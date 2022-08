Todos los temas de la mañanera de AMLO de este viernes 12 agosto

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, pues vamos a informar. No vamos a tardar mucho porque vamos a salir de viaje de fin de semana, vamos a La Laguna y vamos a Nuevo León, a La Laguna de Durango y a Nuevo León este fin de semana.

Vamos a iniciar con el informe sobre el rescate de los mineros, eso es lo primero y vamos a escuchar el informe de Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, que es la que ha estado ahí día y noche, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque se está aplicando desde el primer día de esta situación tan lamentable de los mineros, se está aplicando el Plan DN-III.

Y hay un grupo interdisciplinario de todas las dependencias del gobierno federal, también del gobierno del estado, los gobiernos municipales, ingenieros, mineros de la región.

Ya se sabe, pero no está de más recordarlo, que se trata de pozos para la extracción de carbón que de repente se inundaron porque se supone que de una mina abandonada desde hace algún tiempo se desprendió una pared y esa mina abandonada estaba llena de agua y se inundó la mina o los tres pozos donde estaban extrayendo carbón los mineros. Eran 15, son 15, cinco pudieron salir, algunos hasta con la presión del agua y se salvaron, pero 10 están todavía abajo y se está buscando rescatarlos.

El principal problema es la inundación de los pozos. Se procedió desde el principio, porque eso fue lo que aconsejaron los expertos, en quitar el agua, en extraer toda el agua. Y se tienen bombas que están extrayendo en promedio hasta 300 litros por segundo, pero los pozos tenían una profundidad de agua de 30 metros aproximadamente.

Entonces, han ido bajando el nivel del agua, pero todavía falta y nos van a informar ahora.

Adelante, por favor, Laura.

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA, COORDINADORA DE NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Gracias, presidente. Claro que sí, con mucho gusto. Con su permiso. Muy buen día, buen día para todos y para todas.

Se están cumpliendo 207 horas de trabajo ininterrumpido en la mina de Sabinas, del estado de Coahuila.

Como bien lo menciona usted, presidente, fue una inundación en donde lamentablemente siguen atrapados 10 mineros y ese es el objetivo de esta misión, rescatarlos cuanto antes. Y hemos trabajado de manera muy coordinada con todas las dependencias del gobierno federal, del gobierno del estado y del gobierno municipal y, por supuesto, todos apegados a la situación que nos van diciendo los expertos para hacer lo correcto lo más pronto posible.

En el pozo 4, señor presidente, durante todo el día de ayer con el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional se ingresó al pozo para realizar el retiro de polines, principalmente de polines que tenían obstruida la entrada, para posteriormente realizar un ingreso de una bomba de lodo de 150 caballos, propiedad de la Conagua, para tener una extracción del tiraje remanente en el pozo

En el pozo número 2 se mantuvo operando una bomba de 50 caballos de manera permanente y durante la madrugada del día de hoy se retiraron ya cuatro bombas. Ahí también fue un trabajo muy padre, muy interesante, porque fue encabezado por la Sedena y además ayudado por los propios mineros de la mina de Pinabete. Todo esto es la finalidad, presidente, de contar con el espacio suficiente en el pozo para el ingreso del personal de las brigadas de búsqueda y rescate.

En el pozo número 3 siguen operando dos bombas, una de 50 y otra de 20 caballos, de manera permanente.

De manera simultánea, se han estado haciendo los barrenos, son estos nuevos pozos, son nuevos orificios que se hacen para extraer agua. El día de hoy se reportan seis barrenos con bomba, se extraen extrayendo sólo de estos barrenos 350, tenemos, perdón, 305 caballos de fuerza, de los cuales estamos extrayendo una cantidad muy importante.

Estos barrenos se colocaron de una manera estratégica, colindando con esta mina, la que usted se refirió, esta mina de Conchas Norte, que es en donde se presume se había reblandecido la tierra y hubo perforación y ahí fue el ingreso del agua.

Evidentemente que esto nos ha ayudado a tener mayor extracción en esta parte para que ya no haya ingreso a la mina de Pinabete.

El día de ayer se acondicionó también un nuevo espacio para los familiares de los mineros, un espacio muy digno, en donde hay un hospital móvil, en donde tenemos todos los servicios de alimentos que se les entregan durante el día, todo esto con el respaldo del gobierno del estado y del gobierno municipal.

Además de todo esto, señor presidente, estamos informando de manera permanente a los familiares de todas las acciones que llevamos a cabo durante el día. A veces tenemos dos, tres o cuatro charlas, ayer tuve una última charla con, con… principalmente son mujeres las que se encuentran en este espacio, en este albergue y estuvimos platicando de todo lo que hemos trabajado.

Afortunadamente ellas pueden ver cómo trabajamos durante todo el día y la noche y nos hacen preguntas, quieren que les demos detalles de las acciones y así lo hacemos.

Se cuenta con todos los recursos humanos y materiales, todo lo que necesitamos para el proceso de la extracción del agua al interior de la mina que, en efecto, está ha sido la estrategia inicial y es la estrategia correcta.

Para poder entrar, retirar el escombro e iniciar el rescate, la búsqueda y rescate, se necesitaba tener los niveles de agua adecuados que no pusiera en riesgo a los rescatistas.

Estamos llegando a ello, mencionaba que ya estamos en un 97 por ciento de extracción de agua, así es que ya tenemos todas las condiciones para bajar el día de hoy. Toda la madrugada retiraron material para ingresar ya en estos momentos a la búsqueda y el rescate.

Vamos a seguir, de todos modos, bombeando de manera simultánea, no va a parar el bombeo, se van a sustituir incluso algunas bombas. Este es un proceso lento, pero lo queremos seguir haciendo, no queremos correr riesgos, que sigan los barrenos trabajando con la extracción del agua y aquellos pozos en donde no se esté trabajando en la búsqueda o rescate que se siga extrayendo el agua.

Como menciono, se van a perforar incluso cuatro barrenos más, por si hay necesidad de seguir extrayendo agua e ingresar a revisar las condiciones de los tres pozos. Ya estaremos en unos minutos revisando esta posibilidad.

