Qué leer en el tiempo libre: ranking de los libros más vendidos en Amazon España

Los libros son un fuerte contrincante para las plataformas de streaming, pues al igual que Netflix, HBO y Disney, estas historias son capaces de mantener al borde de la silla a quienes los consumen. De ello ha sido consciente Amazon, plataforma que ha apostado por la venta de éstos.

Y es que pese a haber surgido hace siglos, el libro ha sufrido una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido mejorar no sólo la conservación y reproducción de los textos, sino también el acceso a la información y al entretenimiento.

Así, lejos se está ya de la impresión de El sutra del diamante, el libro impreso más antiguo en conservación que, según cálculos, fue distribuido en el año 868 por el chino Wang Jie; o bien de 1440, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles y dio vida al primer libro en la era moderna llamado La biblia de Gutenberg o Biblia de Mazarino, que constaba de 1282 páginas con 42 líneas cada una de ellas.

Hoy día los lectores pueden optar por leer títulos en formato de bolsillo o incluso acceder a las tabletas electrónicas y Kindle.

Sin embargo, uno de los problemas que pueden surgir en el mundo tan vertiginoso como el que se vive hoy día puede ser la osadía de elegir qué leer ante una ola de títulos y autores de diversos géneros y países, aunque la lista de los 10 títulos más populares que actualiza Amazon España podría ser una buena guía para saber cuál será el próximo texto a leer.

Aquí los más vendidos del jueves 7 de julio:

1. Cuaderno Blackie Books. Vol. 11: Cuaderno de actividades para adultos.

Autor: Cristóbal Fortúnez

Número de páginas: 96

El primer cuaderno de actividades para adultos llega a su décimo aniversario. Ejercicios y pasatiempos para desoxidar la mente y reforestar el cerebro. Para aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo. • Creado por el campeón de Saber y ganar Daniel López Valle y el reputado ilustrador Cristóbal Fortúnez. • ¡Más de 200.000 ejemplares vendidos de sus anteriores ediciones! • 150 EJERCICIOS. • 120 HORAS DE DIVERSIÓN. • MÚSICA, CINE, SERIES, LITERATURA, CIENCIA, SEXO, DEPORTE, ARTE.. Este Cuaderno contiene: • Pasatiempos • Juegos de lógica • Sopas de letras • Laberintos • Test • Crucigramas Apaga tu móvil, coge un lápiz, ¡y disfruta aprendiendo!

2. Encuentra tu persona vitamina (F. COLECCION)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 328

¿Por qué hay personas que nos hacen sufrir tanto y otras que nos generan confianza y cuya sola presencia nos reconforta? ¿Por qué hay gente que tiene tendencia a establecer relaciones complicadas y dolorosas? ¿Amamos como nos amaron? ¿Hay «algo» bioquímico detrás de la confianza, el apego y el amor? ¿Cómo podemos acertar a la hora de elegir pareja?Estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad, relacionarnos y querernos. Nuestra felicidad va a depender en gran medida de la capacidad que tengamos para mantener buenas relaciones con aquellos que nos rodean. Muchos, hoy en día, arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar de forma sana con el entorno. Encuentra tu persona vitamina te ayudará a comprender el vínculo con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y tus compañeros de trabajo a la vez que entiendes tu historia emocional. Porque cuando uno se comprende, se siente aliviado.La doctora Marian Rojas Estapé te acerca al apego, a la infancia y al amor desde un punto de vista científico, psicológico y humano y te habla de una hormona fundamental, la oxitocina.Un libro que te impulsa a encontrar personas vitamina, aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con ello mejoran tu sistema inmune.

3. ARTA en el apocalipsis máximo (Tendencias)

Autor: Arta Game

Número de páginas: 160

ARTA ESTÁ EN PELIGRO.¿SOBREVIVIRÁ AL APOCALIPSIS MÁXIMO?En la Tierra están pasando cosas extrañas:PRIMERO, los volcanes del mundo han entrado en erupción.DESPUÉS, ha habido un gran apagón.AHORA han aparecido bichos raros por todas partes.El mundo entero está en riesgo y Arta y sus amigos tienen que huir del planeta si quieren sobrevivir. Pero no será nada fácil, aún menos cuando algunos de ellos desaparecen por el camino. Y si algo tiene claro Arta es que no piensa dejar a nadie atrás.Cada minuto que pasa es una oportunidad perdida de poder sobrevivir..¿CONSEGUIRÁN RESISTIR AL FIN DEL MUNDO Y ESCAPAR A TIEMPO?ACOMPAÑA A ARTA GAME EN SU VIAJE MÁS ÉPICO¿Estás preparado para salvar al mundo del apocalipsis?

