sin anuncios, sin conexión y on-demand.

En el paquete familiar se permiten hasta seis cuentas premium para personas que conviven en una misma casa por la cantidad de $23.900,00 al mes. Entre los beneficios está el tener un mix familiar actualizada periódicamente con la música que más les gusta; bloqueo de música explícita; reproducción de música sin anuncios, sin conexión y on-demand; spotify kids, una aplicación independiente creada sólo para los más pequeños del hogar.

Un fuerte competidor

La pandemia de coronavirus no sólo benefició a los podcast al incrementar su número de usuarios, sino que también los audiolibros sumaron más consumidores en diversas plataformas, entre ellas Spotify, pues se estima que pueden dejar ganancias anuales por hasta 70 mil millones de dólares.

La plataforma de streaming, en donde los audiolibros han ido creciendo en un 20%, ha recurrido a la narración de libros con las voces de celebridades de Hollywood.

Su auge también podría deberse a la crítica de la facilidad con la que la plataforma ha dejado hablar a los podcasters, cayendo en errores de mal información en plena pandemia, como fue el caso de Joe Rogan, que además hizo perder a la compañía hasta 2,1 millones de dólares.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Entretenimiento

Más sobre streaming