Estas son las series que están de moda en HBO Chile este día

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, HBO ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla sin preguntarse cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares de HBO Chile para disfrutar en un maratón o en los ratos libres.

1. Infiel

Asya es una exitosa doctora con una carrera prometedora y tiene una vida perfecta con su marido y su hijo. Pero su vida da un vuelco cuando encuentra un cabello rubio en la bufanda de su marido y descubre que su vida no es tan maravillosa como ella pensaba.

2. A Brutal Pact: The Murder of Daniella Perez

In 1992, actress and dancer Daniella Perez was murdered by Guilherme de Pádua and his wife, Paula Thomaz, in a cruelly premeditated crime. The untimely death of the 22-year-old, daughter of Brazilian author and producer, International Emmy winner Gloria Perez, shocked the country, gained notoriety and occupied the front pages of national newspapers for years.

3. Love Is in the Air

Eda Yıldız es una joven vendedora de flores que se enfrenta al joven y rico heredero Serkan Bolat cuando pierde, por su culpa, la beca que le iba a permitir estudiar en Italia. Para enmendar su error, Bolat le propone un trato: si acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, le ayudará a pagar sus estudios. Pero este acuerdo cambiará el rumbo de sus vidas para siempre.

4. Primal

Un hombre de las cavernas forma un vínculo con un dinosaurio mientras luchan por sobrevivir en un mundo hostil.

5. Who Is Ghislaine Maxwell?

The film follows Ghislaine Maxwell growing up in Oxford as the daughter of notorious media tycoon and fraudster Robert Maxwell, her life in London, and then her reinvention in New York, where she meets Jeffrey Epstein.

6. Pequeñas mentirosas

La trama sigue la vida de cuatro amigas (Spencer, Hanna, Aria y Emily) tras la desaparición de Alison, la quinta del grupo. Un año después comienzan a recibir mensajes anónimos de alguien que se hace llamar A. Los mensajes amenazan con rebelar sus secretos, incluso algunos que sólo Alison sabía.

7. Shameless

Remake norteamericano de la serie británica sobre la peculiar familia Gallagher, en la que Frank (William H. Macy), un padre soltero y alcohólico, trata de educar a sus seis inteligentes, salvajes e independientes hijos.

8. Crónicas vampíricas

"Crónicas Vampíricas" cuenta la historia de dos hermanos vampiros obsesionados con la misma chica en un pequeño pueblo, donde seres sobrenaturales viven en secreto entre sus residentes.

9. El mundo de Craig

Coge tu espada de cartón y acompaña a Craig JP y Kelsey tres amigos inseparables a explorar el bosque cercano a sus casas.

10. Madagascar: A Little Wild

Los primeros años de los héroes de Madagascar Alex the Lion, Marty the Zebra, Melman the Giraffe y Gloria the Hippo, mientras crecen en un hábitat de rescate en el zoológico de Central Park.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Más series y películas que te recomendamos en Qué puedo ver.

HBO y el mercado del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Entretenimiento

Más sobre HBO

Más sobre streaming