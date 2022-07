El tenista Leonardo Catani consigue ganar en la ronda previa de calificación contra Ioannis Kountourakis

Marco Antonio García Claros, candidato a la presidencia de la Federación Interamericana de Abogados: “Bolivia es un narcoestado disimulado”

El experimentado jurista dialogó con Infobae sobre la situación actual de la Justicia en su país y la creciente injerencia del gobierno del MAS. Sobre Evo Morales, no dudó en afirmar que el ex presidente debería “estar preso”, y cuestionó la condena de 10 años contra la ex jefa de Estado interina, Jeanine Áñez