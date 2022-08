Las mejores series de HBO Chile para ver este día

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas consumen las producciones a una velocidad inimaginable.

HBO ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de HBO Chile:

1. A Brutal Pact: The Murder of Daniella Perez

In 1992, actress and dancer Daniella Perez was murdered by Guilherme de Pádua and his wife, Paula Thomaz, in a cruelly premeditated crime. The untimely death of the 22-year-old, daughter of Brazilian author and producer, International Emmy winner Gloria Perez, shocked the country, gained notoriety and occupied the front pages of national newspapers for years.

2. Pequeñas mentirosas: Pecado original

Hace veinte años, una serie de trágicos eventos casi destrozaron a Millwood. Ahora, en la actualidad, un nuevo grupo de pequeñas mentirosas se ve atormentado por un asaltante desconocido.

3. Harley Quinn

Harley Quinn finalmente ha roto las cosas de una vez por todas con el Joker e intenta hacerlo por sí misma como la reina criminal de Gotham City.

4. Pequeñas mentirosas

La trama sigue la vida de cuatro amigas (Spencer, Hanna, Aria y Emily) tras la desaparición de Alison, la quinta del grupo. Un año después comienzan a recibir mensajes anónimos de alguien que se hace llamar A. Los mensajes amenazan con rebelar sus secretos, incluso algunos que sólo Alison sabía.

5. Primal

Un hombre de las cavernas forma un vínculo con un dinosaurio mientras luchan por sobrevivir en un mundo hostil.

6. Pequeñas mentirosas: Perfeccionistas

Un grupo de tres estudiantes universitarias que han logrado prácticamente todo lo que deseaban en la vida lucha para sobrevivir al estrés que conlleva vivir en un pueblo aparentemente perfecto. Su mundo cambia repentinamente cuando tiene lugar un misterioso asesinato que saca a relucir el auténtico espíritu de sus habitantes.

7. Juego de tronos

En una tierra donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida, los problemas acechan. Desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, pasando por el helado norte y el milenario muro que protege el reino de las fuerzas tenebrosas, dos poderosas familias mantienen un enfrentamiento letal por gobernar los Siete Reinos de Poniente. Mientras la traición, la lujuria y las fuerzas sobrenaturales sacuden los pilares de los reinos, la sangrienta batalla por el trono de Hierro tendrá consecuencias imprevistas y trascendentales. El invierno se acerca. Que empiece 'Juego de tronos'.

8. ThunderCats

Los ThunderCats (Felinos Cósmicos) son personajes mitad humanos y mitad felinos. Ellos huyen de su natal Thundera porque el planeta estaba a punto de estallar, en su nave espacial se colocan en una especie de cápsulas donde no envejecerían el único que no entró en ellas fue Jaga el líder. Malignos seres atacan la nave dañándola severamente. Antes de morir Jaga logra llevar a la nave al Tercer Planeta en donde los felinos estarían a salvo..

9. Krypto the Superdog

Krypto, the Superdog, chronicles the comedic canine adventures of Metropolis' day-saving superdog from Planet Krypton. Krypto jettisons to Earth after traveling across the galaxies as a test-pilot puppy aboard a malfunctioning rocket ship built by Superman's father. Landing astray on unfamiliar terrain, the fully-grown Krypto swiftly seeks out companionship on Earth and flips over Kevin Whitney, a young boy who too longs for friendship. With an amazing array of super hero powers, ranging from heat vision to super strength to flying, Krypto partners with best pal Kevin to fight evil forces that threaten the safety and well-being of the people and animals of Metropolis.

10. Maguila el Gorila

Maguila gorila es dotado de una fuerza extraordinaria, pero posee un carácter tierno y dulce y está listo a socorrer cualquiera persona en dificultad. Vive en el interior de la tienda de animales del señor Peebles, que tienta en balde de venderlo a algún cliente, pero Maguila es muy aficionado a su dueño y hace el posible para continuar su vida cómoda y pacifica, donde puede comer en tranquilidad los sus adorados plátanos.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO y el mercado del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

