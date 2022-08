La mañanera de AMLO de este viernes 5 agosto: cuáles fueron los temas

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y recibieron preguntas de los medios de comunicación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, vamos a informar, primero, sobre la situación lamentable de los mineros que están atrapados en Sabinas, Coahuila. Vamos a informarles sobre lo que está haciendo, en qué se ha avanzado, cuál es la dificultad que se tiene y cómo vamos a continuar trabajando, hasta rescatarlos.

Mandarles de nuevo nuestra solidaridad, nuestro abrazo a los familiares y que no perdamos la fe.

Vamos a que nos informe Laura Velázquez, que es coordinadora nacional de Protección Civil, que está allá. Ella va a informarnos y también el general Agustín Radilla, subsecretario de la Defensa. Adelante, Laura.

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA, COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Gracias, señor presidente. Muy buen día. Buen día para todos y para todas.

Me voy a permitir dar un informe de los avances que tenemos en Sabinas, Coahuila. Nos encontramos trabajando desde el día de antier, desde la noche de antier y estamos de manera coordinada trabajando y dando los esfuerzos para llegar a las mejor conclusiones.

Si me ayudan con la exposición, por favor. No sé si la vayan a poner; si no, para dar lectura. Gracias, muy amable.

Este es un esquema del incidente. El lugar se encuentra a 350 metros de una afluente del río Sabina y a 370 metros de la mina Concha Norte. En el mapa se puede observar la ubicación de tres pozos, los cuales se encuentran inundados. Se han instalado arreglos de las bombas con la finalidad de bajar el espejo de agua para que los cuerpos de búsqueda y rescate puedan ingresar de manera segura a la mina. Asimismo, se observa la localización de dos barrenos, donde se colocaron equipos de bombeo, que han permitido ampliar la capacidad del bombeo existentes.

Se aprecia la mina denominada Conchas Norte, la cual, se presume, están conectadas a la mina Pinabete. Se ha observado una disminución de sus niveles de agua a 30 metros a partir del accidente. Resulta indispensable reducir el nivel del espejo de agua en la zona del incidente para estar en condiciones de permitir el ingreso seguro al personal especializado en búsqueda y rescate.

Como lo mencionamos el día de hoy y para reforzar, estamos trabajando incansablemente para rescatar a 10 mineros que se encuentran atrapados. Cinco mineros fueron lesionados, tres de ellos se encuentran evolucionando favorablemente en una clínica del IMSS y dos de ellogecs se encuentran en sus hogares.

Seguimos trabajando para rescatar a 10 mineros atrapados.

Se encuentran 18 equipos de bombeo en el sitio, de los cuales nueve son de Conagua, cinco de compañías mineras y dos que provienen de la Ciudad de México. El día de hoy se integrará una más, teniendo un total de 19 bombas considerando cubierto el requerimiento de este equipo.

Para su operación, la Comisión Federal de Electricidad ha colocado en sitio siete generadores de energía eléctrica y tres transformadores, que se complementan con cuatro proporcionados por varias compañías mineras, para un total de 14 equipos.

En el transcurso del día, la CFE habilitará una línea que va a proveer de energía a todo el equipo que se encuentra en el sitio. Esta gran cantidad de equipo de bombeo ha logrado abatir los niveles de espejo de agua en la mina de manera importante. En un promedio, se están extrayendo 60 litros por segundo aproximadamente y se tiene un volumen de extracción diario de cinco mil 111 metros cúbicos.

Al día de hoy, señor presidente, estamos trabajando 383 elementos, 19 bombas sumergibles, 11 generadores eléctricos, ocho torres de iluminación y además apoyados con 60 vehículos terrestres.

Como lo mencionamos el día de ayer y lo quiero reforzar, si me lo permite, tenemos el respaldo y la conducción de la Sedena, de la Guardia Nacional, todo el respaldo también de la CFE, de la Conagua, de la coordinación, asimismo como diversas autoridades del gobierno del estado y del gobierno municipal.

Estoy a sus órdenes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Gracias, Laura.

General, por favor.

AGUSTÍN RADILLA SUÁSTEGUI, SUBSECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Muy buenos días a todas y todos.

Voy a, primeramente, informarles el esfuerzo conjunto de toda la fuerza empeñada en el área.

Tenemos personal militar, tenemos 230; personal de la Guardia Nacional, 33; 120 civiles, entre Protección Civil y Seguridad Pública; tenemos 26 vehículos, tres aeronaves de ala fija, una aeronave de ala rotativa, es helicóptero, siete ambulancias y 19 bombas de agua que estarán trabajando hoy por la mañana. Hacen un total, el esfuerzo es de 383 elementos.

Les informaré en la situación de salud de los cinco trabajadores. Como ya se informó ayer, continúan tres encamados, uno que egresó desde luego porque tenía lesiones leves y otro que salió sin ninguna lesión.

Las condiciones prevalecientes en el área afectada, como ya lo mencionó la coordinadora de Protección Civil, fluctúa, iniciamos el día 3 de agosto a las 5:00 de la mañana. La primera medición eran 34 metros, en la madrugada del día de hoy 32 y ahorita ya escuchamos el reporte que son 30 metros que tiene el agua.

Desde luego, como resultado del dictamen de los especialistas en cuanto a ver de dónde está emanando el agua, se decidió hacer una perforación en mina las Conchas, entre la mina y el área afectada. Hicieron dos perforaciones que permitirán colocar una cortina para evitar que siga llegando más agua a los pozos donde está el accidente.

Entonces, ya hay dos perforaciones, en el transcurso van a hacer otras dos y esto permitirá asegurar que baje el nivel del agua.

También, durante la concentración del personal, les informo que el día de ayer tenemos en el área seis buzos de Fuerzas Especiales que estaban por integrarse en el rescate y evacuación de las personas atrapadas.

Tenemos 30 elementos del Ejército, del Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias o Desastres. Este organismo especializado cuenta con capacidades para la búsqueda y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas, empleando equipo especial para romper concreto y metal.

También cuenta con detectores de calor a través de paredes y también cuenta con binomios canófilos, tenemos también que ellos ya efectuaron los reconocimientos necesarios, de tal forma que una vez que, baje el nivel del agua, podrán entrar en acción para lograr el rescate de los 10 mineros atrapados.

También, el primer día estuvimos con siete bombas de extracción y ya escuchamos que son cinco mil 11 metros cúbicos de agua los que se están extrayendo diario.

También ya el refuerzo, escuchamos, de la Comisión Federal de Electricidad. Se van a sumar a los siete generadores tres transformadores más, de tal forma que garanticemos las 24 horas la generación de la corriente eléctrica.

¿Cuál es la situación de las bombas de agua?

Bueno, como ya dijimos, el primer día iniciamos con cinco, se incrementaron después a siete.

De conformidad al llamado que hizo ayer el presidente de la República, sumaron su esfuerzo personal de presas y del gobierno de Coahuila, empresas privadas de Nuevo León, del gobierno de la Ciudad de México, de tal forma que ahorita ya contamos con 19 bombas de extracción de agua en el área y nos informaron ahorita que van dos más en camino. Estas bombas son desde 50 hasta 100 caballos de fuerza.

Y, bueno, ahí ven las fotografías de las actividades que estamos realizando. Se aprecia las reuniones de trabajo. Hemos utilizado aeronaves tanto helicópteros como aviones para trasladar las bombas y hacerlo en el menor tiempo posible. Vean todos, de esa forma es cómo se está llevando a cabo el traslado de las bombas.

Es cuanto, señor presidente.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos a seguir informando sobre este lamentable caso.

