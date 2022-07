Qué se dijo en la mañanera del presidente de México este viernes

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y recibieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, nos da muchísimo gusto estar en Puerto Vallarta, el estado de Jalisco. Vamos a informar. Acabamos de terminar la reunión de seguridad.

Y agradecer mucho la hospitalidad del pueblo de Jalisco. Mujeres, hombres trabajadores, progresistas. Reiterar nuestro apoyo, nuestra solidaridad al pueblo de Jalisco. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado, con el gobierno del municipio de Puerto Vallarta.

Y vamos al programa de hoy, pero antes enviar un abrazo respetuoso a Susana Carreño, que fue víctima de una agresión hace algunos días. Una periodista de aquí, de Puerto Vallarta, que frecuentemente asiste a las mañaneras en la Ciudad de México. Fue agredida; afortunadamente, salió adelante, ayer me informaban que ya la van a dar de alta. Es una mujer muy fuerte, con convicciones. La queremos mucho y le enviamos nuestro abrazo, nuestro saludo cariñoso.

También desear que le sea leve al presidente Biden su situación de contagio en COVID. Tenemos información que sigue trabajando; está aislado, pero sigue trabajando. Y le deseamos que se recupere pronto.

Esto es básicamente lo que queríamos introducir en esta mañanera y dejamos la palabra al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que, repito, llevamos buenas relaciones y estamos trabajando de manera coordinada.

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, GOBERNADOR DE JALISCO: Muy buenos días a todas y a todos. Señor presidente, bienvenido a Jalisco, a su casa.

Por supuesto, sumarme al saludo que envía el presidente a mi amiga Susana Carreño. Qué bueno que esté bien también. La conocemos de hace muchos ayeres. Y es una mujer a la que aprecio y valoro. Qué bueno que se vaya recuperando y le mandamos un abrazo solidario.

Me da mucho gusto poder el día de hoy informarles que, en la revisión que hicimos de la agenda de seguridad con el señor presidente de la República y su gabinete, pudimos corroborar que ya tenemos prácticamente dos años en los que Jalisco está en la incidencia delictiva total por debajo de la media nacional. Revisamos caso por caso con el señor secretario de la Marina, la secretaria de Seguridad, el Ejército Mexicano y la Guardia, cómo vamos, pero este es el dato de la totalidad de delitos, el secretario de la Marina dará más detalles en la parte de seguridad.

Pero creo que es un ejercicio, como siempre, importante el día de hoy, porque pudimos platicar con el presidente sobre temas específicos de la agenda en los que estamos trabajando. Aunque prácticamente en todos los delitos tenemos números a la baja, también afinamos algunas cuestiones de la estrategia. Y seguiremos poniendo nuestro mayor empeño para mantener una coordinación efectiva con las autoridades federales y seguir enfrentando este que, sin duda, es el reto más complejo de la agenda pública en este país.

Por supuesto, abordamos el tema de la zona norte, de la manera en cómo estamos atendiendo algunas cuestiones que se han suscitado ahí, particularmente en los límites con Zacatecas y Durango. Platicamos del tema y estamos en una ruta de trabajo coordinada con el gobierno de la República y el gobierno de Jalisco.

Por supuesto, le informamos al presidente sobre el tema que nos ha lastimado, un suceso terrible, que es el de Luz Raquel. Le presenté al presidente, con la presencia del fiscal, cómo va este proceso, cómo está, insisto, acreditado que la orden de protección estaba vigente, que se tomaron las medidas por parte de la policía municipal de vigilancia, la persona contra la que estaba dictada la medida de protección detenida.

Y que la investigación va a seguir su curso, no vamos a cancelar ninguna línea de investigación. Estaremos informando puntualmente a la mesa de seguridad los avances y fue uno de los temas que también pusimos sobre la mesa.

Queremos, por supuesto, ser cuidadosos con la información que se da, porque hay una investigación en curso y no se quiere agotar, no se quiere cancelar ni descartar ninguna línea de investigación. Vamos a ir a fondo, vamos a dar con los responsables.

Ya hemos atendido, le informé al presidente, al hijo de Luz Raquel, estaremos al pendiente de él. Ya están establecidas todas las medidas para no dejar sola a su familia, estamos en coordinación también con el municipio de Zapopan.

Es un tema que nos duele, que nos lástima y que, evidentemente, cuando tienes resultados, como los que estamos presentando, son hechos que por muchas razones pueden generar un mensaje distinto.

Sin embargo, acá entendemos que es una agenda en la que estamos trabajando. La manera como se ha enfrentado en Jalisco en específico la violencia por razones de género nos permite hoy que el tema de feminicidio en nuestro estado esté también muy por debajo de la media nacional, que hayamos podido revertir la situación que teníamos apenas el año pasado como producto, en muchos sentidos, del encierro por la pandemia.

Pero, sin duda, con el presidente compartimos el compromiso de enfrentar este flagelo de la sociedad, que es la violencia contra las mujeres, estamos comprometidos en ello y estaremos informando puntualmente a la mesa de seguridad nacional los avances de la investigación.

Más allá de eso habrá, seguramente más adelante, en la visita del señor presidente, la oportunidad de informarle cómo vamos con los proyectos que estamos haciendo en conjunto con el gobierno de la República, muy en especial el proyecto de Línea 4, al sur de la ciudad. Va avanzando muy bien, está ya, después de haber sido aprobada la modalidad con la que estamos haciendo este proyecto de infraestructura, está aprobado por el Congreso y está ya por arrancar la licitación. Entonces, creemos que la obra va en ruta.

También, sobre el tema de abasto de agua, para el área metropolitana de Guadalajara, terminó ya la licitación del primer tramo del acueducto, la red El Salto-Calderón, entonces creo que las obras están por iniciar ya en el mes de agosto, lo cual nos da mucho gusto y con ello estaremos avanzando en dos agendas muy, muy importantes.

Seguramente el presidente nos dará la oportunidad de comentar también sobre algunas cuestiones que tenemos que revisar de temas pendientes en el municipio de Puerto Vallarta, que hemos platicado con él.

Pero en general lo que puedo decir es que con el gobierno de la República hoy hay una agenda de coordinación, de trabajo conjunto, que estamos concentrados en atender los temas que la sociedad demanda. Que le expresamos al presidente una vez más nuestro compromiso para trabajar sin descanso hasta el último día de nuestro gobierno para cumplir lo que ofrecimos cada quien desde nuestra trinchera a los ciudadanos. Compartimos con el presidente su vocación de transformación del país. Podemos tener diferencias en algunos temas, pero no podemos regatearle jamás, ni al presidente ni al gobierno de la República nuestro compromiso para trabajar y para enfrentar estos retos de manera coordinada.

Gracias, presidente, por su visita. Muchas gracias a todos por su atención. Bienvenido a Jalisco.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE MARINA: Con su permiso, señor presidente. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Jalisco.

El estado tiene 125 municipios, aproximadamente más de 78 mil kilómetros cuadrados y más de ocho millones de habitantes. Los municipios más poblados: Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco.

En lo que se refiere a la incidencia delictiva, por parte del gobierno del estado se han atendido cerca del 98 por ciento de las reuniones de la mesa, ha estado presente el gobernador. Y en lo que se refiere a la incidencia delictiva, ahí podemos ver los diferentes escenarios, lo que es el robo a transeúnte, vehículo, etcétera, lo vamos a ir viendo uno por uno.

En lo que se refiere a robo a transeúntes, ocupa el tercer lugar, 780 casos en lo que va del mes, va con una tendencia a la baja.

En lo que se refiere a robo de vehículos, también una tendencia a la baja, ocupando el tercer lugar.

