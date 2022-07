Ranking Netflix: estas son las películas más vistas por el público peruano

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Netflix, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Netflix Perú:

1. El agente invisible

El agente de la CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias Sierra Seis, es sacado de una cárcel federal reclutado por su supervisor, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry fue en su día un mercader de la muerte altamente cualificado, autorizado por la Agencia. Pero ahora las tornas han cambiado y Seis es el objetivo, perseguido por todo el mundo por Lloyd Hansen (Chris Evans), un antiguo compañero de la CIA que no se detendrá ante nada para acabar con él. La agente Dani Miranda (Ana de Armas) le cubre las espaldas. La necesitará

2. Demasiado mayor para cuentos de hadas

Un chaval malcriado quiere participar en un torneo de videojuegos, pero la enfermedad de su madre y una tía excéntrica le obligan a replantearse sus prioridades.

3. Monstruo del mar

Una decidida joven se une a un famoso cazador de monstruos marinos para perseguir a una bestia legendaria.

4. La hija del lobo

Una mujer regresa a casa tras realizar un viaje a través de Oriente Medio para descubrir que su padre ha fallecido. Además de la tragedia que esto supone, comienza a tener problemas con su hijo de 13 años, que desafía constantemente su autoridad. Cuando se da a conocer que su padre ha dejado tras de sí una cuantiosa herencia, su hijo es raptado por un grupo local de mafiosos cuyo líder es un hombre llamado "Padre".

5. La chica de la limpieza

Una doctora camboyana llega a los Estados Unidos para recibir un tratamiento médico para salvar a su hijo, pero cuando el sistema falla y la empuja a esconderse, ella usa su astucia e inteligencia para contraatacar, infringiendo la ley por todas las razones correctas.

6. Incantation

Using rapidly edited, superimposed images of plants, trees, water, the sun and the moon, Incantation weaves a dynamic tapestry of organic forms and textures, combining its images with a fierce rhythmic intensity so as to suggest a kind of natural force. The film was shot entirely in the camera, in 8mm, according to a pre-arranged, music-like score, and then blown up to 16mm using a home-made optical printer. The accompanying sound track, a chant taken from Islamic liturgy, is breath-based and brings the film into the form of a prayer. Written by re:voir

7. Line of Duty

DS Steve Arnott es transferido a la unidad de policía anti-corrupción después de la muerte del hombre equivocado en un tiroteo durante una operación antiterrorista por otro policía. La nueva unidad, AC12, liderada por Ted Hastings, se ocupa de los casos de corrupción que dentro del cuerpo de policía. El inspector jefe Tony Gates, recientemente galardonado con un premio anual, entró en la mira de los agentes de la unidad especial. Poco a poco van descubriendo que la corrupción puede llegar más allá de lo que pensaban.

8. Persuasión

Anne Elliot, una mujer que lucha contra las limitaciones de su arrogante familia cuya riqueza está desapareciendo rápidamente, se encuentra teniendo una segunda oportunidad en el amor cuando Frederick Wentworth, el hombre de quien Anne se enamoró hace muchos años, vuelve a su vida.

9. Sonic: La película

Sonic, el descarado erizo azul basado en la famosa serie de videojuegos de Sega, vivirá aventuras y desventuras cuando conoce a su amigo humano y policía, Tom Wachowski (James Marsden). Sonic y Tom unirán sus fuerzas para tratar de detener los planes del malvado Dr. Robotnik (Jim Carrey), que intenta atrapar a Sonic con el fin de emplear sus inmensos poderes para dominar el mundo.

10. American Assassin

Adaptación cinematográfica de la novela homónima de Vince Flynnm, cuya trama presenta a Mitch Rapp (Dylan O'Brien), un estudiante ejemplar que, tras la terrible muerte de su novia en una playa a manos de unos terorristas, decide cambiar el rumbo de su vida y dedicarse a la caza de esta clase de delincuentes. Un año más tarde, entra en las filas de la CIA, institución en la que estará a las órdenes de su mentor, Stan Hurley (Michael Keaton).

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El esplendor de Netflix

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

De acuerdo con la última información dada a conocer por la propia firma, luego de alcanzar cifras de gloria durante la pandemia se dio a conocer que en el primer trimestre de 2022 perdió 200 mil suscriptores, el golpe más fuerte que ha recibido la empresa en una década. Entre las causas de este desplome se encuentran el uso compartido de contraseñas y la creciente competencia.

Sin embargo, eso no es todo, pues la compañía de streaming prevé que perderá dos millones de cuentas en el segundo trimestre de 2022, por lo que se espera que este año sea el peor en su historia.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de textoen donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

