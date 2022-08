Ranking de las series más famosas de HBO en Perú

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas consumen las producciones a una velocidad inimaginable.

HBO ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de HBO Perú:

1. Pequeñas mentirosas: Pecado original

Hace veinte años, una serie de trágicos eventos casi destrozaron a Millwood. Ahora, en la actualidad, un nuevo grupo de pequeñas mentirosas se ve atormentado por un asaltante desconocido.

2. Smiling Friends

Una pequeña empresa dedicada a llevar la felicidad al mundo recibe una simple solicitud para ayudar al hijo infeliz de una mujer a sonreír de nuevo, pero el trabajo resulta más complicado de lo que parece.

3. Juego de tronos

En una tierra donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida, los problemas acechan. Desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, pasando por el helado norte y el milenario muro que protege el reino de las fuerzas tenebrosas, dos poderosas familias mantienen un enfrentamiento letal por gobernar los Siete Reinos de Poniente. Mientras la traición, la lujuria y las fuerzas sobrenaturales sacuden los pilares de los reinos, la sangrienta batalla por el trono de Hierro tendrá consecuencias imprevistas y trascendentales. El invierno se acerca. Que empiece 'Juego de tronos'.

4. El fantasma del Espacio de costa a costa

La serie se ubica en el espacio exterior y cuenta la lucha contra el mal de un superhéroe de orígenes desconocidos, el misterioso Fantasma del Espacio, un justiciero enmascarado que vive en el Planeta Fantasma (Ghost Planet). El Fantasma del Espacio viaja por todos los confines del espacio en una nave interestelar llamada El Crucero Fantasma salvando galaxias y planetas de la destrucción, gracias a su sentido de la moral y el bien, aunque nunca se especifica el motivo. En algunos episodios, él menciona que existe una fuerza espacial llamada la Patrulla Galáctica que se encarga de encarcelar a los villanos que captura.El Fantasma del Espacio (llamado así por su invisibilidad y el blanco color de su traje) asume el papel de un superhéroe intergaláctico, que vigila el sector que se abre a partir de la órbita del Planeta Fantasma, vigilando las naves que circulan el espacio o poniendo orden en los planetas del sector. Armado con sus bandas de poder (con las que dispara todo tipo de rayos de energía letales), su cinturón invisibilisador, comunicadores de la era espacial y cubriendo su rostro con una máscara negra que protege su identidad, el Fantasma lucha contra los villanos espaciales que amenazan la paz y el orden en el universo. A su lado, viajan Ana y Gil, dos hermanos adolescentes que lo acompañan en sus aventuras, con su mono espacial, Pimpo.

5. Primal

Un hombre de las cavernas forma un vínculo con un dinosaurio mientras luchan por sobrevivir en un mundo hostil.

6. Hora de aventuras

Finn un chico de doce años, fue encontrado en el bosque siendo un bebé por un perro de la familia y su mejor amigo y hermano adoptivo es Jake, un perro de 28 años de edad, con poderes mágicos. Son aventureros que viven en "La Tierra de Ooo", un entorno lleno de personajes surrealistas. Algunas aventuras típicas del dúo son salvar princesas, luchar contra monstruos, la exploración de mazmorras o ayudar a los necesitados.

7. La casa de las profundidades

Tina y Ben son una pareja de jóvenes YouTubers que se especializan en videos de exploración submarina. Mientras se sumergen en un lago francés aislado, descubren una casa sumergida en aguas profundas. Lo que inicialmente fue un descubrimiento único se convierte rápidamente en una pesadilla cuando se dan cuenta de que la casa fue el escenario de un crimen atroz. Atrapados, sus reservas de oxígeno disminuyendo peligrosamente, Tina y Ben se dan cuenta de que lo peor está por llegar: no están solos en la casa.

8. Rick y Morty

Comedia animada que narra las aventuras de un científico loco Rick Sánchez, que regresa después de 20 años para vivir con su hija, su marido y sus hijos Morty y Summer.

9. Harvey Birdman, el abogado

Harvey Birdman, Attorney at Law es una serie animada que sale al aire por Cartoon Network durante el bloque nocturno de programación adult swim. La serie tuvo su primera aparición en 2000, siguió por unas series episódicas en 2001. El show gira cerca del día a día de las actividades de un abogado de, principalmente superhéroes (como por ejemplo "El Jefe Apache") y otros personajes característicos. El personaje de Birdman se basa en un cartoon de los años 1960 producido por Hanna-Barbera, llamado Birdman y el trío Galaxia.

10. Harley Quinn

Harley Quinn finalmente ha roto las cosas de una vez por todas con el Joker e intenta hacerlo por sí misma como la reina criminal de Gotham City.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO y el mercado del streaming

Desde que surgió, la plataforma de HBO se ha convertido en una de las más importantes en la batalla por el streaming. (EFE)

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

