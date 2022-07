Estas son las series de HBO que atraen al público de Uruguay

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, HBO ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla sin preguntarse cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares de HBO Uruguay para disfrutar en un maratón o en los ratos libres.

1. María Marta: The Country Club Crime

2. El mundo de Craig

Coge tu espada de cartón y acompaña a Craig JP y Kelsey tres amigos inseparables a explorar el bosque cercano a sus casas.

3. Tiny Toons

Tiny Toons es una caricatura situada en el pueblo ficticio de Acme Acress (en Latinoamérica Ciudad Acme), donde la mayoría de los Tiny Toons y los Looney Tunes viven. Los personajes asisten a la Acme Looniversity (en Latinoamérica Looniversidad Acme), una escuela cuyo profesorado consiste en las caricaturas clásicas de Warner Bros., tales como Bugs Bunny, Daffy Duck (en Latinoamérica y España El Pato Lucas), Porky Pig, Silvester the Cat (en Latinoamérica Silvestre), Wile E. Coyote y Elmer Fudd (en Latinoamérica Elmer Gruñón). En la serie, la universidad es fundada para enseñar a los personajes de caricaturas como hacerse graciosos. En la serie, la universidad no aparece en todos los episodios, debido a que no todas las historias están centradas sobre la escuela.

4. La Isla de los Chicos Malos

Tres mujeres se mudan a una isla tropical donde se les unen 24 hombres: 12 autoproclamados "buenos chicos" que buscan el amor y 12 autoproclamados "FBoys", allí para competir por dinero contante y sonante. Presentada por la exitosa comediante y actriz Nikki Glaser, la serie es un experimento social que hace la vieja pregunta: ¿Pueden los FBoys realmente reformarse o los Nice Guys siempre terminan últimos?

5. La Edad Dorada

Marian Brook, una joven huérfana de un general del Sur se muda al hogar rígido de sus tías en Nueva York. Con una misteriosa amiga negra haciéndose pasar por su criada, descubrirá un nuevo mundo donde los vecinos se gastan el dinero a espuertas. No dejarse llevar por este estilo de vida y la vorágine del dinero será su desafío en un nuevo mundo que se prepara para la modernidad.

6. Pequeñas mentirosas

La trama sigue la vida de cuatro amigas (Spencer, Hanna, Aria y Emily) tras la desaparición de Alison, la quinta del grupo. Un año después comienzan a recibir mensajes anónimos de alguien que se hace llamar A. Los mensajes amenazan con rebelar sus secretos, incluso algunos que sólo Alison sabía.

7. David Guetta feat. Zara Larsson: This Ones for You (Vídeo musical)

Vídeo musical del tema de David Guetta y Zara Larsson "This One's for You".

8. Walker

Reboot de la serie de 1993 centrándose en Walker cuando regresa de años encubiertos. Viudo y padre de dos hijos, comienza a luchar contra el crimen con una nueva pareja, que es una de las únicas Rangers en la historia.

9. Animal Kingdom

La serie se centra en una familia de criminales mientras se enfrentan a la policía. Sus vidas quedan atrapadas en medio de esta lucha y se ven en la obligación de tomar bandos.

10. Succession

La serie gira en torno a la vida de la familia Redstone. Son multimillonarios y poderosos, tienen todo lo que ansían, salvo vida familiar. Son dueños de una de la compañías de comunicaciones más exitosas del mundo. Su objetivo principal es hacer que el imperio crezca y, para ello, las lealtades se pondrán en juego.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO en la guerra del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