Podemos ingresar ya a los tres pozos y se tienen preparados los recursos necesarios para iniciar las acciones de búsqueda y rescate, señor presidente.

Esa sería la información actualizada que tenemos respecto al rescate de los 10 mineros que se encuentran en la mina de Pinabete, en Sabinas, Coahuila.

Y si me lo permite, ya para concluir, nada más mencionar que hubo un sismo de magnitud 5.1, el epicentro fue en Ciudad Altamirano, en Guerrero, fue el día de hoy a las 03:17 de la mañana, fue percibido de una manera fuerte en Guerrero y de manera en Michoacán y Ciudad de México sin reporte de afectaciones hasta el momento.

Eso sería todo, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

General secretario.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente.

Continuamos aquí con el informe para mostrar el gráfico de los pozos de alivio, este no tiene agua, pero, como se informó en días anteriores, este pozo no tiene conexión con los otros tres, sino el agua que tenía ahí era producto de lo que trasmina las paredes de este pozo de alivio.

Aquí están los datos nuevos. Ahorita el señor presidente nos dio la instrucción de verificar en este momento cuál era la situación de los pozos. Estos son los nuevos datos, ahorita, a esta hora: el pozo 1 tiene 0.70 centímetros de profundidad, el pozo 2 tiene 3.9 metros y el pozo 3 es 4.7 metros.

La instrucción de verificar precisamente lo que acaba de informar la coordinadora de Protección Civil, donde el día de ayer se introdujo a este pozo una bomba de 150 caballos, una mayor potencia para poder extraer con rapidez el agua.

Entonces, se logró trabajar durante la noche con buenos resultados, esperemos que el día de hoy puedan tener ya los niveles suficientes para poder hacer el rescate.

Es todo, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a informar también sobre enfrentamientos y un lamentable suceso en Ciudad Juárez, que perdieron la vida 11 personas y vamos a informar. El subsecretario Mejía va a dar la información que tenemos hasta ahora, qué fue lo que causó este enfrentamiento entre grupos.

Y, luego, algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia. No fue sólo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Entonces esto es lo más lamentable de este asunto.

A ver, por favor.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC): Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente.

Comentar que desde el día de ayer, que se tuvo la primera noticia de los eventos suscitados en Ciudad Juárez, por instrucciones de la secretaria Rosa Icela Rodríguez establecimos comunicación con la Secretaría de Seguridad del estado de Chihuahua, con el fiscal general Roberto Fierro y con el alcalde Cruz Pérez, de Ciudad Juárez.

A partir de estos elementos y de las acciones coordinadas del estado, municipio y la federación se puede informar lo siguiente:

A las 13:27 horas del día de ayer, al interior del Cereso Estatal número 3, en Ciudad Juárez, se tuvo conocimiento de una agresión en el módulo 2 de este centro penitenciario donde grupos delictivos identificados como ‘Los Chapos’ fueron atacados por un grupo rival denominado ‘Los Mexicles’, generando una riña al interior de este centro penitenciario, resultado 20 internos lesionados, cuatro de ellos por proyectil de arma de fuego, el resto por golpes y contusiones, así como dos personas privadas de la libertad muertos por proyectil de arma de fuego.

Se logra restablecer el control en el centro penitenciario a partir de la actuación de las fuerzas municipales, estatales y federales, pero, a partir de esta situación, este grupo delictivo, ‘Los Mexicles’, empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez, dando como resultado nueve personas fallecidas que se suman a las dos que se suscitaron al interior del centro penitenciario.

Entre las personas que fueron asesinadas por este grupo delictivo se encuentran cuatro personas que estaban afuera de un local en la avenida Ejército Nacional en un establecimiento comercial haciendo un control remoto, que pertenecen a la estación Mega Radio, a Switch FM y ahí se encontraba entre ellos un locutor de radio, Alan González; las demás personas, pues prestaban servicios a partir de un control remoto que se llevaba a cabo en ese local comercial.

Comentar que el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos ya está haciendo las acciones conducentes.

Pero esto se deriva de un conjunto de agresiones que se dieron en diferentes puntos de la ciudad de Juárez en el estado de Chihuahua, donde hubo este tipo de eventos.

Finalmente, comentar que fueron detenidas seis personas del grupo delictivo Mexicles que participaron en estos eventos criminales. Fueron detenidos a la una de la mañana, tiempo de Ciudad Juárez, por parte de la policía municipal con apoyo del Ejército nacional y la Guardia Nacional; esto fue en la colonia Ampliación Aeropuerto. Es decir, parte de los grupos que estuvieron generando estos eventos delictivos en diferentes puntos de Ciudad Juárez ya están detenidos, están identificados como parte del grupo Mexicles y ya fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

El alcalde Cruz Pérez Cruz nos informa que en estos momentos Ciudad Juárez está en calma, que se ha restablecido el orden público y que sigue, junto con el resto de las autoridades, la persecución de los que intervinieron en estos hechos derivados de la riña en el Cereso 3 de Ciudad Juárez.

Seria cuanto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a las preguntas. Atrás, tú, tú también, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver. Faltan dos mujeres.

PREGUNTA: Muy buenos días, señor presidente.

Janet Galindo, de Grupo Transmedia, La Chispa, en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Ciudad de México; y Petrolera.

Con respecto a los temas y los pendientes que hay que sacar a nivel legislativo, ¿qué es lo que falta aún?

Y con lo que ya se ha llevado a cabo, ¿qué se necesita para reforzar todos estos temas y dejar bien sustentadas las bases de la 4T?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en lo general se ha avanzado.

Estoy muy contento, satisfecho, porque se logró desde hace algún tiempo el que se elevara a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores, la pensión para discapacitados, también que sea un derecho constitucional el recibir becas para estudiar si se trata de familias de escasos recursos económicos y el derecho a la salud. Eso ya se logró.

Se logró también el que sea delito grave la corrupción, que no lo era, esa fue una reforma importante.

Se logró también algo que nos ha ayudado mucho, el que no se condonen impuestos a los llamados grandes contribuyentes, que esté prohibido constitucionalmente.

