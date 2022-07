Series para maratonear hoy disponibles en HBO Estados Unidos

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas consumen las producciones a una velocidad inimaginable.

HBO ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de HBO Estados Unidos:

1. Westworld

Westworld está ambientada en un parque de atracciones futurista dirigido por el Doctor Robert Ford. Las instalaciones cuentan con androides cuya apariencia física es humana y gracias a ellos los visitantes pueden introducirse en cualquier tipo de fantasía, por muy oscura que sea..

2. Visitantes

El primer día de Richard como agente de policía dos naves espaciales se estrellan en un pueblo perdido de Pointe-Claire. Este accidente es el inicio de una serie de misteriosos acontecimientos…

3. La Isla de los Chicos Malos

Tres mujeres se mudan a una isla tropical donde se les unen 24 hombres: 12 autoproclamados "buenos chicos" que buscan el amor y 12 autoproclamados "FBoys", allí para competir por dinero contante y sonante. Presentada por la exitosa comediante y actriz Nikki Glaser, la serie es un experimento social que hace la vieja pregunta: ¿Pueden los FBoys realmente reformarse o los Nice Guys siempre terminan últimos?

4. Pequeñas mentirosas

La trama sigue la vida de cuatro amigas (Spencer, Hanna, Aria y Emily) tras la desaparición de Alison, la quinta del grupo. Un año después comienzan a recibir mensajes anónimos de alguien que se hace llamar A. Los mensajes amenazan con rebelar sus secretos, incluso algunos que sólo Alison sabía.

5. Mind Over Murder

Narra la extraña y psicológicamente compleja historia de seis personas que fueron condenadas por el asesinato en 1985 de una querida abuela de 68 años, Helen Wilson, en Beatrice, Nebraska.

6. The Anarchists

Con una duración de seis años, lo que comienza como una reunión única e impulsiva se convierte en un evento anual en constante crecimiento que atrae el patrocinio de empresas de criptomonedas y presenta oradores como Ron Paul y el inversor de BitCoin, Roger Ver. Y cuando los activistas por la libertad que evitan las reglas se reúnen en una de las ciudades más peligrosas del mundo, la ideología utópica choca con la imprevisibilidad de la naturaleza humana.

7. Los Soprano

Los Soprano (The Sopranos) es una serie de televisión estadounidense creada y producida por David Chase. La serie se estrenó en Estados Unidos el 10 de enero de 1999 por el canal de televisión por cable HBO, que la emitió ininterrumpidamente hasta su desenlace, el 10 de junio de 2007. La trama de la serie gira en torno al mafioso de Nueva Jersey Tony Soprano (James Gandolfini) y las dificultades que enfrenta tanto en su hogar como en la organización criminal que dirige. A su vez, la serie también se centra en la historia de los personajes cercanos a Tony, especialmente su esposa Carmela (Edie Falco) y su sobrino y protegido Christopher Moltisanti (Michael Imperioli).

8. Banshee

Este western contemporáneo nos sumerge en la América profunda siguiendo la odisea de Lucas Hood, un ex convicto dispuesto a cualquier cosa para resolver los asuntos de su turbio pasado. La oscura vida de Lucas Hood se complica aún más cuando, tras salir de prisión, decide tomar la identidad del nuevo sheriff de Banshee, un pequeño pueblo situado en Pennsylvania que oculta más de lo que parece. Allí espera encontrarse con su antigua colega y amante Ana, al tiempo que huye de quienes lo persiguen desde hace años y lidia a su manera con las acciones del siniestro cacique del pueblo.

9. Harley Quinn

Harley Quinn finalmente ha roto las cosas de una vez por todas con el Joker e intenta hacerlo por sí misma como la reina criminal de Gotham City.

10. Luca

Ambientada en un precioso pueblo costero de la Riviera italiana, narra la historia sobre el paso a la edad adulta de un chico que vive un verano inolvidable lleno de helados, pasta e infinitos paseos en scooter. Luca comparte estas aventuras con su nuevo mejor amigo, pero toda la diversión se ve amenazada por un secreto muy profundo: él es un monstruo marino de un mundo que yace bajo la superficie del agua.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Más series y películas que te recomendamos en Qué puedo ver.

HBO y el mercado del streaming

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Entretenimiento

Más sobre HBO

Más sobre streaming