Y vamos también hoy a informarles sobre lo que se lleva de avance en el programa de Tianguis del Bienestar. Ya conocen los antecedentes, se confiscan mercancías, todo lo que tiene que ver con el contrabando, con actividades ilícitas en las aduanas y había la práctica de ir acumulando todos estos bienes decomisados, se alquilaban muchas bodegas, se gastaba mucho dinero en estas instalaciones.

Luego, había ciertos criterios, que para no producir competencia desleal, que los textiles y otras mercancías se quemaran, pasaba también el tiempo, se echaban a perder muchas cosas, había también robos.

Entonces, decidimos que todo lo confiscado se entregue a la gente, todo, que no tengamos bodegas, que tan luego se vayan liberado estos bienes, se terminen los procesos legales, de inmediato se entregue a la población más pobre del país. Y por eso se inició este programa, Tianguis del Bienestar y se va a las comunidades más pobres de México a entregar estas mercancías.

Ya hemos avanzado, vamos a seguir, porque sigue habiendo decomisos de todo tipo. Ahora me comentaban que en Manzanillo hay una bodega que tiene muchas mochilas y viene el regreso a clases y cuadernos. Entonces, todo eso para la gente. Y nos va a informar la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, que es la responsable de este programa con el apoyo de otras instituciones.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y todos.

Decir que estamos cumpliendo con la instrucción del presidente de México para distribuir bienes y artículos de primera necesidad nuevos de manera gratuita, que han sido confiscados y decomisados a la delincuencia para entregarlos a la población más vulnerable, de forma gratuita, devolviéndoles lo que por derecho les corresponde.

Además, para contribuir a la pronta recuperación de los municipios que están afectados, por ejemplo, por el huracán Agatha en Oaxaca, aquí el presidente nos instruyó a las dependencias que colaboran en el Tianguis de Bienestar realicen acciones para llegar estos bienes, para hacer llegar estos bienes a la población de 31 municipios oaxaqueños considerados en la declaratoria de emergencia.

Aquí en la lámina estamos viendo una línea de tiempo, en donde actualmente estamos, en dos estados, estamos en Chiapas y también en Oaxaca, en la costa de Oaxaca.

Decir que en el estado de Guerrero se han atendido 14 municipios, 811 comunidades de las más alejadas y se han atendido a 58 mil familias con más de tres millones de bienes entregados en este estado.

En Veracruz fueron siete municipios, 311 comunidades y se atendieron 26 mil 880 familias, así como 623 mil bienes.

En el caso de Oaxaca hubo, primero, 40 municipios atendidos y después 14gec, llevamos 14 municipios de los afectados por el huracán, más de 500 comunidades, casi 39 mil familias y entre los dos también más de un millón 200 mil artículos entregados.

En el caso de Chiapas van 12 municipios, 506 comunidades, 57 mil 128 familias y más de un millón de bienes entregados, para dar un total de 87 municipios, dos mil 420 comunidades y más de 208 mil familias y alrededor de, bueno, cinco millones 875 mil bienes.

Es el caso de Chenalhó, en Chiapas, el último municipio por atender, del 3 al 8 de agosto, con ello estaríamos terminando esta etapa en Chiapas y seguimos en septiembre otra parte de Oaxaca.

Aquí está en esta lámina que sigue los 17 municipios que todavía nos faltan en la costa de Oaxaca. Estamos todavía ahorita, como lo dijo el señor presidente, visitando las aduanas y en el acopio de bienes para poder entregarlo.

Yo solamente mencionar que, de acuerdo a esta instrucción, hasta el momento hay una disminución de costos de almacenaje por ahorros y desocupación de bodegas y patios de más de 261 millones de pesos de ahorro a partir de la implementación del Tianguis del Bienestar.

Hay que decir que aproximadamente fue hace un año, por estas fechas, que se comenzó este programa a partir de la instrucción del presidente de la República.

Vamos a continuar con el cierre de patios y almacenes y próximamente cerrarán en Monterrey, Nuevo León y en Manzanillo, Colima.

Finalmente, en mi referencia decir que participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda por medio del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, también participa el SAT, también la Agencia de Aduanas, por supuesto la Secretaría de la Función Pública, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y, muy importante, la participación de todas y de todos, hemos tenido mucho apoyo y también del secretario particular del señor presidente de México.

También nosotros nos toca la coordinación. Y si me permite, señor presidente, tenemos un video preparado para este motivo.

Gracias.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: Así transformamos la historia municipio por municipio para llegar a las comunidades más necesitadas. Hace un año, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciamos el Tianguis del Bienestar.

Comenzamos en Guerrero, con el objetivo de hacer justicia y devolverle al pueblo lo que por derecho le corresponde. Ahí se benefició a cerca de 59 mil familias con entrega de ropa, calzado, telas y otros artículos nuevos.

El segundo punto fue Veracruz, donde la ayuda llegó a casi 27 mil familias con alto índice de pobreza.

Posteriormente, se visitó Oaxaca. En esa entidad la gente llegó desde muy temprano para recibir los bienes de forma gratuita. Fueron más de 26 mil familias apoyadas.

La cuarta parada es Chiapas. Hasta hoy se ha beneficiado a 57 mil familias y la jornada concluirá el 8 de agosto.

En una segunda etapa, el Tianguis del Bienestar regresó a Oaxaca para cumplir la instrucción presidencial de contribuir a la pronta recuperación de los municipios afectados por el huracán Agatha. Han sido atendidos 14 de los 31 municipios dañados y los 17 restantes se visitarán del 21 de septiembre al 21 de noviembre.

En total, se han entregado en las cuatro entidades cerca de seis millones de bienes que fueron decomisados o incautados.

De esta forma cumplimos con la encomienda de: por el bien de todos, primero los pobres.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, bueno, quedó una compañera nada más pendiente de ayer, Martha Alicia Rivera.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Quería yo preguntar su opinión respecto a este estudio que hizo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, donde dice que prácticamente será un sexenio perdido en materia de crecimiento económico. En los análisis o evaluaciones que hacen está el destacar el que, en el mejor de los casos, se recuperaría hasta el 2024 los niveles que se tenían en 2016.

Y también el Bank of America decía que para el 2023 el crecimiento de la economía sería cero por ciento.

No sé si tenga algún comentario respecto a esto o a lo mejor nuevas acciones, planes para tratar de revertir, aunque ha señalado usted que en muchas ocasiones lo más importante en el crecimiento económico es precisamente ver el bienestar de la población.

¿Cuáles acciones’ ¿O qué haría? ¿Qué tendría pensado para un panorama que no pinta muy alentador?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues mire, en primer lugar, hay que ver el estudio. Según lo que me está diciendo, estos expertos del sector privado no están tomando en cuenta el contexto internacional, seguramente no toman en cuenta los efectos tan devastadores de la pandemia en la economía mundial y están nada más analizando el caso de México.

Y seguramente tampoco están analizando otro factor externo, que es la guerra de Rusia y Ucrania y no están haciendo análisis comparados con lo que sucede en otros países, estoy casi seguro que no tomaron en cuenta eso y por lo mismo no es un análisis serio, está sesgado, es tendencioso y lo que busca es atacarnos. Eso, por un lado.

En segundo lugar, hay que tomar en cuenta de que ya no es nada más evaluar el nivel de crecimiento, sino que se tiene que añadir el bienestar, no es nada más progreso sin justicia porque, como lo hemos dicho varias veces, progreso sin justicia es retroceso. Crecimiento no significa bienestar, no necesariamente es sinónimo de bienestar; puede haber crecimiento económico, pero se acumula, como ha sucedido en México durante mucho tiempo con el modelo neoliberal, en unas cuantas manos. En épocas de crisis hay quienes incrementan sus fortunas dos, tres veces más, eso es crecimiento, nada más que no significa que a todos les vaya bien.