Y otras reformas en beneficio de los trabajadores. Por ejemplo, el reducir el costo de administración de las Afores, las comisiones, que eran muy altas, se logró reducir para que el trabajador tenga más beneficios y pueda al retirarse tener una pensión justa, porque las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal no garantizan el que se entregue al trabajador jubilado lo que ganaba mientras estaba laborando. Fueron reformas antipopulares, yo les diría perversas, para que un trabajador al jubilarse recibiera el 30 por ciento de su salario vigente mientras laboraba, cuando mucho el 50.

Entonces, ya se hizo una reforma con ese propósito, bajar las comisiones y también por un acuerdo con el sector privado se resolvió aumentar las cuotas de jubilación, para enmendar esta situación heredada.

También se lograron reformas para que los trabajadores tengan derecho al reparto de utilidades. Existía en la Constitución, en las leyes, el derecho al reparto de utilidades, pero en la práctica no se ejercía. Ahora, si no me equivoco, del 20 al 21, por esa reforma, hubo un incremento en el reparto de utilidades a los trabajadores de 100 mil millones de pesos.

Entonces, se ha avanzado en algunas reformas. Se ha podido también rescatar a Pemex, rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, con una legislación no privatizadora.

Sin embargo, hay un bloqueo ahora, permanente, de los legisladores del conservadurismo y ya es muy difícil hacer una reforma constitucional, porque se requieren dos terceras partes de los votos para hacer una reforma constitucional.

También, una reforma constitucional que se logró es que no se permitía que el Ejército y la Marina participaran en tareas de seguridad pública; se logró que se permita el apoyo de seguridad pública y de la Marina. Sin embargo, hay una fecha límite, porque no fue en definitivo, hay un transitorio en la Constitución en el que se tiene que hacer una revisión, se termina el tiempo en marzo, en abril del 24.

Entonces, por eso estamos también planteando una reforma constitucional con el propósito de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y que continúe participando en labores de seguridad pública, tanto la Marina como el Ejército. Hay oposición, pero nosotros vamos a seguir insistiendo.

¿Qué otra cosa nos falta?

Bueno, pues la reforma electoral, porque no hay garantías de imparcialidad en los organismos actuales, ni en el INE ni en el tribunal electoral, son organismos que en su mayoría están integrados por personas, mujeres y hombres que no tienen realmente vocación democrática.

Entonces, sí requerimos un cambio y lo que estamos proponiendo es una reforma para que a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal electoral los elija el pueblo, que no sea un asunto de asignación de las cúpulas, sino que con voto directo todos los mexicanos puedan elegir a quienes van a formar parte de este poder electoral autónomo, que nos dé garantías a todos de que se va a respetar el voto, de que ya no va a haber fraudes electorales, todo lo que sucedía y sigue pasando porque los organismos electorales se hacen de la vista gorda o actúan de manera tendenciosa, protegen a los del bloque conservador, que fueron los pusieron ahí y sólo sancionan a quienes no ven con buenos ojos.

Entonces, esa es una reforma.

También implica reducir el presupuesto de partidos, reducir el número de legisladores, porque son muchos.

Reducir los gastos del instituto electoral y del tribunal electoral, porque es de los institutos más costosos, si no es el que más recursos consume en el mundo, porque ganan mucho tanto los consejeros como los magistrados y es muy grande el aparato burocrático y además, que eso es lo peor, no dan confianza, no transmiten confianza.

Y esto es parte de la historia antidemocrática de México y queremos corregirlo, queremos que se establezca un autentico, un verdadero sistema democrático y que se actúe con rectitud y se impida, se destierre para siempre el fraude electoral

Esas son las propuestas que tenemos.

Lo del horario de verano, que eso ya se envió.

Y posiblemente algo que tenga que ver con el manejo del agua hacia adelante porque sí, ya tenemos que poner orden en el caos, en todo lo que tiene que ver con las concesiones, los permisos de agua, porque ya no se tiene este recurso en el país en algunas regiones y se sigue, por corrupción, se siguen entregando concesiones en donde ya no se tiene el agua suficiente para los consumidores, para el consumo doméstico que debe ser lo principal, es un derecho humano el derecho al agua.

INTERLOCUTORA: Hablando de la participación del pueblo también y en otro tema, ayer concluyó una reunión, un foro que se llevó a cabo en el Tramo 5 del Tren Maya donde, igual, se hizo una consulta. Y en este foro Semarnat refrenda su compromiso de apoyar y por esto dieron facilidades a la participación a todas las dudas que se tenían con respecto al Tramo 5 del Tren Maya.

¿Qué faltaría en este tramo para poder continuar y quitarle todas las dudas a quienes estén interponiendo tanto denuncias como tengan inquietudes? ¿Qué es lo que faltaría en este proyecto, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Seguir informando, porque se manipuló mucho.

Yo aquí llegué a plantear que mi hijo Jesús, que estudiaba en la secundaria, ahora va a pasar a la prepa, me reclamó porque supuestamente se iba a destruir la selva con el Tren Maya. Entonces, le tuve que explicar de qué se trataba, que la mayor parte de la ruta del Tren Maya se estaba construyendo en lo que fue el Ferrocarril del Sureste, que se inauguró en los años 50 del siglo pasado, pero que además se cuidaba la naturaleza, que había expertos cuidando no afectar los árboles, la flora, la fauna, en el mismo programa del Tren Maya; que se tenían contratados arqueólogos, como 100 arqueólogos, especialistas, biólogos, arqueólogos, para cuidar el medio ambiente; que se tomó la decisión que el tren fuese eléctrico, para no contaminar.

Estuvimos informando mucho y, sin embargo, pues hubo toda una campaña, como la que se desató cuando se decidió cancelar el aeropuerto de Texcoco y construir el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, porque había intereses de por medio. Lo mismo en el caso del Tren Maya, gente que se siente afectada y otros que están en contra, que es un grupo de personas, un sector amplio de la población que milita en el partido conservador y que no les gustan los cambios, todo lo que hacemos está mal y hasta apuestan a nos vaya mal. Afortunadamente no lo han logrado, porque la gente nos está ayudando, nos está respaldando.

