Estos podcast encabezan la lista de los más escuchados en Spotify México

México es un mercado importante para el podcast. (Infobae)

Los podcast son productos de audio que están al alcance a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Spotify y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Para no perder más tiempo tratando de decidir qué podcast escuchar, acá traemos un listado de las producciones de audio más populares del momento a través de Spotify.

1. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

En este podcast hablamos de emociones. De tus mecanismos internos: ¿Por qué hacés lo que hacés? ¿Por qué no podés expresar ciertas emociones y otras sí? ¿Por qué te sentís mal a veces? ¿Por qué hay cosas que te angustian, que te generan miedo, nostalgia, o que te dan placer? ¿Cómo regular tus emociones para sentirte equilibrado/a? La gestión emocional es la CLAVE para vivir una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderlo! ¿La puerta de entrada a este proceso? Psicología al Desnudo. De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti. www.psimammoliti.com

3. Montserrat

Dos pescadores caminan por la playa y encuentran un barco encallado, en su mástil hay un hombre crucificado. Los pescadores suben a la embarcación, adentro encontrarán tres cuerpos asesinados de forma brutal y a una niña africana encadenada en el cuarto de maquinas.Quién es esa tripulación, por qué yacen muertos, por qué parece que cargaron con una maldición y por qué hay una niña apresada, sentenciada al olvido.Al costado del casco se encuentra el nombre de la embarcación.. Este es un relato sobre la esclavitud y sobre lo que pasó en un trayecto por el atlántico que perdió el control, es la historia del Montserrat.

4. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

5. Pensar de Nuevo

El cerebro humano es la máquina más potente que se ha creado en la historia de la humanidad. El neurocientífico Facundo Manes te invita a descubrir los secretos de esa maravilla que llamamos mente. Hoy, más que nunca, es momento de Pensar de nuevo. Sólo en Spotify.

6. EL PODCAST DE STAND UP DE SPOTIFY

El Podcast de Stand Up de Spotify es… pues es… es exactamente lo que el título dice que es: Un Podcast… de Stand Up… de Spotify.Un registro sonoro de la comedia stand up que se escucha actualmente en los escenarios de México y Latinoamérica, compilando en esta primera temporada, las rutinas originales y exclusivas de 40 comediantes tan diversos como originales en su arte.Así que, ponte tus audífonos (a menos de que estés en clase), cierra los ojos (a menos de que estés manejando), prepárate para lanzar unas buenas carcajadas (a menos de que no te guste ser feliz) e imagina junto a nosotros que eres parte de una de las mejores noches de comedia en vivo de este país (a menos de que de plano pues no quieras y pues quienes somos nosotros para obligarte).Escucha un episodio nuevo todos los Lunes y Jueves de cada semana.El Podcast de Stand Up de Spotify es un podcast… original… de… si… adivinaste… de Spotify. CRÉDITOS: Dirección: Félix de ValdiviaProductores Ejecutivos: Raúl Campos Delgado y Félix de ValdiviaProductora: Valeria MartinoProductora Asociada: Maru AriasGerente de Producción: Martín Alonso AguilarCoordinador de Producción Ejecutiva: Pablo PenellaAsistente de Producción: Óscar Eder OlivaSonido Directo: Carlos FernándezFoto Fija: Alejandro TellezDiseño Sonoro: César González CortésMúsica original: Paul SefchovichDiseñador Gráfico: Luis Antonio Cervantes AlatristeServicios Legales: Lorenzana, Hernández, Leal, AbogadosServicios Contables: Global Entertainment FirmAgradecimientos Especiales: Jarpa Studio y Parker & Lennox.Por Spotify:Director de Spotify Studios: Javier PiñolProductor Ejecutivo: Nacho GilProductor Ejecutivo: Daniel DíazLead de Producción: Camila JustoSupervisión de Producción: Sofía GarcíaConsultor de Post Producción: Tomi PérezAsistencia Jurídica: Janet Vazquez y Cristina ScaranoLead de Programación, Promociones y Editorial: Thais TavaraDiseño: Ángel AcevedoPromoción: Gaby SorondoEditorial: Patricia CorderoGerente de Operaciones: Annie ChocronMarketing: Marta RodriguezComunicación y Prensa: Eugenia RojasCiudad de México, 2022. Todos los derechos reservados.