Me acuerdo que hace poco hablaba yo de una canción de protesta de mis tiempos que dice: ‘No te dejes engañas cuando te hablen de progreso, porque tú quedas flaco y ellos aumentan de peso’.

Esto es interesante, durante todo el periodo neoliberal solamente se midió crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Hay una mejor distribución de la riqueza, del ingreso y, aunque sea poco el crecimiento, llega a todos y eso hace la diferencia.

Pongo el caso de los salarios. Durante todo el periodo neoliberal no sólo no hubo aumento de salarios, hubo pérdida del poder adquisitivo del salario y en el tiempo que nosotros llevamos han aumentado los salarios en términos reales.

Entonces, son los elementos que hay que considerar para poder decir si se avanza o no se avanza, hay una serie de parámetros. Crecimiento, por ejemplo. En los últimos tiempos, México está creciendo más que otros países.

La inflación en México es menor a la inflación de Estados Unidos, a la inflación de Europa.

Nuestra moneda es fuerte, no se ha devaluado. A ver, ¿cómo amaneció? Vamos bien.

Se cayó por esto de Taiwán, esta visita que hizo la señora Pelosi, que produjo nerviosismo y ojalá ya no se sigan haciendo esas cosas.

Además, ayer hablé de que es importante conseguir la paz en todo el mundo para que nos recuperemos de los efectos de la pandemia, que no sólo nos trajeron y eso fue lo que más dolió, muertes, si no también caída de la economía, como no se veía en 30, 40, 50, 70 años, a nosotros no se nos había caído la economía desde los años 30 del siglo pasado como se cayó con la pandemia.

Entonces, luego viene lo de la guerra y ahora estas tensiones en Asia.

¿Qué, no puede haber un arreglo entre los gobiernos? ¿Qué están haciendo las organizaciones responsables de procurar la paz, de llegar a acuerdos? ¿Por qué no hay, como dije, una tregua o se logre una tregua para que se recuperen las economías del mundo, se enfrente el problema inflacionario, todo lo que afecta a las poblaciones?

Porque son dos cosas distintas: el interés de las cúpulas, políticas, económicas, militares; y el pueblo. Y por culpa de las cúpulas se afecta a los pueblos: aumenta el precio de la tortilla, aumenta el precio del pan, aumenta el precio de la luz.

Sí hay responsables, cómo no y todos tenemos que estar pidiendo que actúen pensando en el pueblo de cada país.

Hablábamos ayer de que viene el invierno y, con una crisis energética, con problemas de abasto de gas, ¿cómo va a enfrentarse el invierno en algunos países?, sobre todo la gente pobre, que no tiene para pagar tarifas elevadas de gas y el aumento en el precio de los alimentos y toda la parálisis que significa para la industria el que no haya un comercio fluido, que existan obstáculos, que no lleguen las mercancías.

Miren, aquí está muy claro. Este es Taiwán, para que todos sepamos, miren cómo se nos cayó. Y está levantando otra vez porque hay maniobras militares en la región.

Entonces, todo eso tiene un efecto. Sin embargo, estamos como cuando comenzamos el gobierno. A ver si no tenemos una gráfica que muestre cómo está nuestro peso y cómo resistimos todos estos embates que se producen. Vamos avanzando, yo veo, bien.

Y a mí me sirve mucho el saber lo que opina la gente. Si yo me guiara por lo que opinan los expertos, los columnistas, los intelectuales orgánicos, la llamada sociedad política o clase política, los medios de información, no, pues estaría yo derrotado. Pero no, tengo la moral en alto y vamos hacia adelante y se está logrando una transformación muy importante, trascendente, única en mucho tiempo.

Ahí está. A ver, la anterior. Esto es del 2, pero miren, 2.2 por ciento en todo el gobierno. Nada más el dólar canadiense y el franco suizo. Este es del 3 de agosto. Porque ya se enfrentó el problema de la tensión en Asia, o hasta ahora; ojalá y no pase a mayores, no creo. Pero así estamos.

Y vean, para no hablar de ningún país —regrésala, regrésala— vean el euro. Entonces, vamos bien.

Pero les voy a mostrar otra, que es la que más me importa, la opinión de la gente. Pon la de… ¿Cómo se llama esta? Esa, que es una consulta mundial que se hace diario y se dan a conocer los datos cada semana de cómo andamos en el mundo, cómo nos califican nuestros pueblos a los gobernantes.

Pues aquí estamos, en segundo lugar. Modi sigue arriba, es un fenómeno. Pero de los países, hasta aquí aprobados. De 22 aprobados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis gobernantes y estamos en segundo.

Pero, ¿no tienes…? Bueno, ahorita. Ya lo demás, pues ya. Pero, ¿no tienes ahí el Reforma de hoy? No lo he visto. Si leyera yo el Reforma…

Miren, la primera.

INTERLOCUTORA: Presidente, por ejemplo, el indicador del Inegi, de la confianza del consumidor, que también cayó 1.7 por ciento y dicen que son los niveles que se tenían antes de la pandemia, pues es una, digamos, consecuencia de la inflación en el sentido, en el sentimiento de los consumidores, de los mexicanos. También esto, digamos, que puede pensarse que se va a revertir una vez que se vea…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí hay afectaciones, desde luego, por la inflación, pero también hay mucha influencia de los medios todavía.

La gente está muy consciente, ya lo he dicho en varias ocasiones, lo voy a seguir repitiendo, en México no hay analfabetismo político; sin embargo, hagan un ejercicio, pongan el radio aquí en la ciudad mientras van, si tienen vehículos, de un sitio a otro y escuchen los noticieros y van a terminar aturdidos. Entonces, sí impacta.

Aguantamos porque la gente está muy consciente, pero es una campaña constante en contra. Todos los programas de análisis en la televisión, todos o casi todos, en contra. Y me da mucho gusto que hasta en el Canal 22, en el Once, todos en contra y son canales pues públicos y ahí están nuestros adversarios, analistas conservadores que no están de acuerdo con la transformación y enojados y hasta mienten.

Hay un analista muy conservador —a ver si me acuerdo— que fue capaz de sacar una foto falsa. Ya me acordé. Crespo. De esos sabiondos. ¿No tienes la foto donde estoy con Salinas?

Y creo que está en el Once. ¿No es comentarista del Once? ¿O no? Porque debería de seguir ahí, o sea, nadie debe ser censurado, nadie, libertad absoluta, completa.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Pero él ya ofreció disculpa?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: No que yo sepa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, estoy con Salinas, pero es falso.

A ver muestra la otra, la verdadera. Ahí está, sí, sí. ‘Muy básico’, dice. Pero esto es diario. Y si con este nivel académico…

Es Otto Granados, que era de Comunicaciones, de Salinas; antes fue gobernador, o después, de Aguascalientes. Ah y secretario de Educación con Peña Nieto, con el licenciado Peña Nieto, era el promotor de la reforma educativa.

Y tengo una anécdota con él. ¿Se las cuento? De Otto, cuando el desafuero. Escribió que cuando se tenía acorralado, sometido a un enemigo en política, creo que hasta citó a Maquiavelo, había que rematarlo porque, si no, iba a recuperarse y a salir adelante. Tuvo razón. Pero vaya que me dieron duro. Pero él.

Otro, Castañeda, dijo que había que pararme a como fuera. Ese sí se disculpó, Jorge.

