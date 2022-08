La mañanera de AMLO de este jueves 4 agosto: cuáles fueron los temas

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, vamos a iniciar esta conferencia informándoles sobre el lamentable caso de los mineros que están atrapados por el derrumbe de una mina en Sabinas, Coahuila. Sobre eso vamos a tratar, informar a los familiares, a los amigos, a todo el pueblo sobre este triste caso.

Está ya en Sabinas la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Y se implementó el plan DN-III y se está trabajando de manera coordinada con autoridades locales, municipales, el gobierno del estado y el gobierno federal.

También va a informarnos el general Agustín Radilla, subsecretario de la Defensa, de lo que se está haciendo para el rescate de los mineros.

Luego, terminando este informe, vamos con lo que se lleva a cabo todos los jueves, informarles sobre delitos, responsables, castigo, lo que llamamos Cero Impunidad. Esto va a corresponder a cargo del licenciado Ricardo Mejía, que es el que siempre nos informa.

Entonces, vamos con Laura. Laura, te escuchamos.

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA, COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenos día para todos y para todas. Con su permiso.

Me permito informar a ustedes que nos encontramos en el municipio de Sabinas, Coahuila. Llegamos ayer por la noche, después de que nos enteramos de que a las 13:35 del día de ayer, 3 de agosto, ocurrió un accidente en una mina de carbón ubicada en el área conocida como Conchas; esto, cerca de la población Agujitas, en el municipio de Sabinas, Coahuila, en la cual se encontraban trabajadores realizando labores dentro de la mina.

El accidente ocurrió cuando los trabajadores, en el desarrollo de sus actividades de excavación, se toparon con un área contigua y llena de agua, que al derrumbarse provocó una inundación, dejando atrapados a un grupo de mineros.

Informo a ustedes que a las 5:00 de la mañana del día de hoy hubo una reunión de organización, de balance, de coordinación, la cual fue encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, se encuentra el comandante de la XI Región Militar; también estuvo presente la Guardia Nacional. Asimismo, autoridades del gobierno del estado, está el secretario de Gobierno, la secretaria del Trabajo, la alcaldesa de Sabinas y su servidora con todo el equipo de la Coordinación Nacional de Protección Civil, en donde se pudo corroborar el siguiente dato:

Tenemos a 10 mineros atrapados y cinco mineros lesionados, mismos que lograron salir y se revisa la atención médica, están recibiendo la atención médica en una clínica cercana a Sabinas, es una clínica del IMSS. Dos de ellos ya fueron dados de alta, así que se encuentran tres mineros en esta clínica del IMSS.

Hemos tenido reuniones con los familiares de los mineros que están atrapados, con quien hemos estado muy de cerca informándoles lo que pasa, lo que hacemos, cómo estamos trabajando de una manera muy coordinada, porque entendemos el momento en el que se encuentran y es nuestra obligación atenderlos y hablarles con la verdad y con todas las acciones que estamos haciendo por el gobierno federal en específico.

Hay una importante participación por parte de la CFE, quien nos ha instalado plantas de luz en puntos estratégicos para poder llegar a las minas.

Es importante resaltar que para llegar a las minas se tienen que bajar por tres pozos, es complicado, pero lo hemos logrado.

Ahorita lo importante es que se están ubicando las bombas que nos hicieron llegar de la Conagua, quienes nos están ayudando muchísimo. Estamos poniendo bombas de manera estratégica en cada uno de estos pozos para poder extraer el mayor número de agua y tener acceso inmediato a las minas y rescatar cuanto antes a los mineros.

Informo a usted, presidente y al pueblo de México y a los medios de comunicación que no hemos dormido, que estamos trabajando día y noche y de manera ininterrumpida. Está desplegado el Plan DN-III, evidentemente encabezado por la Sedena; asimismo, está la Guardia Nacional, todos de una manera muy coordinada, trabajando y con la firme intención de rescatar a los mineros.

Aquí el tiempo es muy importante, así es que estamos todos muy concentrados haciendo la tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas gracias, Laura.

Vamos a escuchar el informe del general Radilla, para que se complemente la información.

AGUSTÍN RADILLA SUÁSTEGUI, SUBSECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos y todos.

Bien, ya escuchamos la información de carácter general de la coordinadora nacional de Protección Civil. Nada más para precisar, como aparece en la lámina, los trabajadores estaban en este pozo, el número 1 del centro, trabajando con herramientas manuales, por lo que estaba en desuso este pozo y se ocasionó un derrumbe entre las paredes de los túneles, de tal forma que ahora la inundación son de los tres pozos.

Tiene una altura, los pozos, profundidad, perdón, de 60 metros y ahorita la inundación es de 34 metros, como aquí se aprecia en la panorámica la situación en forma general.

Bueno, desde que tuvimos conocimiento de este suceso y como desde luego nosotros aplicamos el Plan DN-IIIE, de inmediato se procedió a trasladar al lugar del evento el comandante de la XI Región Militar, los comandantes de la 47 Zona Militar, 12 y 14 regimientos del 105 Batallón, el comandante de la brigada de Policía Militar, que es Guardia Nacional y también un comandante del batallón de la Guardia Nacional.

Anoche, a partir de las 20:30 horas, de Santa Lucía despegó una aeronave tipo Spartan de la Fuerza Aérea Mexicanos, trasladando 30 elementos de equipo de respuesta inmediata de emergencia y desastres, llevan equipo especializado y además cuatro binomios canófilos.

Hoy a las cinco y media de la mañana despegó una aeronave de la Guardia Nacional del mismo lugar y lleva seis buzos de Fuerzas Especiales para que en cuanto se den las condiciones favorables puedan empezar a hacer su tarea de rescate y la evacuación de las 10 personas que se encuentran en el interior del pozo.

También, desde luego, establecimos un puesto coordinador, un puesto militar encabezado por el comandante de la XI Región Militar, personal militar y la Guardia Nacional inicialmente empezaron con el acordonamiento del área y seguridad periférica.

Instalamos un puesto de sanidad móvil y también acondicionamos dos lugares para la atención de las familias de los trabajadores atrapados, aquí estamos proporcionando información del tema y también atención sicológica con nuestro personal que se trasladó al área.

También, haciendo un recuento, la totalidad del personal que estamos participando en el Plan DN-III-E, suman 230 elementos, 17 vehículos, 12 ambulancias urbanas, 12 aeronaves, esto incluye personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y por parte de autoridades civiles, de Protección Civil y Seguridad Pública.

Es en resumen las actividades que estamos realizando hasta el momento por el Plan DN-III-E.

Muchas gracias.

Es todo señor, presidente.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Con su permiso, señor presidente. Como cada jueves, presentamos el informe Cero impunidad, no hay crimen sin castigo, que es un esfuerzo de coordinación entre la federación y las entidades federativas, participan la Secretaría de la Defensa, de la Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional, las fiscalías y secretarías de los estados y la Fiscalía General de la República.

Iniciamos con el caso de la detención de Silvestre ‘N’ presunto autor material del feminicidio de Cecilia Monzón, ocurrido en Puebla. Con esta detención que se llevó a cabo en el estado de Veracruz el pasado 30 de julio, con esta detención la Fiscalía General de Justicia del estado de Puebla logró ya detener a todos los participantes en este feminicidio.

En este último caso fue en colaboración con la fiscalía de Veracruz, que se detiene a Silvestre ‘N’, quien es el presunto autor material de feminicidio, luego de dar cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra.

Se formuló ya la imputación ante el juzgado de control correspondiente, se decretó la prisión preventiva y cuatro meses para la investigación complementaria. Ya se le vinculó a proceso penal. Y con esta última detención se esclarece el caso del feminicidio.

Estos son los cuatro copartícipes: Javier ‘N’, quien planea el hecho delictivo y quien tenía una relación con la víctima; Santiago ‘N’, quien habría proporcionado la camioneta utilizada en los hechos; Jair ‘N’, familia de Javier ‘N’, quien habría manejado la motocicleta en la cual se perpetró el feminicidio y llevó con él a Silvestre ‘N’, quien accionó el arma que le causó la muerte a Cecilia Monzón.

Este fue el autor de los disparos, el copartícipe con la moto, que facilitó la camioneta para toda la logística de traslado y ocultamiento y el autor intelectual. Todos ya vinculados a proceso penal.

