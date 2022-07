Estas son las series de Hulu que atraen al público de Estados Unidos

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Hulu ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla sin preguntarse cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares de Hulu Estados Unidos para disfrutar en un maratón o en los ratos libres.

1. Masterchef

John Torode y Gregg Wallace están buscando al próximo chef estrella del país. Los que lleguen a los cuartos de final deberán demostrar su conocimiento y pasión por la comida. Las eliminatorias han producido cuatro cocineros excepcionales, pero solo uno de ellos pasará hoy para convertirse en semifinalista. Inicialmente llamada Masterchef Goes Large, la serie cambió su nombre a Masterchef en 2008.

2. Everythings Trash

Phoebe is a podcast star navigating her messy, but amazing life. When her brother Jayden emerges as a leading politician, she's forced to grow up, so she relies on her friends and family to help her figure out adulthood.

3. Love Island

Narra la historia de una mujer francesa embarazada que vive en Sarajevo con su marido bosnio y su hijo. Se van de vacaciones a una isla croata, donde las cosas se complican cuando todos se sienten atraídos por una hermosa mujer. (FILMAFFINITY)

4. Lo que hacemos en las sombras

Ambientada en Nueva York, sigue a tres vampiros que han sido compañeros de piso durante cientos y cientos de años y cuenta sus experiencias en ese periodo.

5. Victorias Secret: Angels and Demons

La verdad no es lo que parece; a medida que se revela que el inframundo de la moda, la clase multimillonaria y Jeffrey Epstein están inextricablemente entrelazados con el auge y la caída de esta marca legendaria.

6. So You Think You Can Dance

Dancers selected in open auditions across America take part in a rigorous competition designed to best display their talents, training and personalities to a panel of judges and viewers as they strive to win votes and avoid elimination.

7. P-Valley

En el fondo del Delta del Mississippi, un áspero lugar para la existencia humana donde la belleza puede ser difícil de encontrar, se halla un oasis de arena y brillo. Este drama sureño cuenta la historia caleidoscópica de un pequeño club de striptease que podría llegar a ser algo y de los personajes que entran por sus puertas: los esperanzados, los perdidos, los rotos, los jugadores, los guapos y los condenados. La música trap y el cine negro se fusionan en esta serie que se pregunta qué sucede cuando la gente de un pueblo pequeño sueña más allá de los límites marcados por los típicos supermercados y las casas de empeños.

8. Solar Opposites

Solar Opposites gira en torno a una familia de alienígenas: Korvo, Terry y sus hijos replicantes Yumyulack y Jesse. Provienen del planeta Shlorp y, tras chocar contra la Tierra, deben refugiarse en el centro de Estados Unidos. No consiguen decidir si es terrible o asombroso.

9. grown-ish

Spin-off de 'Black-ish' y centra su historia en Zoey Johnson, la hermana mayor de los Johnson. Zoey está en la etapa de su vida en la que debe adaptarse a la vida adulta de la universidad, que no es para nada lo que esperaba. Es por eso que se enfrenta a este nuevo periodo en el que la independencia y las responsabilidades empiezan a pesar.

10. The Chi

Una historia relevante, oportuna y distintiva de la mayoría de edad de un joven afroestadounidense en la que el simple hecho de crecer puede ser una cuestión de vida o muerte.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El papel de Hulu

Hulu es un servicio de suscripción de video on demand que permite a los usuarios disfrutar de series y películas que fue creada en octubre de 2017, sin embargo, a principios de 2021 fue adquirido por la compañía The Walt Disney+.

Actualmente funciona en Estados Unidos y Japón, mientras que en otras regiones como Latinoamérica el servicio llega a través de Star+.

Fue en el 2010 cuando Hulu lanzó su sistema de suscripción, aunque en ese entonces lo hizo a través del nombre Hulu Plus, que poseía contenido de News Corporation y NBC Universal. Más tarde, en el 2017, la empresa lanzó su servicio Hulu With Live TV.

En 2019 la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores; fue entonces cuando en marzo de ese mismo año ; mientras que AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024, por lo que ahora Hulu operará junto a Disney+ y ESPN+, en donde sólo se enfocará a transmitir contenido hecho fuera de estudios y para la familia.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, en donde se encuentran títulos como The Handmaid’s Tale o la docuserie Wu-Tang: An American Saga y más.