4. Todas esas cosas que te diré mañana (SUMA)

Autor: Elísabet Benavent

Número de páginas: 504

¿Y si tuvieras la oportunidad de cambiar lo que ya has vivido? Elísabet Benavent, la autora de Un cuento perfecto y de la «Saga Valeria», regresa con su novela más diferente y original: un romance fragmentado con el tiempo como aliado y el amor como hoja de ruta. Miranda trabaja como subdirectora en una revista de moda.Miranda es feliz junto a Tristán. Por eso no entiende que la esté dejando.Ojalá pudiera dar marcha atrás y volver al momento en que se conocieron..Pero ¿y si realmente tuviera la oportunidad de cambiar su historia?La crítica ha dicho:«Elísabet Benavent es la voz masiva de una generación».Jesús Ruiz Mantilla, El País

5. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo…

6. El caso Alaska Sanders (Literaturas)

Autor: Joël Dicker

Número de páginas: 592

Por fin, la esperada continuación del fenómeno La verdad sobre el caso Harry Quebert.Más de 15 millones de lectores.UNO DE LOS LIBROS DEL VERANO SEGÚN EL PERIÓDICO, EL INDEPENDIENTE, EL CONFIDENCIAL Y LA RAZÓN.PREMIO GONCOURT DES LYCÉENSGRAN PREMIO DE NOVELA DE LA ACADEMIA FRANCESAPREMIO LIREPREMIO QUE LEERPREMIO SAN CLEMENTEPREMIO INTERNACIONAL ALICANTE NOIR«Una voz napoleónica, que no escribe, boxea».Laura Fernández, El Cultural«Sé lo que has hecho». Este mensaje, encontrado en el bolsillo del pantalón de Alaska Sanders, cuyo cadáver apareció el 3 de abril de 1999 al borde del lago de Mount Pleasant, una pequeña localidad de New Hampshire, es la clave de la nueva y apasionante investigación que, once años después de poner entre rejas a sus presuntos culpables, vuelve a reunir al escritor Marcus Goldman y al sargento Perry Gahalowood. En esta Ocasión contarán con la inestimable ayuda de una joven agente de policía, Lauren Donovan, empeñada en resolver la trama de secretos que se esconde tras el caso. A medida que vayan descubriendo quién era realmente Alaska Sanders, irán resurgiendo también los fantasmas del pasado y, entre ellos, especialmente el de Harry Quebert.Una nueva intriga literariamente adictiva, con la estructura en varios tiempos, las vueltas de tuerca y el ritmo trepidante que son el sello inconfundible de Joël Dicker, «un fenómeno planetario» (Babelia).La crítica ha dicho:«Joël Dicker se confirma como el autor de una obra que cumple lo que Patricia Highsmith acuñó cual máxima: "Si vas a escribir, no aburras"».Karina Sainz Borgo, ABC«Ha vuelto a hacerlo. Si la literatura de Joël Dicker no fuera tan honesta en el sentido más estricto del término -no ambiciona ser más de lo que es, pero es que es mucho- diríamos que ha vuelto a engañarnos. En realidad solo nos ha embaucado.. Los diálogos vuelven a ser brillantes y el ritmo (esto sí que no hay quien lo explique), vertiginoso hasta el éxtasis».Jaime Cedillo, El Cultural«No hay ninguna grieta por la que criticarle, como al buenazo de su protagonista.. Este gran defensor de la literatura de entretenimiento ha mantenido el equilibrio entre una prosa funcional, el drama humano y la tensión narrativa».Laura Serra, Diari Ara«Joël Dicker ha vuelto y nos vuelve a atrapar un verano más».Susana Santaolalla, El Ojo Crítico«Simpático y cercano, Dicker espanta cualquier cliché de escritor superventas».Elena Castelló, Mujer Hoy «Puro Joël Dicker».Stefano Montefiori, El Mundo«Una historia que deja sin aliento, maquiavélica y que trata de ahondar en las relaciones interpersonales.. Engancha de principio a fin».María Serrano, El Debate«Noches cortas, despertares difíciles; no digáis que no os hemos advertido: imposible parar de leer la nueva novela de Dicker.. Con el mismo talento de siempre, nos reencontramos con los fantasmas del pasado y caemos rendidos ante una aventura emocionante y nada predecible».Le Parisien«Dicker sabe lo que busca y esta vez ha metido la directa para entregárnoslo en bandeja de plata».Pilar Manzanares, Esquire ("5 nuevas novelas de misterio y crímenes perfectas para el verano")«Llega el fenómeno Dicker. El sucesor de Stieg Larsson y E. L. James: entretenimiento en vena».Antonio Lozano, La Vanguardia