En lo que se refiere a robo de negocios, 457 casos, con una tendencia a la baja, en sexto lugar.

En robo a transportistas, ahí sí hay un incremento, leve, pero hay un incremento, 24 en lo que va del mes, está ocupando el octavo lugar.

En lo que se refiere a robo de transporte, también ahí hay una incidencia a la alta: 103 casos, ocupando el noveno lugar.

En lo que se refiere a extorsión, 47 casos, con un decremento, ocupando el noveno lugar.

Homicidio doloso, también va a la baja con 151 casos ocupando el 11º lugar.

Robo a casa habitación 257 casos, también con un decrecimiento ocupando el 14º lugar.

La cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en esta administración al mes de julio ocupa el lugar número seis con respecto a la media nacional, el sexto lugar. Y homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, en esta administración al mes de junio ocupa el 11º lugar con respecto a la media nacional.

En lo que se refiere a seguridad pública, tenemos en total 30 mil 278 elementos de seguridad pública del estado y de los municipios; operativamente hablando, 22 mil 863 elementos.

En lo que se refiere a recursos humanos materiales y financieros de las fuerzas federales de seguridad, como lo podemos ver ahí, los reales y los operativos. En total de los operativos, contando a la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y todas las policías, tenemos en el estado 35 mil 410 elementos operando.

En lo que se refiere al despliegue de la Guardia Nacional, se cuenta con una coordinación estatal y 15 coordinaciones regionales, como lo podemos ver en el mapa del estado.

Y en lo que se refiere a la construcción de las compañías de la Guardia Nacional, en el 2019 fueron 29 construcciones; en el 20, una; en el 22, 10. Y, además, la Secretaría de la Defensa Nacional puso cuatro cuarteles que ellos tienen a disposición. En total en el estado se encuentran 44 instalaciones de la Guardia Nacional.

Y en lo que se refiere a aseguramientos aquí en el estado, como lo pueden ver aquí en la dispositiva, laboratorios se han incautado 18, hay 933 detenciones, tres embarcaciones detenidas, una aeronave; vehículos asegurados, dos mil 128; armas de fuego, mil 654. Ahí podemos ver cartuchos, cargadores, granadas, moneda nacional, dólares, los plantíos que se han erradicado: en cuestión de marihuana, la cantidad, 59 mil 164 kilógramos; cocaína mil 856 y así como se puede ver ahí.

En lo que se refiere al robo de hidrocarburos, aquí en el estado se cuenta con 137 vehículos asegurados. Hay cuatro ductos, de los cuales dos los que están operando. Se han decomisado mil 412 litros de combustible, 16 predios y 53 detenidos a la fecha.

En lo que se refiere a búsqueda y rescate, aquí el estado se encuentra con una estación de búsqueda y rescate aquí en Vallarta, 16 personas, dos embarcaciones; han realizado 101 operaciones y rescatado 62 elementos.

En lo que se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuenta con dos Subcentros Regionales de Búsqueda y Rescate, ubicados uno en la Base Aérea Militar número 5, en Zapopan y en la Estación Aérea Militar número 5, en Puerto Vallarta.

En lo que se refiere al Plan DN-III-E, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional aquí en el estado, tenemos que se han intervenido en 117 incendios forestales; en 77 casos de lluvias severas; siete incendios urbanos; accidentes vehiculares, 39; derrumbes, tres; en explosiones, siete eventos; accidentes ferroviarios, cinco; accidentes aéreos, uno; en huracanes se ha intervenido en tres ocasiones y en fuga de combustible también en cuatro ocasiones.

Se cuenta con alrededor de nueve mil 920 elementos para estas acciones que se han tomado en el estado.

Esto es lo que podemos dar como referencia al informe de la seguridad aquí en el estado.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, esto es el informe.

Adelante, dos, tres, cuatro. Se fijan, por favor.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Muchas gracias por la oportunidad.

Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente:

Ayer nos adelantaba que en estas consultas sobre el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá va a participar Jesús Seade, un político mexicano que destacó por su participación en la negociación de este tratado, pasar del antiguo tratado al nuevo T-MEC.

Preguntarle, presidente, qué le ha dicho Jesús Seade sobre estas consultas, particularmente si ve algún asunto luego de que ayer algunos empresarios mexicanos hablaban de que debe haber seriedad en estas consultas.

Preguntarle cuál será la estrategia que va a seguir el Gobierno de México, particularmente cuál será la estrategia que tendrá Jesús Seade en estas consultas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en primer lugar, decir que no hay ninguna violación al tratado, que le quede la tranquilidad al pueblo de México que no estamos incumpliendo ningún compromiso.

Que cuidamos desde el inicio del gobierno no comprometer el petróleo, que eso nos llevó a detener la negociación casi dos semanas, porque el gobierno anterior había ofrecido un capítulo especial del tratado entregando el petróleo. Así de claro.

Nosotros estábamos como observadores porque aún era presidente electo. Cuando Jesús Seade me informa de que hay esta propuesta, le pido que venga a México y se analiza el capítulo que ya habían aceptado las autoridades mexicanas en ese entonces, de manera especial el secretario Videgaray y Guajardo y nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo.

Se molestaron los negociadores del gobierno de Estados Unidos y se levantó la mesa. Hubo planteamientos acerca de que, lo mismo de siempre, que si no aceptábamos nos iba a ir muy mal, iba a haber devaluación y dijimos: No, queremos que cambie el capítulo; es más, que no se toque el tema.

Pasó el tiempo. Ellos no querían informarle al presidente Trump porque consideraban que se iba a agravar la situación; al final, tuvieron que decirle y la respuesta del presidente Trump fue de que se aceptara lo que nosotros proponíamos.

Y por eso el capítulo se limita a dos párrafos. Sería hasta importante que se pusiera, creo que es el octavo, para que se conozca, porque es motivo de orgullo. Fue lo primero que hicimos, resistir esa presión, porque ya los gobiernos neoliberales ya habían aceptado en todos los acuerdos que se negociara el petróleo de México.

Por eso también el razonamiento del gobierno de Estados Unidos era de que por qué con ellos no, si ya se habían suscrito acuerdos, incluso con Canadá y lo estaban considerando como un hecho discriminatorio que nosotros no queríamos con ellos tener el mismo acuerdo.

Les dijimos que los tratados anteriores se habían suscrito por gobiernos neoliberales, neoporfiristas, entreguistas y que nosotros nos estaba eligiendo el pueblo para cambiar la política económica.

Esto fue lo que quedó, miren lo que dice:

‘Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos ‘Mexicanos de los hidrocarburos.

‘Reconocimiento del dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los hidrocarburos, según lo dispone este tratado. Las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo, de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos.

‘Dos. En el caso de México —dice— en perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que…’ ¿Qué reconocen?

‘México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna’. ¿Dónde está el cambio de reglas?

‘México tiene el dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos —todos— en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada afuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’

¿Saben? Esto fue lo que quedó de un legado de traición a México, que ya habían negociado.

Ayer le pedí yo a Jesús que lo diera a conocer, a ver si hoy se puede, de cómo estaba esto que quedó así.

Y lo que me llama mucho la atención, no sé a ustedes, es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país, que en vez de defender a México defienden los intereses de países y de empresas extranjeras. Es increíble. Se cierne todavía el espíritu de Santa Anna, de Porfirio Díaz, de Salinas de Gortari. Pero muchísima gente, sobre todo en la academia, con los seudointelectuales, expertos, internacionalistas, cómo quisieran que nos ‘castigaran’ los extranjeros, que nos fueran mal. Es increíble. Tenemos una relación de más respeto con los gobiernos extranjeros que con estos entreguistas.

