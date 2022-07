Cuál es el podcast más reproducido hoy en Spotify Perú

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcast y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Spotify en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público peruano, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí un listado de los podcast más populares en Perú.

1. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

En este podcast hablamos de emociones. De tus mecanismos internos: ¿Por qué hacés lo que hacés? ¿Por qué no podés expresar ciertas emociones y otras sí? ¿Por qué te sentís mal a veces? ¿Por qué hay cosas que te angustian, que te generan miedo, nostalgia, o que te dan placer? ¿Cómo regular tus emociones para sentirte equilibrado/a? La gestión emocional es la CLAVE para vivir una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderlo! ¿La puerta de entrada a este proceso? Psicología al Desnudo. De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti. www.psimammoliti.com

2. El Narrador de Cuentos (Audio Latino)

La serie relata míticos cuentos europeos que tratan los temas universales propios del folclore y de la tradición de los cuentos de hadas. Contados por un viejo narrador y su perro parlante, sentados al lado de una chimenea en un antiguo castillo renacentista. Cabe destacar, como detalle curioso, el significado y simbolismo que el número tres tiene en cada capítulo.

3. Estas Rica

Además de gritarte que estas rica 24/7, Danielita se toma enserio eso de hacer que lo veas. Consejos, amor propio, relaciones y una buena dosis de BLOQUÉALO en modo rockstar. Te lo digo en modo "bbita date cuenta" mientras termino la carrera de psicología. Estas rica mi vida y llegó el momento de verlo. Sígueme en Instagram mi amorcito, para contenido de la vida de Danielita @danisayanSigue al Podcast en Instagram para reflexiones de los episodios, sneak peaks y mucho más! @estasricapodcast See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

4. Pensar de Nuevo

El cerebro humano es la máquina más potente que se ha creado en la historia de la humanidad. El neurocientífico Facundo Manes te invita a descubrir los secretos de esa maravilla que llamamos mente. Hoy, más que nunca, es momento de Pensar de nuevo. Sólo en Spotify.

5. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

6. Hablando Huevadas

Jorge Luna y Ricardo Mendoza hablando huevadas e improvisando con sus preguntas. huevadas no?

7. DESAHUEVATE

Quiero que sepas que no soy especialista en los temas que escuches aquí, no soy psicóloga ni mucho menos quiero imponer mi opinión personal; así que sólo escúchame, diviértete y desahuevate. hablemos por Instagram: @delucchidani :) NUEVOS EPISODIOS TODOS LOS JUEVES A LAS 5PM🇵🇪 📻: @delucchidani 🎨: @ce.jota.ce

8. Sigue mi voz

El podcast oficial de 'Sigue mi voz', la nueva novela de Ariana Godoy, ya a la venta con el sello Wattpad by Montena (Penguin Random House). Nuevo episodio cada domingo. ¡Consigue el libro! https://siguemivoz.penguinlibros.com/ Puedes escribir a Kang en kang.siguemivoz@gmail.com. ¡Quizá lea uno de tus mensajes en el siguiente programa! ¡Síguenos en redes sociales! ARIANA GODOY: Twitter: Arix05 Instagram: Ari_godoy Twitch: heyariana05 PENGUIN RANDOM HOUSE: Twitter: @PenguinLibros / @somosinfinitos Instagram: @PenguinLibros / @somosinfinitoslibros

9. Listening Time

This podcast is for English learners who want to practice their listening comprehension in a natural way. In each episode, an American speaker talks about different topics without reading a script. He speaks in a natural way, with native words and phrases, but he speaks a little more slowly and clearly than other native speakers. Each episode includes the transcript, which you can use to help you understand the speaker.

10. hablando de la bida

a veces me suceden cosas que necesito compartir

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

¿Qué es un podcast?

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, hoy día quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Aunque los podcast iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en específico, con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo, asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista como el podcast #EnCasaDeMara en donde hace preguntas a diversos personajes como Edy Smol, o ficción, como sucede con la historia de suspenso del podcast chileno Caso 63, o tratan temas de ciencia, política, periodismo, bienestar, entre otros.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente el hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

Spotify en Perú

Fue el pasado 12 de diciembre de 2013 cuando la plataforma de música por streaming llegó a Perú, siendo el país número 55 en su lista. En un principio ofrecía un catálogo de 20 millones de canciones.

Fundada en 2006, la compañía sueca comenzó de manera formal sus actividades por Europa el 7 de octubre de 2008 y poco a poco ha ido teniendo presencia en todo el mundo, estando actualmente en 187 países y ofreciendo un catálogo de música de más de siete millones de artistas.

Hoy día la plataforma por streaming tiene convenios con las discográficas Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music, entre otras. Con ello se ha permitido llegar actualmente a más de 365 millones de usuarios de acuerdo con los últimos datos revelados por la propia compañía.

A comparación con sus competidores, que han optado por pagar conforme a ventas físicas o descargas, Spotify ha seguido un modelo en el que ha decidido pagar a los artistas de su catálogo a un precio fijo por canción o álbum vendido y número de reproducciones.

Además, el 70% de sus ingresos totales van a los titulares de los derechos de autor, en su mayoría los sellos discográficos, quienes luego pagan a los artistas en función a sus contratos individuales.

Cabe apuntar que actualmente cualquier persona puede disfrutar del servicio gratuito de Spotify, siempre y cuando estés dispuesto a aguantar anuncios y con restricciones como no poder saltar algunas canciones. O bien hay diversos planes que se pueden ajustar a tus necesidades y a tu bolsillo.

Podcast vs audiolibros

La pandemia de coronavirus no sólo benefició a los podcast al incrementar su número de usuarios, sino que también los audiolibros sumaron más consumidores en diversas plataformas, entre ellas Spotify, pues se estima que pueden dejar ganancias anuales por hasta 70 mil millones de dólares.

La plataforma de streaming, en donde los audiolibros han ido creciendo en un 20%, ha recurrido a la narración de libros con las voces de celebridades de Hollywood.

Su auge también podría deberse a la crítica de la facilidad con la que la plataforma ha dejado hablar a los podcasters, cayendo en errores de mal información en plena pandemia, como fue el caso de Joe Rogan, que además hizo perder a la compañía hasta 2,1 millones de dólares.

