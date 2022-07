Las mejores series de HBO Estados Unidos para ver este día

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas consumen las producciones a una velocidad inimaginable.

HBO ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de HBO Estados Unidos:

1. Westworld

Westworld está ambientada en un parque de atracciones futurista dirigido por el Doctor Robert Ford. Las instalaciones cuentan con androides cuya apariencia física es humana y gracias a ellos los visitantes pueden introducirse en cualquier tipo de fantasía, por muy oscura que sea..

2. La Isla de los Chicos Malos

Tres mujeres se mudan a una isla tropical donde se les unen 24 hombres: 12 autoproclamados "buenos chicos" que buscan el amor y 12 autoproclamados "FBoys", allí para competir por dinero contante y sonante. Presentada por la exitosa comediante y actriz Nikki Glaser, la serie es un experimento social que hace la vieja pregunta: ¿Pueden los FBoys realmente reformarse o los Nice Guys siempre terminan últimos?

3. The Anarchists

Con una duración de seis años, lo que comienza como una reunión única e impulsiva se convierte en un evento anual en constante crecimiento que atrae el patrocinio de empresas de criptomonedas y presenta oradores como Ron Paul y el inversor de BitCoin, Roger Ver. Y cuando los activistas por la libertad que evitan las reglas se reúnen en una de las ciudades más peligrosas del mundo, la ideología utópica choca con la imprevisibilidad de la naturaleza humana.

4. Los ensayos

Nathan Fielder regresa a la televisión en una nueva serie que explora hasta dónde llegará un hombre para reducir las incertidumbres de la vida cotidiana. Con un equipo de construcción, una legión de actores y recursos aparentemente ilimitados, Fielder permite que la gente común se prepare para los momentos más importantes de la vida "ensayándolos" en simulaciones cuidadosamente diseñadas por él mismo. Cuando un solo paso en falso podría destrozar todo tu mundo, ¿por qué dejar la vida al azar?

5. Kung Fu Panda

El protagonista es un oso panda llamado Po, el más vago de todas las criaturas del Valle de la Paz. Con poderosos enemigos acercándose, la esperanza es depositada en una antigua profecía que dice que un héroe se alzará para salvarles. Voces originales de Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Lucy Liu & Jackie Chan.

6. Juego de tronos

En una tierra donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida, los problemas acechan. Desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, pasando por el helado norte y el milenario muro que protege el reino de las fuerzas tenebrosas, dos poderosas familias mantienen un enfrentamiento letal por gobernar los Siete Reinos de Poniente. Mientras la traición, la lujuria y las fuerzas sobrenaturales sacuden los pilares de los reinos, la sangrienta batalla por el trono de Hierro tendrá consecuencias imprevistas y trascendentales. El invierno se acerca. Que empiece 'Juego de tronos'.

7. The White Lotus

Siga las hazañas de varios huéspedes y empleados en un exclusivo resort tropical durante el lapso de una semana. Cada día que pasa surge una complejidad más oscura para estos viajeros perfectos, los empleados alegres del hotel y el lugar idílico en sí.

8. Succession

La serie gira en torno a la vida de la familia Redstone. Son multimillonarios y poderosos, tienen todo lo que ansían, salvo vida familiar. Son dueños de una de la compañías de comunicaciones más exitosas del mundo. Su objetivo principal es hacer que el imperio crezca y, para ello, las lealtades se pondrán en juego.

9. El mundo de Craig

Coge tu espada de cartón y acompaña a Craig JP y Kelsey tres amigos inseparables a explorar el bosque cercano a sus casas.

10. Nathan For You

Self-proclaimed business expert, writer, director and comedian Nathan Fielder helps real small businesses turn a profit with marketing tactics that no ordinary consultant would dare to attempt. From driving foot traffic to an off-the-strip souvenir shop by using Hollywood flair and a Johnny Depp impersonator, to creating a rebate that can only be redeemed by climbing a mountain, to founding a coffee shop called "Dumb Starbucks,” Nathan has always gone to the limit to make his ideas come to life. With his unorthodox approach to problem solving, Nathan’s genuine efforts to do good often draw the real people he encounters into an experience far beyond what they signed up for.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO en la guerra del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