Claro, no hay que olvidar lo que hicieron los conservadores cuando nos quitaron el territorio, nos arrebataron más de la mitad del territorio, cuando el gran zarpazo. Nueve estados de la Unión Americana pertenecían a México.

Bueno, Santa Anna tuvo mucho que ver por su actuación irresponsable, se comportó como un mal general y como un mal ciudadano y se tuvo que ir al exilio avergonzado por la gran tragedia.

Y los conservadores lo fueron a buscar. Ya había gobernado México, había estado de presidente de México en 10 ocasiones y por su culpa nos arrebatan la mitad de nuestro territorio. Se va al exilio Santa Ana y van los conservadores a traerlo, de nuevo. Y todavía regresa y vende otra parte del territorio nacional, La Mesilla, en 10 millones de pesos.

Hasta que surge el movimiento liberal encabezado por Juan Álvarez, el Plan de Ayutla y ya se va. Y ahí andaba todavía cuando la intervención francesa, fue a decirle al presidente Juárez que se ponía a sus órdenes. Ya no.

Bueno, ¿qué pasa también cuando son derrotados los conservadores en la guerra de Reforma?

También se van al extranjero y traen a Maximiliano, van todo el grupo de conservadores.

¿No tienes por ahí la foto en Miramar? Que, por cierto, estamos en el estado donde vivió y murió muy feliz el gran escritor de Noticias del imperio, Fernando del Paso, que aprovechamos para homenajearlo porque él debió recibir el Premio Nobel de Literatura. Gran escritor, era originario de la Ciudad de México, pero escogió Jalisco para vivir con su familia.

A ver si la encontramos. Es que es importante, por los jóvenes.

Y ahora está sucediendo lo mismo, están pidiendo que les vaya bien a los extranjeros y nos vaya mal a nosotros. No vamos nosotros a seguir con la política entreguista.

Y no hay ninguna violación al tratado. Además, son procedimientos que están establecidos, es una consulta para establecer comunicación, aclarar cosas, que va a llevar 75 días y luego, si no se está de acuerdo, se va a un panel internacional.

Yo voy a aprovechar a informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra independencia, sobre este asunto. No vamos a informar antes, ese día.

¿Y por qué el 16 y no el 15?

Porque el 15 es el Grito. Y la verdad que ese acontecimiento histórico se dio en la madrugada del día 16. Y ya tenemos pensado que vamos a convocar al pueblo la noche del grito, en el Zócalo y al día siguiente vamos a llevar a cabo el desfile militar conmemorativo y ahí vamos a fijar nuestra postura sobre este asunto.

Pero no vamos a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía. Eso les cuesta trabajo a los intelectuales orgánicos.

¿Saben ustedes que, para imponer el neoliberalismo, entre otras cosas, entre muchos sofismas, empezaron a manejar que ya estábamos en el fin de la historia, de que ya para qué acordarnos o darle sitio o lugar a la memoria histórica y que eso del patriotismo, del nacionalismo, eran conceptos caducos, anacrónicos? Todo eso fue parte del discurso.

Por eso salen de las universidades como licenciados en relaciones internacionales o hacen maestría en policía exterior, hasta en el Colegio de México y son los técnicos que defienden al gobierno de Estados Unidos y de Canadá, mexicanos que defienden los intereses de empresas extranjeras y de gobiernos extranjeros.

INTERLOCUTOR: Llama la atención, presidente, en este caso, que cuando México solicitó este mecanismo para revisar el tema automotriz con Estados Unidos, casi ningún medio puso el tema como se está poniendo ahora en primera plana y se buscan reacciones, casi ningún medio lo hizo, cuando México utilizó este mismo mecanismo con Estados Unidos; pareciera que hay medios en nuestro país que les da como vergüenza defender a la CFE y a Pemex.

Presidente, ¿por qué pasa esto?, ¿por qué hay medios que están en este sentido con ese tema?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por esto, por esto.

No puede haber un acto más vergonzoso de traición que ir a buscar a un príncipe al extranjero para que gobernara nuestro país. Y así han sido los conservadores siempre. Y los medios de información, con honrosas excepciones, pues son así.

Hablaba yo de la carta o del regreso de Santa Anna. ¿Quién lo llama? El ideólogo de los conservadores de ese entonces, Lucas Alamán, es el que le envía una carta y le dice: ‘Venga, no se preocupe, nosotros somos dueños de los periódicos principales de la capital y de los estados, nosotros manejamos…’ Lo que ahora se llama opinión pública antes se le conocía como opinión general. Entonces, siempre los medios han jugado ese rol, ese papel.

Claro, ha habido momentos gloriosos del periodismo independiente, opositor, el periodismo de la época de la Reforma, de la época de Zarco, el periodismo de la época de la República restaurada, el periodismo que fue precursor de la Revolución mexicana.

Había aquí en Jalisco un periódico opositor, se llamaba Juan Panadero. Y, bueno, aquí escribían en periódicos de Jalisco opositores a Díaz. Y pues cómo no acordarnos del Diario del hogar, de Filomeno Mata. Cuántas veces Filomeno Mata estuvo en la cárcel y le destruyeron su imprenta. El mejor periodista que —pienso— ha existido en nuestro país, Daniel Cabrera, El hijo del ahuizote, enfermo en la cárcel en el porfiriato. Los hermanos Flores Magón. Muchos. Pero ahora ¿dónde están? Muy pocos. Los cooptaron, es la consigna del vasallo lo que impera: obedecer y callar.

Por eso es muy buena tu observación. Ha habido cuatro o cinco consultas y México solicitó consulta en contra de Estados Unidos junto con Canadá y pasó de noche. Ahora que la consulta la pide Estados Unidos y lo secunda Canadá en contra de México, la nota.

INTERLOCUTOR: Y hablan como de una crisis inevitable, lo ven los medios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ‘nos va a ir muy mal, mucho, mucho muy mal’, como si México fuese una colonia de Estados Unidos, como si dependiéramos por entero de Estados Unidos. Incluso, aun cuando comercialmente nos conviniera mantener relaciones con Estados Unidos, no puede ser que esa relación sea a costa de nuestra dignidad, de nuestros principios, de lo que establece nuestra Constitución, de que somos un país independiente, libre, soberano. Lo que pasa es que fueron muchos años de sometimiento neoliberal, entonces se acostumbraron a hincarse, como son los conservadores.

¿Qué le digo a la gente?

No va a suceder nada, nada, porque nos necesitamos.

Hay un documental, no sé si lo terminaron, pero una vez me hicieron una entrevista para ese documental u otro parecido, Un día sin mexicanos, en Estados Unidos.

Pero nuestra relación comercial es importantísima, pero no sólo para nosotros, también para ellos.

Si no hay fuerza de trabajo de México, si no hay industrias automotrices en México, de autopartes en México, ¿saben cuánto aumenta el precio de un automóvil en Estados Unidos? Diez mil dólares. Entonces, no es que sólo nos perjudica a nosotros, no. Nos necesitamos, somos complementarios.

Estamos planteando que haya integración con respeto a nuestras soberanías, pero estos entreguistas quisieran que nosotros nos sometiéramos, quieren que regresemos a la época anterior a la expropiación petrolera, a los Tratados de Bucareli, a decir: ‘Sí señor, aquí esta es su propiedad, México es tierra de conquista, vengan —como era antes— y establezcan sus cotos de poder y tengan hasta sus ejércitos, sus guardias blancas’, lo que hacían las compañías petroleras extranjeras antes de la expropiación, que tenían grandes extensiones de terrenos, casi en todo el litoral del golfo de México.