Siguiente Se le generó una nueva imputación a Greek ‘N’ por otro caso de feminicidio en Veracruz. Como ustedes recordarán, esta persona fue el autor de un feminicidio en Cardel, Veracruz, en agraviol de Viridiana Moreno Vázquez, que fue cometido el pasado 1º de junio.

A esta persona se le vincula a siete feminicidios. Ya está vinculado a proceso por el de Cardel, Veracruz y con esta nueva imputación por un evento feminicida, cometido en Tlaxcala sería ya la segunda imputación.

En este caso fue un evento ocurrido en Tlaxcala contra una víctima de 17 años de edad, quien fue localizada sin vida y en tal virtud ya se le ejecutó la orden de aprehensión y la imputación, está pendiente su vinculación a proceso penal.

Siguiente. Este fue el evento anterior, donde habría causado el feminicidio en agravio de Viridiana Moreno, se hizo la investigación por parte de la fiscalía de Veracruz, en coordinación con la de Puebla, Morelos y Querétaro. Se le ubicó y detuvo en San Juan del Río, él ya está vinculado a proceso junto con Adamari ‘N’. Ya con esta segunda imputación acumula dos imputaciones por feminicidio y se continúa con las demás causas penales.

Siguiente. También se logró la detención y vinculación de generadores de violencia en Jalisco. El pasado mes de junio la fiscalía logró ya vincular a proceso la Femdo, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, luego de que la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional detuvieran a 10 personas en el municipio de Zapotlán El Grande, en el estado de Jalisco, tras una persecución que concluyó en la detención en flagrancia de estas personas. Se les aseguraron 10 armas de fuego, 30 cargadores, 556 cartuchos. Ya todos están vinculados a proceso penal ante la instancia federal y se les decretó prisión preventiva oficiosa.

Siguiente. También informamos de la detención del presunto coautor material de feminicidio de María Jesús en Sonora. El pasado 26 de julio, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, la Coordinación Nacional Antisecuestros y la Guardia Nacional lograron la detención de Jorge Alberto ‘N’, alias ‘el Jois’, quien circulaba por el municipio de Cajeme. Se le cumplimentó una orden de aprehensión por los delitos de feminicidio y aborto agravado en contra de María Jesús, que son hechos ocurridos el pasado 30 de junio.

De acuerdo con la investigación, Jorge Enrique ‘N’, acompañado de José Alberto ‘N’, ejercieron violencia física en contra de María de Jesús, de 19 años de edad y con 20 semanas de gestación, a quien le hicieron abortar y después la asesinaron. Ya fueron detenidos. Uno de ellos ya está vinculado a proceso penal y el coautor ya fue detenido y está pendiente su vinculación a proceso penal.

Siguiente. También informamos de la detención de presunta multihomicida, autora intelectual de un evento que aconteció en Boca del Río, Veracruz, cuando fueron encontrados sin vida siete personas, tres mujeres y cuatro hombres; entre ellos, un menor de edad, todos, integrantes de una familia de ganaderos, por hechos ocurridos en la noche del pasado 3 de julio, en un domicilio ubicado en la colonia 1º de Mayo, en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

Esta es una investigación de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, que encabeza la fiscal Verónica Hernández. Después de haber hecho múltiples indagatorias, entrevistas, actividades técnicas, pudieron llegar a la conclusión de generar la imputación en contra de Yesenia ‘N’, quien es también integrante de esta familia y fue detenida en el municipio de Lerdo, Durango, donde se logró su aprehensión, en un trabajo coordinado con las fiscalías de Durango y de Coahuila.

De acuerdo a la investigación, el día de los hechos Yesenia ‘N’ habría intentado aparentar que era sobreviviente del ataque porque permaneció escondida en un sitio dentro de la casa, en donde las autoridades la encontraron fingiendo temor extremo. Junto con ella tenía a su hijo y a su sobrina, menores de edad.

La fiscalía obtuvo la imputación contra Yesenia y está pendiente su vinculación a proceso penal y se continúan todas las pesquisas y las indagatorias para dar con los autores coadyuvantes en este hecho tan deleznable.

Es importante señalar, esta es la familia, este es el domicilio, que son los dos padres, la hermana de la presunta autora intelectual, el hermano, la cuñada, el sobrino y el otro cuñado.

Desde el principio este hecho llamó la atención de la autoridad investigadora, porque se utilizaron silenciadores y fueron en las camas, no hubo forcejeo, ni tampoco se forzaron las chapas de seguridad.

En ese inmueble había tres casas, es una propiedad conjunta y después de hacer todas las investigaciones arribaron a esa conclusión y se generó la imputación penal, la orden de aprehensión y ya fue detenida.

Siguiente. También se presentará en esta sección un tema que ha sido una demanda social, el tema de atender el delito de extorsión, particularmente en sus modalidades de pago de cuotas o cobro de piso, como se conoce a esta práctica criminal. En este caso iniciamos con eventos ocurridos en el estado de Quintana Roo, donde la Fiscalía General de Justicia logró vincular a proceso a diferentes personas vinculados a los delitos de extorsión.

Por ejemplo, el caso de Eduardo ‘N’, alias ‘el Grillo’, quien presuntamente se dedicaba a recopilar dinero por cobro de piso y extorsionaba a diversos negocios de la Quinta Avenida del municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo, identificándose como miembro del cártel del Golfo.

También es el caso de Norma Eliane ‘N’ que mediante Messenger presuntamente extorsionaba a personas con las que tenía vínculos de amistad. Fue detenida en flagrancia y ya está vinculada a proceso.

También el caso Ocean Tours, aquí dos masculinos fueron detenidos en flagrancia mientras extorsionaban en un stand de tours ubicado en la Quinta Avenida, ya están vinculados a proceso penal.

Aquí están otros casos también, aquí son los casos de Alejandro ‘N’ y Vincent Eduardo ‘N’. Ambos masculinos fueron detenidos mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión. Se dedicaban también a cobra derecho de piso en la Quinta Avenida. Está pendiente su vinculación a proceso, ya que se acogieron al término constitucional.

Y otro caso es en plaza Las Américas, donde al interior de esta plaza se detuvo en flagrancia a este sujeto, Gonzalo ‘N’, quien habría citado a la víctima para que hiciera entrega del pago de derecho de piso. Fue detenido en flagrancia.

Y estos son casos de extorsión que se irán presentando, porque es una demanda social también combatir este delito que causa mucho daño.

También, continuando en el estado de Quintana Roo, fueron detenidos diferentes sujetos por los delitos de homicidio calificado. A todos se les ejecutaron órdenes de aprehensión, en algunos casos ya están vinculados a proceso y otros más está pendiente su vinculación por parte del juez de control.

Siguiente. También informamos de la detención y vinculación a proceso de una célula criminal del cártel del Noreste. Esto ocurrió en diferentes acciones que se llevaron a cabo en los municipios de Zacatecas y Guadalupe, en el estado de Zacatecas, en diferentes operaciones, los días 26, 27 y 28 de julio del presente año en una acción coordinada por la Fiscalía General de Zacatecas, la Coordinación Nacional Antisecuestros, la Policía Metropolitana y la Secretaría de la Defensa Nacional, se logró la detención de 14 personas, entre ellas dos menores de edad, el aseguramiento de armas cortas, armas largas, vehículos, celulares, chalecos tácticos, cargadores.

Fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente y todos ya fueron vinculados a proceso penal, algunos de ellos por delitos del fuero común por parte de la fiscalía de justicia de Zacatecas; dos más, los adolescentes, ante la instancia relativa a menores infractores de la ley y los demás vinculados a proceso por parte de la Fiscalía General de la República ante los jueces federales.

Siguiente. Continuando con la instrucción presidencial del despliegue que se tiene para la persecución y búsqueda de José ‘N’, alías ‘el Chueco’, en Chihuahua y otros estados, además de la alerta migratoria que hay a nivel nacional, el pasado 30 de julio la Fiscalía de Justicia de Chihuahua informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la agencia estatal de investigación lograron la detención de otros tres sujetos en Bahuichivo, en Urique, donde las acciones del operativo conjunto que se mantiene en Urique, Chihuahua.

Uno de estos sujetos es identificado como primo hermano de José ‘N’, alías ‘el Chueco’ y es el principal distribuidor de droga en esta zona. Y como recordaremos, ‘el Chueco’ es el presunto responsable de la muerte de dos padres jesuitas y un guía de turistas.