¿Y por qué nos apoya la gente?

Bueno, porque nosotros tenemos como amo, como único amo, al pueblo de México. Ya no es como antes, que los que mandaban eran los de arriba, la cúpula, los potentados, los que tenían influencia porque pertenecían al grupo de intelectuales orgánicos vinculados al poder, todos los que le servían al régimen para callar o aplaudir, lo mismo los medios de información, pero no es, afortunadamente, todo el pueblo.

Ayer se dio a conocer el resultado de la encuesta semanal que hace un organismo de consulta de Estados Unidos, que ya lleva tiempo llevando a cabo esta encuesta acerca de lo que opinan los habitantes de los países sobre sus gobernantes y de una semana a otra. En el caso de nosotros, subimos cuatro puntos, incluso estaba en primer lugar. Ha estado siempre en primer lugar Modi, de la India y me llevaba la semana pasada 10 puntos de ventaja y ahora ya sólo son cinco o seis, cinco puntos. Ofrezco disculpas, porque les molesta mucho y ya van a desayunar, aunque a lo mejor todavía no. Miren, así estamos, esta es de ayer, estos son todos los presidentes, son, ¿cuántos? 22.

Y este es el pueblo, la gente, porque la percepción es otra, por lo que difunden los medios, puros ataques. Pero, bueno, esto demuestra de que la clave está en trabajar todos los días para el pueblo, estar atentos. Y cuando digo trabajar, son 16 horas diarias y sábado y domingo.

Y es muy interesante lo que es el pensamiento conservador, porque tienen como frases hechas, ideas que se aplican en todos lados en el pensamiento conservador, en el caso de México y también en el mundo. Por ejemplo, esto de que los pobres no trabajan y que por eso son pobres, eso tiene que ver con el pensamiento conservador; o que el pueblo de México es un pueblo flojo.

Pues claro que no tienen razón, ahí está el ejemplo de los que tienen oportunidades o han tenido oportunidades, nuestros hermanos migrantes, ya están, puede ser que lleguemos a 60 mil millones de dólares, es la principal fuente de ingresos del país. Entonces, nuestro pueblo no es flojo, nuestro pueblo es trabajador.

Lo otro, ‘la corrupción somos todos’. No, la mayoría del pueblo es honesto. Y así.

Cuando nosotros protestábamos, de un carro gritaba alguien: ‘¡Pónganse a trabajar!’ ¿Qué creen que me gritan a mí a veces, o ponen en las redes sociales? ‘Ya ponte a trabajar’, dicen, porque ya son estereotipos de la derecha.

Y ya, si nos vamos a cómo hablamos, si no hablamos inglés.

¿No tendrás grabado un poema de Nicolás Guillén, sobre Tú no hablas inglés? A lo mejor.

Vamos a escucharlo.

O ‘eres naco’, o ‘debes civilizarte’, todo eso viene del pensamiento conservador.

¿Se puede? A ver.

(INICIA AUDIO)

Tú no sabe inglé

Con tanto inglé que tú sabía,

Bito Manué,

con tanto inglé, no sabe ahora

desí ye.

La mericana te buca

y tú le tiene que huí:

tu inglé era de etrái guan,

de etrái guan y guan tu tri.

Bito Manué, tú no sabe inglé,

tú no sabe inglé,

tú no sabe inglé.

No te enamore ma nunca,

Bito Manué.

si no sabe inglé,

si no sabe inglé.

(FINALIZA VIDEO)

INTERLOCUTORA: Señor presidente, nada más una duda: ¿finalmente, ya se tiene el nombre de la persona que va a sustituir a la maestra en la SEP, a la maestra Delfina?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, el lunes se va a presentar tanto la maestra Delfina como quien va a sustituirla, porque inician las clases en algunas escuelas, el lunes que viene y el lunes creo que 29 ya es… No, este lunes que viene hay clases para nivel medio superior, se inician; y el 29 ya es el reinicio a clases en general, para el nivel básico. Entonces, ya este lunes se va a presentar a quien va a sustituir a la maestra Delfina.

PREGUNTA: (Inaudible) de Tabasco.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No vamos a decirlo todavía. El lunes vamos a tener aquí una ceremonia, porque lo amerita el momento, el lunes. Sólo les puedo adelantar que va a ser mujer.

PREGUNTA: ¿Con experiencia?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con experiencia, sí.

Bueno, entonces, seguimos adelante.

PREGUNTA: Muy buenos días, presidente.

Jorge Díaz, de Ensenada, Baja California, de Canal 73, CNR. Saludos a todos.

Mire, traigo aquí y ya nos hemos visto allá en Tijuana o en Ensenada: los pescadores integrantes de las empresas, de origen indígena, Pesquera Lacandones del Pacífico S.A de C.V. y Pesquera Normex y algunas cooperativas, todos ellos de Ensenada, le solicitan encarecidamente su apoyo para obtener los permisos de pesca comercial para atuneros y me refiero a atún aleta azul, que le ha sido negado.

En el caso de Pesquera Lacandones del Pacífico y Pesquera Normex, desde febrero del 2015, que les fueron negados con base en la política neoliberal de desarrollo económico vigente en ese tiempo. Aquí tengo la solicitud de 2015.

En diciembre de 2018 el gobierno que usted dignamente preside decidió desechar la política neoliberal y con esa confianza, entre enero y mayo del 2020, las dos empresas volvieron a solicitar los permisos y las otras cooperativas igual, lo solicitaron por primera vez.

A la fecha, todos continúan esperando que les expidan y entreguen los permisos para poder trabajar la pesca de atún aleta azul. Solicitan su apoyo porque desde 2015, como lo dije, Inapesca como Conapesca, acatando sistemáticamente la política neoliberal, han negado los permisos y pareciera hasta hoy sigue vigente esa política con el fin de continuar protegiendo los intereses del duopolio que existe en Baja California, formado por las empresas Baja Aqua Farms y Servax Bleu, S.A. de C.V., que pescan y comercializan el 100 por ciento de las tres mil 824 toneladas asignadas a México por la Comisión Interamericana de Atún Tropical, el CIAT, para este año 2022, sin permitir que los pescadores tradicionales del pueblo participen, pescando sólo el 15 por ciento de esas tres mil 824.

