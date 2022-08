Ranking Google: estas son las películas más vistas por el público estadounidense

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Google.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Google y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público. A continuación te dejamos el listado de las más populares de Google Estados Unidos.

1. Jurassic World: Dominion

Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios conviven – y cazan – con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación.

2. Minions: El origen de Gru

Mucho antes de convertirse en un genio del mal, Gru no era más que un chaval de 12 años en plenos años 70 tratando de conquistar el mundo desde el sótano de su casa de un barrio residencial cualquiera. Y no le iba demasiado bien. Pero cuando Gru se cruza en su camino con Kevin, Stuart, Bob y Otto —un nuevo Minion con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado—, esta inesperada familia unirá fuerzas para construir su primera guarida, diseñar sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones.

3. Todo a la vez en todas partes

Una anciana inmigrante china se ve envuelta en una loca aventura, donde solo ella puede salvar lo que es importante para ella al conectarse con las vidas que podría haber llevado en otros universos.

4. Black Phone

En una ciudad de Colorado, en los años 70, un enmascarado secuestra a Finney Shaw, un chico tímido e inteligente de 13 años y le encierra en un sótano insonorizado donde de nada sirven sus gritos. Cuando un teléfono roto y sin conexión empieza a sonar, Finney descubre que a través de él puede oír las voces de las anteriores víctimas, las cuales están decididas a impedir que Finney acabe igual que ellas.

5. Spider-Man: No Way Home

Peter Parker es desenmascarado y por tanto no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un súper héroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

6. La Ciudad Perdida

Una solitaria novelista romántica de gira con el modelo de la portada de su último libro se ve envuelta en un intento de secuestro que llevará a ambos a una feroz aventura en la jungla.

7. El Peso del Talento

Nicolas Cage se interpreta a sí mismo en esta loca comedia de acción. La versión ficticia de Cage es un actor sin blanca que se ve obligado a aceptar una oferta de un millón de dólares para asistir al cumpleaños de un superfan excéntrico multimillonario (Pedro Pascal). Pero la situación da un giro inesperado cuando Cage es reclutado por una agente de la CIA (Tiffany Haddish) y obligado a estar a la altura de su propia leyenda para salvarse a sí mismo y a sus seres queridos. Con una carrera construida para este preciso momento, el actor ganador de premios debe asumir el papel de su vida: Nick Cage.

8. Uncharted

Un descendiente del explorador Sir Francis Drake descubre la ubicación de la legendaria ciudad de El Dorado. Con la ayuda de su mentor Victor Sullivan y la ambiciosa periodista Elena Fischer, Nathan Drake trabajará para descubrir sus secretos, mientras sobreviven en una isla llena de piratas, mercenarios y un misterioso enemigo, se embarcarán en una búsqueda sin precedentes por alcanzar el tesoro antes que sus perseguidores. Adaptación del aclamado videojuego homónimo.

9. Morbius

Peligrosamente enfermo de un extraño trastorno sanguíneo y determinado a salvar a otras personas que padecen su mismo destino, el doctor Morbius intenta una apuesta desesperada. Lo que en un principio parece ser un éxito radical, pronto se revela como un remedio potencialmente peor que la enfermedad.

10. Gone in the Night

Al llegar a una cabaña remota en las secuoyas, Kath y su novio encuentran a una misteriosa pareja joven que ya está allí; al parecer, el alquiler se ha reservado dos veces. Deciden compartir la cabaña con estos extraños hasta la mañana siguiente, pero su novio desaparece con la joven, lo que envía a Kath en una espiral para encontrar una explicación para su repentina ruptura, pero la verdad es mucho más extraña de lo que podría haber imaginado.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La llegada de Google al streaming

Aunque con menos impacto que sus rivales, el gigante del internet también busca entrar al streaming con Google TV. (Google TV)

Google Play es una plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles que usa el sistema operativo de Android; asimismo, es una tienda en línea operada por la empresa Google que permite a sus usuarios descargar aplicaciones de juegos, música, libros, revistas, películas y más.

Dentro de los servicios que ofrece el gigante del internet se encuentra la aplicación Google TV (para Estados Unidos, España y México) y Play Películas (en los países de Latinoamérica), a través del cual los usuarios pueden ver películas y series adquiridas a través de Google Play.

Cabe precisar que los filmes pueden comprarse o rentarse, mientras que en el caso de las series, las temporadas o los episodios no están disponibles por renta. El contenido también puede ser descargado para que el suscriptor pueda verlo después sin necesidad de tener acceso a internet.

Play Películas se encuentra disponible en más de 60 países, mientras que Google TV sólo está disponible en 15; además, el servicio para ver series sólo está disponible en Estados Unidos, Japón, Australia y el Reino Unido.

Fue en agosto de 2008 cuando Google lanzó su Android Market para las aplicaciones de pago en Estados Unidos y Reino Unido; cuatro años más tarde, en el 2012, la empresa relanzó el servicio y lo cambió al nombre Google Play, que en ese entonces tenía una base de 450 mil aplicaciones.

Posteriormente Google Play ha sufrido diversos cambios como agregar el pago con PayPal, ha agregado la sección de Google Play Games, ha prohibido las aplicaciones de minería de criptomonedas y ha puesto más énfasis en la evaluación de contenido para niños con la sección “Teacher Approved”.

Según cifras de 2018, Google tenía en su registro 2 mil 500 millones de dispositivos Android activos y 2 mil millones de usuarios mensuales en Google Play, que al final acumularon 115 mil millones de descargas en la tienda en esos 12 meses.