7. Por si las voces vuelven (No Ficción)

Autor: Ángel Martín

Número de páginas: 256

Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño.No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura.A lo mejor nací genéticamente predispuesto.A lo mejor fui macerando una depresión al callarme ciertas cosas por no preocupar a los demás.O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crec y se acabó.Si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza la gente enseguida le pone el sello de tabú. Aunque este libro lo he escrito para mí, por si las voces vuelven, es para cualquiera que haya pasado o esté pasando por algo parecido y así romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales. Pero si simplemente te apetece jugar a ver el mundo como yo lo vi mientras perdí el contacto con la realidad, este libro también es para ti. Si escuchas bien las voces, descubrirás cosas fascinantes como esta:NO NECESITAS LLEGAR A TOCAR FONDO PARA RECONSTRUIRTE DESDE CERO¿Empezamos?Un sorprendente testimonio sobre la locura. Un relato en primera persona sobre lo que supone perderse y tener que reconstruirse desde cero. Una historia vitalista que te agarra desde la primera línea.«Crudo, directo, valiente. Muy muy recomendable», Ana Pastor.«Creo firmemente que todo el mundo debería leer este libro. Tiene tanta verdad y es tan arrollador que te atrapa desde la primera página hasta la última», Cristina Pedroche.«Por si las voces vuelven, mejor leer a Ángel Martín», Alejandro Sanz.«Es un viaje al fondo de la mente, de una mente que ahora conozco y antes desconocía. Mi más profunda admiración», Miki Nadal.«Te sientes reconocido en muchos pasajes. Un libro que te sorprenderá para bien», Carles Francino, La ventana.«Clarividencia, control, omnisciencia, hablar con muertos, descifrar el universo… Leyendo su libro casi dan ganas de estar loco», Luz Sánchez-Mellado, El País.«Un relato brutalmente descarnado, emotivo, aterrador y a la vez desternillante sobre la locura», Javier Gallego Crudo.«Un relato en primera persona y sin dramatismo con un poso más de ayudar a alguien que esté pasando por su situación que de crear un relato amarillista sobre las enfermedades mentales. El último bestseller de 2021», Paula Corroto, El Confidencial.

8. Destroza este diario. Ahora a todo color (Libros Singulares)

Autor: Keri Smith

Número de páginas: 224

Puede que seas un experto destrozador y que hayas devorado uno o varios ejemplares de Destroza este diario. O tal vez esta sea tu primera vez (pst, puede que esta experiencia te cambie la vida). Sea como sea, no busques más, has encontrado el libro perfecto para destrozar.Te presentamos el nuevo Destroza este diario, ¡ahora en una impresionante edición a todo color! Dentro encontrarás retos para pintar, romper, transformar y dar rienda suelta a tu creatividad; una mezcla de tus retos favoritos y otros completamente nuevos. Destroza este diario. Ahora a todo color te invita a destrozar en colores: mezcla pinturas para crear barro, deja que la suerte elija el tono, recorta tiras de papel de brillantes colores y mucho más.¿Qué colores usarás para destrozar tu diario?

9. Purgatorio (Éxitos)

Autor: Jon Sistiaga

Número de páginas: 416

«¿Nunca te has preguntado si lo que hicimos estuvo mal y si todavía estamos a tiempo de repararlo?»El extraordinario debut como novelista de Jon Sistiaga con una impactante historia en torno a las heridas todavía abiertas del conflicto vasco.El pasado siempre está mucho más cerca de lo que creemosHace treinta y cinco años, Imanol Azkarate fue secuestrado y ejecutado, pero sus dos asesinos nunca fueron detenidos ni identificados. Uno de ellos, Josu Etxebeste, conocido restaurador guipuzcoano, guardó todas las cartas y dibujos que hizo el secuestrado durante el cautiverio. Ahora, ha decidido confesar su crimen y dar todo ese material a Alasne, la hija de la víctima y entregarse al comisario Ignacio Sánchez, el policía que investigó el secuestro. Sin embargo, Josu solo confesará si Sánchez reconoce a su vez que fue un despiadado torturador. Mientras pugnan por conciliar su pasado armado con un presente sin rencor ni violencia, los resortes durmientes de la Organización se movilizan. Antiguos militantes que, como Etxebeste, nunca fueron detenidos y que no tienen ninguna intención de confesar y cambiar sus cómodas vidas en la Euskadi del posconflicto tratarán de detener ese acercamiento por todos los medios posibles.Purgatorio, la extraordinaria primera novela del periodista y reportero de investigación Jon Sistiaga, retrata un País Vasco donde las culpas no se entierran ni se esconden, sino que afloran y se reconocen. Habla de una tierra sembrada de armas oxidadas en zulos abandonados, de traiciones, lealtades y secretos atroces, de terroristas arrepentidos, terroristas orgullosos y víctimas que no pueden cerrar su duelo. Purgatorio es también un tenso thriller que mantendrá al lector en vilo hasta la última página, pero es, sobre todo, ese lugar donde se debe reconocer el mal hecho y tratar de sanarse.La crítica ha dicho..«Jon Sitiaga escribe de lo que sabe y entiende, del dolor y la violencia y no desde la representación literaria, sino desde la misma herida. Una excelente novela de género que rezuma verosimilitud, lucidez y oficio.»Carlos Zanón, Babelia

10. VACACIONES SANTILLANA 1 PRIMARIA ACTIVIDADES DE REPASO PARA EL VERANO

Autor: Vv.Aa

Número de páginas: 80

Los lectores en España

Interior de la librería Tipos Infames. (FOTO: Marta Fernández Jara - Europa Press)

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo de manera semanal.

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un aumento significativo tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como vía de escape al confinamiento aumentaron el hábito lector en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó un descenso en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el celular registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.