No representa una competencia desleal esta solicitud de estos pescadores y en un documento con la fundamentación administrativa, jurídica y técnica que, consideran, lo puede ayudar para acordar expedir los permisos solicitados.

Ya este tema lo hemos tocado en otras ocasiones y pareciera que Conapesca e Inapesca, pues prácticamente no lo escuchan, no escuchan a la sociedad, no escuchan a los pescadores. Y se entregan estos documentos en ese sentido.

También comentarle que hay dependencias… De hecho, ya hay escobas nuevas, porque usted ha comentado en la semana de barrer la corrupción y hay escobas nuevas para barrer la corrupción de la mitad para abajo. Le voy a poner ejemplos. Por ejemplo, Profeco allá protege a la una empresa de Gas Silza, la empresa que prácticamente vende el gas como quiere y las cantidades que ellos quieren. Entonces, en ese tipo de situaciones es lo que le quiero comentar.

Otro tema que tiene que ver con el agua, que se ha dicho aquí, en una ocasión yo entrevisté a la gobernadora Marina del Pilar y le preguntaba acerca de qué le hacía falta a Baja California en el tema del agua y me dijo: ‘Hace falta infraestructura, infraestructura en que se tenga que asignar recursos, porque el ejemplo es el acueducto Morelos, que parece una regadera o una coladera, cada vez hay sistemáticamente fugas y en Ensenada y la zona costa se afecta esta parte.’ Entonces, eso es lo que me comentaba y me da respuesta la gobernadora.

Otro de los temas, en San Quintín el tema de la salud, hubo una remodelación allá, cuando usted estuvo en campaña, pero hace falta, pues ahora sí, especialistas, la tenencia de la tierra y el tema del agua.

Y en el Issste… Le voy a comentar algo muy importante, que seguido me llega a mí este tipo de reportes, porque el medio es de eso, de darle la voz al ciudadano. Allá en el Issste en el director se pone a que los pacientes o los familiares renten equipo, hasta 150 mil pesos para que puedan operar y usted lo comentó en la semana, la corrupción que existe allá.

Y otro tema que quiero comentarle y le agradezco la atención por todo esto que le estoy comentando: lo de los ‘autos chocolate’, recuerdo bien, el 13 de noviembre, en su cumpleaños, que hablábamos de esto, de la elección y que fue al Senado e hizo la firma o presentó la firma.

Hay muchos vehículos que inician su serie con letra. ¿Pasará algo con ellos?

Eso sería lo que le puedo comentar en ese sentido. De antemano, muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Lo importante lo del agua, lo importante lo del permiso del atún de aleta azul.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya me has planteado lo de los permisos de pesca. Voy a solicitarle a Octavio Ahumada que nos dé una respuesta, a Octavio Almada, sí, que nos dé una respuesta.

Yo voy a ir a Tijuana, voy a estar en una semana, incluso las reuniones de seguridad y la mañanera la vamos a llevar a cabo en Tijuana, ahí te vamos a dar una respuesta, estás invitado.

INTERLOCUTOR: Le agradezco la atención. Aquí tengo el documento incluso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nos dejas nada más los documentos.

Lo del agua ya me lo planteó la gobernadora antier, que estuvo aquí. Y pues es una demanda nacional lo del agua.

Acabo de estar en Manzanillo. Y construyeron un acueducto desde hace muchos años de Armería a Manzanillo, ya está igual como el que tú mencionas, ya es una coladera, está totalmente abandonado y hay el riesgo de que se quede Manzanillo sin agua. Entonces, se están atendiendo.

Estamos también y hoy voy para allá, atendiendo lo del acueducto en La Laguna, porque se necesita resolver el problema del agua contaminada que se extrae ya de pozos muy profundos, porque están abatidos los mantos acuíferos y ya el agua de mucha profundidad viene acompañada con arsénico y todo lo que afecta la salud de la gente. Entonces, estamos destinando una inversión de más de 10 mil millones de pesos para que en la Laguna, Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y otros municipios tengan agua sana.

Y de ahí me voy, mañana y pasado voy a estar en Nuevo León y es lo mismo, el agua. Ahí es la construcción también de un acueducto de alrededor de 10 mil millones de pesos, 100 kilómetros, es de la presa del Cuchillo, ya hay un acueducto, pero no es suficiente y con ese acueducto podemos garantizar que no falte el agua en Monterrey, en la zona conurbada, durante 10, 15 años.

Pero, también, todo esto que se está haciendo va a requerir que haya un ordenamiento para no seguir entregando concesiones de agua sin tomar en cuenta de que no tenemos ya en algunas regiones agua suficiente y que hay que darle la prioridad, la preferencia a la gente.

Allá en tu estado querían hacer una empresa de cerveza y estaban entregando el agua hasta del uso doméstico de Mexicali, nada más que la gente no lo permitió. Y también la empresa Constellation, los dueños y lo tengo que reconocer y agradecerles, aceptaron la propuesta de poner su planta en Veracruz, donde hay agua y también hay agua en el istmo, ahí está el río Papaloapan, está el río Coatzacoalcos, está el río Tonalá, está el río Grijalva, está el río más grande de México, el Mono Sagrado, el Usumacinta, ahí hay agua. Entonces, ya no estar solo orientando el crecimiento hacia regiones en donde no hay agua, que es un recurso vital, fundamental.

INTERLOCUTOR: Incluso, presidente, ahí Conagua, en el Valle de Guadalupe hay empresas que se están robando el agua, le están dando más preferencia.

Y sí, lo que decía de la escoba, de barrer la corrupción, igual lo de Profeco, con esta empresa de Gas Silza, es importante esa parte, porque Ensenada y las delegaciones se ven afectados por eso, por la falta de una transparencia por parte de las dependencias.

Eso es lo que le quiero comentar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, te vamos a dar respuesta ahora el día viernes, o sea, en ocho días a tus planteamientos.

