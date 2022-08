Ranking de HBO en Ecuador: estas son las películas favoritas del momento

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con HBO, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, HBO ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de HBO Ecuador:

1. Jumanji: siguiente nivel

En esta ocasión, los 'jugadores' vuelven al juego, pero sus personajes se han intercambiado entre sí, lo que ofrece un curioso plantel: los mismos héroes con distinta apariencia. Pero, ¿dónde está el resto de la gente? Los participantes sólo tienen una opción: jugar una vez más a esta peligrosa partida para descubrir qué es realmente lo que está sucediendo.

2. La dalia negra

Una joven es encontrada brutalmente torturada y asesinada. Se abrirá una tortuosa investigación para dirimir la responsabilidad de tan horrible crímen.

3. Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás

La Mayor Susan Turner, líder de la antigua unidad militar de Reacher, es falsamente acusada de traición. Jack Reacher tendrá que sacarla de prisión y descubrir la verdad detrás de una conspiración gubernamental para limpiar sus nombres y salvar sus vidas. Durante el escape, Reacher descubrirá un secreto de su pasado que podría cambiar su vida para siempre. Secuela de "Jack Reacher" (2012).

4. Munich

Basada en hechos reales. Tras el asesinato de varios atletas israelíes por el grupo terrorista "Septiembre negro" en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, un agente especial del Mossad tuvo que ejecutar una misión altamente secreta: asesinar a los responsables.

5. Los padres de ella

Greg Focker es un enfermero algo patoso que, tras anunciar su compromiso con novia Pam, tiene que pasar unos días con los padres de ella, para conocerles. Su encuentro inicial no será muy afortunado, en especial por las suspicacias que Greg levanta en el estricto padre de la novia, un padre protector exagente de la CIA al que es muy difícil impresionar. Desde el principio, Jim rechaza por completo a Greg, pero a medida que lo conoce mejor, su rechazo se convierte en absoluto desprecio y se encarga de convertirse en la peor pesadilla de este hombre que, a pesar de amar a su novia y querer dar una buena primera impresión, cada vez se hunde más en el lodo de su propia ineptitud y deberá luchar mucho para poder cambiar la pésima opinión que tienen de él los parientes de su novia.

6. Alerta máxima 2

Travis Dane es un brillante experto en tecnología que, con ayuda de unos mercenarios, decide secuestrar el Gran Continental, el tren de pasajeros más elegante de Estados Unidos. Su objetivo es transformar uno de los vagones en un centro capaz de controlar un satélite mortal, con el que amenaza destruir la ciudad de Washington. El único pasajero que no ha sido capturado por los terroristas es Casey Ryback, un ex marine que se convierte en la última esperanza para salvar a los tres millones de personas que están en peligro.

7. Magic Mike XXL

Después de quemar la noche con sus incombustibles amigos strippers, la estrella Magic Mike tendrá que valorar si puede vivir para siempre siguiendo este estilo de vida. Elegir entre el dinero fácil y cambiar completamente de oficio (con algo más de ropa) vuelve a ser de nuevo un dilema en su vida. Hasta que lo tenga del todo claro, su show sigue enloqueciendo a las mujeres de todas las edades, que hacen cola por entrar en su club nocturno y deleitarse con sus performances sensuales que dejarán a más de una con la boca abierta y los bolsillos vacios. Mientras su vida personal parece complicarse por momentos Mike deberá hacer lo que mejor sabe si quiere salir de todos sus líos: bailar y crear un espectáculo desinivido y diferente.

8. Alerta máxima

Un gran acorazado norteamericano realiza su última travesía antes de ser retirado del servicio con una reducida tripulación. Uno de los miembros de ésta es el cocinero, hombre taciturno del que únicamente el capitán sabe que es un brillante oficial, condecorado en Vietnam, Oriente Medio y Panamá.

9. Los padres de él

Cuatro años después de que el enfermero Greg (alias Gaylord) Focker, durante un fin de semana en casa de sus suegros, se las ingeniara para perder el equipaje, provocar un incendio y pintar a un gato, por fin, ha conseguido ganarse la confianza de su suegro y todo son planes de boda. Sólo queda un pequeño escollo que superar: los futuros consuegros deben pasar un fin de semana juntos para conocerse mejor y, sobre todo, para que Jack, el padre de la novia, pueda estudiar a los padres de Greg. Todo parece ir viento en popa hasta que Jack descubre que los padres de Greg (abogado y médico respectivamente) son demasiado liberales: él cuida de la casa y ella es una terapeuta sexual de la tercera edad.

10. Bad Teacher

Elizabeth es una profesora mal hablada, despiadada e inapropiada. Además bebe, se coloca y en lo único que piensa en es casarse con un buen partido que la mantenga y le permita dejar de trabajar. Cuando su prometido la deja, pone en marcha un plan para sustituirle por un rico y guapo profesor. Para ello tendrá que competir con Amy, otra profesora, hiperactiva y llena de energía. Cuando al mismo tiempo un sarcástico e irreverente profesor de gimnasia no para de tirarle los tejos a Elizabeth, las consecuencias de su salvajes y escandalosas confabulaciones aportarán a sus estudiantes, colegas e incluso a ella misma, una educación sin igual.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Más series y películas que te recomendamos en Qué puedo ver.

HBO y el mercado del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