Entonces, son amigos de tiempo atrás, o adversarios.

INTERLOCUTORA: Presidente, la siguiente pregunta sería las razones por las que va a cambiar la política de almacenamiento de la Comisión Reguladora de Energía, un principio que se había planteado en 2017 para poder llevar un control de esto, pero se echó abajo pensando en que la única instancia que tenía, la infraestructura para poder almacenar esto es Petróleos Mexicanos, es Pemex.

Entonces, ahora se dice que la CRE está preparando este cambio en la política energética para poder… No sé si las razones por las que ya se decide esto, si sabe usted, pueda ser esta decisión que se tome para obligar a informar a los privados de su margen comercial o la política de descuento, sus contratos de suministro, porque tienen ellos que garantizar el almacenamiento por cinco días de los combustibles; ningún privado puede hacerlo más que Pemex.

¿Cuál sería la razón de proceder en este cambio de política?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo información precisa.

¿Qué sucedió durante todo el periodo neoliberal?

Crearon otro gobierno o crearon un Estado dentro del Estado con el propósito de proteger los intereses de las grandes corporaciones privadas, nacionales y extranjeras.

Entonces, por eso constituyeron… Ayer hablaba yo de todas las reformas constitucionales, un andamiaje paralelo al Estado nacional. Por ejemplo, hablaba ayer de cómo existía en la Secretaría de Comunicaciones la responsabilidad de regular y de entregar concesiones a las empresas de comunicación y se les quitaron esas facultades a la Secretaria de Comunicaciones y se creó el llamado Ifetel, todo esto bajo el supuesto de que así no iba a haber monopolios, empezaron a utilizar un término, un eufemismo, se llama ‘agente preponderante’, preponderante. Entonces, crearon un mecanismo para que el Ejecutivo no pudiera intervenir o su intervención fuese meramente formal.

Les voy a contar una anécdota, porque esto ayuda a entender cómo se apoderaron del Estado, cómo secuestraron al Estado para proteger a estos intereses particulares. Hay un procedimiento en donde el que va a formar parte del Ifetel como consejero lo examinan, creo que el Banco de México, el Inegi y no sé qué otro organismo autónomo.

Entonces, si hay que nombrar a un nuevo miembro del consejo, me mandan a mí una terna y yo tengo que escoger de esa terna a quien voy a enviar al Senado y ya el Senado elige.

De origen ya viene sesgada la propuesta, porque son puros tecnócratas, si no, no pasa, debe de haber excepciones.

Pero, bueno, la primera vez que me toca nombrar a uno por ausencia, me mandan la terna y los veo, pues no conozco a ninguno.

Porque es como el nombramiento de un vicegobernador del Banco de México, en los requisitos está que tienen que tener experiencia financiera, o sea, tiene que haber pasado por un banco. Y, bueno, ¿lo público dónde queda?

¿Qué me pasa?

Que veo a los tres y pido opinión a dos secretarios y los dos coinciden, eso fue al principio del gobierno, en alguien en una persona. Digo: Bueno, pues está bien.

Pero de repente me llega una queja de esa persona antes de que yo enviara mi propuesta al Senado, de que era empleado de uno de los preponderantes, sí. Entonces, ¿qué hago? ¡Cómo van a ser los preponderantes los que dominen el organismo autónomo! Ya me adelanto para decirles que sí son los preponderantes los que dominan ese organismo supuestamente autónomo.

Y ese organismo supuestamente autónomo tiene más fuerza, ya lo dije ayer y lo repito, que el presidente de la República. Nosotros, para conseguir una concesión y poder llevar el internet a los pueblos, tuvimos que batallar. Nos dieron la concesión para los pueblos más apartados, la empresa Internet para Todos no puede dar servicio de internet en la Ciudad de México ni en ninguna ciudad, sólo donde no están las empresas y así está en la ley.

Por ejemplo, el gobierno no puede tener su empresa de comunicación para no contratar el servicio telefónico, no puede, tienen que ser particulares.

INTERVENCIÓN: ¿Y eso no lo va a cambiar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero sí vamos a buscar cambiar algo, pero lo que quiero explicarles es cómo dejaron todo.

¿Qué hice con este caso que les estaba comentando?

Como no eran tres, creo que eran seis, le dije a un cercano colaborador: Investígame quién sacó el primer lugar en los exámenes. Entonces, ya me trajeron; no era el propuesto, ese no había sacado el primer lugar. Entonces, dije: Ah, pues no lo conozco, pero sacó el primer lugar en el examen, que sea él y a él lo propuse.

¿Qué creen?

Que este candidato que propuse ya en dos ocasiones había sacado el primer lugar y, como me dijo un campesino cuando nos robaron la Presidencia en 2006, salistes, pero no ganastes… No. Ganastes, pero no salistes. Entonces, así.

Entonces, todo este andamiaje, por lo que me preguntas, se creó con ese propósito.

Bueno, hay jueces, este señor Fierro está al servicio de las empresas particulares, el principal agente a investigar es al gobierno, al que tiene que ver con lo público, al que representa al pueblo, a ese es al que hay que tener así, atado de pies y manos, que no se mueva, ese fue el modelo que establecieron.

En el caso del sector energético, la CRE y todos estos organismos, pues tienen el mismo propósito.

¿Qué cosa fue la que les pasó?

Que no les dio tiempo de llenar todos los espacios. Entonces, cuando llegamos había que nombrar y cuidamos que fuese gente recta y nos dio tiempo de equilibrar. Pero en este organismo, por ejemplo, el Ifetel, ya estaba todo, si acaso uno o dos.

Ah, porque además están nombrados para 10, 12, 15 años. No les alcanzó el tiempo porque sonó la alarma y se dio el cambio.

Crearon también un organismo de la competencia…

INTERVENCIÓN: Cofece.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esa, ese organismo es contrario al gobierno, completamente contrario, defensor de los intereses particulares. Por eso también en la Cámara de Diputados, en el Senado, los bloques de legisladores a favor de ese modelo, contrario al interés nacional.

Imagínense, que hayan votado en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica para favorecer a las empresas particulares, los legisladores, representantes supuestos del pueblo de México. Eso es lo que está en el fondo y por eso pues el enojo, pero pues vamos adelante y vamos bien.

Y ahí está la muestra, la gente nos está apoyando y nosotros no vamos a traicionar al pueblo, vamos a seguir trabajando para la gente.

INTERLOCUTORA: Y, por último, presidente, ¿cuándo va a presentar o debe presentar la secretaria de Educación Pública su renuncia al cargo, considerando que ya aceptó la candidatura para el Estado de México?

Pero también porque el dirigente de Morena decía que la van a esperar a que le lleve el tiempo que sea necesario dejar el cargo, si viene lo del regreso a clases, etcétera, pero yo creo que, más que ella, tendría que ser el gobierno quien le ponga también una fecha.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claro.

INTERLOCUTORA: ¿Cuándo va a ser presidente?

Y, por supuesto, ¿quién podría cubrir este lugar? ¿Raquel Sosa? ¿Qué mujer podría, por ejemplo, en este caso sustituirla en la SEP?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, primero, decir que me da mucho gusto, aunque al final van a ser los ciudadanos del Estado de México los que van a decidir de manera libre, democrática, pero me da mucho gusto que un partido haya tomado la decisión, a partir de encuestas, de que sea posible candidata al Estado de México la maestra Delfina Gómez Álvarez, que es una mujer buena, trabajadora, honesta, una maestra de grupo que llegó a ser directora de su escuela en Texcoco, luego se invitó a participar y ganó la presidencia municipal de Texcoco cuando éramos oposición y luego ganó la diputación federal, después que fue presidenta municipal, también en la oposición, cuando no era fácil.