INTERLOCUTOR: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. ¿Quién sigue?

PREGUNTA: Gracias. Presidente, preguntarle, hoy en el diario La Razón —Jorge Chaparro, del diario La Razón— hoy en La Razón publicamos una nota respecto de que se cambió, se modificó el uso de suelo en la mina El Pinabete en 2019. Fue un cabildo panista, pero también fue un cabildo integrado por Morena y por Movimiento Ciudadano y por partidos políticos locales.

Lo que quiero decirle es que los mineros son carne de cañón de todos los políticos. Hay senadores importantes de Morena, hay líderes sindicales de Morena metidos en esto, pero también hay políticos del PRI, del PAN, del PRD, de cualquier espacio. Sin embargo, los mineros siguen siendo carne de cañón, nadie hace nada por ellos.

La Secretaría del Trabajo, ¿tiene usted el reporte si hizo revisiones a estas minas?

La Secretaría de Economía, ¿tiene usted reportes si revisó el funcionamiento de estas minas?, ¿si revisa el funcionamiento de estas minas?, porque son muy comunes en la zona?

Preguntarle esto primero, presidente

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, tengo el informe. La mina fue concesionada en el 2003, en el gobierno de Fox y fue una concesión por 50 años, es decir, que vence la concesión hasta el 2053. Y eso es poco, ¿eh?, porque en el periodo neoliberal dieron concesiones hasta de 100 años: los ferrocarriles 50, 70 años, todavía antes de que iniciáramos nosotros en el gobierno, antes de entrar al gobierno; ampliaron la concesión del puerto de Veracruz a 100 años, un siglo.

Ya aclaré de que nosotros no hemos entregado ninguna concesión desde que estoy como presidente. También, para no pensar que todos somos iguales, ¿no?

En el caso de esta mina en particular sí se hacen inspecciones. De manera muy extraña, según el informe que me presentaron, una vez que sucedió el accidente fueron a inscribir a los trabajadores al Seguro Social. Seguramente, pues si es cierto, pues es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores al Seguro y no a los concesionarios.

Porque tienes razón, en toda esa región ha habido mucha corrupción, es lo que ha imperado, la corrupción, cacicazgos y con mucha influencia política, gobernadores caciques en toda la región y empresarios también corruptos, vinculados a políticos.

Uno de los empresarios más famosos de ahí de esa región, le prestaba el avión a un gobernador. No me pidan que yo haga la investigación, o sea, ustedes son mirones profesionales. Pero, bueno, ese era el nivel de contubernio.

Los sindicatos y también los intereses locales. Por ejemplo, en el caso de esta mina no están sindicalizados porque no permiten que el trabajador se proteja con un sindicato, O sea, son muchos intereses los que están de por medio.

Nosotros vamos a actuar, le hemos estado pidiendo a la fiscalía que actúe con rigor, que no haya impunidad, pero lo que más nos importa es el rescate. Fui allá y lo planteé con mucha claridad: vamos a rescatar a los mineros, eso es lo que más importa ahora.

Y en paralelo se ve la parte judicial, los responsables y luego no dejar en el desamparo a los familiares, pero eso es lo que estamos llevando a cabo.

INTERLOCUTOR: Presidente, sin embargo, la fiscalía va a imputar a un jovencito de no más de 30 años, que es vecino de la zona y que se presentó como dueño; él no es el dueño.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso es probable que sea lo que yo estoy aquí sosteniendo, de que a él lo hayan utilizado para inscribir a los trabajadores al seguro, a lo mejor este es el antecedente que están utilizando. Pero para eso son estos diálogos circulares.

INTERLOCUTOR: Pero la fiscalía ya lo va a vincular.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero no se cierra la investigación, no se cierra y no hay impunidad para nadie.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues los que resulten responsables. No hay impunidad para nadie.

Y puede ser que quieran hacer, que quieran maniobrar de esa forma, pero ya tú aquí lo estás denunciando. Yo coincido contigo y a lo mejor vamos a coincidir otros, o la gente de allá sabe bien qué pasa, qué sucede, quiénes son los que están detrás de todos estos asuntos irregulares.

Todas estas minas que se explotan de manera clandestina o que tenga concesión, no avisan, no hay por eso supervisión de autoridades.

O sea, hay que investigar bien a fondo, pero ahora el rescate, básicamente.

INTERLOCUTOR: Presidente, en otro tema, nos había prometido que vendrían a explicarnos el fraude en Segalmex. Han pasado ya un par de semanas y no hemos visto acá al secretario de la Función Pública.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues lo hacemos. Es que hemos estado… ¿No tenemos fecha?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: No.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo hacemos la semana que viene, le pedimos al secretario de la Función Pública que nos lo explique sobre el fraude y qué se ha hecho, las denuncias que se han presentado y desde cuándo, porque se actuó de inmediato.

INTERLOCUTOR: Presidente, en este tema en específico preguntarle, los desvíos de recursos que se hicieron en inversiones hacia empresas privadas de Chiapas fueron ordenados por el director y el director sigue estando dentro del gobierno federal.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero hay que esperar a que nos explique el secretario, si existe de parte de él responsabilidad.

En su momento lo que se planteó acerca del dinero, porque fue un depósito que hicieron en una caja, en una financiera, supuestamente para obtener más intereses. Ya se venía haciendo desde el gobierno anterior y es una financiera que trabajaba en el gobierno y que tiene relaciones con gobiernos estatales y también hay esa preocupación en gobiernos estatales.

Entonces, cuando se me informó le pedí al secretario de Hacienda —creo que estaba todavía el anterior, Arturo Herrera— que investigaran a fondo y que se viera sobre su responsabilidad y que interviniera la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Y tengo entendido que devolvieron el dinero, pero eso no fue todo, hay otro tipo de irregularidades, para decirlo amablemente ¿no?

INTERLOCUTOR: Es que este tipo de irregularidades a las que se refiere usted, presidente, suman más de nueve mil 500 millones de pesos, supera el escándalo de Peña Nieto de la Estafa Maestra, que fueron siete mil 600, acá es muchísimo más dinero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a esperar de cuánto es, no nos adelantamos.

