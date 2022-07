Ranking de las series más famosas de HBO en Estados Unidos

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas consumen las producciones a una velocidad inimaginable.

HBO ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de HBO Estados Unidos:

1. Los ensayos

Nathan Fielder regresa a la televisión en una nueva serie que explora hasta dónde llegará un hombre para reducir las incertidumbres de la vida cotidiana. Con un equipo de construcción, una legión de actores y recursos aparentemente ilimitados, Fielder permite que la gente común se prepare para los momentos más importantes de la vida "ensayándolos" en simulaciones cuidadosamente diseñadas por él mismo. Cuando un solo paso en falso podría destrozar todo tu mundo, ¿por qué dejar la vida al azar?

2. Rap Sh!t

La historia de dos antiguas amigas de la escuela secundaria de Miami, Shawna y Mia, que se reúnen para formar un grupo de rap.

3. Last Week Tonight with John Oliver

Con su repaso semanal de las noticias, la política y los acontecimientos actuales, John Oliver ofrece su perspectiva única y distintiva voz a una serie de cuestiones sociales, políticas o existenciales a las que enfrentan Estados Unidos y el mundo.

5. Juego de tronos

En una tierra donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida, los problemas acechan. Desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, pasando por el helado norte y el milenario muro que protege el reino de las fuerzas tenebrosas, dos poderosas familias mantienen un enfrentamiento letal por gobernar los Siete Reinos de Poniente. Mientras la traición, la lujuria y las fuerzas sobrenaturales sacuden los pilares de los reinos, la sangrienta batalla por el trono de Hierro tendrá consecuencias imprevistas y trascendentales. El invierno se acerca. Que empiece 'Juego de tronos'.

6. Westworld

Westworld está ambientada en un parque de atracciones futurista dirigido por el Doctor Robert Ford. Las instalaciones cuentan con androides cuya apariencia física es humana y gracias a ellos los visitantes pueden introducirse en cualquier tipo de fantasía, por muy oscura que sea..

7. Primal

Un hombre de las cavernas forma un vínculo con un dinosaurio mientras luchan por sobrevivir en un mundo hostil.

8. Edge of the Earth

Una emocionante combinación de deportes de acción y aventura, diario de viaje y documental sobre naturaleza. Sigue a cuatro grupos de atletas de élite de acción y aventuras en cuatro misiones únicas nunca antes llevadas a cabo. A lo largo de todo el mundo, dentro de reinos de la naturaleza desconocidos e inspiradores, cada entrega presenta un equipo diferente de aventureros que viajan a la naturaleza para asumir increíbles esfuerzos de destreza física y fortaleza mental.

9. La Isla de los Chicos Malos

Tres mujeres se mudan a una isla tropical donde se les unen 24 hombres: 12 autoproclamados "buenos chicos" que buscan el amor y 12 autoproclamados "FBoys", allí para competir por dinero contante y sonante. Presentada por la exitosa comediante y actriz Nikki Glaser, la serie es un experimento social que hace la vieja pregunta: ¿Pueden los FBoys realmente reformarse o los Nice Guys siempre terminan últimos?

10. Walker

Reboot de la serie de 1993 centrándose en Walker cuando regresa de años encubiertos. Viudo y padre de dos hijos, comienza a luchar contra el crimen con una nueva pareja, que es una de las únicas Rangers en la historia.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO en la guerra del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