Fueron detenidos Otón ‘N’, Noel ‘N’, Paciano ‘N’. Se les aseguraron armas largas, cargadores y droga. Ya se presentaron ante la autoridad ministerial para su vinculación a proceso penal.

Con esto, al día de hoy hay 17 detenidos en el operativo de búsqueda de José ‘N’, alías ‘el Chueco’, todos ellos integrantes de la célula criminal de este sujeto, varios de ellos familiares directos y la mayoría ya está vinculado a proceso penal. Se sigue en la persecución para ejecutar orden de aprehensión en contra de este sujeto.

Siguiente. También informar que en el municipio de Tizapán el Alto, en Jalisco, como parte del operativo desplegado en la zona entre los límites en Michoacán y Jalisco, fueron detenidas cinco personas. Se les aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, granadas y vehículos y son parte de los grupos criminales que tienen presencia en esta zona.

Siguiente. Y este es el operativo que se activó a partir del evento de febrero de este año en San José de Gracia, Michoacán, donde hubo un asesinato de personas que acudieron a un velorio en una disputa entre grupos criminales.

Con estas detenciones del mes de abril al 1º de agosto a partir del despliegue de Sedena y Guardia Nacional, se ha logrado la detención de 29 generadores de violencia en la región en los municipios de Tizapán El Alto, Manzanilla de La Paz, Santa María del Oro, San José de Gracia y agregaríamos Mazamitla también, que es esta región.

Como ustedes recordarán, aquí fue el evento del velorio en la disputa dos integrantes de una organización delictiva, Pájaro Sierra, del cártel Jalisco Nueva Generación, de la cual ya hay dos detenidos que intervinieron directamente en este evento, aparte de todo despliegue y todas las detenciones que ha habido de ese día a la fecha.

Siguiente. También informamos que del 26 de julio al 1º de agosto elementos de Sedena y Guardia Nacional lograron la detención de cinco personas, el aseguramiento de diversas armas y equipo balístico en diferentes puntos de la geografía nacional, en Huimanguillo, Tabasco, en el municipio de Pinos, en Zacatecas y en Sahuayo, en Michoacán, asegurando, por ejemplo, en este caso 26 armas largas, entre ellas un fusil Barrett calibre 50, una subametralladora, cuatro mil 500 cartuchos y en estos eventos también armas largas, 17 en uno, cuatro en otro, lo cual es un aseguramiento conjunto ya de 47 armas largas en los tres operativos.

Siguiente. También informamos que por parte de la Secretaría de Marina, entre los días 29 y 30 de julio, se logró la detención de 12 personas y el aseguramiento de diferentes armas, equipo balístico, drogas y vehículos en diferentes zonas.

En el caso de Aquila, Michoacán, se detuvo a tres infractores de la ley y se aseguraron 1.6 toneladas de cocaína, es decir, mil 600 kilógramos de cocaína, que impactan en una afectación económica a la delincuencia organizada de 400 millones de pesos; se aseguraron dos embarcaciones menores, 800 litros de combustible, entre otros instrumentos.

Y con este aseguramiento se tiene un total, durante el año, de 15 mil 646 kilógramos de cocaína, es decir, 15.6 toneladas, lo que representa una afectación de más de tres mil 900 millones de pesos.

Siguiente. Esta es la otra operación por parte de la Secretaría de la Marina, detuvieron a Jesús ‘N’, alías ‘Don Chuy’, presunto principal distribuidor de droga sintética y precursores químicos, así como a su hijo Jonatán ‘N’, esto en la región de Tequisquiapan, Cuautitlán Izcalli, en los estados de Querétaro y Estado de México, donde tienen su operación criminal este grupo delictivo.

Siguiente. También, en el caso de las vinculaciones relevantes, que es parte del combate a la impunidad, no sólo las detenciones, el ex fiscal general de Veracruz, Jorge ‘N’, ya fue vinculado a proceso penal y trasladado al Cefereso número I, en el Altiplano, en el Estado de México. Se le vinculó a proceso por los delitos de desaparición forzada y privación de la libertad en su modalidad de secuestro.

También fue vinculado a proceso penal Raúl ‘N’, alías ‘el Cholo’, quien habría sido vinculado por homicidio calificado en grado de tentativa, ya que fue la persona que en el Centro de Salud Urbano ‘Francisco I. Madero’, en el municipio de Puebla, que era habilitado como centro de vacunación, ahí trató de asesinar a una persona e hirió a otras más. Ya también fue vinculado a proceso penal.

Siguiente. Como parte de las sentencias relevantes obtenidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, se logró sentencia condenatoria por secuestro agravado en contra de cinco personas, logrando una pena de 60 años de prisión.

Otra sentencia condenatoria, también por secuestro agravado, fue de 56 años y otra más por secuestro exprés por 50 años, lo que confirma que en el trabajo antisecuestros de persecución criminal, de prevención de este ilícito y abatimiento de la incidencia criminal, ha sido muy importante las sentencias condenatorias para disuadir y además para que no haya crimen sin castigo.

En el caso de los feminicidios resueltos que se informan también cada semana, del día 28 de julio al 3 de agosto, es decir, del día de ayer hay 16 detenidos, tres sentenciados, de los cuales tres corresponden a la Ciudad de México, tres corresponden, cuatro corresponden al Estado de México, dos a Chihuahua, dos a Michoacán, uno a Hidalgo, que fue sentenciado, que es un caso también de una menor que fue, se le asesinó por parte de este sujeto, Miguel Ángel ‘N’, esto en el estado de Hidalgo y también ya fue sentenciado a más de 40 años de prisión.

Y también el caso de Silvestre ‘N’, que ya informamos, que es el caso de Cecilia Monzón; otro caso en Puebla, de René Aurelio; un caso en Morelos y el caso que dimos cuenta de Sonora, con lo cual 16 detenidos y tres sentenciados estos días por los delitos de feminicidio.

En el caso de localización y búsqueda de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, del día 28 de julio al 2 de agosto en el estado de Nuevo León se reportaron 13 personas del sexo femenino, todas ellas ya localizadas con bien.

En el caso de los periodistas asesinados, muy lamentablemente el día de ayer hubo otro caso, con lo cual, basado en carpetas de investigación, en testimonios de familiares y en actuaciones de investigación, se tienen al día de hoy, con este caso, 11 casos. Hay 27 detenidos o buscados con orden de aprehensión y 20 vinculados.

El último caso es del Ernesto Méndez Pérez, de San Luis de La Paz, Guanajuato. Como es la instrucción presidencial y de la secretaria Rosa Icela siempre que se presentan estos eventos, ayer desde el primer momento se estableció comunicación con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez.

Ya hay avances en la investigación. Ernesto Méndez Pérez, además de su actividad periodística, también participaba en la feria del municipio de San Luis de La Paz como apoyo durante varios años, pero para este año se le había obtenido la concesión de la organización de la feria, él lo anunció públicamente y desafortunadamente el día de antier fue asesinado. Se continúa con la investigación y estamos en coordinación permanente con la fiscalía y sobre todo con el gobernador de Guanajuato.

Es cuanto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tenemos lista. Vamos, uno, dos, tres, atrás, cuatro, cinco, la compañera, seis el compañero, siete, ocho. Vamos a ver si aguantamos hasta allá, si llegamos.

PREGUNTA: Presidente de todos los mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de Lord Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a las autoridades aquí presentes, buenos días a los colegas.

Antes de iniciar mis preguntas, comentarle, señor presidente, que estuve en Tabasco con los ingenieros que construyeron la refinería Olmeca, esos ingenieros civiles, esos ingenieros militares, navales y quienes le dan la vida al aeropuerto, al Tren Maya, a las hidroeléctricas y a muchas obras más de nuestro país.

Señor presidente, el pasado 1º de julio fue el Día del Ingeniero y le piden posfechado un mensaje de felicitación. El ingeniero José Alfonso Domínguez Gil, que él es el presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y que agrupa a 60 asociaciones y colegios, le solicita respetuosamente, de ser posible, como sucedió aquí con los arquitectos, se pueda dar un espacio en esta mañanera para el día lunes 15 de agosto, fecha cuando la UMAI, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, cumple 70 años de su fundación y hacerle entrega a usted del Premio a la Excelencia e Ingeniería, así como dirigentes de ingenieros centroamericanos le piden a usted hacerle una entrega y una medalla que consideran que usted la merece.