INTERLOCUTOR: Eso lo dice la Auditoría Superior de la Federación, no lo digo yo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, pero la Auditoría Superior de la Federación también dijo que el aeropuerto, la cancelación del aeropuerto de Texcoco había costado creo 200 mil millones y se demostró que había costado la mitad, 100 mil. O sea, vamos esperando que nos informen bien.

INTERLOCUTOR: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quién sigue? ¿Cómo quedamos?

La compañera sabe, la que da el micrófono.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Quisiera pedirle una precisión sobre un comentario que acaba de hacer hace algunos minutos.

Hace unos días nos comentó que tiene la intención de emitir un decreto para que el mando de la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad Pública a la Sedena, pero hace unos minutos usted comentó que también tendría interés en que elementos de la Marina y del Ejército continúen en labores de seguridad pública.

Hay un transitorio en la reforma constitucional de la Guardia Nacional que establece que marinos y soldados tendrían que regresar a los cuarteles en 2024.

Entonces, quiero preguntarle nada más una precisión: ¿usted también tiene la intención de que soldados y marinos permanezcan en las calles en labores de seguridad pública después del 2024?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que se pueda constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, pero que también, además de sus funciones sustanciales, tanto Marina como Defensa contribuyan, apoyen en labores de seguridad pública.

Es que era y sigue siendo —para la concepción, para el pensamiento, para la visión de algunos— era normal de que estuviesen asaltando enfrente de un cuartel militar a un ciudadano y no pudiese constitucionalmente intervenir el Ejército, porque estaban impedidos.

Y cuando se decide esto tenía una razón de ser, porque todavía la defensa nacional, la defensa de nuestro territorio, la seguridad del Estado, la seguridad interior, eran los objetivos fundamentales, no la seguridad pública.

Pero se desata la guerra contra el narcotráfico y lo principal ya no es la amenaza de que nos van a invadir o que tenemos que defender nuestra soberanía. Claro que tenemos que defender nuestra soberanía y defender nuestro territorio, pero también históricamente, cuando se ha necesitado es el pueblo de México, somos patriotas los que defendemos nuestra soberanía, pero en este caso el principal problema era la protección de los mexicanos, la seguridad pública y había dos cosas:

Una legal, en donde se tienen dos instituciones con más de 400 mil elementos, el Ejército y la Marina, con instalaciones, con equipos, con formación profesional, escuelas, sin poder contar con estas dos instituciones para atender el principal problema del país, la inseguridad, porque la Constitución no lo permitía.

Y lo otro es que, como no lo permitía la Constitución, se hacía de manera informal, violando la Constitución.

Entonces, vamos a ponernos de acuerdo, o sea, primero necesitamos garantizar la seguridad pública, es lo más importante, pues por eso todas las mañanas nos dedicamos al tema, que se agravó por las razones que ya sabemos.

Y vamos avanzando por nuestra perseverancia y por no permitir la corrupción y por no permitir la impunidad y por atender las causas, el que no haya pobreza, el que se atienda a los jóvenes, todo lo que estamos haciendo es para eso.

Entonces, vamos a consolidar la Guardia Nacional y al mismo tiempo buscar en cuestiones estratégicas para proteger a la población. Imagínense lo de anoche. ¿Qué hace la policía municipal en Juárez si no interviene el Ejército para detener a los responsables de estos crímenes? Entonces, se necesita.

Se presenta el motín en el reclusorio. Pues se puede decir: ‘Es un asunto del estado, no es asunto nuestro, no es del fuero federal, ¿para qué intervenimos?’ Bueno, ¿y cómo resuelven con los custodios un enfrentamiento de bandas al interior de un reclusorio cuando hay enfrentamientos con armas de fuego? Pues se requiere que intervenga el Ejército.

INTERLOCUTORA: ¿Y cómo darle soporte a esa decisión de dejar a las Fuerzas Armadas en las calles?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay que pensar bien, hay que prolongar más el mandato, lo que establece el transitorio.

INTERLOCUTORA: ¿Con una reforma constitucional, una reforma legal o un decreto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Una reforma constitucional, eso es lo ideal, pero tenemos nosotros que buscarle la forma, porque nos están bloqueando, o sea, en vez de ayudar, hay la intención de que no podamos hacer nada y no les importa que se trate de asuntos que tienen que ver con la seguridad.

No podemos politizar eso, lo entendieron al principio, cuando mandé la iniciativa para la creación de la Guardia Nacional y cuando se estableció este transitorio, fue casi por unanimidad que se aprobó; pero ahora, como vienen las elecciones y quieren ponernos obstáculos, ya es parte de una política.

Ojalá y cambien de modo de parecer y de actitud. Pero si no cambian ellos, nosotros tenemos que buscar la forma, porque imagínense todo el esfuerzo que se está haciendo. Ya la Guardia Nacional es una institución de 115 mil elementos, nunca se había logrado en tan poco tiempo crear una corporación así acreditada por la gente, 70, 75 por ciento de aceptación en el pueblo, tienen más aceptación que lo que tiene el presidente.

INTERLOCUTOR: Sí, sí lo comprendo, pero si no logran la reforma constitucional, sería dejar a las Fuerzas Armadas en las calles, como lo hicieron Calderón y Peña, sin un sustento en la carta magna.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, porque vamos a buscar la manera, ayer hablamos de eso, de hacer reformas a varias leyes, reformas que no sean constitucionales a leyes secundarias.

INTERLOCUTOR: ¿Sería por la vía legal, entonces?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí siempre, siempre por la vía legal.

Es lo que hicimos cuando sabíamos de que Iberdrola y los que quieren quedarse con el mercado eléctrico, las empresas extranjeras, no iban a permitir la reforma constitucional en materia eléctrica y por eso se presentó la ley de reforma a la ley eléctrica, no reforma constitucional.

¿Qué sucedió?

Pues no aprobaron la reforma constitucional, pero la ley eléctrica sí fue aprobada. Recurrieron a la Corte planteando de que era inconstitucional y se revisaron todos los artículos y se demostró que no era inconstitucional la Ley Eléctrica. Y esa ley eléctrica aprobada, pues nos permitió fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.