Para los jóvenes, vean una película, un documental, La rosa blanca, de Bruno Traven, se las recomiendo. A los de las compañías extranjeras les interesaba un terreno, iban con el propietario y le decían: ‘Queremos tu terreno, nos los vas a vender a este precio, o nos los vendes tú o se le compramos a la viuda’, esa era la relación.

Pero esto no se entiende porque fue mucha la enajenación que se produjo en el periodo neoliberal.

INTERLOCUTOR: Presidente, para cerrar este tema, solamente de nuevo insistir, ¿qué le ha dicho Jesús Seade sobre este tema, particularmente de las consultas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que no hay ningún problema, incluso convendría que… A ver si está Marcelo. Cuando consultamos a Jesús, porque esto ya lleva algún tiempo, hace como tres meses… A ver si te manda, si nos manda la nota que envió Jesús, que le mandó, Lo consultamos.

También hay que aclarar algo, ¿eh?, en la cuestión eléctrica. Acaba de resolver la Suprema Corte de que es fraude legal lo del autoabasto, fraude legal. Porque hubo una reforma a la ley eléctrica; se opusieron. No ganaron los conservadores, el bloque y acudieron a la Corte, interpusieron una controversia para que se declarara inconstitucional la ley eléctrica. Y no lo lograron y presionaron fuerte, hay ministros ahí que están al servicio de las empresas y no lo lograron. Entonces, legalmente no existe ninguna violación al tratado.

Esto que les menciono de que se declara fraude legal lo del autoabasto está apoyado por la mayoría de los ministros de la Suprema Corte, fue unanimidad. Entonces, ¿dónde está la violación al tratado?

Qué bien que nos llevamos tiempo en este asunto. Pero he estado viendo, me sorprende, me ha dejado anonadado el número de personas, de defensores de empresas extranjeras, no el pueblo, sí la gente de clase media, media, media baja; la gente con menos recursos económicos, no; los académicos del más alto nivel. Entre más sabiondos, más traidores a la patria.

INTERLOCUTORA: Presidente, este artículo que mostró ¿ampararía el sector de la electricidad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y además en el mismo tratado se establece el procedimiento para lo que tiene que ver con la electricidad.

Porque dicen: ‘Es que —un argumento de una experta, de un experto— es que esto tiene que ver nada más con el petróleo, no tiene que ver con la comercialización o con el comercio’. Cómo no va a tener que ver, si la energía eléctrica se produce en su mayoría, en su mayor cantidad, con gas.

Pero, además, en los procedimientos se establece también que no existe violación cuando un gobierno legalmente establece la forma en que deben de explotarse sus recursos naturales.

Y es un asunto —lo dije también porque siempre digo lo que pienso— político. Es que estaban acostumbrados a robar, a saquear, sobre todo esta empresa Iberdrola, que fue capaz hasta de contratar a Calderón, una vez que terminó Calderón de presidente lo contrataron y se lo llevaron como miembro de su consejo de administración. Una vergüenza.

Y es esta empresa y otros que reciben respaldo del gobierno de Estados Unidos, en especial del Departamento de Estado, porque, con todo respeto a su sistema político, allá cuando hay campañas, los que aportan, los que patrocinan a los candidatos son los empresarios, las grandes empresas; entonces, los senadores, los diputados ganan y se ponen al servicio de las empresas y van al Departamento de Estado y ahí hacen sus gestiones y el Departamento de Estado interviene en los países.

Acuérdense, con todo respeto, que el señor Blinken, del Departamento de Estado, fue el primero que protestó por los crímenes de periodistas en México y después vinieron los diputados de la Unión Europea.

Por eso yo, como a él le importa mucho la situación, como a nosotros, de los periodistas en México y de los periodistas en el mundo, yo por eso ahora les estoy pidiendo que dejen en libertad a Julian Assange. Y no voy a dejar de pedir la libertad para Julian Assange porque ese está injustamente detenido, no cometió ningún crimen, lo único que hizo fue dar a conocer unas prácticas injerencistas que causaban daño, violaban derechos humanos.

Por eso hablé de la Estatua de La Libertad, porque cómo van a tener en la cárcel a uno de los mejores periodistas, si no es que el mejor periodista de nuestro tiempo y ¿dónde queda la libertad de expresión? Digo, hablando con claridad, sin medias tintas, para entendernos.

¿Quién sigue?

PREGUNTA: Buenos días, presidente; buenos días, gobernador; buenos días a todos, colegas.

Presidente, usted en 2018, antes de tomar protesta, pero ya como presidente electo, prometió a Puerto Vallarta 650 millones de pesos.

El año pasado usted aquí mismo en Vallarta dijo que había tomado la decisión de mandar cerca de 400 millones a Guadalajara para la culminación de la Línea 3, pero prometió que para este año iban a mandar el recurso restante a esta ciudad y no ha llegado. Quisiera saber si va a cumplirle a los vallartenses con ese recurso.

Y en el mismo tema de los recursos, si tienen contemplado ya la construcción del puente Federaciones, importantísimo para la conexión en esta nueva zona metropolitana Vallarta-Bahía de Banderas-el macrolibramiento, obras que tengan para Puerto Vallarta próximamente. Sería una de las preguntas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos ya invirtiendo en Vallarta en desarrollo urbano, ya se hicieron algunas obras aquí, en Vallarta. Me gustaría que le preguntaras y que te envíe Román Meyer, de Desarrollo Urbano.

INTERLOCUTOR: Presidente, los 180 y 200 millones de pesos, lo que nos informaron, ¿el restante?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. A ver cuánto se ha invertido.

Comentarles también, en el caso de Vallarta, que voy a hacer ahora una gira por toda la costa, que es Vallarta y Nayarit, porque vamos a dejar terminada la carretera desde Vallarta a Guadalajara y de Vallarta a Tepic, completamente; ya se está trabajando y a eso vengo. Se va a acortar mucho la distancia, el tiempo de Guadalajara a Vallarta. Son tres tramos que se están construyendo.

También informarles que estamos trabajando en Vallarta para el ordenamiento urbano, porque había anarquía en el desarrollo urbano y estamos participando junto con el gobierno del estado.

Decirle también, porque esa es tu pregunta, a los ciudadanos de Vallarta, que vamos a seguir apoyando. Por ejemplo, aquí tengo un informe de que se está apoyando a 152 jóvenes que trabajan como aprendices.

Se están entregando 69 becas a estudiantes de nivel superior, los que están estudiando licenciatura.

Todos los estudiantes de Vallarta, todos, que estudian preparatoria, tienen beca, ocho mil 735, todos.

También los que estudian en el nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, 915 familias están recibiendo este apoyo.

Hay 21 escuelas de Vallarta que ya tienen presupuesto para su mantenimiento.

Diecisiete mil 628 adultos mayores, todos los adultos mayores de Vallarta tienen pensión.

Y también una buena noticia, ya se decidió que se empiecen a entregar los apoyos a partir de los 65 años y ya se están inscribiendo, porque antes era de 68 en adelante, ya se están inscribiendo de 65 en adelante.

Y esta buena noticia viene acompañada de otra, de que va a ir aumentando la pensión. Cuando termine mi gobierno en el 24, dentro de dos años, van a estar recibiendo el doble los pensionados.

Aquí en Vallarta hay mil 49 niñas, niños con discapacidad que tienen pensión, mil 49.

Y mil 254 niñas, niños de madres solteras que están en estancias infantiles también con becas.

En el caso de estos apoyos incluyen también a campesinos, 292 campesinos, incluyen a pescadores.

Y aquí en Vallarta se tiene contemplada la construcción de un Banco del Bienestar, para que la gente reciba sus apoyos.

Vamos a revisar también si hace falta esa inversión a la que haces mención y vamos a apoyar.