Por otra parte, señor presidente, comentarle que, a un mes y medio de su instrucción girada a la Secretaría de Gobernación de atender el asunto de la Fundación Manuel Rozada Cuéllar, pues hasta el momento no ha sucedido nada, están esperando la llamada y, como usted ha dicho, instrucción girada y no supervisada, se la lleva…

Inicio, señor presidente. Ayer usted en este espacio reconoció la labor de los profesores tanto de la coordinadora, así como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Señor presidente, todo indica que concurre la corrupción al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Existen acusaciones explícitas de una señora uruguaya de nombre Helena Sanguinetti. Es quien maneja por encima del secretario de Administración y Finanzas, el profesor José García Mora, de forma arbitraria y en beneficio personal los recursos del sindicato de maestros. Dentro del SNTE es sabido por muchos que dicha persona ha comprado inmuebles de lujo, autos blindados, joyas, ha hecho viajes y se mueve por todos lados con escoltas al amparo del dirigente Alfonso Cepeda.

Presidente, la pregunta es: usted, que defiende la soberanía de los pueblos, ¿nos pudiera decir, por favor, por qué el dinero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el sindicato más poderoso de América Latina, está en manos de una persona extranjera, quien ha puesto de rodilla a los maestros y presumiblemente ha saqueado el dinero con la venía y complicidad de Alfonso Cepeda? Y aquí tengo los documentos que dan prueba y sostienen esa información. Quisiera saber su opinión, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, acerca de los ingenieros, están invitados, vamos a buscar nada más el día que se pueda. Están todos invitados, ingenieros civiles y de todas las especialidades de la ingeniería, porque son muy importantes los ingenieros constructores.

Y nada más decirles que no hace falta ningún reconocimiento. Yo creo que el mérito mayor es de los trabajadores de la construcción y de otras ramas de la ingeniería.

Sería muy bueno que ese día se hable de la importancia que tienen los ingenieros en todas las obras públicas, en la construcción de la infraestructura para el desarrollo del país, sobre eso básicamente.

No recibir nosotros ningún reconocimiento, porque lo que hacemos es parte de nuestra labor, es nuestra función, nuestra responsabilidad, nuestro deber. Pero que sí vengan, esta directiva y que puedan aquí enviar un saludo a todos los ingenieros.

Acerca de lo del sindicato de maestros, yo creo que eso puede responderlo el secretario general, el maestro Cepeda. Él es una gente seria, responsable, esa es mi apreciación. Respeto también otros puntos de vista, pero él ha sido muy colaborador para el fortalecimiento de la educación pública en nuestro país, nos hemos entendido bien.

Me llena de orgullo que, bueno, hasta en la pandemia las maestras, los maestros no dejaban de atender a sus alumnos.

Y no hemos tenido ningún conflicto, ni con la SNTE ni con el CNTE.

No ha habido suspensión de clases; al contrario, ha habido entrega de parte del magisterio nacional. Y esto de una u otra forma tiene que ver con los dirigentes, con el comportamiento de los dirigentes y también con la política nuestra de dignificar al maestro, de no ofenderlos, como se hacía anteriormente, porque los maestros siempre han sido la base para la educación pública y ya sabemos la importancia de la educación.

Y todos queremos a nuestras maestras, a nuestros maestros, sólo los que gobernaban antes, que estaban desorientados por completo, obnubilados, se atrevieron a faltarles el respeto a las maestras y a los maestros. Y por cuestiones ideológicas, porque como ellos no están a favor de la educación pública, pues empezaron con una campaña de descredito a los maestros, echándoles la culpa de los atrasos en materia educativa, como si fuese ese el factor principal del atraso educativo que tenemos, que debemos de reconocerlo, pero que estamos avanzando:

Primero, garantizando mejores condiciones de vida, que haya alimentación, que los alumnos no vayan con hambre a la escuela.

Primero, combatir la pobreza, porque, como dice el verso de la canción, las letras no entran cuando se tiene hambre. Y cuando no hay buena alimentación de los niños, pues no asimilan el conocimiento, se duermen, no están en condiciones de aprender lo que se les enseña. Entonces, es importantísimo combatir la pobreza, que haya igualdad.

Y también es muy importante el tratar a los maestros con respeto, que tengan salarios justos. Acabamos de lograr un pequeño aumento, tampoco mucho, para los maestros, porque ahora está en 14 mil 800 pesos mensuales el promedio de lo que ganan los trabajadores inscritos en el Seguro Social, 14 mil 800 pesos mensuales al día de ayer promedio de lo que ganan los 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social y el promedio de los maestros estaba en 12 mil.

Entonces, lo que estamos haciendo es que nadie gane menos de 14. Eso nos significó una ampliación presupuestal de 25 mil millones de pesos.

Entonces, por eso tenemos muy buena relación con el magisterio, con los dirigentes y yo creo que el caso que mencionas lo puede responder el maestro Cepeda.

INTERLOCUTOR: Y sobre la fundación Rozado Cuéllar y la llamada de la Secretaría de Gobernación, ¿se hará?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se hará, se hará, vamos a seguir insistiendo.

INTERLOCUTOR: Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, antes del año 2018 aprobaban con sobornos todas las reformas emitida; hoy hay una moratoria legislativa sin una mayoría calificada desde el 2021, en donde los traidores a la patria y apátridas no aprobaron con la contrarreforma eléctrica.

Comentarle, señor presidente, que de 1917 a la fecha nuestra Constitución ha sido reformada en 741 ocasiones a través de 233 decretos aprobados por el Constituyente Permanente, haciendo de nuestra Constitución una de las más reformadas en todo el mundo.

Las reformas que se llevaron con el apoyo del Poder Legislativo en el tiempo neoliberal fue para legalizar la corrupción, el robo, la entrega de bienes nacionales a particulares y a extranjeros y afectar a los trabajadores y campesinos durante todo el periodo de 36 años y recientemente con las reformas estructurales.

La senadora Téllez dice que usted es un violador serial de la Constitución. La pregunta es: ¿usted, actual presidente de México, estamos seguros que no se arrodillará como lo hicieron Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, presidente?

Y preguntarle, ahora México cuenta con una red de 14 tratados de libre comercio con 50 países. La pregunta específica es: ¿ningún tratado o acuerdo comercial suscrito por México hasta ahora estará arriba de la carta magna?

Y también preguntarle: ¿ya recibió la respuesta de la carta que le envió a su homologo, el presidente de Estados Unidos de América, Joe Biden?, ¿ya recibió la respuesta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, mire, yo creo que es importante y hemos estado hablando del tema, pero no se expone el de ver lo de las reformas que le hicieron a la Constitución los del bloque conservador, porque ahora ya se quitaron la máscara, pero antes aparentaban de que eran distintos; sin embargo, ya votaban juntos todas las reformas a la Constitución que afectaban al pueblo, a los trabajadores y beneficiaban a minorías nacionales y extranjeras.

Esto nos va a ayudar a entender lo que hicieron y es pedagógico, sobre todo para los jóvenes, porque hay quienes tienen 18 o 20 años y no supieron de las reformas a la Constitución que se hicieron en la época de Salinas o en la época de Zedillo, pero lo cierto es que fueron ajustando el marco legal a los intereses del grupo económico dominante, a los que mandaban en México.

Entonces, sería importante que pusiéramos un listado de algunas reformas y dejar como tarea, con todo respeto, que se den a conocer las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal en beneficio del pueblo, porque todas las reformas que hicieron fueron para legalizar injusticias y robos —esto también es importante para estudiantes de derecho y para los ciudadanos en general— al grado que nosotros teníamos dos posibilidades: convocar a un nuevo Constituyente para hacer una nueva Constitución o hacer reformas que considerábamos básicas para avanzar en la transformación.

Optamos por lo segundo, por hacer reformas, vamos a decir, estratégicas a la Constitución y ya lo logramos, nos faltan dos o tres que van a estar ya muy complicadas de aprobación, no van a ser fácil, de ser aprobadas, porque ya se cerraron, ya hay esta huelga…

INTERLOCUTOR: Moratoria.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Una moratoria, huelga y para una reforma constitucional se requiere dos terceras partes, no es mayoría simple. Lo vimos cuando la reforma constitucional a la industria eléctrica, en vez de apoyar a la Comisión Federal de Electricidad, el bloque opositor apoyó a Iberdrola y a las empresas eléctricas extranjeras.

Ya es difícil. De todas maneras, nosotros vamos a enviar las iniciativas, porque es un asunto también de principios. Si ellos las rechazan o no las quieren aprobar, ya lo dirá la historia y el corrido.