Claro que están molestísimos, fueron a acusarnos a Washington y buscaron presionarnos, pero hay cosas que no se pueden negociar. Su trabajo de ellos es el tener éxito en sus negocios privados, el trabajo de nosotros, de los servidores públicos es tener éxito en los negocios públicos. Los únicos negocios que deben interesar a los funcionarios son los negocios públicos, ellos deben de entender eso. Nosotros no estamos aquí como si fuésemos gerentes de las empresas, nosotros estamos aquí para representar a todos los mexicanos.

¿Y por qué tenemos que defender la industria eléctrica nacional?

Porque, si no predomina el afán de lucro, las tarifas estarían por los cielos, como está sucediendo en España o en otros países, nada más que de eso no informan los medios, los medios que defienden a las corporaciones económicas.

Entonces, ese es el debate. O sea, ya lo público se había hecho a un lado, todo era privado. Y expliqué como fueron creando un andamiaje de instituciones supuestamente independientes, autónomas, para atar de pies y manos a los servidores públicos y para que el interés particular se colocara por encima del interés general, del interés público, todo lo armaron así.

Ahora que estamos buscando cumplir con el compromiso de que haya internet en todo el país… Porque es una gran reforma, es una revolución de las conciencias, imagínense que los niños en los pueblos puedan tener acceso al internet, que los enfermos o los familiares de los enfermos puedan tener acceso al internet y puedan por internet estar consultando a médicos especialistas, no sólo de México, sino de todo el mundo sobre su enfermedad.

Ah, pero si la señal de internet va a depender del mercado, de los que tengan para pagar o donde hay clientela, ¿cuándo va a tener internet la mayoría del pueblo de México? Nunca o va a llevar mucho tiempo.

¿Cuándo iba a tener energía eléctrica un pueblo, si no hubiese tomado la decisión que tomó el presidente López Mateos de nacionalizar la industria eléctrica? Ayer hablaba yo, 96.6 por ciento de la población de México, 96.6 tiene energía eléctrica. Imagínense si no se considerara un servicio público. ¿Cómo iba a financiar la gente pobre la instalación de los postes, el tendido de las líneas?

Todo eso se ha hecho con la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública. Pues es lo mismo que vamos a hacer en el caso del internet porque, si no, no va a haber internet. Entonces son dos concepciones.

Dicen: ‘Déjenlo todo al mercado’. Sí, pero si el mercado no resuelve, porque su propósito es lo material, es el lucro, pues no se puede impedir que el Estado cumpla con su función social, ese es el fondo.

Y en esto que estás preguntando sobre la seguridad, vamos a seguirlo defendiendo, porque, miren, yo termino a finales de septiembre, del 24 y además ya me jubilo, ya lo he dicho, no me vuelvo a ocupar de nada que tenga que ver con la política, con el noble oficio de la política, me jubilo, no voy a estar opinando, no voy a estar participando en conferencias, en ningún evento, nada, ya termino mi ciclo, lo cierro por completo, ya aporté bastante, considero y voy a seguir aportando, por eso me estoy aplicando estos dos años que me faltan para que no me quede ningún remordimiento de consciencia de que no ayudé.

Podría yo decir: Si el transitorio de la Constitución vence en marzo, en abril, yo ya terminé, prácticamente en unos meses después, sí, pero no quiero que el día de mañana vuelva a pasar lo que sucedió con la Policía Federal Preventiva, que se corrompió. Y aunque yo ya no escuche el radio, ni vea la televisión, ni tenga yo acceso a las redes sociales, esté yo nada más escuchando música clásica y también el son, que es cultura, aun así, se van a estar acordando de mí, me van a estar recordando.

INTERVENCIÓN: Pero, ¿y si llegara otro Calderón, que le declare la guerra al narco, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERVENCIÓN: Si llegara otro Calderón que le declare la guerra al narco, ¿no sería empoderar más?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que ya no se puede eso. No, no, no, si va a quedar muy avanzada la tarea, casi terminada, ya la gente está muy consciente, muy politizada.

¿A qué hora es que salimos?

INTERVENCIÓN: Ya.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Le voy a contar… Ah, no, ya me voy, tengo que salir a las 08:35, si no, no llego, porque el vuelo sale a las 08:55.

INTERLOCUTORA: Presidente, nada más quiero preguntarle su opinión de uso de un helicóptero de la Marina para trasladar a la mascota del equipo Olmecas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy me informó el almirante, yo creo que más tarde van a informar sobre este asunto.

INTERVENCIÓN: Pero, ¿usted está de acuerdo con esto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Pero ya les van a explicar por qué se realizó esto.

No estoy de acuerdo. Claro que sí estoy a favor del béisbol y del deporte en general y sé que hay mucha pasión por el deporte y qué bueno. Está en la final, por eso fue lo del helicóptero, porque estaba iniciando el playoff, están los juegos finales de la Liga Mexicana de Béisbol.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, pero ya lo van a explicar, hay lo van a explicar.

Miren, no deberían, por ejemplo, tampoco los aviones de Estados Unidos utilizarse cuando hay Juegos de Estrellas. Una vez fui con Beatriz a un Juego de Estrellas a San Diego y yo estaba con la boca abierta. Porque me gusta mucho, mucho, mucho el béisbol y todavía lo juego y ya saben ustedes, porque ya lo he dicho, que todavía bateo arriba de 300.

Acabo de tener un encuentro, nada más que no quise difundirlo, pero me pichó Valenzuela y estuvo Teodoro Higuera y ‘Vinny’, Vinicio Castilla y ‘Chito’ Ríos, todavía.

Ah y nos fuimos a este Juego de Estrellas a San Diego. Entonces, hay una ceremonia antes de que empiece el juego de estrellas y pasan los aviones, creo que de la Marina, antes del juego. Y le pregunto a Beatriz al final, yo estaba feliz, le digo: ¿Qué te gustó más? Dice: ‘Los aviones’.

Bueno, adiós, adiós.