En el caso de Jalisco, lo comentaba el gobernador, ¿en qué estamos ayudando? Aparte, Jalisco tiene como dos millones 200 mil hogares, dos millones 200 mil y en un millón 500 mil aproximadamente llega un apoyo, un programa de estos, en el caso de Jalisco, o sea, todos los adultos mayores, todos los jóvenes, niñas, niños con discapacidad reciben este apoyo.

Pero, además, con el gobernador hemos hecho cosas importantes:

Se terminó el tren de Guadalajara. Por eso fue que necesitábamos estos recursos, porque nos dejaron inconclusa esa obra. Y creo que originalmente se pensaba que terminábamos con 800 millones y se necesitaban cuatro mil para terminar el tren, que ya llevaba su tiempo, con muchas molestias en Guadalajara.

Ahora ya tomamos el acuerdo también de hacer el tren de Tlajomulco a Guadalajara.

¿Cuánta es la inversión en total?

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ: Casi 10 mil millones de pesos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Diez mil millones de pesos, tripartito, que aporta el gobierno del estado, aporta el gobierno federal y aporta el sector privado. Es una obra importante.

También se resolvió un problema bastante delicado, que era de la presa de Zapotillo, porque con esa obra se iban a inundar tres pueblos. Ya llegamos a un acuerdo. No se van a inundar estos tres pueblos, Temacapulín y dos más, se está modificando el proyecto. Ya nos comprometimos, estoy a punto de firmar un acuerdo con toda la gente. Se está haciendo desarrollo social, se está hablando con la gente.

Y al mismo tiempo se va a poder utilizar el agua, la construcción que ya había significado una inversión importante del presupuesto público, que no se podía quedar ahí en ruinas, porque es dinero del pueblo. Entonces, se va a tener una cortina a 80 metros y de todas maneras va a haber agua para Guadalajara, es otra inversión adicional para que se tenga agua suficiente. Hemos hecho este compromiso con el gobierno del estado.

No sé si ya tienes la nota. Bueno, ahora lo vemos.

Pero sí vamos a apoyar, a seguir apoyando en Vallarta.

INTERLOCUTOR: Me gustaría insistir, presidente, en el tema del puente Federaciones, si lo tiene contemplado para el próximo año, porque es muy importante. Ya los gobernadores de Jalisco y de Nayarit lo han mencionado, incluso se habló de que la iniciativa privada pudiera entrarle con los recursos. Preguntarle directamente si lo tiene contemplado.

E insistir también, esperando que puntualice la cantidad de recursos que ya se inyectaron en Vallarta, el restante de los prometidos, si van a llegar el próximo año.

Y en otro orden de ideas, el año pasado usted vino el 2 de agosto aquí a Puerto Vallarta, ese día además lanzó o anunció un programa nacional de bacheo en municipios. No sé si tenga algún detalle.

Pero a finales de ese mes de agosto Puerto Vallarta fue golpeado por el huracán Nora, que dejó severas afectaciones, muchas personas, comerciantes, damnificados, sobre todo en la zona del río Cuale. Y pues con el paso de las semanas la gente esperaba que el gobierno federal apoyara y lamentablemente no hubo tantos apoyos como se esperaba.

Estamos ya nuevamente en el temporal de huracanes y ciclones tropicales y Puerto Vallarta está en la zona por donde pueden pasar estos meteoros. ¿Vamos a contar con el apoyo del gobierno federal en caso de que, ojalá que no ocurra, pero en caso de que una eventualidad de estas pase en este año? ¿O será como el año pasado, en el que los recursos no llegaron para los afectados?

Serían esas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí llegaron.

INTERLOCUTOR: Pero ¿cómo se apoyó?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahora mismo lo informamos. Es que… Esto es, esto es lo que hemos invertido, 263 millones, o sea, porque sí se invirtió y vamos a ver si tenemos posibilidad de comprometer para el año próximo los recursos que hagan falta.

Lo del puente también lo vamos a ver. Aquí está soplándome el secretario de Gobernación de que sí ya está; yo no quiero afirmarlo hasta que no tenga yo elementos, porque no es lo antes:

—Les vamos a hacer el puente.

—Oiga, pero si aquí no hay río.

—Hacemos el río.

Sí, o sea, ya no es así, o sea, los compromisos se cumplen.

Y me gustaría que pusieras el informe sobre el apoyo a damnificados y lo que se hizo el año pasado con las inundaciones. Lo tiene Daniel, el apoyo que envió Laura Velasco.

Nosotros no dejamos a ningún pueblo sin apoyo cuando hay huracanes, cuando hay desgracias. Bueno, empezando porque los primeros en llegar son los marinos con el Plan Marina o los soldados con el Plan DN-III.

Pero, ¿no lo puedes poner? Es que casi no vengo preparado. En general todos los días estoy recibiendo información, atento y no es sólo para poder responder, sino es una cuestión de convicción. No es posible que se afecte a un pueblo, a una región, a un estado y que no se ayude, en lo que se puede, ¿no?

Y aquí también, por lo que estoy viendo, participó el gobierno del estado y el gobierno federal. Se llama reconstrucción en Jalisco el informe, me lo manda la coordinadora nacional de Protección Civil, dice:

‘Señor presidente:

‘Hago referencia a la ayuda brindada en el estado de Jalisco en los últimos tres eventos. Monto total aproximado del gobierno federal, mil 230 millones de pesos; monto total del estado: 458 millones de pesos. El estatuto del avance físico y financiero lo tiene cada dependencia, ya que son los encargados de hacer las solicitudes de recursos ante la Secretaría de Hacienda y ejecutar el mismo.

‘Huracán, lluvia severa, inundación fluvial y vientos fuertes, el 28 y 29 de agosto de 2021 en 20 municipios.

‘Infraestructura federal —las aportaciones— en carretera, 80 millones; en instalaciones educativas, 16; en instalaciones hidráulicas, 188 millones; para el sector naval, 64 millones; para la pesca y tareas acuícolas, 18 millones. Total, 367.

Lo mismo en el caso del gobierno de Jalisco, en total, 257 millones de apoyo.

El segundo evento… A ver si lo amplían. Esto es. Te lo vamos a dejar, el documento, para que también lo puedas constatar y, si ves que no es cierto, cuando regresemos o antes…

INTERLOCUTOR: ¿Va a volver a Vallarta, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, claro que sí.

Muy bien. ¿Quién sigue?

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Denisse Mendoza, de Canal 11.

El Inegi dio a conocer que en la primera quincena de julio la inflación aumentó 0.43 por ciento y con este resultado la inflación general anual se elevó a 8.16. Había comentado que iban a implementar otras medidas para hacer frente a este tema.

¿Qué le puede decir a los mexicanos para que se sientan tranquilos ante esta inflación desmedida?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, que estamos haciendo dos cosas, o varias, pero dos fundamentales:

Una, evitando que aumente el precio de las gasolinas, eso nos ha ayudado mucho a contener la inflación. La gasolina en México es más barata que en Estados Unidos y que en Europa. Y esto nos está significando un subsidio en beneficio de los consumidores, pero este subsidio influye también para que no aumenten los precios, para que no tengamos una inflación desbordada por entero.

Siempre pongo el ejemplo —creo que este dato lo dieron hoy, ¿verdad? en la mañana— siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos, ellos traen una inflación de 9.1.

¿La proyección que tiene el Inegi de cuánto es?

INTERLOCUTORA: 8.16 por ciento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 8.16 y ellos tienen 9.1.

Pero aquí es importante destacar que, de ese componente de 8.16 nuestro, debe estar como 0.6, 0.7, lo de energético y en Estados Unidos está a razón de 2.6 aproximadamente, en energético. Por lo que estamos haciendo, que fue tu pregunta.