Pero, no sé si tenemos la relación.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Son 136 reformas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero… Es que me gustaría que se pusieran.

En uno de mis últimos libros, no abarco todas, pero sí de los aumentos de impuestos, las Afores, empezando por considerar que no era estratégico el que el Estado manejara los bancos, los aumentos al IVA, la reforma minera.

INTERLOCUTOR: Perdón que le interrumpa, señor presidente. Mientras que buscan ese cuadro, esa información, reiterarle la pregunta: ¿qué espera usted de la respuesta del presidente Joe Biden a la carta?, ¿en qué términos espera usted que sea?

Y si me permite, perdóneme, una sugerencia con todo respeto. ¿Será posible poner en pantalla, como está en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en letras de oro, la frase de un gran hombre que diera origen a la Independencia, el general Vicente Guerrero, ponerlo en pantalla, ahí junto con la imagen de Ricardo Flores Magón, en donde nos recordara a todos esos apátridas, a todos los mexicanos, que la patria es primero?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que sí está la frase.

INTERLOCUTOR: Sí, sí está, pero ponerla aquí en pantalla para que diario todos veamos que la patria es primero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí, pero sería bueno poner el antecedente. A ver si buscan ahí quién habla de eso.

José Mancisidor, el historiador. Leemos lo que dice Mancisidor sobre la frase. Aquí tenemos que esperar, paciencia. Y venimos a aprender todos, esto es un diálogo circular y siempre aprendemos, yo aprendo mucho y todos aprendemos, son las dos cosas. El libro de Mancisidor creo que está reeditado por el Fondo de Cultura.

Vamos a seguir adelante con el otro compañero y tenemos esos dos pendientes. Adelante.

PREGUNTA: Muy buenos días, señor presidente.

Mi nombre es Miguel Velázquez, soy reportero del periódico Publimetro y quiero plantearle dos temas, uno internacional, uno nacional y, si me permite, un comentario para el subsecretario Ricardo Mejía al final.

El primer tema internacional que le quiero plantear y muy rápidamente es preguntarle cuál es la postura del Gobierno de México ante la tensión que ha habido en estos últimos días entre China y Estados Unidos, principalmente después de la escalada que hubo esta semana con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Preguntarle cuál es la postura de nuestro país.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, la postura de nuestro país es que no haya guerras, que se eviten las confrontaciones bélicas, que se busque mediante el diálogo acuerdos.

Está el mundo como para acordar entre todos los pueblos, las naciones, una tregua de cuando menos cinco años para poder enfrentar la crisis que afecta a los pueblos, una tregua, que cese la guerra, la confrontación, las provocaciones, que las cosas queden como están. Una vez que se detengan los enfrentamientos, en especial, la guerra de Rusia y Ucrania y que en cinco años, esto lo podría hacer la ONU, se haga una revisión, pero que todos hagamos el compromiso de no apostar a la confrontación, a las guerras, desde luego a la guerra bélica, pero también no apostar a la guerra comercial, porque esto nos afecta a todos.

Primero fue la pandemia, luego lo de la guerra de Rusia con Ucrania, ahora estas tensiones en Taiwán. Tenemos problemas, todos, por falta de crecimiento de las economías, cada vez hay más pobreza, hay una inflación mundial.

¿Qué tenemos que hacer?

Impulsar las actividades productivas, crear empleos, atender a los pobres y buscar la cooperación de naciones y de pueblos para el desarrollo.

No a las provocaciones, no a la guerra, no queremos hegemonías en el mundo. No es mucho pedirle a Estados Unidos, a Rusia, a China que acepten esta propuesta y se podría plantear en la ONU. Ningún gobierno del mundo puede y debe actuar de manera irresponsable.

Y aquí no se trata de maniqueísmos, de buenos y malos, aquí se trata de tomar en cuenta la necesidad de los pueblos, poner por encima de los intereses de gobiernos y de grupos de poder económico el interés general, el interés de los pueblos. Parece utópico, pero eso es lo que necesita, no lo otro.

Imagínense, si hay represalias en Asia y se obstaculiza el comercio, se desata una especie de guerra comercial. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? A todos nos perjudica, no es cierto de que somos independientes y que no se requiere del comercio internacional.

Ya es un mundo globalizado en lo económico, en lo comercial, lo estamos viendo en Europa con el conflicto de Rusia y Ucrania, lo que están sufriendo por los precios de los energéticos, lo que está pasando con el incremento del transporte marítimo, lo que está sucediendo con las faltas de chips, lo que está pasando con la falta de fertilizantes, con la falta de alimentos, ¿y quién resulta afectado?, el pueblo de todos los países.

¿En qué les puede afectar a los presidentes, jefes de Estado, legisladores? Pues ellos hasta tienen protección especial, pero la gente que tiene que comprar las tortillas y que las tiene que comprar más cara, o el pan o tiene que pagar más por la luz y que necesita el aire frío o el calentador, ¿cómo le van a hacer en el invierno?, ¿cuánta gente va a sufrir? Va a tener que apretarse para resistir los fríos. ¿Por qué ese sufrimiento?

Entonces, que haya paz y que podamos atender lo urgente, los grandes, graves problemas de los pueblos en el mundo, esa es mi propuesta.

INTERLOCUTOR: Uno de los temas que usted ha mencionado o una de las frases que usted ha mencionado, por ejemplo, ahora que mencionaba la guerra, bueno, en Ucrania, Rusia y Ucrania, es que falló la política y que llegamos hasta este momento.

Preguntarle, sobre todo un poco en este sentido: si se está preparando o cómo se está preparando el Gobierno de México en caso, en el peor escenario que vuelva a fallar la política, cómo se estaría preparando en el caso de que llegáramos a ese punto.

Y preguntarle también, usted le ha mencionado, incluso al presidente Biden en su visita a Washington le mencionaba que América Latina, que México y América Latina tienen que ser una opción o pueden ser una opción, justamente lo que mencionaba, para no depender de la gran fábrica del mundo que es China. Entonces, preguntarle si esta postura que usted le mencionó al presidente Biden cambia o si se refuerza y cómo se reforzaría.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya se está entendiendo cada vez más, no sólo por los políticos, sino por empresarios, inversionistas, van buscando los países donde tienen más posibilidad de desarrollarse, donde hay mercado, donde tienen recursos naturales disponibles, donde tienen, que eso es muy importante, fuerza de trabajo. Entonces, por eso México tiene una situación especial.

Acabo de hablar ayer con la presidenta mundial de Citi y su análisis es que México está entre los países más atractivos para la inversión en el mundo. Incluye India y México, de los que recuerdo, pero en América Latina sin duda México en primer lugar. Por eso es muy probable que sigan llegando inversiones foráneas, que siga creciendo la inversión extranjera, sí hay condiciones en el país para el desarrollo.

Estábamos también viendo que se habla de la instalación de plantas para baterías en el norte de México, de empresas extranjeras para poder desarrollar la industria automotriz de vehículos eléctricos, México tiene un sitio especial muy favorable.

Entonces, nosotros sí estamos preparándonos, pero, de todas maneras, afecta la inestabilidad mundial. Además, es un asunto también de derechos humanos, cuánta gente pierde la vida, es desplazada.

No es para frivolidades, así como tampoco es para jugar el ajedrez de la política en las cúpulas del poder mundial, así tampoco es un asunto frívolo, es algo que tiene que ver con la sobrevivencia, la vida misma, de miles de millones de seres humanos.

Entonces, eso es lo que se tiene que plantear.

INTERLOCUTOR: Presidente y pasando en una segunda pregunta y un poco vinculado también, hablaba usted de esta inestabilidad, cómo nos afecta y hablaba también de las personas que al final del día estos movimientos geopolíticos internacionales pues nos afecta en cosas que a lo mejor no hubiéramos pensando, mencionaba usted de ir a las tortillas, comprar el pan y no de los temas en ese sentido, ya en el tema nacional, ha sido el tema del gas.

En este mes se cumple un año de que entró en operaciones el programa de Gas Bienestar. Me gustaría preguntarle, ha sido un año complicado por la guerra en Ucrania, ha sido un año complicado por la inflación, pero ¿cuál es su evaluación de este programa a un año de operaciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy buena la participación de Pemex en este mercado, porque ayuda a que haya competencia y regula precios. Aparte de que el gas se ofrezca a mejor precio y que los tanques estén llenos, alcancen para más días, ayuda a que las empresas distribuidoras no abusen, haya competencia.

