Películas para ver esta noche en HBO Uruguay

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con HBO, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, HBO ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de HBO Uruguay:

1. Interstellar

Narra las aventuras de un grupo de exploradores que hacen uso de un agujero de gusano recientemente descubierto para superar las limitaciones de los viajes espaciales tripulados y vencer las inmensas distancias que tiene un viaje interestelar.

2. La era del rock

Adaptación cinematográfica del musical homónimo de Broadway. Los Ángeles, 1987. Un aspirante a roquero y una chica que trabajan en el mismo club se enamoran y tratan de impedir que el local caiga en manos de unos empresarios que quieren demolerlo.

3. Escuela de Rock

Dewey Finn -Jack Black- es un guitarrista con delirios de grandeza que es expulsado de su banda. Desesperado por encontrar un trabajo ante su falta de dinero, suplanta la identidad de un profesor sustituto para dar clase en una escuela privada a los pequeños alumnos pre-adolescentes de 5o grado a los que intentará enseñarles el "rock & roll de alto voltaje". Además entre sus alumnos está Yuki, un guitarrista prodigio de 9 años que puede ayudar a Dewey a ganar la competición de bandas de música.. y de paso solucionar sus problemas económicos.

4. El aullido del lobo

Sandra Demarest llega a la casa de los Caldwell y anuncia a su anfitrión, Mark, que estaba casada secretamente con su sobrino James, recientemente muerto. Mark no la cree, pero la deja quedarse en casa mientras investiga sus afirmaciones. Julie, hermana de James, le cuenta a Sandra que ha escuchado unos extraños ruidos en el laboratorio de la casa. Llevada por la intriga.. (Filmaffinit)

5. The Nest

Rory es un emprendedor ambicioso que trae a su esposa e hijos estadounidenses a su país natal, Inglaterra, para explorar nuevas oportunidades comerciales. Después de abandonar el santuario de su entorno suburbano estadounidense seguro, la familia se sumerge en la desesperación de una Gran Bretaña arcaica de los 80 y su nueva vida inasequible en una casa solariega inglesa amenaza con destruir a la familia.

6. Star Trek: Discovery

La emblemática saga vuelve con una serie fresca, con nuevos personajes y una nueva nave. Su misión: explorar nuevos mundos y dar esperanzas a las futuras generaciones.

7. Blade Runner

A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como Replicante. Los Replicantes Nexus-6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia, a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los Replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus-6 en una colonia sideral, los Replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policías especiales, con el nombre de Unidades de Blade Runners, tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier Replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro.

8. xXx

Xander Cage es XXX, un antiguo ganador de X-Games y atleta profesional de deportes de extremo, que sobrevive vendiendo videos de sus increíbles hazañas, las cuales hacen emitir adrenalina por todo el cuerpo. Pero después de incontables encuentros con la ley, su mundo está a punto de tomar un rumbo aún más extremo.. Porque Xander no sabe que ha sido "espiado" por Augustus Gibbons, un agente veterano de la Agencia Nacional de Seguridad que se encuentra en una desesperada situación en la distante ciudad de Praga, en donde su operativo secreto ha sido asesinado por una pandilla de mafiosos con un estilo muy propio, que se llaman así mismos Anarchy 99, encabezados por el brutal ex-Comandante del Ejército Ruso Yorgi.

9. Focus

Nicky, un consumado maestro de la estafa conoce a Jess, una atractiva y joven ladrona que está dando sus primeros pasos en el oficio. Tras el intenso encuentro entre ambos, Nicky decide compartir sus trucos con ella.

10. Star Trek: En la oscuridad

Cuando a la tripulación de la nave Enterprise le ordenan que regrese a casa, en la Tierra se enfrentan a una terrorífica fuerza que, aparentemente desde dentro, ha perpetrado un ataque a la cúpula de la Federación y todo lo que ésta representa, sumiendo a la flota en una profunda crisis. Para intentar solucionar el problema y con un asunto personal que resolver, el capitán Kirk encabeza una incursión a un planeta en guerra, para capturar a un hombre que es un arma de destrucción masiva. A medida que nuestros héroes se van sumergiendo en una épica partida de ajedrez a vida o muerte, la lealtad se verá puesta a prueba, las amistades se romperán y habrá que hacer ciertos sacrificios por la única familia que le queda a Kirk: su tripulación.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO y el mercado del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