Esto nos significa una inversión, que no gasto, de cerca de 500 mil millones al año de continuar así todo el año, un año completo; sin embargo, como estamos nosotros produciendo más gasolinas que antes, por primera vez en muchos años se tiene utilidades en la producción de gasolina, esto ayuda a compensar este subsidio. Pero lo que ayuda más es que ya llevamos tres meses con un precio del petróleo crudo de exportación, la mezcla de petróleo que se vende al extranjero, por encima de 90 dólares el barril.

Entonces, en el balance, aun cuando estamos subsidiando la gasolina, el diésel, los combustibles, salimos a mano, no nos significa un déficit, incluso tenemos un pequeño porcentaje, una pequeña cantidad a favor. Esto lo hicimos nosotros primero que otros países, ahora ya lo están haciendo en otras partes; no es para presumir, pero sí nos copian, ¿eh?, a veces.

Lo segundo es lo de los alimentos, ahí es donde tenemos más problemas porque, si bien en Estados Unidos lo que les impacta más en inflación son los energéticos, a nosotros nos impactan más los alimentos, incluso más que a ellos, el incremento en el precio de los alimentos. Y por eso estamos ahora impulsando toda la actividad productiva, porque la fórmula es ser autosuficientes en energéticos y ser autosuficientes en alimentos, eso es lo que hemos propuesto desde hace muchos años, a diferencia del modelo neoliberal.

¿Qué decían los tecnócratas?

Que no había que producir en el campo. Se desmanteló toda la política de fomento al sector agropecuario porque se partía del principio o del criterio de que en un mundo globalizado se podía comprar en el extranjero lo que se necesitara.

Pero eso no es así, ese es un asunto, una visión muy economicista, porque ahora con la pandemia, con la guerra en Ucrania, han aumentado, por no lo hablar de otros temas, no sólo el precio de los fertilizantes. Antes producíamos nosotros los fertilizantes y ahora los tenemos que comprar, porque se privatizó Fertimex. Entonces, cuestan más los fertilizantes, pero no sólo eso, el transporte marítimo ha aumentado hasta en 10 veces el costo del transporte de mercancías.

Entonces, si se produce en México, nos ahorramos el flete. Y por eso estamos ahora impulsando mucho la producción de autoconsumo, esto es que se produzca maíz, frijol.

Y estamos fortaleciendo nuestras plantas de producción de fertilizantes y el plan que tenemos es que se van a entregar fertilizantes gratuitos a dos millones de productores a partir de este año.

Nos dejaron unas plantas. Es una historia de corrupción que me va a llevar tiempo aquí explicarlo, pero, en pocas palabras, en el tiempo de Salinas privatizaron las plantas y en el gobierno del presidente Peña Nieto las compraron de nuevo. O sea, son privatizadores y son estatistas al mismo tiempo. Nada más que las compraron, además de pagar un sobreprecio, hay juicios, porque hubo una planta de fertilizantes que pagaron 200 millones de dólares más de su valor de avalúo y se compraron plantas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que ya estaban en muy mal estado, casi en ruinas.

Entonces, las estamos rehabilitando, este año empezamos ya con la rehabilitación de esas plantas. Son 530 millones de dólares que estamos destinando para producir más fertilizante. El fertilizante se extrae del gas, es la materia prima principal, del gas se saca el amoníaco y del amoníaco se saca la urea.

Y estamos rehabilitando estas plantas, pero además ahora que fui a Estados Unidos le planteé al presidente Biden, a los integrantes de su gobierno, al secretario de Agricultura de Estados Unidos, de que nos vendieran a precios justos un millón de toneladas de fertilizantes y aceptaron.

Entonces, vamos a tener fertilizante porque, ojalá y me equivoque, pero se va a prolongar el periodo de inflación. Nosotros vamos a controlarlo, pero necesitamos actuar. Ese millón de toneladas de fertilizantes es para que se entregue fertilizante gratuito a dos millones de productores de autoconsumo, los ejidatarios, pequeños propietarios que tienen pocas superficies y que producen para el autoconsumo.

También, aquí aprovecho para informar, eso le corresponde al gobernador, porque él ha ayudado en las gestiones, pero ya se va a abrir la exportación de aguacates de Jalisco a Estados Unidos, ya no sólo va a ser Michoacán. Esto va a ayudar, no tiene que ver con los básicos, pero ayuda mucho al campo.

INTERLOCUTORA: Presidente, ¿qué les diría a los mexicanos? Porque dice que se va a prolongar esta inflación. ¿Qué les diría para que estén tranquilos y no afecte tanto a sus bolsillos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que estamos ayudando para que controlemos pronto la inflación y que, aunque no es consuelo, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa, por lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo. Y así, con optimismo, sin caer en triunfalismos, decirles que vamos a salir bien, que vamos a controlar la inflación pronto y el dato de ahora lo que demuestra es eso: aunque se incrementa, pasa de 8.1 a… A ver si tienen ahí el dato. Ya traíamos 7.99.

INTERLOCUTORA: Incrementó 0.43 y ya se tiene 8.16 por ciento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Así es.

Traíamos 7.99 y pasó el promedio a 8.16. En Estados Unidos el último dato, traían ocho y paso a nueve. Digo, para compararnos. Desde luego, no queremos que haya incrementos de precios y estamos trabajando en eso, pero ahí vamos.

¿Qué ventajas tenemos? Porque también tengo que defenderme, defender a nuestro proyecto.

Antes… O sea, porque hay algunos que piensan que por ejemplo la delincuencia, como ayer, que planteaban de que los desaparecidos, 100 mil en nuestro gobierno, como si la violencia hubiese surgido con nosotros, por la manera en que manejan la información y no dan otros datos.

Por ejemplo, ¿qué nos ayuda a nosotros ante este problema?, de que hemos incrementado el salario como no se veía en más de 30 años, o sea, el salario se ha incrementado por encima de la inflación, esto ayuda a que no haya pérdida del poder adquisitivo del salario. Durante los 30 años, 36 años de predominio del neoliberalismo, el salario en muchos años estuvo por debajo de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo del salario en los 36 años fue del 70 por ciento.

A ver, lo explico de manera sencilla: cuando inició la política neoliberal, hace 36 años, un kilo de tortilla, un salario mínimo alcanzaba para 50 kilos de tortilla, 50 kilos de tortilla; cuando nosotros llegamos al gobierno el salario mínimo alcanzaba para cinco kilos; y ahora, a pesar de la inflación, alcanza para ocho. Pero ese mismo comparativo lo pueden hacer con el frijol, con el arroz, el aceite, la carne de pollo. Eso es protección.

Antes no repartían utilidades a los trabajadores. El año pasado se repartieron 200 mil millones de pesos de reparto de utilidades a trabajadores, un año anterior 100 mil.

¿Por qué aumentó al doble?

Porque hicimos una modificación legal.

Entonces, todo esto ayuda a atemperar los efectos de la crisis. Y sí vamos a seguir insistiendo en que se reduzca la inflación, porque afecta mucho la inflación, es lo que más afecta, sobre todo a los pobres. Porque el que tiene más recursos, si va a comprar algo y ya vale 20, 50 por ciento, 100 por ciento más y tiene, no le afecta mucho; pero a una gente humilde, si el aumento es del 10 por ciento, del 15 por ciento, afecta bastante, afecta más. Entonces estamos conscientes de eso.

A propósito, deseo que se pongan de acuerdo los telefonistas con la empresa o la empresa con los telefonistas, que haya acuerdo, que se concilien; que, si están así, que se corran, que aporten los dos. Y yo lo deseo porque es una empresa mexicana y lo deseo en beneficio de los trabajadores y se tiene que conciliar. Y tengo mucha confianza porque Carlos Slim es una gente sensible, sabe que son otros tiempos.

