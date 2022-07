Terra: así cotiza hoy 27 de julio

LUNA, el token digital nativo de la blockchain Terra, fue fundada en enero de 2018 y rápidamente ha llegado a ser una de las altcoins más famosas, especialmente entre los argentinos, quienes han tenido que buscar opciones ante la inestabilidad financiera que enfrenta su país desde hace varias décadas.

Para entender a LUNA es necesario hablar de Terra, la red de blockchain establecida a través del software Cosmos SDK y que tiene como característica la creación de las llamadas stablecoins que, como su nombre lo dice, son criptomonedas que buscan la estabilidad a través de un vínculo con divisas legales, commodities, entre otros, que se “deshacen” de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

Terra busca eliminar los escenarios en donde una criptodivisa pueda enfrentar subidas y bajadas en un abrir y cerrar de ojos, como sucede con el bitcoin, para lograr una adopción masiva y que esta moneda pueda ser usada en transacciones e instituciones descentralizadas.

En este panorama, Terra pretende que los usuarios de LUNA puedan hacer compras con sus monederos electrónicos y quienes reciban los pagos puedan tener un cambio automático a otra moneda, como el dólar o el peso con tarifas menores al uno por ciento.

No obstante, también está el caso de Tether, otra de las criptomonedas que se basa en stablecoins, tuvo que pagar una deuda de 41 mil millones de dólares por engañar a sus usuarios al señalar que tenía respaldadas todas sus monedas cuando en realidad solamente tenía aseguradas el 10% de ellas.

Para anclar la stablecoin de Terra, el creador debe convertirla en un valor fiat de LUNA , es decir, por el valor de un euro, de un dólar, de un peso, de una libra, dependiendo en dónde se harán las operaciones financieras. Cuando el valor no coincide se incentiva a los usuarios para estabilizar el precio ya sea quemando o creando criptomonedas, asimismo, los usuarios pueden ganar recompensas al hacer staking, es decir, comprando o almacenando los activos.

Precio de la criptomoneda Terra

El costo de la criptomoneda Terra para este 27 de julio a las 16:05 horas (hora UTC) es de 1.7170004 dólares. Esto quiere decir que el activo digital registró un cambio de 3.97% en las últimas 24 horas, así como un movimiento de -0.21% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #227 entre las más populares.

Criptomoneda, ¿qué es y cómo funciona?

(Foto: Archivo)

Las criptomonedas son divisas digitales que no existen físicamente y, a diferencia de monedas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones.

En consecuencia, regularmente no son vistas con buenos ojos por el mercado formal y se les señala de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Aún así, poco a poco se han abierto el paso a tal grado que compañías, millonarios y hasta Estados han incentivado o legalizado su uso.

Estas criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus unidades. Para llevar a cabo transacciones, las criptomonedas utilizan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

En la actualidad existen distintas criptomonedas en este mercado no regulado, sin embargo, la pionera fue Bitcoin, creada en 2008, con ella surgieron otras como Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Dogecoin, algunas de las más populares.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptomonedas como Bitcoin y Dogecoin, incluso aceptando temporalmente las monedas digitales en su empresa de autos eléctricos Tesla, lo cual ha provocado el incremento de su valor.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele legalizó el Bitcoin, convirtiéndose en el primer país en hacerlo. En el caso de México, uno de los empresarios más acaudalados del país, Ricardo Salinas Pliego, ha hecho públicas sus intenciones de aceptar criptomonedas en sus empresas, una de sus principales -la tienda Elektra- ya lo hace. Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha sugerido usar su uso para combatir la inflación. Incluso, en Perú, el Banco Central de Reserva advirtió que trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

¿Dónde adquirir criptomonedas?

Un trabajador de "Chivo" ayuda a un hombre con el uso de bitcoin frente a un cajero automático de "Chivo", la billetera digital respaldada por el gobierno salvadoreño, en San Salvador, El Salvador. 8 de septiembre de 2021. (Foto:REUTERS/Jose Cabezas)

Para comprar cualquiera de las criptomonedas que existe en este mercado no regulado se tiene que acudir a páginas especializados.

Cabe mencionar que el costo de cada una de estas divisas digitales varía en función de la oferta y la demanda, así como del compromiso de los propios usuarios, lo que puede provocar cambios abruptos.

Esto quiere decir que mientras más gente esté interesada y quiera hacerse de una criptomoneda cualquiera, mayor será su valor y viceversa.

No obstante, quien invierte en este tipo de divisas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, así como puede haber un aumento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Más sobre criptomonedas

Consulta el precio en tiempo real de las criptomonedas