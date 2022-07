Ranking Netflix: las películas preferidas este día por el público peruano

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Netflix, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Netflix Perú:

1. La chica de la limpieza

Una doctora camboyana llega a los Estados Unidos para recibir un tratamiento médico para salvar a su hijo, pero cuando el sistema falla y la empuja a esconderse, ella usa su astucia e inteligencia para contraatacar, infringiendo la ley por todas las razones correctas.

2. Persuasión

Anne Elliot, una mujer que lucha contra las limitaciones de su arrogante familia cuya riqueza está desapareciendo rápidamente, se encuentra teniendo una segunda oportunidad en el amor cuando Frederick Wentworth, el hombre de quien Anne se enamoró hace muchos años, vuelve a su vida.

3. La hija del lobo

Una mujer regresa a casa tras realizar un viaje a través de Oriente Medio para descubrir que su padre ha fallecido. Además de la tragedia que esto supone, comienza a tener problemas con su hijo de 13 años, que desafía constantemente su autoridad. Cuando se da a conocer que su padre ha dejado tras de sí una cuantiosa herencia, su hijo es raptado por un grupo local de mafiosos cuyo líder es un hombre llamado "Padre".

4. Monstruo del mar

Una decidida joven se une a un famoso cazador de monstruos marinos para perseguir a una bestia legendaria.

5. Incantation

Using rapidly edited, superimposed images of plants, trees, water, the sun and the moon, Incantation weaves a dynamic tapestry of organic forms and textures, combining its images with a fierce rhythmic intensity so as to suggest a kind of natural force. The film was shot entirely in the camera, in 8mm, according to a pre-arranged, music-like score, and then blown up to 16mm using a home-made optical printer. The accompanying sound track, a chant taken from Islamic liturgy, is breath-based and brings the film into the form of a prayer. Written by re:voir

6. American Assassin

Adaptación cinematográfica de la novela homónima de Vince Flynnm, cuya trama presenta a Mitch Rapp (Dylan O'Brien), un estudiante ejemplar que, tras la terrible muerte de su novia en una playa a manos de unos terorristas, decide cambiar el rumbo de su vida y dedicarse a la caza de esta clase de delincuentes. Un año más tarde, entra en las filas de la CIA, institución en la que estará a las órdenes de su mentor, Stan Hurley (Michael Keaton).

7. Las amistades peligrosas

Francia, siglo XVIII. La perversa y fascinante Marquesa de Merteuil planea vengarse de su último amante con la ayuda de su viejo amigo el Vizconde de Valmont, un seductor tan amoral y depravado como ella. Una virtuosa mujer casada, Madame de Tourvel, de la que Valmont se enamora, se verá involucrada en las insidiosas maquinaciones de la marquesa.

8. Valley of the Dead

Durante la Guerra Civil Española, meses de sangrientos combates han dejado tras de sí miles de muertos en las trincheras. Jan Lozano, capitán de la quinta brigada, cae prisionero. La única posibilidad de escapar a la sentencia de muerte es hacer frente a una misión imposible en campo enemigo. Pero un peligro mayor del esperado obligará a los bandos rivales a unirse contra un nuevo y desconocido adversario. Tendrán que dejar de lado el odio mutuo y así evitar convertirse en infectados.

9. El plan B

Comedia romántica que narra la historia de una mujer que, cansada de no encontrar al hombre de sus sueños, decide tener un niño acudiendo a una clínica de inseminación artificial.. para conocer al hombre de sus sueños justo el mismo día. Tras salir con varios hombres sin que el amor se consolidara, Zoe (Jennifer Lopez) ha decidido que no está dispuesta a seguir esperando a que aparezca su pareja perfecta. Empeñada en convertirse en madre, trama un plan y pide una cita médica, decidiendo hacerlo en solitario. Ese mismo día, Zoe se encuentra con Stan (Alex O'Loughlin), un candidato con muchas posibilidades. Zoe protege la incipiente relación escondiendo los primeros signos de su embarazo, dando lugar a situaciones que Stan no sabe cómo interpretar. Cuando Zoe, nerviosa, revela la razón de su extraño comportamiento, Stan reflexiona sobre su inusual futuro, decidiendo que desea formar parte de él..

10. Sicario

En la zona fronteriza que se extiende entre Estados Unidos y México la joven Kate Macer, una idealista agente del FBI, es reclutada por una fuerza de élite del Gobierno para luchar contra el narcotráfico. Bajo el mando de Matt Graver, un frío miembro de las fuerzas gubernamentales y de Alejandro, un enigmático asesor, el equipo emprende una misión que lleva a la mujer a cuestionarse sus convicciones sobre la guerra contra los narcos y los límites de la ley.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

Según con la última información dada a conocer por la propia firma, luego de alcanzar cifras de gloria durante la pandemia se dio a conocer que en el primer trimestre de 2022 perdió 200 mil suscriptores, el golpe más fuerte que ha recibido la empresa en 11 años. Algunas causas de este desplome se encuentran el uso compartido de contraseñas y la creciente competencia.

Sin embargo, eso no es todo, pues la compañía de streaming calcula que perderá dos millones de cuentas en el segundo trimestre de 2022, por lo que se espera que este año sea el peor en su historia.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de textoen donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