Y como lo vemos aquí los lunes, si ustedes lo advierten, desde que se inició este programa… Fueron dos medidas que tomamos, lo del Gas Bienestar y lo de los precios máximos del gas. A partir de ahí estabilizamos los precios, porque iban para arriba.

Esto el lunes lo podemos ver con precisión, sobre el que no ha habido aumento en términos reales en el precio del gas, como tampoco ha habido aumento en el precio de la luz ni en el precio de las gasolinas.

Y nos sacan la cuenta. Ya ayer va a costar 500 mil millones el subsidiar la gasolina y el diésel, pero ya el secretario de Hacienda explicó: si no actuáramos así, tendríamos una inflación del 11, del 12 por ciento y eso sí afecta muchísimo porque eso nos puede provocar una crisis de consumo, se nos caen las ventas de básicos, menos recaudación, desde luego más carestía, aumento en el pago de las hipotecas.

Entonces, si hacemos cuentas bien, que eso a lo mejor un econometrista, un economista bueno podría hacer el balance: a ver, estamos destinando este subsidio y estamos evitando dos, tres puntos de inflación con este subsidio; si no destinamos este subsidio, cuántos nos costaría como sociedad. Es una buena ecuación para los investigadores.

Yo estoy seguro de que nos conviene. Además, podemos hacerlo sin endeudar al país, porque afortunadamente estamos vendiendo petróleo crudo, ya no en la misma cantidad que antes, pero vendemos 800, 900 mil barriles diarios y el precio del crudo ha estado en los últimos tres, cuatro meses arriba de 90 dólares el barril, la mezcla, entonces ese excedente es el que estamos utilizando para el subsidio. Es una operación que estamos llevando a cabo.

Esto les cuesta mucho a los tecnócratas aplicarlo, no lo aprendieron en la escuela.

¿Qué es lo más común, con todo respeto y hasta en las grandes potencias económicas? Hay inflación, ¿cuál es la fórmula?, súbanle a la tasa de interés, paren la economía, eso es lo único que saben.

Y ya están diciendo y ojalá, ojalá y así sea, que con estas medidas van a bajar pronto la inflación, ojalá. Yo pienso que, sin descartar esa medida, se debe de poner más atención, más énfasis en la producción, esa es la base para el progreso de las naciones.

INTERLOCUTOR: Presidente, en este sentido, ¿qué mejoras o qué se necesitaría cambiarle? y con esto termino, ¿qué mejoras?, ¿qué se necesita cambiarle al programa de Gas Bienestar?, porque una realidad es que el año pasado, que lo presentaron, se prometió llegar, por ejemplo, a las 16 alcaldías de la Ciudad de México para enero de este año; no se cumplió. Se prometió ofrecer 50 mil cilindros de gas al día; no se cumplió, información que tenemos en Publimetro y que hemos publicado, que obtuvimos a través de Transparencia, dice que se ofrecen cinco mil tanques al día y se venden tres mil tanques al día. Se prometieron mil y algo de rutas; existen 98 rutas, que también se publicó eso.

Y hay una realidad sobre todo muy importante para las cerca de 28 millones de mexicanos, especialmente en los estados del sureste, es que ellos siguen utilizando leña como principal combustible para la hora de cocinar, para este momento.

Y la Encuesta Nacional de Salud que se publicó en esta semana, en esta encuesta citan el censo de 2020 y dicen que 12.9 por ciento de los hogares siguen utilizando leña como principal combustible.

Entonces, advierte en la encuesta y advierte también un estudio de la UNAM de 2020 que esto provoca o deja a las personas en mayor vulnerabilidad ante enfermedades respiratorias, pero también ante una época como la pandemia que estamos viviendo.

Y en este estudio de la UNAM que menciono una de las recomendaciones es acercar el gas LP a estos millones de personas que necesitan este combustible.

Entonces, presidente, preguntarle: ¿qué cambios habría que hacerle a este programa para que de verdad llegue a estas personas y para que de verdad pueda haber este cambio, que sería un cambio para la salud, pero también para el medioambiente a mediano y largo plazo?

Y, finalmente, ya para terminar, para el subsecretario Mejía, nada más preguntarle, en una de las últimas intervenciones que tuvimos presentaos el tema de los montadeudas, que son estas estafas que se hacen a través de aplicaciones de redes sociales. El presidente nos comentó que usted nos iba a informar al respecto. Preguntarle sobre ese pendiente.

Muchísimas gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todo lo que dices es cierto, o sea, si se ampliara el programa de Gas Bienestar, se ayuda a más gente.

Ya demostró que funciona, es una cuestión de ir poco a poco avanzando. Ya tenía Pemex todo el plan y se nos vino esta nueva crisis y frenamos un poco ese programa, porque se controló el precio, que era el principal objetivo. Pero ahí está el programa y es cosa de irlo ampliando.

Y si tienes razón, todavía hay mucho consumo de leña para hacer alimentos y en el hospital de enfermedades respiratorias mucha gente está afectada por eso, o sea, por cocinar con leña. Y tenemos que ir avanzando y ese es el propósito, tenemos claro eso, de que se requiere ir avanzando cada vez más, lo vamos a hacer hasta donde podamos.

Y tienen que venir otros, porque, la verdad, era mucho el atraso, se habían dedicado nada más a robar, el gobierno era un facilitador para hacer negocios, para sacar provecho en lo personal, no para atender las necesidades del pueblo.

Entonces, nos falta todavía y estamos atendiendo lo que consideramos fundamental. Por ejemplo, es fundamental acabar con la corrupción, eso es fundamental porque ese es el principal problema. Si no hay corrupción, va a haber presupuesto y va alcanzar para atender las necesidades de la gente, van a haber fondos para apoyar a los pobres, para apoyar la educación, para apoyar la salud. Si hay corrupción, no hay nada, es deuda, es acumulación de dinero en unas cuantas manos, es desigualdad. Entonces, eso, por ejemplo, debe de quedar bien arraigado, o sea, el cero corrupción.

También el que podamos atender a todos, respetar a todos, pero que haya el consenso de que debemos de darle preferencia a los pobres, eso también.

Parar el seco el egoísmo, el individualismo, ser más humanos, más fraternos, eso igual.

Y buscar que siempre haya libertades, que se respeten los derechos humanos, que no se use la fuerza bruta, que no se reprima al pueblo, que no haya torturas, que no haya desaparecidos, que no haya masacres y desde luego que no haya impunidad, que el que comete un delito sea castigado, sea quien sea.

Que todavía en eso no avanzamos mucho, porque se presentan, ¿no?, delincuentes del crimen organizado y los de cuello blanco, hay una desproporción tremenda. Nos falta avanzar más en eso.

Y nada de que el delincuente nada más es el que está en estas bandas. Imagínense el que tiene un cargo público y lo usa para robar y ni se despeina, ni pierde su respetabilidad, como el caso de este abogado de la delegación Benito Juárez, que daba permisos… ¿De Benito Juárez era?

INTERVENCIÓN: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Daba permisos para hacer edificios y por cada edificio pedía un departamento, o eso es lo que está arrojando la investigación y a todo dar, colmado de atenciones, de privilegios, hasta aplaudido por la gente; pero esos son los que también tienen que ser castigados y se les tiene que acabar con la impunidad.

Y, a ver, contesta sobre… Que es también parecido, ¿no?

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Sí, gracias.

Efectivamente, como aquí lo expusieron en mañaneras pasadas, el presidente nos instruyó a revisar este tema. Y sí hemos avanzado, seguramente ya en breve, dentro de Cero impunidad se presentarán casos concretos.

Efectivamente, hay un conjunto de aplicaciones fraudulentas que ofertan supuestos préstamos o créditos sin pasar por buró de crédito ni ninguna revisión, simplemente descargando estas apps y luego dando permisos para que se introduzcan en tus contactos, en tus contraseñas y a partir de este mecanismo fraudulento, estas aplicaciones se apoderan de la información que hay en los teléfonos celulares de quienes caen en estos engaños y a partir de ahí empieza un mecanismo de extorsión donde les exigen supuestos pagos por servicios generados y luego van deteriorándose cada vez en una lisa y llana extorsión y amenaza de difundir imágenes de supuestos delitos cometidos por quienes son víctimas de estas aplicaciones, incluso ser exhibidos como abusadores sexuales, como pederastas e incluso ya escalando hasta decir que iban a ir contra ellos con violencia física o contra sus familias.