Les voy a confesar algo: hace como tres años, más, me mandó una gráfica sobre los salarios, Slim, la evolución de los salarios en México, reconociendo de cómo fueron perdiendo poder adquisitivo los salarios en México con relación a China.

¿No tendrás la fórmula? Está en mi libro. Esa gráfica me la envió él. Porque cuando empieza China a tener mucho crecimiento económico se manejaba de que su ventaja comparativa con relación al mundo eran los bajos salarios que pagaban; pero eso fue al inicio y no fue ese el único factor que influyó en que creciera la economía de China. Pero al paso del tiempo resulta que los salarios en China son más altos que los salarios en México.

Y esa gráfica… Creo que es en La salida, en La economía moral. Bueno, esto él me lo envió. En efecto, esto es en el 2000, esto es China y esto es México, el salario. Pero, miren, para los aplaudidores, los que le queman incienso al neoliberalismo, miren; en cambio el salario en China…

Pero les voy a comentar otra anécdota sobre lo mismo. Ahora que estuvimos en Estados Unidos nos reunimos con empresarios de Estados Unidos y de México, intervino Slim y dio a conocer algo parecido, pero comparando salarios de México con Estados Unidos. Entonces, él sabe no sólo de lo que significa mejorar el salario, sino también de la importancia que tiene la seguridad social, las prestaciones.

Además, él me ha expresado que Teléfonos de México ha salido adelante frente a competidores por sus trabajadores. Entonces, yo creo que sí van a llegar a un acuerdo. Y también conozco a Francisco Juárez, el dirigente de los telefonistas y es un hombre recto y responsable. Entonces, puede ser que hoy ya lleguen a un acuerdo; si no, mañana.

INTERVENCIÓN: Presidente, ¿por cuánto tiempo se podría prolongar la inflación o cuál es el dato que…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo pienso que tres meses más.

INTERVENCIÓN: ¿En el transcurso del año?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Eh?

INTERVENCIÓN: ¿El resto del año?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, porque no va a ser… No, yo creo que para octubre, noviembre ya empieza a bajar, ese es mi pronóstico, porque van a empezar también a cambiar las condiciones internacionales.

A nosotros nos gustaría mucho que se llegara a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, porque eso nos ha afectado a todos. Y no hay que descartarlo, porque se puede llegar a un acuerdo. La política se inventó para evitar la guerra y todas las guerras son malas. Entonces, sí es posible que haya un acuerdo y esto va a cambiar el ambiente en el mundo y sí espero que sea pronto ese acuerdo.

Porque son factores externos. Hemos padecido dos calamidades que nos han traído muchos dolores, sufrimientos, externas: la pandemia y esta inflación, que es mundial, propiciada, más que nada precipitada, exacerbada por la guerra en Ucrania, porque ya venía mal la economía, se complicó con la pandemia y terminó de agravarse con la guerra. Entonces, son factores externos que pueden mejorar, pueden cambiar.

Por eso, celebro también que ya no hay el ambiente que hubo al inicio de la guerra, ¿se acuerdan?, sanciones y declaraciones y acusaciones mutuas, como que se ha serenado un poco el ambiente mundial.

Entonces, sí puede haber oportunidades de un arreglo, eso es lo que puedo opinar.

Ya se nos pasó el tiempo, ¿eh? Ayer me regañaron muchísimo, porque…

A ver.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Para el gobernador. Buenos días. Mencionó hace rato que Luz Raquel tenía una orden de protección vigente; sin embargo, sucedió este homicidio, la quemaron viva.

¿Quién no actuó ante esta situación? ¿Por qué la asesinaron después de que tenía esta protección?

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ: Pues porque tenemos un ambiente y una circunstancia social que nos obligaría reflexionar a todos. Estamos hablando de un acto de violencia brutal, ni todas las medidas que pueda disponer el gobierno en cualquier nivel son suficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz.

Por eso creo que hay que agotar la investigación, ayudar a la familia y dar con los responsables y, por supuesto, reflexionar como sociedad, porque me parece que sería una conclusión equivocada simplemente pensar que este es un problema de actuación de la autoridad, este es un problema que evidencia una descomposición social brutal y creo que es necesario hacer también un ejercicio de reflexión en ese sentido.

INTERLOCUTORA: ¿No tiene nada que ver con que alguien del gobierno de seguridad no hizo bien su trabajo?

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ: Por supuesto que no.

INTERLOCUTORA: ¿A pesar de que tenía esta protección vigente?

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ: La presencia y el acompañamiento de la policía municipal de Zapopan fue permanente a partir de que se emitió la orden de protección. La orden de protección estaba judicializada. Estuvimos, por supuesto, en los últimos días informando sobre esta circunstancia.

E insisto, la orden de protección está emitida contra una persona en específico, que está detenida, pero que hasta el momento, que hasta el momento no se tiene la certeza de su participación en los hechos. Hasta que no se agote la investigación y hasta que no se llegue a una conclusión, me parece que hay que manejar la información con cuidado.

INTERVENCIÓN: Gobernador, pero ¿porque no actuó?, porque llegaron y la mataron.

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ: Bueno, ya contesté el punto.

INTERVENCIÓN: ¿No hubo una omisión, hubo un error de las autoridades?

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ: Es que vuelvo a lo mismo, estamos hablando de un acto brutal que se va a investigar y que vamos a sancionar a los responsables. Por supuesto, estamos en toda la disposición, ayer nos reunimos con autoridades federales en la materia, de revisar y aclarar cualquier tema que tenga que ver con los protocolos de actuación, pero, insisto, las medidas que se habían tomado son las que establece también la ley y los protocolos. Y por supuesto, no podemos minimizar los hechos, los condenamos y vamos a actuar con toda firmeza para encontrar a los responsables.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues muchas gracias.

Estamos muy contentos aquí en Vallarta.

INTERVENCIÓN: Señor presidente, señor presidente, el tema de seguridad, por favor, es un tema local. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es la estrategia que se va a realizar para pacificar destinos turísticos en Puerto Vallarta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos trabajando en eso. Hoy se hizo una evaluación sobre la seguridad en el estado de Jalisco y también en Vallarta y hay trabajo coordinado entre el gobierno municipal, el gobierno del estado y el gobierno federal.

Un dato que también puede ayudar: la Guardia Nacional en Jalisco tiene mucha presencia, es donde hay más presencia de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas y en Vallarta en especial. No actúa sólo la policía del estado, sino estamos trabajando de manera conjunta.

Es importante que se tome en cuenta, que se sepa de que todos los días en la mañana se reúne el gobierno federal, o representantes del gobierno federal, se reúnen los oficiales de la Armada, del Ejército, de la Guardia Nacional, las fiscalías, en este caso la del estado de Jalisco, Seguridad Pública de Jalisco y el gobernador, todos los días.

Si ven lo que se informó, eso antes no se hacía.

Entonces, todos los días se está atendiendo este problema que le preocupa mucho a la gente y a nosotros también los preocupa y nos ocupa.

INTERVENCIÓN: Aun así, presidente, pero perdón que le insista, pero continúan las desapariciones de las personas, continúan matando a las mujeres, al ingresar usted aquí a la zona naval vio las manifestaciones de desaparecidos, incluso existe la presencia de retenes del crimen organizado en el estado.

¿Habrá…? A pesar de que se había hecho la pregunta insistentemente y usted dice que no, pero vuelvo a la pregunta, ¿habría la posibilidad de cambiar la estrategia de seguridad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es que está dando resultados, aunque los conservadores, nuestros adversarios, digan lo que quieran y algunos les hagan caso. Pero si no funcionara la estrategia, nosotros seríamos los primeros, por honestidad intelectual y porque es nuestra responsabilidad en decir: Hay que cambiar la estrategia, porque no funciona, pero no.