Y luego fue candidata a gobernadora y hubo una elección polémica, para no meternos en honduras y luego ganó por mayoría como candidata al Senado, pero ha de haber ganado como con 500 mil, un millón de votos de ventaja. ¿No tendrás ahí los datos de cómo fue la elección del Senado?, porque me estás preguntando.

Y ahora es posible… Ah, hicieron una encuesta, creo que dos o tres y ella salió arriba, también por lo mismo, porque además de que es una mujer buena, honesta… Me gustaría que los adversarios y sobre todo los que la atacan, estos de Claudio X. González, que fueran a Texcoco y que vieran dónde vive la maestra, su casa, es casi igual que la Claudio o como la de Loret.

Pero, bueno, el caso es… Nada más que Higinio, muy buena persona, como Horacio, como el presidente municipal de Ecatepec, pues fueron los que participaron y la gente decidió por la maestra.

Entonces, es secretaria de Educación y tiene que dejar ya la secretaría; voy a hablar con ella para que ya se inicie el proceso de entrega-recepción y vamos a elegir, a nombrar a una mujer.

PREGUNTA: ¿Cuándo será presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ahora que regrese, porque hoy voy a iniciar una gira, entonces puede ser la semana próxima, ya hablo con ella y ya yo les puedo comentar quién va a ocuparse de la secretaría, para la semana que viene o… No, ya tiene que ser para la semana que viene, porque tiene que empezar el proceso de entrega-recepción y viene el inicio del nuevo ciclo escolar. Entonces, sí, ya vamos a resolverlo.

Me gustó mucho también la actitud de Higinio, de Horacio, también de Vilchis, porque todos con mucho respeto a la maestra, aceptando el proceso.

Pero, repito, van a ser los ciudadanos, el Estado de México, los que van a decidir.

¿Cómo salió?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS,: Tres millones 842.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Contra?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Un millón 981 mil.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí, no estaba yo mal.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Un millón 800.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, estaba yo re mal, o sea, yo decía de 500 a un millón y sacó un millón 800 mil de ventaja.

Ya hay que quitarlo, no nos vayan a acusar de que estamos haciendo…

Ahora sí, vamos. Adelante. Tres compañeras, cuatro y cinco.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias.

Mi primera pregunta, presidente, es: ¿qué comentario tendría usted de lo que dijo el expresidente Felipe Calderón sobre los subsidios a los combustibles? Estamos analizando en SDP Noticias y en Econosfera que es un mal necesario y ahorita más que nunca se necesita esto.

Él decía en marzo pasado: ‘Deberíamos imitar a los países ricos, a los que usan el dinero público para construir prosperidad y combatir la pobreza. En lugar de eso, nuestro gobierno prefiere usarlo para subsidiar las gasolinas y aspirar a ser Venezuela’. Esto lo dijo en marzo pasado.

Pero me da mucho… No sé, es raro, porque él en su gobierno subsidió las gasolinas casi en un billón de pesos y de nada sirvió este subsidio que dio él porque la gasolina Magna en su sexenio aumento el 69.6 por ciento, la Premium el 44.7 por ciento y el diésel 106.4 por ciento, en su sexenio, además de que la producción de las refinerías bajó considerable, un 12 por ciento bajó en su sexenio la producción de las seis refinerías de gasolina y obviamente se tuvo que importar más gasolinas.

Entonces, no sé qué le podría decir, porque en su gobierno se han dado 430 mil millones de pesos para subsidiar las gasolinas, pero sí ha dado resultado, porque no ha subido el precio de los combustibles y, como nos dijo el secretario de Hacienda el lunes pasado o martes pasado, si no estuviera ese subsidio a las gasolinas… Y no sólo es el subsidio a las gasolinas, los fertilizantes también se están subsidiando y eso incita para que haya más producción de granos.

Esto sería. ¿Qué opinión le merece?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues son enfoques distintos, es que somos distintos, son dos proyectos distintos y contrapuestos. Ellos le llaman populismo, paternalismo, todo lo que se destina a apoyar a la gente y consideran que es fomento lo que se destina a apoyar a los potentados o rescate y además pues mucha hipocresía en todo esto.

Ya hemos dicho que la principal doctrina de los conservadores es la hipocresía, pero tiene el expresidente Felipe Calderón todo el derecho de manifestarse y hasta me da gusto que no coincidamos.

Ahora, si lo que estuviésemos haciendo estuviese mal y afectara al pueblo, entonces sí tendrían razón. Y nosotros, en vez de caer en la autocomplacencia, tendríamos que rectificar.

Pero no, se está entregando este subsidio para que no aumenten las gasolinas, que no aumente el diésel y esto nos está ayudando a que no se nos incremente tanto la inflación. Si no estuviésemos otorgando este subsidio a las gasolinas, al diésel, tendríamos una inflación del 11 por ciento y eso afecta muchísimo a la economía de todos, porque se tendrían que seguir aumentando las tasas de interés, el que tiene una hipoteca tendría que pagar más de interés, aumenta la carestía, se puede comprar menos, hay riesgos de una crisis de consumo, porque la inflación afecta mucho a todos y fundamentalmente a los pobres.

Si aumenta el precio de la tortilla, si aumenta el precio del pollo, si aumenta el precio del frijol, si aumenta el precio de los alimentos, pues, aunque aumente el salario, se pierde.

¿Qué es lo que tiene que procurar cualquier gobierno?

Cuidar la economía del pueblo.

Y la fórmula que se decidió sí, no es la misma de antes.

¿Qué fue lo que vimos a tiempo?

Seguramente Calderón, como el que está ahora en Estados Unidos, que fue candidato, piensa igual, Anaya, de que para qué invertíamos en refinerías si ya venía la etapa de los autos eléctricos.

Yo recuerdo, no sé si un hijo de don Jesús Reyes Heroles, fue director de Pemex con Calderón, él una vez declaró de que iba a seguir creciendo la importación de gasolina, cuando estaba de director de Pemex, de Calderón. Creo que estábamos en el 50, dice: ‘Va a llegar al 65’ y además llegó porque se abandonaron las refinerías.

INTERLOCUTOR: Y siempre tenían pérdidas, Pemex Refinación siempre tenía pérdidas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, pero además hicieron todo un espectáculo, una simulación de que iban a construir una nueva refinería. Pusieron a todos los gobernadores a competir para ver quién entregaba el terreno mejor, en dónde se iba a construir la nueva refinería; hubo gobernadores que compraron terrenos y los compraron a precios elevadísimos, hubo hasta corrupción. Al final, deciden que la van a hacer en Tula y empiezan a hacer la barda y ni siquiera la barda terminaron y la cancelaron.

Entonces, pensamos distinto. Nosotros, no ahora, llevamos 20 años hablando de la autosuficiencia energética, de que tenemos que producir lo que consumimos en energéticos y en alimentos. Me acuerdo que en todas las plazas públicas decía yo que la política petrolera que aplicaban consistía en vender petróleo crudo y comprar gasolinas, que era como vender naranjas y comprar jugo de naranja.

Pero no sólo ellos, Calderón y Anaya, muchísimos pensaban lo mismo y siguen pensando lo mismo, que el negocio es vender petróleo crudo, no darle valor a la materia prima. Bueno, desde antes, para no estar pensando que es Calderón o Anaya, desde Salinas, el secretario de Hacienda, Aspe, no se me va a olvidar, declaró que en un mundo globalizado no hacía falta producir en México o destinar fondos para fomentar la producción agropecuaria. Ahí empezaron a desmantelar todos los apoyos al campo, que desde luego había corrupción, pero no se erradicó la corrupción; al contrario, se intensificó. Decía que en un mundo globalizado, si hacía falta maíz o frijol, se podía comprar afuera. Y ese pensamiento predomino más de tres décadas.