Comentar que tenemos información, que hay 350 carpetas de investigación abiertas en diferentes fiscalías, de manera muy relevante en la Ciudad de México. Se han identificado 660 apps, se han dado de baja algunas de estas, ya lo presentaremos en el reporte que se está construyendo.

Ya la fiscalía de la Ciudad de México, la Procuraduría Fiscal de la Federación y otras ya están en vías de judicializar casos, se han detectado ya las redes de vínculos de estos defraudadores y extorsionadores.

Y comentar que paralelamente se han emprendido algunas acciones de difusión preventiva y se va a intensificar campañas de civismo digital, campañas informativas de alto impacto y se van a publicar los listados de las apps de cobro ilegítimo.

Y, por otro lado, está abierto el 089 para cualquier denuncia ciudadana y también se va a trabajar junto con la Condusef para hacer campañas para que la gente, antes de caer en estas trampas de estos fraudes pueda consultar si efectivamente tales aplicaciones están avaladas por la Condusef, también se va a hacer lo mismo con la Profeco.

Pero adelantar que en breve tiempo seguramente aquí se presentarán casos, en Cero Impunidad, ya de detenciones sobre este tipo de fraudes.

Y al mismo tiempo hacer un llamado a quienes hoy nos ven para no caer en este tipo de fraudes, de extorsiones, que ofrecen beneficios ilusorios y que realmente se convierten en un caso muy grave.

Tenemos documentado un caso ya en vías de judicialización, que una persona hasta 350 mil pesos depositó. Todo está documentado y seguramente en breve habrá una respuesta penal y judicial al respecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Ya tienes eso?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Son ocho páginas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No le hace, pero vamos a ponerla. Tenemos tiempo. Mira, se los voy a leer. Es que, si no entendemos esto, si no lo entendemos, no vamos a comprender muchas cosas. Tomaron, secuestraron al Estado y lo pusieron al servicio de una política económica que beneficia a minorías.

Esto obedeció en buena medida a los compromisos que se hacían con gobiernos y con organismos financieros internacionales; entonces, arreglaron todo el marco jurídico para beneficio de una minoría, en contra de la mayoría del pueblo. Miren:

‘En mayo del 89, al inicio del gobierno de Salinas, ‘el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo —los dos, 1989-1994— que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado’. Esa fue una acción conjunta.

‘El 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando de la Constitución el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito’. Estamos hablando de reformas constitucionales.

‘Tres. El 6 —me imagino— de enero de 1992, el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales’. Es la reforma al 27. Hoy, por esta reforma, hay enormes latifundios en manos de supuestos ejidatarios inmensamente ricos y se despojó a miles, si no es que millones de dueños originarios de las tierras.

‘Cuatro. El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre.

‘Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada’. Podrían ser 50, 100 mil, 200 mil hectáreas.

‘Derogaron el impuesto a la extracción de minerales’. Es decir, desde mayo del 92 hasta hace como cuatro años no se pagaba impuesto por la extracción de oro, de plata, de cobre.

¿Ustedes creen que esto no lleva dedicatoria? ¿Eran auténticos representantes populares los legisladores? Muchos ni leían las iniciativas de reforma.

‘Derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea’. Ahí se entregó, a partir de esa reforma, se entregó Cananea, que era una empresa pública.

‘Además, en ese sexenio entregaron seis millones 600 mil hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a tres concesionarios del país: Peñoles, Grupo México y Carso. Y esta misma política continuó hasta el primero de diciembre del 2018’. Hasta que llegamos nosotros.

‘En 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas, es decir, el 45 por ciento del territorio nacional. Ni siquiera en el porfiriato se llevó a cabo una enajenación de suelo patrio tan extensa y descarada.

‘Cinco. El 22 de diciembre de 1992 los legisladores aprobaron la reforma a una ley secundaria que, a contrapelo de la Constitución —ahí no fue reforma constitucional, fue una ley secundaria— permitió a empresas privadas principalmente extranjera, generar energía eléctrica.

‘Hoy —esto empezó en el 92, de manera ilegal, porque no fue reforma constitucional— hoy tales empresas venden a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares el 46 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país —ahora ya es más— a precios elevadísimos.

‘Con la nueva política energética puesta en marcha por la Cuarta Transformación se están incrementando la capacidad de generación de las plantas del sector público y se detuvo el aumento en las tarifas’. Eso es lo que estamos haciendo, esto fue lo que los llevó a acusarnos allá al gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos.

Nada más un dato. Claudio X. González papá fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari, para entendernos mejor.

‘El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo tercero constitucional —¿quién era secretario de Educación?, Ernesto Zedillo— para limitar la gratuidad de la educación pública, acotarla sólo a nivel de primaria y secundaria y se dejó al mercado, como si fuera una mercancía, la educación media superior y universitaria.

‘Desde entonces 300 mil jóvenes son rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior. Para justificar este absurdo, se implantó la mentira de que los jóvenes no podrían ingresar porque no aprobaban el examen de admisión, cuando en realidad no había cupos para ellos en los planteles públicos por falta de presupuesto’. Inventaron de que no pasaban el examen de admisión, rechazaron cada año a miles, pues por eso no tenemos los médicos que requiere el país.

‘Siete. El 18 de marzo de 1995 la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15 por ciento.

‘Ocho. El 12 de mayo de 1995 el PRI y el PAN reformaron la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Tan descarado fue este atraco que, al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del consejo de administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país.

‘Nueve. El 23 de mayo de 1996 el PRI y el PAN aprobaron la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Afores, los cuales fueron entregados de esa forma a operadoras financieras privadas naciones y extranjeras, las administradoras de fondos para el retiro, Afores y con ellos la administración sin transparencia, con altos costos por la operación y baja rentabilidad para los derechohabientes’. Esto ya lo remediamos, si no del todo, ya bajamos el costo de operación. Se pagaba más que en Argentina, que en Chile, que en Colombia, que en Estados Unidos y se hizo una reforma ya en nuestro gobierno para que se cobren menos, se llaman comisiones, sí y les quede más a los trabajadores.

‘En su primera etapa las Afores llegaron a cobrar tres comisiones distintas: sobre el saldo en la cuenta, sobre los depósitos y sobre los rendimientos. Ahora al menos hemos garantizado a los asalariados el manejo seguro de esos fondos conformados por sus ahorros’. Y además bajamos la comisión.

‘Diez. —Este es histórico— el 12 de diciembre —ni la burla perdonan— diputados del PRI y del PAN aprobaron el Fobaproa —12 de diciembre de 1998— que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública.

‘En la actualidad —esto es hasta el 31 de diciembre del 2018— esta deuda rebasó el billón 200 mil millones de pesos y de 1995 a la fecha se han destinado sólo para pagar intereses más de 800 mil millones de pesos del presupuesto nacional, cuando esos recursos públicos debieron utilizarse para impulsar actividades productivas, crear empleos y promover el bienestar del pueblo.

‘Once. El 8 de diciembre de 2005, ya durante el foxismo, el PRI y PAN reformaron la Ley de Impuesto sobre la Renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el cien por ciento de sus contribuciones.

‘Una vez consumado el fraude electoral de 2006, el 22 de marzo de 2007, el PRI y el PAN modificaron la ley del Issste y entregaron las pensiones a los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de banqueros. Con ello, los trabajadores pagarán más por sus pensiones, al final recibirán menos.

‘Doce. El 13 de septiembre de 2007 los mismos legisladores del PRI y del PAN aprobaron un paquete fiscal, que incluyó la creación del impuesto empresarial a tasa única y el impuesto del dos por ciento por depósito en efectivo, que más tarde aumentaron al tres por ciento’. Esto fue derogado posteriormente.

Trece. El 24 de octubre de 2008 aprobaron la ley de Petróleos Mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados —así les llaman— a empresas privadas nacionales y extranjeras para la explotación de petróleo, exclusiva y hasta por 25 años mediante la asignación de áreas o bloques del territorio.

‘Por cierto, la suprema corte convalidó esa reforma y rechazó una controversia constitucional presentada por cinco presidentes municipales, alegando que carecen de interés jurídico en el tema también.