7. Despercast

Con Despercast tendrás la oportunidad de comenzar tu día de la mejor manera, cargándote de energía personal con una nueva meditación diaria. Disfruta de la paz interior unos minutos y regálate la oportunidad de vivir en bienestar. Despercast es un podcast Original de Spotify.

8. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploraremos historias de asesinos en serie, fantasmas y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. (Spanish)

9. SINERGÉTICOS

¡Sinergéticos! Bienvenidos al podcast de todos, un espacio donde invito a expertos, agentes de cambio y personas con excelentes historias. Que te ayudarán a acelerar tu crecimiento sin descuidar tu persona, ¡Fondo antes que forma!

10. Más Allá del Rosa

Buscamos el empoderamiento femenino platicando sobre todo tipo temas importantes y necesarios de la mujer en la actualidad. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

¿Qué es un podcast?

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Aunque los podcast iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo, asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista como el podcast #EnCasaDeMara en donde hace preguntas a diversos personajes como Edy Smol, o ficción, como sucede con la historia de suspenso del podcast chileno Caso 63, o tratan temas de ciencia, política, periodismo, bienestar, entre otros.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente el hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

Una fuerte competencia

La pandemia de coronavirus no sólo benefició a los podcast al incrementar su número de usuarios, sino que también los audiolibros sumaron más consumidores en diversas plataformas, entre ellas Spotify, pues se estima que pueden dejar ganancias anuales por hasta 70 mil millones de dólares.

La plataforma de streaming, en donde los audiolibros han ido creciendo en un 20%, ha recurrido a la narración de libros con las voces de celebridades de Hollywood.

Su auge también podría deberse a la crítica de la facilidad con la que la plataforma ha dejado hablar a los podcasters, cayendo en errores de mal información en plena pandemia, como fue el caso de Joe Rogan, que además hizo perder a la compañía hasta 2,1 millones de dólares.

Paquetes y precios de Spotify

Para disfrutar del serviciode streaming queofrece Spotify, la plataforma de música ofrece cuatro modalidades a través de las cuales los usuarios podrán adaptarse dependiendo de sus necesidades y recursos disponibles. De no unirse a ninguno de ellos, el usuario podrá usarlo, pero de forma limitada y con publicidad.

En el paquete Individual, se puede tener activa una sola cuenta y por ella se pagan $115.00 pesos al mes, teniendo un mes gratis si te suscribes. Entrelos beneficiospara estos suscriptores está el escuchar música sin anuncios, escuchar tus canciones en cualquier lugar incluso sin conexión, reproducción on-demand.

Para el paquete Duo se pueden tener activas dos cuentas por un pago de $149.00 pesos al mes, con un mes gratis si te suscribes. Entre los beneficios con los que cuenta se encuentran 2 cuentas premium para parejas que conviven, duo mix, es decir, una lista para dos, actualizadaconstantementecon la música que más les guste; reproducción de música sin anuncios, sin conexión y on-demand.

En el paquete familiar se permiten hasta seis cuentas premium para personas que conviven en una mismacasapor la cantidad de $179.00 pesos al mes. Entre los beneficios está el tener un mix familiar actualizada periódicamente con la música que más les gusta; bloqueo de música explícita; reproducción de música sin anuncios, sin conexión y on-demand; spotify kids, una aplicación independiente creada sólo paralos más pequeños del hogar.

Finalmente, se encuentra el plan para Estudiantes, válido para una sola cuenta por $57.00 pesos al mes. Entre los beneficios está un descuento especial para estudiantes universitarios que cumplan los requisitos, escuchar música sin anuncios, reproducción de canciones en cualquier lugar incluso sin conexión y reproducción on demand.