Nosotros no pensamos así, nosotros pensamos que hay que ser autosuficientes, que hay que producir en México lo que consumimos.

Imagínense con estas crisis. Toco madera y no lo deseo y llamo a que se serenen, pero una crisis en Asia, donde se produce el 50 por ciento de los chips que se utilizan en el mundo, desde los chips que se requieren para un avión hasta el teléfono o un refrigerador… Por eso también mi insistencia de: Vamos a producir en América lo que consumimos, vamos a integrar a América, con respeto a las autonomías de las países, vamos a ser una región fuerte y no apostar a lo bélico, apostar a competir en lo productivo, en lo comercial, no querer resolver nuestras diferencias con lo bélico, con las armas, con la guerra. Ese es nuestro planteamiento. Entonces, nosotros vamos a continuar así.

Además, aun cuando está bajando el precio del crudo, de todas maneras, hay una ganancia, hay una utilidad y ese margen de utilidad, esos excedentes son los que estamos utilizando para el subsidio de las gasolinas y del diésel.

Y no se nos ha caído la recaudación, entonces tenemos finanzas públicas sanas y estamos buscando controlar así la inflación, porque hace mucho daño la inflación. Y poder crecer con inflación, ese es el propósito, claro, con una inflación moderada y esa es la política.

INTERLOCUTOR: En una segunda pregunta, señor presidente, ¿qué se podría hacer? Vi el plan antiinflacionario que presentó el secretario de Hacienda, pero me llama la atención que sí se está viendo por el maíz blanco, somos, por así decirlo, autosuficientes en este maíz blanco, eso nos puede garantizar que no va a haber incremento en las tortillas; pero en lo que se refiere al maíz amarillo, ahí sí somos muy dependientes del exterior, el 73 por ciento del maíz amarillo que se consume en México, que sirve para los forrajes del ganado y del… ¿Qué se podría hacer?

Y con el trigo, que también somos muy dependiente del exterior, del trigo. No hay un plan para estos dos granos, para frenar un poquito la importación, que sea menor la importación de estos granos que sí nos afectan en la inflación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos garantizando que no nos falte el maíz blanco. Como lo mencionas, somos autosuficientes en maíz blanco, que es el que se consume más. Y estamos también protegiendo para que no se exporte maíz blanco, es decir, que tengamos reservas de maíz blanco en nuestro país. Eso ya se está llevando a cabo, es parte del plan antiinflacionario.

Entonces, ofrecían maíz amarillo y se optó porque se mantenga la misma relación comercial de importación que tienen los que producen cerdos, aves, que utilizan ese maíz para forraje básicamente.

Nosotros no quisimos participar de manera directa porque no hay control sobre este tipo de maíz y nosotros queremos evitar la introducción de transgénicos. No era bueno el ejemplo de decir: Como vamos a comprar leche, comprar maíz amarillo, porque el blanco lo producimos; sin embargo, siguen los mismos causes de importación y lo que se consiguió es de que no se límite la importación, o sea, que nos vendan Estados Unidos maíz amarillo, no directamente al gobierno, sino a las empresas agroalimentarias de México.

INTERLOCUTOR: Entonces, ¿está garantizado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, no hay problema.

Y, luego, también forraje, lo que se puede también llamar alimento balanceado para aves, para cerdos, eso también se garantizó, la importación.

En el caso de trigo, lo mismo y estamos apoyando para que se produzca más en todo el campo. El propósito es poder iniciar este año… Ya avanzamos, estamos, debemos de estar entregando como 500 mil toneladas de fertilizante, pero a finales de este año vamos…

INTERLOCUTOR: Gratis.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, gratuitos. Vamos a llegar como a millón y medio, esto en beneficio de dos millones de productores en todo el país, en todo el país. Entonces, va a haber producción suficiente de alimentos, sobre todo para el autoconsumo en todo el país.

Hasta ahora van bien los cultivos, está bien el maíz, no ha habido afectación por falta de lluvia, solo en algunos lugares, pero en general va bien, o sea, se espera una muy buena cosecha para este año. Entonces, vamos a continuar así impulsando la actividad productiva.

INTERLOCUTOR: Ya nada más por último, ¿sería posible que…? Usted presentó el pasado mes de junio un decálogo con Joe Biden para frenar el cambio climático. ¿Sería posible que se pudiera exponer aquí en la mañanera para que lo sepan los expertos que siempre están criticando?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. No y ayuda porque hay cosas que no se conocen. Por ejemplo, ayer que dimos a conocer las reformas constitucionales que se hicieron en el periodo neoliberal, a muchos les gustó, porque no tenían claro cómo se había ajustado el marco jurídico para legalizar la entrega de bienes.

Porque tuvieron que modificar la Constitución para entregar los bancos, modificaron la Constitución para entregar las tierras, el 27 constitucional, modificaron la Constitución para entregar las minas, modificaron la Constitución para entregar el agua, o sea, las concesiones de agua, los bancos, todo eso fue reforma constitucional. Y lo de Afores, reforma constitucional; y el aumento del IVA, reforma constitucional y muchas otras cosas.

Entonces, la Constitución vigente del 17 está muy parchada, muy reformada y apenas y estamos logrando regresarla al espíritu y a la letra como lo quiso el pueblo de México que luchó en la Revolución por la justicia, por la libertad, por la democracia, pero es un proceso.

Sí avanzaron muchísimo y llegaron al extremo de que las leyes no las hacían los legisladores, no tenían… a veces ni las leían, las iniciativas, eran despachos de abogados los que elaboraban las leyes durante todo el periodo neoliberal y extranjeros, para asegurar que iban a ser inamovibles y que iban a cubrir todos los campos.

¿Quiénes idearon lo de la creación de los organismos autónomos?

Pues estos asesores internacionales, para decir: ‘No le vamos a dejar a Comunicación la responsabilidad de la entrega de las concesiones, no le vamos a dejar al presidente que nombre esos funcionarios, no le vamos a dejar a Pemex que pueda explorar y perforar pozos en donde lo desee, le tiene que pedir permiso Pemex a la CRE’.

La Comisión Federal de Electricidad antes decidía cómo subir la energía a las líneas de transmisión, ahora no puede la Comisión Federal de Electricidad. Hay un organismo autónomo, se llama Cenace, también ese organismo era el que decidía qué energía subía a la línea, qué energía subía primero y a qué precio y todo esto bajo el supuesto de energías limpias; pero no podía subir primero la energía producida en las hidroeléctricas, la energía que se produce con agua, porque no se consideraban las hidroeléctricas plantas limpias. Entonces, primero subían toda la energía de las particulares y luego las de la Comisión Federal de Electricidad.

Y el plan era ir chatarrizando las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, irlas cerrando por completo para que el mercado de la energía eléctrica lo dominaran las empresas particulares, sobre todo extranjeras, ese era el plan. Entonces, tenía la Comisión Federal de Electricidad toda la infraestructura, pero estaba subutilizada.

Una vez me tocó ir a Manzanillo a ver una planta, una termoeléctrica, relativamente nueva y llegamos al centro de control y me explican de cómo funciona, pero estaba parada y yo pensaba que estaba parada por cuestiones de seguridad, porque estábamos nosotros de visita. No, estaba parada porque no le autorizaban subir energía a la planta pública.