‘También resolvió improcedente un juicio de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores progresistas, siguiendo la cronología de la ignominia. Recordemos que mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto el 20 de octubre de 2009 los diputados del PRI y del PAN aprobaron la Ley de Ingresos en la que aumentaron el IVA del 15 al 16 por ciento, incrementando también el Impuesto Sobre la Renta del 28 al 30 por ciento y autorizaron los aumentos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad.

‘Catorce. El 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de haber tomado posesión de la Presidencia, Enrique Peña Nieto firmó con los partidos PAN, PRI y PRD el llamado Pacto por México, en el cual se acordó profundizar en las privatizaciones del sector energético, la educación, la seguridad social y las comunicaciones, así como reformas o reformar leyes fiscales, laborales y hacendarias, todo en beneficio de la clase dominante del país y de los intereses extranjeros.

‘Poco antes, el 30 de noviembre de 2012, diputados y senadores del PRI y del PAN aprobaron la reforma laboral, que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir subcontratación, el pago por horas y sin prestaciones sociales’. Todo esto está en la Constitución, algunas cosas ya la hemos ido quitando.

‘Quince. El 13 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada Reforma Educativa, que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. La mayoría de los senadores votó a favor de la modificación constitucional el 20 de diciembre de 2012. A partir de este momento comenzó una campaña de desprestigio, criminalización y persecución sin precedentes en la historia contra el magisterio.

‘Dieciséis. El 18 de diciembre de 2012 el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones realizadas a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución. Estas modificaciones garantizan los derechos de las empresas, pero no lo de los ciudadanos y permiten la censura previa y violan el derecho a la privacidad. Además, los legisladores dejaron fuera a las radios comunitarias indígenas y los derechos de las audiencias.

‘La Ley Federal de Telecomunicaciones creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular el sector; sin embargo, éste acabó favoreciendo a los agentes económicos preponderantes’. Esto es una realidad, crearon este instituto para combatir los monopolios, dejaron al Estado sin esa facultad, la Secretaría de Comunicaciones ya no tiene nada que ver con los permisos para la radio, para la telefonía, para la televisión y crearon ese instituto.

Pues ese instituto está controlado por los llamados agentes económicos preponderantes. Se supone que se creó para combatirlos, para combatir a los monopolios, pero tiene más fuerza un agente económico preponderante, por esa reforma constitucional, que el presidente de la República.

Eso es para que tengamos en cuenta lo que significaron estas reformas constitucionales. Por ejemplo, no podemos nosotros tener una concesión del Estado para que haya internet gratuito en todo el país, no podemos, sólo donde no hay nadie que dé el servicio porque, si no, hay competencia desleal. El Estado no se puede meter, solo tienen que ser los particulares.

¿Y dónde creen que nos dieron la concesión para el internet? Claro que eso es lo que nosotros buscamos.

En las comunidades más apartadas, aquí en la Ciudad de México no podemos.

PREGUNTA: ¿Por qué no hay (inaudible)?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque… Para allá vamos, pero con la huelga de estos…. Es que es reforma constitucional. Si dejaron bien amarrado, en algunos casos no les dio tiempo.

PREGUNTA: ¿Y por qué no hace un decreto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No funciona, es que es reforma constitucional y van inmediatamente, pues ahí tienen la mayoría de los jueces, no todos, a su servicio.

PREGUNTA: ¿Habrá reforma, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En todos los casos tiene que haber reforma. Es que es el colmo, cómo el interés público va a quedar subordinado al interés particular. Así está la Constitución, eso fue lo que hicieron.

Bueno, ‘en octubre del 2017 el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que fueron considerados un retroceso democrático, se nulificó el derecho de las audiencias, pues se eliminó la facultad de la Secretaría de Gobernación de supervisar los contenidos y velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales. En los hechos se dejó sin sanción el incumplimiento del respeto a los derechos de las audiencias infantiles y a la diversidad y se omitió la obligación de observar un lenguaje no sexista y de no promover la violencia’. No se puede regular. Esa reforma la hicieron ellos.

‘Dieciocho. El 17 de octubre de 2003 la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria, que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios —esto sí lo cambiamos, síguele— fiscales para las grandes empresas y los bancos’. Esto sí, de las pocas reformas constitucionales que tuvimos suerte de que se aprobaran, porque se reformó el artículo 28 y está prohibida la condonación de impuestos, porque no pagaban impuestos los grandes o si pagaban se les devolvía.

‘La reforma aprobada por el legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013 fue modificada por la Presidencia mediante dos decretos del 26 de diciembre de 2013. En ellos se estableció que el ejecutivo tenía facultades para ejercer en la práctica un poder determinante en la definición de la política tributaria’. O sea, el presidente podía quitar impuestos.

‘El artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, Cámara de Diputados, lo habilita para condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y accesorios y para conceder subsidios o estímulos fiscales’. Pues por eso no pagaban. ‘Y eso es exactamente lo que hizo ya el presidente Peña, otorgando estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación y acordar diversos beneficios a otros sectores.

‘Diecinueve. No conforme con el avance de las privatizaciones de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de diciembre de 2013 los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar el 20 por ciento del potencial petrolero del país a empresas, particulares nacionales y extranjeras y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad.

‘No dejo de señalar que cuando se aprobó esta reforma solicitamos, de conformidad con el artículo 35 de la Constitución, una consulta ciudadana para recoger la opinión del pueblo sobre este importante asunto de interés nacional. Sin embargo, luego de reunir más de tres millones de firmas y cumplir con todos los requisitos, los ministros de la Suprema Corte —que ya estaban arreglados— demostrando su lealtad a los mandamases, declararon improcedente nuestra fundada petición’, eso tampoco se olvida.

‘En fin. Durante el periodo neoliberal las leyes se aprobaron por consigna y a modo en el sentido que exigían los potentados, políticos, funcionarios y legisladores para beneficio de particulares, sin importar el interés público’.

Hasta ahí la dejamos, pero hay muchas más reformas. Pero esto lo que debe de servir para entender cómo era la vida legislativa en el periodo neoliberal.

¿En qué benefician estas reformas al pueblo? ¿En qué beneficiaron al pueblo? Entonces, ahora es distinto, por eso su enojo.

Ya terminamos. Te quedas tú mañana, sin falta ¿sí?

PREGUNTA: Su agenda de hoy, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tengo muchísimas cosas, muchas.

Y lo que quiero, deseo con toda mi alma es que rescatemos a los mineros, El general Agustín Radilla, subsecretario de la Defensa, porque nosotros no tenemos nada que ocultar… Está con Covid el general secretario, Luis Cresencio Sandoval González. Está muy bien, ya ven que ahora ya no pega tan fuerte, está muy bien, está trabajando, pero el subsecretario lo está sustituyendo, supliendo, desde luego él está dando las órdenes, el general secretario.

Y lo que acordamos ahora, a ver si lo logramos… Aprovecho para decirle a Germán Martínez de Conagua, a Octavio Romero Oropeza, que se pongan de acuerdo con el general Radilla; también a Manuel Bartlett, de la Comisión Federal de Electricidad, a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los gobernadores de la región que puedan tener bombas grandes para sacar el agua, bombas muy grandes que podemos llevar en los aviones de carga de la Fuerza Aérea, por tierra. Pero aprovechar el día bien para avanzar, porque aquí en la conferencia también es para tomar acuerdos y decisiones. Ya nos están escuchando y que se pongan de acuerdo con el general.

Ya está el Plan DN-III. Desde los primeros momentos se movilizaron 92 elementos con especialistas, con equipos y ahora hay, ¿cuántos elementos?

AGUSTÍN RADILLA SUASTEGUI: Ahorita, por todos, 230, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Doscientos treinta del Plan DN-III.

Y estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado de Coahuila, con los gobiernos municipales.

Y mandarles un abrazo a los familiares. No hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza. Un abrazo muy fuerte. Y van a seguir contando, como siempre, con nosotros, no están solos.

Las investigaciones, porque va a salir sobre los responsables, los permisos, las inspecciones, todo, todo eso lo estamos dejando para después, o sea, ya tenemos la información básica, ya sabemos quiénes tienen las minas, quiénes las explotaban, quiénes vendían el carbón, todo, todo, todo, pero no hablemos de eso ahora, vamos a buscar salvar a los mineros, a rescatarlos básicamente.

Y ya para terminar, informarles que ya envié la carta al presidente Biden. Y no podemos decir nada hasta más adelante, pero ya se envió con un propio, como se decía antes, con un propio se envió la carta.

Muchas gracias.

+++++