Estos datos que estamos dando son del Inegi, no son nuestros y el Inegi es una institución autónoma, independiente. Y si fuesen nuestros, tampoco nosotros seríamos capaces de maquillar cifras, no. Por eso enfrentamos el debate, porque, si no tuviésemos autoridad moral, no tendríamos autoridad política y cualquiera nos podría ningunear, no.

INTERVENCIÓN: ¿Cuál sería entonces el mensaje para las personas que pierden a sus familiares, que…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que es muy lamentable lo que sucede, como lo acaba de expresar el gobernador. Que lo primero es abrazarlos, lo primero es expresarles nuestro pesar, nuestra tristeza, porque es imposible, es muy difícil sanar con ese dolor cuando se pierde a un ser querido, eso lo entendemos.

Pero también que tengan la confianza de que todos los días estamos trabajando para garantizar la paz en el país.

Nunca un presidente había atendido tanto, como ahora, el problema de la inseguridad y de la violencia. ¿Cuándo un presidente iba a tener reuniones de 6:00 a 7:00 de la mañana de lunes a viernes con todo su Gabinete de Seguridad? ¿Cuándo se enteraron ustedes de que se reunieran juntos el Ejército y la Marina y la Policía Federal, que ahora es Guardia Nacional? Claro que debo de cambiar de ejemplo porque no sirve la comparación, aquellos no eran una corporación sólida. Eso nunca se presentaba. Es más, ni siquiera había datos diarios de lo que pasaba.

¿Saben cuándo se tenían las estadísticas?

A la semana, de lo que sucedía en el país.

¿Cuándo tenemos nosotros los datos de lo que sucede?

Diario, lo que pasa en las últimas 24 horas.

Entonces, decirle a la gente: estamos trabajando, estamos avanzando.

Además, ¿qué hacían por los jóvenes?

¿Cuál era la mentalidad y sigue siendo la mentalidad de los conservadores?

Que el problema se puede resolver con medidas coercitivas. ¿Se acuerdan cómo se ponían enfrente de la televisión? ‘No me va a temblar la mano’, como si la violencia se pudiese enfrentar con la violencia. El mal no se puede enfrentar con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Pero eso está muy difícil que un conservador lo acepte, no está en su naturaleza; para él, los seres humanos son malos por naturaleza. Nosotros no consideraos eso, nosotros sostenemos que el ser humano es producto de su circunstancia y, si cambia la circunstancia, cambia el ser humano. Entonces por eso los Programas de Bienestar, el que haya trabajo, el que se atienda a los jóvenes.

¿Qué, decía yo, hicieron por los jóvenes?

Llamarles ‘ninis’ y lo más vergonzoso, un rector de la UNAM; que ni estudian ni trabajaban, tacarlos de manera despectiva, discriminarlos.

¿Qué hacían por los jóvenes?

Nada, nada.

Entonces nosotros estamos atendiendo las causas que originan la violencia y al mismo tiempo también trabajando todos los días de manera profesional, coordinada, sin permitir la corrupción que eso es muy importante.

¿Cómo va a ser lo mismo Rosa Icela que García Luna? Podrán ser muy conservadores y admiradores de Felipe Calderón, pero ¿llegar a cegarse? Sí hay diferencias, no somos iguales.

PREGUNTA: ¿Cuándo tendría fecha, terminación la violencia en México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo más pronto posible quisiéramos que sucediera esto y estamos trabajando para eso.

Le voy a poner una gráfica. Las informamos cada mes, que eso tampoco lo hacían y este diálogo circular tampoco.

INTERLOCUTOR: Mi insistencia, perdón.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, no, no, no.

INTERLOCUTOR: Es el sentir de las personas, la gente de a pie, la que diario sale a la calle a trabajar, a ganarse…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí…

INTERLOCUTOR: Ante la situación económica en el país, que sale después de la pandemia y que se esfuerza por salir adelante, que día a día se enfrenta con hechos de violencia, le mataron a un familiar. Yo creo que (inaudible) que no conozca, si no de manera cercana, a alguien que le hayan matado a…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, ya dije y es muy doloroso y lamentable. Nada más que la verdadera doctrina, no lo olvide, de los conservadores es la hipocresía. Entonces, esto que desgraciadamente estamos padeciendo viene de atrás.

No voy a hacer la historia de la violencia en Jalisco y del contubernio entre autoridades y la delincuencia, porque eso ya es de dominio público, aquí en Jalisco y en Vallarta, no voy a hablar de eso; además, es hasta de mal gusto, pero entendamos cuál es esta nueva realidad y qué estamos haciendo.

Le voy a poner algunas gráficas sobre homicidio, por ejemplo, a nivel nacional, por sexenio. Porque esto lo voy a estar repitiendo y repitiendo, aunque parezca disco rayado, está como el Uy, qué miedo, de Chico Che, se los voy a estar recetando.

Miren, esto es Salinas, aumentó en su sexenio —aclaro, la fuente, es Inegi—, 9.2 homicidios; Zedillo redujo 31 por ciento, homicidios en su sexenio, es el que más bajó en homicidio. Ahora, si lo vemos en deuda, pues nada más imaginen que fue el que convirtió las deudas privadas de los banqueros en deuda pública, el Fobaproa, que nos ha costado tres billones de pesos; pero en esto sí bajó.

Fox subió muy poquito, 1.6 en homicidio.

El campeón, esto les molesta muchísimo a los que avalaron el fraude, porque él llegó robándose la Presidencia, aumentó homicidios 192 por ciento. Porque este fue el que declaró la guerra para legitimarse, como no había ganado, también por quedar bien en el extranjero, sin un diagnóstico de lo que estaba pasando le pegó un garrotazo al avispero a lo tonto y nos metió en una situación muy delicada, por lo que tú estás planteando.

Aquí es la tasa de letalidad más alta, ahora lo voy a poner para que la vean. Porque aquí quisieron resolver el problema con el uso de la fuerza, era ‘mátalos en caliente’. Les decían a los oficiales de las Fuerzas Armadas: ‘Ustedes hagan su trabajo, nosotros nos encargamos de los derechos humanos’. Pues aquí el que estuvo de secretario de Seguridad y brazo derecho de Calderón pues es García Luna. Y lo tengo que estar repite y repite y repite, porque de esto no se habla en los medios.

Entonces, sí nos importa mucho que los jóvenes tengan información, que no sean manipulables y ya teniendo la información que cada quien decida libremente.

Este es Peña, subió 59.

Y dicen: ‘¡Qué barbaridad!, es lo más alto’. Pues sí, pero ¿dónde nos lo dejó? Aquí. ¿Y dónde lo tenemos ahora? Nueve por ciento abajo.

Y me dices: ¿Cuándo? Pues vamos a seguir bajando.

Ahora, si les pongo… Este es el más difícil, es el que más nos ha costado.

Pero, ¿no tienen secuestro o robo?

En robo es donde hemos avanzado más. Imagínense cuánto se robaban los que no pagaban impuestos.

Con relación… Este nada más, es Peña, 73 por ciento menos.

¿Por qué vamos a cambiar la estrategia? Claro que está complicado y es difícil, no son tortas ahogadas ni tamalitos de chipilín, pero esto es lo que tenemos que seguir haciendo, atender las causas que originan la violencia y al mismo tiempo trabajar todos los días de manera conjunta, organizada, para que haya paz y haya tranquilidad en Vallarta, en Jalisco y en todo México.

Ahora sí, a las tortas ahogadas.