Todas las hidroeléctricas, por ejemplo, las tres hidroeléctricas, cuatro de Nayarit, subutilizadas. Imagínense, en un día turbinan dos horas, porque no les dan permiso.

Y lo peor, lo de las hidroeléctricas del Grijalva, que si tienen cuatro, seis turbinas, les daban posibilidad de que utilizaran una, dos.

¿Y qué significa esto?

De que los vasos estaban llenos y venían los tiempos de lluvia, tormentas y había que soltar el agua e inundar toda la planicie, pueblos completos, por esa política.

Entonces, es increíble que eso lo estén defendiendo legisladores de nuestro país, hasta empresarios o gente que no tiene información completa.

Yo estoy de acuerdo que Iberdrola… ¿Es Iberdrola, se llama, la española? Sí, esa pues tiene que defender y es la que está metida con el Washington Post y en contra de nosotros que estamos violando el tratado y los fondos, a lo mejor hasta mi amigo Larry Fink, de BlackRock, desde luego el Oxxo, Claudio.

Ustedes saben que Claudio papá, ya lo dije, era asesor económico de Salinas cuando se reformó una ley secundaria para iniciar la entrega de las concesiones a las empresas particulares eléctricas. Y no sólo eso, era socio de una planta.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, eléctrica, de una termoeléctrica en la Huasteca potosina, Tamazunchale. Entonces, ¿cómo van a querer que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca?

Pero les voy a comentar algo que es interesante, aprovecho también para que ya los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad lo sepan. Nos han ayudado mucho los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, como los trabajadores petroleros.

Les cumplí un compromiso, uno sólo, a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, porque les había modificado su contrato colectivo y los querían jubilar con más edad y me pidieron de que regresara a como estaba anteriormente y se los concedimos, porque los iban a jubilar a los 70 años o más, ya se había modificado el contrato colectivo.

Y en una revisión, tuvieron algunas resistencias, incluso al interior de la Comisión Federal de Electricidad, críticas, de que era una carga para la empresa y llegamos al acuerdo y regreso el sistema de jubilación anterior. Y nos ayudó mucho eso. Es como el caso de maestras, maestros, que se han portado muy bien, porque son trabajadores ejemplares.

¿Qué creen que vamos a hacer ahora con los trabajadores, que voy a hablar con los líderes sindicales?

Resulta que los anteriores trabajadores eléctricos, cuando se tomó la decisión desde el Estado, desde el presidente López Mateos, esos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que creó el general Lázaro Cárdenas, cuando el presidente López Mateos toma la decisión de nacionalizar la industria eléctrica con los trabajadores de la Comisión Federal, se electrificó todo el país, se llevó la energía eléctrica hasta los pueblos más apartados.

En mi pueblo, ¿saben cómo era antes de eso?, era una planta con diésel y nada más dos, tres horas había luz y había tres señales, como a las nueve de la noche, la primera, no sé; nueve y media la segunda señal, se apagaba; ya la tercera era porque todos a su casa porque ya no hay luz. Y luego llegó ya la energía eléctrica a los pueblos, México es de los países más electrificados del mundo por eso.

¿Qué vamos a hacer ahora?

Necesitamos dos mil 500 antenas. Voy a hablar con todos los trabajadores electricistas para que en una jornada, entre todos, montemos las dos mil 500 antenas y podamos tener internet en todos los pueblos. Porque se nos ha dificultado, pero ya llegó el tiempo.

Le hemos buscado de una manera, de otra. Había empresa que crearon que se llama Altán, fracasó Altán; ahora ya tenemos más participación en Altán, pero una cosa es el abasto o el servicio de mayorista y hace falta lo que llaman la última milla y para eso se requiere de antenas y se requiere de un sistema de distribución. Vamos a usar fibra óptica, satélite, pero sobre todo las antenas y estoy seguro que nos van a apoyar.

Y aprovecho para hacerles el llamado a los dirigentes sindicales, a todos los trabajadores, porque me voy a reunir con ellos, un fin de semana voy a ir a reunirme a las cinco, seis regiones del país con los trabajadores, a exponerles el plan, de modo que a principios, en el primer trimestre del año próximo, a más tardar a mediados, ya tengamos resuelto el problema. Pero lo vamos a hacer así, con la cooperación, con el apoyo de la gente.

PREGUNTA: Los trabajadores del SME.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A los trabajadores del SME se les va a respetar los acuerdos que se hicieron del manejo de una hidroeléctrica, Necaxa y se va a seguir atendiendo sus demandas de jubilación. Ya se avanzó en lo de servicio médico y vamos a seguir ayudándolos, porque fue una gran injusticia que se cometió, el despedirlos como lo hicieron.

INTERLOCUTOR: Ya se cumplió medio año.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTOR: Ya se cumple medio año su promesa de que los iban a jubilar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ahí vamos.

¿Cuántos años se cumplen de cuando Calderón ordenó que despidieran a 40 mil trabajadores?

INTERLOCUTOR: Doce años.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Doce años. Porque eso es lo que hay que tomar en cuenta y nosotros nos opusimos en su momento y vamos a ayudar en todo lo que podamos.

¿Quién falta?

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14.

Preguntarle, señor presidente, ayer adelantó un plan que involucra a todos los países, a todas las naciones, invitó a realizar, a pactar una tregua de al menos cinco años para no participar, no mantener ni guerras bélicas ni guerras comerciales.

Preguntarle, señor presidente, ¿llevará este plan a la ONU?, ¿ya habló con Juan Ramón de la Fuente sobre este tema?, ¿se presentará ante la ONU esta propuesta para evitar estas guerras?

Y, señor presidente, ya se ha hablado de la tensión que existe entre Estados Unidos y China. ¿Cómo afectaría un conflicto bélico, comercial entre Estados Unidos y China a México? ¿Cómo nos afectaría?, preguntarle ese primer tema, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues, sobre lo último, sí nos afecta, como afecta la guerra de Rusia y Ucrania, a todos. Por eso, hay que parar la guerra mediante un acuerdo de pacificación de Rusia y Ucrania y al mismo tiempo llegar a un acuerdo entre las naciones, sobre todo un acuerdo que suscriban principalmente Rusia, China y Estados Unidos, para que logremos cuando menos una tregua de cinco años para que todos los gobiernos del mundo nos podamos dedicar a enfrentar la crisis que afecta a miles de millones de seres humanos, que están siendo afectados por la guerra, porque pierden la vida, porque son desplazados, porque son afectados por crisis económicas, porque se afecta el suministro de alimentos, porque se detiene el comercio, la creación de empleos, se empobrece más al pueblo.

Me falta nada más, para proponer esto —que ojalá y lo retome Naciones Unidas, porque es el organismo encargado, responsable, de conseguir la paz y armonizar a todos, pero siento que le corresponde a Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas debe de participar— yo propondría a tres personas con este propósito.

INTERVENCIÓN: ¿Quiénes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El secretario general de Naciones Unidas.

Al presidente de la India, a Modi, que estamos viendo es el mejor aceptado en su pueblo y entiendo que lleva buenas relaciones con China y con Rusia y también con Estados Unidos.

Y el tercer personaje que propondría sería el papa Francisco.

Si no es Modi, habría que pensar en alguien como él. Siento que él podría, los tres.

Y lo primero es resolver lo de Rusia y Ucrania, de inmediato.

Y, como en toda negociación, aportar que las partes cedan y que se pare esa guerra y de inmediato o al mismo tiempo empezar a preparar las condiciones para la tregua y relajar el ambiente en el mundo.

Y lo tercero es que todos los gobiernos se dediquen por entero a atender las necesidades de sus pueblos, esto es lo que yo concibo.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

En un segundo tema, quisiera retomar esta información que ya se dio sobre esta evaluación a los resultados económicos que tiene nuestro país. ¿Cómo interpretar, presidente, que un organismo de la iniciativa privada haga esta evaluación económica, vea que haya daños a los grandes consorcios, problemas económicos para México, cuando los datos muestran que durante el primer trimestre de este año los bancos registraron ganancias récord, cifras récord en ganancias, lo que podría ser indicador de que está creciendo la inversión privada? ¿No es esto contradictorio, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero no tiene ya ningún efecto, ya cambiaron las cosas, ya la gente sabe leer el periódico, sabe bien escuchar la radio, ver la televisión, interactuar en el internet, en las redes sociales. No, ya saben que estos organismos siempre han estado de lado de los potentados, de los que se sentían dueños de México, de los que se dedicaron a saquear el país.

¿Ustedes creen que la gente no lo sabe? ¿Creen que la gente no sabe quién es quién los medios de información? Lo saben perfectamente. Sale un artículo en el Washington Post, en el New York Times y no pasa nada si no hay sustento y si mienten, o son parciales o no son objetivos. No debe de preocuparnos eso, hay que estar nada más atento a que se hagan las cosas bien.

Por ejemplo, el trabajo. Yo ahora lo que tengo como desafío es que falta poco tiempo para que yo termine mi mandato y tengo muchísimo trabajo y no quiero dejar obras en proceso, quiero terminar todo y cumplir todos mis compromisos y más y terminar de sentar las bases para la transformación.

¿Sobre qué dice el Reforma? Nada más para ayudar a los jóvenes y a los no tan jóvenes a que se despabilen, o sea, es una cooperación, es una contribución, no se dejen jugar el dedo en la boca, no se dejen manipular, cuidado con estos, porque tienen otras intenciones.

No es un periodismo profesional, no es un periodismo objetivo, no es un periodismo que defienda al pueblo, no, es un periodismo corporativo, que defiende a minorías, que defiende a potentados, que no le importa el pueblo, que se queda si acaso hasta lo que es la clase media.

Pero qué le va a interesar al Reforma un ejidatario, qué le va a interesar al Reforma un indígena, su vida, su sufrimiento, la situación de un obrero. No, están en contra de los trabajadores y está muy bien, o sea, cada quien puede defender su causa, nada más que no pueden situarse por encima de todos y pensar que su causa de ellos es la causa de todos, no, no. Ese es el pensamiento, la manera de ver, de actuar de conservadores, de un bloque, de un grupo de intereses creados. Afortunadamente hay mucha gente, muchas personas que piensan distinto.

Entonces, esto es lo que hay que plantear y no preocuparse que el instituto de economía o de expertos del sector privado…Imagínense, ahí estaba, en ese instituto o dependía de ese instituto o era parte de ese instituto este que ahora está con Claudio X. González, como segundo de Claudio, el que estaba en Coparmex, Gustavo de Hoyos. Cuando empezaba las diferencias, que él estaba en Coparmex, fue a acusarme con el rey de España: ‘Es que acá este presidente que tenemos… Ayúdenos’. O sea, no es serio, pues.

INTERLOCUTOR: Presidente, ya en un tercer tema, ayer el canciller Marcelo Ebrard se reunió con el expresidente Evo Morales y entre otros temas hablaron de que van a buscar la participación, la cooperación para que se industrialice el litio.

Preguntarle, presidente, ¿cómo será esta cooperación México-Bolivia? Lo que se busca es que no solamente se extraiga el mineral, sino que se utilice para la fabricación de baterías.

Ya antes le había preguntado sobre una propuesta que se estaba estudiando de que México entrara en el mercado de la fabricación de vehículos con una industria propia, nacional, una industria de Estado.

Preguntarle: ¿cómo será esta cooperación México-Bolivia?, ¿qué se estará aprendiendo de Bolivia? ¿y cómo participara México también con Bolivia también para desarrollar allá esta industria?, si también se tiene pensado. Preguntarle por ese tema, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues, en el intercambio de experiencias ellos van más avanzados en todo lo que tiene que ver con la explotación de litio, ellos nos pueden ayudar mucho, aunque el propósito nuestro es que sea una empresa, desde luego de la nación, va a depender de la Secretaría de Energía y que esta empresa pueda interactuar o tener relaciones comerciales con la industria automotriz del país.

O sea, va a ser un insumo atractivo para fortalecer nuestra industria o las plantas de la industria automotriz que se instalen en México. O sea, tenemos este insumo y vamos a ponerlo a disposición de la industria automotriz que esté fabricando automóviles, autopartes en México. Eso sí lo tenemos ya bien pensado, para que México siga siendo un país atractivo y se sigan instalando plantas de la industria automotriz, este es el propósito.

O sea, no es: ‘A ver, tengo este insumo, que es importante y lo vendo a cualquiera’. Sí, puede ser, pero la prioridad es fortalecer la industria automotriz instalada en México, eso lo estamos analizando.

Y estamos muy pendientes de ya resolver sobre las características de la empresa, qué va a suceder, tenemos que resolverlo sobre algunas empresas que ya están trabajando sobre el litio en México, son pocas, pero tenemos que revisar papeles si cuando se les dio la concesión era para la explotación del litio. Primero.

Segundo, si era para la explotación de minerales en general y ellos ya invirtieron y comenzaron trabajos para explorar y para explotar litio y tomar en cuenta también eso.

Y lo tercero es que no el que tiene una concesión minera ya puede explotar litio, no. Ya es un asunto de la nación, ya se nacionalizó el litio en México, esa fue una decisión que tomamos.

Y estos insumos son muy importantes. Ahora con lo de Asia, con lo que estamos hablando, hay importación de algunos insumos, hay una tierra en especial que se utiliza también para la creación de baterías que se tiene en China y que se utiliza en Taiwán, porque tanto Taiwán como China producen estos insumos, por eso hablaba yo que casi el 50 por ciento de chips producen en esta región del mundo. Entonces, de ahí la necesidad de serenar esa zona.

No es, como se puede pensar, que China enfrente a Estados Unidos o Estados Unidos a China. Es la región en un mundo intercomunicado. Bueno, lo estamos viendo con Rusia y Ucrania, como este conflicto afecto todo Europa, bueno, a todo el mundo, pero fundamentalmente a Europa.

Entonces, las tensiones en la región afectan. Hoy vamos a ver el comportamiento de mercados y del mundo financiero, porque están llevándose a cabo maniobras militares, demostrativas, pero todo esto tensa mucho y tiene una afectación. Eso es todo.

Bueno, ya porque me voy.

PREGUNTA: (Inaudible) nada más dos preguntas breves.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Ustedes qué dicen? ¿Le damos al texano? Texano mexicano.

Regresa después, regresa y te damos el número uno. ¿Sale?

INTERVENCIÓN: (Inaudible) rescatar a los mineros.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En eso estamos metidos completamente, en lo de los mineros.

INTERVENCIÓN: ¿Hasta dónde debe bajar el agua para poder entrar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso lo están ya evaluando, hay especialistas y me están informando, cada hora tengo información de lo que está pasando, constantemente.

INTERVENCIÓN: Ya con el trabajo, el informe de Sedena, en la mañana, que hay alguna posibilidad, algún hueco de oxígeno dentro de todo este tema del agua…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No descartamos nada, no perdamos la esperanza, la fe de rescatarlos.

+++++

